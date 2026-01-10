2026'da Verimlilikte Kalmak İçin En İyi 20 Pazarlama Yapay Zeka Aracı

Filmler ve diziler bize bir şeye inandırdıysa, o da şu ana kadar yoğun işlerimizin yapılmasını bizim yerimize yapacak tam bir robot toplumuna sahip olmamız gerektiğidir.

Robotların evlerimizi temizlemesi, kahvaltımızı hazırlaması ve telefonlarımıza cevap vermesi gerekiyordu. Hatta bu robotların bazılarının küstah olması ve İngiliz aksanıyla konuşması gerekiyordu. Ama ne yazık ki, 21. yüzyılda yaşıyoruz ve bugün küstah bir İngiliz robotu bir kez bile görmedik. ??‍♀️

O gelecek henüz çok uzak olsa da, yapay zeka şimdiden aramızda. Elbette sabahları yumurtalarımızı pişirmeyecek, ancak yapay zeka teknolojisi günlük pazarlama görevlerimizin bir kısmını otomasyonla otomatikleştirerek iş hayatımızı kolaylaştırabilir. Pazarlama takımları için doğru yapay zeka pazarlama aracı, işin verimliliğini artırabilir, yaratıcılığını geliştirebilir ve eğlenceli hale getirebilir.

İşte tüm takımınızın seveceği en iyi AI pazarlama araçları.

AI (Yapay Zeka) Pazarlama Aracı, pazarlama stratejileri ve çabalarında yapay zeka teknolojilerinin uygulanmasını ifade eder. Bu araçlar, çeşitli pazarlama görevlerini otomasyon, optimize etme ve geliştirme için makine öğrenimi, pazarlama analitiği ve tahmine dayalı algoritmalardan yararlanır.

Bir AI Pazarlama Aracında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Farklı AI pazarlama araçları farklı fonksiyonlar yerine getirir, ancak kullandığınız her araç hayatınızı kolaylaştırmalı, zorlaştırmamalıdır.

Ne düşündüğünüzü biliyoruz: "Tabii ki!" Ama bazen araç seçerken bu gereklilik, söylemesi tamamlanmasından daha kolay olabilir. İyi bir araç aldığınızdan emin olmak için nelere dikkat etmeniz gerektiğini burada bulabilirsiniz. ?

Sezgisel kullanıcı deneyimi: Bu yazılım, BT takımınız için değil, pazarlama takımınız içindir; bu nedenle kullanıcı arayüzünün öğrenmesi ve kullanması kolay olmalıdır. Pazarlama takımınız tasarım odaklı olduğundan, arayüzün biraz estetik olması herkesin deneyimini daha iyi hale getirecektir

Kolay otomasyonlar: Yapay zekanın amacı, iş yükünüzü azaltmaktır. Dolayısıyla bir Yapay zekanın amacı, iş yükünüzü azaltmaktır. Dolayısıyla bir AI aracı , tek bir düğmeye basarak tekrarlayan işlemleri gerçekleştirmenize olanak tanıyan pazarlama otomasyonları sunmalıdır. Ayrıca takım üyelerinizin bu otomasyonları kurmak için kodlama bilgisine sahip olması gerekmemelidir

Çok sayıda entegrasyon: Çoğu takım, işlerini tamamlamak için birden fazla uygulamaya ihtiyaç duyar, ancak uygulamalar arasında geçiş yapmak takımınız için daha fazla iş yükü ve sıkıntı yaratabilir. Seçtiğiniz herhangi bir yapay zeka aracının, halihazırda kullandığınız yazılımlarla entegre olduğundan emin olun

Çakışma yok: Daha az sayıda ama daha fazla işlev sunan uygulamaları seçerek pazarlama teknolojisi yığınınızı daha verimli hale getirebilirsiniz. Ancak, özellikleri çakışan uygulamaları seçmediğinizden emin olun; aksi takdirde takımınızın bir kısmı bir uygulamaya, diğer kısmı ise başka bir uygulamaya güvenmek zorunda kalabilir ve bu da ş Akışınızı daha verimli hale getirmek yerine daha karmaşık hale getirebilir.

İşte en iyi 20 AI pazarlama aracı. Hiçbiri İngiliz aksanıyla konuşmuyor ya da esprili cevaplar vermiyor olsa da, bu uygulamalar hedef kitlenize ulaşmanıza, pazarlama ş akışlarınızı verimli hale getirmenize, pazarlama kampanyası yönetiminizi geliştirmenize, SEO için optimize edilmiş içerik oluşturmanıza ve sonuçlarınızı izlemenize yardımcı olacaktır.

Ve bu sadece başlangıç.

ClickUp, tüm uygulamalarınızın yerini alacak bir uygulamadır. Görev yönetimi ve hedef izlemesinden sohbetlere ve belgelere kadar tüm işlerinizi tek bir yerde bir araya getirir. Ayrıca, dünyanın tek rol tabanlı AI asistanıyla birlikte gelir.

ClickUp'ın yapay zeka özelliklerini üslup ve yaratıcılık açısından özel hale getirebilirsiniz. Ayrıca, pazarlama takımınızın ana hatları belirleme ve biçimlendirme konusunda zaman kazanabilmesi için yerleşik içerik yapıları da mevcuttur. ?

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Docs'ta pazarlama görevleri üzerinde işbirliği içinde çalışın

ClickUp sınırlamaları

Öğrenme eğrisi: ClickUp'taki özelliklerin sayısı, ilk kez kullananlar için biraz zorlayıcı olabilir, ancak sezgisel kullanıcı arayüzü sayesinde öğrenmesi ve tamamen özel hale getirmesi kolaydır

Maliyet: ClickUp, "Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan" sunsa da, bu plan yapay zeka özelliklerine erişim içermez

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı başına 7 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 değerlendirmeleri: 4,7/5 (6.700'den fazla değerlendirme)

Capterra değerlendirmeleri: 4,7/5 (3.600'den fazla değerlendirme)

2. Zapier

Zapier, kod yazmaya gerek olmayan bir otomasyon programıdır ve bu özelliği ile bu listedeki diğer AI pazarlama araçlarından ayrılır. if-then makine öğrenimi mantığını kullanarak ihtiyacınız olan her türlü otomasyonu tasarlayabilmenizi sağlar.

Örneğin, potansiyel müşteriler e-posta listenize kaydolduklarında otomatik olarak bir hoş geldiniz e-postası gönderen bir "eğer-o zaman" kuralı oluşturarak e-posta pazarlama stratejilerinizi otomasyonla otomatikleştirebilirsiniz. Ya da Facebook Messenger üzerinden aldığınız mesajların Slack'e gönderilmesini sağlayarak müşteri etkileşimini artırabilir, böylece mesajları daha çabuk görebilir ve hedef kitlenizle daha hızlı iletişim kurabilirsiniz.

