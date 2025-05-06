2025'te Ürün Yöneticileri için En İyi 12 Kodsuz Araç

Günümüzün hızlı tempolu ürün yönetimi dünyasında, doğru araçlara sahip olmak, olağanüstü ürünler yaratma ve sunma becerilerinizde büyük fark yaratabilir.

Kod gerektirmeyen araçlar, ürün yöneticilerinin iş akışlarını kolaylaştırmalarına, işbirliğini geliştirmelerine ve kapsamlı teknik bilgi gerektirmeden fikirlerini hayata geçirmelerine olanak tanıyan, oyunun kurallarını değiştiren bir unsur olarak ortaya çıkmıştır.

Bu yazıda, ürün yöneticileri için en iyi kodsuz araçları keşfedecek, anahtar özelliklerini, avantajlarını ve sınırlamalarını inceleyecek ve özel ihtiyaçlarınıza en uygun çözümü nasıl seçeceğinizi tartışacağız! 🚀

Ürününüz için en iyi kullanıcı deneyimini sunmayı hedeflerken, ürün yol haritaları, müşteri geri bildirimleri, takım işbirliği ve önceliklendirme arasında dengede kalmaya mı çalışıyorsunuz?

Başarılı bir ürün yönetimi takımı yönetmek kolay bir iş değildir.

Sürekli gelişen teknoloji dünyasında, ürün yöneticileri son trendleri ve araçları takip ederken, aynı zamanda son kullanıcıya odaklanmaya devam etmelidir.

Görev ve sorumlulukların çokluğu, en deneyimli ve mükemmel ürün yönetimi becerilerine sahip PM'lerin bile hedeflerine verimli bir şekilde ulaşmasını engelleyebilir.

Ve şunu kabul edelim: Takımınız ne kadar yetenekli olursa olsun, her şeyi manuel olarak yapamazsınız. Bu yüzden, en iyi kodsuz araçlara ihtiyacınız var.

KODSUZ ARAÇLAR VE DÜŞÜK KODLU ARAÇLARIN ANLAMIMicrosoft Power Apps, hızlı uygulama geliştirmeyi destekleyen düşük kodlu bir geliştirme platformunun örneğidir. Power Apps gibi düşük kodlu araçlar, kodlama bilgisi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir. Ancak sorun, işin bir noktasında yine de bir geliştiriciye ihtiyaç duymanızdır.

Kod gerektirmeyen araçları benimsemek, ürün yöneticileri için oyunun kurallarını değiştirebilir ve günlük görevlerine ve uzun vadeli hedeflerine yaklaşımlarını dönüştürebilir. Kod gerektirmeyen araçların ürün yöneticileri için sunduğu bazı anahtar avantajlar şunlardır:

1. Hızlandırılmış geliştirme

Kod gerektirmeyen araçlar, ürün yöneticilerinin prototipleri yayınlamasına, hızlı bir şekilde yinelemeler yapmasına ve ürünleri daha hızlı piyasaya sürmesine olanak tanır. Ürün lansmanı şablonları sayesinde, geliştirme kaynaklarına bağlı kalmadan bu süreç daha da hızlanır. Bu, pazara sunum süresini önemli ölçüde kısaltır ve sürekli değişen müşteri ihtiyaçlarına ayak uydurmanıza yardımcı olur.

2. Gelişmiş işbirliği

Kod gerektirmeyen platformlar, işlevler arası takımlar arasında daha iyi iletişim ve işbirliğini teşvik eder. Teknik ve teknik olmayan paydaşlar arasındaki engelleri ortadan kaldırarak, bu araçlar herkesin aynı sayfada olmasını sağlar ve daha uyumlu bir ürün geliştirme süreci ile sonuçlanır.

3. Güçlendirilmiş yaratıcılık

Kod gerektirmeyen araçlarla, ürün yöneticileri teknik kısıtlamalar hakkında endişelenmeden yeni fikirleri ve konseptleri deneyebilir. Bu özgürlük, yenilikçiliği tetikler ve ürün yöneticilerinin olağanüstü kullanıcı deneyimleri sunmasına yardımcı olur.

4. Maliyet verimliliği

Kapsamlı kodlama ve geliştirme ihtiyacını en aza indiren kodsuz araçlar, ürün geliştirmenin genel maliyetini önemli ölçüde azaltarak ürün yöneticilerinin kaynakları daha etkili bir şekilde tahsis etmesini sağlar.

5. Ölçeklenebilirlik ve esneklik

Kod gerektirmeyen platformlar, ürün yöneticilerine uygulamalarını ölçeklendirme ve anında değişiklik yapma olanağı sağlar. Bu esneklik, ürünlerin gelişen pazar taleplerine ve kullanıcı gereksinimlerine uyum sağlamasını garanti eder.

