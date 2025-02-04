2025'in En İyi 10 Proje Zaman Çizelgesi Yazılımı

Tek tekerlekli bisiklet sürerken yanan meşalelerle ve ara sıra metaforik bıçaklarla jonglörlük yapmayı denediyseniz, karmaşık bir projeyi yönetmenin nasıl bir şey olduğunu zaten biliyorsunuzdur. ?

Projeleri, son teslim tarihlerini ve takımları yönetmek kolay bir iş değildir, ancak bu zorluğun üstesinden gelebileceğinizi biliyoruz. Bir proje yöneticisi (PM) olarak, kaynaklarınızdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak doğru araçların kombinasyonuna ihtiyacınız vardır.

Bütçeniz ve takımınızın uzmanlığı elbette önemlidir, ancak zamanlama da çok önemlidir. Proje görevlerini görselleştirmek ve her şeyin zamanında çalışmasını sağlamak için bir araca ihtiyacınız var ve işte burada proje zaman çizelgesi yazılımı devreye girer. ?️

Bu kılavuzda, proje zaman çizelgelerinin ne olduğunu ve neden gerekli olduğunu açıklayacağız ve 2024'ün en iyi 10 proje zaman çizelgesi yazılımını paylaşacağız.

Proje Zaman Çizelgesi Nedir?

Proje zaman çizelgesi, projenizin görevlerinin ve dönüm noktalarının belirli bir dönem boyunca sıralı olarak gösterildiği görsel bir temsilidir. Proje zaman çizelgenizi, projenin başlangıcından tamamlanmasına kadar her adımda size rehberlik eden bir yol haritası olarak düşünün.

Proje zaman çizelgeleri, proje yöneticilerinin neyin ne zaman yapılması gerektiğini, görevler arasındaki bağımlılıkları ve nasıl ilerleneceğini anlamalarına yardımcı olur.

Ağ diyagramı, ClickUp'ın Gantt grafiği veya başka bir yöntemle proje zaman çizelgenizi daha kolay kavrayın

Her proje zaman çizelgesi benzersizdir, ancak genellikle aşağıdaki bileşenleri içerir.

Görevler: Bunlar, listenizden işaretlemeniz gereken belirli faaliyetlerdir. Başlangıç ve bitiş tarihleri vardır

Dönüm noktaları : Bunlar, bir projedeki önemli kontrol noktalarıdır

Bağımlılıklar : Bağımlı görevler, diğer görevlerin tamamlanmasına bağlıdır

Süre: Bu, takımınızın bir görevi tamamlamak için harcadığı süreyi temsil eder

Kaynaklar: Bu, her görevi tamamlamaktan sorumlu atanan kişiler veya takımları ifade eder

Projelerinizi sadece Liste görünümünde listelemek yerine, bir proje zaman çizelgesi aracı tüm bu faktörleri sizin için görselleştirir. İş yükünüzü görselleştirmek daha fazla netlik sağlar ve daha fazla netlik sizi daha iyi bir proje yöneticisi yapar. ?

Proje zaman çizelgesi ile Gantt grafiği birbirine benzer olsa da aynı şey olmadığını unutmayın. Gantt grafiği tek bir görünümde birçok ayrıntı sunarken, Zaman Çizelgesi görünümü her şeyin birbirine nasıl uyduğunu hızlı bir şekilde gösterir.

Proje yol haritanızı ve gelecekteki etkinliklerinizi görselleştirmek istiyorsanız, proje zaman çizelgesi yazılımı tam size göre.

Proje zaman çizelgesi yazılımının avantajları

Proje zaman çizelgeleri olmadan proje yönetiminde başarılı olabilir misiniz? Elbette, ancak bir proje yönetimi zaman çizelgesi aracı, proje yöneticisi olarak işinizi çok daha kolaylaştırır. Öyleyse neden kullanmayasınız?

