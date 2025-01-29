2025'in En İyi 10 Yaratıcı Uygulaması (Ücretsiz ve Ücretli)

En çok ihtiyaç duyduğunuz anda fikirlerinizin tükendiğini hissettiğiniz olur mu? Önemli bir sunum veya proje teslim tarihi yaklaşırken.
Yalnız değilsiniz.
Çoğumuz en iyi fikirleri en beklenmedik anlarda buluruz: duşta, işten dönerken veya bir arkadaşımızla ya da iş arkadaşımızla konuşurken. Bu fikirleri genellikle rastgele, kendimize mesaj veya not olarak, post-it'e yazarak kaydederiz ya da daha sonra hatırlamayı umarız.
Ancak, bir fikre ihtiyacınız olduğunda, onu bulmak dağları yerinden oynatmak gibi gelir. İşte bu noktada yaratıcı uygulamalar devreye girer ve fikir üretmek, tüm fikirleri takip etmek ve gerektiğinde hemen çağırmak için çözümler sunar.
Yaratıcı uygulama nedir?
Yaratıcı uygulamalar, fikirlerinizi metodik bir şekilde düşünmenize, saklamanıza ve geri getirmenize yardımcı olan yazılım çözümleridir. Yaratıcı bir tükenmişlikle karşı karşıya kaldığınızda veya bir proje için fikirlere veya ilham kaynağına ihtiyaç duyduğunuzda bu fikirlerden yararlanabilirsiniz.
Yaratıcı süreç hiç de kolay değildir. Alabileceğiniz tüm yardıma ihtiyacınız var.
Senaryo 1: Boş sayfa sendromu veya yazar bloğu ile karşı karşıyasınız — ilhamınız yok ve yaratıcılığınızın akışına izin veremiyorsunuz.
Olası çözüm: İşinize en uygun şablonu kullanın veya soruları yanıtlayın. Bu, hızlı bir başarı elde etmenizi ve yaratıcı süreçlerinizi başlatmak için bir adım atmanızı sağlar.
Makalede, farklı uygulamaların komutlara nasıl farklı yaklaşımlar sergilediğini göreceksiniz (bir kart destesi bile var!).
Senaryo 2: Projenizin %50'sini tamamladınız ve bir engele takıldınız; projenizin ilerlemesini engelleyen bir sorunu çözemiyorsunuz. Bu hem yaratıcılık hem de uygulama açısından bir zorluktur.
İlham almak için bu tür projelerin önceki örneklerini ve nasıl tamamlandığını görmek isteyeceksiniz.
Olası çözüm: Çok ünlü Swipe dosyası.
Geleneksel olarak, swipe dosyası başarılı reklam ve satış mektuplarının bir koleksiyonudur. Metin yazarları ve kreatif direktörler, ilham gerektiğinde geri dönebilecekleri favori reklamlarının bulunduğu bir swipe dosyasına sahiptir.
Günümüzde, farklı disiplinlerde çok sayıda uygulama bulunmaktadır:
- Bir yazar, favori yazarlarının kitaplarından notlar içeren bir koleksiyona sahip olabilir
- Bir e-posta pazarlamacısı, favori e-postalarının bir koleksiyonuna sahip olabilir
- Bir blog yazarı en iyi başlıkları kaydedebilir
- Bir tasarımcı, kullanmak ve alıntı yapmak için resimleri veya fotoğrafları kaydedebilir
- Bir yazılım mühendisi, hayran olduğu diğer mühendislerin kod bloklarına sahip olabilir
Yaratıcı uygulamalarda nelere dikkat etmelisiniz?
İhtiyaçlarınıza uygun doğru uygulamayı bulmak, gerekli yaratıcı yedeklemeyi sağlamanıza ve ilham kaynağınızın asla tükenmemesine yardımcı olur. Doğru yaratıcı uygulamada aramanız gereken bazı özellikler şunlardır.
