2025'in En İyi 10 Ürün Tasarım Aracı ve Yazılımı

Ürün tasarımcıları ve takımları, prototip oluşturmadan tasarıma kadar her şeyden sorumludur, ancak bu sadece buzdağının görünen kısmıdır. Ürün lideri olarak, takım işbirliğini yönetmeniz ve kullanıcı davranış analizlerini kontrol ederek ürün yaşam döngüsü boyunca neyin işe yaradığını (ve neyin yaramadığını) görmeniz gerekir.
Aynı anda yönetmek için çok fazla şey var, değil mi?
İyi haber şu ki, bu sirkte tek başına liderlik yapmanız gerekmiyor. Ürün tasarım yazılımı, takımınıza UI tasarımından proje yönetimine ve yolculuk haritalamaya kadar her şeyi yönetmek için dijital bir çalışma alanı sunar.
Bu kılavuzda, ürün tasarım yazılımının nasıl çalıştığını ve hangi özelliklere dikkat etmeniz gerektiğini açıklayacağız. Hatta, mükemmel ürün geliştirme süreci platformunu bulmak için arayışınıza hızlı bir başlangıç yapabilmeniz için en iyi ürün tasarım araçlarının incelemelerini de ekleyeceğiz. ?
Ürün Tasarım Aracı Nedir?
Ürün tasarım yazılımı, ürün takımlarının tasarım sürecinde ürünleri görselleştirmesine, maketlerini oluşturmasına ve yinelemesine yardımcı olur. Geliştiriciler ve profesyonel web tasarımcıları, kullanıcı araştırması toplarken, müşteri yolculuğu haritaları oluştururken veya prototipler oluştururken, süreçlerinin çeşitli aşamalarında bu araçları kullanır.
Bütçenizi, görevlerinizi, takım iletişiminizi ve belgelerinizi ayrı ayrı yönetmeye çalışmak yerine, sağlam bir ürün tasarım yazılımı her şeyi tek bir platformda bir araya getirerek takımınızın daha iyi ve daha hızlı iş yapmasına yardımcı olur.
Bu tasarım yazılımı, geliştirme öncesinde fikirlerinizi iyileştirmenizi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda işinizi de çok daha kolaylaştırır. Doğru araçla, bir daha asla maketler, tasarım özetleri veya teknik özellik sayfaları aramak zorunda kalmayacaksınız.
Bir ürün tasarım aracında aranması gereken özellikler
Piyasada çok sayıda ürün tasarım yazılımı seçeneği bulunmaktadır, ancak bu çözümler her zaman doğru kutuları işaretlemez. Aşağıdaki gibi işlevlere sahip ürün tasarım araçlarını arayın:
- Süreç ve iş akışı yönetimi: Elbette, sağlam bir 3D modelleme yazılımı harika, ancak tasarım sürecini de yönetebilseydi daha iyi olmaz mıydı? Yüksek kaliteli ürün tasarım araçları, tüm paydaşları, projeleri ve görevleri aynı sayfada tutmak için bulut tabanlı bir çerçeve sunar
- Basit arayüz tasarımı: Kim zorlu bir öğrenme sürecine zaman veya zihinsel kapasite ayırabilir ki? Basit bir kullanıcı arayüzüne sahip ürün tasarım yazılımını tercih ederek daha fazla zaman kazanın. Mümkün olduğunca sürükle ve bırak araçlarını kullanın. iOS, Mac ve Android cihazlarla uyumlu bir araç seçmek, takım genelinde benimsenmesini de kolaylaştırır
- Şablonlar: Ürün tasarım yazılımı size zaman kazandırmalıdır. Tel kafes şablonları, ürün lansmanı şablonları ve daha fazlasını içeren bir araç arayın. Daha fazla zaman kazanmak için, en çok zaman harcadığınız belgeler için şablonlar sunan çözümleri arayın
- AI ve otomasyon: Otomatik görev aktarımları ve AI yazma araçları, ürün takımları için ciddi zaman tasarrufu sağlar. Tetikleyici tabanlı otomasyonlar veya ürün açıklaması oluşturucular olsun, sizin için titiz görevleri yerine getiren ürün tasarım yazılımını tercih edin
en İyi 10 Ürün Tasarım Aracı
Ürün tasarım araçları, tasarım ekiplerine geliştirme sürecinde ciddi bir destek sağlar. Ekibinizin hedeflerini destekleyen özelliklerle büyük ve çılgın tasarım düşüncesini kutlayan bir araç edinin. Ekibinize avantaj sağlamak için bu en iyi 10 ürün tasarım aracını inceleyin.