Proje zaman çizelgesi araçları, aşağıdakiler dahil birçok avantaj sunar:

İnsan gücü, ekipman ve malzeme gibi kaynakların daha iyi yönetimi

Proaktif risk yönetimi

Görev bağımlılıkları ve dönüm noktaları ile gelişmiş takım hesap verebilirliği

Proje yöneticileri için otomasyon ve diğer zaman kazandıran araçlar

Kaybedecek neyiniz var? Her proje yöneticisi, tüm proje boyunca daha fazla görünürlük ve hesap verebilirlik hayal eder ve bir proje yönetimi zaman çizelgesi aracı tam da bunu sağlar.

en İyi 10 Proje Zaman Çizelgesi Yazılımı

Proje zaman çizelgesi yazılımının gücünü kendiniz görmek için hazır mısınız? Biz size yardımcı olacağız. ?

Takımınız için en iyi seçeneği bulmak için 2024'ün en iyi 10 proje zaman çizelgesi aracının listesine göz atın.

ClickUp'taki Zaman Çizelgesi görünümü ile birden fazla projeyi planlayın, bağımlılıkları yönetin ve özel proje zaman çizelgenizde her şeye öncelik verin

Sürpriz! ClickUp herkesin favori verimlilik paketidir, bu nedenle sağlam bir proje zaman çizelgesi yazılımına da sahip olmamız şaşırtıcı değildir.

ClickUp'ta kendi Zaman Çizelgesi görünümünüzü oluşturmak için mevcut Çalışma Alanınıza gidin ve Zaman Çizelgesi görünümünü ekleyin. İşte bu kadar!

Çalışma alanınızı, takımınızın inceleyebileceği net ve son derece görsel bir zaman çizelgesine dönüştürmek çocuk oyuncağı. Ama bu sadece başlangıç: ClickUp, görev yönetimi ve proje görselleştirme araçlarından çok daha fazlasını sunar. ✨

Projeler hakkında daha ayrıntılı bilgi görmek istiyorsanız, ClickUp Gantt Grafiği görünümüne geçin. Gantt Grafiği görünümü, tüm Alanlar, Projeler ve Listeler hakkında genel bir bakış sunar. Takımınızla işbirliği yapın, görev bağımlılıklarını izleyin ve görevleri ve projeleri tek bir yerden önceliklendirin.

Bir proje yöneticisinin aynı anda her yerde olması imkansızdır, ancak ClickUp tüm işlerinizi tek bir platformda birleştirerek proje yönetimini çocuk oyuncağı haline getirir.

Şablonlardan bahsetmiş miydik? ClickUp'ın Proje Zaman Çizelgesi Beyaz Tahta Şablonunu ödünç alın ve zaman çizelgenizi tek bir kullanışlı gösterge panelinde görselleştirin. ClickUp Doldurulabilir Zaman Çizelgesi Şablonu, projelerinizi ve etkinliklerinizi hızlı bir şekilde haritalandırmanızı kolaylaştırır. Ancak endişelenmeyin, Gantt hayranıysanız, ClickUp Gantt Zaman Çizelgesi Şablonu da sizin için burada.

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

ClickUp sınırlamaları:

ClickUp, yeni kullanıcıların bazen platformu çok karmaşık bulmasına neden olacak kadar çok özelliğe sahiptir

ClickUp AI yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

ClickUp fiyatlandırması:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları:

G2: 4. 7/5 (8.300+ yorum)

Capterra: 4. 7/5 (3.700+ yorum)

2. Wrike

wrike aracılığıyla

Wrike, proje planlama, Kanban panoları ve yaratıcı onaylar için kullanılan bir proje yönetimi aracıdır. Bu, onu yaratıcı takımlar için popüler bir işbirliği aracı haline getirir, ancak her türlü takım Wrike'ı süreçleri hızlandırmak ve zaman kazanmak için kullanabilir.

