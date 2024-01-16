2025 için 25 Akıllara Durgunluk Veren Zihin Haritası Örneği

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Zihin Haritası nedir?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Zihin haritası, her bir kavram arasındaki ilişkileri keşfetmenize ve bilgileri yapılandırmanıza yardımcı olan görsel bir araç olan örümcek diyagramı türüdür. " } } ] }

Projeler planlamak veya ağız sulandıran bir menü oluşturmak olsun, hepimiz harika bir fikrimiz olduğu halde onu nasıl hayata geçireceğimizden emin olamadığımız durumlar yaşamışızdır.

Neyse ki, burada kullanabileceğiniz basit bir çözüm var: zihin haritaları. 🧠✨

Bu makalede, ilham almak için kullanabileceğiniz 25 pratik zihin haritası örneği ve zihin haritası oluşturmayı göstereceğiz. Ayrıca, ücretsiz şablonlar da var!

Haritalamaya başlayalım!

Zihin Haritası nedir?

Zihin haritası, her bir kavram arasındaki ilişkileri keşfetmenize ve bilgileri yapılandırmanıza yardımcı olan görsel bir araç olan örümcek diyagramı türüdür.

Bir zihin haritası diyagramı oluşturmak için önce bir merkez fikir veya ana konu seçersiniz. Ana konu, onu diğer bağlantılı alt konulara bağlayan dallara sahip olacaktır ve zihninizin tam anlamıyla bir haritasını elde edene kadar bu işlemi tekrarlarsınız!

Profesyonel İpucu: ClickUp MindMaps gibi araçları kullanabilir veya ClickUp'ın Basit Zihin Haritası Şablonu gibi bir şablonla hızlı bir şekilde başlayabilirsiniz.

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp'ın Basit Zihin Haritası Şablonu ile iş akışınızı esnek bir diyagramda görselleştirin

Bazıları, boş bir zihin haritası şablonu ile yaratıcılıklarını serbest bırakmayı tercih eder.

Öyleyse, ClickUp'ın Boş Zihin Haritası Beyaz Tahta Şablonunu denemek isteyebilirsiniz. Bu beyaz tahta şablonu, yeni başlayanlar için mükemmeldir.

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp'ın Boş Zihin Haritası Beyaz Tahta şablonuyla fikirler arasında bağlantılar çizin ve gereksinimlerinize göre özelleştirin

25 Yararlı Zihin Haritası Örneği (+ Gerçek Kullanım Örnekleri)

İşte bugün kullanabileceğiniz 20'den fazla yaratıcı zihin haritası örneği:

1. Proje yönetimi

Zihin haritalama süreci, karmaşık fikirleri veya proje planlarını kolayca parçalara ayırmanıza olanak tanır. Özellikle yüzlerce sayfaya ulaşabilen belgeleri olanlar için.

Proje planlama zihin haritanızdaki bazı ayırt edici dallar şunlar olabilir:

Proje yönetimi yaklaşımı

Proje kapsamı

İletişim

Maliyet yönetimi planı

Program yönetimi

Kalite yönetimi

Risk yönetimi planı

Kaynak yönetimi

Zihin haritası, hiçbir şeyi atlamadan planlarınızı detaylandırmanıza yardımcı olacaktır.

Zihin haritasını nerede oluşturabilirsiniz?

Defter mi? Hayır.

ClickUp ile tanışın. 👋🏼 😄

Dünyanın en yüksek puanlı verimlilik araçlarından biri, dünya çapında sayısız takım tarafından sevilen ve bulabileceğiniz en kolay zihin haritası aracıdır.

Neden?

Zihin Haritası görünümünü değiştirmek ve zihin haritanızı oluşturmaya başlamak için tek bir tıklama yeterlidir!

İşte ClickUp'ta proje yönetimi için zihin haritaları örneklerimizden biri:

Oh, ClickUp'ın Zihin Haritaları'nın daha fazla esneklik için iki modu olduğunu bahsetmiş miydik?

