web Sitenizi Görselleştirmek için 10 Ücretsiz Site Haritası Şablonu

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Haritalarda bizi korsan gibi hissettiren bir şey var. Argh! 🗺️ 🏴‍☠️

Site haritası sizi gömülü bir hazineye götürmeyebilir, ancak daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunarak daha fazla web sitesi ziyaretçisinin ürün satın alma veya satış ekibi üyeleriyle iletişime geçme gibi istediğiniz şeyleri yapmasına yardımcı olur. İşletmenizin web siteleri söz konusu olduğunda, başarılı bir müşteri deneyimi sunmak altın değerindedir. 👑

Bir site haritası şablonu, web sitesi tasarım sürecinin bazen zorlu aşamalarında size yol gösterir. Web siteniz için net bir organizasyon yapısı oluşturur ve sizin yapmanız gereken tek şey, dahil etmek istediğiniz web sayfalarını doldurmaktır.

Siz ve takımınız, tasarım sürecine başlamadan önce bilgileri düzenleyip yeniden düzenleyebilirsiniz, böylece siteyi oluşturmaya başladığınızda tüm takımınız aynı sayfada olacaktır. Ve son dakika değişiklikleri ve yeniden tasarımlar nedeniyle ortaya çıkabilecek maliyetli durumlardan kaçınabilirsiniz. Proje yönetimi açısından, bir web sitesi harita şablonu sorunsuz bir süreç sağlar! ⛵️

Korsan kelime oyunlarımızdan sıkılmadan önce, web tasarım yolculuğunuzda yelkenlerinize rüzgar olacak en iyi 10 site haritası şablonuna bir göz atalım.

Site Haritası Şablonu Nedir?

Site haritası şablonu, web sitenizin mimarisinin veya web sitenizin düzeninin görsel bir temsilidir. Site haritası, sitenize eklemeniz gereken tüm içeriği beyin fırtınası yaparak başlamanız açısından zihin haritalarına benzer. Ardından, beyin fırtınası oturumunuzu hiyerarşik bir akış şemasına dönüştürerek ilgili bilgileri gruplandırırsınız. Web sitenizin içerik akış şemasını düzenlerken size rehberlik edecek şablonları kullanabilirsiniz.

Bir site haritası ve site yapısı şablonu genellikle her şeyi görsel bir site haritası örneği ile önceden düzenler. En üstte ana sayfayı göreceksiniz. Ana sayfa, kategori sayfalarına dallanır, bunlar da alt kategori sayfalarına ve ardından tek tek web sayfalarına dallanır. Yapmanız gereken tek şey, site haritası şablonunu işinizle ilgili kategoriler, alt kategoriler ve web sayfaları ile doldurmaktır.

Bir e-ticaret giyim sitesi düzenlediğinizi varsayalım. Kategori sayfalarınız kadın giyim, erkek giyim ve çocuk giyim olabilir. Kadın giyim alt kategorileri ise elbiseler, üstler ve altlar olabilir. Alt kategori sayfalarının altına, tek tek ürün sayfalarını ekleyeceksiniz. 👗

Kategoriler ve alt kategoriler işten işe farklılık gösterse de, internetteki hemen hemen her web sitesi bu mimariyi kullanır, çünkü basit site haritaları müşterilerinizin (ve arama motorlarının) gezinmesi kolay bir düzene sahiptir. 🧭

İyi bir web sitesi haritası şablonu nedir?

Bir web sitesi harita şablonu seçerken, takımınızın kullanmasını kolaylaştıracak şu özelliklere dikkat edin:

Net görseller: Bu görsel bir site haritasıdır, bu nedenle bir bakışta nasıl işlediğini anında anlayabilirsiniz.

Çoklu kullanım örnekleri: Bazı web siteleri sadece birkaç sayfadan oluşan basit düzenlere sahiptir. Diğerleri ise düzinelerce kategori, yüzlerce alt kategori ve binlerce web sayfası ile son derece karmaşıktır. Şablonunuzun daha fazla kategori ve sayfa eklemek için kolayca genişletilebildiğinden emin olun.

Sürükle ve bırak düzenleme: Site haritası şablonu, ilk beyin fırtınası sürecinin bir parçasıdır, yani şablonu istediğiniz gibi düzenleyebilir ve farklı boyutları deneyebilirsiniz. Web sayfalarını sürükleyip bırakabilmek, farklı düzenleme ve görsel site haritası yapılarını denemeyi kolaylaştırır.

