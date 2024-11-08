Pazarlamacılar için en iyi 15 sosyal medya AI aracı

Sonsuz yorumları kaydırmak, gönderileri planlamak, sosyal medya AI araçları olmadan metrikleri izlemek... Tüm bunlar kaosa yol açar.

Takımım ve ben sosyal medya gönderilerini planlamak için sayısız saatler harcadık ve yine de sonuçları ölçmede geri kaldık.

Sosyal medyada boğulmamak için bazı sosyal medya AI araçlarına ihtiyacımız olduğunu fark ettik. Birçoğunu denedim ve farklı ihtiyaçlar için doğru olanı kullanmanın önemli olduğunu öğrendim.

Bu nedenle, işinizi kolaylaştırmak için içeriği düzenlememize, analitiği izlememize ve genel stratejiyi uygulamamıza yardımcı olan en iyi 15 sosyal medya AI aracının bir listesini hazırladım. Bunlar, yaratıcılıktan ödün vermeden sosyal medya pazarlamanızı daha yönetilebilir hale getirecek. 🙌

Bir sosyal medya AI aracında nelere dikkat etmelisiniz?

Doğru AI sosyal medya aracını seçerken, çok fazla seçenek olduğu için kafanız karışabilir! Ancak, tüm sosyal medya AI araçları ihtiyaçlarınıza uygun olmayacaktır.

Bilgiye dayalı kararlar almanıza yardımcı olmak için, öncelik vermeniz gereken bazı temel özellikleri burada bulabilirsiniz. 👇

Kullanım kolaylığı ve destek: Sezgisel bir arayüze sahiptir, tüm beceri düzeyindeki kullanıcılar için erişilebilir ve güvenilir müşteri desteği sağlar

Entegrasyonlar: Önemli sosyal medya platformları ve teknoloji yığınınızla sorunsuz bir şekilde entegre olur

Birden fazla hesabı yönetin: Tek bir gösterge panelinden birden fazla hesabı denetlemenize ve kontrol etmenize yardımcı olur

Otomasyon: Tutarlı bir yayın programı oluşturmanıza ve zamandan ve çabadan tasarruf etmenize yardımcı olan zamanlama ve otomatik yayınlama gibi güçlü otomasyon özelliklerine sahiptir

Analitik ve raporlama: Etkileşim, hedef kitle davranışları ve performans hakkında ayrıntılı bilgiler sağlar

AI yetenekleri: İçerik oluşturma, duygu analizi ve hashtag önerileri gibi gelişmiş AI özelliklerine sahiptir

Sosyal medya stratejisi planlaması için en iyi 15 sosyal medya AI aracının yer aldığı listemizde, Sprout Social gibi klasiklerin yanı sıra Albert.ai gibi yeni gelenler de bulunuyor. Bu araçların ortak noktası nedir? Yapacakları işte mükemmeller! 🎯

Etkili sosyal medya pazarlama kampanyaları oluşturmak ve tanıtım stratejinizi yönlendirmek için her birini nasıl kullanabileceğinizi görelim.

1. ClickUp (AI ile sosyal medya oluşturma ve planlamayı kolaylaştırmak için en iyisi)

ClickUp, özellikle AI yetenekleri ve 1000'den fazla uygulama entegrasyonu ile sosyal medya içeriği oluşturma ve planlamayı basitleştiren güçlü bir platformdur. Fikir oluşturmadan yayınlamaya kadar içerik iş akışlarını otomatikleştiren hepsi bir arada sosyal medya yönetimi özellikleri ile listemizin en üstünde yer almaktadır.

ClickUp Belgeleri

ClickUp Docs ile içeriğinizi daha etkili hale getirmek için biçimlendirin

ClickUp Docs, belgeleri oluşturma, yönetme ve üzerinde işbirliği yapma araçlarıyla içerik oluşturmanıza yardımcı olan güçlü bir özelliktir. Takımınızın üst düzey içeriği verimli bir şekilde üretmesini ve iyileştirmesini kolaylaştırır.

Zengin biçimlendirme özellikleri, iç içe sayfalar, stil seçenekleri ve şablonlarla tüm sosyal medya içeriğinizi platformda düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, ClickUp'ın gerçek zamanlı işbirliği algılama özelliği ile takımınızla aynı anda beyin fırtınası yaparak harika bir sosyal medya içerik yol haritası planlamanıza yardımcı olur.

