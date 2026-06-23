Brain²: Gelecek Dalga

Brain²'yi duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz.

Bugün, yapay zeka yeteneklerimizde sıçramalı bir değişim başlatıyoruz. Bu, ClickUp Brain’i ilk kez kullanıma sunduğumuzdan bu yana yapılan en büyük güncellemedir ve bunun bilgi çalışanları için nelerin mümkün olabileceğini değiştireceğine içtenlikle inanıyoruz.

Brain², artık en son öncü modellerle desteklenen ve iş bağlam grafiğinize sıkı sıkıya entegre edilmiş son teknoloji bir ajandır. Sanki şirketiniz için bir dahi ordusu işe almışsınız gibi hissettiriyor.

Doğru araçlar ve bağlamla donatıldığında, öncü modellerin bilgi işlerinde ne kadar başarılı olduğu gerçekten akıllara durgunluk veriyor. Artık proje yönetimi, kişisel idari işler, derinlemesine araştırma, belge düzenleme, sunumlar ve daha fazlası gibi tüm iş görevleri tek kelimeyle çözülmüş durumda.

Bunun, insanların bilgi işlerini yapma şeklini kökten değiştireceğini ve takımların verimliliğini (kelimenin tam anlamıyla!) 100 kat artıracağını düşünüyoruz.

Hoşunuza gideceğini düşündüğümüz birkaç özellik:

Bağlam motoru: ClickUp’ın rakipsiz avantajı

Diğer yapay zeka araçları her konuşmayı sıfırdan başlatır. “Projenizden bahsedin.” “Hedefleriniz nelerdir?” “Paydaşlarınız kimler?” Sanki hafıza kaybı yaşayan biriyle konuşmak gibi.

Brain² zaten biliyor. Hem de derinlemesine.

Görevler, belgeler, sohbetler, Beyaz Tahtalar, toplantılar, beyaz tahtalar, gösterge panelleri. Her yüzey tek bir bağlam motoruna akıyor. Brain², hangi görevin kime ait olduğunu, iki haftadır neyin takılıp kaldığını, tasarımcınızın dün sohbette ne söylediğini ve tüm bunların hangi OKR’ye bağlı olduğunu görür.

“Lansman nasıl gidiyor?” diye sorduğunuzda, bir brifing sağlayıcıdan almanıza gerek yok. Brain², brifingin ta kendisidir.

Ve bu etki giderek artar. Her geçen gün işinizi daha kapsamlı bir şekilde anlar. Üçüncü aya geldiğinizde, takımınızda en zeki kişiyle beyin fırtınası yapıyormuş gibi hissedersiniz.

Frontier ajanları: yığın

Brain², tek bir model değildir. Her bir öncü modeli barındırır ve optimize edilmiş yönlendirme sayesinde her görev, onu en iyi şekilde yerine getirecek modele yönlendirilir. Derin akıl yürütme ve yazma için Claude modelleri. Hızlı içerik üretimi ve büyük ş Akışlarını hassas bir şekilde yürütmek için GPT. Çok modlu işler için Gemini. Hiçbir zaman manuel olarak seçim yapmanız gerekmez. Sadece sormanız yeterlidir.

Ancak modeller tek başına yeterli değildir. Brain², ayrıca şunlardan da yararlanır:

1.000'den fazla araç ve beceri: istek üzerine yüklenebilen hazır uzmanlık paketleri ve MCP aracılığıyla erişilebilen diğer tüm kaynaklar

Uyarlanabilir bellek: Brain, standartlarınızı ve işlerin nasıl yapılmasını istediğinizi öğrenir; ayrıca diğer yapay zeka araçlarındaki verilerinizi aktarabilirsiniz, böylece hiçbir zaman sıfırdan başlamaz.

Sandbox ortamında hesaplama: gerçek veriler üzerinde gerçek kod çalıştırma, sayısal işlemler yapma ve doğrulanmış sonuçlar döndürme

Otomasyon: Tekrarlanan ş akışları, kendi kendine çalışan iş akışlarına dönüşür

İş grafiği: Görevleriniz, belgeleriniz, sohbetleriniz ve kararlarınız sisteme aktarılır; böylece yapay zeka, ilk günden itibaren şirketinizi tanır.

Kurumsal düzeyde güven: RBAC, Çalışma Alanı izolasyonu, denetim izleri. Kimin neyi gördüğüne saygı duyan yapay zeka

Modeller × Araçlar × Bağlam × Hesaplama × Otomasyonlar = Çalışma Alanınızda bir ajan iş gücü.