Kod gerektirmeyen araçları ürün yönetimi araç setinize dahil etmek, verimliliği, iletişimi ve yeniliği önemli ölçüde artırabilir ve sonuçta daha iyi ürünler ve daha mutlu müşteriler elde etmenizi sağlayabilir.

Bu güçlü araçlarla ürün yönetiminizi bir üst seviyeye taşıma fırsatını kaçırmayın!

Bonus: AI Kodlama Araçları

Ürün yöneticileri için iyi bir kodsuz araç nedir?

Doğru kodsuz aracı seçmek, ürün yöneticilerine sunduğu faydaları en üst düzeye çıkarmak için çok önemlidir. Ancak, çok sayıda seçenek mevcut olduğundan, bir kodsuz aracı diğerlerinden ayıran faktörleri bilmek çok önemlidir.

Ürün yöneticileri için kod gerektirmeyen araçları değerlendirirken dikkate alınması gereken bazı anahtar hususlar şunlardır:

✅ Sezgisel arayüz

✅ Kapsamlı işlevsellik

✅ Sorunsuz entegrasyonlar

✅ Özelleştirilebilirlik ve genişletilebilirlik

✅ Güçlü güvenlik ve uyumluluk

✅ Aktif topluluk ve destek

Bu faktörleri göz önünde bulundurarak, sizi ve ürün yönetimi takımınızı daha iyi sonuçlara daha hızlı ve daha verimli bir şekilde ulaştıracak bir kodsuz araç seçebilirsiniz. ⚡️

İş akışınızı kolaylaştırmanıza, bilinçli kararlar almanıza ve ürününüzü yeni zirvelere taşımanıza yardımcı olacak ürün yöneticileri için en iyi kodsuz araçlara göz atalım. 📈

Proje yönetimi, takım işbirliği ve verimlilik için en iyi kodsuz araç

Gantt Grafiği görünümüyle birden fazla projeyi planlayın, bağımlılıkları yönetin ve özel proje zaman çizel genizde her şeye öncelik verin

ClickUp, tüm ekibinizin işlerini tek bir merkezi yerde bir araya getiren gelişmiş özellikler sunarak ekip işbirliğini ve verimliliği artırmak için tasarlanmış hepsi bir arada bir proje yönetimi aracıdır.

ClickUp'ı günümüzün en iyi proje yönetimi araçlarından biri yapan şey, tamamen özelleştirilebilir, kullanıcı dostu ve kod gerektirmeyen platformudur. Bu, tek başına çalışan girişimciler, küçük işletmeler, büyük kurumsal şirketler ve bunların arasındaki her türlü işletme dahil olmak üzere her boyuttaki takımın ClickUp'ı kendi benzersiz iş akışlarına ve tercihlerine göre yapılandırabileceği ve işiniz büyüdükçe ayarlayabileceği anlamına gelir. Kodlama veya teknik beceri gerekmez. 👏

Ürün yöneticileri ve takımları için ClickUp size şu konularda yardımcı olabilir:

Strateji planlama : Planınızı görselleştirin, fikirlerinizi haritalandırın ve : Planınızı görselleştirin, fikirlerinizi haritalandırın ve ClickUp Beyaz Tahtaları ile iş akışlarına ve görevlere bağlayın

Yol haritaları ve ürün yönetimi : Zihin Haritaları, Zaman Çizelgesi, Gantt grafiği, Liste veya Tablo görünümü ile takımınız için net yol haritaları oluşturun : Zihin Haritaları, Zaman Çizelgesi, Gantt grafiği, Liste veya Tablo görünümü ile takımınız için net yol haritaları oluşturun

Hedefler : Hedefleri ve amaçları uyumlu hale getirin ve ClickUp Hedefleri ile yolunuzdan sapmayın

Takım işbirliği : Sohbet görünümü, yorumlar ve daha fazlasıyla geri bildirim alışverişinde bulunun, gerçek zamanlı güncellemeler alın ve gelişmelerden haberdar olun

Hata ve sorun izleme : Geri bildirimleri ve öncelikleri düzenleyin, : Geri bildirimleri ve öncelikleri düzenleyin, hata ve sorun izlemeyi basitleştirin

İş Akışları ve Otomasyon : Otomasyonlarla net, : Otomasyonlarla net, çevik iş akışları oluşturun ve geliştirme sürecinde sprint yapın

Gerçek zamanlı raporlama ve ilerleme izleme : ClickUp Gösterge Panelleri ile performansı ve hedef ilerlemesini takip edin

Tüm geri bildirim ve geliştirme araçlarınızı entegre edin : Zendesk, Intercom ve Zapier entegrasyonlarıyla ürün kararlarınıza yön verecek müşteri geri bildirim döngüleri oluşturun. Ardından GitHub, GitLab ve Bitbucket için yerel entegrasyonlarla geliştirme ilerlemesini izleyin