Zapier ile tüm müşteri yolculuğunuzu otomasyonla otomatikleştirebilirsiniz; böylece bir müşteri dönüşüm huninizde ilerledikçe, tam da ihtiyaç duyduğu iletişimi alır.

Zapier'in en iyi özellikleri

Esnek otomasyonlar: Hayal edebileceğiniz herhangi bir "eğer-o zaman" durumuna dayalı olarak kendi otomasyonlarınızı oluşturduğunuz için, Zapier ş Akışınıza anında uyum sağlar

Entegrasyonlar: Bir uygulamadan diğerine görevler göndermenize yardımcı olacak 5.000'den fazla Bir uygulamadan diğerine görevler göndermenize yardımcı olacak 5.000'den fazla pazarlama yazılımı programıyla entegrasyon mevcuttur; böylece CRM'nizde bir şey olduğunda bunu proje yönetimi platformunuza, yapay zeka e-posta pazarlama araçlarınıza vb. gönderebilirsiniz

Zapier sınırlamaları

Ücretsiz planda sınırlı otomasyon: Zapier'in bazı fiyatlandırma planları çok adımlı otomasyonlar kurmanıza izin verirken (bunu "eğer bu olursa, o zaman bu, sonra şu ve sonra da şu" şeklinde düşünün), ücretsiz plan yalnızca tek adımlı otomasyonlara izin verir (ş Akışı başına yalnızca bir "sonra" adımı).

Bazı entegrasyonlar diğerlerinden daha sorunsuz: Bazı kullanıcılar, Zap'ı entegre ettiğiniz uygulamaların Zap'ın özelliklerini sınırlayabileceğini bildiriyor. Bazı uygulamalardaki API daha sorunsuz çalışıyor ve size daha fazla seçenek sunuyor

Zapier fiyatlandırması

Ücretsiz: Ücretsizdir, ancak yalnızca tek adımlı otomasyonlara izin verir

Başlangıç: Aylık 29,99 $'dan başlayan fiyatlarla

Profesyonel: Aylık 73,50 $'dan başlayan fiyatlarla

Takım: Aylık 103,50 $'dan başlayan fiyatlarla

Şirket: Satış ekibiyle iletişime geçin

Zapier puanları ve yorumları

G2 değerlendirmeleri: 4,5/5 (1.000'den fazla değerlendirme)

Capterra değerlendirmeleri: 4,7/5 (2.000'den fazla değerlendirme)

3. Jasper.ai

Jasper aracılığıyla

Jasper, tüm içerik pazarlama çabalarınızı kolaylaştıran bir yapay zeka içerik oluşturma aracıdır. İçerik şablonları sayesinde takımınızın ilk taslaklara ayırdığı zamanı %80 oranında azaltabilir ve hatta gönderilerinize eşlik edecek görseller bile oluşturabilir.

Arama motoru sıralamanızı iyileştirmek için sosyal medya gönderilerinizi, açılış sayfalarınızı, e-posta pazarlama kampanyalarınızı veya genel blog içerik pazarlama stratejinizi güçlendirmek üzere dijital pazarlama aracı olarak kullanımı çok basittir. Jasper, en verimli şirketler için hızla vazgeçilmez bir AI pazarlama aracı haline gelmektedir.

Jasper'ın en iyi özellikleri

Chatbot : Jasper chatbotu soruları yanıtlayabilir, görevlerde yardımcı olabilir ve araştırma yapabilir

AI yazma şablonları: 50'den fazla şablona sahip Jasper, 50'den fazla şablona sahip Jasper, SEO için optimize edilmiş blog yazıları , Amazon ürün açıklamaları, Facebook reklam başlıkları, kısa sosyal medya gönderileri ve daha fazlasının ilk taslaklarını yazabilir

Sanat oluşturma: Reklamlar, blog yazıları ve açılış sayfaları için yüksek kaliteli illüstrasyonlar ve görseller tasarlayın. Yapılacak şey, istediğiniz görselin açıklamasını girmek; Jasper’ın yapay zekası onu sizin için oluşturacaktır.

Marka sesi: Jasper, makine öğrenimini kullanarak sesinizi belirler ve tüm pazarlama materyallerinizin marka kimliğine uygun olmasını sağlar. Ona stil kılavuzunuzu, ürün kataloğunuzu ve şirket geçmişinizi öğretebilirsiniz

Jasper'ın sınırlamaları

Bilgi hataları: Çoğu AI yazma aracı gibi, Jasper'ın markanız için yazdığı her şey ilk taslak olarak değerlendirilmelidir. Bir kişinin metni gözden geçirip bilgi hatalarını düzeltmesi ve uygulamanın gözden kaçırdığı anahtar noktaları eklemesi gerekecektir.

Maliyet: Jasper ücretsiz bir plan sunmuyor ve bazı kullanıcılar fiyatın rakip ürünlere göre çok daha yüksek olduğundan şikayet ediyor

Jasper fiyatlandırması

Pro: Ayda 69 $, en fazla 5 kullanıcı

Takımlar: 1 kullanıcı için aylık 49 $

İş: 10 veya daha fazla kişiden oluşan pazarlama grupları için özel fiyatlandırma

Jasper puanları ve yorumları

G2 değerlendirmeleri: 4,7/5 (1.000'den fazla değerlendirme)

Capterra yorumları: 4,8/5 (1.000'den fazla yorum)

4. Grammarly

Grammarly aracılığıyla

Uzun süredir en iyi metin düzenleme uygulamaı olarak kabul edilen Grammarly, yapay zeka destekli yazma özelliği de sunuyor. Dolayısıyla, bir taslak üzerinde iş yaparken takılırsanız, Grammarly'yi yapay zeka asistanınız olarak kullanabilir ve makine öğrenimi yetenekleriyle bir sonraki fikri veya paragrafı bulmanıza yardımcı olmasını sağlayabilirsiniz.

Grammarly'nin en iyi özellikleri

Yazım iyileştirmeleri: Grammarly, yapay zeka destekli düzenleyicisiyle gramer ve yazım hatalarını düzeltmede ve gereksiz uzun cümleleri tespit etmede son derece başarılıdır

AI ile yazma : Ayrıca, içeriğin ilk taslaklarını oluşturmanıza veya ne yazacağınızı bilemediğinizde yazmaya devam etmenize yardımcı olabilir. Siz bir konu başlığı girin, Grammarly size ilk taslağı sunsun

Ton seçimleri: Yazınızın resmi mi yoksa gündelik bir tonu mu olmasını istediğinizi seçebilir ve istediğiniz tonu daha ayrıntılı olarak tanımlamak için sıfatlar seçebilirsiniz

Tarayıcı uzantısı: Bu tarayıcı uzantısı, Bu tarayıcı uzantısı, Google Dokümanlar , e-postalar ve LinkedIn ile Twitter gibi sosyal medya platformlarında Grammarly'nin özelliklerini kullanmanıza olanak tanır.

