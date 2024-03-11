TikTok ve Reels: Sosyal Medya Pazarlamacıları için Karşılaştırma

Kısa video içerikler son zamanlarda çok popüler. Pazarlamacıların %85'inden fazlası, bunların 2024'te en etkili içerik biçimi olacağına inanıyor.

Kısa video denince akla gelen iki uygulama TikTok ve Instagram Reels'tir.

2020'de pandeminin başlangıcından bu yana, bu iki platform da kısa video içerikleriyle önemli bir ilgi gördü.

TikTok, Z kuşağı izleyicilerine odaklanan rahat ve eğlence odaklı videolarıyla ünlendi. Aynı zamanda Reels, marka tanıtımları ve profesyonel videolar için vazgeçilmez bir platform haline geldi.

Ancak tartışma devam ediyor: Sosyal medya stratejiniz, ürünlerinizi pazarlamak için hangi platforma odaklanmalı?

Aralarından seçim yapmak için, her birinin güçlü ve zayıf yönlerini iyice araştırmanız ve hangi platformun hedef kitlesinin iş gereksinimlerinize uygun olduğunu anlamanız gerekir.

Bu makalede, TikTok ve Reels'i derinlemesine karşılaştıracağız: özellikleri, yetenekleri ve sosyal medya pazarlamacılarının yararlanabileceği anahtar çıktıları.

TikTok'u anlamak

via Variety

TikTok, kısa videolara adanmış bir sosyal ağ platformudur. Dikey video içeriği oluşturmaya ve dağıtımına odaklanmaktadır.

Ağustos 2014'te Musical.ly olarak piyasaya sürülen ve 2018'de yeniden adlandırılan TikTok, halihazırda gelişmekte olan video paylaşım pazarında büyük yankı uyandırdı ve şu anda aylık bir milyardan fazla aktif kullanıcıya sahiptir.

TikTok'un popülaritesi 2020'nin karantina günlerine kadar uzanıyor. Bu süre zarfında TikTok, kullanıcı tabanında büyük bir artış gördü ve Android ve iOS'ta en popüler uygulama haline geldi.

O zamandan beri TikTok hızla ilerlemeye devam ediyor.

2023'ün 4. çeyreğinde TikTok, 232 milyon indirmeye ulaşarak kısa video pazarlaması için en çok tercih edilen platform oldu.

TikTok videoları 15 saniye ile 1 dakika arasında değişen uzunlukta olup, çoğunlukla kolay anlaşılır eğitici/bilgilendirici videolar, hayat hileleri, popüler dans hareketleri, karaoke ve benzeri gündelik içeriklerden oluşur.

TikTok'un son güncellemesi, 10 dakikaya kadar uzunlukta videolar yüklemenizi sağlar. TikTok'ta önceden kaydedilmiş videoları paylaşmakla kalmaz, aynı zamanda CANLI özelliğini kullanarak takipçilerinizle gerçek zamanlı etkileşimde bulunabilirsiniz.

👀Not: TikTok LIVE, 16 yaş ve üstü kullanıcılar tarafından kullanılabilir ve 18 yaş ve üstü kullanıcılar LIVE yayını sırasında hediye gönderebilir ve alabilir.

Özetlemek gerekirse, TikTok'u rakiplerinden ayıran TikTok'un USP'leri (Benzersiz Satış Önerileri) şunlardır:

TikTok'un For You Page (FYP) sayfası, kullanıcıların niyet ve davranışlarını inceleyerek onlara özel, kişiselleştirilmiş içerik sunmak için son teknoloji bir algoritma ile çalışır

Uygulama, kısa videolarınızı geliştirmek için özel olarak tasarlanmış yaratıcı araçlar içeren bir kütüphaneye sahiptir

TikTok, büyük plak şirketleriyle kapsamlı müzik lisans anlaşmalarına sahiptir, böylece telif hakkı ihlali endişesi olmadan popüler şarkıları videolarınıza kolayca ekleyebilirsiniz

Instagram Reels'ı anlamak

via Meta

Instagram Reels, kullanıcıların 90 saniyeye kadar video klipler kaydetmesine veya yüklemesine olanak tanır. Platformda yayınlamadan önce düzenleme yapabilir, arka plan sesleri ekleyebilir veya özel efektler ekleyebilirsiniz.

Bu kısa video içerik, Instagram kullanıcılarının yaratıcılıklarını ifade etmelerine, kişiliklerini sergilemelerine, markaları tanıtmalarına veya eğlenmelerine olanak tanır.

Instagram Reels, Instagram'da geçirilen sürenin %30'unu oluşturuyor ve 758,5 milyon potansiyel reklam izleyicisine sahip.

Instagram Reels, kullanıcı profillerinde özel bir bölüme sahiptir. Ayrıca, oluşturucular Instagram uygulaması içindeki çapraz promosyonlardan yararlanarak, Feeds, Stories veya Explore bölümlerinde gezinirken kolayca keşfedilebilirler.

Bunların yanı sıra, Reels'ın bazı anahtar USP'leri şunlardır:

Reels, Facebook (şimdi Meta) dahil olmak üzere mevcut Instagram uygulama ekosistemine sorunsuz bir şekilde entegre olur ve platformlar arası promosyonlara olanak tanır

Reels, bir dizi gelişmiş düzenleme ve özelleştirme seçeneği sunar. Şık ve profesyonel görünümlü içerik üretmek isteyen oluşturucular için Reels'in düzenleme özellikleri avantajlı olabilir

Instagram Reels, Instagram Alışveriş ve Markalı İçerik gibi özellikler aracılığıyla oluşturucular için yerleşik para kazanma fırsatları sunar

Artık bu video pazarlama platformları ve USP'leri hakkında temel bilgilere sahip olduğumuza göre, özelliklerini ve yeteneklerini görelim.

