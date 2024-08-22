Tasarım Düşünme Süreci Adımları ve Örnekleri 2025

Her gün kullandığımız ürünlerin tasarımında çok fazla iş vardır. Markalarımızı temsil eden basit logolardan karmaşık mimari tasarımlara ve yazılım uygulamalarına kadar tasarım süreci karmaşıktır. Amacı, sorunları çözmek, müşterilerin seveceği ürünler yaratmak ve rakiplerden daha hızlı pazara girmektir.

Bir tasarım ekibini yönetiyor, tasarımcı olarak çalışıyor veya bir tasarımcı ekibinin parçasıysanız, oluşturma sürecinizi iyileştirmek anahtar önemdedir. İyi geliştirilmiş bir tasarım süreci, işbirliğini artırmaya ve iş yükü ile kaynak sorunlarını azaltmaya yardımcı olur.

Ancak, tasarım odaklı düşünme sürecini nasıl kuracağınızı veya geliştireceğinizi belirlemek zor olabilir. Öncelikle, kavram belirsiz veya karmaşık görünebilir. Belki de bunun nasıl yapıldığını gösteren gerçek hayattan bir örnek hiç görmediniz.

Sorununuz ne olursa olsun, bu kılavuz tasarım sürecinizi iyileştirmenize yardımcı olacaktır. Öncelikle sürecin ne olduğunu açıklayacağız, ardından ayrıntılı örnekler paylaşacağız.

Ardından, tasarım sürecinin adımlarını ayrıntılı olarak inceleyerek şirketiniz için en uygun olanı oluşturabilirsiniz. 🙌

Tasarım Süreci Nedir?

Tasarım süreci, karmaşık sorunları veya fikirleri ele alan ve istenen sonuca doğru geriye doğru çalışarak bunları yönetilebilir adımlara ayıran yaratıcı bir yöntemdir. Bu, bir sorunu ele alıp çözüm ürettiğiniz problem çözme yaklaşımlarından farklıdır. 💪

Bunun yerine, tasarım odaklı düşünme süreci yaratıcılığı ve yeniliği teşvik eder. Tek bir kanıtlanmış çözümü olmayan projeler ve sorunlar için çok uygundur. Doğrusal bir süreç değildir. Bunun yerine, gerektiğinde adımlar arasında ileri ve geri hareket etmenizi sağlayan yinelemeli bir yaklaşımdır.

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Her sektör veya her durum için işe yarayan belirli bir dizi adım da yoktur. Süreç, takımınızın yaratıcı süreç üzerinde daha iyi kontrol sahibi olmasını sağlamak ve mümkün olan en iyi çözümleri bulmanızı sağlamak için özelleştirilebilir.

Tasarım odaklı düşünme süreci sağlık ve üretim sektörlerinde yaygın olmakla birlikte, yeni kurulan şirketlerden çok uluslu şirketlere kadar çok geniş bir sektör yelpazesinde faydalıdır. İşletmeler, yeni ürünler piyasaya sürmek ve mevcut ürünleri iyileştirmek için kullanıcı ihtiyaçlarını anlamak amacıyla bu süreci kullanır.

Tasarım Odaklı Düşünmenin Nihai Hedefi Nedir?

Tasarımcı Düşünme, yalnızca etkili değil, aynı zamanda yenilikçi olan kullanıcı odaklı çözümler bulma ilkesine dayanır. Tasarımcı düşünmenin temelinde, arzu edilebilirlik, uygulanabilirlik ve yaşayabilirlik olmak üzere üç temel unsur yer alır.

Arzu edilebilirlik

Arzu edilebilirlik, oluşturulan çözüm veya ürünün kullanıcının ihtiyaç ve isteklerini gerçekten karşıladığından emin olmakla ilgilidir. Tasarımcı düşüncenin ilk aşamaları olan empati kurma ve tanımlama, kullanıcıyı ve sorununu derinlemesine anlamaya odaklanır. Gerçekten arzu edilen bir çözüm, bu kullanıcı odaklı bakış açısıyla belirlenebilir. Bu, nihai ürün veya çözümün kullanıcıların sadece ihtiyaç duyduğu değil, aynı zamanda istediği bir şey olmasını sağlar.

