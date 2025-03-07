ürün Tasarımları için 10 Ücretsiz Tel Kafes Şablonu

Wireframing olmadan harika bir uygulama, web sitesi veya başka bir dijital ürün türü oluşturmak neredeyse imkansızdır. Her ürün tasarımcısının bildiği gibi, en uygun wireframe, siz ve müşterilerinizin geliştirme sürecinin büyük bir kısmı tamamlanmadan önce ne bekleyebileceğinizi görmenize yardımcı olur.

Tabii ki bu, tel kafes oluşturmanın çok zaman alması gerektiği anlamına gelmez. Sonuçta, tel kafes oluşturma zaman kazandırmalı ve geliştirme sürecinde başınızı ağrıtmamalıdır.

İşte bu noktada tel kafes şablonları yardımcı olabilir.

Wireframe Şablonu nedir?

Wireframe şablonu, dijital ürününüzün tasarımını çizmenize yardımcı olan önceden oluşturulmuş bir taslaktır. Boş bir sayfadan başlamak yerine, süreci basitleştiren önceden doldurulmuş formları ve beyaz tahtaları doldurarak işlemi tamamlarsınız.

Wireframe şablonları sunuma hazırdır. Dahili planlama belgeleri olarak işlev görürler ve ürün paydaşlarının ve karar vericilerin, geliştirmeye önemli kaynaklar ayırmadan önce ürünün yönünü tam olarak anlamalarına yardımcı olabilirler.

Bir tel kafes şablonunun hedefi, bir veya birden fazla ürün tasarlamak isteyip istemediğinize bakılmaksızın süreci kolaylaştırmaktır. Şablonda zaten bulunan bilgiler ve parametrelerle başlayarak, lojistik için daha az zaman harcayacak ve ihtiyaçlarınıza ve hedef kitlenize en uygun tel kafesi oluşturmak için daha fazla zaman ayıracaksınız.

Kesin görünüm, şablona, ürününüze ve aradığınız işlevselliğe bağlı olacaktır. Aşağıdaki tel kafes şablon seçenekleri, görünüm, işlevsellik ve çıktı açısından önemli ölçüde farklılık gösterecektir.

Ancak, her tel kafes şablonu doğrudan ürün geliştirme sürecinizle entegre olacaktır.

İyi bir tel kafes şablonu nedir?

Wireframe şablonlarının tam niteliği projeden projeye değişebilir, ancak en iyi seçeneklerin tümü, aranması gereken bazı ortak özellikleri paylaşır:

Kullanım kolaylığı : Şablonunuz sezgisel olmalı, oluşturma sürecine daha az zaman harcayıp arkasındaki düşüncelere daha fazla zaman ayırabilmenizi sağlamalıdır

Ürün hedefine uyum : Farklı şablonlar, farklı ürün ve proje ihtiyaçlarına uygundur. Mevcut geliştirme sürecinize uygun olanı bulun

Entegrasyon : Şablonunuz, : Şablonunuz, proje yönetimi araçları ve diğer iş uygulamalarıyla entegre olmalı ve Envato Elements gibi yazılımlardan varlıkları gömme özelliğine sahip olmalıdır

Paylaşılabilirlik : Şablonunuzu proje takımı üyeleri ve dış paydaşlarla paylaşmak ne kadar kolay olursa, o kadar kullanışlı olur

Gerçek zamanlı düzenleme : Tel kafesler, ek bilgiler veya girdilerle birlikte değişmeli ve statik olmamalıdır. Gerçek zamanlı düzenleme, değişiklikleri hızlı ve verimli bir şekilde yapmanızı sağlar

Ücretsiz veya düşük maliyetli: Wireframing'in hedefi ürün tasarım ve geliştirme sürecini kolaylaştırmaksa, ücretsiz wireframe şablonlarını arayın. Bu şablonlar genellikle en faydalı olanlardır

10 Wireframe Şablonu

Bu parametreleri akılda tutarak, ürün tasarımınızda yararlanabileceğiniz şablonları inceleyelim. Bu 10 şablon, ürün takımınızın başarılı olmasına yardımcı olmak için yukarıdaki özellikleri bir araya getiren favorilerimizdir.

1. ClickUp Kullanıcı Akışı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Tel Kafes Şablonu

ClickUp Wireframing Beyaz Tahta Şablonu, kullanıcıların web sitesi veya uygulama tasarımlarını kolaylıkla ve hassas bir şekilde çizim yapmalarını sağlar. Bu hepsi bir arada şablon, dijital bir beyaz tahta sunarak projenizin kullanıcı arayüzünü, sayfa düzenlerini, içerik yerleşimini ve navigasyon sistemlerini gerçek zamanlı olarak görselleştirmenize ve haritalandırmanıza olanak tanır.