✅ Kullanıcı dostu
Yaratıcı bir uygulama, her yaştan ve her geçmişten insan için kolay kullanılabilir olmalıdır. Hızlı bir başlangıç yapmanıza yardımcı olacak basit bir kullanıcı arayüzüne sahip bir uygulama arayın
✅ Esnek ve özelleştirilebilir
Yaratıcı uygulama, çalışma tarzınıza uyum sağlayacak kadar esnek olmalıdır. Örneğin, ister bireysel ister küçük bir takım olun, yaratıcı uygulama mevcut iş akışınıza ve kullandığınız araçlara sorunsuz bir şekilde uyum sağlamalıdır.
✅ İşbirliği
Takım olarak çalışıyorsanız, uygulama platform içinde işbirliği yapmanıza olanak sağlamalıdır, böylece herkes aynı sayfada olur. Yerleşik, gerçek zamanlı işbirliği, e-postaları veya mesajlaşma platformlarını takip etme ihtiyacını ortadan kaldırır ve bu da genellikle fikirlerin kaybolmasına neden olur.
✅ Gerçek zamanlı ilerleme izleme
Bir fikrin tüm zamanınızı tüketmesine izin vermeyin. Son teslim tarihlerinizi takip etmenize yardımcı olacak gerçek zamanlı proje izleme özelliğine sahip yaratıcı bir uygulama arayın. Bu, birden fazla projeyle uğraşıyorsanız özellikle önemlidir.
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Yaratıcı Uygulama
Birkaç yaratıcı uygulamayı denedikten sonra, en iyilerinden on tanesini seçtik.
1. ClickUp
ClickUp, bireylerin ve yaratıcı takımların düşünmelerine, beyin fırtınası yapmalarına ve fikirlerini düzenlemelerine yardımcı olan özelliklere sahip en iyi yaratıcı uygulamalardan biridir.
Bir fikir, düşüncenizin özünü oluşturabilir, ancak anlamlı bir şeye dönüştürülmesi gerekir.
ClickUp bu konuda mükemmeldir. Fikrinizi bir projeye dönüştürebilir, daha küçük görevlere bölebilir, ilerlemeyi izleyebilir ve takım üyeleriyle işbirliği yapabilirsiniz, böylece fikriniz sadece bir fikir olarak kalmaz.
Severek kullanacağınız özelliklerden biri ClickUp Beyaz Tahta. Fikirleri görsel olarak beyin fırtınası yapmak ve bunları atanabilir eylem öğelerine dönüştürmek için mükemmel bir tuval sağlar. Ayrıca, ruh hali panoları oluşturmak için de harikadır.
Clickup ayrıca, birden fazla fikir arasında bağlantı kurmanıza ve gösterge panelinde özel bir iş akışı oluşturarak bu fikirler üzerinde çalışmaya başlamanıza yardımcı olur. ClickUp Zihin Haritaları, fikirler arasındaki bağlantıları kurmak için en güçlü özelliklerden biridir!
ClickUp'ı herhangi bir cihaz veya platformda indirebilirsiniz. Uygulama, MacOS ve Windows için masaüstü sürümü, iPhone ve Android için mobil uygulama, Chrome uzantısı ve E-posta Eklentisi sunar.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Zihin haritalama: Beyin fırtınası oturumları sırasında fikirleri veya görevleri listeleyin ve görselleştirin
- Gerçek zamanlı takım işbirliği: Sohbet ve yorumlarla takım üyeleriyle hızlıca işbirliği yapın
- ClickUp AI: AI'nın yardımıyla tasarım özetleri, kullanıcı yolculukları, yaratıcı özetler ve daha fazlasını oluşturarak zamandan ve çabadan tasarruf edin
- Proje yönetimi: Zaman çizelgeleri ekleyin, görevler atayın, paydaşların değişiklik isteklerini gönderin, zaman çizelgelerini görselleştirin ve engelleri belirlemek için tek bir gösterge panelinden yaratıcı projelerin ilerlemesini izleyin
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp'ın mobil sürümü henüz masaüstü sürümünün tüm özelliklerini sunmamaktadır
- Slack entegrasyonu iyileştirilmeli
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp, her yaratıcı takıma uygun beş fiyat planı sunar:
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)
2. Brainsparker
Brainsparker, gelişmiş koçluk teknikleri ve sinirbilim ilkelerini kullanan yaratıcı bir uygulamadır. Uygulama, kart desteleri, kurslar ve gelişmiş eğitimler aracılığıyla yaratıcılığı teşvik eder ve bu sayede tüm yaş grupları için uygundur.