ClickUp'ın API'si ile kendi özel ClickApp'inizi oluşturun: ClickUp'ın API'si , aracın işlevselliğini üçüncü taraf uygulamalara entegre etmek için kendi özel entegrasyonlarınızı ve ClickApps oluşturmanıza olanak tanır , aracın işlevselliğini üçüncü taraf uygulamalara entegre etmek için kendi özel entegrasyonlarınızı veClickAppsoluşturmanıza olanak tanır

Nesneler, görevler, ilişkiler ve yapışkan notlarla ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak takımınızla görsel olarak işbirliği yapın

Dahası, tüm ürün yöneticileri ve takımlar, ürün lansmanları, brifingler ve strateji planlaması için ClickUp şablonlarının yanı sıra diğer ürün yönetimi şablonları ve ürün pazarlama şablonlarıyla her türlü işi hızla başlatabilir ve zamandan tasarruf edebilir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Agile Ürün Yönetimi Şablonu ile uyum sağlayın ve daha hızlı hareket edin

En iyi özellikler

Tamamen özelleştirilebilir platform : ClickUp'ın her bölümünü özelleştirin ve Özel Alanlar, özel durumlar, ClickApps ve daha fazlasıyla ihtiyaçlarınıza göre yapılandırın

15'in üzerinde özel görünüm : Zaman çizelgesi, Pano, Gantt grafiği ve daha fazlası dahil olmak üzere işinizi görüntülemek için 15'in üzerinde yöntem arasından seçim yapın

Sürükle ve bırak işlevselliği : Bu özellik, ClickUp Çalışma Alanınızda değişiklikleri daha kolay ve hızlı hale getirir. Teknik beceriye gerek olmadan öğeleri sürükleyip bırakmanız yeterlidir

Otomasyon özellikleri : Önceden oluşturulmuş otomasyon ile tüm süreçleri hızlandırın ve ClickUp otomasyonu ile özel tarifler oluşturun — kodlama gerekmez

Dokümantasyon : Tüm proje, : Tüm proje, iş kapsamı ve şirketle ilgili dosyaları ClickUp Docs ile saklayın

Kaynak yönetimi : İş yükü görünümüyle kaynaklarınızı izleyin

Entegrasyon yetenekleri : ClickUp'ı 1.000'den fazla iş aracına bağlayarak uygulamalarınızı birleştirin ve iş akışınızı kolaylaştırın

Tüm cihazlarda kullanılabilir : Masaüstü, mobil (Android ve iOS uygulaması), ses ve tarayıcı platformlarında kullanılabilir

Ürün Yöneticisi Kılavuzu : Bu kapsamlı kılavuzla, : Bu kapsamlı kılavuzla, ürün yönetimi için ClickUp'ı en verimli şekilde kullanmayı öğrenin

Şablon kitaplığı: Ürün, : Ürün, yazılım geliştiriciler , pazarlama dahil olmak üzere her kullanım durumu ve takım için 1.000'den fazla şablon arasından seçim yapın

Sınırlamalar

Geniş özellik aralığına alışmak biraz zaman alabilir

Bazı Gösterge Paneli kartları ücretsiz planda dışa aktarılamaz

Bazı görünümler mobil uygulamada mevcut değildir

Fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz: Zengin özelliklere sahip ücretsiz plan

Sınırsız: Aylık 7 $/kullanıcı

İş: Aylık 12 $/kullanıcı

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri yorumları

G2: 4,7 üzerinden 5 (5.680+ yorum)

Capterra: 4,7 üzerinden 5 (3.540+ yorum)

2. Feathery

Güçlü formlar oluşturmak için en iyi kodsuz araç

Feathery ile özel form oluşturma

Feathery, ürün takımları için güçlü bir form oluşturucu. Bu araç, ürün takımlarının geliştirici kaynaklarına ihtiyaç duymadan kullanıcıların uygulamaya alımı, ödemeler, başvurular ve daha fazlası için uygulama içi akışlar oluşturmasını sağlar.

Kullanıcılar, Webflow benzeri bir görsel düzenleyici, güçlü mantık oluşturucu ve Segment, Stripe ve Firebase gibi araçlar dahil olmak üzere 5.000'den fazla entegrasyon ile tamamen özelleştirilebilir formlar oluşturabilir.