İşte size sunacaklarımız:

Görev modu : dallar çizip bunları mantıklı yollar halinde düzenleyerek : dallar çizip bunları mantıklı yollar halinde düzenleyerek Çalışma Alanınızı hızlıca yeniden sıralayın. Ayrıca, Zihin Haritanızdan doğrudan görevler (ve alt görevler ) oluşturabilir, düzenleyebilir ve silebilirsiniz

Boş mod: herhangi bir görev yapısına veya iş akışına bağlanmayan ücretsiz formda Zihin Haritaları oluşturun. Bunları Çalışma Alanınızdaki herhangi herhangi bir görev yapısına veya iş akışına bağlanmayan ücretsiz formda Zihin Haritaları oluşturun. Bunları Çalışma Alanınızdaki herhangi bir Listeye hızlı bir şekilde görevlere dönüştürebilirsiniz

ClickUp'ın Proje Haritalama Şablonu, projelerinizi kolaylaştırmak için mükemmel bir araçtır. Proje Planı Zihin Haritası Görünümü, görevleri ve ilerlemeyi düzenlemenize ve takip etmenize yardımcı olur. Ücretsiz Şablon Alın Proje Haritalama Şablonu ile işbirliği içinde beyin fırtınası yapın, proje fikirlerini yönetin ve daha verimli planlama için bilgileri görselleştirmeye ve birbirine bağlamaya başlayın

Zihin haritalarının proje yönetimi için nasıl yararlı olabileceği hakkında daha fazla bilgi mi ihtiyacınız var? Bunu anlamak için görsel proje yönetimi için nihai kılavuzumuzu okuyun.

2. İş stratejisi planlama

İş planlaması ve zihin haritaları, sıcak kakao ve marshmallow gibi mükemmel bir ikilidir. ☕️💕

Neden?

İş planlaması, yalnızca basit bir zihin haritasının başa çıkabileceği ve kolayca halledilebilir hale getirebileceği korkutucu miktarda bilgi içerebilir.

Yeni girişiminizi başlatmak ve süreçlerinizi bir profesyonel gibi yönetmek için strateji zihin haritasını kullanın. Ve her şeyi planladıktan sonra, yeni iş başlangıçlarını kutlamak için kendinize sıcak kakao ve marshmallow ikram edin.

Bu iş yönetimi zihin haritası örneği, nereden başlayacağınız konusunda size fikir verecektir:

3. Yazılım/Ürün geliştirme

Zihin haritası, yazılım ürününüzü tasarlarken akış şemasına harika bir alternatiftir.

Yazılım mimarisini, özelliklerini, geliştirme aşamalarını ve daha fazlasını planlamak için kullanın. Hatta geliştirmenin ayrıntılarına girip farklı aşamalar için zihin haritaları oluşturabilirsiniz.

İşte size yazılım geliştirmenin tipik aşamalarını gösteren bir zihin haritası örneği:

Profesyonel İpucu: ClickUp ile, Proofing özelliklerini kullanarak farklı yazılım tasarımları üzerinde zahmetsizce işbirliği yapabilirsiniz.

4. Üretim ve lojistik

Üretim sektöründe çalışıyorsanız, 8M ilkelerini duymuş olmalısınız.

Henüz yapmadıysanız, dikkate almanız gereken temel faktörlerin kapsamlı bir kontrol listesi:

M akine (teknoloji)

Yöntem (süreç)

Malzeme (hammadde, sarf malzemesi ve bilgi)

M anpower (fiziksel iş) veya M indpower (beyin işi)

Ölçüm (denetim)

M ana doğa (çevre)

M anagement/ M oney Power

Bakım

Planlamanıza daha fazla ayrıntı eklemek için bu yönleri dallara ayırmak üzere bir zihin haritası kullanın.

İşte bir örnek zihin haritası diyagramı:

Takımınız için kaynakları yönetmek konusunda yardıma mı ihtiyacınız var?

Kaynak yönetimi için hazırladığımız kapsamlı kılavuzumuza göz atın.

5. Finans

Araba satın almak, tatile çıkmak veya emekli olmak için bir bütçe oluşturmak mı istiyorsunuz?

