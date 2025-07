Web Sitesi Proje Yönetimi: Şablonlar İçeren Ajans Kılavuzu

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Web Sitesi Proje Yönetimi nedir?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Web sitesi proje yönetimi, yeni oluşturulan (veya yenilenen) bir web sitesi, açılış sayfası veya site özelliğinin planlanması, oluşturulması ve esnekliğinin ve başarısının izlenmesi sürecidir. " } } ] } { "@context": "https://schema. org", "@type": "Article", "about": [{"@type": "Thing", "name": "Microsoft Outlook", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Microsoft_Outlook"}, {"@type": "Thing", "name": "Microsoft Outlook", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q80911"}, {"@type": "Thing", "name": "Microsoft 365", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Microsoft_365"}, {"@type": "Thing", "name": "Microsoft 365", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q775811"}, {"@type": "Thing", "name": "OneDrive", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/OneDrive"}, {"@type": "Thing", "name": "OneDrive", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q864889"}, {"@type": "Thing", "name": "SharePoint", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/SharePoint"}, {"@type": "Thing", "name": "SharePoint", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q18833"}, {"@type": "Thing", "name": "Kanban (geliştirme)", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Kanban_(development)"}, {"@type": "Thing", "name": "Kanban (geliştirme)", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/None"}, {"@type": "Thing", "name": "Sistem geliştirme yaşam döngüsü", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Systems_development_life_cycle"}, {"@type": "Thing", "name": "Sistem geliştirme yaşam döngüsü", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q559486"}, {"@type": "Thing", "name": "Web tasarımı", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Web_design"}, {"@type": "Thing", "name": "Web tasarımı", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q190637"}, {"@type": "Thing", "name": "Şelale modeli", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Waterfall_model"}, {"@type": "Thing", "name": "Şelale modeli", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q478175"}, {"@type": "Thing", "name": "Website wireframe", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Website_wireframe"}, {"@type": "Thing", "name": "Website wireframe", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q3045202"}, {"@type": "Thing", "name": "Arama motoru sonuçları sayfası", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Search_engine_results_page"}, {"@type": "Thing", "name": "Arama motoru sonuçları sayfası", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q2704141"}, {"@type": "Thing", "name": "Arama motoru optimizasyonu", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Search_engine_optimization"}, {"@type": "Thing", "name": "Arama motoru optimizasyonu", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q180711"}, {"@type": "Thing", "name": "Kullanıcı deneyimi tasarımı", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/User_experience_design"}, {"@type": "Thing", "name": "Kullanıcı deneyimi tasarımı", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q11248500"}, {"@type": "Thing", "name": "Yalın yazılım geliştirme", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Lean_software_development"}, {"@type": "Thing", "name": "Yalın yazılım geliştirme", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q2665555"}, {"@type": "Thing", "name": "Aşırı programlama", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Extreme_programming"}, {"@type": "Thing", "name": "Aşırı programlama", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q209711"}, {"@type": "Thing", "name": "Grafik tasarım", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Graphic_design"}, {"@type": "Thing", "name": "Grafik tasarım", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q185925"}, {"@type": "Thing", "name": "Google Arama", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Google_Search"}, {"@type": "Thing", "name": "Google Arama", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q9366"}, {"@type": "Thing", "name": "Software testing", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Software_testing"}, {"@type": "Thing", "name": "Software testing", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q188522"}, {"@type": "Thing", "name": "Microsoft Project", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Microsoft_Project"}, {"@type": "Thing", "name": "Microsoft Project", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q80336"}] }

Bir ajans olarak müşterilerin web sitelerini oluşturmak ve bakımını yapmak, bir cambazlık gösterisi gibidir. Hem müşteriden hem de geliştiriciler, tasarımcılar ve metin yazarları gibi iç takım üyelerinden gelen girdileri yönetmelisiniz. Bu kadar çok grup arasında işleri izlemek, imkansız olmasa da çok zor olabilir.

Çökmeler genellikle, her takımın ş Akışı, diğer takımlarla işbirliği yapmak için araçlar arasında sürekli bağlam değiştirme nedeniyle kesintiye uğradığında meydana gelir. Proje yöneticileri için ise bu çökmeleri tespit etmek zordur.

Her parça farklı departmanların araçlarında silolaştığı için projenin tamamlanma aşamasını anlamak bile zor olabilir.

İyi haber mi?

Etkili proje yönetimi taktikleri ile yüksek kaliteli web sitesi işleri sunmak için sürecinizi basitleştirmenin ve organize etmenin yolları vardır. Bu kılavuzda, web sitesi müşteri projelerini zamanında, bütçe dahilinde ve hem de saçınızı yolmak zorunda kalmadan teslim etmek için araçlar, şablonlar ve ipuçları bulacaksınız.

Web Sitesi Proje Yönetimi Nedir?