Grammarly'nin sınırlamaları

Mobil cihazlara göre masaüstü bilgisayarlar için daha uygun: Bazı kullanıcılar, Grammarly'nin özelliklerinin dijital pazarlama mobil uygulamalarıyla masaüstü tarayıcılarda olduğu kadar iyi entegre olmadığını bildiriyor

Aşırı resmi olabilir: Ton seçim özelliklerine rağmen, birçok kullanıcı Grammarly'nin yapay zeka aracının içeriğinizdeki düzeltmeleri çok resmi hale getirebileceğini bildiriyor

Grammarly fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Aylık 12 $'dan başlayan fiyatlarla

İş: Kullanıcı başına aylık 15 $'dan başlayan fiyatlarla

Grammarly puanları ve yorumları

G2 değerlendirmeleri: 4,7/5 (3.000'den fazla değerlendirme)

Capterra değerlendirmeleri: 4,7/5 (6.000'den fazla değerlendirme)

5. Manychat

via Manychat

Blog yazıları ve e-posta oluşturmanıza yardımcı olabilecek çeşitli AI pazarlama araçlarını inceledik, ancak bu AI aracı müşterilerinizle gerçekten konuşabiliyor. Manychat, doğal dil işlemeyi kullanarak Instagram DM, Facebook Messenger, SMS metinleri ve WhatsApp üzerinden müşterilerinize yanıt vererek etkileşimli bir müşteri deneyimi sunuyor.

Manychat'in en iyi özellikleri

Etkileşimli chatbot: Manychat tek bir amaç için geliştirildi ve yapılacak işi çok iyi yapıyor. Bu chatbot, sosyal medya platformlarında veya metin yoluyla size mesaj gönderen müşterilere yanıt verecektir.

Manychat sınırlamaları

Sınırlı analizler: Manychat, ücretli fiyatlandırma planıyla analizler sunsa da, birçok kullanıcı bu analizlerin pek kullanışlı olmadığını ve müşteri verileri hakkında iyi bir genel bakış sağlamadığını belirtiyor

Ara sıra yaşanan aksaklıklar: Bazı kullanıcılar, Facebook Messenger ile API'nin bazen gecikme yaşadığını veya doğru şekilde yüklenmediğini ve yeniden yüklenmesi gerektiğini bildiriyor.

Manychat fiyatlandırması

Ücretsiz: Ücretsizdir, ancak SMS mesajlaşma özelliği dahil değildir

Pro: Aylık 15 $

Premium: Satış ekibiyle iletişime geçin

Manychat puanları ve yorumları

G2 değerlendirmeleri: 4,6/5 (100'den fazla değerlendirme)

Capterra yorumları: 4,7/5 (50'den fazla yorum)

6. Evolv. ai

Evolv AI, yapay zeka ve makine öğrenimi algoritmalarını kullanarak müşteri deneyimlerini gerçek zamanlı olarak iyileştirir. E-ticaret sitenizden sosyal medya platformlarınıza kadar çeşitli platformlarda müşterilerin anlık davranışlarına sürekli olarak uyum sağlar.

AI yazılımı, demografik grubunuzdaki her bir müşteriyi, pazarlama huninizde daha ileriye götürecek ve satın almaya yaklaştıracak deneyime yönlendirmek için gerçek zamanlı denemeler yapar.

Evolv'un en iyi özellikleri

Otomasyonlu müşteri yolculukları: Evolv, her kullanıcı için müşteri yolculuğunuzu gerçek zamanlı olarak uyarlayabilmekle kalmaz, aynı zamanda kullanıcılardan ve müşteri verilerinizden sürekli öğrenerek zaman içinde en etkili yolculukları oluşturur

Manuel ve otomatik hedefleme: Evolv aracılığıyla kendi hedef kitle segmentasyonunuzu yapabilir ve müşteri deneyimi (CX) deneyleri gerçekleştirebilirsiniz; ancak bu AI aracı, kullanıcıları otomatik olarak segmentlere ayırır ve varlığından haberdar olmadığınız yeni segmentleri tespit edip geliştirebilir.

Analitik: Evolv, yürüttüğü müşteri deneyimi (CX) deneyleri hakkında net içgörüler sunar; böylece müşteri deneyiminizin hangi unsurlarının en başarılı olduğunu anlayabilir ve gelecekte daha bilinçli kararlar alabilirsiniz. Site güncellemeleri için beyin fırtınası yaparken başvuracağınız Evolv, yürüttüğü müşteri deneyimi (CX) deneyleri hakkında net içgörüler sunar; böylece müşteri deneyiminizin hangi unsurlarının en başarılı olduğunu anlayabilir ve gelecekte daha bilinçli kararlar alabilirsiniz. Site güncellemeleri için beyin fırtınası yaparken başvuracağınız web tasarım aracı haline gelebilir.

Evolv'un sınırlamaları

Öğrenme süreci: Evolv, karmaşık bir yapay zeka teknolojisidir; bu nedenle, onu tüm pazarlama kanallarınıza nasıl entegre edeceğinizi anlamak ve başarıyla kullanmaya başlamak zaman alabilir.

Evolv fiyatlandırması

Özel: Fiyat teklifi alabilmek için önce bir demo randevusu ayarlamanız ve Evolv takımından biriyle toplantı yapmanız gerekir.

Evolv puanları ve yorumları

G2 yorumları: 3,5/5 (1 yorum)

Capterra yorumları: Henüz yorum yok

Bonus: Yapay zeka sosyal medya araçları

7. Writer

via Writer

Metin yazımı için bir başka üretken yapay zeka pazarlama aracı da Writer'dır. Bu yapay zeka aracı, İK e-postalarından operasyonel el kitaplarına kadar, kuruluşunuzdaki herhangi bir takım için içerik oluşturabilir.

Writer'ın en iyi özellikleri

CoWrite: Programın CoWrite özellikleri, yapay zeka destekli araca ses tonunuzu öğretmenize olanak tanır; böylece tüm içeriklerinizde tutarlı bir marka tonu elde edersiniz.