En iyi özellikler

Markaya özel formlar : Markanızın görsel kimliğine uygun özel formlar oluşturun

Sürükle ve bırak düzenleyici : Kullanıcı dostu bir arayüzle düzenleri kolayca tasarlayın ve düzenleyin

Gelişmiş mantık desteği : Karmaşık koşullu mantığı uygulayarak dinamik formlar ve ş Akışları oluşturun

Uygulama entegrasyonları : 5.000'den fazla uygulamaya bağlanın ve etkileşim kurarak işlevselliği artırın

React ve Javascript SDK'ları : Gelişmiş doğrulama ve özel mantık için geliştirici dostu yazılım geliştirme kitlerini kullanın : Gelişmiş doğrulama ve özel mantık için geliştirici dostu yazılım geliştirme kitlerini kullanın

Sınırlamalar

Google Forms gibi basit bir form oluşturucuya göre kullanıma başlamak daha uzun sürer

Plaid gibi gelişmiş entegrasyonlar ücretli plan gerektirir

Fiyatlandırma

Ücretsiz: Ücretsiz plan

Temel: Aylık 50 $

Pro: Aylık 400 dolar

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri yorumları

Product Hunt: 4,7 üzerinden 5 (20'den fazla yorum)

3. Amplitude

Ürün analizi için en iyi kodsuz araç

Amplitude'da verileri görüntüleyerek daha iyi ve daha bilinçli iş kararları alın

Amplitude, ürün yöneticilerinin kullanıcı davranışlarını analiz ederek ve özelliklerin kullanıcı etkileşimi üzerindeki etkisini anlayarak veriye dayalı kararlar almasına yardımcı olan güçlü bir ürün analizi platformudur.

Müşteri etkileşimlerine bütünsel bir görünüm sağlamak, takımların darboğazları tespit etmesine, başarılı özellikleri belirlemesine ve etkili stratejiler geliştirmesine olanak tanır.

Dahası, tahmine dayalı analitik yetenekleri, gelecekteki kullanıcı davranışları hakkında içgörüler sunarak ürün yöneticilerinin bir adım önde olmalarını sağlar. Bu araç, kullanıcı deneyimini optimize etmek ve büyümeyi hızlandırmak isteyen ürün yöneticileri için çok önemlidir.

En iyi özellikler

Kullanıcı davranış analizi : Kullanıcıların ürününüzle nasıl etkileşimde bulunduğunu izleyin ve analiz edin, değerli içgörüler elde edin

Kohort analizi ve segmentasyon : Kullanıcıları ortak özelliklere veya davranışlara göre gruplandırın ve bu segmentleri daha hedefli içgörüler elde etmek için analiz edin

Gerçek zamanlı raporlama : Zamanında kararlar almak için güncel verilere ve içgörülere anında erişin

A/B testi ve deneme: Ürününüzün farklı sürümlerini veya özelliklerini test edin ve performanslarını karşılaştırarak kullanıcı deneyimini ve etkileşimini optimize edin

Sınırlamalar

Yeni başlayanlar için daha zor öğrenme süreci

Sınırlı veri aktarım yetenekleri

Fiyatlandırma, büyük takımlar için pahalı olabilir

Fiyatlandırma

Ücretsiz: Ücretsiz plan

Büyüme: Demo talep edin

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri yorumları

G2: 4,5 üzerinden 5 (1.964 yorum)

Capterra: 4,6 üzerinden 5 (52 yorum)

4. Webflow

Web siteleri tasarlamak için en iyi kodsuz araç

Webflow ile özel bir web sitesi oluşturma

Webflow, ürün yöneticilerinin herhangi bir kod yazmadan görsel olarak çarpıcı web siteleri tasarlayabilmelerini, oluşturabilmelerini ve yayınlayabilmelerini sağlayan duyarlı bir web tasarım aracıdır.

Tasarımın görsel öğelerini geliştirmenin teknik özellikleriyle birleştirerek, profesyonel ve işlevsel web siteleri oluşturmak için bütünsel bir platform sağlar.

CMS ve e-ticaret yetenekleriyle Webflow, site içeriğini ve çevrimiçi işlemleri yönetme sürecini de basitleştirir. Bu araç, ilgi çekici ve etkileşimli web deneyimleri oluşturmak isteyen ürün yöneticileri için vazgeçilmezdir.

En iyi özellikler

2D görsel düzenleyici : Projenizi iki boyutlu bir alanda tasarlamak ve düzenlemek için grafik arayüzü kullanın

Duyarlı tasarım araçları : Masaüstü bilgisayarlardan cep telefonlarına kadar her cihazda otomatik olarak uyum sağlayan ve harika görünen tasarımlar oluşturun

CMS : Blog gönderileri ve diğer koleksiyonlar gibi site içeriğini kolaylıkla yönetin

Özel etkileşimler ve animasyonlar: Kullanıcı etkileşimini ve deneyimini geliştirmek için benzersiz kullanıcı etkileşimleri ve animasyonlar oluşturun

