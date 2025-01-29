2025'in En İyi 10 Kodsuz Uygulaması ve Geliştiriciler için Kodsuz Uygulama Oluşturucuları

Kodlama gerektirmeyen uygulamalar, son on yılda devrim niteliğinde bir gelişme göstererek teknoloji meraklılarının daha az girdi engeliyle yerel uygulamalar oluşturmasına olanak tanıdı.

Uygulama oluşturmada kodlama gerektirmeyen yaklaşım çok basittir. Komutları yazmak yerine, bir grafik arayüz yapılandırmaları iletebilir. Sonuç? Kurumsal uygulamalar geliştirebilir, web siteleri başlatabilir, iş akışlarını otomatikleştirebilir ve kodlama bilgisi olmadan daha pek çok şey yapabilirsiniz!

Kodlama gerektirmeyen uygulamalar, yaratıcıysanız ve fikirlerinizi hayata geçirmek için güçlü bir kodsuz uygulama oluşturucuya sahipseniz en iyi sonuçları verir. Öyleyse, kodsuz uygulama oluşturucuları inceleyelim. Güvenilir ve kaliteli uygulamaları kısa sürede oluşturmak için en iyi kodsuz geliştirme platformlarını tartışacağız!

Kodlama gerektirmeyen uygulama oluşturucu nedir?

Kodsuz uygulama, geleneksel kodlama veya programlama becerilerine gerek olmadan oluşturulabilen ve dağıtılabilen bir uygulamayı ifade eder. Kodsuz platformlar, kullanıcıların önceden oluşturulmuş bileşenleri ve şablonları kullanarak işlevsel ve etkileşimli uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan sezgisel görsel arayüzler ve sürükle ve bırak araçları sağlar.

Kodlama gerektirmeyen uygulama geliştirme, kodlama uzmanlığı olmayan kişilerin web siteleri, mobil uygulamalar, dahili araçlar, gösterge panelleri ve daha fazlasını oluşturmak gibi çeşitli amaçlar için özel yazılım çözümleri oluşturmasına olanak tanır. Karmaşık kod yazma ihtiyacını ortadan kaldırarak uygulama geliştirmeyi daha geniş bir kitleye erişilebilir hale getirir.

Kodlama gerektirmeyen uygulama oluşturucularda nelere dikkat etmelisiniz?

Kodlama gerektirmeyen platformların denizinde gezinmek ve zaman ayırmaya değer olanları bulmak zor olabilir. İşte aramanız gereken anahtar özelliklerin bir özeti:

Kullanım kolaylığı: Kodlama gerektirmeyen uygulamalar manuel kodlamayı ortadan kaldırsa da, hantal arayüzleri nedeniyle kullanımı zor olabilir. Bu kategorideki en iyi uygulamalar, istenen sonucu elde etmek için önceden yapılandırılmış öğeleri hızlı bir şekilde bir araya getirmek için sürükle ve bırak arayüzüne sahiptir Özelleştirilebilirlik: Bol özelleştirme özellikleri, vizyonunuzu yansıtan bir uygulama oluşturmanıza olanak tanır. Uygulama, farklı sektörlerin ve nişlerin ihtiyaçlarına uyum sağlamalı ve benzersiz marka öğelerini dahil etmenize olanak tanımalıdır Özellikler ve işlevsellik: Uygulama, nihai hedefinize daha hızlı ulaşmanıza yardımcı olacak form oluşturucular, önceden oluşturulmuş şablonlar ve görselleştirme araçları gibi özellikler sunmalıdır Entegrasyonlar: Platform, popüler proje yönetimi, işbirliği ve CRM uygulamalarıyla çalışmalıdır Ölçeklenebilirlik: Platform, işiniz büyüdükçe daha fazla kullanıcı ve karmaşık süreçleri desteklemelidir

kullanabileceğiniz En İyi 10 Kodsuz Uygulama Oluşturucu

Kodsuz, düşük kodlu ile aynı şey değildir—düşük kodlu, kodlamayı bir dereceye kadar değiştirir, ancak bu uygulamaları kurmak ve yönetmek için yine de geliştiricilere yatırım yapmanız gerekir. Kodsuz, tüm kodlamayı gereksiz hale getirerek daha ekonomik bir çözüm sunar.