Zihin haritası, tüm giderlerinizi ve yatırımlarınızı kolayca özetlemenin bir yoludur.

Ve bir finansal planlama şirketi işletiyorsanız, müşterileriniz için geliştirdiğiniz planları temsil eden bir zihin haritası oluşturabilirsiniz. Excel tablolarına ve kağıt dosyalara elveda!

Hemen başlamak mı istiyorsunuz?

ClickUp'ın muhasebe ve finans proje yönetimi şablonunu deneyin.

Bir pazarlama projesi eylem planı, başarınızı büyük ölçüde belirleyebileceğinden, her kuruluş için çok önemlidir.

Sonuçta, insanların markanızı fark etmesini sağlamak için ürünlerinizi tanıtmanız gerekir, değil mi?

Zihin haritası ile mükemmel bir görsel taslak oluşturabilir, tüm pazarlama faaliyetlerini ve stratejilerini planlayıp düzenleyebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

İşte verimli pazarlama planlaması için içerik, sosyal medya ve diğer pazarlama kanallarını içeren bir zihin haritası örneği. Çeşitli pazarlama kanallarını ayırt etmek için her dal için farklı bir renk kullandık. 🎨

Bonus: Pazarlama proje yönetimi hakkındaki kılavuzumuza göz atın ! ⭐️

7. Web sitesi yönetimi

Bir web sitesini planlamak ve yönetmek kolay bir görev değildir.

Tasarımına ve işlevselliğine özen göstermeniz, içerik oluşturmanız ve web sitesinin optimize edilmesini ve şirketinizi en iyi şekilde temsil etmesini sağlamak için çok daha fazlasını yapmanız gerekir.

Dahası, kodlamaya aşina olmayan kişiler için yabancı bir dil gibi görünebilir ve bu da aklınızdakini tam olarak aktarmanızı zorlaştırabilir.

İşte bu noktada zihin haritaları işe yarar.

Sanal takımınız için görsel bir taslak oluşturun ve web geliştirme takımınız için bir kontrol listesi olarak zihin haritasını kullanarak düşünülmesi ve planlanması gereken her şeyin görünürlüğünü artırın. İşte web sitesi yönetimi için bir zihin haritası örneği:

ClickUp'ta web sitesi geliştirme Zihin Haritası örneği

8. Karmaşık makaleleri özetleme

İçerik iş akışı sürecini yönetmenin çeşitli yolları olsa da, içerik üretimi ve planlaması bazen karmaşık olabilir. Zihin haritaları, işletmenizin içerik pazarlama çabalarını haritalamak için harika bir yol olabilir.

Databox'ta içerik pazarlama müdürü olan Tamara Omerovic, karmaşık uzun içerik parçalarını planlamak için zihin haritalarını nasıl kullandığını paylaşıyor.

"Bu yaklaşım, birden fazla anahtar kelime için içeriği sıralama konusunda harika sonuçlar verdi. Zihin haritalarını genellikle 3 şeyi planlamak için kullanıyorum: temel sayfa içeriğinin ana hatları, destekleyici içerik ve küme sayfaları arasındaki iç bağlantılar.

"Birincil anahtar kelimeden başlıyorum ve ardından tüm kümeyi kapsayana kadar dallara ayırıyorum. Ana sayfayı desteklemek için ayrı sayfalar gerektiren tüm uzun kuyruklu anahtar kelimeleri not alıyorum ve daha sonra zihin haritasını iç bağlantılar için referans olarak kullanıyorum (H3'lerden H1'lere geriye doğru). Ayrıca URL yapısını haritalamanıza da yardımcı olabilir. "

İş raporları üzerine yazılmış önemli bir makale için onun zihin haritasına göz atın.

Kaynak: Databox

Bonus: ClickUp ile içerik pazarlama projelerini yönetme hakkında daha fazla bilgi edinin .

9. Beyin fırtınası

Akıllı insanların zihninde fikirler belirir.

Ama akıllı insanlardan daha akıllı olan ne biliyor musunuz?

Takımınızla bir beyin fırtınası oturumu!

Akıllı bir grup, düşünme şapkalarını takarak, farklı fikirler üretmek için bir zihin haritası üzerinde işbirliği yapıyor.

