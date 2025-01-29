2025'in Ajanslar için En İyi 10 Sosyal Medya Yönetim Aracı

Sadece ABD'de 10.000'den fazla dijital ajansın bulunduğu günümüzde, markaların rekabet gücünü korumak için sosyal medyada güçlü bir varlığa sahip olması hiç bu kadar önemli olmamıştı.

Bir veya birden fazla markayı yöneten pazarlama ajansları için, içerik oluşturmadan performans raporlamasına kadar doğru araçları kullanmak, tam da bunu yapmanıza yardımcı olabilir. Sosyal medya iş akışınızın her parçasını planlamak, yönetmek ve izlemek için proje yönetimi yazılımlarından içerik işbirliğine kadar, bu araçlar takımınızın çabalarını en üst düzeye çıkarmanızı ve kazanan bir içerik stratejisi oluşturmanızı sağlayacaktır.

Sosyal medya oyununuza yeni bir adım atmanın zamanı geldi. İşte bugün ajanslar için mevcut en iyi 10 sosyal medya yönetim aracı!

Sosyal medya yönetim araçları, ajansların ve işletmelerin sosyal medya hesaplarını daha verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.

Bu araçlar, aşağıdakiler gibi bir dizi özellik sunar:

Gönderileri planlama ve zamanlama

Sosyal medya izleme

Takım işbirliği

Analitik ve raporlama

Proje yönetimi ve kampanya yönetimi

Ve daha fazlası

Sonuç olarak, ajansların değerli işlere odaklanabilmeleri için yoğun işlere harcanan zamanı azaltmak üzere tasarlanmışlardır.

İyi bir sosyal medya yönetim aracını ne yapar?

Sağlam bir sosyal medya yönetim aracı aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

Sezgisel kullanıcı arayüzü

Birden fazla platformdaki içeriğe genel bakış sunan takvim özelliği

Geri bildirim ve işbirliği işlevleri

Özel veya önceden ayarlanmış seçeneklerle onay iş akışları

Erişilebilir ve ölçeklenebilir fiyatlandırma

Ajansınız neden bir sosyal medya yönetim aracı kullanmalı?

Bir ajans olarak, farklı sosyal medya kanallarında birden fazla müşteri kampanyasını takip etmek zor olabilir. İyi bir sosyal medya yönetim aracı, ajansların tüm temel işleri için çözümler sunar: veri analizi, performans ölçümü, müşterilerle işbirliği ve içerik oluşturma ve dağıtım.

Şimdi, ajansınızı bir üst seviyeye taşıyacak 10 sosyal medya yönetim aracını inceleyelim. ? ?

1. ClickUp

Hepsi bir arada proje yönetimi ve takım işbirliği için en iyisi

Proje güncellemelerini izleyin, iş akışlarını yönetin ve takımla işbirliği yapın, hepsi ClickUp Çalışma Alanınızdan

ClickUp, önde gelen bir proje yönetimi ve verimlilik platformudur. ClickUp, temel olarak takımların görevlerini takip etmelerine, iş akışlarının her bölümünü etkin bir şekilde yönetmelerine ve hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için hepsi bir arada bir proje yönetimi çözümü olarak tasarlanmıştır.

Peki bu araç pazarlama ajansları için neden yararlıdır? İşte birkaç neden:

1️⃣ Esnek özelliklerle donatılmış, tamamen özelleştirilebilir platform: Yüzlerce güçlü özellik, kullanıcı dostu bir arayüz ve tamamen özelleştirilebilir bir platform sunar. Bu, ClickUp'ı proje ihtiyaçlarınıza, kullanım durumunuza, tercihlerinize ve iş akışınıza göre istediğiniz şekilde yapılandırabileceğiniz anlamına gelir. Bu da bu aracı, sosyal medya pazarlama takımları da dahil olmak üzere her takım için mükemmel bir seçim haline getirir.