ClickUp Brain

ClickUp Brain'i deneyin ClickUp Brain'e sosyal medya için içerik yazmasını söyleyin ve anında alın

ClickUp Brain, bir sparring partner olarak bağlamsal, gerçek zamanlı ve anlık destek sunarak beyin fırtınası oturumlarınıza yeni fikirler ve bakış açıları getiren AI destekli bir asistandır. Yeni içerik stratejileri oluşturmanıza, sosyal medya kampanyası hedeflerinizi iyileştirmenize, toplantı özetleri oluşturmanıza ve toplanan verilere dayalı raporlar yazmanıza yardımcı olması için onu kullanabilirsiniz.

Belgeler'e entegre olan Brain, anahtar noktaları veya önerileri doğrudan beyin fırtınası için kullandığınız belgelerde eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürür. AI yazma asistanı, yerleşik yazım denetimi ve mükemmel üslupta mesajlar oluşturan hızlı yanıtlarla yazımınızı geliştirmenize yardımcı olur.

ClickUp, her zaman her yerden takımınızla bağlantı kurmanıza yardımcı olan diğer mükemmel işbirliği özelliklerine de sahiptir.

ClickUp Sohbet

ClickUp Sohbet ile takımınızla iletişim kurun ve işbirliği yapın

ClickUp Chat, takım iletişimi ve görev yönetimini tek bir sorunsuz araçta bir araya getirir. Herkesi aynı sayfada tutmak için mükemmeldir, sosyal medya kampanyaları ve içerik oluşturma gibi projeleri tartışmanıza ve doğrudan ilgili ClickUp Görevlerine bağlanmanıza olanak tanır.

AI destekli özellikleriyle ClickUp Sohbet, konuşmaları özetleyebilir ve ilgili görevleri otomatik olarak oluşturup bağlamayı önerebilir, böylece proje yönetimini daha sorunsuz ve verimli hale getirir.

ClickUp ile takım üyelerinizi basit bir "@" ile etiketleyin Yorumları atayın

ClickUp'ta takım üyelerine ve kendinize yorumlar atayarak, iş akışınızda hiçbir şeyin kaçırılmamasını sağlayın. Bu özellik aynı zamanda belirlenen kişiye bir bildirim tetikler ve görev, görev tepsisinde görünür. Yöneticiler için görevleri doğrudan tartışmalardan delege etmenin mükemmel bir yoludur.

ClickUp Gösterge Paneli

ClickUp Gösterge Panelleri ile kampanyanızın ilerlemesini görselleştirin

ClickUp Gösterge Panelleri, sosyal medya kampanyalarınızı görselleştirmek için olağanüstü bir yol sunar. Anahtar metrikler ve kampanya performansı hakkında gerçek zamanlı içgörüler sağlar. Ayrıca özelleştirilebilirler, böylece iş akışınıza uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Sosyal medya ve içerik oluşturma yönetimimiz için ClickUp'ı uygulamaya koymamız, bu projede TÜM e-posta iletişimini başarıyla ortadan kaldırmamızı sağladı.

Sosyal medya ve içerik oluşturma yönetimimiz için ClickUp'ı uygulamaya koymamız, bu projede TÜM e-posta iletişimini başarıyla ortadan kaldırmamızı sağladı.

ClickUp ayrıca, sosyal medya takviminizi planlamanıza yardımcı olacak birden fazla içerik takvimi şablonu sunar.

ClickUp Sosyal Medya Gelişmiş Şablonu, içerik planlamasına işbirliğine dayalı, verimli bir yaklaşım sunar. Beş farklı görünümü (Liste, Pano, Takvim, Gömme ve Belge) ile görevleri özel olarak yönetebilirsiniz.

Benzer şekilde, ClickUp Sosyal Medya Yayınlama Planı Şablonu, yapılandırılmış bir planlama çerçevesi, yayın planlama ve iptal, tamamlandı ve devam ediyor gibi özel durumlar ile tutarlı bir kitle etkileşimi için sosyal medya yönetimini optimize eder ve net bir kampanya izleme sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Görev yönetimi: Her içerik veya kampanya için görevler oluşturun, son tarihler belirleyin ve bunları takım üyelerine atayın

Özel iş akışları: Sosyal medya içerik oluşturma sürecinizi yansıtacak özel iş akışları oluşturun