Sınırlamalar

Sınırlı yerel e-ticaret özellikleri

Webflow'un barındırma hizmetiyle sınırlıdır

Fiyatlandırma

Başlangıç: Ücretsiz plan

Temel: Aylık 18 ABD doları

CMS: Aylık 29 dolar

İş: Aylık 49 dolar

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri yorumları

G2: 4. 5 üzerinden 4 (469 yorum)

Capterra: 4,6 üzerinden 5 (18 yorum)

5. Framer

Prototip oluşturma için en iyi kodsuz araç

Framer ile duyarlı web siteleri tasarlayın ve yayınlayın

Framer, ürün yöneticilerinin kodlama yapmadan etkileşimli, yüksek kaliteli prototipler oluşturmasını sağlayan kodsuz bir araçtır.

Tasarım ve geliştirme arasındaki boşluğu doldurarak, ikisi arasında sorunsuz bir işbirliği sağlar.

Zengin bileşen kitaplığı ve kapsamlı özelleştirme seçenekleriyle Framer, prototip oluşturma ve kullanıcı testi için çok yönlü bir ortam sunar. Bu araç, tasarım sürecini kolaylaştırmak ve ürün kullanılabilirliğini iyileştirmek isteyen ürün yöneticileri için mükemmeldir.

En iyi özellikler

Etkileşimli bileşenler : Kullanıcı eylemlerine yanıt veren önceden oluşturulmuş veya özel bileşenleri kullanarak tasarımlarınızın etkileşimini artırın

İşbirliği ve paylaşım : Takım üyeleriyle sorunsuz bir şekilde çalışın, tasarımlarınızı paylaşın ve platform içinde geri bildirim toplayın

Tasarım araçlarıyla entegrasyonlar : Daha sorunsuz bir tasarım ş akışı için popüler tasarım yazılımlarıyla bağlantı kurun ve varlıkları içe veya dışa aktarın

Yerleşik tasarım sistemi: Tasarımlarınızda tutarlılığı sağlamak için mevcut tasarım standartları ve bileşenleri çerçevesinden yararlanın

Sınırlamalar

Gelişmiş animasyonlar için sınırlı destek

Gelişmiş özellikler için temel kodlama bilgisi gerekebilir

Fiyatlandırma

Ücretsiz: Ücretsiz plan

Mini: Aylık 10 dolar

Temel: Aylık 20 $

Pro: Aylık 30 dolar

İş: Özel fiyatlandırma

Müşteri yorumları

G2: 4. 5 üzerinden 4 (55 yorum)

Capterra: 4,6 üzerinden 5 (16 yorum)

6. Bubble

Web uygulamaları oluşturmak için en iyi kodsuz araç

Bubble ile masaüstü ve mobil web tarayıcıları için etkileşimli, çok kullanıcılı uygulamalar oluşturun

Bubble, ürün yöneticilerinin tam özellikli web uygulamalarını kolaylıkla tasarlayabilmelerini, geliştirebilmelerini ve piyasaya sürebilmelerini sağlayan kodsuz bir platformdur.

Görsel düzenleyicisi ve özelleştirilebilir iş akışları, hızlı prototip oluşturma ve geliştirme imkanı sunarak genellikle gereken zaman ve çabayı azaltır.

Ayrıca, Bubble'ın güçlü entegrasyon yetenekleri, kod yazmaya gerek kalmadan karmaşık uygulamalar oluşturmak için kapsamlı bir çözüm sunar. Bu araç, sağlam, hepsi bir arada bir geliştirme platformu arayan ürün yöneticileri için idealdir.

En iyi özellikler

Sürükle ve bırak düzenleyici : Sezgisel bir arayüz kullanarak öğeleri kolaylıkla tasarlayın ve düzenleyin, kodlama gerekmez

Görsel veritabanı oluşturucu : Veritabanlarını görsel olarak oluşturun ve yönetin, veri düzenleme ve işleme sürecini basitleştirin

Özelleştirilebilir iş akışları : İş akışlarınızı benzersiz iş gereksinimlerinize göre uyarlayarak verimlilik ve etkinliği artırın

Zengin eklenti ekosistemi: Ek işlevler ve diğer araçlar veya platformlarla sorunsuz entegrasyon için geniş bir dizi eklentiden yararlanın

Sınırlamalar

Büyük ölçekli uygulamalar için sınırlı performans

Daha dik öğrenme eğrisi

Yerel mobil uygulama geliştirme için uygun değildir

Fiyatlandırma

Ücretsiz: Ücretsiz plan

Mini: Aylık 10 ABD doları

Temel: Aylık 20 $

Pro: Aylık 30 dolar

İş: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri yorumları

G2: 4. 5 üzerinden 4 (55 yorum)

Capterra: 4,6 üzerinden 5 (16 yorum)

7. Retool

Retool ile iç araçlar oluşturun

Retool, ürün yöneticilerinin mevcut veritabanlarına ve API'lerine bağlayarak hızlı bir şekilde özel iç araçlar oluşturmalarını sağlayan kodsuz bir platformdur.