Olasılıkları hayal edebiliyor musunuz? 🌈✨

Zihin haritasının oluşturulmasının bile bir veya iki yeni fikir doğurabileceğinden bahsetmeye gerek yok. Bu nedenle, kişisel ihtiyaçlar için bile beyin fırtınası yapmak için mükemmel bir araçtır.

Yeni bir ürün fikrini değerlendirmekten blog yazısı için merkezi bir konu oluşturmaya kadar, beyin fırtınası zihin haritaları size yardımcı olabilir!

İşte yeni bir ürün fikri için bir zihin haritalama örneği:

En iyi fikirleri bulmak için takımınızla nasıl işbirliği yapacağınızı bilmiyor musunuz?

İşte kullanabileceğiniz etkili beyin fırtınası teknikleri .

Bonus: 2023'te Zihin Haritalama ve Beyin Fırtınası için 10 AI Aracı* başlıklı yazımızı inceleyin

10. SEO testi

Karmaşık veri odaklı süreçler, bazen anlaşılmasını kolaylaştırmak için görsel bir öğeye ihtiyaç duyar. SEO bölünmüş testlerinin ş akışı buna bir örnektir.

Semrush'un pazarlama müdürü ve scrum ustası Daria Sherr, zihin haritası örneğini ve takımının bunu nasıl kullandığını paylaşıyor.

"SEO testleri gibi daha karmaşık konuları çalışanlarımıza veya potansiyel müşterilerimize açıklamak için genellikle kolay anlaşılır zihin haritaları oluşturuyoruz. Bu sayede, çok ayrıntılı ve karmaşık açıklamalara girmeden süreci gösterebiliyoruz. Ayrıca, bu, görsellerimizi infografiklere dönüştürmeden ve sosyal medyada paylaşmadan önce attığımız ilk adımdır. Herkese, süreçlerini veya hatta kendi düşüncelerini başkalarına sunmadan önce uyumlu hale getirmek için rollerinde zihin haritalarını kullanmasını öneririm. "

Kaynak: Semrush

ClickUp'ta SEO proje akışınızı yönetme hakkında daha fazla bilgi edinin.

11. Not alma

Bir dersi dinlerken veya bir toplantıya katılırken, not defterine notlar alıyor musunuz?

Tamam. Peki, notlara daha sonra baktığınızda, anlamlı geliyorlar mı? 🤔

📮ClickUp Insight: Çalışanların %37'si eylem öğelerini izlemek için takip notları veya toplantı tutanakları gönderirken, %36'sı hala diğer parçalı yöntemlere güveniyor. Kararları kaydetmek için birleşik bir sistem olmadan, ihtiyacınız olan anahtar bilgiler sohbetlerde, e-postalarda veya elektronik tablolarda kaybolabilir. ClickUp ile konuşmaları tüm görevleriniz, sohbetleriniz ve belgelerinizde anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilirsiniz, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz.

Öğrendiklerinizi hatırlamaya çalışıyorsunuz, ancak hafızanız sizi engelliyor. Tüm notlarınız ilgili fikirlerden veya konulardan kaynaklandığı için, zihin haritaları ile "Hafızama güvenemiyorum" hikayelerine son verelim.

Daha fazla ezberleme tekniği için bu kılavuzu inceleyin!

Örneğin, biyoloji dersinizde hücreler konusu sık sık gündeme geliyor diyelim.

İşte ders notlarınız için bir zihin haritası şablonu fikri:

Toplantı notları almada yardıma mı ihtiyacınız var?

*Toplantı notlarını etkili bir şekilde nasıl alacağınızla ilgili kılavuzumuzu okuyun .

Profesyonel İpucu: Yüzlerce ilgili konu olsa bile düzenli kalmanın en kolay yolu, ClickUp gibi zihin haritalama yazılımlarıdır. Ayrıca, normal not defterinizi veya elle çizdiğiniz zihin haritalarınızı özlerseniz diye bir Not Defteri de vardır. 😉

12. Etkinlik planlama

Etkinlik proje yönetimi, ne kadar güzel olsa da, planlaması kağıt torbaya nefes almak gibi stresli olabilir.