2️⃣ Proje yönetimi ve takım işbirliği : ClickUp ile pazarlama takımları, gelişmiş proje yönetimi ve işbirliği özelliklerine erişebilir. İçerik pazarlama projelerini kendi tarzınıza göre düzenlemek için 15'ten fazla özel görünüm, bloglar, wiki'ler, SOP'ler ve diğer dokümantasyon ihtiyaçları için ClickUp Belgeleri ve beyin fırtınası, strateji planlama ve kavramları haritalama için işbirliğine dayalı Beyaz Tahtalar dahil olmak üzere bir dizi araç arasından seçim yapın. Sosyal medya yöneticileri ve takımları, sosyal medya ve içerik takvimlerini planlayabilecekleri, koordine edebilecekleri ve yönetebilecekleri ClickUp'ın Takvim görünümünden de büyük değer elde edebilirler.

ClickUp'taki Takvim görünümünü kullanarak diğer görevleriniz ve toplantılarınızın yanı sıra sosyal medya gönderilerini, blogları ve duyuruları planlayın

3️⃣ Müşteriler ve dış ekipler gibi misafirlerin katılımına izin verir: Müşteriler ve dış ekiplerle iletişim konusunda, ajanslar misafirleri Çalışma Alanlarına davet edebilir ve Paylaşım ve Gizlilik ayarlarını kullanarak misafirlerin erişimini kontrol edebilir. Müşterilere ClickUp erişimi vermek, platform içinde onlarla birlikte çalışabileceğiniz ve kolay iletişim için resim, video ve PDF'lere açıklama eklemenizi sağlayan Proofing gibi özellikleri kullanabileceğiniz anlamına gelir.

Proofing ile görev ek dosyalarına doğrudan yorumlar ekleyerek geri bildirimleri merkezileştirin ve onay süreçlerini hızlandırın

4️⃣ Özelleştirilebilir şablonlar içeren bir kütüphane: ClickUp, ClickUp'taki iş akışınız için sağlam bir çerçeve sağlamak üzere, başlangıç seviyesinde bir Sosyal Medya Şablonu ve Modern Sosyal Medya Takvim Şablonu dahil olmak üzere her kullanım durumu için şablonlar içeren bir kütüphane sunar. Sosyal medya stratejinizi geliştirmenize ve tüm işlerinizi, takımlarınızı ve müşterilerinizi tek bir yerden yönetmenize yardımcı olacak ileri düzey bir şablon da mevcuttur: ClickUp'ın Sosyal Medya Gönderileri Şablonu!

ClickUp'ın Sosyal Gönderiler Şablonu, esnek önceden oluşturulmuş görünümler, Özel Durumlar, Özel Alanlar ve daha fazlasını içerir. Kişisel sosyal medya şablonunuz, içeriğinizi eklemek, stratejiler oluşturmak ve optimize etmek için mükemmel bir temel sağlar

Ajanslar, küçük takımlar, büyük kurumsal şirketler veya bunların arasında yer alan kuruluşlar için ClickUp, düzenli ve üretken kalmanıza yardımcı olabilir. Bu hepsi bir arada proje yönetimi aracıyla sosyal medya pazarlama projelerinizi bir araya getirin ve sorunsuz bir şekilde yürütün. Bu, sosyal medya ajansınızın tam da ihtiyacı olan şey olabilir.

En iyi özellikler

15'in üzerinde özel görünüm : İşinizi kendi tarzınızda görselleştirmek için 15'in üzerinde özel görünüm, Takvim görünümü dahil

ClickUp Brain: ClickUp'ın AI aracını kullanarak ClickUp'ın AI aracını kullanarak AI tarafından oluşturulan içerik oluşturun

Takvim görünümü : Sosyal takviminizi yönetin, sosyal medya içeriğinizi geliştirin ve daha fazlasını tek bir görünümde yapın

Tamamen özelleştirilebilir platform : ClickUp'ı her türlü ihtiyaca göre özelleştirin. : ClickUp'ı her türlü ihtiyaca göre özelleştirin. Web sitesi proje yönetimi , içerik yönetimi ve daha fazlası için kullanın