Çeşitli fiyat aralıklarında en verimli 10 kodsuz uygulama'yı derledik. Özelliklerini, artılarını ve eksilerini inceleyin ve başarı hikayenizi yazmak için mükemmel olanı bulun! ?

Geliştirme Takımı İşbirliği için En İyisi

API iş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için ClickUp'ta 15'ten fazla görünümü görün

ClickUp, proje yönetimi, takım işbirliği ve verimlilik için en iyi kodsuz araçtır. Tek başına çalışan girişimciler, serbest çalışanlar, büyük kurumsal şirketler ve aradaki herkes için uygundur! Herkes, kendi özel girişimlerine hizmet etmek için platformu zahmetsizce özelleştirebilir ve otomatikleştirebilir. ?

ClickUp'ı kodlama gerektirmeyen çözümünüz haline getiren nedir? Cevap basit: Platformun her bölümünü sürükle ve bırak araçlarını kullanarak yapılandırabilirsiniz.

Görevler ve alt görevler oluşturmak, kaynakları yönetmek, QA testlerini izlemek, geliştirmeyi izlemek, pazarlama ve daha fazlasını yapmak için uygulamalar ve entegrasyonlar geliştirin. ClickUp'ın sürükle ve bırak işlevselliği, en gelişmiş özelliklerin bile sıfır kodlama bilgisiyle erişilebilir olmasını sağlar.

ClickUp yöneticisi olarak, ClickApps ve ClickUp API'sinden yararlanarak Çalışma Alanınızı yönetin. ?

ClickApps, görsel araçların yardımıyla Çalışma Alanınızı özelleştirmenize olanak tanır. İş yönetimi, işbirliği, organizasyon ve raporlama için kod gerektirmeyen dahili uygulamalar kurun, hepsi tek bir platformdan. Örneğin, ClickUp AI'yı fikir üretmek ve iletişim hazırlamak için veya Otomasyon özelliğini tekrarlayan süreçleri kolaylaştırmak için kullanabilirsiniz. Bazı yararlı ClickApps şunlardır:

Sprint

Görev Bağımlılıkları

İşbirliğine Dayalı Düzenleme

Özel Alanlar

Özel Görev Kimlikleri

ClickUp'ı diğer favori uygulamalarınızla birlikte kullanmak istiyorsanız, API desteğinden yararlanın. Platformu 1.000'den fazla diğer araçla entegre etmek için uygulamalar ve komut dosyaları oluşturabilirsiniz. Bu , ClickUp dışındaki süreçleri otomatikleştirmenize, görevler ve listeler oluşturup yönetmenize ve zamanı izlemenize olanak tanır!

Müşteriye yönelik uygulamalar ve web siteleri mi oluşturuyorsunuz? Web sayfaları, açılış sayfaları, hata raporları, ürün lansmanları ve grafik tasarımlar oluşturmak için ClickUp'ın önceden oluşturulmuş şablonlarını kullanın. ?

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickApps ile şirket içi uygulamalar oluşturun

Karmaşık süreçlerin kolay otomasyonu

Zamandan tasarruf etmek için geniş şablon seçimi

ClickUp API ile zahmetsiz harici entegrasyonlar (1.000'den fazla)

Sürükle ve bırak arayüzü

Yüksek ölçeklenebilirlik

ClickUp sınırlamaları

Çalışma alanını nasıl düzenleyeceğinizi bulmak zaman alır

Bazı kullanıcılar, platformun daha fazla otomasyon özelliğine sahip olabileceğini söylüyor