Örneğin, bir düğünü ele alalım.

Kocaman misafir listesi, catering, dekorasyon, gelin ve damadın değişen ruh halleri vb.

Ayrıca, gelin ve damadın son anda vazgeçmemesi için dua etseniz iyi olur, yoksa düğün gününüzün programı suya düşer. 🙄

Ancak, özellikle ClickUp gibi yazılımlarla oluşturulan zihin haritaları, kolayca düzenlenebildikleri için tüm bu süreci daha az stresli hale getirebilir.

Damat mavi perdeler, gelin ise beyaz güller istiyorsa, bunları zihin haritasına eklemeniz yeterlidir.

İşte her türlü etkinlik için uyarlayabileceğiniz bir örnek veya şablon fikri.

Etkinlik yönetimi hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Etkinlik proje yönetimi hakkındaki kapsamlı kılavuzumuzu okuyun.

13. Zihin haritalamayı öğretmek

Zihin haritalarının öğretim için mükemmel bir araç olduğunu biliyor muydunuz?

Öğretmenler ve eğitim yönetimi sektörü, bu tekniği konuları daha iyi açıklamak için kullanabilir. Ve bu sadece öğretmenler için değil.

Öğrenciler öğrenmek, çalışmak, beyin fırtınası yapmak, daha iyi notlar almak vb. için zihin haritalarını kullanır.

Daha sonra, proje planları, yaratıcı düşünme, finans, toplantı düzenleme ve daha fazlası için hayatları boyunca zihin haritalama fikirlerini kullanabilirler.

Sonunda, trigonometri gibi değil, okulda günlük yaşamda faydalı olacak bir şey öğreneceksiniz. 🙄

⭐️ Eğlenceli ipucu: öğrencilere zihin haritalama tekniğini öğretmek için bir zihin haritası kullanın!

14. Deneme ve sınavlar için organize olma

Ayrıca, TPR Teaching' in özel öğretmeni Caitriona Mc Tiernan, zihin haritalarını sınavlar için bir düzenleme aracı olarak kullanıyor.

"Zihin haritaları diğer planlayıcılara göre daha az kısıtlayıcı olduğu için, özgürce düşünmek ve düşüncelerimi genişletmek için daha fazla alan sağlıyor. Bazen zihin haritaları oluşturmak çok zaman alabilir, bu nedenle balık kılçığı diyagramı gibi grafik düzenleyiciler kullanmak yardımcı olabilir" dedi.

Öğrencilerin Eski Mısır konusunda nasıl çalışabilecekleri veya bir kompozisyon yazabilecekleri konusunda bir örnek paylaşıyor. Bu zihin haritası, firavunlar, kültür, ekonomi ve günlük yaşam gibi alt konu alanlarından oluşacaktır.

Kaynak: TPR Teaching

15. Toplantı gündemi hazırlama

Toplantılar hazırlık gerektirir, aksi takdirde önemli konuları tartışmayı kaçırabilir ve çok fazla "Şey..." ve "Başka ne tartışmamız gerekiyor?" gibi sözler duyabilirsiniz

Bu tamamen zaman kaybı.

Zihin haritalama, bilgileri planlamak, yapılandırmak ve düzenlemek için harika bir araç olduğundan, toplantı gündemini hazırlamak çok daha kolay hale gelir.

Gündemde ne yapmamız gerekiyor? 🤔

Hedefler, katılımcılar, konular..

Tüm bu yönler ve daha fazlası bu basit zihin haritası örneğinde ele alınmaktadır.

Başarılı bir toplantı planlamanız gerektiğinde ve ayrıntılı toplantı notları almanız gerektiğinde kullanın.

Pro İpucu: ClickUp gibi araçlarla, zihin haritanızı tüm katılımcılarla önceden doğrudan paylaşabilirsiniz. Aynı anda, toplantıda tartışılan tüm eylem öğelerini Not Defterimize yazabilir ve bunları doğrudan görevlere dönüştürebilirsiniz.

toplantılarınızı yürütürken kullanmak üzere toplantı tutanakları şablonumuzu indirin.

