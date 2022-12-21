Asenkron İş, İşbirliğini Nasıl Değiştirir?

COVID-19 salgını sırasında uzaktan çalışmanın artmasıyla (2019'da ABD'deki çalışanların %24'ünü, 2021'de ise %38'ini temsil ediyor), asenkron veya "async" iş ve iletişim bir istisna olmaktan çıkıp standart hale geldi.

9-5 mesaisi veya iş arkadaşlarıyla eşzamanlı olarak değil, bireyin kendi zamanında tamamlanan işleri ifade eden asenkron çalışmanın avantajları arasında, bireysel verimliliği optimize eden esnek zamanlama yer almaktadır.

Çalışanlar, aşırı toplantılarla kesintiye uğramadan karmaşık projeler üzerinde odaklanarak derinlemesine çalışmak için zaman blokları ayırabilir. Kapsamlı dokümantasyon ve iletişim sayesinde insanlar her yerden ve her saatte işlerini yapabilir.

Kayıtlı mesajlar, bilgilendirici videolar ve paylaşılan belgeler çalışanların istedikleri zaman tekrar erişebilecekleri şekilde hazır olduğunda, yeni çalışanların işe alımı bile daha kolay hale gelir.

Ancak asenkron iletişimin dezavantajları da vardır. Evden çalışmak, 7/24 ulaşılabilir olmak anlamına gelir ve iletişim günün her saatinde geldiği için insanlar bilgi alımının aşırı yükünden dolayı tükenmişlik yaşarlar.

Asenkron iş, hızlı toplantılar veya daha uzun toplantılar için aynı saatleri veya konumu paylaşmadıkları için insanların işbirliği yapma şeklini de kaçınılmaz olarak değiştirir.

ClickUp, asenkron çalışma ortamlarında ortaya çıkan yaygın zorlukların ve bunların nasıl aşılabileceğinin bir listesini hazırladı. Çalışanlar ülke veya dünya çapında dağınık olduğunda toplantıları, iş akışlarını ve sıralama işlerini yapmak için bazı basit püf noktaları öğrenmek için okumaya devam edin.

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Toplantılar, Mesajlaşma ve Bilgi Akışları Yeniden Düzenlenmeli

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Asenkron iş, proje dönüm noktaları ve ilerleme aşamaları aşırı toplantılara veya mesajlara anında yanıt beklentisine bağlı olmadığında başarılı olur. Ancak birçok uzaktan çalışma ortamı, geleneksel ofis kültürünü sanal olarak yeniden yaratarak asenkron çalışmanın potansiyel faydalarını ortadan kaldırır.

Uzaktan çalışma kültüründe sıkça yapılan bir hata, uzaktaki çalışanları aşırı toplantılarla telafi etmeye çalışmaktır. Ortalama bir kişi zamanının %35 ila %50'sini sanal, eşzamanlı toplantılarda geçirirse, Zoom yorgunluğu yaşama olasılığı yüksektir.

Asenkron işlerin fonksiyon görebilmesi için, bu toplantılar çalışanların önemli bilgileri nasıl ilettiklerine göre yeniden düzenlenmelidir. Görev panoları gibi araç ve sistemlerin uygulanması, bilgi akışını ve şeffaflığı kolaylaştırabilir.

Çalışanlar, uzun e-posta konularını incelemek yerine proje durum güncellemelerini kontrol edebilir ve eşzamansız olarak işbirliği yapabilir.

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Eğitim, Dokümantasyon ve Proje Yönetimi Son Derece Önemlidir

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Başarılı asenkron işbirliği, uzaktan iş verimliliğini optimize etmek ve kesinti sürelerini azaltmak için özel olarak tasarlanmış sistemlerin oluşturulmasını gerektirir. Başarılı ve verimli asenkron iş için mikro yönetim değil, uygun eğitim ve net beklentiler gereklidir.

Proje yönetimi ve iletişim araçlarını özelleştirmek, belgelere veya Zoom görüşmelerine harcanan zamanı azaltmaya ve uzaktan çalışmanın hızını ve sentezini artırmaya yardımcı olabilir. E-posta veya anlık mesajlaşma ile ilgili kurallar belirlemek, önemli toplantıları kaydetmek ve net proje kanalları oluşturmak, iletişimi kolaylaştırmaya ve çalışanların başarıya hazır olmasını sağlamaya yardımcı olabilir.