ClickUp Otomasyonları: ClickUp Brain ile "eğer-o zaman" tetikleyicileri kullanarak rutin görevleri otomatikleştirin veya doğal dilde otomasyon dizileri oluşturun

ClickUp Entegrasyonları: Google Drive, Dropbox, Google Takvim, Chrome, Figma, Vimeo ve daha birçok popüler uygulama ile entegre edin

1000'den fazla hazır şablon: Zaman kazanmak ve projeler arasında tutarlılık sağlamak için çeşitli kullanım durumlarına yönelik yüzlerce şablona erişin

Çoklu görev görünümleri: Gantt Grafiği, Kanban Panosu, Liste Görünümü ve Tablo Görünümü dahil olmak üzere 15'ten fazla Özel Gantt Grafiği, Kanban Panosu, Liste Görünümü ve Tablo Görünümü dahil olmak üzere 15'ten fazla Özel ClickUp Görünümü ile sosyal medya kampanyanızın zaman çizelgelerini görselleştirin

ClickUp sınırlamaları

İlk kurulum zaman alır

Kullanıcılar, geniş işlevsellik aralığı nedeniyle öğrenme eğrisinin dik olduğunu bildirmiştir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Lately AI (Sosyal medya için içeriği yeniden kullanmak için en iyisi)

via Lately AI

Son zamanlarda AI, içerik oluşturma, planlama ve analizi kolaylaştırmak için Nörobilim Odaklı AI'dan yararlanan en popüler sosyal medya AI araçlarından biridir.

Bloglar, podcast'ler veya videolar gibi uzun içerikleri farklı platformlar için kısa sosyal medya gönderilerine dönüştürür. Bu, erişimlerini genişletmek isteyen pazarlamacılar için özellikle yararlıdır.

Son zamanların en iyi AI özellikleri

Herhangi bir kanalda, herhangi bir dilde veya bölgesel lehçede herhangi bir hedef kitleye ulaşmak için benzersiz ve özelleştirilmiş bir "ses modeli" oluşturun

Platformunuzun algoritmasını günler, haftalar, hatta aylar öncesinden optimize edin

Merkezi iletişim için tüm takım üyelerini tek bir marka hiyerarşisi altında birleştirin

Son zamanlarda AI sınırlamaları

Gönderileri yeniden düzenlemeye çalıştığınızda kuyruk gibi özellikler hatalı çalışıyor

Platformdan gönderileri güçlendiremezsiniz

Instagram hikayeleri oluşturmanıza izin vermez

Son zamanlarda AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 59 $

Büyüme: 3 kullanıcı için aylık 239 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Son zamanlarda AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

3. Agorapulse (Kapsamlı sosyal medya yönetimi için en iyisi)

agorapulse aracılığıyla

Agorapulse, birden fazla platformu kolayca yönetmek için özellikler sunan kapsamlı bir sosyal medya yönetim aracıdır.

Bu aracı, gönderileri planlamak, konuşmaları izlemek ve performans verilerini analiz etmek için kullandım. Kullanıcıların tüm platformlardan gelen mesajları ve yorumları bir araya getirmelerine yardımcı olan "birleştirilmiş gelen kutusu" özelliğini özellikle beğendim.

Agorapulse'un en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak takvimini kullanarak gönderileri planlayın ve kolayca görselleştirin

İçerik oluşturma için özelleştirilebilir sosyal medya şablonlarına erişin

"Sosyal Dinleme" özelliği ile markanızın, rakiplerinizin ve ilgili anahtar kelimelerin bahsedilme sıklığını izleyin

Kapsamlı analizlerle sosyal medya performansınız hakkında derinlemesine bilgiler edinin

Agorapulse sınırlamaları

Sınırlı entegrasyonlar: TikTok veya diğer yeni sosyal uygulamalar gibi platformlarla entegre olamaz

Özellikle yayınları planlarken veya medya yüklerken yavaş olabilir

X (eski adıyla Twitter) analitiği için ek ücret ödemeniz gerekir

Ücretsiz planda sınırlı yayınlama seçenekleri

Yorumları ve Instagram DM'lerini aynı platformda birleştirmez, bu nedenle bunları manuel olarak kontrol etmeniz gerekir

Agorapulse fiyatlandırması

Standart: Kullanıcı başına aylık 69 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 99 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 149 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Agorapulse puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (900'den fazla yorum) 4,5/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (700'den fazla yorum)

Ayrıca okuyun: Sosyal stratejinizi güçlendirmek için en iyi 10 sosyal dinleme aracı

4. SocialBee (Evergreen içerik yönetimi için en iyisi)

socialBee aracılığıyla

SocialBee, çeşitli platformlarda içerik oluşturmayı yönetmenize, otomatikleştirmenize ve optimize etmenize yardımcı olmak için tasarlanmış çok yönlü bir sosyal medya AI aracıdır.

