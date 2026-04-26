Base44 ve Claude Kod: Hangisini Kullanmalısınız?

Kod yazmadan MVP'yi piyasaya süren tek başına çalışan kurucular için Base44 doğru seçimdir. Terminaldan karmaşık kod tabanlarını yeniden düzenleyen deneyimli geliştiriciler için ise Claude Code daha uygun bir seçenektir. Her iki araç da kodla ilgili diğer işleri yönetmez: teknik özellikler, standup toplantıları, takımlar arası devirler, Slack konu dizilerinde gömülü kararlar. İşte burada ClickUp devreye girer ve ürün, tasarım, mühendislik ve operasyonlar için koordinasyon katmanı olarak seçtiğiniz herhangi bir oluşturucunun üzerine oturur.

Bu makale, Base44 ve Claude Code'u yapay zeka yaklaşımı, dağıtım, işbirliği ve hedef kitle açısından karşılaştırıyor, ardından ClickUp'ın birleştirilmiş yapay zeka Çalışma Alanının, bu iki aracın da ele almadığı boşluğu nasıl doldurduğunu açıklıyor.

Base44 ve Claude Kod'a Genel Bakış

Base44, sade İngilizce komutları devreye alınmış tam yığın web uygulamalarına dönüştüren kodsuz bir platformdur. Claude Code, Anthropic'in terminal tabanlı ajans kodlama aracıdır ve tüm kod tabanını kendi başına okur, planlar ve düzenler.

Bu üçü, yapay zeka geliştirme yelpazesinin zıt uçlarında yer alır ve ClickUp, aralarındaki koordinasyon katmanını doldurur.

Kategori Base44 Claude Kod <5>ClickUp AI yaklaşımı Doğal dil komutları, tam yığın web uygulamaları oluşturur Dosyalar arasında okuma, planlama ve düzenleme yapan ajans kodlama ClickUp Brain aracılığıyla AI görev oluşturma, özetler, belgeler, arama ve ş akışı otomasyonu Platform türü Görsel düzenleyiciye sahip tarayıcı tabanlı AI uygulama oluşturucu Terminal, IDE, masaüstü uygulama ve tarayıcı tabanlı kodlama asistanı Web, masaüstü ve mobil çalışma alanı Dağıtım Yerleşik barındırma ve tek tıklamayla yayınlama Yerel repo, git ş akışları ve mevcut dağıtım boru hatlarıyla çalışır İşleri GitHub, GitLab, Bitbucket, Figma, Slack ve Google Drive'a bağlar İşbirliği Temel çok kullanıcılı uygulama geliştirme ş akışları Kod ve git ile bağlantılı, geliştirici odaklı ş akışları Belgeler, Sohbet, Görevler, Beyaz Tahtalar, Gösterge Panelleri ve takımlar arası görünürlük Hedef kitle Teknik bilgisi olmayan kurucular ve tek başına çalışan geliştiriciler Geliştiriciler ve mühendislik takımları Ürün, tasarım, mühendislik, operasyon ve liderlik takımları Entegrasyonlar Gmail, Slack, Stripe ve diğer uygulama bağlantıları Yerel geliştirme araçları, GitHub, MCP ve git ş akışları GitHub, Slack, Figma ve Google Drive dahil 1.000'den fazla entegrasyon

Kod yazmadan basit bir uygulama oluşturmak ve dağıtmak istiyorsanız Base44'ü seçin. Gerçek bir kod tabanında çalışan bir geliştiriciyseniz Claude Code'u seçin. Takımınızın yazılım yaşam döngüsüyle ilgili teknik özellikleri, görevleri, incelemeleri, devir teslimleri ve raporlamaları yönetmesi gerekiyorsa ClickUp'ı seçin.

Base44 Nedir?

Base44, yapay zeka tabanlı, kodsuz bir platformdur. Bir web uygulamasını sade bir dille tanımladığınızda, platform ön uç, arka uç, veritabanı ve kimlik doğrulama özelliklerine sahip, çalışır durumda bir ürün oluşturur. Teknik bilgisi olmayan kurucular, küçük takımlar ve MVP'ler veya şirket içi araçlar geliştiren yeni başlayanlar için tasarlanmıştır.