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz : 0

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (6.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.500+ yorum)

2. Make (Integromat)

Ş Akışı Otomasyonu için En İyisi

via Make

Make (eski adıyla Integromat), bir sonraki uygulama fikriniz için basitliği bir üst seviyeye taşıyan, kod gerektirmeyen bir iş akışı otomasyon platformudur. Sezgisel tasarımı, işlerinizi kolaylaştırmak ve takımınızın verimliliğini artırmak için birinci sınıf iç çözümler oluşturmak için mükemmeldir. Şirketinizdeki her departman için harikalar yaratacak uygulamalar oluşturabilirsiniz, örneğin:

Pazarlama: Daha hızlı ve daha verimli potansiyel müşteri oluşturma desteği Satış: Sözleşmeleri yönetin ve müşteri hizmetleri sağlayın Operasyonlar: Günlük süreçlerle ilgili bilgileri merkezileştirin BT yönetimi: İhlal riskini en aza indirmek için potansiyel güvenlik tehditlerini belirleyin İK: Yeni çalışanların işe alım sürecini işbirliğine dayalı ve verimli hale getirin

ClickUp ve Make, ClickUp ile diğer iş uygulamalarınız arasındaki karmaşık iş akışlarını otomatikleştirmek için kazanan kombinasyondur.

Bu zaman kazandıran entegrasyon, ClickUp'ı diğer çevrimiçi uygulamalara veya API'lere bağlamanıza ve herhangi bir programlama bilgisi olmadan süreçlerinizdeki sürtüşmeleri ortadan kaldırmanıza olanak tanır. Make, görevleri oluşturmak ve otomatikleştirmek için binlerce şablon sunar, bu da anlaşmayı daha da cazip hale getirir! ??

En iyi özellikleri oluşturun

Birden fazla departman arasında iş akışlarını destekler

Karmaşık süreçleri parçalara ayırmaya yardımcı olur

Sürükle ve bırak oluşturucu

Görevleri otomatikleştirmek için kolay takip edilebilir şablonlar

ClickUp ile sorunsuz entegrasyon

Sınırlamalar oluşturun

API belgeleri daha kapsamlı olabilir

Mevcut tüm fonksiyonları anlamak zaman alabilir

Fiyatlandırma yapın

Ücretsiz : 0

Temel : 10.000 işlem için aylık 9 $

Pro : 10.000 işlem için aylık 16 ABD doları

Takımlar : 10.000 işlem için aylık 29 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir.

Derecelendirme ve yorum yapın

G2 : 4,7/5 (150+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (300'den fazla yorum)

3. Quixy

Süreç Yönetimi için En İyisi

via Quixy

Quixy, karmaşık iş süreçlerini otomatikleştirmek için kurumsal düzeyde çözümler tasarlamanıza yardımcı olan çok yönlü bir kodsuz uygulama oluşturucu. Bu platform, geleneksel yaklaşıma ve kod yazmaya kıyasla yaklaşık 10 kat daha hızlı özel uygulamalar kurmanıza olanak tanır.

Quixy'nin sürükle ve bırak tasarımı ve önceden oluşturulmuş çeşitli bileşenleri, her türlü niş uygulama oluşturmak için uygundur. Uygulamanızı sıfırdan geliştirin veya belirli kullanım durumları için şablonlar kullanarak işinize daha fazla yapı ve hassasiyet katın.