Düzeltme : Görüntülere, videolara ve PDF'lere doğrudan açıklama ekleyerek ve takım üyelerini veya müşterileri etiketleyerek geri bildirim ve onay sürecini hızlandırın

Etiketler : Görevlerinizi kategoriye göre düzenlemek için özel etiketler ekleyin

Öncelik işaretleri : Görevlerinizi acil, yüksek, normal ve düşük öncelikli olarak işaretleyin, böylece takımınız : Görevlerinizi acil, yüksek, normal ve düşük öncelikli olarak işaretleyin, böylece takımınız neye öncelik vermesi gerektiğini bilir

Özelleştirilebilir şablonlar : İçerik takvimi şablonları dahil olmak üzere her kullanım durumu için 1.000'den fazla özelleştirilebilir şablon arasından seçim yapın

Mobil uygulama : ClickUp mobil cihazlarda kullanılabilir. İşlerinize her zaman, her yerden erişin

Entegrasyon yetenekleri: ClickUp'ı 1.000'den fazla diğer iş aracına bağlayarak tüm işlerinizi tek bir yerde toplayın ve iş akışınızı kolaylaştırın

Fiyat

Ücretsiz plan : Sonsuza kadar

Sınırsız : Üye başına aylık 7 ABD doları

İş : Üye başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Müşteri puanları ve yorumları

G2: 4,7 üzerinden 5 (6.547 yorum)

Capterra: 4,7 üzerinden 5 (3.602 yorum)

2. Planable

İçerik işbirliği için en iyisi

planable aracılığıyla

Planable, pazarlama takımlarının sosyal medya içeriklerini planlamasına, önizlemesine, onaylamasına ve üzerinde işbirliği yapmasına yardımcı olan bir içerik planlama ve işbirliği aracıdır.

Planable ile, yayın fikirlerinizi iş arkadaşlarınız ve müşterilerinizle kolayca paylaşabilir ve aynı yerden gerçek zamanlı geri bildirim alabilirsiniz. En son güncellemeleri olan Universal Content ile takımlar, sosyal medya yayınları, haber bültenleri, bloglar, ürün açıklamaları ve bunların arasındaki her türlü içerik üzerinde işbirliği yapabilir ve içerik oluşturabilir.

Planable, içerik onayını birkaç şekilde kolaylaştırır. Başlangıç olarak, Planable kullanıcıları 4 onay iş akışından birini seçebilir: Yok, İsteğe Bağlı, Gerekli ve Çoklu onay seviyeleri. İkincisi, kullanıcıların durumlarına uygun kurulumda onaylarını özelleştirmelerine olanak tanır ve yayınlanmadan önce gönderilerin bir onay zincirinden geçmesini sağlayarak ekstra bir güvenlik katmanı ekler. Örneğin, bir gönderinin yayınlanmadan önce müşterinin hukuk departmanından geçmesini sağlayabilirsiniz.

Planable'ın sezgisel arayüzü, farklı takımlar arasındaki işbirliğini de kolaylaştırır. Takımınızın konuşmaları tek bir platformda toplanır ve diğer üyeleri kolayca etiketleyerek tartışmalar başlatabilir veya içeriği inceleyebilirsiniz. Bunun nedeni, konuşmaların söz konusu gönderinin hemen yanında yorum ve yanıtlar formunda görüntülenmesidir.

Dış işbirliği de mevcuttur. İçerik ve yorumlar, müşterinin onayına hazır olduğundan %100 emin olana kadar "dahili" olarak ayarlanabilir. Müşteriler için ise, doğrudan gönderiye yönlendiren bir bağlantı oluşturma seçeneği vardır, bu da müşterinin doğrudan bağlantıya tıklayıp yorumlarda düşüncelerini paylaşmasını çok kolaylaştırır.