Base 44'ün avantajları

Doğal dil ile uygulama oluşturma: Ne istediğinizi tarif etmenizi sağlar ve ardından tek bir satır kod yazmanıza gerek kalmadan tam yığın uygulamayı oluşturur

Tek tıklamayla dağıtım: Uygulamalar, Base44'ün barındırma altyapısında anında yayına girer

Yerleşik veritabanı ve kimlik doğrulama: Her proje, yönetilen bir veritabanı ve kullanıcı kimlik doğrulama özelliği ile birlikte gelir

İyileştirme için görsel düzenleyici: Sürükle ve bırak düzenleyicisi, oluşturma işleminden sonra düzenleri ve mantığı değiştirmenize olanak tanır

Biliyor muydunuz? Stack Overflow’un Geliştirici Anketi, geliştiricilerin %69,2’sinin kodlama için yapay zekayı benimsemelerine rağmen proje planlamasında kullanmayı planlamadığını ortaya koydu.

Base44'ün dezavantajları

Güvenlik endişeleri: Yapay zeka tarafından oluşturulan uygulamalar, özellikle müşteri verilerini, ödemeleri veya kimlik doğrulamayı işlediklerinde, yine de manuel güvenlik testlerine ihtiyaç duyabilir.

Sınırlı tasarım esnekliği: Görsel düzenleyici, elle kodlanan yaklaşımlara kıyasla özel stil oluşturmayı kısıtlar

Yerleşik test veya hata ayıklama yok: Yerleşik test çerçeveleriyle lansmandan önce sorunları tespit edemezsiniz

Olası tedarikçiye bağımlılık: Kodunuz Base44'ün sunucularında barındırılır ve dışa aktarma işlemi kolay değildir

Claude Kod Nedir?

Claude Code, Anthropic'in terminal tabanlı ajans kodlama aracıdır. Tüm deponuzu indeksler, çok adımlı değişiklikleri planlar ve her birini tek tek yönetmenize gerek kalmadan birden fazla dosyada düzenlemeleri gerçekleştirir. Platform, CLI veya masaüstü uygulama aracılığıyla yerel olarak çalışır ve git ş akışlarına doğrudan entegre olur. Hedef kitlesi, terminal öncelikli bir ortamda rahat olan deneyimli geliştiricilerdir.

Claude Code'un avantajları

Kod tabanının tam olarak anlaşılması: Claude Code, dosyalar arasında bağlamı korur ve bağımlılıkları bütünsel bir şekilde değerlendirir

Çoklu dosya düzenleme: Bir seferde birden fazla dosyada koordineli değişiklikleri planlar ve uygular

Git bilgisi: Bu araç, dallar oluşturabilir, commitler hazırlayabilir ve mevcut sürüm kontrolünüz içinde iş yapabilir

Otonom mod: Yüksek seviyeli bir talimat verin, minimum gidip gelmeyle tüm planı yürütür

Claude Kodunun dezavantajları

Sınırlı tasarım yetenekleri: Üst düzey sistem tasarımı veya UI/UX düzeni işlerinde zorluk çekiyor

Kod kalitesindeki tutarsızlıklar: Çıktı her zaman projeye özgü kurallara veya en iyi uygulamalara uymayabilir

Daha dik öğrenme eğrisi: Terminal öncelikli arayüz, geliştirici araçlarına aşina olunduğunu varsayar

Komut bağımlılığı: Belirsiz talimatlar, dağınık ve bakımı zor sonuçlara yol açar

Biliyor muydunuz? İş ve koordinasyon faaliyetleri ayrı araçlarda yürütüldüğünde takımlar saatlerce zaman kaybeder. Microsoft'un 2025 İş Eğilimleri Indeksi raporuna göre, çalışanların %48'i işin kaotik ve parçalı olduğunu söylüyor. Bu, işin birbiriyle hiç iletişim kurmayan çok sayıda bağlantısız araç ve sistem arasında parçalanması, yani işin dağınıklığıdır.

Base44 ile Claude Code Özellik Karşılaştırması

Her bir aracın tek başına ne işe yaradığını biliyorsunuz. Şimdi, bir tanesini seçerken gerçekten önemli olan özellikler açısından bu araçları nasıl karşılaştırabileceğinizi görelim.

Özellik #1: AI destekli kodlama ve uygulama oluşturma

Base44

Base44'ün iş akışı basittir: istem, oluşturma, dağıtım. Bir uygulamayı doğal dilde tanımlarsınız ve yapay zekası, kullanıcı arayüzü, veritabanı şeması, API uç noktaları ve arka uç mantığı dahil olmak üzere tam yığını oluşturur. Hatta, bir ekran görüntüsü yükleyip çalışan bir arayüz elde ettiğiniz görüntüden koda dönüştürme özelliğini de destekler.