1. ClickUp
Doğru: ClickUp, proje yönetimi aracı ve ürün tasarım aracı olarak eşit derecede kullanışlıdır, ancak bunun dışında çok daha fazlasını sunar. ?️
Ürün ekipleri, tüm Belgeleri, Yol Haritalarını ve Hedefleri tek bir kullanıcı dostu gösterge panelinde yönetmek için ClickUp'ı kullanır. Sorunları izleyin, sprintleri yönetin ve proje raporlarını anında otomatik olarak oluşturun.
E-postaları ve Slack mesajlarını incelemek için çok zaman harcıyorsanız, her şeyi ClickUp'a taşıyın. ClickUp, tüm görevler ve projelerle ilgili yorumları kaydeder, böylece iletişimleriniz işinizin hemen yanında görüntülenir. ClickUp Sohbet görünümü, tüm projeleriniz için güncellemeleri, bağlantıları ve daha fazlasını paylaşmak için yararlı bir gerçek zamanlı araçtır.
Ürün tarafına daha az odaklanıyorsanız ve çoğunlukla tasarım üzerinde çalışıyorsanız, bunun için de bir ClickUp Çalışma Alanı var. Tasarım ekipleri, ClickUp'ı kullanarak büyük fikirlerini tek bir dijital alanda organize edebilirler — birbirlerinden kilometrelerce uzakta olsalar bile. Hatta takım kapasitesini planlamanıza, tasarım projelerini yönetmenize ve geri bildirimleri ve onayları tek bir yerden izlemenize yardımcı olur.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Ürün Tasarımı SOP Şablonu gibi yüzlerce şablona erişerek yazmaya daha az, tasarlamaya daha fazla zaman ayırın
- ClickUp Beyaz Tahtalar, gerçek zamanlı yaratıcı işbirliğini çocuk oyuncağı haline getirir
- Rapor kopyaları, e-posta güncellemeleri, ürün açıklamaları ve çok daha fazlasını oluşturmak için ClickUp AI' ya güvenin
- ClickUp Belgeleri oluşturun ve tek bir tıklama ile ürün tasarım iş akışlarınıza bağlayın
ClickUp sınırlamaları
- Yeni kullanıcılar bazen ClickUp'ın özelliklerini ilk başta çok karmaşık bulabilir
- ClickUp AI yalnızca ücretli planlarda mevcuttur
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Business Plus: Kullanıcı başına aylık 19 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp derecelendirmeleri ve incelemeleri
- G2: 4,7/5 (8.300+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)
2. Figma
Bir geliştirme takımını mı yönetiyorsunuz? Figma, dijital fikir üretimi için tasarlanmıştır, bu nedenle web siteleri, uygulamalar ve tasarım sürecindeki hemen hemen tüm dijital kullanıcı deneyimlerini modellemek için mükemmeldir.
Tüm işbirliği çevrimiçi olarak eşzamanlı olarak gerçekleştiğinden, Figma uzaktan çalışan ürün tasarım takımları için idealdir. Bu ürün tasarım yazılımını kullanarak tasarım seçeneklerini deneme, prototipler oluşturma ve test etme ve kod üretme.
Figma'nın en iyi özellikleri
- Dünya çapında deneyimler tasarlamak için takımınızla gerçek zamanlı olarak birlikte çalışın
- Gerçekçi prototipler oluşturun ve deneyim hakkında geri bildirim alın, daha iyi bir ürünü daha hızlı geliştirin
- Figma'nın paylaşılan kitaplıklarıyla yeniden kullanılabilir varlıklardan oluşan bir depo oluşturun
- FigJam, ürün işbirliği ve beyin fırtınası için çevrimiçi bir beyaz tahtadır
Figma sınırlamaları
- Figma, kodunu gerçek projeler oluşturmak için dışa aktarabileceğinizi iddia ediyor, ancak bu kod hacimli ve bozulmaya meyillidir
- İzinler ve sürüm kontrolü biraz iş gerektirir
Figma fiyatlandırması
- Başlangıç: Ücretsiz
- Figma Professional: Kullanıcı başına aylık 12 $, yıllık faturalandırılır
- Figma Organizasyon: Kullanıcı başına aylık 45 $, yıllık faturalandırılır
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 75 $, yıllık faturalandırılır
Figma puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (960+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (660+ yorum)
3. InkyBay
InkyBay, çok özel bir ürün tasarım aracıdır. Müşterilerinizin kendi yapılandırılabilir ürünlerini kişiselleştirmelerine olanak tanır, bu nedenle tişört, promosyon ürünleri veya diğer kişiselleştirilmiş hediyelik eşyalar satıyorsanız, bu araç sizin için idealdir.