Web sitesi proje yönetimi, yeni oluşturulan (veya yenilenen) bir web sitesi, açılış sayfası veya site özelliğinin planlanması, oluşturulması ve esnekliğinin ve başarısının izlenmesi sürecidir.

Diğer müşteri işleri gibi, web sitesi proje yönetimi de dikkatli kaynak tahsisi gerektirir. İyi bir proje yöneticisi, SEO denetimleri, kalite güvence süreçleri ve hata kontrolleri gibi çeşitli web sitesi görevlerini takım üyeleri arasında dengeleyerek, hiçbir çalışanın aşırı veya yetersiz çalışmamasını sağlar.

Web tasarım proje yönetimi, proje yöneticilerinin proje bütçesini görevler arasında paylaştırmasını ve beklenmedik harcamalar için yer bırakmasını da gerektirir. Tipik bir ajans, web sitesi proje yönetimi hizmetine aşağıdakileri dahil eder:

Web Sitesi Proje Yönetimi Metodolojileri

Müşterileriniz için web sitesi projelerine başlamadan önce, siz ve ajansınızın takım üyeleri işe nasıl yaklaşmak istediğinizi düşünmelisiniz. İşleri herkes için kolaylaştırmak için, takımlarınızın ve müşterilerinizin ihtiyaçlarına uygun bir proje yönetimi metodolojisi kullanmak akıllıca olacaktır.

Örneğin, saha ayarlamalarıyla sık sık işbirliği yapmak mı istiyorsunuz, yoksa ara sıra girdiğiniz bilgilerle net bir proje zaman çizelgesine göre işi tamamlamak mı istiyorsunuz?

Aşağıdaki iki yaygın süreci göz önünde bulundurarak, takımınız ve müşterileriniz için en uygun proje yönetimi metodolojisini belirleyin:

Şelale Metodolojisi

Şelale proje yönetimi sürecine bir örnek

Gantt grafiği çerçevesinde düzenlendiğinde nasıl göründüğünden adını alan şelale proje yönetimi metodolojisi, web sitesi proje yönetiminin geleneksel yaklaşımıdır. Takım üyelerinin bir seferde projenin tek bir parçasını tamamladığı doğrusal bir proje yönetimi sürecini izler.

Bu proje yönetimi metodolojisini izleyen web sitesi proje yönetimi ajansları, görevlerini bir sonraki takıma veya müşteriye teslim etmeden önce mümkün olduğunca mükemmel hale getirmek için çalışır. Görev veya proje bir sonraki aşamaya geçtiğinde, proje takımı önceki aşamadaki değişiklikleri onaylar.

Proje yönetimi metodolojileri açısından, bu yöntem hedeflerini ve ulaşmak istedikleri vizyonu net bir şekilde anlayan müşteriler için en uygun olanıdır. Ajans ve müşteri, proje başlamadan önce önceden belirlenmiş bir bütçe ve zaman çizelgesi üzerinde anlaşır ve bu sayede proje süresince uyarlama için çok az alan kalır.

Web geliştirme proje yönetimi takımları da genellikle müşteriden geri bildirim almadan işin çoğunu tamamlar ve projenin gelişmesi için çok az alan bırakır.

Her takım, fikirleri tekrarlamak yerine her aşamada işini mükemmelleştirdiği için, şelale modelindeki web sitesi projeleri tamamlanması biraz zaman alabilir. Bazıları, yaratıcı projelerin genellikle geliştirme aşamasında evrim geçirdiği için bu metodolojinin gerçekçi olmadığını savunur. Daha esnek bir yaklaşımı tercih eden takımlar genellikle çevik bir metodoloji kullanır.

Bonus: Web Tasarım Araçları

Web Sitesi Proje Yönetimi için Çevik Metodoloji

Çevik bir proje yönetim sisteminde sprint scrum zaman çizelgesi örneği

Çevik web geliştirme, proje ekipleri ve proje yöneticileri için esneklikle ilgilidir. Bu yöntemi izleyen ajans ekipleri, sprint adı verilen kısa döngüler halinde eşzamanlı olarak çalışır. Ürünü geliştirdikçe, ürünün her yinelemesi arasında müşteri geri bildirimlerini toplar ve bunları bir sonraki sprintte uygular.

Çevik geliştirme, piyasaya sürülmeden önce tamamen tamamlanmış tek bir nihai ürün sunmak yerine, müşteriye hızlı bir şekilde değer sunmaya ve zaman içinde mükemmelleştirmeye odaklanır. Bu proje yönetimi yöntemi, takımların zamanında güncellemeler yapmasına ve pazardaki değişen ihtiyaçlar karşısında güncelliğini korumasına olanak tanır.

Sprintler genellikle iki hafta ile bir ay arasında sürer. 6 ila 12 ay süren web sitesi projelerine alışkınsanız, bu proje yönetimi yöntemi size çılgınca gelebilir.

