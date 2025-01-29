2025'in En İyi 10 Yaratıcı Uygulaması (Ücretsiz ve Ücretli)

En çok ihtiyaç duyduğunuz anda fikirlerinizin tükendiğini hissettiğiniz olur mu? Önemli bir sunum veya proje teslim tarihi yaklaşırken.

Yalnız değilsiniz.

Çoğumuz en iyi fikirleri en beklenmedik anlarda buluruz: duşta, işten dönerken veya bir arkadaşımızla ya da iş arkadaşımızla konuşurken. Bu fikirleri genellikle rastgele, kendimize mesaj veya not olarak, post-it'e yazarak kaydederiz ya da daha sonra hatırlamayı umarız.

Ancak, bir fikre ihtiyacınız olduğunda, onu bulmak dağları yerinden oynatmak gibi gelir. İşte bu noktada yaratıcı uygulamalar devreye girer ve fikir üretmek, tüm fikirleri takip etmek ve gerektiğinde hemen çağırmak için çözümler sunar.

Yaratıcı uygulama nedir?

Yaratıcı uygulamalar, fikirlerinizi metodik bir şekilde düşünmenize, saklamanıza ve geri getirmenize yardımcı olan yazılım çözümleridir. Yaratıcı bir tükenmişlikle karşı karşıya kaldığınızda veya bir proje için fikirlere veya ilham kaynağına ihtiyaç duyduğunuzda bu fikirlerden yararlanabilirsiniz.

Yaratıcı süreç hiç de kolay değildir. Alabileceğiniz tüm yardıma ihtiyacınız var.

Senaryo 1: Boş sayfa sendromu veya yazar bloğu ile karşı karşıyasınız — ilhamınız yok ve yaratıcılığınızın akışına izin veremiyorsunuz.

Olası çözüm: İşinize en uygun şablonu kullanın veya soruları yanıtlayın. Bu, hızlı bir başarı elde etmenizi ve yaratıcı süreçlerinizi başlatmak için bir adım atmanızı sağlar.

Makalede, farklı uygulamaların komutlara nasıl farklı yaklaşımlar sergilediğini göreceksiniz (bir kart destesi bile var!).

Senaryo 2: Projenizin %50'sini tamamladınız ve bir engele takıldınız; projenizin ilerlemesini engelleyen bir sorunu çözemiyorsunuz. Bu hem yaratıcılık hem de uygulama açısından bir zorluktur.

İlham almak için bu tür projelerin önceki örneklerini ve nasıl tamamlandığını görmek isteyeceksiniz.

Olası çözüm: Çok ünlü Swipe dosyası.

Geleneksel olarak, swipe dosyası başarılı reklam ve satış mektuplarının bir koleksiyonudur. Metin yazarları ve kreatif direktörler, ilham gerektiğinde geri dönebilecekleri favori reklamlarının bulunduğu bir swipe dosyasına sahiptir.

Günümüzde, farklı disiplinlerde çok sayıda uygulama bulunmaktadır:

Bir yazar, favori yazarlarının kitaplarından notlar içeren bir koleksiyona sahip olabilir

Bir e-posta pazarlamacısı, favori e-postalarının bir koleksiyonuna sahip olabilir

Bir blog yazarı en iyi başlıkları kaydedebilir

Bir tasarımcı, kullanmak ve alıntı yapmak için resimleri veya fotoğrafları kaydedebilir

Bir yazılım mühendisi, hayran olduğu diğer mühendislerin kod bloklarına sahip olabilir

Yaratıcı uygulamalarda nelere dikkat etmelisiniz?

İhtiyaçlarınıza uygun doğru uygulamayı bulmak, gerekli yaratıcı yedeklemeyi sağlamanıza ve ilham kaynağınızın asla tükenmemesine yardımcı olur. Doğru yaratıcı uygulamada aramanız gereken bazı özellikler şunlardır.