Uygulama, size ipuçları veren kartları seçerek yaratıcı sürecinizi başlatmanızı sağlayan etkileşimli bir arayüz sunar. Bu ipuçlarını yaratıcı yolculuklarınızı yansıtmak, yeni fikirler geliştirmek ve blokları aşmak için kullanabilirsiniz.
Brainsparker, ilham verici alıntılar, resimler ve düşünceler içeren çok sayıda ücretsiz ve premium kart destesi sunar.
Brainsparker'ın en iyi özellikleri
- Kart desteleri: Yaratıcılığınızı akışa geçirecek 25'ten fazla kart destesi, koçluk soruları, tetikleyici kelimeler, alıntılar, eylem ifadeleri ve görseller gibi
- Mikro kurslar: Yaratıcı zihninizi çalıştırmanıza yardımcı olacak yaratıcı düşünme ve beyin fırtınası teknikleri
- Günlük ilham bildirimleri ve ana ekran bileşeni: Seçtiğiniz kart destelerine göre otomatik bildirimlerle günlük ilhamınızı alın
Brainsparker sınırlamaları
- Belirli yaratıcı projeler için kart destesi bulmak zor olabilir
- Masaüstü veya Android uygulaması mevcut değildir
Brainsparker fiyatlandırması
- Sınırlı kart desteleriyle sonsuza kadar ücretsiz
- Premium plan – VIP Pass: 9,6 $/ay
Brainsparker puanları ve yorumları
- App Store: 4,6/5 (151 yorum)
3. MindMeister
MindMeister, yaratıcı bir zihin haritalama yazılımıdır. Özel akış grafikleri oluşturarak fikirleriniz ve kavramlarınız arasında bağlantılar kurmanıza yardımcı olur.
Yaratıcı bir blokla mı karşı karşıyasınız? Zihin Haritaları, fikrinizi ve onu hayata geçirmek için gerekli adımları görselleştirmenizi sağlar.
Yerleşik düzenleyici, yaratıcı bireyler ve takımlar için uygundur ve beyin fırtınası oturumlarını, toplantı gündemlerini, notları ve proje planlamasını kolaylaştırmaya yardımcı olabilir.
MindMeister'ın en iyi özellikleri
- Karışık harita düzenleri: Yaratıcı fikirlerinizi üç harita düzeninde kaydedin: zihin haritası görünümü, organizasyon şeması veya liste. Bunları tek bir tuval üzerinde kullanabilirsiniz
- Şablonlar: Önceden tanımlanmış zihin haritası şablonlarını keşfedin ve yaratıcı özetlerinize uyacak şekilde özelleştirin
- Bağlantılar: İki zihin haritası konusu arasındaki ilişkileri oluşturun ve gösterin, başlangıç ve bitiş noktalarını özelleştirilebilir bağlantı çizgileriyle işaretleyin
- Genişletilebilir notlar: Haritalanan konulara ve ek dosyalara (belgeler, bağlantılar vb.) daha fazla bağlam ekleyin.
MindMeister sınırlamaları
- Ücretsiz uygulama sizi üç zihin haritasıyla sınırlar
MindMeister fiyatlandırması
- Ücretsiz temel plan
- Kişisel: Aylık 3,5 $
- Pro: 5,5 $/ay
- İş: 8,5 $/ay
MindMeister puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (31 yorum)
- Capterra: 4,6/5 (279 yorum)
4. SimpleMind
SimpleMind, yaratıcıların düşüncelerini ve görevlerini görselleştirmeleri ve düzenlemeleri için harika bir zihin haritalama aracıdır.
Yaratıcı uygulama, fikirlerinizi adım adım düşünmenize yardımcı olmaya odaklanır. Gösterge panelinde oluşturulan zihin haritaları, bir planı veya projeyi yürütmek için tam işlevsel bir süreç görevi görebilir.