Claude Kod

Claude Code farklı şekilde çalışır. Kod tabanınızın tamamını okur, adım adım bir plan oluşturur ve ardından çoklu dosya değişikliklerini bağımsız olarak uygular. Terminal üzerinden etkileşim kurar ve daha derinlemesine akıl yürütme için Claude Opus ile daha hızlı yineleme için Sonnet arasında geçiş yapabilirsiniz.

İşte size daha iyi yönlendirmeler yapmanıza yardımcı olacak kısa bir kılavuz:

Özellik #2: Platform erişimi ve dağıtımı

Base44

Base44 tamamen tarayıcı tabanlıdır. Projeler, tek bir tıklama ile barındırılan altyapısı üzerinde oluşturulur ve devreye alınır. Bunun karşılığında, kodunuz ve verileriniz sınırlı dışa aktarma seçenekleriyle Base44'ün sunucularında depolanır.

Claude Kod

Claude Code yerel olarak çalışır. Kod, makinenizde, repo'larınızda ve sürüm kontrolünüz altında kalır. Anthropic ayrıca Claude Code SDK'sını da piyasaya sürdü, böylece onu genişletebilir veya özel ş akışlarına entegre edebilirsiniz. Dağıtım, mevcut boru hattınız üzerinden gerçekleşir.

Biliyor muydunuz? ClickUp entegrasyonları web, masaüstü ve mobil platformlarda çalışır. GitHub ve GitLab, iletişim için Slack, tasarım devri için Figma gibi 1.000'den fazla entegrasyon aracılığıyla halihazırda kullandığınız araçlara bağlanır. Geliştirme yığınınızı değiştirmek yerine, koordinasyon katmanı olarak üstüne eklenir.

Özellik #3: İşbirliği ve takım akışı

Base44

Base44 temel çoklu kullanıcı erişimini destekler ancak gerçek zamanlı ortak düzenleme, konu başlıklı tartışmalar veya fonksiyonlar arası görünürlük özelliklerinden yoksundur. Bu platform, bir fikir etrafında koordinasyon sağlayan bir takım için değil, bir kişinin bir fikri hayata geçirmesi için tasarlanmıştır.

Claude Kod

Claude Code, tek geliştiriciye yönelik bir araçtır. Ekip üyeleri arasında bağlamın paylaşımı veya git geçmişinin ötesinde kimin neyi değiştirdiğini izleme için yerleşik bir yol yoktur.

ClickUp Insight: Ankete katılanların %33'ü, beceri geliştirmeyi en çok ilgilendikleri AI kullanım örneklerinden biri olarak gösteriyor. Örneğin, teknik olmayan çalışanlar bir AI aracını kullanarak bir web sayfası için kod parçacıkları oluşturmayı öğrenmek isteyebilir. Bu tür durumlarda, AI'nın işinizle ilgili ne kadar fazla bağlam bilgisi varsa, yanıtları o kadar iyi olur. İş için her şeyi kapsayan bir uygulama olan ClickUp'ın AI'sı bu konuda mükemmeldir. Hangi proje üzerinde çalıştığınızı bilir ve belirli adımlar önerebilir, hatta kod parçacıkları oluşturmak gibi görevleri kolayca gerçekleştirebilir.

Özellik #4: Hedef kitle ve en iyi kullanım örnekleri

Base44

Bu platform, fikirlerini hızlı bir şekilde doğrulamak isteyen teknik bilgisi olmayan kurucular veya envanter izleme ya da onay ş Akışları için dahili araçlar geliştiren küçük takımlar için idealdir. Ayrıca, kodlama yapmadan çalışan bir web uygulaması isteyen yeni başlayanlar için de uygundur.

Claude Kod

Claude Code, üretim sorunlarını gideren, eski kodları yeniden düzenleyen veya karmaşık çok dosyalı kod tabanlarına özellikler ekleyen deneyimli geliştiriciler için bir yapay zeka kodlama yardımcısıdır. Bu, kodsuz bir oluşturucu değil, bir yapay zeka eş programcısıdır.

Takımlar neden Base44 veya Claude Code varken hala ClickUp'a ihtiyaç duyuyor?