Recaps: Recaps özelliği ile içeriği birden fazla pazarlama kanalı için yeniden kullanın. Bir düğmeye tıklayarak Recaps özelliği ile içeriği birden fazla pazarlama kanalı için yeniden kullanın. Bir düğmeye tıklayarak bir podcast'i veya etkinliği bir blog yazısına ve e-postaya dönüştürebilirsiniz

Stil kılavuzu: Writer'da marka stil kılavuzunuzu oluşturduğunuzda, takımınızdan herhangi biri programı yazmak için kullandığında stil kurallarınız uygulanacaktır

Yazar sınırlamaları

Maliyet: Ücretsiz plan yoktur ve en temel plan birçok rakipten daha pahalıdır

Kurulum süresi: Birçok kullanıcı, yazılıma sesinizi ve stil kılavuzunuzu öğretmenin çok zaman alabileceğinden şikayet ediyor

Yazar fiyatlandırması

Takım: Beş kullanıcıya kadar kullanıcı başına aylık 18 $

Kurumsal: Büyük kuruluşlar için özel fiyatlandırma

Yazar puanları ve yorumları

G2 yorumları: 4,6/5 (10'dan fazla yorum)

Capterra yorumları: 4,7/5 (5+ yorum)

8. SurferSEO

SurferSEO aracılığıyla

İçerik stratejinizi ve içerik oluşturma süreçlerinizi tek bir uygulamadan yönetmek istiyorsanız, ihtiyacınız olan hepsi bir arada SEO aracı budur. Surfer, arama motoru optimizasyonu özelliklerinin yanı sıra anahtar kelime araştırması için eyleme geçirilebilir içgörüler sunar; böylece yazma çabalarınızı optimize edebilir ve yeni veya mevcut içeriğinizin daha üst sıralarda yer almasını sağlayabilirsiniz.

SurferSEO'nun en iyi özellikleri

Anahtar kelime araştırması: Anahtar kelime araştırması yapın ve içerik kümelerinizi yönlendirmek için ilgili anahtar kelime önerileri alın

İçerik düzenleyici: Dijital pazarlama metinleri için olsun ya da olmasın, yazarken ayrıntılı bir makale taslağını görün ve önerilen anahtar kelimeleri ekleyin

SEO denetimleri: Mevcut blog yazıları ve web sayfaları için yapabileceğiniz SEO optimizasyonlarına ilişkin öneriler alın

SurferSEO'nun sınırlamaları

İlgili Olmayan Anahtar Kelimeler: Kullanıcılar, içerik kümeleri için önerilen bazı anahtar kelimelerin, orijinal konuyla istedikleri kadar yakından ilişkili olmadığından şikayet ediyorlar

Maliyet: Birçok kullanıcı maliyeti çok yüksek buluyor; bu da Birçok kullanıcı maliyeti çok yüksek buluyor; bu da küçük işletmelerin bu pazarlama aracını karşılamasını zorlaştırıyor

Tamamlanan bir AI aracı değildir: Yalnızca : Yalnızca yazılı içerik oluşturmak veya düzenleme yapmak için bir içerik AI pazarlama aracı arıyorsanız muhtemelen pek yardımcı olmayacaktır; ancak en güçlü SEO araçlarından biridir

SurferSEO fiyatlandırması

Essential: Ayda 89 $ karşılığında 30 makaleye kadar

Scale: Ayda 129 $ karşılığında 100 makaleye kadar

Scale AI: Ayda 219 $ karşılığında 100 makaleye kadar ve 10 AI makalesi

Kurumsal: Aylık 399 $'dan başlayan fiyatlarla. Planlar için satış ekibiyle iletişime geçin

SurferSEO puanları ve yorumları

G2 yorumları: 4,8/5 (400'den fazla yorum)

Capterra yorumları: 4,9/5 (300'den fazla yorum)

9. Smartly. io

İşbirliğinin otomasyonunun mümkün olmadığını düşünebilirsiniz, ancak Smartly.io bunun mümkün olduğunu kanıtlamak için burada. Bu pazarlama aracı, bir sonraki dijital pazarlama stratejiniz için içerik oluşturma ve yaratıcı metin yazımı konusunda mükemmeldir.

Smartly.io'nun en iyi özellikleri

Otomatik planlama: Smartly.io'nun yapay zeka pazarlama aracı, pazarlama stratejinizi sizin için planlayabilir ve ardından otomasyonları kullanarak stratejiyi uygulamak için izlemeniz gereken ş akışını kolaylaştırabilir.

Çok kanallı ölçeklendirme: Sosyal medya yönetiminizi geliştirin. Kampanyanızın tamamını bir arada inceleyerek sosyal medya takımlarınız arasında uyumu sağlayın ve yapay zeka destekli özelliklerle stratejinizin farklı pazarlama kanallarında nasıl görüneceğine karar verin

Daha kolay işbirliği: Tüm kreatif varlıklarınızı tek bir yerden inceleyin, yorumlayın, düzenleyin ve onaylayın

Smartly.io'nun sınırlamaları

Öğrenme süreci: Birçok kullanıcı, takımınızın Smartly.io'yu etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmesi için özel bir eğitime ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.

Sınırlı entegrasyonlar: Bazı kullanıcılar, Smartly.io'nun Facebook ile iyi entegre olmasına rağmen diğer sosyal medya platformlarında o kadar kullanışlı olmadığını belirtiyor.

Smartly.io fiyatlandırması

Özel: Fiyat almak için bir demo randevusu ayarlamanız ve bir takım üyesiyle toplantı yapmanız gerekecektir

Smartly.io puanları ve yorumları

G2 değerlendirmeleri: 4,4/5 (400'den fazla değerlendirme)

Capterra yorumları: 4,4/5 (10'dan fazla yorum)

10. Seventh Sense

Bu e-posta pazarlama programı, HubSpot ve Marketo ile entegre olarak e-postalarınızı daha etkili hale getirir, açılma oranınızı iyileştirir ve dönüşümlerinizi artırır. Yapay zeka kullanarak, her bir müşterinin müşteri yolculuğundaki konumuna göre iletişim kurmak için en uygun zamanlamayı ve sıklığı belirler.

Seventh Sense'in en iyi özellikleri

E-posta teslimatının optimizasyonu: Seventh Sense, katı programlar veya saat dilimine dayalı planlama yerine yapay zeka kullanarak her kullanıcıya e-posta göndermek için ideal zamanı belirler ve böylece açılma oranlarının artmasına yardımcı olur

A/B testi: Yerleşik A/B testi özellikleri, e-postalarınızın çoğunu optimize edilmiş gönderim programlarıyla göndermeden önce konu satırlarını test etmenize ve en etkili olanı seçmenize olanak tanır

Teslim edilebilirlik denetimi: Seventh Sense'in sadece geri dönüş oranınızı değil, aynı zamanda kaç e-postanın aktif gelen kutularına ulaştığını da denetleyerek, teslim edilebilirliğiniz hakkında daha ayrıntılı bilgiler edinin

Seventh Sense'in sınırlamaları

Yalnızca HubSpot ve Marketo ile kullanılabilir: Birçok pazarlama takımı, tercih ettikleri e-posta pazarlama yazılımlarıyla uyumlu olmadığı için Seventh Sense adlı bu yapay zeka pazarlama aracını kullanmıyor.