16. Emlak yenileme

Yenileme ve inşaat projelerinde dikkate alınması gereken birçok ayrıntı vardır.

Tasarım, inşaat, bütçe, işçiler, tedarikçiler, ekipman, malzemeler, izinler... Of!

Beş saniye nefes alın.

Neyse ki, zihin haritalarını kullanarak bu yönleri kolaylıkla yönetebilirsiniz.

Hazırlık, mutfak, dış mekan, banyo, teknik ve ihtiyacınız olan diğer tüm ayrıntılar için dallar oluşturun.

Fikir edinmek için bu zihin haritasına bir göz atın:

İnşaat proje yönetimi hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

17. İnsan kaynakları

Bir İK departmanı için ana fikir, yetenekleri etkili bir şekilde seçmek ve işe almaktır.

Araştırma ve yetenek avcılığının kalitesi en üst düzeyde olmalıdır. Ancak dağınık bir süreç bu konuda yardımcı olmaz.

Endişelenmeyin! Net İK KPI'ları belirleyin ve pazar bilgisi araştırmasından mülakatların planlanmasına ve işe alım sürecine kadar tüm işe alım sürecini bir zihin haritasında görselleştirin.

İşte İK profesyonelleri için basit bir oryantasyon zihin haritası örneği:

⭐️ Profesyonel ipucu: ClickUp'ın Zihin Haritaları ile İK ihtiyaçlarınızı planlayın. Planlamanız tamamlandığında, ClickUp'ın Gantt Grafiği ile adayların işe alım veya oryantasyon sürecindeki ilerlemelerini kolayca takip edebilirsiniz.

Ayrıca, Zoom entegrasyonumuzu kullanarak iş görüşmelerini doğrudan ClickUp'tan gerçekleştirebilirsiniz.

Rica ederiz. 😇

Etkili bir oryantasyon sürecini nasıl gerçekleştireceğinizden emin değil misiniz?

Yeni bir takım üyesini nasıl karşılayacağınızla ilgili kılavuzumuza göz atın .

18. Kitap ve medya özetleri

Zihin haritalarını kitaplar, sesli kitaplar veya diğer multimedya kursları için özetler oluşturmak için kullanabileceğinizi biliyor muydunuz?

Bu özetler, daha sonra bunları kolayca gözden geçirmenizi sağlar.

Bir kitabın tamamını gözden geçirmek yerine, ana kavramları vurgulayan tek sayfalık bir zihin haritasını birkaç dakika içinde gözden geçirmek daha kolaydır. Tekrar!

Bir kitabın ana noktalarını ve ana fikrini yazmak da konuyu daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır.

Kitap özetiniz için şablon olarak kullanabileceğiniz bir örnek:

Ayrıca, Northeastern Üniversitesi'nde proje yönetimi eğitmeni ve Englund Proje Yönetimi Danışmanlığı'nın yönetici danışmanı olan Randall Englund, kitap bölümlerini planlamak ve hazırlamak için sık sık ortak yazarlarla birlikte zihin haritaları kullanır.

"Her bölümün içeriğini belirliyor, konuları taşıyor ve sahiplerine göre eylem adımlarını belirliyoruz. Bu zihin haritaları, okuyuculara içerik hakkında yardımcı olmak amacıyla yayınlanan kitapların son haline ekleniyor" dedi.

Böylelikle, her konu vurgulanır ve genişletilirken, aynı zamanda konu daha geniş bağlam içinde görünür kalır.

Bonus: Zihin Haritaları ve Kavram Haritaları 🤩

19. Hedefleri planlama ve gerçekleştirme

Nefes nefese kalmadan şirket merdivenlerini tırmanmak mı istiyorsunuz, yoksa sadece binanızın merdivenlerini çıkmak mı?

Her ikisi de gerçekleştirilmesi için planlama gerektiren hedeflerdir.

Ama nereden başlayacaksınız?

İlk olarak, SMART hedefler belirleyin: spesifik, m ölçülebilir, a ulaşılabilir, r ilgili ve t zaman sınırlı.