Wrike Gösterge Panelleri, görevleri ve süreçleri görselleştirir. Özel alanlara izin verirler, böylece gerçek zamanlı verilerle hemen hemen her türlü raporu oluşturabilirsiniz.

Wrike'ın en iyi özellikleri:

Paylaşılan takvimlerle planlama

İş yükü görünümü, kaynak yönetimi için sürükle ve bırak aracıdır

Gelir yönetimi aracında faturalandırılabilir saatleri ve maliyetleri izleyin

Wrike sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar Wrike'ın gezinmesinin zor olduğunu ve modası geçmiş göründüğünü söylüyor

Diğerleri ise işlerinin genel bir özetini elde etmenin zor olduğunu söylüyor

Wrike fiyatlandırması:

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 9,80 $, iki ila 25 kullanıcı için

İş: Kullanıcı başına aylık 24,80 $, beş ila 200 kullanıcı için

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Pinnacle: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Wrike puanları ve yorumları:

G2: 4. 2/5 (3.400+yorum)

Capterra: 4. 3/5 (2.400+ yorum)

Wrike alternatiflerini inceleyin!

3. Monday. com

Monday.com, satış ekipleri, proje yöneticileri, İK, yazılım geliştiricileri ve daha fazlası için hazır iş akışlarına sahiptir. Kanban, Zaman Çizelgesi, İş Yükü veya Gantt görünümlerinde projelerinize göz atarak görevleri, dönüm noktalarını ve bağımlılıkları istediğiniz gibi görselleştirin.

Gerçek zamanlı içgörüler için Monday. com'un Gösterge Panellerini kullanın. Bu zaman kazandıran özellik, özellikle birden fazla projeyle uğraşıyorsanız (ve muhtemelen uğraştığınızı biliyoruz) her proje yöneticisi için olmazsa olmazdır. ?

Monday. com en iyi özellikleri:

Monday. com, Zoom, Slack, Mailchimp, Google Drive, Outlook ve daha fazlası gibi araçlarla entegre olur

İş taleplerini yönetiyor musunuz? Monday.com Formlarını kullanarak özelleştirilebilir iç formlar oluşturun

Monday. com, zaman takibi, son teslim tarihleri, bağımlılıklar ve daha fazlası için otomasyonlar ile birlikte gelir

Monday. com sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar, proje hedeflerini izlemenin zor olduğunu söylüyor

Diğerleri ise Monday.com'un diğer platformlar kadar özelleştirme seçeneği sunmadığını söylüyor

Monday. com fiyatlandırması:

Ücretsiz

Temel: Koltuk başına aylık 8 $, yıllık faturalandırılır

Standart: Koltuk başına aylık 10 $, yıllık faturalandırılır

Pro: Koltuk başına aylık 19 $, yıllık faturalandırılır

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Monday puanları ve yorumları:

G2: 4. 7/5 (8.500+ yorum)

Capterra: N/A

4. Jira

jira aracılığıyla

Jira, geliştirme takımlarının projeleri planlamak, görevleri izlemek, sürümleri yönetmek, raporlar oluşturmak ve görevleri otomatikleştirmek için kullandıkları bir proje yönetimi aracıdır.

Jira Timelines, iş öğelerini, bağımlılıkları ve sürümleri görselleştiren etkileşimli bir özelliktir. Agile takımları için tasarlanmıştır ve PM'lere bir fare tıklamasıyla birden fazla takım ve projenin görünümünü sunar.

Jira'nın en iyi özellikleri:

Scrum veya Kanban panoları oluşturun

Tek tıklamayla raporlar sayesinde ilerlemeyi hızlıca görselleştirin

Takımınıza daha fazla yapı sunmak için iş akışlarını özelleştirin

Jira sınırlamaları:

Jira, geliştirme ekipleri için tasarlanmıştır, bu nedenle geliştirici değilseniz, muhtemelen bu yazılımdan fazla yararlanamayacaksınız

Bazı kullanıcılar, Jira'nın çok fazla hareketli parçası olduğunu ve kullanımı zor olduğunu söylüyor

Jira fiyatlandırması:

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 7,75 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 15,25 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Jira puanları ve yorumları:

G2: 4. 3/5 (5.400+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (13.200+ yorum)

Jira alternatiflerini inceleyin!