Yorum ve işbirliği özellikleri: Bir web sitesi oluşturmak, farklı işlevlere sahip takımların yardımını gerektirir. Herkesin fikirlerini ekleyebilmesi için yorum ve görsel işbirliğine olanak tanıyan bir şablon seçerek herkesin birlikte çalışmasını kolaylaştırabilirsiniz.

10 Site Haritası Şablonu

Bu 10 görsel site haritası ve web sitesi proje yönetimi şablonuyla web sitenizin düzenini tasarlayın ve çok daha fazlasını yapın. Hepsi ClickUp aracılığıyla sunulan ücretsiz şablonlardır. Erişmek için tek yapmanız gereken ClickUp fiyatlandırma sayfasına gidip ücretsiz bir hesap açmak.

1. ClickUp Site Haritası Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Site Haritası Şablonu

ClickUp Site Haritası Şablonu, web sitenizin içeriğini sezgisel bir biçimde düzenlemenize yardımcı olur. (Tıpkı web sitenizin olacağı gibi sezgisel!)

Akış şeması düzeni, takımınızdaki herkesin aşina olduğu bir düzen olacaktır. Tıpkı okulda büyükannenizin en üstte (bu durumda büyükanneniz = ana sayfanız) ve altında tüm çocukları (açılış sayfaları) ve torunları (niş konu sayfaları) olan aile ağaçlarına benzer. Ayrıca, bu akış şemasını web sitesi yapınızı düzenlemek için kullandığınızda, navigasyonu o kadar kolay bir görsel site haritası oluşturabilirsiniz ki, bunu büyükanneniz bile yapabilir. 👵🏻

Beyaz tahta tarzı şablon, beyin fırtınası yapmak ve işlevler arası takımlar arasında görsel işbirliğini kolaylaştırmak için idealdir. Birden fazla paydaşı web sitenizin site haritasını yorumlamaya ve düzenlemeye davet edebilirsiniz. Böylece, sitenizi oluşturmaya başladığınızda, geliştirme, tasarım ve içerik takımlarınızın aynı (web) sayfasında olduğunu bilirsiniz. 📖

Ayrıca, site haritalarınızı sadece birkaç tıklama ile düzenlemek için öğretici olarak kullanabileceğiniz hızlı başlangıç kılavuzu da içerir.

2. ClickUp Web Sitesi Geliştirme Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Web Sitesi Geliştirme Şablonu

Site haritanızı oluşturmaktan tel kafeslerinizi oluşturmaya ve yeni web sitenizi başlatmaya kadar, ClickUp Web Sitesi Geliştirme Şablonu, sizi baştan sona götürecek bir yazılım geliştirme proje yönetimi aracıdır.

Bu site haritası şablonu, Keşif, Tasarım, Geliştirme, Test, Başlamadı, İncelenmesi Gerekiyor, Yapılacaklar, Tamamlandı, Yayınlandı ve Canlı dahil olmak üzere iş akışınızı izlemenize yardımcı olacak 18 farklı duruma sahiptir. Yalnızca web sitenizin yapısını değil, aynı zamanda takım üyelerinizin sorumluluklarını da düzenlemenize yardımcı olacak eksiksiz bir iş planı şablonu olarak kullanılabilir.

Bu bir site haritası şablonu ve daha fazlası! Web geliştirme projelerini tek bir merkezden yönetmek isteyen takımlar için idealdir. 🏡

3. ClickUp Web Sitesi Üretim Planı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Web Sitesi Üretim Planı Şablonu

Karmaşık bir web geliştirme projeniz varsa, ClickUp Web Sitesi Üretim Şablonu, geliştiricilerinizi organize etmenize, yeni özellikler planlamanıza ve bunların site haritanıza nasıl uyacağını belirlemenize yardımcı olur; tüm bunları herkesin aynı sayfada kalmasını sağlarken.

Bu web sitesi proje yönetimi şablonu, basit sürükle ve bırak işlevselliği ile sprintleri düzenlemenize ve temaları, destanları ve kullanıcı hikayelerini yönetmenize olanak tanır. Ayrıca birden fazla atanan kişi belirleyebilir, atamalarınıza bağımlılıklar ekleyebilir ve görevleri yüksek öncelikli olarak işaretleyebilirsiniz. 🚩

Bu şablonla, takımınızdaki herkes web sitesi mimarisinin hiyerarşisini ve kendi görevlerinin hiyerarşisini anlayacaktır.

Web sitesi planlama sürecinizi kolaylaştırmak için yerleşik otomasyonlar bile vardır. Takım üyeleriniz, üzerinde çalıştıkları iş ne olursa olsun, yaklaşan görevlerini takip etmek için Chrome uzantısı ekleyebilir.