✅ Kullanıcı dostu

Yaratıcı bir uygulama, her yaştan ve her geçmişten insan için kolay kullanılabilir olmalıdır. Hızlı bir başlangıç yapmanıza yardımcı olacak basit bir kullanıcı arayüzüne sahip bir uygulama arayın

✅ Esnek ve özelleştirilebilir

Yaratıcı uygulama, çalışma tarzınıza uyum sağlayacak kadar esnek olmalıdır. Örneğin, ister bireysel ister küçük bir takım olun, yaratıcı uygulama mevcut iş akışınıza ve kullandığınız araçlara sorunsuz bir şekilde uyum sağlamalıdır.

✅ İşbirliği

Takım olarak çalışıyorsanız, uygulama platform içinde işbirliği yapmanıza olanak sağlamalıdır, böylece herkes aynı sayfada olur. Yerleşik, gerçek zamanlı işbirliği, e-postaları veya mesajlaşma platformlarını takip etme ihtiyacını ortadan kaldırır ve bu da genellikle fikirlerin kaybolmasına neden olur.

✅ Gerçek zamanlı ilerleme izleme

Bir fikrin tüm zamanınızı tüketmesine izin vermeyin. Son teslim tarihlerinizi takip etmenize yardımcı olacak gerçek zamanlı proje izleme özelliğine sahip yaratıcı bir uygulama arayın. Bu, birden fazla projeyle uğraşıyorsanız özellikle önemlidir.

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Yaratıcı Uygulama

Birkaç yaratıcı uygulamayı denedikten sonra, en iyilerinden on tanesini seçtik.

1. ClickUp

ClickUp beyaz tahtasında fikirleri eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

ClickUp, bireylerin ve yaratıcı takımların düşünmelerine, beyin fırtınası yapmalarına ve fikirlerini düzenlemelerine yardımcı olan özelliklere sahip en iyi yaratıcı uygulamalardan biridir.

Bir fikir, düşüncenizin özünü oluşturabilir, ancak anlamlı bir şeye dönüştürülmesi gerekir.

ClickUp bu konuda mükemmeldir. Fikrinizi bir projeye dönüştürebilir, daha küçük görevlere bölebilir, ilerlemeyi izleyebilir ve takım üyeleriyle işbirliği yapabilirsiniz, böylece fikriniz sadece bir fikir olarak kalmaz.

Severek kullanacağınız özelliklerden biri ClickUp Beyaz Tahta. Fikirleri görsel olarak beyin fırtınası yapmak ve bunları atanabilir eylem öğelerine dönüştürmek için mükemmel bir tuval sağlar. Ayrıca, ruh hali panoları oluşturmak için de harikadır.

Clickup ayrıca, birden fazla fikir arasında bağlantı kurmanıza ve gösterge panelinde özel bir iş akışı oluşturarak bu fikirler üzerinde çalışmaya başlamanıza yardımcı olur. ClickUp Zihin Haritaları, fikirler arasındaki bağlantıları kurmak için en güçlü özelliklerden biridir!

ClickUp Beyaz Tahtalar'da bağlantılar çizin ve nesneleri birbirine bağlayarak fikirlerinizden yol haritaları veya iş akışları oluşturun

ClickUp'ı herhangi bir cihaz veya platformda indirebilirsiniz. Uygulama, MacOS ve Windows için masaüstü sürümü, iPhone ve Android için mobil uygulama, Chrome uzantısı ve E-posta Eklentisi sunar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Zihin haritalama: Beyin fırtınası oturumları sırasında fikirleri veya görevleri listeleyin ve görselleştirin

Gerçek zamanlı takım işbirliği: Sohbet ve yorumlarla takım üyeleriyle hızlıca işbirliği yapın

ClickUp AI: AI'nın yardımıyla tasarım özetleri, kullanıcı yolculukları, yaratıcı özetler ve daha fazlasını oluşturarak zamandan ve çabadan tasarruf edin

Proje yönetimi: Zaman çizelgeleri ekleyin, görevler atayın, paydaşların değişiklik isteklerini gönderin, zaman çizelgelerini görselleştirin ve engelleri belirlemek için tek bir gösterge panelinden yaratıcı projelerin ilerlemesini izleyin

ClickUp sınırlamaları

ClickUp'ın mobil sürümü henüz masaüstü sürümünün tüm özelliklerini sunmamaktadır

Slack entegrasyonu iyileştirilmeli

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp, her yaratıcı takıma uygun beş fiyat planı sunar:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 $

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Kurumsal : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

2. Brainsparker

brainsparker aracılığıyla

Brainsparker, gelişmiş koçluk teknikleri ve sinirbilim ilkelerini kullanan yaratıcı bir uygulamadır. Uygulama, kart desteleri, kurslar ve gelişmiş eğitimler aracılığıyla yaratıcılığı teşvik eder ve bu sayede tüm yaş grupları için uygundur.