InkyBay'i yükleyin ve müşterilerinizin sürükle ve bırak InkyBay tasarım aracıyla bir ürün, metin ve grafik (veya özel bir logo) seçmesine izin verin. InkyBay size baskı dosyasını gönderir ve tasarım ekibiniz işe koyulur.
InkyBay'in en iyi özellikleri
- InkyBay, Shopify ve BigCommerce ile uyumludur
- Visual Product Designer, müşteriler sipariş vermeden önce ürünleri önizler
- Ürün Yapılandırıcı ile renk seçenekleri veya stiller gibi yapılandırılabilir parçalar ekleyin
- InkyBay'e hangi ürünlerin veya özelleştirmelerin ek ücrete tabi olduğunu söyleyin
InkyBay sınırlamaları
- InkyBay, proje yönetimi araç seti ile birlikte gelmez
- Bazı kullanıcılar InkyBay uygulamasının sık sık donduğunu söylüyor
InkyBay fiyatlandırması
- Başlangıç: 19,99 $/ay
- Advance: 49,99 $/ay
- Profesyonel: 99,99 $/ay
- Sınırsız: 249,99 $/ay
InkyBay puanları ve yorumları
- G2: 5/5 (1 yorum)
- Capterra: Yok
4. Sketch
Apple ürünleri kullanan bir şirket misiniz? Sketch, ürün tasarımcılarının işbirliği, prototip oluşturma ve daha fazlası için kullandıkları bir Mac uygulamasıdır. ?
Diğer kullanıcıları etiketleyerek geri bildirimlerinizi doğrudan Sketch tasarımlarınızda paylaşın. Platform, tasarımlarınızı düzenler, birden fazla tasarım katmanı oluşturmanıza olanak tanır ve daha hızlı iş için özelleştirilebilir kısayollar içerir.
Sketch'in en iyi özellikleri
- Sketch'te kendi vektör simgelerinizi tasarlayın ve yönetin
- Sketch'te bir tasarım şablonu oluşturarak gelecekteki projelerinizde zaman kazanın
- İnternet erişiminiz yoksa Sketch çevrimdışı olarak da çalışır
- Prototip oluşturmak ve tasarımları geliştirme ekibine aktarmak için Sketch'in tarayıcı tabanlı araçlarını kullanın
Sketch sınırlamaları
- Sketch yalnızca Mac cihazlarda kullanılabilir, bu nedenle Windows hayranları şanssız
- Bazı kullanıcılar, platformun daha fazla şablonla birlikte sunulmasını istiyor
Sketch fiyatlandırması
- Standart: Kullanıcı başına aylık 10 $, yıllık olarak faturalandırılır
- İş: Kullanıcı başına aylık 20 $, yıllık olarak faturalandırılır
- Mac-sadece Lisans: Lisans başına 120 $
Sketch puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1.100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (770+ yorum)
5. Onshape
Biraz daha teknik bir şeye mi ihtiyacınız var? Onshape, çevik takımlar için özel olarak tasarlanmış bir bilgisayar destekli tasarım (CAD) ürün tasarım yazılımıdır. Bulut tabanlı bir geliştirme platformu olduğundan, yazılım geliştirme takımları için mükemmeldir.
Ancak bu, güçlü bir ürün tasarım yazılımı aracından çok daha fazlasıdır. Onshape, işbirliği araçlarını, entegrasyonları ve çoklu cihaz desteğini tek bir akıllı platformda birleştirir.