Asenkron İş, Mesajlaşma ve Programlardaki Gecikmeleri Yeniden Düşünmeyi Gerektirir

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Evden çalışmak sınırları özellikle zorlaştırır (ve her zamankinden daha önemli hale getirir) ve bunların olmaması asenkron çalışmanın büyük bir dezavantajı olabilir. Geleneksel 9-5 çalışma gününü asenkron, sanal bir ortama uyarlamak, iş arkadaşlarınızla beklentileri ayarlamayı gerektirir.

Ancak, esnek iş programlarını izlemek ve gerçek zamanlı toplantıları takvime eklemek karmaşık hale gelebilir.

Slack veya Microsoft Teams gibi diğer anlık mesajlaşma platformları, yanıt sürelerini ve bildirimleri özelleştirerek eşzamansız karışıklıkları çözebilir ve çalışanların kaçırdıkları konuşmaları yakalamak için mesaj geçmişini gözden geçirmelerine olanak tanır.

Öte yandan, takvim uygulamaları artık işbirliği yapanların iş arkadaşlarının programlarını görmelerine ve onların uygunluk durumlarını ve iş düzenlerini takip etmelerine olanak tanıyor . Bekleyemeyen mesajlar ve toplantılar için, tüm takımın katılacağı toplantılar ve zaman açısından önemli tartışmalar için takımın geri kalanıyla birkaç ortak zaman seçin.

GERÇEK ZAMANLI İŞBİRLİĞİ NEDİR VE NEDEN ÖNEMLİDİR? Giderek daha uzak, küresel ve asenkron hale gelen dünyada, gerçek zamanlı işbirliği için bir yer ayrılmalıdır. ClickUp, gerçek zamanlı işbirliğinin ne olduğunu, neden önemli olduğunu ve takımınızda nasıl teşvik edebileceğinizi açıklıyor.

Günlük İşler ve Uzun Vadeli Projeler Sıralama ve Aşırı İletişim Eğilimi Gerektirir

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Günlük görevler ve uzun vadeli projeler sıralama gerektirir. Asenkron olarak çalışırken takım hedeflerine ulaşmak, güçlü proje yönetimi becerilerine ve kapsamlı iletişime bağlıdır.

Zoom, Teams veya Slack'te düzenli toplantılar ayarlamak , ofis içi günlük toplantıların yerini alır. Çalışanlar, bu çevrimiçi platformlar aracılığıyla durum güncellemelerini, önceliklerini ve proje güncellemelerini eşzamansız olarak sağlayabilir. Yaratıcı beyin fırtınası için ayrı toplantılar planlanabilir.

Kapsamlı bilgi güncellemelerine ihtiyaç duyulması, aşırı iletişime yol açabilir. Özel hashtag'ler, emojiler veya diğer semboller gibi araçları özelleştirmek, değerli bilgileri daha verimli bir şekilde aktardığı için aşırı veya gereksiz iletişimi önler.

Asenkron İletişimle Birlikte Daha Fazlasını Başarın

Asenkron yaklaşıma alışmak zor olabilir, ancak verimliliği artırmak için harika bir yol olabilir. Yine de, takımınızın birbiriyle etkili bir şekilde iletişim kurmasını sağlamak için doğru araçlar ve teknikler gerekir.

Doğru proje yönetimi ve iletişim araçlarını kullanarak, takımlar aynı yerde olmaya gerek kalmadan kolayca bağlantıda kalabilirler. İletişimi kolaylaştırmak için proje yönetimi yazılımı, sohbet ve mesajlaşma sistemleri ve karmaşık kavramları açıklamaya yardımcı olan ekran kayıt uygulamaları kullanarak takımları organize ve bağlantıda tutun.

Neyse ki takımlar için, ClickUp gibi yukarıda bahsedilen tüm özellikleri ve daha fazlasını sunan araçlar var. Bu araçlar, asenkron işleri daha verimli hale getirmek için takımınızın ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir yerde sunar. Yerleşik Sohbet görünümü, e-posta, Belgeler, Beyaz Tahtalar, ekran kaydedici ve diğer anahtar işbirliği araçlarını kullanarak takım iletişiminizi geliştirin.

ClickUp, tüm cihazlarda kullanılabilir ve en çok kullandığınız uygulamaları birbirine bağlamak, takımlarınızı hareket halindeyken bile güncel tutmak ve herkes için işe yarayan sorunsuz bir iş akışı oluşturmak için 1.000'den fazla iş aracıyla entegre olur.

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Misafir Yazar: Jane Allison Gunn