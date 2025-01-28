2025'in En İyi 10 Ürün Tasarım Aracı ve Yazılımı

Ürün tasarımcıları ve takımları, prototip oluşturmadan tasarıma kadar her şeyden sorumludur, ancak bu sadece buzdağının görünen kısmıdır. Ürün lideri olarak, takım işbirliğini yönetmeniz ve kullanıcı davranış analizlerini kontrol ederek ürün yaşam döngüsü boyunca neyin işe yaradığını (ve neyin yaramadığını) görmeniz gerekir.

Aynı anda yönetmek için çok fazla şey var, değil mi?

İyi haber şu ki, bu sirkte tek başına liderlik yapmanız gerekmiyor. Ürün tasarım yazılımı, takımınıza UI tasarımından proje yönetimine ve yolculuk haritalamaya kadar her şeyi yönetmek için dijital bir çalışma alanı sunar.

Bu kılavuzda, ürün tasarım yazılımının nasıl çalıştığını ve hangi özelliklere dikkat etmeniz gerektiğini açıklayacağız. Hatta, mükemmel ürün geliştirme süreci platformunu bulmak için arayışınıza hızlı bir başlangıç yapabilmeniz için en iyi ürün tasarım araçlarının incelemelerini de ekleyeceğiz. ?

Ürün Tasarım Aracı Nedir?

Ürün tasarım yazılımı, ürün takımlarının tasarım sürecinde ürünleri görselleştirmesine, maketlerini oluşturmasına ve yinelemesine yardımcı olur. Geliştiriciler ve profesyonel web tasarımcıları, kullanıcı araştırması toplarken, müşteri yolculuğu haritaları oluştururken veya prototipler oluştururken, süreçlerinin çeşitli aşamalarında bu araçları kullanır.

Bütçenizi, görevlerinizi, takım iletişiminizi ve belgelerinizi ayrı ayrı yönetmeye çalışmak yerine, sağlam bir ürün tasarım yazılımı her şeyi tek bir platformda bir araya getirerek takımınızın daha iyi ve daha hızlı iş yapmasına yardımcı olur.

Bu tasarım yazılımı, geliştirme öncesinde fikirlerinizi iyileştirmenizi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda işinizi de çok daha kolaylaştırır. Doğru araçla, bir daha asla maketler, tasarım özetleri veya teknik özellik sayfaları aramak zorunda kalmayacaksınız.

Tasarım Özeti Beyaz Tahta Şablonu, bir tasarım için ilk brifingin gerçekleştirilmesinde kullanılır. Müşteri talepleri, hedefler ve daha fazlası gibi tasarım projesi ile ilgili ayrıntıları kolayca doldurun ve paylaşın

Bir ürün tasarım aracında aranması gereken özellikler

Piyasada çok sayıda ürün tasarım yazılımı seçeneği bulunmaktadır, ancak bu çözümler her zaman doğru kutuları işaretlemez. Aşağıdaki gibi işlevlere sahip ürün tasarım araçlarını arayın:

Süreç ve iş akışı yönetimi: Elbette, sağlam bir 3D modelleme yazılımı harika, ancak tasarım sürecini de yönetebilseydi daha iyi olmaz mıydı? Yüksek kaliteli ürün tasarım araçları, tüm paydaşları, projeleri ve görevleri aynı sayfada tutmak için bulut tabanlı bir çerçeve sunar

Basit arayüz tasarımı: Kim zorlu bir öğrenme sürecine zaman veya zihinsel kapasite ayırabilir ki? Basit bir kullanıcı arayüzüne sahip ürün tasarım yazılımını tercih ederek daha fazla zaman kazanın. Mümkün olduğunca sürükle ve bırak araçlarını kullanın. iOS, Mac ve Android cihazlarla uyumlu bir araç seçmek, takım genelinde benimsenmesini de kolaylaştırır

Şablonlar: Ürün tasarım yazılımı size zaman kazandırmalıdır. Ürün tasarım yazılımı size zaman kazandırmalıdır. Tel kafes şablonları ürün lansmanı şablonları ve daha fazlasını içeren bir araç arayın. Daha fazla zaman kazanmak için, en çok zaman harcadığınız belgeler için şablonlar sunan çözümleri arayın

AI ve otomasyon: Otomatik görev aktarımları ve Otomatik görev aktarımları ve AI yazma araçları , ürün takımları için ciddi zaman tasarrufu sağlar. Tetikleyici tabanlı otomasyonlar veya ürün açıklaması oluşturucular olsun, sizin için titiz görevleri yerine getiren ürün tasarım yazılımını tercih edin

Ürün tasarım araçları, tasarım ekiplerine geliştirme sürecinde ciddi bir destek sağlar. Ekibinizin hedeflerini destekleyen özelliklerle büyük ve çılgın tasarım düşüncesini kutlayan bir araç edinin. Ekibinize avantaj sağlamak için bu en iyi 10 ürün tasarım aracını inceleyin.