Bilgi tabanlı işler: sadece çalışır

Adım fonksiyonu düzeyinde bir gelişme. Bir iş gününü dolduran günlük görevler, baştan sona ele alınır:

Derinlemesine araştırma: Çok kaynaklı araştırma, sentezlenmiş ve kaynak gösterilmiş. Tüm çalışma alanı verileriniz, canlı web içeriği ve bağlı uygulamalarınız parmaklarınızın ucunda, paketlenmiş ve harekete geçmeye hazır. ClickUp bağlam motoru, çalışma alanı bilgilerinizi yapay zeka tarafından kolayca işlenebilecek şekilde verimli bir şekilde özetler ve sıkıştırır; böylece çıktı kalitesini artırırken maliyetleri düşürür.

Proje yönetimi: Planlar, güncellemeler, durum raporları. Hazırlanır ve uygulanır. Brain² hızın %18 düştüğünü söylediğinde, gerçek verilerinize dayalı gerçek bir analiz gerçekleştirmiş ve işini göstermiştir.

Kişisel asistanınız: Eskiden tüm sabahınızı alan rutin işler. E-postaları öncelik sırasına göre ayırma, takvim hazırlığı, takip işleri. Artık hepsi halledildi.

Sunumlar: “Perşembe günkü genel toplantı için bana bir sunum hazırla.” Gerçek tipografi, akıllı renk paletleri, sizi rahatsız etmeyen animasyonlar. Siz şablon seçmeyi bitirmeden tamamlandı.

Çok oyunculu işbirliği: insanlar + ajanlar, tek bir konu

Brain², bir uygulamaya eklenmiş bir kenar çubuğu değildir. Takımınızın halihazırda çalıştığı aynı konularda yer alır. Brain²'yi herhangi bir yere etiketleyebilirsiniz, tıpkı herhangi bir platformda bir ekip arkadaşınızla işbirliği yapar gibi. Proje yöneticisi bir soru sorar, mühendis bunu alır, Brain² verileri toplar ve düzeltme taslağını hazırlar, tasarımcı onaylar. Tek bir konuşma, bağlam değiştirme yok.

Arka plandaki ajanlar 7/24 çalışır: CRM'nizi izler, hataları öncelik sırasına göre sıralar, haftalık raporlar oluşturur. Sizin talimatınızı beklemezler. İhtiyacınız doğmadan önce önemli konuları ön plana çıkarırlar.

MCP aracılığıyla her şeyi birbirine bağlayın

Google Drive, GitHub, Salesforce, Datadog, Amplitude, Gmail, Google Takvim ve MCP desteğini sunan diğer tüm uygulamalar. Çalışma Alanınız, 47 numaralı sekme yerine tek ve güvenilir bilgi kaynağı haline gelir.

Geliştirme takımında bunu şirket içinde kullanıyoruz ve bu, analizleri sorgu ve paylaşım şeklimizi tamamen değiştirdi.

Kişisel bir not: yaklaşan dalga

Neden bu kadar heyecanlandığımızı açıkça söyleyeceğim. Yapay zeka, yazılım mühendisliğini çoktan yeniden şekillendirdi. Uygulama alanları hızla genişledi ve mesleğin yapısı kalıcı olarak değişti. Yapay zekayı kullanan geliştiriciler sadece biraz daha iyi değil; başarabilecekleri şeyler açısından tamamen farklılar.

Diğer tüm bilgi çalışanları da aynı eğri üzerinde yer alıyor, sadece zaman açısından biraz geride kalmışlar. Pazarlama, hukuk, muhasebe, finans hizmetleri, halkla ilişkiler, operasyonlar. Dalga yaklaşıyor.

Brain²'yi geliştirdik çünkü ClickUp'ın, insan-ajans işbirliğine dayalı bir işletim sistemi için ideal bir temel olduğuna inanıyoruz. Her şey tek bir yerde, tek bir bağlam motorunda ve şirketinizi zaten tanıyan tek bir ajans ekibinde. "Keşke bu konuda yardım alsam" ile "zaten tamamlandı" arasındaki mesafe saniyelere iniyor.

Bu, şimdiye kadar gördüğümüz en önemli verimlilik artışıdır. Ve bu daha başlangıç.

Brain² şu anda kullanıma hazırdır.