İster butik bir pazarlama ajansı olun, ister çok sayıda farklı müşteriye hizmet verin, Planable, kampanyalarınızdan daha iyi sonuçlar elde etmek için işbirliği süreçlerini kolaylaştırmak için gerekli araçları sağlar. Bir ürün lansmanı planlayarak başlayabilir ve Planable'ı kullanarak tüm kanallardaki (sosyal medya, blog, e-postalar, afişler vb.) içeriği senkronize edebilirsiniz.

En iyi özellikler

Çok düzeyli ve özel onay ş akışları

Sosyal medya platformları için gönderileri senkronize edin ve/veya düzenleyin (henüz evrensel içerik için mevcut değildir)

Sezgisel ve şık takvim görünümü

Özel görünümler olarak kaydedilebilen, içeriğiniz için özelleştirilebilir filtreler

İçeriği görüntülemek için beş yol (Izgara, Liste, Besleme, Takvim

Gerçek zamanlı işbirliği

Uygulama içi görüntü düzenleme aracı

Önemli sosyal medya platformlarıyla entegrasyon

Fiyat

Ücretsiz plan

Temel : Kullanıcı başına aylık 13 ABD doları

Pro : Kullanıcı başına aylık 26 dolar

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri puanları ve yorumları

G2: 4,6 üzerinden 5 (548 yorum)

Capterra: 4,5 üzerinden 5 (305 yorum)

3. Hootsuite

İçerik oluşturma ve raporlama ajansları için en iyisi

hootsuite aracılığıyla

Hootsuite, piyasadaki en eski ve en önde gelen sosyal medya yönetim araçlarından biridir. Hootsuite, sosyal medya pazarlama çabalarına yatırım yapmak isteyen ajanslar için vazgeçilmez çözümlerden biri olarak adını duyurmuştur.

Hootsuite, sosyal medya gönderilerini planlama, izleme, görev yönetimi ve performans raporlama gibi, bu çapta bir sosyal medya aracından beklenen birçok özelliği sunar. Raporlama ve proje yönetimi işlevlerini eşit bir şekilde bir araya getiren Hootsuite, performans ve yaratıcılık ağırlıklı projelerle uğraşan ajanslar için iyi bir çözümdür.

En iyi özellikler

Yöneticiler, belirli sosyal medya gönderilerini belirli takım üyelerine atayabilir.

Hootsuite'in takvimi, takvimi görüntülemek için üç yol (Liste, hafta, ay) ve iki alt görünüm (gönderi durumuna veya sosyal ağa göre) sunar

Ayrıntılı analiz ve raporlama özellikleri

Sınırlamalar

Varlıkları paylaşmak için merkezi bir medya kütüphanesi yok

Diğer araçlara kıyasla nispeten sınırlı işbirliği özellikleri

Yüksek fiyatlar

Gönderiler için sürüm kontrolü yok

Misafirlerle paylaşım yapmanın bir yolu yok

Fiyat

Profesyonel: Aylık 99 $

Takım: Aylık 249 $

İş: Aylık 739 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri puanları ve yorumları

G2 : 4. 5 üzerinden 1 (3.840 yorum)

Capterra: 4,5 üzerinden 4 (3.412 yorum)

4. Agorapulse

Sosyal medya yönetimi ve proje yönetimi için en iyisi

agorapulse aracılığıyla

Agorapulse, zamanlama ve görev yönetimi işlevleri sunan bir sosyal medya yönetim platformudur. Agorapulse'u ajanslar için diğer sosyal medya araçlarından ayıran şey, analitik, anahtar kelime izleme ve sosyal dinlemeden proje yönetimine kadar pazarlama ile ilgili çeşitli niş alanlara hitap etmesidir.