4. ClickUp Web Sitesi Tasarım Projesi Plan Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Web Sitesi Tasarım Projesi Plan Şablonu

ClickUp Web Sitesi Tasarım Proje Planı Şablonu, tasarım takımınızı uyumlu hale getirmenize yardımcı olacaktır.

Bu şablonla, web sitesi tasarım sürecinin planlama aşaması için görevleri düzenleyebilir (site haritasını oluşturmak gibi), ardından tasarım takımı, geliştirme takımı ve yeni web sitenizin nihai lansmanı için görevler ekleyebilirsiniz. Bu şablonun özellikleri, toplantıları düzenlemenize, sürecinizi planlamanıza ve görevleri zamanlamanıza yardımcı olur. 📆

Ayrıca, takımınızdaki herkesin web sitesi tasarımınızın arkasındaki pazarlama hedeflerini anlaması için beklentileri belirleyebilirsiniz. Basit sütun tabanlı düzeni sayesinde, takım üyeleri farklı görevlerin süreç içinde hangi aşamada olduğunu kolayca görebilir. 👀

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5. ClickUp Web Sitesi Taşıma Projesi Plan Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Web Sitesi Taşıma Projesi Plan Şablonu

Bir web sitesi taşıma işlemi, mevcut HTML ve XML site haritalarınızı yeniden düzenlemenizi sağlar, böylece daha sezgisel bir müşteri yolculuğu oluşturabilir ve arama motoru tarayıcılarının web sitenizdeki bilgi hiyerarşisini daha kolay anlamasını (ve sitenizi doğru konular için sıralamasını) sağlayabilirsiniz.

Doğru şekilde yaparsanız, siteniz arama motoru sıralamalarında yükselmeye başlayabilir, hatta bir numaralı sıraya bile yerleşebilir. 🏆

Ancak bunu yanlış yaparsanız, yanlışlıkla bir sürü 404 hata sayfası oluşturabilir, kullanıcıları hayal kırıklığına uğratabilir, hemen çıkma oranlarınızı artırabilir ve SEO puanınızı mahvedebilirsiniz. Bu korkunç kaderden kaçınmak için ClickUp Web Sitesi Taşıma Proje Planı Şablonunu kullanın. 😱

Bu şablon, SEO takımları için vazgeçilmez bir yazılımdır. Tek bir yönlendirmeyi bile kaçırmamanız için düzenli olmanıza yardımcı olur.

6. ClickUp Web Sitesi Proje Planı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Web Sitesi Proje Planı Şablonu

Web sitesi tasarımı gibi karmaşık projelerde, bazen ağaçlardan ormanı görmek zor olabilir. ClickUp Web Sitesi Proje Planı Şablonu size yüksekten bir görünüm sunar. İlgili takım üyelerini, iş yüklerini, her görevin süreç sahiplerini, bütçeyi, görev tamamlanma oranını ve bulunduğunuz geliştirme aşamasını takip edebilirsiniz.

Tüm bu bilgiler, renk kodlu durumlarla basit bir liste görünümünde sunulur. Böylece, bir bakışta ormanı görebilirsiniz. 🌲

Ayrıca, site haritası veya tel kafeslerin onaylanma süreci gibi önemli proje bilgilerini barındıran web günlükleri de oluşturabilirsiniz. Bu şablon, takımınızın web sitesi tasarım sürecinden geçmesine ve zorlukları aşmasına yardımcı olacak önemli bir kaynak olacaktır.

7. ClickUp Web Sitesi Planlayıcı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Web Sitesi Planlayıcı Şablonu

ClickUp Web Sitesi Planlayıcı Şablonu ile web sitesi tasarım projenizi kolayca sahneye koyabilirsiniz. Tasarım sürecinizin her aşaması için sütunlar ile düzenlenmiştir.

Bir başlangıç toplantısı planlayın, pazarlama hedeflerinizi belirleyin, pazar araştırması yapın ve fikir oluşturma aşamasında kullanıcı profilleri oluşturun. 💡

Ardından, site haritanızı oluşturarak ve ihtiyacınız olan içerik ve tasarım öğelerini belirleyerek planlama aşamasına geçin. Tel kafesler oluşturarak ve içerik yazarak tasarım aşamasına geçin.