Karmaşık kullanıcı arayüzü: Bazı kullanıcılar, Seventh Sense'in kullanıcı arayüzünün pek sezgisel olmadığını düşünüyor ve bu da kullanmak istedikleri özellikleri aramak zorunda kalmalarına neden oluyor

Seventh Sense fiyatlandırması

HubSpot kullanıcıları için İş: Ayda 80 $'dan başlayan fiyatlarla, 5.000 pazarlama kişisine kadar

HubSpot Enterprise kullanıcıları için: 150.000 veya daha fazla pazarlama kişisi için özel fiyatlandırma

Marketo kullanıcıları için iş: 50.000 potansiyel müşteri için aylık 450 $'dan başlayan fiyatlarla

Marketo kullanıcıları için Enterprise: 300.000 veya daha fazla potansiyel müşteri için özel fiyatlandırma

Seventh Sense puanları ve yorumları

G2 yorumları: 4,8/5 (15'ten fazla yorum)

Capterra yorumları: 5/5 (3 yorum)

11. Copy.ai

Copy.ai, başlangıçta yapay zeka ile içerik üretimi alanında öncülerden biri olarak kendine bir yer edindi ve teknolojik gelişmelerle birlikte sürekli evrim geçiriyor. Bu yapay zeka destekli yazma aracı, pazarlamacılar, blog yazarları ve içerik oluşturucular için paha biçilmez bir kaynaktır. Yapay zeka sayesinde, blogları, Facebook ve Google reklamları, ürün açıklamaları ve açılış sayfaları için üstün kaliteli içerikleri daha hızlı bir şekilde üretmelerini sağlar.

Copy.ai'nin en iyi özellikleri:

Kullanıcı dostu arayüz

Kredi tabanlı sistem olmadan sınırsız kelime

Ücretli abonelikle 25'ten fazla dile erişim

Copy.ai'nin sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar, çıktılarda zaman zaman yaratıcılık eksikliği olduğunu düşünüyor

Bazı kullanıcılar, projeleri ve dosyaları belgelemek için daha iyi bir yol olmasını diliyor

Copy.ai fiyatlandırması:

Ücretsiz plan

Pro: 5 kullanıcı için aylık 49 $

Takım: 20 kullanıcı için aylık 249 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Copy.ai puanları ve yorumları:

G2: 4,8/5 (160'dan fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (50'den fazla yorum)

12. 10Web

10Web AI Website Builder, AI pazarlama alanında devrim niteliğinde bir araç olarak öne çıkıyor ve web sitesi oluşturmada kolaylık ve verimlilik açısından yeni bir çığır açıyor. Tasarım sürecini otomasyonla gerçekleştirmek için gelişmiş AI teknolojisini kullanarak, işletmelerin ve pazarlamacıların minimum çabayla profesyonel görünümlü web siteleri yayınlamasını sağlıyor. Geleneksel web sitesi oluşturucuların aksine, 10Web AI akıllı tasarım önerileri, özelleştirilebilir şablonlar ve anında web sitesi oluşturma özellikleri sunarak geliştirme sürecini basitleştiriyor.

Bu sayede kullanıcılar, çevrimiçi varlıklarının sorunsuz bir şekilde kurulup başlatılabileceğini bilerek pazarlama stratejilerine ve içeriklerine daha fazla odaklanabilirler. AI'nın gücüyle web sitesi geliştirme sürecini hızlandırmak isteyenler için 10Web AI Website Builder cazip bir çözüm sunuyor.

10Web'in en iyi özellikleri:

AI ile web sitesi oluşturma otomasyonunu sağlar ve kullanıcıların tamamen işlevsel web sitelerini hızlı bir şekilde yayına almasını sağlar

Yapay zeka destekli geniş bir tasarım şablonu ve özelleştirme seçenekleri aralığı sunarak, kapsamlı web geliştirme bilgisi olmadan çevrimiçi varlık oluşturmak isteyen pazarlamacılar için mükemmel bir araç haline getirir.

10Web sınırlamaları:

Web sitesi oluşturma sürecini kolaylaştırsa da, belirli ve karmaşık özelleştirme ihtiyaçları olan kullanıcılar için ek manuel ayarlamalar gerekebilir.

10Web fiyatlandırması:

İş AnnualAI Starter: Aylık 10 $AI Premium: Aylık 15 $AI Ultimate: Aylık 23 $

Ecommerce AnnualAI Ecommerce Starter: Aylık 11 $AI Ecommerce Premium: Aylık 23 $Özel barındırma: Aylık 175 $

Agency AnnualAgency Starter: Aylık 24 $AI Premium: Aylık 60 $Agency Ultimate: Özel fiyatlandırma

10Web puanları ve yorumları:

G2: 4,4/5 (90'dan fazla yorum)

13. Lexica. Art

Pazarlama kampanyalarınıza, e-posta bültenlerinize veya bloglarınıza çarpıcı görseller oluşturup eklemenin basit bir yolunu arıyorsanız, Lexica. Art tam size göre bir yapay zeka pazarlama aracıdır.

Belirli anahtar kelimeleri kullanarak görseller arayabilir veya görselin nasıl olması gerektiğini açıklayan komutlar kullanarak tamamen yeni bir görsel oluşturabilirsiniz. Bu yapay zeka destekli görsel oluşturma aracı, sosyal medya görselleri, blog kapak görselleri ve hatta ürün fikirleri üretmek için mükemmeldir.

Lexica. Art'ın en iyi özellikleri

Aperture : Konuları sanki bir fotoğraf makinesiyle çekilmiş gibi gerçekçi bir görüntü oluşturur

Arama çubuğu : İhtiyacınız olan görselle ilgili anahtar kelimeleri girin, metin girişinize göre geniş bir resim seçimı anında karşınıza çıkacaktır

Görüntü özelleştirme: Oluşturulan her görüntünün komut satırını, boyutunu ve diğer ayrıntılarını gösterir. Komut satırını kopyalayın ve kendi yorumunuzla veya hayal gücünüzle benzer görüntüler oluşturmak için değiştirin 3

Lexica. Sanat sınırlamaları

Görüntü oluşturma sınırları: Görüntüleri ücretsiz olarak arayabilirsiniz, ancak bir görüntüyü "oluşturmak" için Lexica AI'nın ücretli planına abone olmanız gerekir

Tekrarlama: Geliştirme aşamasında olduğu için, bu durum eğitim verilerinin çeşitliliğine bağlıdır. Komutlarınızı iyileştirip ince ayar yapmadığınız sürece, aracın bir süre sonra tekrarlayan görüntüler üretme olasılığı yüksektir

Lexica. Sanat eserlerinin fiyatlandırılması

Başlangıç : Aylık 10 $

Pro: Aylık 30 $

Maksimum: Aylık 60 $

Lexica. Sanat değerlendirmeleri ve yorumları

G2 yorumları : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra yorumları: Yeterli sayıda yorum yok

14. Notion AI

Notion aracılığıyla

Proje yönetimi için halihazırda Notion kullanıyorsanız, Notion'un yerleşik AI asistanı, işlerinizi daha hızlı halletmenize yardımcı olan bir eklentidir.