Örneğin, web sitenizi yeniden tasarlamayı planlıyorsanız, proje öncesinde, sırasında ve sonrasında tamamlanması gereken görevlere göre farklı düzeylerde ilişkilendirmeler oluşturabilirsiniz. Bu görevler arasında tasarım, geliştirme, metin yazımı ve özet, araştırma, taslak, ilk taslak gibi mikro görevler yer alır.
SimpleMind, hafızayı güçlendirmek için bağlantılar için farklı renkler kullanmasıyla da bilinir.
SimpleMind'ın en iyi özellikleri
- Sezgisel zihin haritalama: Fikirlerinizi not alın ve her düğümden kaynaklanan görevler için noktaları birleştirin
- Serbest form düzen ve otomatik düzen: Serbest formu kullanarak konuları tuvalin herhangi bir yerine yerleştirin veya yapılandırılmış beyin fırtınası için otomatik düzenleri kullanın
- Stil sayfaları ve ayrıntılar: Özelleştirilebilir renkler, çizgiler, tasarım öğeleri ve daha fazlasıyla zihin haritalarınızı kişiselleştirin
- Ek dosya: Ek bilgi için resim, simge, etiket, onay kutusu ve daha fazlasını ekleyin
SimpleMind sınırlamaları
- Önemli bir dezavantajı yok
SimpleMind fiyatlandırma
- Ücretsiz plan
- Deneme sürümü: 30 gün boyunca ücretsiz
- Pro sürümü (tek kullanıcı): 53 $
SimpleMind puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (7 yorum)
- App Store: 4,7/5 (300'den fazla yorum)
5. Lucidchart
Lucidchart, görsel ipuçları aracılığıyla fikirleri ve insanları bir araya getirerek takım verimliliğini ve üretkenliğini en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olur.
Yaratıcıların veri bağlantıları aracılığıyla zengin diyagramlar oluşturmasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir görsel çalışma alanıdır. Konuşmalar, kişiler, uygulamalar ve süreçler gibi veri bileşenlerini birbirine bağlayarak takip etmesi kolay özel akış şemaları oluşturabilirsiniz.
Lucidchart'ın en iyi özellikleri
- Şablonlar: İş hedeflerinize uyacak şekilde düzenlenebilen, farklı amaçlara yönelik geniş bir şablon kitaplığı
- Beyaz tahta işbirliği: Beyin fırtınası oturumları ve proje fikirleri üzerinde takım işbirliği için sanal bir beyaz tahta tuval
- Revizyon geçmişi: Beyaz tahta, belgeler ve akış şemalarında yapılan değişikliklerin ayrıntılı denetim izi
- Veri görselleştirme: Organizasyon şeması, akıllı kaplar, veri bağlama, yapışkan notlar, dinamik şekiller ve daha fazlası gibi otomatik görselleştirme özellikleri
Lucidchart sınırlamaları
- Yeni başlayanlar, deneme ve hata yoluyla grafikleri doğru şekilde hazırlamayı öğrenmek zorunda kalacaklar
- Ücretsiz sürümde kullanıcı, depolama ve özellik sınırlamaları vardır
Lucidchart fiyatlandırması
- Ücretsiz plan
- Bireysel: 7,95 $/ay
- Takım: 9 $/kullanıcı/ay
- Enterprise: Satış ile iletişime geçin
Lucidchart puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (4.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (1.900+ yorum)
6. Coffivity
Rahat ortamlarda yaratıcılığınız en üst seviyeye çıkıyorsa, Coffitivity'yi deneyin. Bu uygulama, hafif gürültü ve hafif dikkat dağınıklığının yaratıcılığınızı akışa soktuğunu gösteren araştırmalara dayanmaktadır.
Coffitivity, üniversitelerin, salonların ve kafelerin ortam seslerini yeniden yaratarak uzaktan çalışmayı eğlenceli ve verimli hale getirir ve size yaratıcı bir ortam sunar.