Geliştiricilerinizle incelemeler planlayarak oluşturma aşamasına geçin. Ardından, sayfalarınızı inceleyip hata raporları oluşturabileceğiniz bir test aşamasıyla sitenizi izleyin ve iyileştirin. 🪲

Bu şablon, tüm web tasarım sürecinizi yönetilebilir adımlara ayırır. 🪜

8. ClickUp Web Sitesi İş Kapsamı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Web Sitesi İş Kapsamı Şablonu

Tasarım ajansları için olmazsa olmaz bir araç olan ClickUp Web Sitesi İş Kapsamı Şablonu, yeni bir müşteri projesine başlamadan önce bir web sitesi yapımında nelerin dahil edileceğini (ve nelerin edilmeyeceğini) belirler.

Bu şablon, müşteri projelerini yönetilebilir tutar ve doğru teklifler vermenizi ve ajansınızın kaynaklarını doğru bir şekilde yönetmenizi sağlar.

Bu şablonu, ilk potansiyel müşteri toplantısı için oturduğunuzda kullanacaksınız. Bu şablon, teslim edilecekleri özetlemenize ve sizinle müşterinizin üzerinde anlaştığı proje dönüm noktalarını belirlemenize yardımcı olacaktır. 🤝

Projeye başladığınızda, bu şablonda özetlediğiniz çıktılar yeni web sitesine ekleyeceğiniz içerik olacaktır. Yapmanız gereken tek şey, bunları site haritası şablonuna eklemek ve düzenlemek.

9. ClickUp Web Tasarım Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Web Tasarım Şablonu

Tasarım ekibiniz birçok farklı paydaştan çok sayıda istek alıyorsa, bunları ClickUp Web Tasarım Şablonu ile yönetebilirsiniz. Bu şablon, ajans ekipleri veya iç ajans gibi fonksiyon gören ekipler için idealdir.

Bu şablonla, müşterileriniz ve paydaşlarınız kendi web tasarım taleplerini gönderebilir. Ne tür web varlıklarına ihtiyaçları olduğunu ve bu varlıkların site haritalarına nasıl uyduğunu açıklayan bir form doldururlar.

Ardından, farklı taleplerin karmaşıklığı, teslim edilecekler ve maliyeti hakkında bilgi ekleyebilirsiniz. Bu şablonu, tasarımcılarınızın kapasitesini izlemek için de kullanabilirsiniz, böylece takım üyelerinizden hiçbiri aşırı çalışmak zorunda kalmaz.

Bunu favori AI pazarlama araçlarınızla birleştirin ve müşteri taleplerini otomatik olarak görevlere dönüştürebilirsiniz, çünkü proje yönetimi şablonları ve AI bizim favori ikilimizdir. 🍷🧀

10. ClickUp Blog Veritabanı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Blog Veritabanı Şablonu

Web sitenizin hiç tamamlanmayan bir bölümü varsa, o da blogunuzdur. Site haritanızın bu küçük bölümünün altında yüzlerce sayfa içerik barındırabilirsiniz. Arama motoru sonuçlarında üst sıralarda yer almak istiyorsanız, sürekli olarak yeni blog içeriği yayınlamanız gerekir.

Bu nedenle, takımınızın oluşturduğu tüm yeni blogları takip etmek için bir içerik takvimine ihtiyacınız olacak. ClickUp Blog Veritabanı Şablonu, içerik oluşturma sürecinizi yönetmenize yardımcı olur. Yeni içerik konuları için görevler oluşturabilir ve blog makalelerinizi yazma ve yayınlama sürecinde Planlandı'dan Devam ediyor'a, Yayınlandı 'ya ve Güncelleme gerekli'ye taşıyabilirsiniz.

Bu içerik takvimi şablonu ile takımınız her zaman bir sonraki adımda ne yazacağını bilecek. 👩‍💻

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Basit diyagram şablonlarından karmaşık proje yönetimi şablonlarına kadar, ClickUp ile web sitesi tasarım sürecinizi düzene sokabilirsiniz. ⚓️

Yukarıda gördüğünüz ClickUp şablonlarından herhangi birini kullanmaya başlamak için ücretsiz bir hesap açın. Web sitesi tasarım sürecinin tüm aşamalarında size yardımcı olacak kaynaklara sahibiz. İlk web sitesi yapımınızı planlayabilir, site taşıma işlemini yönetebilir veya blogunuz için sürekli bir içerik takvimi oluşturabilirsiniz.

Gerçek korsanlar olmayabiliriz, ama gerçek proje yöneticileriyiz. Ve web geliştirme projelerinin sorunsuz bir şekilde başlatılması için neye ihtiyaç duyduğunu biliyoruz. İyi bir proje yönetimi şablonu, bizim kişisel hazine haritamızdır. 🗺️

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