Entegre AI yazma aracı, Çalışma Alanınızla ilgili soruları yanıtlayabilir, beyin fırtınası ortağınız olabilir, içeriğinizi geliştirmenize yardımcı olabilir ve verileri eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürebilir.

Notion AI'nın pazarlama alanındaki kullanım örnekleri şunlardır:

Teknik terimleri herkese açıklayın

İçeriyi diğer dillere çevirin

Pazarlama materyallerinizin sesini ve tonunu düzenleyin

Toplantı notlarından sonraki adımları, eylem ögelerinden özetleri ve satış görüşmeleri ile araştırma oturumlarından çıkarılan sonuçları oluşturun

Notion AI'nın en iyi özellikleri

Soru-Cevap: Notion Çalışma Alanınızdaki projeleriniz, wiki sayfalarınız, belgeleriniz ve görevlerinizle ilgili sorular sorun; Notion’un AI pazarlama aracı saniyeler içinde özetler oluşturur

Verileri otomatik olarak doldurun: Projelerinizden ve görevlerinizden anahtar metrikleri, içgörüleri, sonuçları ve diğer kritik ayrıntıları çıkarın ve bunları mantıklı ve net eylem ögelerine dönüştürün

AI şablonları: Satış tanıtım sunumları, sosyal medya takvimleri, video senaryoları ve daha fazlası için önceden tanımlanmış çerçevelere erişin. Notion AI, bu şablonlardaki içeriği önceden doldurmanıza yardımcı olur

Notion AI'nın sınırlamaları

Hatalı sonuçlar: Kullanıcılar, AI asistanının yazma görevleri sırasında bazı paragrafları istemeden sildiğini veya çoğalttığını bildiriyor. Bu durum bazen yazarların içeriği yeniden oluşturmak veya düzenlemek için ek zaman harcamasına neden oluyor

Zor öğrenme süreci: Notion AI'nın birçok kullanım alanı vardır, ancak Notion'un ileri düzey bir kullanıcısı değilseniz, bu aracı en verimli şekilde kullanmayı öğrenmek zaman alıcıdır

Notion AI fiyatlandırması

Ücretsiz: Kullanıcı başına aylık 8 $

Ayrıca: Aylık 22 $/koltuk

İş : Koltuk başına aylık 28 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion AI, üye başına aylık 8 $ karşılığında bir Çalışma Alanına eklenebilir.

Notion AI puanları ve yorumları

G2 yorumları: Yeterli yorum yok

Capterra yorumları: Yeterli yorum yok

15. Userbot.ai

Chatbotlar, satış, destek, operasyon ve pazarlama takımları için sayısız fayda sağlar. Sık sorulan sorulara verilen yanıtları otomasyonla gerçekleştirir, metinleri düzenleyerek kişiselleştirir ve markanın sesini ve tonunu korur; ayrıca sohbet, sesli aramalar ve dijital destek temsilcileri aracılığıyla 7/24 soruları yanıtlar.

Userbot’un üretken yapay zeka platformu, tüm kanallarda müşterilerinizle gerçek zamanlı doğrudan iletişimi yönetmek için konuşma tabanlı yapay zeka çözümleri sunar.

Userbot'un öne çıkan bir fonksiyonu, her müşteri etkileşimini daha insani hale getiren fotogerçekçi bir avatar olan Digital Humans'tır. Dijital kanallarınızla entegre olarak, çok kanallı bir müşteri deneyimi sunmanıza olanak tanır.

Userbot.ai'nin en iyi özellikleri

Özel konuşma akışları : Basit bir sürükle ve bırak oluşturucu ile müşteri yanıtlarına göre farklı konuşma yolları oluşturun

Konuşma yönetimi: Hiçbir şeyin gözden kaçmaması için tüm müşteri konuşmalarınızı tek bir platformda yönetin

Bot+AI: Özel botunuzu hızlı bir şekilde oluşturmak için kod yazmaya gerek olmayan AI oluşturucu

Userbot.ai'nin sınırlamaları

Sınırlı özelleştirme seçenekleri: Basit soru-cevapların ötesinde sohbet deneyimlerini özelleştiremediğiniz için, kullanıcılar ayrıntılı konuşma akışları oluşturmakta zorlanıyor.

Doğruluk eksikliği: Öğrenme yeteneklerinin sınırlı olduğu bildirildiğinden, müşteri sorgularına her zaman doğru yanıt veremeyebilir

Userbot.ai fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Userbot.ai puanları ve yorumları

G2 yorumları: Yeterli yorum yok

Capterra yorumları: Yeterli yorum yok

16. Hemingway Uygulaması

Hemingway aracılığıyla

Bir pazarlamacıysanız, belgelerinizi düzenlemek, dili netleştirmek ve gramer hatalarını ayıklamak için Hemmingway Uygulamasını kullanmış olmalısınız.

Hemingway Düzenleyici Plus, yapay zeka kullanarak metninizdeki cümleleri analiz eder ve uzun cümleleri, zayıf ifadeleri ve pasif cümleleri yeniden yazmak için anında öneriler sunar. Basit yazım denetimlerinin ötesine geçerek üslubunuzu ve kelime seçiminizi uyumlu hale getirir, böylece yeniden yazılan cümleler robotik değil, size özgü bir üslupta olur.

Hemingway Uygulaması'nın en iyi özellikleri

Renk kodlu vurgular: Cümleler, nelerin iyileştirilebileceğini belirtmek için farklı renklerle vurgulanmıştır

Hemingway Düzenleyici Plus : İçeriği sizin üslubunuz ve tarzınızla yeniden yazan, yapay zeka entegrasyonuna sahip gelişmiş uygulama

Hedef okuma seviyesini ayarlayın: Uygulamanın derecelendirme sistemini yazınızın amacına göre ayarlayın; örneğin, akademik veya teknik yazılar için daha yüksek, daha genç bir kitle için ise daha düşük bir derecelendirme seçin.