Beş kategoride Quixy tabanlı otomasyon seçeneklerinin bazı örneklerine göz atın:

Yardım masası desteği: Müşteri şikayetleri için bilet taleplerini otomatikleştirmek için Proje yönetimi: Bir projenin her aşamasını izlemek, görevleri otomatikleştirmek ve yönetmek, toplantıları planlamak için Müşteri ilişkileri yönetimi: Müşteri iletişimini otomatikleştirmek ve potansiyel müşterileri yakalamak ve yönetmek için Seyahat ve gider yönetimi: Ofis ve seyahat giderlerinin muhasebesi için Çalışan performans yönetimi: Katılımı izlemek ve başarıları takip etmek için

Quixy'nin en iyi özellikleri

Kodlama bilgisi olmadan kurumsal düzeyde uygulamalar oluşturmanıza olanak tanır

İhlalleri ve veri hırsızlığını en aza indiren sağlam güvenlik özellikleri

Birden fazla departman için otomasyon sağlar

Mükemmel destek ekibi

Quixy sınırlamaları

UI/UX'te iyileştirme yapılabilir

Diğer kodsuz yazılımlara kıyasla platformun kullanımıyla ilgili yeterli ipucu ve kılavuzun olmaması

Quixy fiyatlandırma

Çözüm : Fiyatlandırma için iletişime geçin

Platform : Kullanıcı başına aylık 20 $ (en az 20 kullanıcı)

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Quixy puanları ve yorumları

G2 : 5/5 (100+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (20+ yorum)

4. Glide

Mobil Uygulama Oluşturma için En İyiler

via Glide

Google E-Tablolar ve Excel gibi kaynaklardan bilgi alın veya Glide Tables ile platform içi bir veri kaynağı oluşturun. Tek yapmanız gereken, sürükle ve bırak arayüzünü kullanarak birkaç görsel öğe eklemek ve sıkıcı verilerinizi tüm cihazlarda çalışan etkileşimli bir uygulamaya dönüştürmek!

Platformun özelleştirilebilir özellikleri, entegrasyonları ve yerleşik şablonları sayesinde hesap tablosundan uygulamaya geçiş eğlenceli bir süreçtir. Eski uygulamalar konusunda endişeli misiniz? Glide, mevcut uygulamaların tasarımını en son sektör trendlerine uyacak şekilde otomatik olarak günceller.

Glide, yeni başlayanlar veya sadece basit bir uygulama isteyenler için ideal bir seçimdir. Ancak, platform, gelişmiş özelliklere sahip uygulamalar oluşturmak için en iyi seçenek olmayabilir.

Glide'ın en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak arayüzü

Çok sayıda özelleştirme, entegrasyon ve şablon

Hızlı uygulama dağıtımı

Değerli destek materyalleri

Tasarımlar otomatik olarak güncellendiği için uygulamalar tüm cihazlarda harika görünür

Glide sınırlamaları

UI düzenleyici geliştirilebilir

Arayüz kafa karıştırıcı olabilir ve teknik destek her zaman ulaşılabilir olmayabilir

Glide fiyatlandırması

Ücretsiz : 0

Başlangıç : Aylık 25 dolar

Pro : Aylık 99 $

İş : Aylık 249 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Glide puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (350+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (50+ yorum)

5. Softr

Web Sitesi Oluşturma için En İyisi

via Softr

Softr, Airtable veya Google E-Tablolar'dan alınan veriler için kod gerektirmeyen bir uygulama oluşturucu. Platformun her şeyi basitlik üzerine kurulu; sezgisel, mantık tabanlı arayüzü, sıkıcı kullanım kılavuzlarını ezberlemeden hemen kullanmaya başlayabileceğinizi garanti ediyor.

Softr ile çok yönlü bir araç seti sayesinde uygulamalarınızı ve web sitelerinizi adım adım geliştirebilirsiniz. Tüm anahtar uygulama ayarları ekranın sol tarafında bulunur; bunları kullanarak kullanıcı yönetimi denetimlerini özelleştirebilir, uygulamanıza sayfalar ekleyebilir ve en iyi temaları seçebilirsiniz. Merkez, durumu veya dinamik bloklardan uygulamayı oluşturduğunuz boş tuvalinizdir. ⚙️

Özelleştirilebilir şablonlar ve düzenleme özellikleri sayesinde oluşturma süreci çok kolaydır, böylece işlevsel ve profesyonel görünümlü bir uygulama oluşturmak için her şeye hazırsınız.