Fizibilite

Fizibilite, mevcut teknoloji, kaynaklar ve yetenekler göz önüne alındığında çözümün gerçekçi bir şekilde uygulanıp uygulanamayacağını gösterir. Fikir oluşturma aşamasında çok sayıda potansiyel çözüm üretilir, ancak bunların hayata geçirilebilmesi için teknik ve pratik olarak mümkün olması gerekir. Prototip aşaması, bu fikirlerin fizibilitesini değerlendirmeye yardımcı olur ve sonuçta gerçekçi ve uygulanabilir bir çözüm ortaya çıkar.

Uygulanabilirlik

Son olarak, uygulanabilirlik, çözümün iş açısından sürdürülebilir olmasını sağlamaktır. Nihai çözüm, büyüme ve rekabet gücüne yol açmalı ve kârlılığı olumlu yönde etkilemelidir. Bu, maliyet, iş stratejileri, pazar rekabeti ve potansiyel yatırım getirisi gibi hususları içerir. Tasarım odaklı düşünmenin test aşaması, genellikle çözümün pazardaki potansiyel başarısını ortaya çıkararak uygulanabilirliğine katkıda bulunur.

Tasarım Düşüncesinin Beş Aşaması

Tasarımcı düşünme, tasarım sürecine bütünsel bir görünüm sağlar. Bu daha geniş çerçeve içinde, bu süreç genellikle beş anahtar aşamaya ayrılır:

Aşama 1: Empati kurun

Empati, tasarım sürecinin merkezinde yer alır. Başlangıç noktası olan empati aşaması, kendinizi kullanıcıların deneyimlerine ve dünyalarına kaptırmayı içerir. Kullanıcıların ihtiyaçlarını, sorunlarını, isteklerini ve davranış kalıplarını anlamaya başlamak için bilgi toplamak amacıyla görüşmeler, müşteri anketleri ve hatta etnografik çalışmalar gibi yöntemler kullanılabilir.

Aşama 2: Tanımlama

Kullanıcılarla empati kurarak içgörü topladıktan sonra, tasarım odaklı düşünme sürecindeki bir sonraki adım sorunu tanımlamaktır. Bu aşamada, kullanıcının ihtiyaçlarını ve sorunlarını açık ve ikna edici bir şekilde ortaya koyarsınız. Çözülmesi gereken sorun genellikle bu aşamada sentezlenir.

Aşama 3: Fikir üretme

Fikir oluşturma aşaması, tanımlanan soruna potansiyel çözümler için beyin fırtınası yaptığınız aşamadır. Buradaki hedef, mümkün olduğunca çok fikir üretmektir; bu aşamada nicelik, nitelikten daha önemlidir. Zihin haritalama, eskiz çizme ve hatta rol oynama gibi yöntemler, farklı düşünmeyi teşvik edebilir ve yenilikçi kavramlar üretilmesine yardımcı olabilir.

Aşama 4: Prototip

Bu aşamada, fikirleri hayata geçirmeye başlarsınız. Prototip, önceki aşamada üretilen fikirleri içeren, ürünün veya çözümün küçültülmüş bir sürümüdür. Bu, kaba bir eskiz veya üç boyutlu bir modelden daha sofistike bir dijital sürüme kadar değişebilir. Prototipin amacı, bir fikri test edilip geliştirilebilmesi için görselleştirmektir.

Aşama 5: Test

Test, tasarım odaklı düşünme sürecinin son aşamasıdır. Bu aşamada, prototipler gerçek kullanıcılara sunulur ve geri bildirim alınır. Kullanıcıların prototiplerle nasıl etkileşime girdiğini gözlemlemek, geri bildirimlerini dinlemek ve deneyimlerinden dersler çıkarmak, tasarımın daha da iyileştirilmesini sağlar. Bu aşama, daha fazla yinelemeye ve revizyona yol açabilir, hatta önceki aşamalara geri dönülmesine neden olabilir.

Tasarım odaklı düşünme sürecinin her zaman doğrusal olmadığını unutmayın. Geri bildirimlere bağlı olarak, önceki aşamalara geri dönmeniz gerekebilir. Örneğin, kullanıcı geri bildirimleri yeni fikir üretme turları gerektiren yeni içgörüler sağlayabilir veya test aşaması, yeni bir empati aşaması gerektiren yeni sorunları ortaya çıkarabilir. Bu, sürekli öğrenme ve iyileştirmeye odaklanan dinamik bir süreçtir.

Ş Akışlarınızı İyileştirmek İçin Yararlı Tasarım Düşüncesi Örnekleri

Birçok tasarım takımının ortak endişeleri arasında iş yükü ve kaynak sorunları, işbirliği zorlukları ve kötü süreçler yer alır. İş akışlarınıza özel bir tasarım odaklı düşünme süreci eklemek, bu sorunları çözebilir.

