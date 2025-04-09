excel, Word ve ClickUp'ta 15 Ücretsiz Proje Zaman Çizelgesi Şablonu

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Proje Zaman Çizelgesi Şablonu nedir?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Proje zaman çizelgesi şablonu, bir projedeki etkinliklerin sırasını özetlemek için kullanılan bir kaynaktır. Proje hedeflerine ulaşmak için tek tek görevlerin, etkinliklerin ve etkinliklerin nasıl organize edilmesi gerektiğini göstermek için görsel bir haritalama aracı olarak kullanılır. " } }, { "@type": "Question", "name": "İyi bir proje zaman çizelgesi şablonu nedir?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Proje zaman çizelgesi şablonları, Agile ve şelale yaklaşımları dahil olmak üzere çeşitli proje yönetimi metodolojilerine uyum sağlamalı ve takımın kaynaklar ve tahmini zaman dilimleri gibi göreve özgü ayrıntıları eklemesine olanak tanımalıdır. ⏰" } } ] }

Proje zaman çizelgesi şablonları, takımını ortak bir hedefe odaklamak isteyen tüm proje yöneticileri için vazgeçilmez bir araçtır. Dikkate alınması gereken birçok paydaş, uyulması gereken son tarihler ve yönetilmesi gereken bütçeler vardır.

Farklı proje türleri ve takım yapılarına uygun çok çeşitli şablonlar bulabilirsiniz. Bazıları Agile proje yönetimi için özel olarak tasarlanırken, diğerleri daha geleneksel şelale projeleri için daha uygundur. Bazı şablonlar proje zaman çizelgesinin görsel sunumuna odaklanırken, diğerleri her görev ve dönüm noktası hakkında daha ayrıntılı açıklamalar sunar.

Hedeflerinize ulaşmak için görevlerinizi, zaman çizelgenizi, kaynaklarınızı ve hedeflerinizi daha iyi yönetebilmeniz için 15 ücretsiz proje zaman çizelgesi şablonunu seçtik.

Hadi başlayalım!

⏰ 60 Saniyelik Özet Verimli bir şekilde planlama yapmak ve son teslim tarihlerine uymak için 15 proje zaman çizelgesi şablonu: ClickUp Gantt Proje Zaman Çizelgesi Şablonu ClickUp Proje Zaman Çizelgesi Şablonu ClickUp Pazarlama Projesi Zaman Çizelgesi Şablonu ClickUp Doldurulabilir Proje Zaman Çizelgesi Şablonu ClickUp Proje Zaman Çizelgesi Beyaz Tahta Şablonu ClickUp Yaratıcı Proje Zaman Çizelgesi Şablonu ClickUp Yazılım Dağıtım Projesi Zaman Çizelgesi Şablonu ClickUp Yol Haritası Şablonu ClickUp İş Yol Haritası Şablonu ClickUp Basit Gantt Grafik Şablonu Excel Proje Zaman Çizelgesi Şablonu PowerPoint Proje Zaman Çizelgesi Şablonu Microsoft Word Proje Zaman Çizelgesi Şablonu Vertex42 tarafından hazırlanan Excel Gantt Grafik Zaman Çizelgesi Şablonu Gecko & Fly tarafından hazırlanan dönüm noktaları için Excel zaman çizelgesi şablonu

Proje Zaman Çizelgesi Şablonu nedir?

Proje zaman çizelgesi şablonu, bir projedeki etkinliklerin sırasını özetlemek için kullanılan bir kaynaktır. Proje hedeflerine ulaşmak için tek tek görevlerin, etkinliklerin ve etkinliklerin nasıl organize edilmesi gerektiğini göstermek için görsel bir haritalama aracı olarak kullanılır.

Zaman çizelgeleri, bir proje planındaki anahtar faaliyetlerin süresinin ayrıntılı bir şekilde tahmin edilmesini sağlar. Ayrıca, gelecekteki etkinlikleri tahmin etmek ve potansiyel kaynak ihtiyaçlarını öngörmek için de kullanılabilir!