Ne Base44 ne de Claude Code kapsamı konusunda yanılıyor. Her ikisi de yazılım geliştiriyor. Sadece yazılımla ilgili işleri yönetmiyorlar ki çoğu proje aslında bu noktada tıkanıyor. Anahtar bir karar kimsenin bulamadığı bir konu içinde kaybolduğu için teslim tarihleri gecikiyor. Mühendisler, teknik özellikler birinin kafasında kaldığı için yanlış ürünü piyasaya sürüyor. Kalite güvencesi ekibi, Jira'da zaten kaydedilmiş ancak PR'ye hiç bağlanmamış bir hata buluyor.

ClickUp, Base44 veya Claude Code'un yerine geçmez. Seçtiğiniz herhangi bir aracın yanında yer alır ve bu araçların kapsamadığı alanları yönetir: planlama, dokümantasyon, iletişim, inceleme ve raporlama. ✨

Fikirleri yapılandırılmış işlere dönüştürün

ClickUp Brain’in AI Görev Oluşturucusu, ham girdileri yapılandırılmış ve eyleme geçirilebilir işlere dönüştürür. Kabaca bir ürün fikri, müşteri talebi veya toplantı notlarını girin; sahipleri, son tarihleri ve bağlamı eklenmiş ClickUp Görevleri oluşturur.

Bir ürün yöneticisi, "Kullanıcılar raporları özel markalamayla PDF olarak dışa aktarabilmelidir" gibi bir özellik talebini yapıştırırsa, ClickUp bunu arka uç dışa aktarma mantığı, kullanıcı arayüzü güncellemeleri ve kalite güvencesi doğrulamasına ayırır ve her birini doğru takım üyesine atar.

ClickUp Avantajı: ClickUp Docs içindeki AI Writer'ı kullanarak ürün gereksinimleri belgesini detaylandırın, ürün özelliklerini yazın veya dahili teknik belgeleri iyileştirin. Mevcut Çalışma Alanı bağlamından yararlanır, böylece her şey tutarlı kalır. AI Writer'a, yürütmenin gerçekleştiği yerde dokümantasyon taslağı hazırlamasını isteyin

Kararlar kaybolmadan önce kaydedin

ClickUp AI Notetaker, toplantı tartışmalarını kaydeder, kararları çıkarır ve bunları görevlere ve belgelere dönüştürür. Bir sprint planlaması görüşmesi sırasında, "API uç noktalarını sonlandır" veya "onboarding akışını güncelle" gibi ifadeleri, son teslim tarihleri olan atanmış görevlere dönüştürebilir.

Yığınınızda her şeyi bulun

İşte burada ClickUp, Base44 ve Claude Code'un yapamadığı bir şey yapıyor. Claude Code, repounuzu anlıyor. Base44, oluşturduğu uygulamayı anlıyor. Hiçbiri, tasarımcınızın Loom'u, en son özelliklerin bulunduğu Figma dosyası, kapsamı belirlediğiniz Slack konu dizisi gibi kuruluşunuzun tam bağlamını anlamıyor.

ClickUp Enterprise AI Search, "Mobil tasarımın en son güncellemesi nedir?" diye sormanızı sağlar ve yanıtı görevler, belgeler, sohbetler ve GitHub ile Google Drive gibi bağlı uygulamalardan alır.

Super Agents ile çok adımlı ş akışlarını çalıştırın

ClickUp Süper Ajanları, çok adımlı ş akışlarını bağımsız olarak yürüten yapay zeka takım arkadaşlarıdır. Bir ürün ekibi, gelen özellik taleplerini etki ve aciliyetine göre sınıflandırmak için bir ajan oluşturabilir. Bir İK ekibi ise rol gerekliliklerinden tutarlı iş tanımları oluşturmak için bir ajan kullanabilir. Ajanların nelere erişebileceğini ve nasıl davranması gerektiğini sade bir dille siz belirlersiniz.

AI destekli raporlama ile döngüyü tamamlayın

ClickUp Gösterge Panelleri görevlerden, projelerden ve zaman çizelgelerinden verileri tek bir görsel arayüze aktarır. AI Kartları, gösterge panellerini statik raporlardan akıllı özetlere dönüştürür: bir AI Proje Güncelleme kartı durum özetini oluştururken, bir AI Yönetici Özeti ise neyin yolunda gittiğini, neyin geciktiğini ve nereye dikkat edilmesi gerektiğini ortaya çıkarır.