Sezgisel sürükle ve bırak arayüzü ve önceden oluşturulmuş bileşenleri, benzersiz iş ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş araçlar oluşturmayı kolaylaştırır.

Ayrıca, Retool'un sağlam güvenlik özellikleri, verilerinizin korunmasını sağlar. Bu araç, iç süreçlerini kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak isteyen ürün yöneticileri için güçlü bir çözümdür.

En iyi özellikler

Sürükle ve bırak UI oluşturucu : Bu özellik, kodlama gerektirmeden kullanıcı arayüzünüzdeki öğeleri kolaylıkla tasarlayıp düzenlemenizi sağlar

Önceden oluşturulmuş bileşenler : Hazır öğeleri kullanarak geliştirme sürecini hızlandırın ve tasarımınızda tutarlılığı koruyun

Popüler veritabanları ve API'lerle entegrasyon: Çeşitli veritabanları ve API'lerle sorunsuz bir şekilde bağlantı kurarak farklı kaynaklardan verileri alabilir, işleyebilir ve görüntüleyebilirsiniz

Rol tabanlı erişim kontrolü: Kullanıcı rollerine göre farklı erişim düzeyleri uygulayarak, kullanıcıların yalnızca rollerine ilişkin bilgilere ve özelliklere erişebilmesini sağlayın

Sınırlamalar

Sınırlı tasarım özelleştirme

Fiyatlandırma, kurumsal ve büyük takımlar için pahalı olabilir

Fiyatlandırma

Ücretsiz: Ücretsiz plan

Takım: Aylık 10 dolar

İş: Aylık 20 dolar

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri yorumları

G2: 4,7 üzerinden 5 (159 yorum)

Capterra: 4. 5 üzerinden 4 (69 yorum)

Retool alternatiflerini inceleyin!

8. Airtable

Veri depolama için en iyi kodsuz araç

Airtable'daki raporlama özelliğini kullanarak satış boru hattını yönetme

Airtable, bir elektronik tablonun kullanım kolaylığını bir veritabanının işlevselliği ile birleştiren esnek, kod gerektirmeyen bir veritabanı aracıdır.

Ürün yöneticilerinin verileri çeşitli şekillerde düzenlemesine ve görselleştirmesine olanak tanıyarak işbirliğini ve karar vermeyi geliştirir.

Yerleşik formları ve otomasyon özellikleriyle Airtable, veri toplama ve işlemeyi de basitleştirir. Bu araç, veri yönetimini geliştirmek ve iş akışlarını kolaylaştırmak isteyen ürün yöneticileri için mükemmel bir seçimdir.

En iyi özellikler

Özelleştirilebilir görünümler : Verilerinizin görüntülenmesini ve düzenlenmesini özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayarak analiz ve yorumlamayı kolaylaştırın.

Yerleşik formlar ve otomasyonlar : Hazır formları kullanarak veri toplayın ve otomasyonlar kurarak tekrarlayan görevleri kolaylaştırın, verimliliği artırın.

Zengin entegrasyon ekosistemi : Çeşitli diğer araçlar ve platformlarla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurarak işlevselliği artırın ve birleşik bir ş Akışı oluşturun.

İşbirliği ve paylaşım: Takımınızla ortak projeler üzerinde birlikte çalışın, verileri kolayca paylaşın ve geri bildirim toplayın, hepsi platform içinde.

Sınırlamalar

Sınırlı raporlama ve analiz özellikleri

Geleneksel elektronik tablolara kıyasla daha dik öğrenme eğrisi

Fiyatlandırma

Ücretsiz: Ücretsiz plan

Artı: Koltuk başına aylık 12 $

Pro: Koltuk başına aylık 24 dolar

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri yorumları

G2: 4,6 üzerinden 5 (2.126 yorum)

Capterra: 4,7 üzerinden 5 (1.782 yorum)

9. Zapier

Ş Akışı otomasyonu için en iyi kodsuz araç

Zapier ile web hizmetlerini bağlayın ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Zapier, ürün yöneticilerinin çeşitli uygulamalar arasında görevleri birbirine bağlayıp otomatikleştirerek iş akışlarını kolaylaştıran bir otomasyon platformudur.

Kullanımı kolay arayüzü ve kapsamlı uygulama entegrasyonları ile takımların tekrarlayan görevleri otomatikleştirmesine ve değerli zamandan tasarruf etmesine olanak tanır.