Uygulama, size ipuçları veren kartları seçerek yaratıcı sürecinizi başlatmanızı sağlayan etkileşimli bir arayüz sunar. Bu ipuçlarını yaratıcı yolculuklarınızı yansıtmak, yeni fikirler geliştirmek ve blokları aşmak için kullanabilirsiniz.

Brainsparker, ilham verici alıntılar, resimler ve düşünceler içeren çok sayıda ücretsiz ve premium kart destesi sunar.

Brainsparker'ın en iyi özellikleri

Kart desteleri: Yaratıcılığınızı akışa geçirecek 25'ten fazla kart destesi, koçluk soruları, tetikleyici kelimeler, alıntılar, eylem ifadeleri ve görseller gibi

Mikro kurslar: Yaratıcı zihninizi çalıştırmanıza yardımcı olacak yaratıcı düşünme ve Yaratıcı zihninizi çalıştırmanıza yardımcı olacak yaratıcı düşünme ve beyin fırtınası teknikleri

Günlük ilham bildirimleri ve ana ekran bileşeni: Seçtiğiniz kart destelerine göre otomatik bildirimlerle günlük ilhamınızı alın

Brainsparker sınırlamaları

Belirli yaratıcı projeler için kart destesi bulmak zor olabilir

Masaüstü veya Android uygulaması mevcut değildir

Brainsparker fiyatlandırması

Sınırlı kart desteleriyle sonsuza kadar ücretsiz

Premium plan – VIP Pass: 9,6 $/ay

Brainsparker puanları ve yorumları

App Store: 4,6/5 (151 yorum)

3. MindMeister

MindMeister aracılığıyla

MindMeister, yaratıcı bir zihin haritalama yazılımıdır. Özel akış grafikleri oluşturarak fikirleriniz ve kavramlarınız arasında bağlantılar kurmanıza yardımcı olur.

Yaratıcı bir blokla mı karşı karşıyasınız? Zihin Haritaları, fikrinizi ve onu hayata geçirmek için gerekli adımları görselleştirmenizi sağlar.

Yerleşik düzenleyici, yaratıcı bireyler ve takımlar için uygundur ve beyin fırtınası oturumlarını, toplantı gündemlerini, notları ve proje planlamasını kolaylaştırmaya yardımcı olabilir.

MindMeister'ın en iyi özellikleri

Karışık harita düzenleri: Yaratıcı fikirlerinizi üç harita düzeninde kaydedin: zihin haritası görünümü, organizasyon şeması veya liste. Bunları tek bir tuval üzerinde kullanabilirsiniz

Şablonlar: Önceden tanımlanmış zihin haritası şablonlarını keşfedin ve yaratıcı özetlerinize uyacak şekilde özelleştirin

Bağlantılar: İki zihin haritası konusu arasındaki ilişkileri oluşturun ve gösterin, başlangıç ve bitiş noktalarını özelleştirilebilir bağlantı çizgileriyle işaretleyin

Genişletilebilir notlar: Haritalanan konulara ve ek dosyalara (belgeler, bağlantılar vb.) daha fazla bağlam ekleyin.

MindMeister sınırlamaları

Ücretsiz uygulama sizi üç zihin haritasıyla sınırlar

MindMeister fiyatlandırması

Ücretsiz temel plan

Kişisel : Aylık 3,5 $

Pro : 5,5 $/ay

İş: 8,5 $/ay

MindMeister puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (31 yorum)

Capterra: 4,6/5 (279 yorum)

4. SimpleMind

via SimpleMind

SimpleMind, yaratıcıların düşüncelerini ve görevlerini görselleştirmeleri ve düzenlemeleri için harika bir zihin haritalama aracıdır.