Bu sürecin nasıl olacağı her şirket için farklı olacaktır. Bazı durumlarda, sürecin planlama aşaması en çok iş gerektiren kısım olacaktır. Diğer durumlarda ise, maket oluşturma veya ölçümleme, çabalarınızın çoğunu yoğunlaştıracağınız alanlar olacaktır. 👀

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Örneğin, bir UX tasarım süreci, kullanıcı deneyiminden geriye doğru işler. Kullanıcıların ürünlerinizle ilgili sorunlarla karşılaştıkları noktaları ve bunları iyileştirmek için neler yapabileceğinizi belirlemeyi amaçlar.

Bu, zamanınızın çoğunu, kullanıcı araştırması yaparak kişilikleri anlamak gibi içgörüler toplamak ve potansiyel çözümlerinizi planlamak için harcayacağınız anlamına gelir.

Buna karşılık, bir mimarlık firması tasarım düşünme sürecinin fikir üretme ve oluşturma aşamalarında daha fazla zaman harcar. Kullanıcıların ihtiyaçlarına daha az, estetik, son teknoloji tasarım ve bina kod gereksinimlerini karşılamaya daha fazla odaklanırlar.

Tasarım odaklı düşünme sürecinin işleyişini daha ayrıntılı olarak incelemek ister misiniz? Tasarım odaklı düşünme sürecinin farklı işlerde nasıl işlediğini ayrıntılı olarak anlattığımız iki örneği okuyun.

Bankacılıkta tasarım odaklı düşünme: Capital One vaka çalışması

Tasarım denince aklınıza muhtemelen bankacılık gelmez. Ancak son yıllarda bankalar, daha iyi tüketici deneyimleri ve ürünleri tasarlamak için milyonlarca dolar harcıyor ve yüzlerce saat ayırıyor.

Bunun bir örneği Capital One'dır. 2014 yılında web tasarım firması Adaptive Path ve mobil geliştirme şirketi Monsoon'u satın alarak pazarı şaşırttılar. Satın almaların arkasındaki hedef, geliştirilmiş bir bankacılık uygulaması aracılığıyla daha iyi bir kullanıcı deneyimi yaratmaktı. 💰

Tasarım odaklı düşünme yaklaşımları, kullanıcıların görüşlerini toplamayı ve uygulamanın mevcut durumunu değerlendirmeyi içeriyordu. Kullanıcıların daha fazla işlevsellik, daha iyi bağlantılar ve hizmetlere daha kolay erişim istediğini keşfettiler.

Özellikle genç tüketiciler, bankalardan tüketici dostu hizmetler ve fiziksel konumlara gitmek zorunda kalmamayı bekliyordu.

Derin bir tasarım takımıyla Capital One, yenilikçi fikirler üretmeye ve bunları pazara sunmaya başladı. Bunlar arasında emojiler kullanarak dostça yardım sunan bir chatbot da vardı.

Ayrıca, tüketicilerle ilişki kurmak için San Francisco gibi büyük şehirlerde birkaç kafe açtılar.

capital One aracılığıyla

Kullanıcı odaklı bir başka çözüm ise GPS özellikli işlem geçmişiydi. Bu özellik, kullanıcıların bütçe planlaması yaparken paralarını nerede ve nasıl harcadıklarını daha iyi görmelerini sağladı.

Tekrarlı süreçleri, gerçek tüketici ürünleriyle sınırlı değildi. Ayrıca, bir İnovasyon Merkezi kurarak ve Capital One Lab aracılığıyla iç geliştirici ve tasarımcı takımlarını güçlendirerek tasarıma büyük yatırım yaptılar.

Kullanıcıların istediği ürünler hakkında bilgi toplamak veya yeni ürünleri test etmek istediklerinde, bu bilgileri tasarım laboratuvarına gönderirler. Burada takım, gerçek müşterilerle hikaye panoları ve infografikler paylaşarak geri bildirim alır ve fikirleri veya teklifleri iyileştirir.

capital One aracılığıyla

Bankalar için en büyük sorunlardan biri yeni müşteri kazanmaktı. Süreç genellikle potansiyel müşterileri caydırıcıydı ve kayıt olmak için çok fazla iş gerektiriyordu. Geleneksel bankacılık hizmetlerinin çoğu, elle doldurulması ve geri postalanması gereken düzinelerce sayfalık bilgilerin bulunduğu zarfların gönderilmesinden ibaretti.