5. Zaman Çizelgesi Oluşturucu

timeline Maker aracılığıyla

En iyi 10 listemizdeki diğer araçlar kadar şık görünmeyebilir, ancak Timeline Maker gibi daha basit araçların da kullanıldığı zamanlar ve yerler vardır. Görev yönetimi veya günlük planlayıcı şablonları gibi ekstra özellikler içermez, ancak sade bir proje zaman çizelgesi aracı arıyorsanız, bu sizin için doğru seçim olabilir.

Timeline Maker, Excel CSV, TXT veya Microsoft Project dosyasından kendi verilerinizi girmenize olanak tanır. Beş zaman çizelgesi grafik stilinden birini seçin, yazılım sizin için otomatik olarak seçenekler oluştursun. Zaman çizelgenizi e-posta, PNG, JPEG, HTML, PDF, GIF veya hatta PowerPoint formatında dışa aktarın ve takımınızla veya patronunuzla paylaşın.

Zaman Çizelgesi Oluşturucu'nun en iyi özellikleri:

Tek seferlik lisans ücreti ödeyin, Timeline Maker'ı ömür boyu kullanın

Tek bir tıklama ile beş farklı zaman çizelgesi stilini deneyin

Belge ve dosya ekleyerek zaman çizelgelerine bağlam ekleyin

Zaman Çizelgesi Oluşturucu sınırlamaları:

Bu listedeki diğer proje yönetimi zaman çizelgesi araçlarından farklı olarak, Timeline Maker sağlam iş yönetimi özellikleri sunmaz

Timeline Maker hakkında çok fazla yorum bulunmamaktadır

Zaman Çizelgesi Oluşturucu fiyatlandırması:

Bireysel Ömür Boyu Lisans: 149 $ (tek seferlik ücret)

Küçük İşletme Paketi: Üç kullanıcı için ömür boyu lisans 299 $

Enterprise: beş kullanıcı için ömür boyu lisans 535 $'dan başlayan fiyatlarla

Zaman Çizelgesi Oluşturucu derecelendirmeleri ve yorumları:

G2: N/A

Capterra: Yok

Google Dokümanlar'da bir zaman çizelgesi oluşturun!

6. GanttPRO

ganttPRO aracılığıyla

Adından da anlaşılacağı gibi, GanttPRO Gantt grafiklerinde uzmanlaşmış bir proje görselleştirme aracıdır. İş Dağılım Yapısı (WSB) görünümü, yazılım projelerini eyleme geçirilebilir görevlere ayırarak en karmaşık iş süreçlerini bile takip edilebilir hale getirir.

GanttPRO, aynı anda birden fazla projeyi yönetebilen etkileşimli bir Gantt grafik oluşturucu. Kaynakları yönetmek, proje maliyetlerini tahmin etmek ve birkaç tıklamayla takımınızla dosya paylaşımı yapmak için araçlar sunar.

GanttPRO'nun en iyi özellikleri:

GanttPRO otomatik proje planlama sunar

Kullanıcılar, kullanıcı dostu sürükle ve bırak arayüzünü çok seviyor

Tek bir platformda zamanı yönetin ve takım işbirliğine katılın

GanttPRO sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar arayüz ve tasarımın biraz eski olduğunu söylüyor

Diğerleri GanttPRO'nun daha iyi müşteri hizmeti sunmasını istiyor

GanttPRO fiyatlandırması:

Temel: Kullanıcı başına aylık 7,99 $, yıllık faturalandırılır

Pro: Kullanıcı başına aylık 12,99 $, yıllık olarak faturalandırılır

İş: Kullanıcı başına aylık 19,99 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

GanttPRO puanları ve yorumları:

G2: 4. 8/5 (450+ yorum)

Capterra: 4. 8/5 (440+ yorum)

7. Toggl Plan

toggl Plan aracılığıyla

Toggl'u bir zaman takibi uygulaması olarak biliyor olabilirsiniz, Toggl Plan ise proje görselleştirme için tasarlanmış bir yan üründür. Zaten Toggl'da zaman takibi yapıyorsanız, iki ürün sorunsuz bir şekilde entegre olduğundan Toggl Plan'ı tercih etmek mantıklı olacaktır. ?