Yaratıcı uygulama, fikirlerinizi adım adım düşünmenize yardımcı olmaya odaklanır. Gösterge panelinde oluşturulan zihin haritaları, bir planı veya projeyi yürütmek için tam işlevsel bir süreç görevi görebilir.

Örneğin, web sitenizi yeniden tasarlamayı planlıyorsanız, proje öncesinde, sırasında ve sonrasında tamamlanması gereken görevlere göre farklı düzeylerde ilişkilendirmeler oluşturabilirsiniz. Bu görevler arasında tasarım, geliştirme, metin yazımı ve özet, araştırma, taslak, ilk taslak gibi mikro görevler yer alır.

SimpleMind, hafızayı güçlendirmek için bağlantılar için farklı renkler kullanmasıyla da bilinir.

SimpleMind'ın en iyi özellikleri

Sezgisel zihin haritalama: Fikirlerinizi not alın ve her düğümden kaynaklanan görevler için noktaları birleştirin

Serbest form düzen ve otomatik düzen: Serbest formu kullanarak konuları tuvalin herhangi bir yerine yerleştirin veya yapılandırılmış beyin fırtınası için otomatik düzenleri kullanın

Stil sayfaları ve ayrıntılar: Özelleştirilebilir renkler, çizgiler, tasarım öğeleri ve daha fazlasıyla zihin haritalarınızı kişiselleştirin

Ek dosya: Ek bilgi için resim, simge, etiket, onay kutusu ve daha fazlasını ekleyin

SimpleMind sınırlamaları

Önemli bir dezavantajı yok

SimpleMind fiyatlandırma

Ücretsiz plan

Deneme sürümü: 30 gün boyunca ücretsiz

Pro sürümü (tek kullanıcı): 53 $

SimpleMind puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (7 yorum)

App Store: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

5. Lucidchart

Via Lucidchart

Lucidchart, görsel ipuçları aracılığıyla fikirleri ve insanları bir araya getirerek takım verimliliğini ve üretkenliğini en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olur.

Yaratıcıların veri bağlantıları aracılığıyla zengin diyagramlar oluşturmasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir görsel çalışma alanıdır. Konuşmalar, kişiler, uygulamalar ve süreçler gibi veri bileşenlerini birbirine bağlayarak takip etmesi kolay özel akış şemaları oluşturabilirsiniz.

Lucidchart'ın en iyi özellikleri

Şablonlar: İş hedeflerinize uyacak şekilde düzenlenebilen, farklı amaçlara yönelik geniş bir şablon kitaplığı

Beyaz tahta işbirliği: Beyin fırtınası oturumları ve proje fikirleri üzerinde takım işbirliği için sanal bir beyaz tahta tuval

Revizyon geçmişi: Beyaz tahta, belgeler ve akış şemalarında yapılan değişikliklerin ayrıntılı denetim izi

Veri görselleştirme: Organizasyon şeması, akıllı kaplar, veri bağlama, yapışkan notlar, dinamik şekiller ve daha fazlası gibi otomatik görselleştirme özellikleri

Lucidchart sınırlamaları

Yeni başlayanlar, deneme ve hata yoluyla grafikleri doğru şekilde hazırlamayı öğrenmek zorunda kalacaklar

Ücretsiz sürümde kullanıcı, depolama ve özellik sınırlamaları vardır

Lucidchart fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Bireysel: 7,95 $/ay

Takım: 9 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Satış ile iletişime geçin

Lucidchart puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (4.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.900+ yorum)

6. Coffivity

via Coffitivity

Rahat ortamlarda yaratıcılığınız en üst seviyeye çıkıyorsa, Coffitivity'yi deneyin. Bu uygulama, hafif gürültü ve hafif dikkat dağınıklığının yaratıcılığınızı akışa soktuğunu gösteren araştırmalara dayanmaktadır.

Coffitivity, üniversitelerin, salonların ve kafelerin ortam seslerini yeniden yaratarak uzaktan çalışmayı eğlenceli ve verimli hale getirir ve size yaratıcı bir ortam sunar.