Öne çıkan özelliklerinden biri, gönderileri geliştirmenize ve daha iyi etkileşim için stratejiler planlamanıza olanak tanıyan AI Content Improvement (AI İçerik Geliştirme) işlevidir. Bu özelliği, özellikle Facebook, Instagram, X ve LinkedIn için platformlara özel içerikleri daha hızlı oluşturmak için kullandım.

SocialBee'nin en iyi özellikleri

Canva, Unsplash ve GIPHY gibi araçlarla uygulama içi entegrasyonlar sayesinde feed'leriniz için görsel olarak çekici içerikler tasarlayın

Çalışma alanınıza kişileri davet edin, roller atayın, geri bildirim bırakın ve içeriği tek bir uygulamadan onaylayın

1.000'den fazla sosyal medya komutuyla gönderiler oluşturun, blogları özetleyin ve farklı üsluplarda yüksek kaliteli içerikler hazırlayın

Her zaman güncel olan içerikleri geri dönüştürün ve yüksek performanslı gönderileri yeniden paylaşarak erişimlerini otomatik olarak genişletin

SocialBee sınırlamaları

Yerleşik Pinterest entegrasyonu yoktur

Özellikle uzun içerikler için sınırlı metin biçimlendirme özellikleri

Kopyala-yapıştır işlemi biçimlendirmeyi iyi aktarmaz, bu da zaman alıcı bir görev haline getirir

UI görsel olarak çekici değil

SocialBee fiyatlandırması

Standart

Bootstrap: Kullanıcı başına aylık 29 $

Accelerate: Kullanıcı başına aylık 49 $

Pro: 3 kullanıcı için aylık 99 $

Ajans

Pro50: 179 $/ay

Pro100: 329 $/ay

Pro150: 449 $/ay SocialBee puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (400'den fazla yorum) 4,8/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (30'dan fazla yorum) 4,6/5 (30'dan fazla yorum)

5. Sprout Social (İçgörüler ve görev otomasyonu için en iyisi)

sprout Social aracılığıyla

Listemin beşinci sırasında yer alan Sprout Social, güçlü analitik ve otomasyon yetenekleriyle tanınan harika bir platformdur.

En iyi özelliklerinden biri, mesajları otomatik olarak olumlu, olumsuz veya nötr olarak sınıflandıran ve hedef kitlenizin algısını gerçek zamanlı olarak ölçmenize yardımcı olan AI destekli duygu analizi.

Sprout Social'ın en iyi özellikleri

Verileri gruplandırmak ve sınıflandırmak için "akıllı kategoriler" özelliğinden yararlanın ve farklı sosyal medya kanallarında belirli trendleri veya konuları daha kolay izleyin

Sezgisel gösterge panelleri aracılığıyla KPI'ları görselleştirip izlemek için iş zekası raporlama araçlarıyla ayrıntılı metrikler elde edin

Marka varlığını büyütmek için etkileyiciler ve içerik oluşturucularla ortaklıklar kurun ve yönetin

Sprout Social sınırlamaları

Akıllı gelen kutusu için AI yanıtları yok

Sık kullandığınız hashtag'leri kaydedemezsiniz

Bazen farklı platformlardaki profiller birbirinden kopabilir

LinkedIn'de PDF paylaşımlarını planlayamazsınız

Sprout Social fiyatlandırması

Standart: Kullanıcı başına aylık 249 ABD doları

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 399 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 499 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Sprout Social puanları ve yorumları

6. Emplifi (eski adıyla Socialbakers) (AI odaklı müşteri etkileşimi için en iyisi)

emplifi aracılığıyla

Emplifi (eski adıyla Socialbakers), markaların pazarlama ve müşteri hizmetleri çabalarını kolaylaştırmaya yardımcı olan yapay zeka destekli bir sosyal medya aracıdır.

Özellikle, birden fazla işlevde AI kullanımı beni çok etkiledi. Duyguları ve dinamik konuları algılayabilen AI destekli sosyal dinleme araçları sayesinde, hedef kitlenizle ilgili trendleri ve konuşmaları takip edebilirsiniz.