Toggl entegrasyonu ile iki ürün arasında sorunsuz bir şekilde veri aktarımı yapabilir, takımınızın zaman takibi verilerinden proje içgörüleri elde edebilir ve doğru faturalandırma sağlayabilirsiniz.

Toggl Plan'ın en iyi özellikleri:

Takımınızın zamanını ve görevlerini tek bir yerde görselleştirin

Paylaşılan takvim görünümüyle takım planlamasını kolaylaştırın

Müşterileri, rol tabanlı izinlerle paylaşılan bir projeye misafir olarak davet edin

Toggl Plan sınırlamaları:

Birkaç kullanıcı, uygulamaya alışmakta ve ilk başta her şeyi bulmakta zorlandıklarını söylüyor

Diğerleri Toggl Plan'ın daha fazla entegrasyon olmasını istiyor

Toggl Plan fiyatlandırması:

Takım: Kullanıcı başına aylık 8 $, yıllık faturalandırılır

İş: Kullanıcı başına aylık 13,35 $, yıllık faturalandırılır

Toggl Plan puanları ve yorumları:

G2: 4. 3/5 (30+ yorum)

Capterra: 4. 5/5 (110+ yorum)

Bu Toggl alternatiflerine göz atın!

8. Trello

trello aracılığıyla

Trello, öncelikle proje yönetimi için dijital bir Kanban panosudur. Kanban panoları zaten çok görsel olduğundan, Trello en iyi 10 proje yönetimi yazılımı listemize girmeyi başarmıştır.

Projelerinizi daha iyi anlamak için Pano, Zaman Çizelgesi, Tablo, Takvim, Gösterge Paneli, Harita ve Çalışma Alanı görünümleri arasından seçim yapın. Zaman Çizelgesi görünümü, proje zaman çizelgelerinizi görselleştirmek için özellikle kullanışlıdır: Boru hattınızdaki sprintleri, hedefleri ve son teslim tarihlerini tek bir yerden izleyin.

Trello'nun en iyi özellikleri:

Power-Up özelliğini kullanarak mevcut araçlarınızı Trello eklentileriyle entegre edin

Trello'nun Butler otomasyonu, takımınızı yerleşik iş akışları boyunca sorunsuz bir şekilde yönlendirebilir

Yeni işe alımdan müşteri adayları yönetimine kadar her şey için Trello Şablonlarını deneyin

Trello sınırlamaları:

Trello'nun ücretsiz planı entegrasyonları, özellikleri ve ek dosya boyutlarını sınırlar

Bazı kullanıcılar, Trello'nun raporlama özelliğinin özelleştirme açısından yetersiz olduğunu söylüyor

Trello fiyatlandırması:

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 5 $, yıllık faturalandırılır

Premium: Kullanıcı başına aylık 10 $, yıllık olarak faturalandırılır

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Trello puanları ve yorumları:

G2: 4. 4/5 (13.300+ yorum)

Capterra: 4. 5/5 (22.600+ yorum)

Trello alternatiflerine göz atın!

9. Notion

notion aracılığıyla

Notion'un bir not alma uygulamasından çok daha fazlası olduğunu biliyor muydunuz? Bu araç, wiki'leri, belgeleri ve projeleri tek bir yerde birleştirir. Ve evet: Proje yönetimi zaman çizelgesi aracı olarak da sağlam bir seçenektir.