Sezgisel ve etkileşimli arayüzü, yaratıcı özgürlüğü tasarım disipliniyle birleştirerek eğlenceli, işbirliğine dayalı ve sorunsuz bir tel kafes oluşturma süreci sağlar.

Bu tel kafes şablonu, gerçek zamanlı işbirliğini destekleyerek birden fazla takım üyesinin aynı anda tel kafes taslakları hazırlamasına, yinelemesine, yorum yapmasına ve onaylamasına olanak tanır. Bu, paydaşlar, proje yöneticileri, tasarımcılar ve geliştiriciler arasında daha iyi iletişim, daha hızlı karar alma ve daha güçlü uyum sağlar.

Ayrıca, şablon diğer ClickUp özellikleri ve araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur, böylece tel kafesleri ilgili görevlere bağlayabilir, bağımlılıklar oluşturabilir ve ilerlemeyi izleyebilirsiniz. Bu, baştan sona tutarlı ve verimli bir ürün tasarım ve geliştirme süreci sağlar.

2. ClickUp Kullanıcı Akışı Şablonu

Bu kullanıcı akışı şablonu, karmaşık sistemleri kullanıcı akışları görsellerine dönüştürmenizi sağlar

ClickUp Kullanıcı Akışı Şablonu, kullanıcı yolculuğundaki sorunlu noktaları belirleyebilir, görevlerin tamamlanması için daha verimli yollar tasarlayabilir ve daha sezgisel ve sorunsuz bir kullanıcı deneyimi (UX) geliştirebilir. Bu nedenle, tüm takımınız için paha biçilmez bir UX tasarım aracı haline gelebilir.

Bu, sıradan bir yazılım geliştirme şablonu değildir. Bu şablon, ürün tasarım projenizi görev üzerinde tutmak ve daha da önemlisi, kullanıcı ihtiyaçlarına ve deneyimine odaklanmak için bir web sitesi veya mobil uygulama kullanır.

Kullanıcı Akışı Şablonu, temel bir Beyaz Tahta üzerine kuruludur ve kullanıcılarınıza uygun bir akış şeması oluşturmanıza olanak tanır. Tasarımcı olmasanız bile kullanabileceğiniz mükemmel bir tel kafes şablonu!

En iyisi, ClickUp arayüzüne doğal bir şekilde entegre olur. Entegrasyon, tek tek görevleri şablona bağlayarak takımınızın her zaman bir sonraki adımı bilmesini ve projenizin hedeflerine odaklanmasını sağlar.

3. ClickUp UX Proje Planı Şablonu

Tüm ekibin yardıma ihtiyacı olduğunda, bu proje plan şablonu imdadınıza yetişir

Her iyi tel kafes, daha da iyi bir proje planının parçası olmalıdır. ClickUp UX Proje Planı Şablonu, tüm planlama süreci boyunca yakın yardımcınız olabilir.

Bu şablonun hedefi UX'tir. Tasarımı, tüm takım üyelerinin, temel kullanıcı ihtiyaçlarınızı karşılayan ve aşan bir web sitesi veya uygulama oluşturmak için hangi adımları ne zaman atmaları gerektiğini bilmelerini sağlar.

Kapsam tanımı ve kullanıcı profili geliştirme öğelerinin ötesinde, ürün tasarımı için tel kafesler ve prototipler de içerir. Bu prototipler, siz ve diğer proje paydaşlarının, nihai ürünün nasıl çalışacağını, üretim gerçekleşmeden önce anlamanıza yardımcı olur.

Şablon, kapsam yönetimi ve tel kafes oluşturma gibi farklı adımlar için kategori düzenlemesi içeren bir liste görünümü içerir. Alternatif görünümler, her görevin sorumlusu ve görevlerin birbirleriyle nasıl etkileştiği hakkında bilgi sağlar.

Bu şablon, daha büyük ClickUp ekosisteminin bir parçası olduğu için diğer proje yönetimi öğelerinize kolayca bağlanabilir.

4. ClickUp Web Sitesi Tasarım Projesi Planı Şablonu

Bu web sitesi tel kafes şablonu ile düzenlemeye daha az zaman harcayın ve tasarım öğelerine daha fazla zaman ayırın. Pano görünümü

ClickUp Web Sitesi Tasarım Proje Planı Şablonunu kullanarak kolaylıkla bir web sayfası oluşturun.