Dahası, çok adımlı Zaps, karmaşık iş akışları oluşturma esnekliği sağlar. Zapier, verimliliği artırmak ve operasyonları optimize etmek isteyen ürün yöneticileri için paha biçilmez bir araçtır.

En iyi özellikler

Kullanımı kolay arayüz : Bu özellik, kullanıcı dostu bir düzen ve sezgisel kontroller sunarak herkesin platformda kolayca gezinmesini ve kullanmasını sağlar

Çok adımlı Zaps : Farklı uygulamalar arasında otomatik eylem dizileri oluşturarak karmaşık, otomatik ş Akışları kolaylıkla oluşturun

Özelleştirilebilir iş akışları: Özel ihtiyaçlarınızı karşılamak için süreç akışlarınızı tasarlayın ve ayarlayın, verimlilik ve etkinliği artırın

Sınırlamalar

Karmaşık otomasyonlar için sınırlı destek

Yoğun kullanımda pahalı olabilir

Fiyatlandırma

Ücretsiz: Ücretsiz plan

Artı: Koltuk başına aylık 12 $

Pro: Koltuk başına aylık 24 dolar

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri yorumları

G2: 4,5 üzerinden 5 (1.085 yorum)

Capterra: 4,7 üzerinden 5 (2.577 yorum)

10. Landbot

Sohbet robotları oluşturmak için en iyi kodsuz araç

Landbot ile konuşma chatbotları, konuşma açılış sayfaları ve web siteleri, etkileşimli anketler, potansiyel müşteri oluşturma botları ve daha fazlasını oluşturun

Landbot, ürün yöneticilerinin ürün ve hizmetleri için konuşma arayüzleri oluşturmasına yardımcı olan kodsuz bir chatbot oluşturucu.

Sürükle ve bırak oluşturucu ve önceden oluşturulmuş şablonları, ilgi çekici, yapay zeka destekli chatbotlar oluşturmayı kolaylaştırır.

Ayrıca, Landbot'un analiz ve raporlama özellikleri, müşteri etkileşimleri hakkında içgörüler sağlayarak müşteri katılımını ve memnuniyetini artırmaya yardımcı olur. Bu araç, müşteri iletişimi ve desteğini geliştirmek isteyen ürün yöneticileri için mükemmeldir.

En iyi özellikler

Sürükle ve bırak oluşturucu : Bu özellik sayesinde, herhangi bir kodlama becerisine ihtiyaç duymadan arayüzünüzdeki öğeleri kolayca tasarlayabilir ve düzenleyebilirsiniz.

Önceden oluşturulmuş şablonlar : Hazır şablonları kullanarak oluşturma sürecini hızlandırırken profesyonel ve tutarlı bir görünüm elde edin.

Popüler platformlarla entegrasyonlar : Diğer popüler araç ve platformlarla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurarak aracın işlevselliğini artırın ve birleşik bir ş Akışı sağlayın.

Analitik ve raporlama: Değerli içgörülere erişin ve performansı izlemek ve bilinçli kararlar almak için ayrıntılı raporlar oluşturun.

Sınırlamalar

Sınırlı doğal dil işleme yetenekleri

Ses tabanlı chatbot desteği yok

Üst düzey planlar için fiyatlandırma pahalı olabilir

Fiyatlandırma

Sandbox: Ücretsiz plan

Başlangıç: Aylık 39 $

Pro: Aylık 99 $

İş: Aylık 300 dolar

Müşteri yorumları

G2: 4,7 üzerinden 5 (259 yorum)

Capterra: 4,5 üzerinden 5 (66 yorum)

11. Glide

Mobil uygulama geliştirme için en iyi kodsuz araç

Glide ile mobil uygulamalar oluşturun, arayüzleri özelleştirin ve daha fazlasını yapın

Glide, ürün yöneticilerinin Google E-Tablolar'daki verileri kullanarak görsel olarak çekici mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan kodsuz bir platformdur.

Sezgisel uygulama oluşturucu ve Google E-Tablolar ile gerçek zamanlı veri senkronizasyonu, ürün yöneticilerinin uygulamaları kolaylıkla oluşturup sürdürmelerini sağlar.

Ayrıca, Glide'ın özelleştirilebilir şablonları ve zengin bileşen kitaplığı, benzersiz ve kullanıcı dostu mobil deneyimler oluşturmanıza olanak tanır. Bu araç, kod yazmaya gerek kalmadan mobil uygulamaları hızlı bir şekilde geliştirmek ve dağıtmak isteyen ürün yöneticileri için harika bir seçimdir.