Coffitivity'nin en iyi özellikleri
- Kullanımı kolay: Uygulamanın basit fonksiyonları, kullanmaya başlamayı kolaylaştırır
- Ses kütüphanesi: Bir kafenin ortamını taklit eden ortam seslerinden oluşan bir kütüphane
Coffitivity sınırlamaları
- Sınırlı sesler
- Ek sesler için 9 $'lık premium ücret gerekir
- Coffitivity uygulaması, sesli dikkat dağıtıcı unsurlara dayanan niş bir fikre dayanmaktadır ve herkes için uygun olmayabilir
Coffitivity fiyatlandırması
- Ücretsiz plan
- Premium: 9 $/yıl
Coffitivity puanları ve yorumları
- Kullanılamıyor
7. Miro
Miro, diyagramlar, tel kafesler, beyaz tahtalar, zihin haritaları ve diğer görsel araçlar aracılığıyla fikirlerinizi ve süreçlerinizi hayata geçirmenizi sağlayan görsel bir çalışma alanıdır.
Miroverse şablonlarıyla, müşteri yolculuklarını haritalayabilir ve tasarım odaklı düşünme panoları oluşturabilirsiniz.
Miro'nun en iyi özellikleri
- Diyagram oluşturma ve süreç haritalama: Özelleştirilebilir biçimlendirme ve kapsamlı şekil ve bağlayıcı kitaplığıyla kolay ve hızlı akış şemaları ve yolculuk haritaları oluşturun
- İçerik ve veri görselleştirme: Kolay işbirliği için belgeleri, tasarımları, anket sonuçlarını, videoları ve canlı verileri tek bir gösterge paneline getirin
- Miro assist: Otomatik olarak oluşturulan zihin haritaları, diyagramlar, kodlar ve birden fazla yapışkan notun akıllı özetleri
- Görsel proje yönetimi: Esnek ve dinamik bir Kanban panosunda projelerdeki görevleri izleyin
Miro sınırlamaları
- Miro, kullanıcı dostu arayüzüne rağmen yeni başlayanları zorlayabilir
- Görüntü yüklemelerinde performans ve biçimlendirme sorunları yaşayan çok az kullanıcı vardır
- Microsoft ve Google paketleriyle entegrasyon yok
Miro fiyatlandırması
- Ücretsiz plan
- Başlangıç: 8 $/kullanıcı/ay
- İş: 16 $/kullanıcı/ay
- Kurumsal: Satışla iletişime geçin
Miro puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (5.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1.300+ yorum)
8. Notability
Notability, ilham geldiğinde fikirleri ve görüntüleri kaydetme ve farklı yerlerde ekran görüntüsü alma ihtiyacını ortadan kaldıran yaratıcı bir uygulamadır.
Bu uygulama, notlarınızı kaydetmek, saklamak ve paylaşmak için temiz bir arayüze sahip görsel bir not alma araç seti sunar. Ayrıca, fikirlerinizi karalayabilir, notlar alabilir, referanslar çizebilir ve daha fazlasını yaparak bir hikaye tahtası oluşturabilirsiniz.
Uygulama Mac, iPhone ve iPad'de indirilebilir.
Notability'nin en iyi özellikleri
- Kağıt şablonlar: Not almak için farklı şablonlar ve arka planlar kullanın
- Multimedya araçları: Fikirleri ve notları ikiye ayırmak için kalem, vurgulayıcı, metin ve ses gibi araçları seçin
- Organizasyon: Özelleştirilebilir konular ve bölücülerle notları düzenleyin
- Sunum modu: Dikkat dağıtıcı araç çubukları olmadan fikirlerinizi tam ekran sunun
- Notability galerisi: Kapalı bir toplulukta notlarınızı bulun veya diğer kullanıcılarla paylaşın
- Kaydet ve tekrar dinle: Ses kaydı yaparak fikirlerini yakala ve otomatik olarak notlarla senkronize et
Notability sınırlamaları
- Notlar için sınırlı çıkartma kitaplığı
- Ücretsiz sürüm, ayda sınırlı sayıda düzenleme imkanı sunar
- Android cihazları desteklemez
Notability fiyatlandırması
- Uygulama içi satın alımlarla ücretsiz kullanın
Notability puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (41 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (36 yorum)
9. Tayasui Sketches
Tayasui Sketches, sanatçılara ve tasarımcılara gerçekçi bir çizim deneyimi sunan dijital bir araçtır.