Şablon, başlangıç toplantıları, tasarım dönüm noktaları, metin yazımı ve elbette tel kafes oluşturma dahil olmak üzere önceden oluşturulmuş görevler ve alanlar kullanarak web sitesi proje planlarını optimize eder. Atamalar ve bağımlı görevler, herkesin büyük resmi göz önünde bulundururken ne yapacağını bilmesini sağlar.

Bu, tam anlamıyla bir tel kafes şablonu değildir. Ancak, tel kafes öğeleriniz için gerekli düzeni sağlayarak bunları mümkün olduğunca etkili bir şekilde oluşturabilmenizi sağlar.

5. ClickUp Site Haritası Beyaz Tahta Şablonu

Bu basit şablonla site haritanızı görselleştirin

ClickUp'ın Site Haritası Beyaz Tahta Şablonu, kullanışlılığıyla öne çıkıyor. Anlaşılır bir şekilde, ClickUp veritabanındaki en popüler beyaz tahta şablonlarından ve site haritası şablonlarından biridir.

Wireframe'lerin daha geniş bir bağlamda yer alabilmesi için site haritalarına ihtiyaç vardır. Tek bir web veya uygulama sayfası için wireframe oluşturuyorsanız, önceki sayfaların bu sayfaya nasıl yönlendirdiğini ve yönlendirme bağlantılarının kullanıcıyı nereye götürdüğünü tam olarak anlamanız gerekir.

Bu site haritası beyaz tahtasını bu kadar değerli kılan da budur.

Basit bir sürükle ve bırak sistemi ile tüm ürün yapınızı tek bir yerde görselleştirebilirsiniz. Bu sistem, gezinme ve hiyerarşinin kolay ve sezgisel olmasını sağlar, böylece kullanıcılar hızlı bir şekilde hareket edebilir.

Ama bu sadece başlangıç. Şablon, site haritanıza daha işlevsel bir yaklaşım için liste ve pano görünümleri de sunar. Daha fazla lojistik görüntüleme seçeneği, birden fazla bölüm ve başkalarından girdi gerektiren karmaşık ürün tasarımları için çok değerli hale gelebilir.

6. ClickUp Web Tasarım Planı Şablonu

Bu hepsi bir arada şablonla, temel düzeninden varlık teslimatına kadar web tasarımının her yönünü denetleyin

ClickUp Web Tasarım Şablonu, adından da anlaşılacağı gibi, web sitesi tasarım projenizi görevlere ve zamanında tamamlamanızı sağlayan kolay bir yoldur. Ön tanımlı genel bakış, büyük resmi göz önünde bulundurmak için aşağıdakiler dahil olmak üzere temel bölümleri içerir:

Tel kafes kiti için yapılacaklar öğeleri

Şu anda tasarım aşamasında olan öğeler

Giriş veya geri bildirim gerektiren öğeler

Şu anda beklemede olan öğeler

Şu anda müşteri incelemesinde olan öğeler

Şu anda revize edilen öğeler

Uygulamaya hazır onaylanmış öğeler

Proje ekibinin üyeleri, mevcut ve gelecekteki görevlerinin ve hedeflerinin ilerlemesini her zaman görebilir. Temel işlevsellik aynı kalır ve intranetler ve e-ticaret siteleri gibi tasarımlar için basitliği sayesinde süreci kolaylaştırır.

Elbette, bu tek olası görünüm değildir. Karmaşıklık, tasarımcı kapasitesi, yeni tasarım talepleri ve daha fazlası gibi öğe özellikleri, sıralamayı kolaylaştırabilir. Proje yöneticisi, süreç boyunca zaman takibi yeteneklerini, etiketleri ve görev bağımlılığı özelliklerini de kullanabilir.

7. ClickUp Web Geliştirme RFP Şablonu

Bu şablon, bilmeniz gereken tüm bilgileri tek bir yerde toplar

Ürün tasarımından önce, bir teklif talebi (RFP) hazırlamanız gerekir. Web sitenizi şirket içinde geliştirmiyorsanız, doğru satıcıları bulmak için doğru talebi yapmanız gerekir.

ClickUp Web Geliştirme RFP Şablonu bu durumda yardımcı olabilir.

RFP sürecine yeniyseniz, bu şablon çok kısa sürede paha biçilmez bir değer kazanacaktır. Önceden ayarlanmış bölümler, şirket genel bilgileri, proje ayrıntıları, bütçeler, teklif gereksinimleri ve daha fazlasını içeren bilgileri doldurmanıza olanak tanır. Bu bölümleri kullanarak tekliflerinizi ihtiyaçlarınıza en uygun hale getirme şansınızı en üst düzeye çıkarabilirsiniz.

Ayrıca süreç standardizasyonunu da sağlar. RFP belgesindeki yönergeler ne kadar açık olursa, aynı kriterleri kullanarak tüm web tasarım tekliflerini o kadar kolay değerlendirebilirsiniz.