En iyi özellikler

Görsel içerik takvimi

Harici işbirliği için paylaşılan takvim eklentisi

Geniş bir aralıkta sosyal medya pazarlama görevlerini kapsar

Sağlam sosyal medya proje yönetimi fonksiyonları

Sınırlamalar

Çok aşamalı onay yok

Zor öğrenme süreci

Kullanıcı arayüzü iyileştirilebilir

Fiyat

Ücretsiz plan

Standart: Kullanıcı başına aylık 49 $ (yıllık faturalandırılır)

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 79 $ (yıllık faturalandırılır)

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 119 $ (yıllık faturalandırılır)

Özel: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri puanları ve yorumları

G2: 5 üzerinden 4,5 (871 yorum)

Capterra: 4,6 üzerinden 5 (698 yorum)

5. Sprout Social

Sosyal medya izleme için en iyisi

sprout aracılığıyla

Sprout Social, ajanslar için tasarlanmış bir sosyal medya yönetim aracıdır. Sprout Social, tek bir platformda birden fazla hesabı kolayca yönetmenize ve takımlar arasında işbirliği yapmanıza olanak tanır. Ayrıca, ayrıntılı analiz ve raporlama özellikleriyle kampanyalarınızın başarısını ölçebilirsiniz.

Son olarak, Sprout Social'ın bir başka harika özelliği de geniş varlık kütüphanesidir. Ajanslar, tanımı gereği varlıklara bağımlı olduğundan, Sprout'un varlık kütüphanesi, ajansların varlıkları takımlar ve müşterilerle paylaşabileceği, yönetebileceği ve dağıtabileceği eksiksiz bir alt platform sunarak büyük değer sağlar.

En iyi özellikler

İstekleri ve işleri hızlıca sıralamak için akıllı gelen kutusu

Hızlı ve kolay varlık yönetimi sağlayan iki görünüm seçeneğine sahip varlık kitaplığı

Zengin analiz, sosyal dinleme ve izleme özellikleri

Dış işbirliği kolay ve anlaşılırdır

Sınırlamalar

Küçük ölçekli ajanslar için yüksek fiyatlar

Takvimde gönderileri gruplandıramıyorum

Takvimde sürükle ve bırak seçeneği yoktur

Fiyat

Standart: Aylık 249 $

Profesyonel: Aylık 399 $

Gelişmiş: Aylık 499 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri puanları ve yorumları

G2: 4. 5 üzerinden 4 (2.367 yorum)

Capterra: 4,5 üzerinden 5 (550 yorum)

Sprout Social alternatiflerini inceleyin!

6. Buffer

Entegrasyonlar, raporlama ve yönetim için en iyisi

via Buffer

Buffer, birçok entegrasyonuyla adını duyurmuş olsa da, her boyuttaki ajans için güçlü bir araçtır.

Buffer, birden fazla sosyal medya hesabında kolayca yayınlar oluşturmanıza ve planlamanıza olanak tanır. Mükemmel analitik özellikleri, yayın performansını izlemenizi, ilerlemenizi raporlamanızı ve rakiplerinizle karşılaştırmanızı sağlar. Ayrıca, toplu planlama özelliği, müşteri listesi uzun ajanslar için mükemmel bir araçtır.

En iyi özellikler

Canva dahil birçok entegrasyon

Kampanya izleme ve yönetimi; kampanya penceresinde içerik oluşturabilir, planlanan, yayınlanan, taslak gönderileri ve onayları izleyebilirsiniz

Ajanslar için özel fiyatlandırma planı mevcuttur

Sınırlamalar

Gönderiler için etiket ve etiketler yoktur, bu da büyük ölçekli sosyal medya girişimlerinde oldukça önemlidir

Harika bir araç, ancak dış takımlarla işbirliği yapmaya izin vermiyor

Hootsuite'in onay altyapısı, 1'e 1 onay ş Akışı dışında, kullanıcıların onayları katmanlara göre yapılandıramaması açısından biraz sınırlıdır

Fiyat

Ücretsiz plan

Temel özellikler: Kanal başına aylık 6 $

Takım: Kanal başına aylık 12 $

Ajans: 10 kanal/ay için 120 $

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3 üzerinden 5 (971 yorum)

Capterra: 4,5 üzerinden 5 (1.390 yorum)

7. Sendible

Küçük ve orta ölçekli ajanslar için en iyisi

via Sendible

Listemizin bir sonraki sırasında, ajansların sosyal medya hesaplarını yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir araç olan Sendible yer alıyor. Sendible, içerik takvimleri, otomatik mesajlar ve raporlama özellikleri dahil olmak üzere oldukça çeşitli bir dizi özellik sunar. Ayrıca Sendible, kullanıcıların müşteriler ve takım üyeleriyle projeler üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasına olanak tanır.