Emplifi'nin en iyi özellikleri

Tüketici davranışları hakkında daha derin içgörüler elde etmek için doğal dil işleme yetenekleriyle kamuoyunun algısını gerçek zamanlı olarak ölçün

PrimeTime aracıyla geçmiş kitle verilerini kullanarak içerik yayınlamak için en uygun zamanları belirleyin

Büyük hacimli müşteri geri bildirimlerini özetleyin ve anahtar endişeleri belirlemek için analiz edin

Emplifi sınırlamaları

LinkedIn ve Tiktok entegrasyonları, bahsetmeleri izlemenize izin vermez

Birden fazla sosyal medya kanalı için raporlama özelliklerinde tutarlılık eksikliği

İçerik koleksiyonları için toplu etiketleme gibi özelleştirme olanakları yoktur

Bazı kullanıcılar kullanıcı arayüzünü kafa karıştırıcı buluyor. Örneğin, planlanmış raporların yönetimi "içerik" veya "gösterge panelleri" altında değil, kullanıcının profilinde yer alıyor

Emplifi fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Emplifi derecelendirmeleri ve yorumları

7. Brandwatch (Sosyal dinleme ve trend analizi için en iyisi)

via Brandwatch

Brandwatch, sosyal dinleme ve trend analizi için kullanışlı olan güçlü bir dijital tüketici istihbarat platformudur.

Gelişmiş AI ve veri yönetimi yetenekleri, işletmelerin müşteri duyarlılığını ölçmesine, marka algısını izlemesine ve platformlar arasında çevrimiçi konuşmaları toplama.

Brandwatch'ın en iyi özellikleri

Çeşitli sosyal medya kanallarında markanızdan bahsedilme durumunu izleyin ve "duygu analizi" ile bu bahsetmelerin ardındaki duygusal tonu değerlendirin

Akıllı uyarı özelliği ile olumsuz duyguların ani artışları hakkında bildirimler alın

Sorguları daraltan ve hedefleyen 48 boole operatörü ile aramaları birden fazla dilde özelleştirin

En iyi marka influencer'larını keşfedin ve influencer ilişkilerini yönetin

Brandwatch sınırlamaları

Anahtar kelime geri doldurma, yani kaybolan anahtar kelimeleri yüklememe özelliği, birçok denemeden sonra bile başarısız oluyor

Grafiklerin başka yerlerden veri çekmesi veya gösterge paneli içindeki öğelerin taşınmasıyla ilgili sorunlar gibi küçük aksaklıklar yaygındır

Veri yükleme uzun zaman alır

Birleşik etkileşim puanı yok

Brandwatch fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Brandwatch derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 4/5 (600+ yorum) 4. 4/5 (600+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (200'den fazla yorum)

8. Tailwind (Sosyal medyada görsel içerik planlamak için en iyisi)

via Tailwind

Tailwind, Instagram, Pinterest ve Facebook gibi platformlarda görsel içeriği yönetmek için popüler bir araçtır.

Genellikle sosyal medya planlaması için kullandık ve görsellere odaklanan platformlar için sosyal medya içerik stratejisini planlamak ve optimize etmek için özellikle yararlı bulduk. Sosyal medya içeriğimizde kullandığımız görsel olarak çekici ve duyarlı tasarımlar oluşturuyor.

Tailwind'in en iyi özellikleri

Belirli kitlelere özel başlıklar , açıklamalar ve kısa video senaryoları için bir AI aracı olarak kullanarak ilgi çekici sosyal medya gönderileri oluşturun

Profesyonel kalitede görseller içeren önceden tasarlanmış özelleştirilebilir şablonlarını kullanın. Tasarımlarda tutarlılığı sağlamak için marka renklerini, yazı tiplerini ve logoları otomatik olarak uygular

Hedef kitleye göre en iyi yayınlama zamanını seçen "SmartScheduling" özelliği ile manuel çaba harcamadan etkileşimi en üst düzeye çıkarın

Görsel 9-ızgara Instagram feed planlayıcı ile içeriğinizi önizleyin ve düzenleyin

Tailwind sınırlamaları

Sınırlı platform entegrasyonları, özellikle Pinterest ve Instagram, ideal değildir

Hesabınızı iptal etmek zordur ve müşteri hizmetleri yetersiz olabilir

Sınırlı Pinterest analitiği

Tailwind fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Gelişmiş: 2 kullanıcı için aylık 49,99 $

Maksimum: 5 kullanıcı için aylık 99,99 $

Tailwind puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

9. Loomly (İşbirliğine dayalı içerik oluşturma ve planlama için en iyisi)

loomly aracılığıyla

Loomly, işbirliğine dayalı içerik oluşturmaya ve planlamaya yardımcı olan harika bir sosyal medya yönetim aracıdır. İçerik fikirlerinden yayınlamaya ve ölçüme kadar sosyal medya etkinliklerini kolaylaştırır.