Onshape'in en iyi özellikleri
- Onshape'te tasarımları simüle edin, işleyin ve otomatikleştirin
- Sürüm ve yayın yönetimini kontrol edin
- Çalışan, tedarikçi veya sürüm bazında proje analizlerinizi kontrol edin
- Birden fazla proje ve kullanıcıyla belgeleri düzenleyin ve paylaşın
Onshape sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar Onshape'in tasarım ve mühendislik için daha fazla uygulamaya bağlanmasını istiyor
- Diğer kullanıcılar, yönetici ve başarısız özellik uyarıları gibi belirli özelliklerin bulunmasının zor olduğunu söylüyor
Onshape fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına yıllık 1.500 $
- Profesyonel: Kullanıcı başına 2.500 $, yıllık faturalandırılır
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Onshape puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (570+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)
6. SolidWorks
SolidWorks, dünyanın en popüler ürün tasarım araçlarından biridir. Tek bir ürün değil, tasarım, veri yönetimi, üretim, pazarlama ve simülasyonları tek bir platformda yönetmek için bir araya getirdiğiniz devasa bir ürün paketidir. ?
SolidWorks, mühendislik uygulamalarıyla popülerdir, bu nedenle elektrik sistemleri veya 3B yapılar modelleme konusunda yardıma ihtiyacınız varsa, bu araç tam size göre. Takımınızla birlikte maket tasarımları oluşturarak e-posta alışverişini azaltın ve daha hızlı yineleme yapın.
SolidWorks'ün en iyi özellikleri
- Bulut üzerinden takımınızla 3B tasarımları paylaşın
- Tüm geri bildirimleri ve tasarım onaylarını izleyin
- Tüm sürümleri ve ürün verilerini bulutta depolayın
- Verileri, onayları ve proje görevlerini tek bir yerden yönetin
SolidWorks sınırlamaları
- SolidWorks'ün o kadar çok planı ve ürünü var ki, ihtiyaçlarınıza en uygun seçeneği bulmak zor olabilir
- SolidWorks yüksek performanslı bir araçtır, bu nedenle kullanmak için oldukça hızlı bir makineye ihtiyacınız vardır
SolidWorks fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
SolidWorks derecelendirmeleri ve incelemeleri
- G2: 4. 4/5 (530+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (700+ yorum)
7. LabVIEW
Bir mühendis takımında mı çalışıyorsunuz? Öyleyse LabVIEW olmazsa olmazınız. Bu, araştırma, doğrulama ve testleri sizin için yapan bir grafik programlama aracıdır.
Bu, büyük ligler için tasarlanmış, abartısız bir platformdur, bu nedenle sadece bir mockup yazılımı istiyorsanız, çok fazla güce sahip olabilir. Ancak elektrik sistemleri veya uzay görevleri gibi büyük projelerde çalışıyorsanız, LabVIEW'un özellikleri vazgeçilmezdir. ?
LabVIEW'un en iyi özellikleri
- Test dizilerini otomatikleştirin ve uzaktan erişin
- Ücretsiz LabVIEW eğitimi ile uygulama geliştirmenin temellerini öğrenin
- Tasarımlarınızda etkileşimli görüntüleme öğelerini yapılandırın
- Donanım ve cihaz verilerini test sisteminize otomatik olarak entegre etmek için LabVIEW sürücülerini yükleyin
LabVIEW sınırlamaları
- LabVIEW, öncelikle bir grafik programlama ve test aracıdır, bu nedenle ürün proje yönetimi için özellikler içermez
- Bazı kullanıcılar, yazılımın hantal ve zaman alıcı olabileceğini söylüyor
LabVIEW fiyatlandırması
- LabVIEW Base: 528 $/yıl
- Test Ş Akışı Standart: 1.995 $
- Test Ş Akışı Pro: 3.995 $/yıl
LabVIEW puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (180+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (15+ yorum)
8. Fusion 360
Autodesk'in Fusion 360, ürün tasarımı ve üretimi için bir 3D CAD yazılım aracıdır. Bu ciddi bir 3D modelleme aracıdır, bu nedenle endüstriyel tasarım ve üretim takımları için en iyisidir.
Fusion 360, işbirliğini ve ürün tasarım sürecini tek bir bulut tabanlı platformda birleştirerek ürün geliştirmeyi kolaylaştırır. Bu yazılımı kullanarak tasarımlarınızı dijital ortamda test edin ve pahalı fiziksel prototiplere geçmeden önce ince ayarları yapın.