Ancak, bu metodolojiye hayran olan birçok çevik takım vardır, çünkü bu metodoloji fikirlere bağlanmayı engeller. Ayrıca, proje takımlarını özgün kavramlar ve çözümler bulmaya teşvik eder. Çevik takımlar genellikle sprintler için çevik şablonlar kullanır, bu da çalışmak için sağlam bir temel sağlar ve proje boyunca takımların birbiriyle uyumlu çalışmasını sağlar.

Agile, tercih edilen proje yönetim sistemi olmaya devam ediyor

Çevik metodoloji , 2001 yılında Agile Manifesto'da ortaya çıktığından beri web geliştirme proje yönetimi takımları ve genel geliştiriciler arasında hızla favori haline geldi . Hatta, bir Digital. ai raporu , geliştiricilerin %94'ünün çevik metodolojiler kullandığını gösteriyor.

Via Digital. ai

Bunlar, Scrum, Kanban, Lean, Extreme Programming (XP), Feature Driven Development (FDD), Crystal ve daha fazlası gibi birçok geleneksel geliştirme çerçevesine uygulanır. Aynı raporda, ankete katılanların %54'ü, web geliştirme dahil olmak üzere kuruluşlarındaki çoğu veya tüm takımların agile kullandığını belirtmiştir.

Bu web geliştirme süreci, büyük ölçüde müşteri geri bildirimlerine ve denemelere dayanır. Agile, esnek hedeflere sahip ve sık sık görüşlerini paylaşmaya istekli müşteriler için en iyi sonucu verir.

Takımlar ve proje yöneticileri, müşteri ile birlikte çalışarak özel çözümler bulmak için kavramsal bir işbirliğine yönelirler.

Müşteriler için Web Sitesi Projeleri Yönetiminin 9 Aşaması

Yöntem ne olursa olsun, müşteriler için web sitesi proje yönetimi genellikle 9 aşamadan oluşur. Bu aşamaları şirket içi web geliştirme takımınız ve müşterilerinizle paylaşarak, proje boyunca herkesin aynı sayfada olduğundan emin olun.

Proje yönetimi yazılımında işbirliği yapmak, işlevler arası takımların ve proje yöneticilerinin web sitesi projelerini sorunsuz bir şekilde ilerletmelerinin en kolay yoludur.

1. Web sitesi tasarım araştırması

Web tasarım araştırması, müşterinizin ürünü ve sektörünü öğrenmekle başlar. Bu aşamada her departmanın kendi uzmanlık alanına göre odaklandığı konular olabilir, ancak araştırmayı pazarlama takımınızın yönetmesi gerekir.

ClickUp Belgeleri'nde ortak düzenleme, tipografi seçenekleri ve daha fazlası

Web sitesi projesi araştırmasının bazı örnekleri şunlardır:

Web sitesi üzerinde çalışan müşterinin takım üyelerini mülakata alın: Web sitesi ile ilgili sorumluluklarının neler olduğunu sorun, böylece farklı proje alanları için kiminle iletişime geçmeniz gerektiğini bilirsiniz. İyileştirilmesi gereken noktaları öğrenmek için geçmişteki web sitesi sorunlarını sorun.

Müşterinizin mevcut müşterileriyle görüşün: Müşterinizin markası hakkında en çok neyi beğendiklerini sorun, böylece web sitesinde neleri öne çıkarmanız gerektiğini bilirsiniz. Müşterinin web sitesi hakkında da geri bildirimlerini alın; sitenin hangi yönlerinin yararlı olduğunu ve hangilerinin gezinmeyi zorlaştırdığını öğrenin. Bu girdiler, Kullanıcı Deneyimi (UX) ve web tasarım proje yönetimi sürecinizi şekillendirir, böylece müşterilerin ürün bilgisinde Müşterinizin markası hakkında en çok neyi beğendiklerini sorun, böylece web sitesinde neleri öne çıkarmanız gerektiğini bilirsiniz. Müşterinin web sitesi hakkında da geri bildirimlerini alın; sitenin hangi yönlerinin yararlı olduğunu ve hangilerinin gezinmeyi zorlaştırdığını öğrenin. Bu girdiler, Kullanıcı Deneyimi (UX) ve web tasarım proje yönetimi sürecinizi şekillendirir, böylece müşterilerin ürün bilgisinde eksiklikleri tespit edebilirsiniz

Müşterinizin sektörüne ilişkin haber bültenlerini ve diğer içerikleri okuyun: Bu araştırma, Bu araştırma, metin yazarlarınızın müşterinin sitesinde vurgulaması gereken sorunlu noktaları ve özellikleri belirlemenize yardımcı olur.

Bu araştırmayı topladıktan sonra, proje yöneticinizden bilgileri tek ve öz bir raporda bir araya getirmesine yardımcı olmasını isteyin. Bu belge, web sitesi proje yönetimi süreciniz ve tüm takımın proje için tek bir vizyon geliştirmesi sırasında takım işbirliği için bir sıçrama tahtası görevi görür.