Capital One, bu süreci kolaylaştırmak ve daha kullanıcı dostu hale getirmek için tasarım odaklı düşünceyi kullandı. Bunu, tüketicilerden geri bildirim alarak ve ardından OneView adlı bir SaaS çözümü ayarlayarak yaptılar.

Bu, içeriklerini yönetmelerine ve kullanıcıların eski kayıt yöntemlerinin zorlukları olmadan çevrimiçi olarak katılmalarını sağlayan bir dijital paket oluşturmalarına yardımcı oldu.

Yemek dağıtımında tasarım odaklı düşünme: Uber Eats vaka çalışması

Yemek dağıtım uygulamaları söz konusu olduğunda, tasarım odaklı düşünme süreci sadece uygulama ile sınırlı değildir. Uber Eats'in gösterdiği gibi, tasarım odaklı düşünme işin tüm yönlerine uygulanır.

Bu, kullanıcı dostu bir uygulama oluşturmayı, kullanıcıların istediği ürünleri sunmayı ve müşterilerin kendilerini takdir edildiğini ve anlaşıldığını hissettiren bir marka ilişkisi kurmayı düşünmek anlamına gelir.

Dünya çapında binlerce şehirde faaliyet göstermek, şirketin farklı hedef pazarlarına çok dikkat etmesi gerektiği anlamına gelir. Bangkok'taki müşterilerin istediği şey, New Yorkluların aradığından farklıdır.

via Medium

Sadece bilgisayarlarının arkasında oturup müşterilerin ne istediğini öğrenmek istemediler. Bunun yerine, takım çalışanların bu şehirlere dalıp kendilerini kaptıracakları Walkabout Programını tasarladı.

Bu sayede, gerçek yerel halk ve topluluk üyelerinden pratik bilgiler edinebilirsiniz. Ayrıca, mekanı kendiniz deneyimleyebilir ve insanların tasarımlarınızı gerçek dünyada nasıl kullandığını görebilirsiniz.

Program kapsamında tasarımcılar her çeyrekte yeni bir şehri ziyaret eder. Ulaşım ve altyapı gibi lojistik unsurları inceler. Teslimat ortakları, müşteriler ve restoran çalışanlarıyla görüşerek sundukları hizmetlerin her yönünü ve bunların yerel alana nasıl uyum sağladığını anlar.

Uber Eats, kullanıcıların ofisleri ziyaret edip deneyimlerini paylaşmaya teşvik edildiği sohbetler aracılığıyla tüketicilerden ve teslimat acentelerinden de içgörüler toplar.

Gölge sipariş, tasarımcıların sürücüleri takip etmelerine, restoranları ziyaret etmelerine ve müşterilerin siparişlerini vermelerini izlemelerine olanak tanır.

via Medium

Tüm bu değerli içgörülerle şirket, hızlı bir şekilde yinelemeye odaklanır. Fikir üretir ve restoranlarda, müşterilerin evlerinde ve teslimat araçlarında prototipler ve maketler test etmeye başlar. Tüm uygulama tasarım özellikleri üzerinde A/B testleri yapar ve özellikleri piyasaya sürmeden önce test etmek için operasyon deneyleri gerçekleştirir.

Tasarım odaklı düşünme ruhunu canlı tutmak için düzenli inovasyon toplantıları, atölye çalışmaları ve konferanslar düzenlenmektedir.

Bunlar, tasarım ekibinden operasyonlara ve yönetime kadar işin her alanında kullanılarak kullanıcı test verileri ve yeni fikirler üretilir ve işlenir.

Tasarım Odaklı Düşünme Sürecini Nasıl Uygulayabilirsiniz?

Bu örnekleri göz önünde bulundurarak, tasarım düşünme sürecinin tasarım takımlarınızın iş akışlarına nasıl uyum sağlayacağını düşünmenin zamanı geldi. Tasarım düşünme sürecinin özelleştirilebilir bir dizi adımdan oluştuğunu unutmayın. Ayrıca doğrusal bir süreç değildir, bu nedenle gerektiğinde aşamalar arasında geçiş yapabilirsiniz.

Sektörünüzün ve şirketinizin ihtiyaçlarına bağlı olarak, ek adımlar eklemek veya bazı adımları atlamak isteyebilirsiniz. Belki tasarım ekibinin bir kısmı sürecin erken aşamalarında yer almamalı, ancak tasarım sürecinin sonraki adımlarında anahtar bir rol oynamalıdır. Belki kullanıcı araştırması, oluşturma veya test için daha fazla aşamaya ihtiyacınız vardır.