Fusion 360'ın en iyi özellikleri
- Fusion 360'ın otomatikleştirilmiş iş akışlarıyla zaman ve kaynaklardan tasarruf edin
- CAD tasarımlarında gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın
- Üretime hazır tasarımlar oluşturmak için üretken tasarımı kullanın
- Dijital test ortamında 3D tasarımları simüle edin
Fusion 360 sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar Fusion 360'ın müşteri hizmetleri ve teknik desteğinin yetersiz olduğunu söylüyor
- Diğer kullanıcılar bu CAD yazılımının son derece teknik ve yeni başlayanlar için kafa karıştırıcı olduğunu söylüyor
Fusion 360 fiyatlandırması
- kullanıcı başına 545 $, yıllık faturalandırılır
Fusion 360 puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (420+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (220+ yorum)
9. Adobe Creative Cloud
Photoshop, Acrobat Pro veya Lightroom gibi Adobe ürünlerini muhtemelen daha önce kullanmışsınızdır. Adobe Creative Cloud, ürün takımlarının grafikler, yapay zeka ile oluşturulan görseller ve dikkat çekici videolar oluşturmak için kullandığı 20'den fazla yaratıcı uygulamadan oluşan bir pakettir.
Adobe'nin paketi, en iyi 10 listemizdeki diğer ürün tasarım araçları kadar teknik değildir, ancak kullanım kolaylığı, yeni kurulan şirketler dahil olmak üzere hemen hemen her tür işteki takımlar için uygun hale getirir. Tasarım araçlarını içermekle kalmaz, aynı zamanda gerçek zamanlı işbirliği araçlarına, markalama öğesi kitaplıklarına ve yararlı öğreticilere erişim sağlar.
Adobe Creative Cloud'un en iyi özellikleri
- Takımınızla gerçek zamanlı olarak UX tasarımları oluşturun
- Kendi resimlerinizi, yazı tiplerinizi, grafiklerinizi ve simgelerinizi oluşturun
- Adobe Dimension, ürün yinelemeleri için etkileşimli 3B modeller oluşturur
- Adobe Capture'ı kullanarak akıllı telefonunuzu hareket halindeyken bir ürün tasarım yazılımına dönüştürün
Adobe Creative Cloud sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar lisanslama ve müşteri hizmetleriyle ilgili sorunlar bildirmiştir
- Bunlar bulutta çalışan ağır programlardır, bu nedenle çökmeler nadir değildir
Adobe Creative Cloud fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Adobe Creative Cloud derecelendirmeleri ve incelemeleri
- G2: 4,6/5 (35.700+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (7.160+ yorum)
10. InVision
InVision Prototype, ilgi çekici çevrimiçi deneyimler oluşturmak için mükemmel bir kodsuz ürün tasarım yazılımıdır. Tasarım ekibiniz, kolay işbirliği için prototip içinde birbirlerine yorum yapabilir ve etiketleyebilir, bu da bu yazılımı teknik olmayan takımlar için mükemmel bir çözüm haline getirir. ✨
Zaten Sketch kullanıyorsanız, InVision bu tasarım aracıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur. Bu sayede, Sketch'te kendi tasarımlarınızı oluşturabilir ve InVision ile her şeyi uygulanabilir bir prototipe dönüştürebilirsiniz.
InVision'ın en iyi özellikleri
- InVision'ın ısı haritalarını kullanarak tasarımlarınızdaki önemli noktaları belirleyin
- InVision'ın duyarlı tasarımı sayesinde her cihaz için tasarım yapın
- Varlıkları takım üyeleri arasında gerçek zamanlı olarak kolayca paylaşın
- Sadece birkaç tıklamayla tel kafesler üzerinde yinelemeler yapın veya renk varyasyonlarını değiştirin
InVision sınırlamaları
- Sketch entegrasyonu harika olsa da, bazı kullanıcılar InVision'da daha fazla eklenti olmasını istiyor
- Diğer kullanıcılar, InVision varlıklarını başka yazılımlara yerleştirirken sorun yaşadıklarını söylüyor
InVision fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 7,95 $, yıllık olarak faturalandırılır
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
InVision puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (670+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (730+ yorum)
Ürün Yönetimini Tasarım Aracınızla Birleştirin
Müşterileriniz (ve patronunuz) artık ürün tasarımcılarından her zamankinden daha fazlasını bekliyor. Kısalan zaman çizelgelerinde kaliteli işler ortaya çıkarmak için elde edebileceğiniz her avantaja ihtiyacınız var. Henüz bir ürün tasarım yazılımınız yoksa, takımınızın büyük fikirlerini, iletişimlerini, tasarımlarını ve daha fazlasını yönetmek için bir ürün tasarım yazılımı edinin. ?
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