Rapor, proje yöneticilerinin müşterinin web sitesi projesi için anahtar fonksiyonları, proje çıktılarını ve bütçeleri belirlemelerine olanak tanır.

2. Bir proje teklifi oluşturun ve müşterinin onayını alın

Araştırmanıza göre, proje yöneticileri web tasarım ekibinizle birlikte çalışarak web sitesi proje teklifini hazırlamalıdır. Bu belge, ürün konumlandırma, anahtar web sitesi fonksiyonları, zaman çizelgesi, geliştirmenin her aşaması için dönüm noktaları ve kullanıcıların amaçlarını karşılamak ve müşterinin hedeflerine ulaşmak için gerekli bütçeyi içermelidir.

ClickUp'ın proje yönetimi yazılımındaki proje dönüm noktalarının örnekleri

Sunumunuza bir tasarım mood board eklemek, yaratıcı ve teknik yönelim konusunda müşterinizle uyum sağlamak açısından da yararlı olacaktır. Mood board'da web sitesi temaları, renkler ve tasarım öğelerinin örnekleri bulunmalıdır.

Müşteriler önerilerinizi ve bütçenizi onaylar, ancak gerçekçi olalım. Müşterinizin istekleri konusunda gidip gelmeler olacaktır. Proje teklifinizi araştırma verilerinizle destekleyerek müşterilerinizin tavsiyelerinize güvenmesini sağlayın.

Proje yöneticileri, proje çıktılarını belgelemek zorundadır. Bu, sözleşmede kararlaştırılan fiyatlandırma ve şartlar ve koşulları içerir. Bu, web sitesi proje yönetimi için çok önemlidir, çünkü işler geliştikçe proje kapsamının genişlemesini en aza indirgemek için bir kayıt görevi görür ve böylece takımlar uyumlu çalışır.

Proje teklifini onayladıktan sonra, her bir web sitesi proje yönetimi teslimatı için bir bütçe ve iç sorumlu kişi belirleyin. İşler yoluna girdikten sonra, ajansınız proje yönetimi yazılımı ile planı takip etmelidir.

Proje yönetimi yazılımı için birçok seçenek vardır, ancak tek bir platformda çalışan takımların sayısının artmasıyla, herkesi birbirine bağlayan ve işbirliğini teşvik eden bir yazılıma ihtiyacınız vardır.

Basit organizasyon için görevleri ClickUp Tablo Görünümü'ne sürükleyip bırakın

BİRLİKTE SONUÇ ALIN ClickUp gibi proje yönetimi araçları, görev yönetimi, gerçek zamanlı raporlama gösterge panelleri, zaman takibi, bütçe tahsisi, bilgi paylaşımı belgeleri ve hatta takımları ciddi derecede verimli hale getirmek için sürükle ve bırak özelliklerine sahiptir.

3. Web sitesi yapısını ve tasarımını oluşturun

Artık herkes belirli web sitesi çıktıları konusunda aynı sayfada olduğuna göre, müşterinizin sitesini oluşturmaya başlayabilirsiniz! Ajansınızın Kullanıcı Arayüzü (UI) ve Kullanıcı Deneyimi (UX) takımları, web sitesinin yapısını ve tasarımını oluşturarak süreci başlatacaktır.

Site haritası

Tıpkı ev inşaatının düzeni belirleyen bir planla başladığı gibi, bir web sitesi de yapısal bir site haritasıyla başlar. Ajansınızın kullanıcı arayüzü mühendisi, site navigasyonunun temel yapısını ve bilgi hiyerarşisini dikkatlice planlayarak site haritasını oluşturur ve web sitesi proje yönetimi ekibinin geri kalanı bu harita üzerinde çalışır.

ClickUp'ta web sitesi lansmanı PERT grafiği örneği

Site haritası, müşterinizin site sayfalarının bağlantılarını ve içeriğini tanımlar. Örneğin, bir site haritası, ana sayfanın "hakkında" bölümüne yönlendiren ana gezinme sekmesinin özelliklerini özetleyebilir.

Ayrıca, "hakkında" bölümünün hangi alt sayfaları içereceğini de tanımlayabilir, örneğin kuruluşun tarihçesi, personel profilleri ve iletişim sayfası gibi. Ancak bir proje yöneticisi, mühendislerin ve tasarımcıların aynı sayfada olmasını sağlamak için doğru proje yönetimi yazılımına ihtiyaç duyar.

TAKIM OLARAK GÖRSELLEŞTİRİN Beyaz Tahtalar, web sitesi proje yönetimi takımlarının birlikte çalışması, ayrıntıları belirlemesi ve nihayetinde web sitesini birlikte görselleştirmesi için inanılmaz derecede etkilidir. ClickUp Beyaz Tahtalarında görevleri kolayca atayın, paydaşları etiketleyin veya aynı anda çalışın.