Coffitivity'nin en iyi özellikleri

Kullanımı kolay: Uygulamanın basit fonksiyonları, kullanmaya başlamayı kolaylaştırır

Ses kütüphanesi: Bir kafenin ortamını taklit eden ortam seslerinden oluşan bir kütüphane

Coffitivity sınırlamaları

Sınırlı sesler

Ek sesler için 9 $'lık premium ücret gerekir

Coffitivity uygulaması, sesli dikkat dağıtıcı unsurlara dayanan niş bir fikre dayanmaktadır ve herkes için uygun olmayabilir

Coffitivity fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Premium: 9 $/yıl

Coffitivity puanları ve yorumları

Kullanılamıyor

7. Miro

via Miro

Miro, diyagramlar, tel kafesler, beyaz tahtalar, zihin haritaları ve diğer görsel araçlar aracılığıyla fikirlerinizi ve süreçlerinizi hayata geçirmenizi sağlayan görsel bir çalışma alanıdır.

Miroverse şablonlarıyla, müşteri yolculuklarını haritalayabilir ve tasarım odaklı düşünme panoları oluşturabilirsiniz.

Miro'nun en iyi özellikleri

Diyagram oluşturma ve süreç haritalama: Özelleştirilebilir biçimlendirme ve kapsamlı şekil ve bağlayıcı kitaplığıyla kolay ve hızlı akış şemaları ve yolculuk haritaları oluşturun

İçerik ve veri görselleştirme: Kolay işbirliği için belgeleri, tasarımları, anket sonuçlarını, videoları ve canlı verileri tek bir gösterge paneline getirin

Miro assist: Otomatik olarak oluşturulan zihin haritaları, diyagramlar, kodlar ve birden fazla yapışkan notun akıllı özetleri

Görsel proje yönetimi: Esnek ve dinamik bir Kanban panosunda projelerdeki görevleri izleyin

Miro sınırlamaları

Miro, kullanıcı dostu arayüzüne rağmen yeni başlayanları zorlayabilir

Görüntü yüklemelerinde performans ve biçimlendirme sorunları yaşayan çok az kullanıcı vardır

Microsoft ve Google paketleriyle entegrasyon yok

Miro fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Başlangıç: 8 $/kullanıcı/ay

İş: 16 $/kullanıcı/ay

Kurumsal: Satışla iletişime geçin

Miro puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (5.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.300+ yorum)

8. Notability

Notability aracılığıyla

Notability, ilham geldiğinde fikirleri ve görüntüleri kaydetme ve farklı yerlerde ekran görüntüsü alma ihtiyacını ortadan kaldıran yaratıcı bir uygulamadır.

Bu uygulama, notlarınızı kaydetmek, saklamak ve paylaşmak için temiz bir arayüze sahip görsel bir not alma araç seti sunar. Ayrıca, fikirlerinizi karalayabilir, notlar alabilir, referanslar çizebilir ve daha fazlasını yaparak bir hikaye tahtası oluşturabilirsiniz.

Uygulama Mac, iPhone ve iPad'de indirilebilir.

Notability'nin en iyi özellikleri

Kağıt şablonlar: Not almak için farklı şablonlar ve arka planlar kullanın

Multimedya araçları: Fikirleri ve notları ikiye ayırmak için kalem, vurgulayıcı, metin ve ses gibi araçları seçin

Organizasyon: Özelleştirilebilir konular ve bölücülerle notları düzenleyin

Sunum modu: Dikkat dağıtıcı araç çubukları olmadan fikirlerinizi tam ekran sunun

Notability galerisi: Kapalı bir toplulukta notlarınızı bulun veya diğer kullanıcılarla paylaşın

Kaydet ve tekrar dinle: Ses kaydı yaparak fikirlerini yakala ve otomatik olarak notlarla senkronize et

Notability sınırlamaları

Notlar için sınırlı çıkartma kitaplığı

Ücretsiz sürüm, ayda sınırlı sayıda düzenleme imkanı sunar

Android cihazları desteklemez

Notability fiyatlandırması

Uygulama içi satın alımlarla ücretsiz kullanın

Notability puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (41 yorum)

Capterra: 4,7/5 (36 yorum)

9. Tayasui Sketches

tayasui Sketches aracılığıyla

Tayasui Sketches, sanatçılara ve tasarımcılara gerçekçi bir çizim deneyimi sunan dijital bir araçtır.