ClickUp Gantt Görünümü ile Başlayın Her bir görev süresini ClickUp Gantt görünümünde görüntüleyin

Her görevi ClickUp'ta proje zaman çizelgesine ekledikten sonra, bunu tüm projenin başlangıç ve bitiş tarihlerini hesaplamak için kullanabilirsiniz. Ayrıca, dönüm noktalarını gerçek ilerlemeyle karşılaştırarak olası engelleri belirleyebilir ve gerekirse plan revizyonları yapabilirsiniz.

Zaman çizelgesinin ilerleyişi hakkında tüm paydaşları bilgilendirmek, herkesin aynı bilgilere sahip olması açısından çok önemlidir. Bu düzeyde şeffaflık ve iletişim, hesap verebilirlik kültürünün gelişmesine ve genel proje performansının iyileştirilmesine yardımcı olabilir!

İyi bir proje zaman çizelgesi şablonu nedir?

İyi bir proje zaman çizelgesi şablonu, projenin hedefleri, dönüm noktaları, son tarihleri ve görevleri hakkında kapsamlı bir genel bakış sunar. Şablon, renk kodları ve farklı görev türlerini temsil eden farklı şekillerle anlaşılması kolay ve ölçeklenebilir olmalıdır.

Proje zaman çizelgesi şablonları, Agile ve şelale yaklaşımları dahil olmak üzere çeşitli proje yönetimi metodolojilerine uyarlanabilmeli ve takımın kaynaklar ve tahmini zaman dilimleri gibi göreve özgü ayrıntıları eklemesine olanak sağlamalıdır. ⏰

ClickUp'ta 15'ten fazla görünümü inceleyerek iş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

Etkili bir proje zaman çizelgesi şablonu, tüm takım üyelerinin kolayca güncelleme yapabilmesini sağlayarak işbirliğini ve şeffaflığı teşvik etmelidir. Bu, iletişimi ve takım çalışmasını teşvik ederek ortak bir hedefe yönelik birleşik bir çaba yaratır.

İyi bir proje zaman çizelgesi şablonunun diğer özellikleri şunlardır:

Dönüm noktaları : Şablon, dönüm noktalarını açıkça tanımlar, böylece takımlar en önemli görevleri ve : Şablon, dönüm noktalarını açıkça tanımlar, böylece takımlar en önemli görevleri ve proje çıktılarını kolayca belirleyebilir

Esneklik : Zaman çizelgesi, proje ilerledikçe kapsamdaki değişiklikleri veya beklenmedik engelleri karşılayacak kadar esnektir

İlerleme izleme : Zaman çizelgesi, görevler tamamlandıkça ve zaman içinde güncellendikçe ilerlemeyi otomatik olarak izler

Kaynak tahsisi : Zaman çizelgesi, proje ihtiyaçlarına göre kaynakları görevlere tahsis etme olanağı sunar

Ayrıntılı son tarihler : Zaman çizelgesi, her görev ve alt görev için belirli son tarihleri içerecek kadar ayrıntılıdır

Otomasyon : Otomasyon, zaman çizelgesi yönetim sürecini basitleştirerek takım üyelerinin önemli işlere odaklanmasına olanak tanır

Çapraz platform uyumluluğu : Basit bir proje zaman çizelgesi şablonu, birden fazla platformda çalışır ve proje paydaşlarının erişimine açık hale gelir

: Şablon, bir projenin iki veya daha fazla görevi arasındaki ilişkiyi gösterir; bu ilişkide, bir görevin tamamlanması başka bir görevin tamamlanmasına bağlıdır Görev bağımlılıkları: Şablon, bir projenin iki veya daha fazla görevi arasındaki ilişkiyi gösterir; bu ilişkide, bir görevin tamamlanması başka bir görevin tamamlanmasına bağlıdır

Görevlerinizi ve faaliyetlerinizi düzenlemenize yardımcı olmak için ClickUp, Excel, Word ve PowerPoint'te 15 ücretsiz proje zaman çizelgesi şablonunun bir listesini derledik. Bu şablonlarla, proje zaman çizelgenizi takımınızın ve süreçlerinizin özel ihtiyaçlarına göre özelleştirebilirsiniz!

projelerinizi Zamanında Tamamlamak için 15 Proje Zaman Çizelgesi Şablonu

1. ClickUp Gantt Proje Zaman Çizelgesi Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Gantt Proje Zaman Çizelgesi Şablonu

ClickUp Gantt Proje Zaman Çizelgesi Şablonu, uzun bir dönemi kapsayan yeni ve devam eden projeleri yönetmek için mükemmel bir araçtır. Şablon, proje takımlarına günlük, aylık ve yıllık süreçlere genel bakış sunarak ilerlemeyi takip etmeyi ve planları tahmin etmeyi kolaylaştırır.