Elbette bu süreç, web sitesi geliştirme için tel kafes ihtiyaçlarınızı belirlemeyi de içerir. Bunu RFP'de önemli bir ihtiyaç olarak belirlediğinizde, gerekli tel kafeslerle çalışma şansınız önemli ölçüde artar.

8. ClickUp Veri Akış Şeması

Verilerin işinizde baştan sona nasıl hareket ettiğini görsel olarak temsil edin

ClickUp Veri Akış Şeması Şablonu ile, artık ürün tasarım sürecinizi etkileyen karmaşık bilgi akışları hakkında endişelenmenize gerek yok. Bunun yerine, takımınızın görüntüleyip yönetebilmesi için bu akışları açık ve öz bir şekilde özetleyebilirsiniz.

Veri akış şemaları, takımların karmaşık veri süreçlerini anlamasına yardımcı olmak için çok önemlidir. Veri akışlarını özetlediğinizde, mevcut ortamı ve potansiyel iyileştirmelerin veri hareketlerinizi nasıl etkileyebileceğini daha iyi anlayabilirsiniz. Görselleştirme, bu potansiyel darboğazları ve zayıf noktaları bulmak için çok önemlidir.

ClickUp şablonu, beyaz tahta üzerine inşa edilmiştir ve en karmaşık akışların bile görselleştirilmesini basitleştirir. Önceden oluşturulmuş akışa ekleme yapmak, açık bir açıklama ile çok basittir ve doğrudan tel kafesinizle bağlantı kurarak veri içgörülerini UX odaklı bir sayfa düzenine dönüştürebilir.

9. Moqups tarafından hazırlanan Açılış Sayfası Tel Kafes Şablonu

Moqups aracılığıyla

Sadece hızlı bir tel kafes oluşturmak istiyorsanız, Moqups Landing Page Wireframe Template harika bir seçenektir. Açılış sayfaları, pazarlama kampanyaları için giderek daha önemli bir araç haline geliyor ve bu şablon, hedef kitleniz için ilgi çekici ve eyleme geçirilebilir sayfaların ana hatlarını kolayca oluşturmanıza yardımcı olur.

Etkili açılış sayfaları dikkat çekmeli, ziyaretçilerin ilgisini çekmeli ve etkileşime geçmelerini sağlamalıdır. Moqups Wireframe Şablonu, etkileşim yaratmak için önceden oluşturulmuştur ve benzersiz ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde minimum özel iş gerektirir.

Açılış sayfaları oluşturmak karmaşık veya zaman alıcı olmamalıdır. Ancak yine de ihtiyaçlarınıza uygun olmalıdır. Bu tel kafes şablonu, her boyuttaki iş için hız ve kalite arasında mükemmel bir denge sağlar.

10. PoweredTemplate tarafından sunulan Wireframe Globe Word Şablonu

PoweredTemplate aracılığıyla

İşinizi kolaylaştırmak için her şeyi basit tutacağız. PoweredTemplate'in Wireframe Globe Word Şablonu, bir web sitesi veya uygulama için tasarlanmamıştır. Bunun yerine, sizi, işinizi ve sunum konunuzu en iyi şekilde ortaya koyan çok sayfalı raporlar oluşturmak için tasarlanmış basit, önceden oluşturulmuş bir şablondur.

Derinlik ve bol görsel için alanı kullanan bir kapak içerir. İçerik, iki sütunlu düzen sayesinde ilgi çekici ve okunması kolaydır, altbilgi ise temel arka plan bilgilerini ön planda ve ortada tutar.

Şablon, Microsoft Word için oluşturulmuştur ve tüm önemli kelime işleme araçlarıyla uyumludur. Ayrıca ücretsiz olarak indirilebilir, yani kapsamlı raporunuz için gecikmeden tel kafes üzerinde çalışmaya başlayabilirsiniz.

ClickUp ile Ürün Tel Kafes Oluşturma ve Geliştirme Süreçlerinizi İyileştirin

Doğru tel kafes şablonunu bulmak sadece başlangıçtır. Sonuçta, bu, iç takım üyelerinizden ve dış paydaşlardan gerekli değişkenleri ve girdileri içeren geliştirme sürecinin bir bileşenidir.

Ücretsiz bir proje yönetimi yazılımı olan ClickUp, ürün tasarımı ve geliştirme takımları için ideal seçimdir. Yukarıdaki şablonların yanı sıra, takımınız için kısa sürede paha biçilmez bir değer haline gelecek kapsamlı işbirliği ve iş yönetimi çözümleri sunuyoruz.

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