Tel kafesler

Site haritası yapısal bir plan ise, tel kafesler iç mimarın maketleri gibidir. Ajansınızın UX tasarımcısı bu web sitesi tasarım maketlerini hazırlayacaktır.

Web sitesi tel kafesleri, sitenin görsel düzenini ve tasarımını ve anahtar işlevlerini tanımlar. Örneğin, tel kafes tasarımı, gezinme ve CTA düğmelerinin yerleştirileceği yerleri, tasarım renklerini ve açılır menülerin nasıl görüneceğini ana hatlarıyla belirler.

ClickUp Beyaz Tahtalar üzerinde kolayca maket çizimleri ve tel kafes fikirleri tasarlayın

Wireframe'ler, web sitesi proje yönetimi ve oluşturma süreci boyunca birçok kişiye yardımcı olur:

Web geliştirme proje yönetimi takımı : Sonucun görünümü ve işlevselliği hakkında net bir fikir edinir

Web tasarım proje yönetimi takımı : Site için görsel öğeleri toplar ve yaratıcı süreç için gerekli olan tüm önemli unsurları belirler

Müşteri: Nihai ürünün nasıl göründüğünü görür ve vizyonuna uymayan tasarım öğelerini belirler

Web tasarım projeleri tel kafes aşamasını geçmeden önce her zaman müşterinin onayını alın, böylece takımlar gereksiz işlere sayısız saatler harcamaz.

4. Müşteri ile birlikte yapıyı ve web tasarımını gözden geçirin

Müşteri inceleme toplantısı, site haritasını ve tel kafesleri müşteriye sunmak ve takımınızın proje çıktılarını doğru şekilde yorumladığını teyit etmek için bir fırsattır. Başarılı proje yönetimi, tüm bu adımların birbiriyle uyumlu olmasını sağlar.

Sözleşmenizin şartlarına bağlı olarak, müşteri başka bir revizyon ve inceleme turu talep edebilir. Bu durumda, proje takımı üçüncü aşamaya (veya talep edilen değişiklikler proje kapsamı dışındaysa ikinci aşamaya) geri dönmelidir.

İstenen değişiklikleri yaptıktan sonra, web sitesi yapısını ve tel kafesleri müşteriye tekrar onay için sunun.

ClickUp Belgeleri'nde birden fazla takım üyesi aynı anda belge düzenleme

İnceleme sürecinde her şeyi, sanki tamamen yeni bir proje teklifiymiş gibi belgelendirin.

Proje yöneticileri, inceleme aşamasında işleri ana hatlarıyla belirlemeli ve müşteri ile anlaşmalar yapmalıdır, böylece takım üyeleri web projelerini sonsuza kadar revize etmek zorunda kalmazlar. Bu proje yönetimi süreci, proje kapsamının dışına çıkmamak veya başlangıçta planlanan bütçeyi aşmamak için çok önemlidir.

İstekler orijinal proje kapsamınızın dışındaysa, isteğin ek maliyetlerini vurgulamak önemlidir. Ayrıntılı bir proje yönetimi aracıyla, isteklerin proje programını nerede aksatacağını (veya aksattığını) müşterilerinize görsel olarak gösterin.

ClickUp'taki Gantt Grafiği görünümünü kullanarak görevleri planlayın, proje ilerlemesini takip edin, son teslim tarihlerini yönetin ve darboğazları giderin

5. Tasarım ve metin öğelerini oluşturun

Yapısal parçalar yerleştirildikten sonra, grafik tasarım ve metin yazımı takım üyeleri tel kafes tasarımlarının yaratıcı unsurlarını detaylandırabilir. Başarılı proje yönetimi, karmaşık web projeleri için atanmış ve ayrıntılı gereksinimlerle başlar.

Grafik tasarım ekibi üyeleri, site tasarımının ihtiyaç duyduğu tüm görsel öğeleri oluşturmalıdır, örneğin:

Animasyonlar

Görseller

Grafik illüstrasyonlar

Tipografi

Simgeler

Dokular

Çerçeveler

Tüm tasarım öğelerinin dikkate alması gereken temel faktörler, hedef kitlenin demografik özellikleri ve marka kimliğidir. Tasarım öğeleri, marka mesajını iletmede kullanılan kelimeler kadar önemlidir.

Görsel öğeler, kullanıcının duraklayıp içerikle etkileşime girmeyi düşünmesi için net ve görsel olarak çekici olmalıdır, özellikle hızlıca kaydırma yapan mobil kullanıcılar için. Web sitesi proje yönetimi süreciniz, bu belirli değişiklikleri veya tasarım öğelerini açıklamak için doğru araçları kullanmalıdır.