Bu yaratıcı uygulama, kalem baskısı, hız, yön ve eğim gibi en küçük ayrıntılara büyük önem vererek çizimlere ve resimlere doğal bir his verir.
Tayasui Sketches özellikleri
- Çizim önizlemesi: Apple Pencil'ın dokunuşuna uyum sağlayan 100'den fazla fırça çeşidi
- Suluboya fırçası: Gerçekçi suluboya vuruşları ve efektleri
- Renk kitaplığı: Kapsamlı renk kitaplığı ve iki veya daha fazla tonu karıştırma özelliği
Tayasui Sketches sınırlamaları
- Freemium sürüm sınırlı özelliklerle gelir
- Masaüstü sürümüne yalnızca MacOS'tan erişilebilir
- Standart plan, yeni başlayan tasarımcılar ve öğrenciler için pahalı olabilir
- Yaratıcı tasarımcılar için en uygun olanlar
Tayasui Sketches fiyatlandırma
- Freemium sürüm
- Standart: 12 $/ay
- Yalnızca Mac lisansı: 120 $ – tek seferlik satın alma
- İş: 240 $/yıl
Tayasui Sketches puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (700+ yorum)
10. Küratör
Curator, fikirlerinizi metodik bir şekilde toplamanıza, düzenlemenize ve sunmanıza yardımcı olan zengin özelliklere sahip yaratıcı bir uygulamadır. Bu uygulama, Pinterest, Evernote ve Instagram gibi platformların yerini alabilir ve tüm fikirlerinizin deposu görevi görebilir.
Yaratıcı uygulama, takım üyeleriyle kolayca işbirliği yapmanıza yardımcı olacak özelliklere de sahiptir.
En iyi özellikler
- Kolay toplama: Web sitesi bağlantıları, resimler, metinler veya taslak çizimler şeklinde notlar alın
- Fikir düzenleme: Fikirleri daha iyi düzenlemek için kategorilere sürükleyip bırakın
- Sunum: Anlık sunumlar için tam ekran modunda notlar arasında kolayca geçiş yapın
- Paylaşın ve işbirliği yapın: Storyboard'ları e-posta ile gönderin veya takım üyelerini tuvalinize davet ederek işbirliği yapın
Küratör sınırlamaları
- Web sitesinde güncel eğitimler bulunmaması
- Uygulama iPhone veya iPad kullanıcıları ile sınırlıdır
Küratör fiyatlandırması
- Ücretsiz plan
- Premium (Bireysel): 4,99 $/ay
- Premium (İş): Satış ile iletişime geçin
Küratörlerin puanları ve yorumları
- App Store: 4/5 (12 yorum)
En İyi Yaratıcı Uygulamalarla Fikirlerinizi Hayata Geçirin
İlham anı, bir kıvılcım, yeni bir fikrin doğuşu... Bunlar bize mutluluk ve tatmin veren deneyimlerdir. Ve her önemli değişiklik veya büyüme, küçük bir fikirle başlar. İster iş hayatında ister kişisel hayatımızda.
Yaratıcılık, teşvik, özen ve ilgi gerektirir. Yaratıcı uygulamalar tam da bunu yapar.
İhtiyaçlarınıza uygun, iş akışınıza uyan ve halihazırda kullandığınız araçlarla uyumlu olanı seçin. Ve fikirlerinizin anlamlı bir şeye dönüşmesini sağlayın.
ClickUp'ın üstünlüğü burada ortaya çıkıyor.
ClickUp, sizin ve takımınızın fikirleri gerçek zamanlı olarak yakalamanızı ve yararlanabileceğiniz yaratıcı fikirlerden oluşan bir depo oluşturmanızı sağlar. Ardından, beyin fırtınasından fikir üretmeye, uygulamaya ve sonuçları ölçmeye kadar tüm süreci ClickUp ile tamamlayın.
Yaratıcı takımların neden ClickUp'ı seçtiğini öğrenmek ister misiniz? Bugün ücretsiz bir hesap açın ve yaratıcı uygulamayı deneyin!