Onay ş Akışları ve yayın maketleri gibi işbirliği özelliklerini kullanarak tek bir arayüzden çeşitli sosyal medya hesaplarını yönetebilirsiniz.

Loomly'nin en iyi özellikleri

İçerik kitaplığı ve Canva ve Unsplash gibi entegre araçları kullanarak medya varlıklarını depolayın ve düzenleyin; ayrıca beş milyondan fazla telifsiz fotoğrafa ve videoya erişebilir ve bunları doğrudan platformda düzenleyebilirsiniz

Sosyal medya trendlerine ve tatillere göre 300'den fazla günlük içerik önerisi alın ve taze ve ilgi çekici bir içerik takvimi oluşturun

Yerleşik Loomly URL kısaltıcı ile yüksek performanslı gönderileri ve kampanyaları belirleyin ve tıklamaları izleyin

Loomly sınırlamaları

Uygulamanın planlanan zamanda bir platforma yayın yapmadığı örnekler olmuştur

Bazı gönderiler manuel olarak yayınlanmalıdır. Örneğin, bir kullanıcı bir reel'i Facebook ve Instagram'da yayınlamak zorunda ise, reel yalnızca Facebook'ta yayınlanacaktır

Yayın taslaklarını paylaşmak zordur

Loomly fiyatlandırması

Temel: 2 kullanıcı için aylık 42 ABD doları

Standart: 6 kullanıcı için aylık 80 ABD doları

Gelişmiş: 14 kullanıcı için aylık 175 ABD doları

Premium: 30 kullanıcı için aylık 369 $

Loomly puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1.700+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (450+ yorum)

10. Albert. ai (Otomatik reklam yönetimi ve optimizasyonu için en iyisi)

Albert. ai, sosyal medya, ücretli arama ve programatik görüntüleme gibi kanallarda dijital kampanyaları bağımsız olarak yönetmek ve optimize etmek için tasarlanmış bir AI tabanlı pazarlama platformudur.

Makine öğrenimi ve tahmine dayalı analitik kullanarak medya satın alma, hedef kitle belirleme ve kreatif optimizasyon gibi görevleri yerine getirir ve pazarlamacıların stratejiye odaklanmasına olanak tanır.

Albert. ai'nin en iyi özellikleri

Hedefleme, teklif verme ve bütçe tahsisi gibi dijital kampanyaların anahtar unsurlarını otomatikleştirin

Platformu kullanarak yaratıcı varlıkları gerçek zamanlı olarak test edin ve optimize edin, reklamların farklı kanallarda en iyi performansı göstermesini sağlayın

Birden fazla platformdan (Google ve Facebook gibi) verileri entegre ederek kanallar genelinde reklam harcamalarını optimize edin

Albert. ai sınırlamaları

Entegrasyon süreci önemli destek ve eğitim gerektirdiğinden, teknik kaynakları olmayan küçük işletmelerin bu araçları benimsemesi zor olmaktadır

Geçmiş verilerin kalitesine ve miktarına çok fazla bağlıdır ve şirket bu verilere sahip değilse zorluk yaşayabilir

Albert. ai fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Albert. ai derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

11. QuillBot (Yazım kalitesini artırmak için en iyisi)

quillBot aracılığıyla

QuillBot, yazılı içeriğin kalitesini artırmak için tasarlanmış gelişmiş bir AI yazma aracıdır ve sosyal medya yöneticileri ve içerik oluşturucular için kullanışlıdır.

Mükemmel bir yeniden ifade etme özelliğine sahiptir, bu da cümleleri ve paragrafları daha akıcı, tutarlı ve ilgi çekici hale getirmek için yeniden yazmanıza yardımcı olur. Platformlar arasında içeriği yeniden kullanmak ve zamandan tasarruf etmek için kullanabilirsiniz. "Akıcılık" ve "Yaratıcı" modlarının daha net yazmak ve benzersiz ifadeler kullanmak için yararlı olduğunu gördüm.