Kişisel, kariyer, fitness veya aile ile ilgili olsun, düşündüğünüz her hedef SMART kurallarına uygun olmalıdır.

Ancak, herhangi bir hedefe ulaşmanın ana teması, onu daha küçük adımlara bölmektir. Ve zihin haritaları tam da bu noktada devreye girer.

Zihin haritasını kullanarak geniş bir hedef belirleyin ve daha küçük, daha yönetilebilir hedeflere dalın. Daha fazla ayrıntı için OKR'leri tanımlamayı unutmayın.

Hedeflerinize ulaşmak için basit bir zihin haritası şablonu örneği:

Profesyonel İpucu: Hedefleri belirlemek ve izlemek için daha kolay bir yol, ClickUp'ın Hedefler özelliğini kullanmaktır. Bu özellik, hedefinize ulaşmak için daha küçük hedefleri gerçekleştirdikçe hedef ilerlemenizi otomatik olarak günceller.

İlk Hedefinizi Belirleyin ClickUp Goals ile iş hedeflerinizi kolayca belirleyin ve izleyin

20. Zaman yönetimi planlaması

Bazı insanlar günlerini en verimli şekilde geçiriyor ve sanki 25 saatlik bir gün yaşamış gibi görünüyorlar. Of.

Siz de "ugh" dediniz mi?

Ardından, zaman yönetimi tekniklerini göz önünde bulundurmanız gerekir.

En kolay teknik: görevlerinizi ve faaliyetlerinizi, haftalık programınızı yapılandırmanıza olanak tanıyan bir zihin haritası üzerinde planlayın.

Haftalık planınızı günlere bölün ve önceliklere göre dallara ayırın. Önce ne yapmanız gerektiğini ve sonra ne yapabileceğinizi net bir şekilde görebilirsiniz.

İşte haftalık zaman yönetimi planı için en kolay zihin haritası fikirlerinden biri:

Pro İpucu: ClickUp'ın Yerel Zaman Takibi özelliği ile size daha iyisini yapacağız. Her bir görev veya faaliyete ne kadar zaman harcadığınızı doğru bir şekilde gösterebilir—zaman yönetimi 101!

Deneyin. Artık bir günün 25 saat olmasını dilemeyeceksiniz.

Bonus: Raci Grafik Örnekleri!

21. Restoran menüsü planlama

Hiç sadece resimsiz bir menü görmek için lüks bir restorana gittiniz mi?

Ya da telaffuz edemediğiniz ve yemeğin ne olduğu hakkında hiçbir fikrinizin olmadığı isimlerle mi?

En kötüsü, menü, yemek beklerken sabrınızın süresinden daha kısa.

Bir restoran sahibiyseniz, zihin haritası üzerinde iyi bir menü planlayarak müşterilerinizi mutlu etme gücüne sahipsiniz! 😇

Müşterilerinizin ilgisini çekebilecek en iyi yemek ve içecekleri düşünün ve resimlerini ekleyin, böylece ne beklemeleri gerektiğini bilsinler. (Görsel sunum iştahı açar 🤫)

İşte bir restoran menüsü zihin haritası şablonu için örnek bir fikir:

22. Riskleri yönetme

"Nedenler" ve "sonuçlar", zihin haritasında ve zihninizde tutmanız gereken iki şeydir. Zihin haritası beyin fırtınası yapmak için harika bir araç olduğundan, tüm potansiyel riskleri kolayca görselleştirebilirsiniz.

Riskleri belirlemek, değerlendirmek ve ele almak için kullanın.

Bu öngörü ve hazırlık, size zaman, para ve diğer zararları önleyecektir.

İşte, kuruluşunuza uyacak şekilde düzenleyebileceğiniz ve ileride kullanmak üzere şablon olarak kaydedebileceğiniz bir risk yönetimi zihin haritası.

Kontrolü elinize alın ve karşınıza çıkacak her şeye hazır olun! 💪

Bonus: En iyi risk yönetimi yazılımları hakkında bilgi edinin!