Hemingway Uygulamasının sınırlamaları

Entegrasyon eksikliği: Hemingway'in ücretsiz sürümü, e-posta veya Google Dokümanlar gibi diğer araçlarla entegre değildir. Düzenlenen içeriği Hemingway Düzenleyici'den kendi yazma uygulamanıza kopyalayıp yapıştırmanız gerekecek, bu da zaman alıcı bir işlemdir

Hemingway Uygulama fiyatlandırması

Ücretsiz

Bireysel 5K: Aylık 10 $

Bireysel 10K: Aylık 15 $

Team 10K: Kullanıcı başına aylık 15 $

Hemingway Uygulama puanları ve yorumları

G2 yorumları: 4,4/5 (40'tan fazla yorum)

Capterra yorumları: Yeterli sayıda yorum yok

17. Albert.ai

Albert, pazarlamacılara ve ajanslara kampanya performansını optimize eden reklamlar oluşturmalarına yardımcı olmak için yapay zekayı kullanır. Arama, sosyal medya, görüntülü reklamcılık ve kanallar arası reklamcılıkta anahtar kelime araştırması, platform kitlesi, cihaz seçimleri ve teklif verme özelliklerini içerir.

Performansı etkileyen her bir potansiyel parametreyi ayrıntılı olarak incelemek, tek tek test etmek ve optimize etmek istiyorsanız, Albert.ai size bu konuda yardımcı olur. Bu aracı kullanarak spesifik içgörüler elde edin ve reklamlarınızı daha verimli hale getirin.

Ayrıca, bir reklam öğesini yenilediğinizde veya değiştirdiğinizde, tahminlere dayanmak yerine Albert'ın pazarlama için AI aracını kullanarak, müşterilerin KPI'larını ve beklentilerini aşmanızı sağlayacak veriye dayalı bir karar verin.

Albert.ai'nin en iyi özellikleri

Çapraz kanal uygulaması: Albert.ai'yi piyasadaki teklif verme platformlarının %90'ında (örn. Display and Video 360 ve Bing Ads) herhangi bir ücretli kampanyada kullanın. Bu, reklamlarınız için hangi kanalın en iyi sonuç verdiğini belirlemenizi sağlar

A/B testi: Kampanyalarınızı sürekli iyileştirmek için anahtar kelimeler, bütçeler, ilgi alanları, bölgeler ve diğer parametrelerin farklı varyasyonlarını test edin

Gelişmiş raporlama: Reklamlarınızı ve mesajlarınızı nasıl özel hale getireceğinizi anlamak için ayrıntılı ve eyleme geçirilebilir müşteri içgörüleri edinin

Albert.ai'nin sınırlamaları

Bazı kararlar için sınırlı açıklamalar: Albert.ai, kampanya performansı hakkında ayrıntılı açıklamalar sunamıyor. Örneğin, belirli bir reklam grubu diğerlerinden daha iyi performans gösteriyorsa, bunun neden böyle olduğu konusunda içgörü sunamıyor

Albert.ai fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Albert.ai puanları ve yorumları

G2 yorumları: Yeterli yorum yok

Capterra yorumları: Yeterli sayıda yorum yok

18. Browse.ai

Browse.ai, robotunu herhangi bir web sitesinden veri çıkarmak için "en kolay" yol olarak tanımlıyor.

Bir robotu, bilgilerinizi kullanarak bir web sitesine giriş yapması için eğitebilirsiniz. Bot, web sitesini tarar ve toplanan tüm verileri bir elektronik tabloya aktarır. Bu sayede, seçtiğiniz herhangi bir web sitesinden ürün verileri, fiyat bilgileri, iş ilanları ve daha fazlasını içeren veri toplama işlemlerini otomasyonla gerçekleştirebilirsiniz.

İhtiyacınız olan bilgileri seçin, etiketleyin ve indir düğmesine basın. Birkaç dakika içinde ihtiyacınız olan bilgilere sahip olacaksınız.

Browse'un AI pazarlama aracı, popüler kullanım senaryoları için önceden oluşturulmuş robotlara sahiptir ve bunu Zapier, Airtable, Google E-Tablolar vb. dahil olmak üzere pazarlama teknoloji yığınınızdaki 7.000'den fazla araçla entegre edebilirsiniz.

Browse.ai'nin en iyi özellikleri

Veri çıkarma: Tek bir satır kod yazmadan herhangi bir web sitesinden istediğiniz bilgiyi alın. Verileri bir elektronik tabloda kullanıma hazır hale getirin ve hatta takımınızla paylaşım yapın

Web sitelerini izleyin : Browse.ai robotunu, bir web sitesindeki belirli bilgileri sürekli olarak izleyecek ve bir değişiklik olduğunda size bildirim gönderecek şekilde ayarlayın. Örneğin, bir satıcıysanız, Browse.ai'yi kullanarak perakendecilerinizin stok verilerini gerçek zamanlı olarak izleyebilir ve ürünlerinizi proaktif bir şekilde yeniden stoklayabilirsiniz.

Herhangi bir web sitesini API'ye dönüştürün: Sürekli veri çıkarma için mevcut bir API'si olmasa bile, herhangi bir web sitesi için özel API oluşturun

Browse.ai'nin sınırlamaları

İlk kurulum karmaşıktır: Browse.ai'nin birçok kullanışlı özelliği vardır, ancak araç biraz karmaşıktır; bu da, ayarları yapmak ve tam potansiyelini kullanmayı öğrenmenin biraz zaman alabileceği anlamına gelir

Browse.ai fiyatlandırması

Ücretsiz: Aylık 0 $

Başlangıç paketi: Aylık 48,75 $

Profesyonel: Aylık 123,75 $

Takım: Aylık 311 $

Şirket: Özel fiyatlandırma

Browse.ai puanlarını ve yorumlarını inceleyin

G2 değerlendirmeleri: 4,8/5 (30'dan fazla değerlendirme)

Capterra: 4,5/5 (50 yorum)

19. Algolia

Algolia ile web sitenize yapay zeka destekli arama özelliği ekleyebilirsiniz. Bu sayede, kullanıcıların saniyeler içinde tam olarak istediklerini bulmalarını sağlayarak kullanıcı deneyimini kolaylaştırabilirsiniz.

Uygulama, büyük veri kümelerini analiz ederek gerçek zamanlı sonuçlar sunabilir; bu da onu, pazarlamacıların müşterilerin web siteleriyle etkileşim ve katılımını iyileştirmeleri için değerli bir araç haline getirir.