Günlük görünüm, günlük işleri izler. Aylık görünüm, bir ay içinde kaydedilen ilerlemeyi özetleyerek takımların olası engelleri belirlemelerine olanak tanır. Yıllık görünüm, tüm projeye genel bir bakış sunarak işletmelerin uzun vadeli eğilimleri belirlemelerine ve buna göre plan yapmalarına yardımcı olur. 📈

Gantt zaman çizelgesi şablonunu kullanarak, işletmeler proje yönetimi süreçlerini iyileştirebilir, işlemleri kolaylaştırabilir ve verimliliği artırabilir.

Gantt grafiği ile zaman çizelgesi arasındaki farkları öğrenin!

2. ClickUp Proje Zaman Çizelgesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Proje Zaman Çizelgesi Şablonu

Dijital beyaz tahtalar, proje planlama ve organizasyonu için görsel araçlardır. En değerli özelliklerinden biri, bir projede yer alan başlıca faaliyetleri hızlı ve kolay bir şekilde beyin fırtınası yaparak kategorilere ayırma yeteneğidir. Bu, proje yöneticilerinin ve takımların projenin kapsamı, zaman çizelgesi ve kaynak gereksinimleri hakkında net ve kapsamlı bir anlayış geliştirmelerine yardımcı olabilir. 🧑‍💻

Bir proje zaman çizelgesine dahil edilen etkinliklerin sayısı, projenin boyutuna ve karmaşıklığına bağlıdır. Küçük projeler için bu liste yalnızca birkaç anahtar etkinlik içerebilirken, daha büyük projeler için düzinelerce etkinliğin tam olarak planlanması gerekebilir.

Projenin boyutuna bakılmaksızın, dijital beyaz tahtada bir proje zaman çizelgesi oluşturmak, proje takımının projeyi yönetilebilir bileşenlere ayırmasına ve olası engelleri veya bağımlılıkları belirlemesine olanak tanır.

Uzaktan çalışan takımlar için ClickUp'ın Proje Zaman Çizelgesi Şablonu, tüm projeyle ilgili bilgileri merkezi bir konumda topladığı için özellikle kullanışlıdır. Takım üyeleri, proje ilerlemesini izlemek için e-posta konularına veya ayrı belgelere güvenmek yerine zaman çizelgesine erişebilir ve güncellemeleri gerçek zamanlı olarak görebilir!

3. ClickUp Pazarlama Projesi Zaman Çizelgesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Pazarlama Projesi Zaman Çizelgesi Şablonu

ClickUp Pazarlama Projesi Zaman Çizelgesi Şablonu, iş akışlarını kolaylaştırmak ve kampanyalarını ve projelerini daha etkili bir şekilde yönetmek isteyen pazarlama takımları için güçlü bir araçtır. Bu şablonun temel avantajlarından biri, takımların herhangi bir pazarlama kampanyasına veya projesine kolayca uyarlanabilen tekrarlanabilir zaman çizelgeleri oluşturmasına olanak tanımasıdır. 🌐

Bu şablon, özel proje görünümleri düzenleyerek pazarlama kampanyaları ve projelerde tutarlılığı sağlamaya yardımcı olur:

Zaman çizelgesi görünümü : Çeyrek dönemlere göre gruplandırılmış pazarlama faaliyetlerinin veya önemli toplantıların başlangıç ve bitiş tarihleri

Box görünümü : Pazarlama proje yöneticileri, takım üyeleri, ortaklar ve atanmış faaliyetleri

Liste görünümü : Çeyrek dönemlere göre gruplandırılmış farklı pazarlama faaliyetleri

Pano görünümü: Duruma göre gruplandırılmış farklı pazarlama etkinlikleri

İçerik oluşturma, tanıtım, inceleme ve lansmanlar dahil olmak üzere tüm süreçleri tek bir yerden kolayca yönetin. Materyaller için tutarlı bir yapı ve markalama sağlar ve projenin özel ihtiyaçlarına göre benzer içerik sürümlerini hızlıca oluşturmak için kullanılabilir.