Heyecan, stres, kelebekler... Bunları nasıl kontrol altına alabilirim?

Mülakatlar ne kadar heyecan verici olsa da, odaklanmayı ve hazırlanmayı zorlaştırabilir.

Gerçekten iyi bir ilk izlenim bırakmak istiyorsanız, zihin haritalama tekniğini deneyin.

"5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz?" gibi zorlu sorulara cevap vermekten, şirket hakkında bilmeniz gereken en son ayrıntılara kadar ihtiyacınız olan her şeyi not alın.

İşte, dikkate almanız gereken tüm unsurları ve aklınıza gelmeyenleri içeren bir şablon.

24. Sağlık Hizmetleri Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar

Yazdani Consulting & Facilitation'da sertifikalı Proje Yönetimi Uzmanı (PMP) ve Disiplinli Çevik Scrum Ustası (DASM) olan Jami Yazdani, sağlık hizmetleri alanında faaliyet gösteren kar amacı gütmeyen bir kuruluşta proje süreçleri ve iş akışlarının uygulanmasına ilişkin bir keşif oturumundan alınan bir zihin haritası örneğini paylaşıyor.

Zihin haritası, mevcut ve olası iş akışlarını değerlendirmek ve belirlenen satın alma zorluklarını ele almak için fikir üretmek amacıyla kullanıldı.

Kaynak: Yazdani Consulting & Facilitation

Bonus: Google Dokümanlar'da zihin haritası nasıl yapılır!

25. Müzakere Kuralları

Englund Proje Yönetimi Danışmanlığı'ndan Randall Englund tarafından oluşturulan bu zihin haritası, Müzakere Etmenin On Kuralı'nı göstermektedir. Bu kariyer becerisi için gerekli olan zihniyet ve davranışları gösterir ve ardından ayrıntılı faaliyetlere odaklanır.

Onun zihin haritasını ve diğer grafiklerini buradan keşfedin.

Kaynak: Englund Proje Yönetimi Danışmanlığı

ClickUp'a Dalma Zamanı

İşte size, düşüncelerinizi sıralamanıza, projelerinizi planlamanıza ve hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilecek 20'den fazla zihin haritası örneği.

Bir sonraki adım nedir?

Ne yazık ki, zihin haritalama örneklerine bakmak, ne kadar çok hayal ederseniz edin, hayatta bir şeyler başarmanıza yardımcı olmayacaktır.

İhtiyacınız olan şey, işleri gerçekleştirmek için sağlam bir eylem planıdır.

Bir eylem planı oluşturmak için kendi zihin haritanızı oluşturmanız ve her dal üzerinde çalışmanız gerekir. Word veya Excel'de kağıt üzerinde zihin haritası oluşturabilirsiniz, ancak bazen kağıt zihin haritaları beyin fırtınasına dayanamaz. * ☔

Ancak ClickUp gibi bir zihin haritalama aracıyla, düşünceleriniz ve fikirleriniz karşınıza çıkan her türlü beyin fırtınasına karşı koyabilir.

Neden ClickUp Zihin Haritaları? Karmaşık fikirleri parçalara ayırın, ş Akışlarını haritalayın ve görevleri tek bir yerde görselleştirin

Haritanın hiyerarşisini koruyarak ve okunabilirliği artırarak Yeniden Düzenle ile Zihin Haritanızı hızla yeniden düzenleyin

Haritaya fikirler ekleyin ve bunları ClickUp'ta eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

Basamaklı görünümler, gelişmiş sıralama seçenekleri ve özel renkler ile noktaları daha hızlı birleştirin

Ve hepsi bu kadar değil. Beyaz tahtalar, görev yönetimi, dokümantasyon, sohbet ve daha fazlasını tek bir yapay zeka destekli platformda bir araya getiren ClickUp, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. ClickUp ile ekranlar arasında geçiş yapmak ve birbirinden bağımsız araçlar kullanmak zorunda kalmayacaksınız.

Herhangi bir fikri hayata geçirmenize yardımcı olacak bir zihin haritalama yazılımını deneyimlemek için ClickUp'ı ücretsiz edinin.