Sendible, DM izleme ve müşteri gösterge paneli gibi benzer araçlardan ayıran birkaç özelliğe sahiptir. İkincisi, takım-müşteri yönetimini kolaylaştırmada mükemmel bir iş çıkarır. Yerleşik görüntü düzenleyici ve konu önerileri de bahsetmeye değer özelliklerdir.

En iyi özellikler

Kullanıcılar, her bir gönderiyi ayrı ayrı düzenlemek yerine, birden fazla sosyal medya platformundaki gönderileri senkronize edebilir ve düzenleyebilir

Kullanımı çok kolay, sezgisel sosyal medya takvimi

DM izleme

Client Connect, müşterilerin giriş bilgilerini paylaşmadan sosyal medya hesaplarını Müşteri Gösterge Paneli'ne bağlamalarını sağlar

Müşteriler ve sosyal medya takımları için özel onay ş Akışları

Sınırlamalar

Mobil deneyim iyileştirilebilir

Fiyat

Oluşturucu: Aylık 29 $

Traction: Aylık 89 dolar

Ölçek: Aylık 199 $

Müşteri puanları ve yorumları

G2: 4,5 üzerinden 5 (832 yorum)

Capterra: 4,5 üzerinden 5 (116 yorum)

8. Daha sonra

Sosyal medya ve içerik pazarlama ajansları için en iyisi

via Later

Later, sosyal medya yönetimini bir üst seviyeye taşımak isteyen tüm ajanslar için mükemmel bir seçimdir. Sezgisel planlama sistemi, kullanıcıların birden fazla kanalda içerik planlayıp yayınlamasına olanak tanıyarak zaman ve çaba tasarrufu sağlar. Ayrıca güçlü analiz özellikleri ve SEO araçları da sunar.

Ayrıca, Later'ın görsel medya kitaplığı, görsel içeriği kolayca depolamayı ve düzenlemeyi sağlayarak kullanıcıların bir sonraki gönderileri için mükemmel fotoğrafı veya videoyu hızlıca bulmalarını sağlar. Bu gibi güçlü özelliklere sahip olan Later'ın en popüler ajans sosyal medya yönetim araçlarından biri haline gelmesi şaşırtıcı değildir.

En iyi özellikler

WordPress ile entegrasyon

Kullanım kolaylığı ve temiz arayüz

Takımlar ve müşteri yönetimi için varlık yönetimini kolaylaştıran sağlam medya kütüphanesi

Destek Bio'daki bağlantı

Sınırlamalar

Google Profil (eski adıyla Google My Business) entegrasyonu yok

Biraz esnek olmayan fiyatlandırma. Örneğin, Starter ve Growth planları, sosyal medya başına sırasıyla 30 ve 150 gönderi sınırı koyar

Başlangıç planları, analiz verilerini en fazla üç aylık verilerle sınırlar

Fiyat

Başlangıç: Aylık 18 $

Büyüme: Aylık 40 $

Gelişmiş: Aylık 80 $

Müşteri puanları ve yorumları

G2: 4,6 üzerinden 5 (289 yorum)

Capterra: 4,5 üzerinden 5 (358 yorum)

9. Planoly

Orta ve büyük ajanslar için en iyisi

planoly aracılığıyla

Planoly, sosyal medya iş akışını optimize etmek isteyen ajanslar için bir başka mükemmel seçimdir. Bu popüler planlama platformu Instagram, Pinterest, Twitter, Facebook ve diğer büyük platformlarla çalışır.