Softr'ın piyasadaki en gelişmiş uygulama oluşturucu olmadığını unutmayın. Dinamik ve koşullu formlar gibi orta derecede karmaşık uygulamalar oluşturmak için gerekli işlevlerden yoksundur.

Softr'ın en iyi özellikleri

Airtable ve Google E-Tablolar'daki verilerle çalışır

Kullanımı inanılmaz derecede basit

Müşteri portalı şablonları

Cömert ücretsiz katman

Softr sınırlamaları

Bazı tasarım bileşenlerinde sorunlar yaşanabilir

Sınırlı özellikler

Softr fiyatlandırması

Ücretsiz : 0

Temel : 49 $/ay

Profesyonel : 139 $/ay

İş : 269 $/ay

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir.

Softr puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (50+ yorum)

6. Bubble

Özel Uygulama Geliştirme için En İyisi

via Bubble

Bubble, prototip ve tam özellikli uygulamalar oluşturmak için eşit derecede iyi işler. Platform, müşterilerine hizmet sunumunu hızlandırmak isteyen birçok uygulama geliştirme ajansı tarafından bile kullanılıyor! ?‍?

Excel veya Canva gibi programlara aşina iseniz, Bubble'ın kullanıcı dostu arayüzünde kendinizi evinizde hissedeceksiniz. Bu uygulama oluşturucu, uygulamaları kolaylıkla özelleştirmenize olanak tanıyan sürükle ve bırak düzenleyicisine sahiptir. Bubble ayrıca 1.200'den fazla hazır şablona erişebileceğiniz canlı bir topluluk sunar. * gayrimenkul Pazarı oluşturmaktan Yemek Dağıtım Platformu tasarlamaya kadar, uygulama geliştirme yolculuğunuzu hızlandırmak için çeşitli sektörlere yönelik şablonlar bulabilirsiniz. ?

Bubble, işlerinizi merkezileştirmek için düzinelerce başka uygulama ve eklenti ile entegre olur. Platformun temellerini kavramak çok kolaydır ve bazı özelliklerde takılırsanız, süper aktif Bubble topluluğuna katılarak akran desteği alabilirsiniz!

Bubble'ın en iyi özellikleri

Excel ve Canva kullanıcıları için tanıdık arayüz

Akran desteği için aktif topluluk

Hemen hemen her sektör için şablonlar

Düzinelerce entegrasyon

Bubble sınırlamaları

Uzun süredir kullanıcılar, platformun son fiyat değişiklikleri konusunda endişelerini dile getirmiştir

Bazen yavaş olabilir

Bubble fiyatlandırma

Ücretsiz : 0

Başlangıç : 29 $/ay

Büyüme : 119 $/ay

Takım : 349 $/ay

Özel: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir.

Bubble puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (100+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (250+ yorum)

7. Thunkable

Çapraz Platform Uygulama Geliştirme için En İyisi

via Thunkable

Thunkable ile sorunsuz bir kodsuz ürün geliştirme deneyiminin keyfini çıkarın ve kaliteden ödün vermeden uygulamanızı en kısa sürede piyasaya sürün.

Thunkable'ın sürükle ve bırak arayüzü ve önceden oluşturulmuş bileşenleri, mükemmel bir uygulama hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemelerdir. Metin kutuları, medya oynatıcılar ve diğer tasarım araçlarını kullanarak uygulamanızı hedef müşterileriniz için renklendirin!

Thunkable, kodsuz uygulama oluşturucu olarak tanıtılmaktadır, ancak bazı kullanıcılar, platformda güvenle gezinmek için mantık işlemlerini anlamanız gerektiğinden , kodsuzdan çok düşük kodlu olduğunu düşünmektedir. Yatırımcılar için temel fonksiyonlara sahip bir MVP (minimum uygulanabilir ürün) veya prototip geliştirmek için mükemmel bir seçim olsa da, sınırlı gelişmiş özellikleri nedeniyle karmaşık kurumsal uygulamalar oluşturmak zor olabilir.