Bu yaratıcı uygulama, kalem baskısı, hız, yön ve eğim gibi en küçük ayrıntılara büyük önem vererek çizimlere ve resimlere doğal bir his verir.

Tayasui Sketches özellikleri

Çizim önizlemesi: Apple Pencil'ın dokunuşuna uyum sağlayan 100'den fazla fırça çeşidi

Suluboya fırçası: Gerçekçi suluboya vuruşları ve efektleri

Renk kitaplığı: Kapsamlı renk kitaplığı ve iki veya daha fazla tonu karıştırma özelliği

Tayasui Sketches sınırlamaları

Freemium sürüm sınırlı özelliklerle gelir

Masaüstü sürümüne yalnızca MacOS'tan erişilebilir

Standart plan, yeni başlayan tasarımcılar ve öğrenciler için pahalı olabilir

Yaratıcı tasarımcılar için en uygun olanlar

Tayasui Sketches fiyatlandırma

Freemium sürüm

Standart: 12 $/ay

Yalnızca Mac lisansı: 120 $ – tek seferlik satın alma

İş: 240 $/yıl

Tayasui Sketches puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (700+ yorum)

10. Küratör

via Curator

Curator, fikirlerinizi metodik bir şekilde toplamanıza, düzenlemenize ve sunmanıza yardımcı olan zengin özelliklere sahip yaratıcı bir uygulamadır. Bu uygulama, Pinterest, Evernote ve Instagram gibi platformların yerini alabilir ve tüm fikirlerinizin deposu görevi görebilir.

Yaratıcı uygulama, takım üyeleriyle kolayca işbirliği yapmanıza yardımcı olacak özelliklere de sahiptir.

En iyi özellikler

Kolay toplama: Web sitesi bağlantıları, resimler, metinler veya taslak çizimler şeklinde notlar alın

Fikir düzenleme: Fikirleri daha iyi düzenlemek için kategorilere sürükleyip bırakın

Sunum: Anlık sunumlar için tam ekran modunda notlar arasında kolayca geçiş yapın

Paylaşın ve işbirliği yapın: Storyboard'ları e-posta ile gönderin veya takım üyelerini tuvalinize davet ederek işbirliği yapın

Küratör sınırlamaları

Web sitesinde güncel eğitimler bulunmaması

Uygulama iPhone veya iPad kullanıcıları ile sınırlıdır

Küratör fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Premium (Bireysel): 4,99 $/ay

Premium (İş): Satış ile iletişime geçin

Küratörlerin puanları ve yorumları

App Store: 4/5 (12 yorum)

En İyi Yaratıcı Uygulamalarla Fikirlerinizi Hayata Geçirin

İlham anı, bir kıvılcım, yeni bir fikrin doğuşu... Bunlar bize mutluluk ve tatmin veren deneyimlerdir. Ve her önemli değişiklik veya büyüme, küçük bir fikirle başlar. İster iş hayatında ister kişisel hayatımızda.

Yaratıcılık, teşvik, özen ve ilgi gerektirir. Yaratıcı uygulamalar tam da bunu yapar.

İhtiyaçlarınıza uygun, iş akışınıza uyan ve halihazırda kullandığınız araçlarla uyumlu olanı seçin. Ve fikirlerinizin anlamlı bir şeye dönüşmesini sağlayın.

ClickUp'ın üstünlüğü burada ortaya çıkıyor.

ClickUp, sizin ve takımınızın fikirleri gerçek zamanlı olarak yakalamanızı ve yararlanabileceğiniz yaratıcı fikirlerden oluşan bir depo oluşturmanızı sağlar. Ardından, beyin fırtınasından fikir üretmeye, uygulamaya ve sonuçları ölçmeye kadar tüm süreci ClickUp ile tamamlayın.

Yaratıcı takımların neden ClickUp'ı seçtiğini öğrenmek ister misiniz? Bugün ücretsiz bir hesap açın ve yaratıcı uygulamayı deneyin!