Ürün tasarım konseptlerinizi ClickUp Beyaz Tahta özelliği içinde görevlere dönüştürün

Doğru: ClickUp, proje yönetimi aracı ve ürün tasarım aracı olarak eşit derecede kullanışlıdır, ancak bunun dışında çok daha fazlasını sunar. ?️

Ürün ekipleri, tüm Belgeleri, Yol Haritalarını ve Hedefleri tek bir kullanıcı dostu gösterge panelinde yönetmek için ClickUp'ı kullanır. Sorunları izleyin, sprintleri yönetin ve proje raporlarını anında otomatik olarak oluşturun.

E-postaları ve Slack mesajlarını incelemek için çok zaman harcıyorsanız, her şeyi ClickUp'a taşıyın. ClickUp, tüm görevler ve projelerle ilgili yorumları kaydeder, böylece iletişimleriniz işinizin hemen yanında görüntülenir. ClickUp Sohbet görünümü, tüm projeleriniz için güncellemeleri, bağlantıları ve daha fazlasını paylaşmak için yararlı bir gerçek zamanlı araçtır.

Ürün tarafına daha az odaklanıyorsanız ve çoğunlukla tasarım üzerinde çalışıyorsanız, bunun için de bir ClickUp Çalışma Alanı var. Tasarım ekipleri, ClickUp'ı kullanarak büyük fikirlerini tek bir dijital alanda organize edebilirler — birbirlerinden kilometrelerce uzakta olsalar bile. Hatta takım kapasitesini planlamanıza, tasarım projelerini yönetmenize ve geri bildirimleri ve onayları tek bir yerden izlemenize yardımcı olur.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar bazen ClickUp'ın özelliklerini ilk başta çok karmaşık bulabilir

ClickUp AI yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 19 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,7/5 (8.300+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)

2. Figma

Figma aracılığıyla

Bir geliştirme takımını mı yönetiyorsunuz? Figma, dijital fikir üretimi için tasarlanmıştır, bu nedenle web siteleri, uygulamalar ve tasarım sürecindeki hemen hemen tüm dijital kullanıcı deneyimlerini modellemek için mükemmeldir.

Tüm işbirliği çevrimiçi olarak eşzamanlı olarak gerçekleştiğinden, Figma uzaktan çalışan ürün tasarım takımları için idealdir. Bu ürün tasarım yazılımını kullanarak tasarım seçeneklerini deneme, prototipler oluşturma ve test etme ve kod üretme.

Figma'nın en iyi özellikleri

Dünya çapında deneyimler tasarlamak için takımınızla gerçek zamanlı olarak birlikte çalışın

Gerçekçi prototipler oluşturun ve deneyim hakkında geri bildirim alın, daha iyi bir ürünü daha hızlı geliştirin

Figma'nın paylaşılan kitaplıklarıyla yeniden kullanılabilir varlıklardan oluşan bir depo oluşturun

FigJam, ürün işbirliği ve beyin fırtınası için çevrimiçi bir beyaz tahtadır

Figma sınırlamaları

Figma, kodunu gerçek projeler oluşturmak için dışa aktarabileceğinizi iddia ediyor, ancak bu kod hacimli ve bozulmaya meyillidir

İzinler ve sürüm kontrolü biraz iş gerektirir

Figma fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Figma Professional: Kullanıcı başına aylık 12 $, yıllık faturalandırılır

Figma Organizasyon: Kullanıcı başına aylık 45 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 75 $, yıllık faturalandırılır

Figma puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (960+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (660+ yorum)

3. InkyBay

Via InkyBay

InkyBay, çok özel bir ürün tasarım aracıdır. Müşterilerinizin kendi yapılandırılabilir ürünlerini kişiselleştirmelerine olanak tanır, bu nedenle tişört, promosyon ürünleri veya diğer kişiselleştirilmiş hediyelik eşyalar satıyorsanız, bu araç sizin için idealdir.