ClickUp'ın Annotation özelliği, takımların daha hızlı işbirliği için dosyalara yorum eklemesine olanak tanır

Web tasarımcılarının açıklamalar, atanan yorumlar ve daha fazlası aracılığıyla birbirleriyle kolayca iletişim kurmasını sağlayın. ClickUp'ın web sitesi proje yönetimi yazılımı, takımların neyin, kim tarafından istendiğini merak etme stresini azaltarak verimliliği artırmasına yardımcı olur.

Sırada, tasarım tel kafeslerini inceleyecek ve metin kutuları ve düğmeler gibi her bir öğenin metnini dolduracak olan metin yazımı ekibi var. Proje yöneticileri, metin ekibi üyelerinin markanın tonuna ve sesine uygun metinler yazdığından ve sayfa içi SEO en iyi uygulamalarını takip ettiğinden emin olmalıdır. Bu, arama motorlarının web sitesini kolayca indekslemesini sağlar.

Arama motorları web sitesini kolayca indeksleyebildiğinde, ilgili anahtar kelimeler için Arama Motoru Sonuç Sayfasında (SERP) üst sıralarda yer alma olasılığı artar.

6. Web sitesini geliştirin

Artık yapı ve tasarım hazır olduğuna göre, ajansınızın geliştirme takımı nihayet müşteri web sitesini gerçeğe dönüştürmek için işe koyulabilir! Etkili proje yönetimi sürecinin nihayet yerine oturduğunu görüyor musunuz?

Öyle umuyoruz! Çünkü artık genellikle iki gruba ayrılan geliştirme takımı, web sitesinin farklı bölümlerinde uzmanlaşabilir.

Arka uç yazılım geliştiricileri : Genellikle, SEO'yu iyileştirmek için : Genellikle, SEO'yu iyileştirmek için analitik izleme veya şema SCHEMA kodu ve zengin snippet'ler gibi bir web sitesinin fonksiyonel parçalarını oluştururlar Front-end geliştiriciler: Genellikle renkler ve yazı tipleri gibi bir web sitesinin görsel kısımlarını oluştururken, tasarım öğelerini ve site metinlerini doldururlar

Veya, daha küçük bir takımınız varsa, web sitesinin hem ön yüzünü hem de arka yüzünü oluşturacak, "full-stack geliştirici" olarak adlandırılan, her işi yapabilen bir geliştiriciye ihtiyacınız olabilir.

Mükemmel Agile iş akışını oluşturun ve işinizi görselleştirmek ve proje yönetimini iyileştirmek için esnek bir Kanban sistemi kurun. ClickUp'taki Pano Görünümü ile

Geliştirme ekibi, "sandbox ortamı" olarak adlandırılan bir ortamda siteyi oluşturmaya başlayacaktır. Geliştirme ekibi, en iyi çözümleri ve işlevselliği bulmak için sandbox ortamında farklı eklentileri, yazılım entegrasyonlarını ve bağımlılıkları deneyebilir.

Geliştirmenin ilerlemesini sağlamak için, web sitesi proje yönetimi takımınızın net bir plana ve projenin her bir yönü için görev sahiplerine ihtiyacı olacaktır. Ayrıca, her görev ve görev sahibi, iletişimi merkezileştiren proje yönetimi araçlarında proje yöneticileri tarafından tanımlanmalıdır.

Bu, proje yöneticisinin tüm web sitesi proje yönetimi süreci boyunca bütçeyi, son teslim tarihlerini ve teslim edilecekleri takip etmesine yardımcı olur.

7. Web sitesini test edin

Web sitesi son aşamasına geldiğinde, parola korumalı bir hazırlık sitesine taşınmaya hazırdır. Hazırlık ortamında, geliştirme ekibi canlı siteyi etkilemeden anahtar fonksiyonlarını test edebilir.

Proje yöneticileri, geliştirme ekiplerinin önce bağlantı testi, çapraz tarayıcı hata testi ve güvenlik testi yapmasını sağlamalıdır. Bundan sonra, UX takımı aşağıdaki gibi testleri gerçekleştirebilir:

Göz hareketi izleme

Kullanılabilirlik anketleri

Tıklama ve kaydırma ısı haritası

Hız testleri

Bu testleri gerçekleştirmek biraz karmaşıktır, bu nedenle destek için dışarıdan bir tedarikçi ile çalışmanız gerekebilir. Ancak yine de tercih ettiğiniz proje yönetimi aracıyla entegre olmalıdır.

ClickUp, iş akışlarınızı kolaylaştırmak için Zoom, Google Drive, Slack ve Microsoft Teams dahil olmak üzere 1.000'den fazla entegrasyonu destekler

Bu geliştirici ve UX testleri, ajansınızın müşterinin sitesini güçlendirmenin yollarını belirlemesine ve yüksek performanslı hale getirmesine yardımcı olacaktır. Proje yöneticileri, belirli görüntü dosyalarını sıkıştırmanız gerekip gerekmediğini görmek için bir hız testi yapmanızı isteyecektir. Göz hareketi izleme, CTA'ların sayfanın farklı bir bölümüne taşınması gerektiğini ortaya çıkarabilir.