Notion'un proje yönetimi Zaman Çizelgesi görünümünü kullanarak tüm projenin veya projelerin birbirine nasıl uyduğunu görebilirsiniz. Ayrıca, belirli proje görevlerinizdeki işleri Veritabanı, Takvim veya Pano görünümünde görselleştirebilirsiniz.

Notion'un en iyi özellikleri:

Henüz piyasaya çıkmamış olsa da, Notion yakında ş Akışı otomasyonunun anahtar özelliklerini yayınlayacak

Görevleri alt görevlere bölün ve bağımlılıkları atayın

Notion'un durum çubuğu ile proje ilerlemesini izleyin

Notion sınırlamaları:

Notion, diğer proje yönetimi araçlarına kıyasla entegrasyonlar konusunda yetersizdir

Bazı kullanıcılar, çok fazla veriyle çalışırken arayüzün hatalı olabileceğini söylüyor

Notion fiyatlandırması:

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 8 $, yıllık olarak faturalandırılır

İş: Kullanıcı başına aylık 15 $, yıllık olarak faturalandırılır

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Notion puanları ve yorumları:

G2: 4. 7/5 (4.700+ yorum)

Capterra: 4. 7/5 (1.800+ yorum)

Notion alternatiflerini inceleyin!

10. Asana

asana aracılığıyla

Asana, hedefler, takım iş yükü izleme, otomasyonlar, formlar ve paylaşılan takvimler içeren sağlam bir proje yönetimi aracıdır. Asana Zaman Çizelgesi görünümünü kullanarak görevlerinizi Kanban panosu, liste, zaman çizelgesi, takvim veya Gantt grafiği olarak görselleştirin. Ve hepsini farklı bir perspektiften görmek isterseniz, Asana tek bir tıklama ile görünümleri değiştirmenize olanak tanır.

Asana'nın en iyi özellikleri:

Takımınızın iş yükünü otomatikleştirmek için sürükle ve bırak iş akışı oluşturucuyu kullanın

Gerçek zamanlı verimlilik raporları alın

İş yükü özelliği ile takım üyelerinin görev yüklerini ölçün

Asana sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar, arama fonksiyonunun istedikleri kadar güçlü olmadığını söylüyor

Diğerleri, Asana'nın yeni kullanıcılar için sezgisel olmadığını söylüyor

Asana fiyatlandırması:

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 10,99 $, yıllık olarak faturalandırılır

İş: Kullanıcı başına aylık 24,99 $, yıllık olarak faturalandırılır

Asana puanları ve yorumları:

G2: 4. 3/5 (9.400+ yorum)

Capterra: 4. 5/5 (12.100+ yorum)

Asana alternatiflerine göz atın!

Proje Yönetimi Yazılımı ile Proje Zaman Çizelgesi Oluşturmaya Başlayın

Bir pazarlama kampanyası oluşturuyor veya bir uygulama geliştiriyor olsanız da, takımınızla birlikte hedefinize ulaşmak için bir proje zaman çizelgesine ihtiyacınız vardır. Kağıda karalamalar yapmak veya görevleri basitçe listelemek yerine, doğru proje zaman çizelgesi yazılımıyla her şeyi anında görselleştirin. ?

Bu listeden favori seçeneğinizi seçmekte özgürsünüz, ancak farklı platformlar arasında geçiş yapmaktan bıktıysanız, ClickUp'ı tercih edin. Belgelerinizi, Beyaz Tahtalarınızı, Projelerinizi, Görevlerinizi ve Takımlarınızı tek bir yerde bir araya getiriyoruz. Güçlü şablon kütüphanemiz, proje zaman çizelgelerini görselleştirmek için mükemmeldir, ancak muhasebeden insan kaynaklarına kadar her şey için şablonlar da içerir.

ClickUp'ın gücünü ilk elden deneyimleyin: ClickUp Çalışma Alanınızı ücretsiz oluşturun.