InkyBay'i yükleyin ve müşterilerinizin sürükle ve bırak InkyBay tasarım aracıyla bir ürün, metin ve grafik (veya özel bir logo) seçmesine izin verin. InkyBay size baskı dosyasını gönderir ve tasarım ekibiniz işe koyulur.

InkyBay'in en iyi özellikleri

InkyBay, Shopify ve BigCommerce ile uyumludur

Visual Product Designer, müşteriler sipariş vermeden önce ürünleri önizler

Ürün Yapılandırıcı ile renk seçenekleri veya stiller gibi yapılandırılabilir parçalar ekleyin

InkyBay'e hangi ürünlerin veya özelleştirmelerin ek ücrete tabi olduğunu söyleyin

InkyBay sınırlamaları

InkyBay, proje yönetimi araç seti ile birlikte gelmez

Bazı kullanıcılar InkyBay uygulamasının sık sık donduğunu söylüyor

InkyBay fiyatlandırması

Başlangıç: 19,99 $/ay

Advance: 49,99 $/ay

Profesyonel: 99,99 $/ay

Sınırsız: 249,99 $/ay

InkyBay puanları ve yorumları

G2: 5/5 (1 yorum)

Capterra: Yok

4. Sketch

Via Sketch

Apple ürünleri kullanan bir şirket misiniz? Sketch, ürün tasarımcılarının işbirliği, prototip oluşturma ve daha fazlası için kullandıkları bir Mac uygulamasıdır. ?

Diğer kullanıcıları etiketleyerek geri bildirimlerinizi doğrudan Sketch tasarımlarınızda paylaşın. Platform, tasarımlarınızı düzenler, birden fazla tasarım katmanı oluşturmanıza olanak tanır ve daha hızlı iş için özelleştirilebilir kısayollar içerir.

Sketch'in en iyi özellikleri

Sketch'te kendi vektör simgelerinizi tasarlayın ve yönetin

Sketch'te bir tasarım şablonu oluşturarak gelecekteki projelerinizde zaman kazanın

İnternet erişiminiz yoksa Sketch çevrimdışı olarak da çalışır

Prototip oluşturmak ve tasarımları geliştirme ekibine aktarmak için Sketch'in tarayıcı tabanlı araçlarını kullanın

Sketch sınırlamaları

Sketch yalnızca Mac cihazlarda kullanılabilir, bu nedenle Windows hayranları şanssız

Bazı kullanıcılar, platformun daha fazla şablonla birlikte sunulmasını istiyor

Sketch fiyatlandırması

Standart: Kullanıcı başına aylık 10 $, yıllık olarak faturalandırılır

İş: Kullanıcı başına aylık 20 $, yıllık olarak faturalandırılır

Mac-sadece Lisans: Lisans başına 120 $

Sketch puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (770+ yorum)

5. Onshape

Via Onshape

Biraz daha teknik bir şeye mi ihtiyacınız var? Onshape, çevik takımlar için özel olarak tasarlanmış bir bilgisayar destekli tasarım (CAD) ürün tasarım yazılımıdır. Bulut tabanlı bir geliştirme platformu olduğundan, yazılım geliştirme takımları için mükemmeldir.

Ancak bu, güçlü bir ürün tasarım yazılımı aracından çok daha fazlasıdır. Onshape, işbirliği araçlarını, entegrasyonları ve çoklu cihaz desteğini tek bir akıllı platformda birleştirir.

Onshape'in en iyi özellikleri

Onshape'te tasarımları simüle edin, işleyin ve otomatikleştirin

Sürüm ve yayın yönetimini kontrol edin

Çalışan, tedarikçi veya sürüm bazında proje analizlerinizi kontrol edin

Birden fazla proje ve kullanıcıyla belgeleri düzenleyin ve paylaşın

Onshape sınırlamaları

Bazı kullanıcılar Onshape'in tasarım ve mühendislik için daha fazla uygulamaya bağlanmasını istiyor

Diğer kullanıcılar, yönetici ve başarısız özellik uyarıları gibi belirli özelliklerin bulunmasının zor olduğunu söylüyor

Onshape fiyatlandırma

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına yıllık 1.500 $

Profesyonel: Kullanıcı başına 2.500 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Onshape puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (570+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

6. SolidWorks

SolidWorks aracılığıyla

SolidWorks, dünyanın en popüler ürün tasarım araçlarından biridir. Tek bir ürün değil, tasarım, veri yönetimi, üretim, pazarlama ve simülasyonları tek bir platformda yönetmek için bir araya getirdiğiniz devasa bir ürün paketidir. ?