İşinizin ihtiyaçları ne olursa olsun, tüm karmaşık projeler için bu kalıba uyacak şekilde tasarım sürecinizi oluşturun. Genel olarak, en yaygın tasarım süreci adımları şunlardır. Bunları, takım hedeflerinize ulaşmak için prosedürünüzü oluşturmak için bir başlangıç noktası olarak kullanın.

Plan

Fikirler üzerinde işbirliği yapın ve yol haritaları, bilgi tabanları ve daha fazlası için iç içe sayfalar ve özel biçimlendirme seçenekleriyle çarpıcı Belgeler veya wiki'ler oluşturun

Tasarım projeniz için olası çözümler oluşturmayı düşünmeden önce, sorunu tanımlamanız ve hedef kitlenizle empati kurmanız gerekir. Bu aşama, bilgi toplama ve sürecin temelini atma ile ilgilidir. ✍️

Kullanıcı odaklı bir yaklaşımla başlayın. Müşterilerinizden geri bildirim alın, ne tür ürünler aradıklarını ve mevcut ürünlerinizle ilgili sorunları nelerdir öğrenin. Sorunun köküne inmek için bir sorun tanımı yazın. Şu tür sorular sorun:

Sorun kimleri etkiliyor?

Sorun nedir?

Sorun nerede ortaya çıkıyor?

Sorun neden ortaya çıkıyor?

Düşüncelerinizi düzenlemek için bir tasarım özeti kullanın ve bu önemli bilgileri kolay erişilebilir bir alanda saklayın. Takım veya proje yöneticilerinin üzerinde çalışacağı görevler ve projeler için temel oluşturmak üzere bir ürün yol haritası oluşturun.

ClickUp gibi bir proje yönetimi yazılımı, yaratıcıların süreçteki farklı aşamaları takip etmelerine ve bu süreçte ilgili takım üyelerine görevler atamalarına yardımcı olabilir.

Uygulamalardaki sorunları ortaya çıkarmak ve gerçek kullanıcıların ürünleriniz hakkında ne düşündüğünü öğrenmek için kullanıcı testleri ve kullanılabilirlik testleri yapın. Anahtar paydaşları belirlemek ve her birinin ihtiyaçlarını karşılamak için silolar oluşturmak için zaman ayırın.

Fikir üretin

Herkesin faaliyetlerini görün ve uzaktan çalışırken bile bir takım olarak yakın bir şekilde çalışın. ClickUp Beyaz Tahtaları ile beyin fırtınası yapın, notlar ekleyin ve en iyi fikirlerinizi yaratıcı bir tuvalde bir araya getirin

Temel planınızı hazırladıktan sonra, fikir üretmeye başlayabilirsiniz. İnsan odaklı tasarıma odaklanın ve sorunun kök nedenini hedefleyebileceğiniz yöntemler üzerinde beyin fırtınası yapın. Şimdi yaratıcı olmanın, alışılmışın dışında düşünmenin ve benzersiz fikir üretme tekniklerinden yararlanmanın tam zamanı. 💡

Takımın yargılanmadan yenilikçi fikirler ortaya atabileceği etkileşimli bir ortam yaratın. Hayal gücünü teşvik edin ve gerçek dünyada uygulanabilir olmasa bile takımın çılgın fikirler üretmesine izin verin.

Buradaki hedef, ne kadar alışılmadık olursa olsun fikirler üretmektir. Sürecin bir parçası da yaratıcı olmaktır. O çılgın fikir, farklı bir takım üyesinde gerçekçi bir yaklaşım veya benzersiz bir bakış açısı uyandırarak, işbirliği için daha fazla fırsat yaratan umut verici bir çözümün sonuçlanmasına yol açabilir.

Maket

Artık kafanızda binlerce fikir dolaşıyor, şimdi maketler oluşturma zamanı. Bu aşama, düzenleri oluşturduğunuz, deneysel ürün tasarımı yaptığınız, prototip testleri gerçekleştirdiğiniz ve ürün geliştirmeye (yeni veya mevcut bir ürün olsun) daldığınız kısımdır.

Şimdi, yaratıcı çözümlerinizi kağıda dökmenin tam zamanı. 👨🏽‍💻

Üzerinde çalıştığınız işe bağlı olarak, tasarım sürecinin mockup aşaması çok farklı görünebilir. Bir pazarlama tasarım takımı için, Photoshop'ta grafik tasarım ve marka varlıkları üzerinde çalışabilirsiniz.