Dürüst sınırlama

ClickUp bir kod düzenleyici, kodsuz geliştirici veya dağıtım platformu değildir. Base44 ve Claude Code, yazılım oluşturma veya düzenleme için daha uygundur. ClickUp, kodun öncesinde ve sonrasında en güçlüdür: planlama, dokümantasyon, görev sahipliği, sprint izleme, kalite güvencesi koordinasyonu, sürüm raporlaması ve paydaşların uyumlaştırılması.

Şirket içi yazılım geliştirme projelerimizi izlemek için ClickUp kullanıyoruz; birden fazla projeyi ve takımı yönetmek işleri benim için kolaylaştırıyor, bu, scrum ve modern agile projelerimi yönetmek için şimdiye kadar kullandığım en iyi araçlardan biri.

Örnek İş Akışı: Base44 veya Claude Kod ile Oluşturma, ClickUp ile Yönetme Bir kurucu, MVP oluşturmak için Base44'ü kullanabilir, ardından özellik taleplerini, müşteri geri bildirimlerini, lansman görevlerini ve yatırımcı güncellemelerini izlemek için ClickUp'ı kullanabilir. Bir mühendislik takımı, kod tabanını yeniden düzenlemek için Claude Code'u kullanabilir, ardından sprint görevlerini, PR inceleme notlarını, QA hatalarını, sürüm onaylarını ve paydaş raporlamasını yönetmek için ClickUp'ı kullanabilir.

Base44, Claude Kod veya ClickUp'ı mı seçmelisiniz?

Seçiminizi yapın:

Base44, teknik bilgisi olmayan bir kurucu veya küçük bir takımsanız ve kod yazmadan fikirden canlı bir web uygulamasına geçmek istiyorsanız ideal bir seçimdir. Bir konsepti doğrulamak veya bir MVP'yi piyasaya sürmek için hızlı bir yoldur.

Claude Code, eğer karmaşık, terminal tabanlı kodlama görevleri için bir AI eş programcı arayan bir geliştiriciyseniz ideal bir seçimdir. Çoklu dosya yeniden yapılandırmaları ve üretim sorunlarının hata ayıklaması için güçlü bir seçenektir.

ClickUp ile tek bir AI destekli çalışma alanında tam iş akışı yönetimi, planlama, geliştirme, belgeleme, iletişim ve yineleme yapın. İster Base44, ister Claude Code kullanın, ister kodları elle yazın, kodla ilgili tüm işler ClickUp'ta düzenlenir, izlenir ve teslim edilir.

Pratik Yaklaşım

Base44 ile Claude Code arasında seçim yapıyorsanız, aslında "kod yazmıyorum" ile "çok fazla kod yazıyorum" arasında seçim yapıyorsunuz demektir. Bu, net bir soruya net bir cevap.

Daha zor olan soru ise, takımınızın kod dışındaki her şey için bir sisteme sahip olup olmadığıdır: teknik özellikler, kararlar, takımlar arası uyum, gerçekte neyin piyasaya sürüldüğüne dair görünürlük. Base44 ve Claude Code bunu çözmez. ClickUp ise çözer.

Sıkça Sorulan Sorular

Base44, arka planda Claude Kodunu kullanıyor mu?

Hayır. Base44 ve Claude Code ayrı ürünlerdir. Base44, doğal dil komutlarını tam yığın uygulamalara dönüştürürken, Claude Code ise kod tabanlarını düzenlemek ve üzerinde çalışmak için Anthropic'in ajans kodlama aracıdır. `

Base44 veya Claude Kod, ClickUp gibi bir proje yönetimi aracının yerini alabilir mi?

Hayır, bu araçların hiçbiri sprint planlaması, görev atama, ilerleme izleme veya takımlar arası koordinasyonu desteklemez; bunlar için ClickUp gibi özel bir çalışma alanı gerekir.

Base44 veya Claude Code'u kullanmak için kodlama deneyimi gerekli mi?

Base44, istediğinizi sade bir İngilizceyle tarif etmenizi sağladığından kodlama deneyimi gerektirmezken, Claude Code ise terminaller, git ve kod tabanları konusunda geliştirici düzeyinde bilgi sahibi olmanızı gerektirir.

Claude Kod, geliştirici olmayanlar için abonelik ücretine değer mi?

Claude Code’un terminal öncelikli arayüzü, kodlama bilgisi olmadan kullanımı zorlaştırır; bu nedenle, geliştirici olmayanlar Base44 gibi kodsuz bir platformdan daha fazla değer sağlayabilir.