SolidWorks, mühendislik uygulamalarıyla popülerdir, bu nedenle elektrik sistemleri veya 3B yapılar modelleme konusunda yardıma ihtiyacınız varsa, bu araç tam size göre. Takımınızla birlikte maket tasarımları oluşturarak e-posta alışverişini azaltın ve daha hızlı yineleme yapın.

SolidWorks'ün en iyi özellikleri

Bulut üzerinden takımınızla 3B tasarımları paylaşın

Tüm geri bildirimleri ve tasarım onaylarını izleyin

Tüm sürümleri ve ürün verilerini bulutta depolayın

Verileri, onayları ve proje görevlerini tek bir yerden yönetin

SolidWorks sınırlamaları

SolidWorks'ün o kadar çok planı ve ürünü var ki, ihtiyaçlarınıza en uygun seçeneği bulmak zor olabilir

SolidWorks yüksek performanslı bir araçtır, bu nedenle kullanmak için oldukça hızlı bir makineye ihtiyacınız vardır

SolidWorks fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

SolidWorks derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4. 4/5 (530+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (700+ yorum)

7. LabVIEW

Via LabVIEW

Bir mühendis takımında mı çalışıyorsunuz? Öyleyse LabVIEW olmazsa olmazınız. Bu, araştırma, doğrulama ve testleri sizin için yapan bir grafik programlama aracıdır.

Bu, büyük ligler için tasarlanmış, abartısız bir platformdur, bu nedenle sadece bir mockup yazılımı istiyorsanız, çok fazla güce sahip olabilir. Ancak elektrik sistemleri veya uzay görevleri gibi büyük projelerde çalışıyorsanız, LabVIEW'un özellikleri vazgeçilmezdir. ?

LabVIEW'un en iyi özellikleri

Test dizilerini otomatikleştirin ve uzaktan erişin

Ücretsiz LabVIEW eğitimi ile uygulama geliştirmenin temellerini öğrenin

Tasarımlarınızda etkileşimli görüntüleme öğelerini yapılandırın

Donanım ve cihaz verilerini test sisteminize otomatik olarak entegre etmek için LabVIEW sürücülerini yükleyin

LabVIEW sınırlamaları

LabVIEW, öncelikle bir grafik programlama ve test aracıdır, bu nedenle ürün proje yönetimi için özellikler içermez

Bazı kullanıcılar, yazılımın hantal ve zaman alıcı olabileceğini söylüyor

LabVIEW fiyatlandırması

LabVIEW Base: 528 $/yıl

Test Ş Akışı Standart: 1.995 $

Test Ş Akışı Pro: 3.995 $/yıl

LabVIEW puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (180+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (15+ yorum)

8. Fusion 360

Via Fusion 360

Autodesk'in Fusion 360, ürün tasarımı ve üretimi için bir 3D CAD yazılım aracıdır. Bu ciddi bir 3D modelleme aracıdır, bu nedenle endüstriyel tasarım ve üretim takımları için en iyisidir.

Fusion 360, işbirliğini ve ürün tasarım sürecini tek bir bulut tabanlı platformda birleştirerek ürün geliştirmeyi kolaylaştırır. Bu yazılımı kullanarak tasarımlarınızı dijital ortamda test edin ve pahalı fiziksel prototiplere geçmeden önce ince ayarları yapın.

Fusion 360'ın en iyi özellikleri

Fusion 360'ın otomatikleştirilmiş iş akışlarıyla zaman ve kaynaklardan tasarruf edin

CAD tasarımlarında gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Üretime hazır tasarımlar oluşturmak için üretken tasarımı kullanın

Dijital test ortamında 3D tasarımları simüle edin

Fusion 360 sınırlamaları

Bazı kullanıcılar Fusion 360'ın müşteri hizmetleri ve teknik desteğinin yetersiz olduğunu söylüyor

Diğer kullanıcılar bu CAD yazılımının son derece teknik ve yeni başlayanlar için kafa karıştırıcı olduğunu söylüyor

Fusion 360 fiyatlandırması

kullanıcı başına 545 $, yıllık faturalandırılır

Fusion 360 puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (420+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (220+ yorum)

9. Adobe Creative Cloud

Adobe Creative Cloud aracılığıyla

Photoshop, Acrobat Pro veya Lightroom gibi Adobe ürünlerini muhtemelen daha önce kullanmışsınızdır. Adobe Creative Cloud, ürün takımlarının grafikler, yapay zeka ile oluşturulan görseller ve dikkat çekici videolar oluşturmak için kullandığı 20'den fazla yaratıcı uygulamadan oluşan bir pakettir.