Yazılım takımları uygulamalar veya web siteleri oluştururken, sağlık teknolojisi şirketleri tıbbi bir ürünün şemaları üzerinde çalışabilir.

Oluşturun

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Tasarım sürecinin bu aşaması, oluşturmalarınızı gerçek dünya bağlamında hayata geçirir. Şimdiye kadar üzerinde çalıştığınız her şey teorikti. Eskizler yaptınız, maketler oluşturdunuz ve fikirler ürettiniz.

Şimdi, bitmiş ürünle ilgili vizyonunuzu oluşturmanın zamanı geldi. 🛠️

Kaynaklara, finansmana ve sektörünüze bağlı olarak, bu aşama nihai ürünün kapsamının belirlenmesi veya ölçeklendirilmiş bir prototip oluşturulmasını içerebilir. Sağlık hizmetleri ve imalat sektörlerinde, nihai ürününüzün bir model sürümünü oluşturacaksınız.

Satış ve pazarlama alanında, bir marka aracının veya kampanyasının ilk taslağını oluşturabilirsiniz.

Uygulayın

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Tasarım odaklı düşünme sürecinin aşamaları arasında bu aşama en korkutucu olanı olabilir. Bunun nedeni, test zamanının gelmiş olmasıdır. Artık tasarım işinizde hangi fonksiyonların iyi çalıştığını ve nelerin düzeltilmesi gerektiğini öğreneceksiniz.

Test aşamasında, tasarımdaki kusurları arayacak, kullanıcı geri bildirimlerini toplayacak ve diğer paydaşlardan görüş alacaksınız. Bazı şirketler test kısmını ayrı aşamalara bölmek isteyebilir.

Bu, özellikle lansman öncesinde birden fazla sürüm gerektiren karmaşık çözümler geliştiriyorsanız geçerlidir. 💻

Değerlendirin

Tasarım odaklı düşünme çerçevesinin son adımı, sonuçlarınızı ölçmek ve yansıtmaktır. Bu adım, önerdiğiniz çözümün sonuçlarını ölçmek ve sürecin kendisinin ne kadar iyi işlediğini gözden geçirmekle ilgilidir. 🧪

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Burada, tasarım kararlarını gözden geçirerek son kullanıcının ihtiyaçlarını ne kadar iyi değerlendirdiğinizi ve nihai tasarımınızın ne kadar etkili olduğunu görebilirsiniz. Metriklere ve kullanıcı geri bildirimlerine bakarak, kullanıcıların bitmiş ürün hakkında ne düşündüklerini öğrenebilirsiniz.

Bu içgörüleri gelecekteki tasarım odaklı düşünme atölyeleri için kaydedin.

Takımla bir toplantı planlayarak tasarım sürecinin nasıl gittiğini değerlendirin. Süreçte iyi giden şeyleri vurgulayın ve iyileştirilebilecek alanları tartışın. T

bunlar arasında daha kısa veya daha uzun zaman çizelgeleri, daha ayrıntılı işler için bölünmüş aşamalar ve süreç boyunca daha sık kontrol noktaları yer alabilir.

ClickUp ile Tasarım Sürecini Kolaylaştırın

ClickUp'ta 15'ten fazla görünümü inceleyerek iş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

Tasarım süreci, müşterilerle empati kurmanıza ve daha iyi ürünler ortaya çıkarmanıza yardımcı olabilecek yinelemeli bir yöntemdir. Fikir oluşturma oturumlarından test ve lansmana kadar, ClickUp tasarım sürecinizi kolaylaştırabilir.

ClickUp'ın Tasarım takımı özelliği, tüm tasarım sürecini tek bir kullanışlı alanda yönetmenizi sağlar. Şablonları kullanarak sorun tanımları ve proje planları oluşturun veya Beyaz Tahta görünümüne geçerek fikir üretme aşamasında çözümler için beyin fırtınası yapın.

Zaman çizelgeleri oluşturun, takım kapasitesini görselleştirin ve görevleri ilgili takım üyelerine otomatik olarak atayın.

Daha iyi bir tasarım süreci yönetmeye başlamak için bugün ClickUp'a kaydolun. Özelleştirilebilir bildirimler sayesinde, projenin hangi aşamada olduğunu ve kimin ne üzerinde çalıştığını her zaman bileceksiniz.

Yüzlerce özellik sayesinde, iş akışlarını takımınız ve sektörünüz için uygun hale getirebilirsiniz. 🤩