QuillBot'un en iyi özellikleri

Yayınlamadan önce gönderilerinizin ve metinlerinizin profesyonel olduğundan emin olmak için grameri kontrol edin ve hataları düzeltin

Uzun makaleleri veya raporları, sosyal medyada hızlı paylaşımlar, güncellemeler veya önemli noktalar için kısa özetlere dönüştürün

İntihal tespit edin ve içeriklerinizin orijinal olduğundan emin olarak güvenilirliğinizi koruyun

QuillBot sınırlamaları

Dilbilgisi denetimi, diğer sosyal medya AI araçları kadar kapsamlı değildir

Bazen cümle yapısı hatalarını algılamada başarısız olabilir

Sadece sınırlı sayıda kelimeyi yeniden ifade eder

QuillBot fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 4,17 $ (yıllık faturalandırılır)

QuillBot puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (140+ yorum)

12. Jacquard (eski adıyla Phrasee) (Pazarlama metinleri oluşturmak için en iyisi)

via Jacquard

Jacquard, e-posta, sosyal medya ve ücretli reklamlar dahil olmak üzere çeşitli dijital kanallarda pazarlama metinleri oluşturmak ve optimize etmek için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir sosyal medya aracıdır.

Doğal dil üretimi (NLG) kullanarak, hedef kitlenizin ilgisini çekecek e-posta konu satırları ve reklam metinleri gibi son derece ilgi çekici ve performans odaklı içerikler oluşturur.

Jacquard'ın en iyi özellikleri

E-posta, sosyal medya ve ücretli reklamlar dahil olmak üzere birden fazla platformda metin yazımı için AI' sını kullanın

AI'nın geçmiş verilerden öğrendiklerine göre mesajları özelleştirerek erişiminizi en üst düzeye çıkarın

Etkileyici pazarlama mesajları oluşturun ve bunları etkileşim ve konuşma için optimize edin

Jacquard sınırlamaları

Yaratıcı tasarım araçları bulunmadığından, görsel öğeler için başka yazılımlara başvurmanız gerekebilir

İhtiyacınız olan ses tonunu seçemezsiniz

Jacquard fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Jacquard puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (20+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

13. PromoRepublic (Yerel sosyal medya pazarlaması için en iyisi)

promoRepublic aracılığıyla

Sırada PromoRepublic var. Bu uygulamayı farklı iş konumları için sosyal medyayı yönetmek amacıyla kullandım. Yerel pazarlama çabalarınızı geliştirmek için harika bir yoldur.

PromoRepublic, işletmelerin farklı platformlarda içerik oluşturma, yayın planlama ve itibar yönetimini kolaylaştırmasına yardımcı olur. AI Composer özelliği, ilgi çekici gönderiler oluşturmanıza ve bunları Instagram ve Facebook'ta öne çıkarmanıza da olanak tanır.

PromoRepublic'in en iyi özellikleri

Ton, uzunluk, hashtag ve emoji kullanımı gibi kullanıcı tanımlı parametrelere göre AI kullanarak sosyal medya gönderileri oluşturun

Performansı ölçün ve sosyal medya stratejilerinizi iyileştirmek için eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin

Farklı konumlarda hiper yerelleştirilmiş reklamcılık ve dinamik içerik uyarlama özelliğini etkinleştirin

Gönderilerden gelen yönlendirme trafiğini ve konuşmaları izleyin

PromoRepublic sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü biraz kullanışsızdır; örneğin, Takvim görünümünde haftalık olarak gönderileri görüntülerken, geçmiş verileri görmek için birkaç hafta geriye gitmeniz gerekir

Bir gönderiye bağlantı eklemez ve otomatik olarak kısaltmaz

LinkedIn ile entegrasyonu yavaş olabilir, platformdan veri alırken gecikmeler yaşanabilir ve Zapier entegrasyonu yoktur

PromoRepublic fiyatlandırması

Küçük işletmeler: Kullanıcı başına aylık 59 ABD doları

Ajans: 10 kullanıcı için aylık 99 $

Çoklu konum: Özel fiyatlandırma

PromoRepublic puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (140+ yorum)

14. BuzzSumo (İçerik araştırması için en iyisi)

buzzSumo aracılığıyla

BuzzSumo, içerik araştırması için harika bir yapay zeka destekli araçtır ve bir adım önde olmak isteyen pazarlamacılar ve sosyal medya yöneticileri için idealdir. Trend olan konuları keşfetmenize, en ilgi çekici içeriği analiz etmenize ve farklı platformlarda anahtar etkileyicileri belirlemenize yardımcı olur.