4. ClickUp Doldurulabilir Proje Zaman Çizelgesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Doldurulabilir Proje Zaman Çizelgesi Şablonu

Boş bir zaman çizelgesi, faaliyetlerin sırasının önemli olduğu proje planlaması için mükemmel bir araçtır. Gerekli adımları özetlemenizi ve projenizin zaman çizelgesini görselleştirmenizi sağlayarak, ilgili görevler ve son tarihler hakkında net bir genel bakış sunar.

ClickUp Doldurulabilir Zaman Çizelgesi Şablonu, ayrıntılı Özel Alanlar ile bunu bir adım daha ileri götürür, böylece herkes en önemli bilgileri tek bir görünümde görebilir! Özel Alanlar, takımların zaman çizelgelerinize görev açıklamaları, son teslim tarihleri, atanan kişiler ve önemli dönüm noktaları gibi ilgili ayrıntıları eklemesine olanak tanır.

Oluşturma sürecini hızlandırmanıza yardımcı olmak için Özel Alanlar ekledik:

Günler (Önerilen Formül)

Tahsis Edilen Günler

Görev Tamamlama

Gerçek Maliyet

Proje Aşaması

Tahsis Edilen Bütçe

5. ClickUp Proje Zaman Çizelgesi Beyaz Tahta Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Proje Zaman Çizelgesi Beyaz Tahta Şablonu

ClickUp'ın Proje Zaman Çizelgesi Beyaz Tahta Şablonu, yapışkan notları, nesneleri ve diğer öğeleri kolayca düzenlemek için sezgisel bir sürükle ve bırak arayüzü sunar.

Bu şablon , karmaşık projelerde farklı işlevlerden ortaklarla işbirliği yapması gereken takımlar için mükemmeldir. Bu ortaklar arasında tasarımcılar, metin yazarları, geliştiriciler, ürün yöneticileri ve diğer paydaşlar olabilir. Bu, farklı işlevlerden ortakların projede yer alan görevleri anlamasını ve kendi rollerini ve sorumluluklarını belirlemesini kolaylaştırır.

Net gereksinimler belirlendiğinde, takım üyeleri çabalarını belirli görevlere odaklayabilir ve gereksiz veya alakasız işlerle zaman kaybetmez. Bu, gecikmelere veya yeniden çalışmaya yol açabilecek iletişim hataları ve yanlış anlamaların riskini azaltmaya yardımcı olur!

6. ClickUp Yaratıcı Proje Zaman Çizelgesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Yaratıcı Proje Zaman Çizelgesi Şablonu

ClickUp'ın Yaratıcı Proje Zaman Çizelgesi Şablonu, her boyut ve karmaşıklık düzeyindeki yaratıcı projeleri düzenlemek ve yönetmek için etkili bir araçtır. Bu şablon, proje dönüm noktalarını ve kritik görevleri net bir şekilde görselleştirmeye olanak tanıyan yapılandırılmış bir çerçeve sunarak proje yönetimine organize ve akıcı bir yaklaşım sağlar. 🎨

Küçük ölçekli bir yaratıcı proje üzerinde çalışıyor veya büyük, karmaşık bir girişimde yer alıyor olsanız da, şablon her türlü fikri keşfetmek için tasarlanmıştır. Sezgisel sürükle ve bırak arayüzüyle, önemli dönüm noktalarını ve görevleri vurgulayan ayrıntılı bir zaman çizelgesini hızlı ve kolay bir şekilde oluşturabilir, böylece projeye dahil olan herkesin projenin ilerlemesi ve anahtar son tarihler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayabilirsiniz.