Algolia'nın en iyi özellikleri

Sorgu kategorizasyonu: Algolia’nın yapay zeka algoritmaları, sorgunun bağlamını yorumlayabilir ve en yakın kategoriden sonuçları görüntüleyerek sonuçların alaka düzeyini artırabilir. Örneğin, burgundy anahtar kelimesi bir renk, içecek veya ruj anlamına gelebilir

Dinamik yeniden sıralama: Algolia, belirli bir kategoride nelerin trend olduğunu belirlemek için yapay zeka kullanır ve müşteriye gösterilecek en güncel bilgileri önceliklendirir

AI eşanlamlıları: Farklı kullanıcı girdilerini analiz ederken, Algolia’nın AI’sı belirli bir anahtar kelimenin eşanlamlılarını tespit edebilir ve bunları daha sonra kullanılmak üzere saklayabilir. Bu, uygulamanın kelime dağarcığını genişleterek AI’nın daha fazla sorguyu tanımlayabilmesini sağlar

Algolia'nın sınırlamaları

Kurulum zorluğu: Kullanıcılar, Algolia'yı doğru şekilde uygulamak için yardıma ihtiyaç duyabilir. Bu durum, arama motorunuzda hatalara yol açarak müşterilere yanlış bilgilerin gösterilmesine sonuç olarak neden olabilir

Algolia fiyatlandırması

Oluşturma: 0 $

Grow : Ayda 10.000 arama isteğine kadar 0 $, her 1.000 ek istek için 0,50 $

Premium : Özel fiyatlandırma

Elevate: Özel fiyatlandırma

Algolia puanları ve yorumları

G2 puanları: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

Capterra değerlendirmeleri: 4,7/5 (60'tan fazla değerlendirme)

20. Reply. io

Reply.io'nun yapay zeka destekli satış etkileşim platformu ile birden fazla kanalda erişiminizi basitleştirin ve yeni müşterileri daha hızlı kazanın. Bu aracı kullanarak WhatsApp, LinkedIn ve e-posta gibi kanallarda kullanıcılarla etkileşim kurmak için ayrıntılı akışlar oluşturabilirsiniz.

Reply.io, LinkedIn'de birine bağlantı isteği göndermek veya e-postaдағы "ofis dışında" ya da "ilgilenmiyorum" yanıtlarını filtreleyerek zaman kazanmanızı sağlamak gibi görevleri otomasyonla otomatikleştirebilir.

Reply.io'nun en iyi özellikleri

Çok kanallı dizi: Potansiyel müşterilere tercih ettikleri kanaldan etkili bir şekilde ulaşmak için e-postalar, LinkedIn mesajları, WhatsApp mesajları ve SMS bildirimlerinden oluşan otomasyonlu bir dizi oluşturun

AI sohbet: Reply.io'nun sohbet özelliğini bilgi tabanınızla entegre edin, böylece potansiyel müşteriler aradıkları bilgilere hızla ulaşsın. Ayrıca, kullanıcıları ücretsiz deneme sürümüne kaydolma veya demo talep etme gibi belirli eylemleri gerçekleştirmeye yönlendirerek satış hunisinde ilerlemelerini sağlamak için de harika bir özelliktir.

İletişim yönetimi: Müşterilerinizi ve potansiyel müşterilerinizi farklı kriterlere göre segmentlere ayırın, böylece tam olarak kime ulaşmanız gerektiğini bilirsiniz

Reply.io'nun sınırlamaları

Eğitim kaynaklarının eksikliği: Kullanıcılar, Reply.io'nun kapsamlı özelliklerini nasıl kullanacaklarını anlamakta zorlanabilir ve onlara yardımcı olacak ayrıntılı kullanım kılavuzları veya eğitimler mevcut değildir

Önemli bilgileri içe aktarma konusunda sınırlı yetenek: Şu anda Reply.io, şirket bilgileri gibi verileri içe aktaramamaktadır. Pipedrive gibi satış araçlarıyla entegrasyonların sınırlı olması nedeniyle, kullanıcılar belirli ayrıntıları yakalamak için özel alanlar oluşturmak zorunda kalacaktır.

Reply.io fiyatlandırması

E-posta Hacmi: Aylık 59 $

Çok kanallı : Kullanıcı başına aylık 99 $

Ajans: Aylık 166 $

Reply.io puanları ve yorumları

G2 değerlendirmeleri: 4,6/5 (1000'den fazla değerlendirme)

Capterra yorumları: 4,6/5 (90'dan fazla yorum)

AI araçları, müşteri davranışlarını analiz ederek, pazardaki boşlukları belirleyerek ve iletişimi kişiselleştirerek pazarlamayı geliştirebilir.

Bu araçlar, müşterileri etkili bir şekilde segmentlere ayırabilir, tekrarlayan görevleri otomasyonla gerçekleştirir ve verimliliği artırabilir. Yapay zeka, büyük hacimli tüketici verilerinden gerçek zamanlı içgörüler sağlayarak pazar trendlerine hızlı yanıt verilmesini sağlar. Yapay zeka, çeşitli pazarlama faaliyetlerine destek olarak kampanya performansını artırabilir.

AI, işlere pazarlama stratejilerini optimize etmeleri için önemli bir fırsat sunuyor.

İçeriğinizi, e-posta pazarlamanızı veya sosyal medya pazarlamanızı iyileştirmeye çalışıyor olun, doğru yapay zeka destekli pazarlama araçları kampanyalarınızı daha başarılı hale getirecektir. Bu araçları kullanarak hatasız metinler yazabilir, en iyi konu başlıklarını seçebilir veya dönüşüm oranlarınızı gerçek zamanlı olarak izleyebilirsiniz.

Çok yakında, pazarlama faaliyetleriniz daha az çaba gerektirecek. Böylece takımınız, bir sonraki yaratıcı beyin fırtınası oturumuna daha fazla zihinsel enerji ayırabilecek.

ClickUp AI, pazarlama, ürün, yazılım geliştirme veya satış takımları gibi belirli takımlara özel olarak tasarlanmıştır. Hazır şablonlar, kuruluşunuzdaki belirli bir takımın gerçekten kullanacağı özel komutlarla takımların verimliliğini artırır.

ClickUp'ın yapay zeka fonksiyonları, pazarlama takımlarının vaka çalışması gibi önemli belgeleri hızlı bir şekilde hazırlamasını kolaylaştırır

Örneğin, e-posta kampanyaları veya marka yönetimi belgeleri için ya da içerik oluşturma sürecinde kullanılmak üzere yapay zeka önerileriyle pazarlama işiniz ne kadar hızlanır?

Ya bu araç, satış takımlarının yerleşik bir düzenleyici sayesinde özlü ayrıntılar içeren daha iyi e-postalar göndermesine yardımcı olabilseydi; böylece herkes genel iletişim becerilerini geliştirebilsaydı?

ClickUp ile bu mümkün!

ClickUp'ın AI özelliklerini daha fazla keşfedin ve ilk çalışma alanınızı ücretsiz olarak oluşturun. AI asistanımız İngiliz aksanıyla konuşmasa da, takımınızda herkesin kendi rolüne özgü işleri yerine getirmesine yardımcı olur ve dost canlısı robotların sandığınızdan daha yakın olduğunu kanıtlar. ?