Adobe'nin paketi, en iyi 10 listemizdeki diğer ürün tasarım araçları kadar teknik değildir, ancak kullanım kolaylığı, yeni kurulan şirketler dahil olmak üzere hemen hemen her tür işteki takımlar için uygun hale getirir. Tasarım araçlarını içermekle kalmaz, aynı zamanda gerçek zamanlı işbirliği araçlarına, markalama öğesi kitaplıklarına ve yararlı öğreticilere erişim sağlar.

Adobe Creative Cloud'un en iyi özellikleri

Takımınızla gerçek zamanlı olarak UX tasarımları oluşturun

Kendi resimlerinizi, yazı tiplerinizi, grafiklerinizi ve simgelerinizi oluşturun

Adobe Dimension, ürün yinelemeleri için etkileşimli 3B modeller oluşturur

Adobe Capture'ı kullanarak akıllı telefonunuzu hareket halindeyken bir ürün tasarım yazılımına dönüştürün

Adobe Creative Cloud sınırlamaları

Bazı kullanıcılar lisanslama ve müşteri hizmetleriyle ilgili sorunlar bildirmiştir

Bunlar bulutta çalışan ağır programlardır, bu nedenle çökmeler nadir değildir

Adobe Creative Cloud fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Adobe Creative Cloud derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,6/5 (35.700+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (7.160+ yorum)

10. InVision

Via InVision

InVision Prototype, ilgi çekici çevrimiçi deneyimler oluşturmak için mükemmel bir kodsuz ürün tasarım yazılımıdır. Tasarım ekibiniz, kolay işbirliği için prototip içinde birbirlerine yorum yapabilir ve etiketleyebilir, bu da bu yazılımı teknik olmayan takımlar için mükemmel bir çözüm haline getirir. ✨

Zaten Sketch kullanıyorsanız, InVision bu tasarım aracıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur. Bu sayede, Sketch'te kendi tasarımlarınızı oluşturabilir ve InVision ile her şeyi uygulanabilir bir prototipe dönüştürebilirsiniz.

InVision'ın en iyi özellikleri

InVision'ın ısı haritalarını kullanarak tasarımlarınızdaki önemli noktaları belirleyin

InVision'ın duyarlı tasarımı sayesinde her cihaz için tasarım yapın

Varlıkları takım üyeleri arasında gerçek zamanlı olarak kolayca paylaşın

Sadece birkaç tıklamayla tel kafesler üzerinde yinelemeler yapın veya renk varyasyonlarını değiştirin

InVision sınırlamaları

Sketch entegrasyonu harika olsa da, bazı kullanıcılar InVision'da daha fazla eklenti olmasını istiyor

Diğer kullanıcılar, InVision varlıklarını başka yazılımlara yerleştirirken sorun yaşadıklarını söylüyor

InVision fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 7,95 $, yıllık olarak faturalandırılır

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

InVision puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (670+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (730+ yorum)

Ürün Yönetimini Tasarım Aracınızla Birleştirin

Müşterileriniz (ve patronunuz) artık ürün tasarımcılarından her zamankinden daha fazlasını bekliyor. Kısalan zaman çizelgelerinde kaliteli işler ortaya çıkarmak için elde edebileceğiniz her avantaja ihtiyacınız var. Henüz bir ürün tasarım yazılımınız yoksa, takımınızın büyük fikirlerini, iletişimlerini, tasarımlarını ve daha fazlasını yönetmek için bir ürün tasarım yazılımı edinin. ?

Ürün modelleme araçları sizi çok ileriye götürecek olsa da, ihtiyacınız olan tüm araçları ve işleri aynı platformda bir araya getirmek için ClickUp gibi entegre bir araç kullanın. Ürün tasarımını eğlenceli hale getiren bu sezgisel, zengin özelliklere sahip araçla zaman kazanmak için yapay zeka ve otomasyondan yararlanın!

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