7. ClickUp Yazılım Tanıtım Projesi Zaman Çizelgesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Yazılım Tanıtım Projesi Zaman Çizelgesi Şablonu

ClickUp Yazılım Dağıtım Projesi Zaman Çizelgesi Şablonu, geliştirme takımlarına yazılım dağıtım zaman çizelgelerini planlamak ve işbirliği yapmak için gerekli araçları sağlar. Görevlerin, zaman çizelgelerinin ve bağımlılıkların görsel temsilini oluşturma özelliği sayesinde, herkes kritik görevleri kolayca belirleyebilir ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak takip edebilir.

Ayrıca, sezgisel sürükle ve bırak özellikleri, takımların kartlarını hızla taşıyıp düzenlemesine ve gerektiğinde dağıtım zaman çizelgesinde ayarlamalar yapmasına olanak tanır. Bu çeviklik, takımların proje kapsamındaki veya zaman çizelgesindeki değişikliklere hızla uyum sağlamasına olanak tanır, böylece tüm görevler zamanında tamamlanır. 🗓️

Bonus: Zaman çizelgesi yazılımıyla zaman çizelgeleri oluşturun!

8. ClickUp Yol Haritası Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Yol Haritası Şablonu

ClickUp'ın Yol Haritası Şablonu, tüm zaman çizelgelerinizi ve üretim aşamalarınızı tek bir merkezi konumda yönetmek için tasarlanmıştır. Kişiselleştirilmiş proje yönetimi için önceden oluşturulmuş Görünümler, Özel Durumlar ve Özel Alanlar ile birlikte gelir.

Bu şablon, projenizin vizyonunu ve yönünü makro düzeyde göstermenin yanı sıra ilerlemeyi izlemenize, gerçek zamanlı içgörüler elde etmenize ve işleri, takımları ve bireyleri uyumlu hale getirmenize olanak tanır.

9. ClickUp İş Yol Haritası Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp İş Yol Haritası Şablonu

ClickUp'ın İş Yol Haritası Şablonu, şirketinizin ana hedeflerini ve stratejilerini özetleyen bir zaman çizelgesi oluşturmanıza ve uzun vadeli hedeflerinize ulaşmak için yolunuzdan sapmamanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Bu şablon, proje hedeflerinizi düzenli bir şekilde görselleştirmek için Zaman Çizelgesi ve Liste görünümü gibi önceden oluşturulmuş görünümlerle birlikte gelir.

10. ClickUp Basit Gantt Grafik Şablonu

Daha fazla bilgi ClickUp Basit Gantt Grafik Şablonu

ClickUp'ın Basit Gantt Grafiği Şablonu, proje zaman çizelgenizi görselleştirmek için olağanüstü bir araçtır. Bu kaynak, projenizin çeşitli aşamalarına kapsamlı bir genel bakış sunar ve özellikle bağımlılıkları ve olası engelleri ortaya çıkmadan önce belirlemeye odaklanır.

11. Excel Proje Zaman Çizelgesi Şablonu

microsoft aracılığıyla

Excel proje zaman çizelgesi şablonu, önemli dönüm noktalarını ve kritik görevleri vurgular. Proje planınızdaki anahtar son tarihleri, bağımlılıkları ve olası gecikmeleri kolayca belirleyebilirsiniz. Bu düzeyde organizasyon ve netlik, etkili proje yönetimi için gereklidir ve kaynakları tahsis etmenize, beklentileri yönetmenize ve proje hedeflerinize ulaşmak için yolunda ilerlemenize olanak tanır.

Projenizi belirli dönüm noktalarına ve kritik görevlere ayırarak, projenizin genel görünümünü kolayca görebilir ve kaynakları nasıl tahsis edeceğinize ve riskleri nasıl yöneteceğinize dair bilinçli kararlar alabilirsiniz.

Excel'de zaman çizelgesi oluşturmayı öğrenin!

12. PowerPoint Proje Zaman Çizelgesi Şablonu

microsoft aracılığıyla

PowerPoint zaman çizelgesi şablonu, proje yöneticilerinin bir proje zaman çizelgesindeki anahtar dönüm noktalarını görsel olarak temsil etmeleri için bir araçtır. Bu, proje zaman çizelgesini netleştirmeye ve takım üyeleri veya paydaşların genel planı anlamalarını kolaylaştırmaya yardımcı olabilir.