8. Son müşteri incelemesi

İç takımınız web sitesini tamamladığında, proje yöneticilerinin müşteriden son onayı alma zamanı gelir. Müşteri ile toplantı yapmadan önce, hazırlık sitesinin bağlantısını gönderin, böylece müşteriler siteyi inceleyip sorularını veya endişelerini listeleyebilirler.

Ardından müşteriyle bir araya gelerek her bir site öğesinin değerini açıklayın ve sorularını yanıtlayın. Müşteri değişiklik talep ederse, revizyonları tamamlayın ve son inceleme için müşteriye geri gönderin.

Müşteri son sürümü onayladıktan sonra, lansman tarihi üzerinde anlaşın.

ClickUp Zihin Haritaları'nda tasarım onay ş akışı

HARİTA REVİZYONLARI İNCELENMEK ÜZERE ClickUp Zihin Haritaları, tasarım ve geliştirme takımlarının web sitesi projelerini, fikirlerini veya mevcut görevlerini en ayrıntılı görsel zaman çizelgesinde organize etmelerine ve planlamalarına yardımcı olur. Müşterilerinizin yeni veya yenilenmiş bir site sunarken en iyi deneyimi yaşamalarını sağlamak için web sitesi görevleriniz arasındaki ilişkileri kolayca çizin.

9. Web sitesini yayınlayın!

Site müşterinizden son onayı aldığında, lansman tarihi için hazırlık zamanı gelmiştir! Geliştirme ekibi ve proje yöneticilerinin lansman için tamamlaması gereken son birkaç adım vardır:

Siteyi müşterinin web barındırma platformuna yükleyin ve İçerik Yönetim Sistemine (CMS) bağlayın Henüz yapılmamışsa, site alan adlarını müşterinin İnternet Servis Sağlayıcısına (ISP) kaydettirin. Site haritasını Google Search Console'a yükleyin, böylece site indekslenir ve arama motoru sonuç sayfalarında (SERP'ler) mümkün olan en kısa sürede görünür Yayınla'yı tıklayın!

Ve işte bu kadar, sıfırdan bir web sitesi oluşturdunuz.

7 Ücretsiz ve Yararlı Web Sitesi Proje Yönetimi Şablonu

Proje yöneticileri, web geliştirme ekipleri ve müşterilerle daha verimli ve işbirliği içinde çalışmanın yollarını her zaman ararlar. Öyleyse, organizasyon ve planlama süreçlerini hızlandırmak için bir proje yönetimi şablonu kullanmaya ne dersiniz?

İşte en sevdiğimiz yedi web sitesi proje yönetimi şablonu:

1. ClickUp İçerik Yönetimi Şablonu

Birden fazla kanalda özel takvimleri görüntülemek için ClickUp İçerik Yönetimi Şablonunu kullanın

Proje yöneticileri, her içerik talebini uygun sürece kolayca atayabilir, böylece paydaşlarınız veya görev sahipleri hiçbir şeyi gözden kaçırmaz. Bu, ajans genelindeki takımlarınıza içerik görevlerini dağıtırken kullanmanız gereken temel bir özelliktir.

Ek olarak, ClickUp İçerik Yönetimi Şablonu, proje yöneticilerinin her şeyi kaydetmelerine yardımcı olarak darboğazları önler ve yeni talepler ortaya çıktıkça kapsam genişlemesini planlamalarını sağlar. Ayrıca, Takvim görünümü özelliği sayesinde herkesin güncel bilgilere ulaşmasını sağlayan kuşbakışı bir görünüm sunar.

2. ClickUp Site Haritası Beyaz Tahta Şablonu

Kullanımı kolay bu şablonla site haritanızın görsel bir temsilini planlayın

Sıfırdan yeni bir web sitesi oluşturmanın ne kadar zor olabileceği şüphe götürmez. Web sitesi proje yönetiminin en zor yönlerinden biri, site haritasını anlamak ve daha da önemlisi planlamaktır.

ClickUp'ın Site Haritası Şablonunu, açılış sayfalarını, kullanıcı deneyimlerini ve dahil etmeniz gereken site konularını düzenlemek için bir kılavuz olarak kullanın. Site haritanızı boş bir ekrandan başlatmayın, bunun yerine ClickUp'ın basit ve son derece görsel Beyaz Tahta özelliğinde planlamaya başlamak için bu şablonu kullanın.

3. ClickUp PMO Takım Şablonu

ClickUp PMO Takım Şablonu, engelleri ortadan kaldırarak ve hızlı yürütmeyi mümkün kılarak proje yönetimi, program yönetimi ve portföy yönetimi ihtiyaçlarınızı basitleştirir

PMO Takım Şablonu, proje yöneticilerinin projeleri 14 özelleştirilebilir duruma ve altı farklı görünüme ayırarak web sitesi proje yönetimi sürecinizi en üst düzeye çıkarmanızı sağlar.