Thunkable'ın en iyi özellikleri

Mobil uygulamaları hızlı başlatma

Etkileyici önceden oluşturulmuş bileşenler

Uygulamaları iOS ve Android'e aynı anda doğrudan yayınlama

Özelleştirilebilir medya eklemeleri

Kişisel düzey kullanıcılar için ücretsiz sürüm

Thunkable sınırlamaları

Veritabanı tasarımcısı biçimi karmaşık olabilir

Bazı kullanıcılar, fiyat-özellik oranından pek memnun değil

Thunkable fiyatlandırması (İş seviyesi)

İş : Aylık 200 $'dan başlayan fiyatlarla

Takımlar : Aylık 500 $'dan başlayan fiyatlarla

Özel: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir.

Thunkable puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (4 yorum)

8. Progressier

Kullanıcı Etkileşimi için En İyisi

via Progressier

Progressier, mobil uygulamalar gibi görünen ve çalışan bir web uygulaması (PWA) oluşturmak istiyorsanız, kodsuz araç kutunuzda bulundurmanız gereken kullanışlı bir araçtır. Bu uygulamalar HTML, CSS ve JavaScript gibi web teknolojileri üzerine kuruludur ve yerel uygulamalarla aynı özelliklere sahiptir, ancak daha iyi yanıt verebilirlik sunar.

Progressier ile aşağıdaki özelliklere sahip PWA'lar için eksiksiz bir çözüm elde edersiniz:

PWA gösterge paneli

Kodsuz web uygulaması manifestosu

Merkezi uygulama incelemeleri

Ekran görüntüsü tasarımcısı

iOS açılış ekranları

Uygulama, yeni başlayanlar için kolaydır ve çeşitli kodsuz uygulama oluşturucularla uyumludur. Progressier, çok yardımcı bir teknik destek ekibine sahiptir, bu nedenle sorunla karşılaşırsanız hızlı çözümler bekleyebilirsiniz! ?

Progressier'in en iyi özellikleri

Kodlama gerektirmeyen uygulamaları PWA'lara dönüştürür

Softr, Bubble ve Webflow gibi kodsuz uygulama oluşturucularla çalışır

Temiz bir arayüze sahip etkileşimli gösterge paneli

Yeni başlayanlar için uygun

14 günlük ücretsiz deneme sunar

Daha ilerici sınırlamalar

Cihaza özel bildirimler ve çevrimdışı ağ önbellekleme yok

Apple kullanıcıları sınırlı özelliklere sahiptir

Daha ilerici fiyatlandırma

Kurucu : Aylık 15 $

Büyüme : 39 $/ay

Ölçek: 149 $/ay

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir.

Daha ilerici derecelendirmeler ve yorumlar

G2 : N/A

Capterra: 5/5 (5 yorum)

9. Shoutem

Mobil Uygulama Para Kazanmak İçin En İyisi

shoutem aracılığıyla

Shoutem, uygulamanızdaki öğeleri kavramsallaştırmak ve birbirine bağlamak için güvenilir bir sürükle ve bırak arayüzü sayesinde DIY uygulama geliştirmeyi herkes için erişilebilir hale getirir. Yayınlamadan önce uygulamanızın nasıl göründüğünü kontrol etmek için önizleme seçeneğini kullanın, bu da hataları ve uyumluluk sorunlarını tespit etmeye yardımcı olur.

Shoutem'in analiz özellikleri, müşteri davranışlarını, sorunlu noktaları ve uygulama trafiğini taramanıza ve uygulamanızı optimize etmek için fikirler üretmenize olanak tanır.