Bu basit zaman çizelgesi şablonu, bir dizi infografik simge seçeneği sunar. Simgeler, projenin çeşitli aşamalarını veya anahtar görevleri temsil etmek için kullanılabilir. Zaman çizelgesini daha ilgi çekici ve bilgilendirici hale getirmeye yardımcı olacak görsel bir öğe ekleyin!

13. Microsoft Word Proje Zaman Çizelgesi Şablonu

microsoft aracılığıyla

Microsoft Word proje zaman çizelgesi şablonu, bir proje zaman çizelgesi oluşturmak için etkinliğinizin dönüm noktalarını, son tarihlerini ve bağımlılıklarını girebileceğiniz bir belgedir. Şablon, zaman çizelgenizin etkinliğinizin temasını yansıtması için öğeler ve resimler ekleme seçeneği ile özelleştirilebilir.

Önceden tasarlanmış şablonlarla, lojistikten pazarlamaya ve bütçelemeye kadar etkinliğin tüm yönlerini kapsayan kapsamlı bir plan kolayca oluşturabilirsiniz. Word proje yönetimi şablonu, etkinlik adı, tarihi, konumu ve proje aşaması gibi önemli ayrıntılar için bölümler içerir.

14. Vertex42 tarafından hazırlanan Excel Gantt Grafik Zaman Çizelgesi Şablonu

Vertex42 aracılığıyla

Excel Gantt Şeması Zaman Çizelgesi Şablonu, zaman içinde planlanan görevlerin görsel bir temsilini sunarak proje yönetimine yardımcı olan güçlü bir araçtır. Proje zaman çizelgesindeki her görevin başlangıç ve bitiş zamanlarını gösteren bir tür çubuk grafik olup, iş ilerledikçe görevlerin durumunu izlemenizi sağlar.

Şablon, karmaşık projeleri yönetmenize ve birden fazla projeyi aynı anda daha iyi organize etmenize olanak tanır. Karmaşık projeleri haftalık veya aylık zaman çizelgesine indirgeyerek, anlaşılmasını ve takip edilmesini kolaylaştırır. Grafikteki görevler genellikle iş kırılım yapısı kullanılarak kategorize edilir, bu da projenin ilerlemesini takip etmeyi daha da kolaylaştırır.

15. Gecko & Fly tarafından hazırlanan dönüm noktaları için Excel zaman çizelgesi şablonu

Bu zaman çizelgesi şablonu, proje dönüm noktalarını kolay anlaşılır bir zaman çizelgesi diyagramında görsel olarak haritalamanıza yardımcı olmak için tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır.

Şablon, proje dönüm noktalarınızı listelemenize ve bunların durumlarını vurgulayarak görsel bir temsilini oluşturmanıza olanak tanır. Projenizin birincil etkinliklerini net bir şekilde gösteren, dönüm noktası odaklı bir araçtır. Şablon, proje temanız veya markanıza göre renkleri, stilleri ve yazı tiplerini ayarlamanıza olanak tanıyan, son derece özelleştirilebilir bir şablondur.

ClickUp'ın Güçlü Proje Zaman Çizelgeleriyle Planlarınızın Önünde Olun

Doğru proje zaman çizelgesi şablonunu oluşturmak, düzenli ve planlı çalışmanın anahtarıdır. Zaman çizelgesi, Gantt grafiği veya dijital beyaz tahta tercih edin, projenizi belgelemek projenize yapı ve netlik katar.

ClickUp, gelişmiş önceliklendirme özellikleri sunar, böylece öncelikleri aciliyet, önem veya takımınızın ihtiyaçlarına uygun diğer kriterlere göre özelleştirebilirsiniz. Ayrıca, ClickUp'ın akıllı bağımlılık yolu izleme özelliği ile basit bir sürükle ve bırak işlemiyle kolayca ayarlamalar yapabilirsiniz. ⚡️

ClickUp'ı bugün ücretsiz olarak kullanmaya başlayın!