Bu araç, sosyal ağ, içerik türü ve etki alanına göre içerik keşfi gibi özellikler de sunarak araştırmalarınızı hassas bir şekilde ayarlamanıza olanak tanır.

BuzzSumo'nun en iyi özellikleri

700.000'den fazla gazeteciyi bulun ve bağlantı kurun, 2 kat daha fazla niş konu sonucu alın

Yüksek talep gören anahtar kelimeleri keşfedin ve SEO içgörüleri için en üst sıralarda yer alan başlıkların alt başlıklarını, yapısını ve içeriğini analiz edin

Kategorinizdeki mevcut ve yeni trendler hakkında müşteri yorumlarını araştırın

Marka bahsetmelerini izleyin ve rakipleri takip edin

BuzzSumo sınırlamaları

Bu araçlar çoğunlukla İngilizce olarak sunulmaktadır, bu nedenle trendlerin çoğu İngilizce konuşulan ülkelerden gelmektedir

Google Alerts gibi ücretsiz hizmetler tarafından birçok değerli içerik kopyalanıyor gibi görünüyor

BuzzSumo fiyatlandırması

İçerik oluşturma: Kullanıcı başına aylık 199 $

PR ve İletişim: 5 kullanıcı için aylık 299 $

Paket: 10 kullanıcı için aylık 499 $

Enterprise: 30 kullanıcı için aylık 999 $

BuzzSumo derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (140+ yorum)

15. ContentStudio (İlgili içeriği keşfetmek için en iyisi)

via ContentStudio

ContentStudio, içerik keşfi ve sosyal medya proje yönetimi için mükemmel bir seçimdir. Çeşitli platformlarda alakalı ve trend olan içeriği bulmanıza yardımcı olma konusunda uzmanlaşmıştır.

Keşif özelliği ile ContentStudio, trend olan konuları zahmetsizce izlemenizi sağlar. YouTube, X (eski adıyla Twitter) ve bloglar gibi kaynaklardan içeriği tek bir akışta toplar ve nişinizde neyin popüler olduğunu belirleme sürecini basitleştirir.

ContentStudio'nun en iyi özellikleri

İşbirliğini teşvik etmek ve zamandan tasarruf etmek için sosyal medya içeriğinizi çoklu görünüm içeren etkileşimli bir içerik takviminde düzenleyin

RSS beslemesi ve sosyal medyada başarı için özel konular gibi özel içerik küratörlüğü teknikleriyle akıllı içerik boru hatları oluşturun

AI yazma asistanı ile ilgi çekici ve alakalı içerikler yazın

ContentStudio sınırlamaları

Teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için platform çok karmaşık ve öğrenmesi zor

Kullanıcılar, İngilizce olmayan dillerdeki içeriğin yararlı olmadığını şikayet ediyor

Gösterge paneli özelleştirilemez

ContentStudio fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 20 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 49 $

Ajans: 5 kullanıcı için aylık 99 $

ContentStudio puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (350'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (650+ yorum) 4,7/5 (650+ yorum)

ClickUp ile sosyal medyada kaydırmayı durdurun

Sosyal medyada dikkat çekmek her şeydir ve ClickUp'ın yapay zeka destekli yetenekleri, dikkat çeken içerikler oluşturmayı ve sorunsuz kampanyalar yürütmeyi her zamankinden daha kolay hale getirir.

Öne çıkardığımız 15 AI sosyal medya aracının her biri kendine özgü güçlü yönlere sahiptir, ancak ClickUp, sosyal stratejinizi ve takım görevlerinizi yönetmek için hepsi bir arada bir çözüm olarak öne çıkmaktadır. ClickUp ile sosyal medya takviminizi düzenleyebilir, performans metriklerini izleyebilir ve tüm içerik oluşturma sürecini tek bir yerden kolaylaştırabilirsiniz.

Katılımınızı artırmaya, reklamları optimize etmeye ve markanızı ileriye taşıyacak veriye dayalı kararlar almaya hazır olun — bugün ClickUp'a kaydolun!