Bu şablon, görevleri kolaylıkla izlemek ve yönetmek için proje çıktıları, durumları ve projenin genel kapsamı hakkında net bilgiler vermek isteyen takımlar için idealdir.

4. ClickUp Agile Scrum Yönetim Şablonu – Beyaz Tahta görünümü

Beyaz Tahta görünümünü kullanarak proje planı yapın ve daha şeffaf bir görünüm için çevik süreçteki iş akışlarını optimize edin

Çevik proje yönetimine sezgisel ve görsel bir yaklaşım isteyen proje yöneticileri için bu şablon mükemmel bir başlangıç noktasıdır. Takımınıza içgörüler eklemeleri için kaynaklar sağlayın, böylece belirli web projenizin taleplerine göre takım üyelerini kolayca yönlendirebilirsiniz.

Bu şablonun iyi haberi: Temel bir çevik ş Akışı'nı sadece birkaç dakika içinde uygulamayı kolaylaştırıyoruz. Aynı zamanda, daha ağır işler için bir şey arıyorsanız, bu şablonu karmaşık çevik ş Akışları için de kullanabilirsiniz.

ClickUp Agile Scrum Yönetim Şablonundaki Beyaz Tahta görünümünü kullanarak, proje yöneticileri istekleri ve görevleri önceliklendirmek için tam iş akışını öğrenirken, sprintleri, web tasarımını ve geliştirme toplantılarını başarıyla organize edebilirler.

5. ClickUp Web Sitesi İş Kapsamı Şablonu

Bir sonraki web sitesi oluşturma projenizde kapsamın genişlemesini önlemek için ihtiyacınız olan her şeyi belgelendirin

Kapsam genişlemesi proje yöneticileri için kaçınılmaz gibi görünebilir, ancak bir sonraki web sitesi projeniz için her şeyi ClickUp İş Kapsamı Şablonu'nda belgelendirerek başlayın. Bu, ajansınızın yapacağı her şeyi müşterilerinizin beklentileriyle uyumlu hale getirmenize yardımcı olacaktır.

Müşterilerinizin ne yapacağınızı ve bununla ilgili fiyat etiketini anlamasına yardımcı olun. Ayrıca, ClickUp Belgelerinde kullanıcılara yorum atamak çok kolaydır, böylece bir sonraki aşamaya geçmek için gerekenleri bulmak takım işbirliğini engellemez.

6. ClickUp Web Sitesi Tasarım Projesi Plan Şablonu

Web tasarım ş akışınız la ilgili her şeyi planlayın, hiçbir ayrıntıyı gözden kaçırmayın

ClickUp'ın Web Sitesi Tasarım Proje Planı Şablonu, bir web sitesinin geliştirilmesi boyunca gerçekleştirilen tüm eylemlerin kaydı olarak işlev görür. Her şeyi uygun süreç sahibine atamak, hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlar.

Kanban Panosu Görünümü'nü kullanın veya tüm web sitesi tasarım görevlerinizi liste görünümünde planlayın. ClickUp ile, 15'ten fazla görünüm arasından seçim yapabilir ve özelleştirebilirsiniz, böylece proje yönetimi platformumuz tam olarak istediğiniz gibi çalışır.

7. ClickUp'ın Hata + Sorun İzleme Şablonu

Web sitenizdeki hataları ve sorunları izleyin ve takip edin ve bunları takımınıza kolayca atayın

Kimse bir web sitesi kurduktan sonra temizlenmesi gereken sonsuz bir hata listesiyle karşılaşmak istemez. ClickUp Hata ve Sorun İzleme Şablonunu kullanarak her şeyin tek bir proje yönetimi aracında kaydedildiğinden, izlendiğinden ve geliştiricilere uygun şekilde dağıtıldığından emin olun.

ClickUp: Takımınız için En İyi Web Sitesi Proje Yönetimi Uygulaması

Bunu söylemek yapmaktan daha kolay diye düşünüyor olabilirsiniz, özellikle de birbirinden bağımsız birden fazla araçla müşteri web sitesi projelerini yönetiyorsanız. Ancak işin aslı, proje yöneticileri ClickUp gibi işbirliğine dayalı bir yazılımla çalıştığında, başarılı bir projeyi yönetmek ClickUp uygulamasını açmak kadar kolaydır.

ClickUp'ı proje yönetimi platformunuz olarak kullandığınızda, şunları kolayca yapabilirsiniz:

Bütçeleri İzleme

Proje Takvimlerini İzleyin

Teslim Edileceklerin Tamamlanmasını Takip Edin

Dahili ve harici takım üyelerini etiketleyin

Müşteri geri bildirimi isteyin

Ve çok daha fazlası!

Denemek ister misiniz? ClickUp'ı tamamen ücretsiz indirin veya yukarıda bahsedilen şablonlarımızdan biriyle hemen başlayın!