Platformun en popüler özelliklerinden bazıları şunlardır:

WordPress, Shopify ve sosyal medya ağlarıyla entegrasyonlar

Sınırsız push bildirimleri

Ses ve video modülleri

Shoutem tabanlı uygulamalarınıza kişiselleştirilmiş sadakat programları ekleyerek satın alma gücü yüksek müşteri gruplarını çekebilirsiniz. ?

Shoutem'in en iyi özellikleri

Mobil uygulamalar oluşturmak için öğrenmesi kolay özellikler

Müşteriye yönelik uygulamalar için kullanışlı entegrasyonlar

Sürekli güvenlik güncellemeleri

Olumlu bir kullanıcı deneyimi için gerçek zamanlı güncellemeler (push bildirimleri, feed güncellemeleri, canlı yayın vb. )

Shoutem sınırlamaları

Müşteri desteği ekibi daha duyarlı olabilir

En pahalı plana (10 GB) bile nispeten sınırlı depolama alanı

Shoutem fiyatlandırması

Android : 49 $/ay

Standart : 79 $/ay

Profesyonel: 149 $/ay

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir.

Shoutem puanları ve yorumları

G2 : 3,7/5 (5 yorum)

Capterra: 3,8/5 (12 yorum)

10. Gappsy

Hızlı Uygulama Geliştirme için En İyisi

gappsy aracılığıyla

Gappsy, minimum BT çabasıyla tam işlevsel web uygulamaları oluşturmak isteyen takımlar için basit bir kodsuz geliştirme platformudur. Platform, benzer platformlarda sıklıkla görülen karmaşıklıkları ortadan kaldırır ve dört adımda mobil uygulamanızı oluşturmanıza olanak tanır:

Ömür boyu kullanım için ödeme yapın Düzeninizi oluşturun (100'den fazla özel tasarım arasından seçim yapabilirsiniz) İstediğiniz özellikleri ekleyin Bitmiş ürünü yayınlayın

Uygulamanın kategorisini Organizasyon, Para Kazanma, İletişim ve Yerel gibi şekilde özelleştirerek, nihai ürünün maksimum işlevselliğe ve kullanım kolaylığına sahip olmasını sağlayın. Uygulamayı sosyal profillerinizle entegre ederek müşterilerinizin görünürlüğünü artırın.

Gappsy, iş uygulaması sahipleri için gelir sayılarınızı artırabilecek AI, analitik ve potansiyel müşteri dönüşümü gibi ek hizmetler sunar.

Platformla oluşturulan uygulamalar genellikle ön tanımlı olarak Google Play ve Apple Store yayınlama kurallarına uyar.

Gappsy'nin en iyi özellikleri

Ömür boyu erişim için tek seferlik ücret

Dağınık olmayan arayüz

Doğrudan uygulama yayınlama

AI ve analiz araçları

Gappsy sınırlamaları

Bazı müşteriler teknik desteğe ulaşmanın zor olduğundan şikayet etti

Yeni kullanıcılar, öğreticilerin olmaması nedeniyle zorluk yaşayabilir

Gappsy fiyatlandırması

Temel : 87 $

Pro : 167 $

İş: 287 $

Gappsy puanları ve yorumları

G2 : N/A

Capterra: Yok

Kodlama Gerektirmeyen Uygulama Oluşturucularla Oluşturmaya Başlayın

Kodsuz uygulama oluşturucular sadece uygulama oluşturmak için değildir; yaratıcı vizyonlarınızı hayata geçirmenize, iş akışlarını otomatikleştirmenize ve nihayetinde verimlilik ve büyümeyi artırmanıza olanak tanır.

Uygulamaların kullanıcı dostu arayüzleri, sürükle ve bırak işlevselliği ve önceden oluşturulmuş şablonları ile, fikriniz ve başarı arasındaki yol artık takımlar ve teknoloji uzmanları tarafından geliştirilmeye gerek kalmadan açılıyor. Listemizden bir araç seçin, yaratıcılığınızı ortaya çıkarın ve girişimcilik hayallerinizi gerçekleştirin! ?