En iyi özellikler

Sezgisel uygulama oluşturucu : Bu özellik, uygulama oluşturma sürecini basitleştiren ve kodlama becerisi gerektirmeyen kullanıcı dostu bir arayüz sunar

Google E-Tablolar ile gerçek zamanlı veri senkronizasyonu : Verilerinizi Google E-Tablolar ile gerçek zamanlı olarak senkronize edin ve uygulamanızın her zaman en güncel bilgileri görüntülemesini sağlayın

Özelleştirilebilir şablonlar : İhtiyaçlarınıza göre değiştirebileceğiniz hazır şablonlardan yararlanarak oluşturma sürecini hızlandırın ve profesyonel bir görünüm elde edin

Zengin bileşen kitaplığı: Önceden oluşturulmuş bileşenlerden oluşan kapsamlı bir kitaplığı kullanarak, uygulamanıza çeşitli özellikler ve işlevler kolaylıkla ekleyin

Sınırlamalar

Veri kaynağı olarak Google E-Tablolar ile sınırlıdır

Yerel uygulama özellikleri için destek yok

Büyük uygulamalar için sınırlı ölçeklenebilirlik

Fiyatlandırma

Pro: Aylık 99 $

İş: Aylık 249 dolar

Enterprise: Aylık 799 $

Müşteri yorumları

G2: 4,7 üzerinden 5 (359 yorum)

Capterra: 4,5 üzerinden 5 (92 yorum)

12. Coda

Dokümantasyon için en iyi kodsuz araç

Coda ile belgeleri, elektronik tabloları ve oluşturma araçlarını tek bir platformda birleştirin

Coda, ürün yöneticilerinin tek bir arayüzde işbirliğine dayalı belgeler, elektronik tablolar ve uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan çok yönlü bir kodsuz platformdur.

Geleneksel verimlilik araçları arasındaki engelleri ortadan kaldıran Coda, daha esnek ve işbirliğine dayalı bir iş ortamı sağlar.

Özelleştirilebilir bileşenleri ve otomasyon özellikleri ile akıcı iş akışlarını ve verimli görev yönetimini kolaylaştırır. Bu araç, takımlarında işbirliğini ve verimliliği artırmak isteyen ürün yöneticileri için vazgeçilmezdir.

En iyi özellikler

Belgeler ve elektronik tablolar için esnek çalışma alanı : Bu özellik, metin, veri ve etkileşimli bileşenleri tek bir çalışma alanında sorunsuz bir şekilde birleştirerek daha dinamik ve ilgi çekici bir çalışma alanı oluşturmanıza olanak tanır.

Özelleştirilebilir bileşenler ve şablonlar : Özel ihtiyaçlarınıza göre çalışma alanınızı tasarlamak için çeşitli değiştirilebilir öğeler ve şablonlardan yararlanın.

Otomasyon ve entegrasyonlar : Tekrarlayan görevleri otomatikleştirin ve çeşitli diğer araçlarla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurarak işlevselliği artırın ve iş akışlarını kolaylaştırın.

İşbirliği ve paylaşım özellikleri: Takımınızla paylaşılan projeler üzerinde birlikte çalışın, verileri kolayca paylaşın ve geri bildirim toplayın, hepsi platform içinde.

Sınırlamalar

Sınırlı mobil uygulama fonksiyonları

Yeni başlayanlar için daha zor öğrenme süreci

Daha büyük belgelerde performans yavaşlayabilir

Fiyatlandırma

Ücretsiz: Ücretsiz plan

Pro: Aylık 12 dolar

Takım: Aylık 36 dolar

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri yorumları

G2: 4,7 üzerinden 5 (393 yorum)

Capterra: 4,7 üzerinden 5 (87 yorum)

Bu kodsuz araçlar, ürün yöneticilerinin iş akışlarını kolaylaştırmasına, işbirliğini geliştirmesine ve yenilikçi ürünler geliştirmesine yardımcı olacak bir dizi özellik ve işlev sunar. Kodsuz proje yönetimi uygulamaları, form oluşturucular veya kodsuz otomasyon araçları olsun, bu kodsuz platformlar iş yapma şeklinizi değiştirebilir.

Her bir aracın en iyi özelliklerini ve sınırlarını değerlendirerek, özel ihtiyaç ve gereksinimlerinize en uygun olanı hakkında bilinçli bir karar verebilirsiniz.

Ürün geliştirme sürecinizi yönetme şeklinizde devrim yaratmaya hazır mısınız? Ürün geliştirmeyi hızlandırmak, işbirliğini geliştirmek ve ürünlerini daha iyi yönetmek isteyen ürün yöneticileri için mükemmel olan hepsi bir arada verimlilik ve proje yönetimi platformu ClickUp'ı keşfedin.

Misafir Yazar:

Michael Kilcullen, B2B SaaS alanında 5 yılı aşkın deneyime sahip bir büyüme lideridir. İş dışında, Florida'nın güneşli havasında sörf yaparken, golf oynarken veya pickleball oynarken bulabilirsiniz.