Planoly, işbirliği yapmanıza, kampanyalar planlamanıza, performans ölçütlerini izlemenize ve sonuçları analiz etmenize yardımcı olan basit bir görsel arayüz sunar. Planoly ayrıca, yedi milyondan fazla stok fotoğraf, grafik ve markalı yazı tipi sunarak çarpıcı görseller oluşturmayı kolaylaştırır.

En iyi özellikler

Destek Bio'daki bağlantı

Güçlü, uygulama içi TikTok video planlayıcı

Platformlar arasında çapraz yayınlamayı destekler (örneğin, TikTok videolarını YouTube kısa videolarına)

Sınırlamalar

Ücretsiz deneme dönemi sadece yedi gün sürer

Küçük ajanslar, Starter Plan'ın aylık yükleme sayısına sınırlama getirmesi nedeniyle Planoly'yi erişilemez bulabilir

Fiyat

Başlangıç: Aylık 13 $

Büyüme: Aylık 23 dolar

Profesyonel: Aylık 43 $

Müşteri puanları ve yorumları

G2: 4,3 üzerinden 5 (64 yorum)

Capterra: 4,5 üzerinden 5 (46 yorum)

10. Loomly

Analitik ve işbirliği için en iyisi

loomly aracılığıyla

Ajanslar için en iyi sosyal medya araçları listemizin son girdisi Loomly.

Loomly, sezgisel bir kullanıcı arayüzü sunarak yayınların planlanmasını ve yayınlanmasını kolaylaştırır ve kullanıcıların tüm farklı kanallarında yayınları önizlemelerine ve özelleştirilebilir roller ve izinlerle otomatik onay süreçleri kurmalarına olanak tanır.

Son özellik, ajans takımlarına müşterilerinin içeriği üzerinde daha fazla kontrol sağlarken marka tutarlılığını da garanti eder. Ajanslar Loomly'yi kullanarak, etkileşim, erişim ve diğer metrikler hakkında ayrıntılı raporlarla içeriklerinin performansını da analiz edebilir. Tüm bunlar, Loomly'yi sosyal medya yönetiminde verimliliğini artırmak isteyen ajanslar için ideal bir seçim haline getirir.

En iyi özellikler

Snapchat entegrasyonunu destekler

Sosyal medya içeriğini onaylamak ve yayınlamak için özelleştirilebilir takım ş akışları

Takımınıza ilham verecek önerilen yayın fikirleri ve RSS beslemeleri

Sınırlamalar

Çalışma alanı veya klasör yok

Manuel Instagram ve Facebook gönderileri yayınlama

Filtrelerle ilgili kullanıcı arayüzü sorunları

Fiyat

Temel: Aylık 35 $

Standart: Aylık 7 $

Gelişmiş: Aylık 172 $

Premium: Aylık 359 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri puanları ve yorumları

G2: 4,6 üzerinden 5 (1.307 yorum)

Capterra: 4,7 üzerinden 5 (476 yorum)

Ajanslar için en iyi sosyal medya yönetim araçları, ajansların özel ihtiyaçlarına ve boyutlarına bağlıdır. Daha büyük ajanslar, daha gelişmiş otomasyon ve analiz yeteneklerine sahip daha gelişmiş çözümler gerektirebilir.

Buna karşılık, daha küçük olanlar, temel işlevleri yerine getirmek için yeterli özellikler sunan daha basit çözümlerle idare edebilir. İhtiyaçlarınız ne olursa olsun, bunları karşılayabilecek bir sosyal medya planlama platformu mutlaka vardır. Tek yapmanız gereken, büyüyen ihtiyaçlarınızı ve ölçeklenen işinizi destekleyecek özellikleri ve esnekliği sunan platformu seçmek!

Misafir Yazar:

Marco Giuliani , Planable'da içerik pazarlamacısı ve gelecek vadeden bir YouTuber'dır. Uzmanlık alanları içerik yazımı, sosyal medya metin yazarlığı ve neo-noir grafik romanlardır.