Karşılaştırma: TikTok ve Instagram Reels

Buradaysanız, TikTok ve Reels arasındaki tartışmayı zaten biliyorsunuzdur. Her iki sosyal medya platformu da benzer bir stile ve görünürlük penceresine sahip olsa da, her iki platformda da onları birbirinden büyük ölçüde ayıran özellikler vardır.

İkisi arasındaki temel farkların hızlı bir özetini görmek için bu tabloya göz atın:

Parametreler TikTok Instagram Reels Video uzunluğu (maksimum) 3 dakika 90 saniye Video düzenleme özellikleri Genel video düzenleme araçları ve iki benzersiz özelliğe sahip öğeler: Duet: Başka bir kullanıcının videosuyla yan yana video oynatın Stitch: Diğer içerik oluşturucularla ortaklık kurun Genel video düzenleme araçları ve iki benzersiz özelliğe sahip öğeler: Collab: Birden fazla hesaptan Reel paylaşın Remix: Başka birinin fotoğrafını veya videosunu içeren videoları yeniden oluşturun Müzik seçenekleri Kapsamlı telif hakkı ücretsiz müzik ve ses kitaplığı TikTok'un geniş kitaplığına kıyasla sınırlı müzik koleksiyonu Analitik ve içgörüler İzlemek için sınırlı metriklere sahip uygulama içi analitik Reel içgörülerini kapsamlı bir şekilde analiz eden uygulama içi analitik özelliği Reklamlar TopView ve Infeed reklamları gibi çok sayıda reklam seçeneği sunar Ürün etiketleri, besleme içi ve Keşfet sayfası reklamlarıyla reklam fırsatları sunar

1. Video uzunluğu

Video uzunluğu, kullanıcıların bir platformda oluşturabileceği veya yükleyebileceği videoların maksimum boyutunu belirler.

TikTok ve Reel'in izin verilen maksimum video uzunluğu, ilk lansmanlarından bu yana güncellendi.

TikTok

Başlangıçta TikTok, kullanıcıların 60 saniyeye kadar video yüklemesine izin veriyordu. Şubat 2022 güncellemesinden sonra bu süre 10 dakikaya çıkarıldı. Ancak şimdi tekrar 3 dakikaya indirildi.

Instagram Reels

Reels, kullanıcıların 90 saniyeye kadar uzunlukta videolar yüklemesine veya oluşturmasına olanak tanır. Markanızı pazarlamak için uzun videolar yüklemek için TikTok'u kullanmanız gerekir.

2. Video düzenleme özelliği

Video düzenleme, kullanıcıların kayıtlı videolarını düzenleyerek, kırparak ve geliştirerek daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmalarını ve izlenme süresini artırmalarını sağlar.

Artık TikTok ve Reels, benzersiz bir video düzenleme araçları seti sunuyor. Filtreler, metin ve çıkartmalar gibi temel özellikler her iki platformda da mevcuttur. Her ikisi de önceden kaydedilmiş videoları yüklemek ve istediğiniz gibi kırpmak için araçlar sunar.

Ancak, TikTok ve Reels'i yan yana karşılaştırdığımızda, her iki platformun da bazı farklı düzenleme özelliklerine rastladık.

TikTok

TikTok'un "Duet" özelliği çok popüler; videonuzu başka bir kullanıcının videosuyla yan yana oynatıyor.

TikTok'a özel bir başka özellik olan "Stitch", ortak bir oluşturucunun videosunu sizin videonuzla birleştirerek, normal videolardan bir üst seviyeye çıkan havalı ve yaratıcı ikililer ortaya çıkarır.

Instagram Reels

Instagram Reels "Collab" özelliği, kullanıcıların bir videoda işbirliği yapmalarını ve videoyu sizin ve işbirliği yaptığınız kişinin hesaplarından aynı anda yüklemelerini sağlar. Bu özellik "Etiketler" gibi çalışır

Etiketlenen hesap isteği kabul ettiğinde, gönderiniz her iki profildeki takipçiler tarafından görülebilir hale gelir. Bu, işbirliği yapmak ve erişiminizi genişletmek için kolay bir yoldur!

Reels, TikTok'un "Duet" özelliğine benzer bir "Remix" özelliği de sunar; bu özellik, başka birinin fotoğrafını veya videosunu içeren videoları yeniden oluşturmanıza olanak tanır.

3. Müzik seçenekleri

Kısa videolarınıza iyi müzikler eklemek, kısa formatlı videolarınızın erişimini ve izlenme süresini büyük ölçüde artırır.

TikTok ve Reels'te, her iki platform da viral memlerden en son grafiklere kadar zengin ses ve müzik içeriği sunuyor.

Her ikisi de metin okuma ve ses efekti özelliklerine sahiptir.

Eğlenceli bir seslendirme eklemek ya da altyazıları renklendirmek fark etmez, yaratıcı olanaklar sınırsız. Ancak, TikTok ve Reels karşılaştırması olduğu için bu özelliği derinlemesine inceledik.

TikTok

TikTok, Instagram Reels'e kıyasla daha kapsamlı bir müzik koleksiyonuna sahiptir. En büyük fark, içeriğinize ses ekleme yöntemidir.

TikTok'ta, videonuzu kaydetmeyi tamamladıktan sonra, "İleri"ye dokunun ve Ses simgesine tıklayarak müzik ve diğer efektleri ekleyin. Müziği tercihinize göre kırpın ve videolarınızda kullanın.

Instagram Reels

Reels ayrıca geniş bir ses seçimine sahiptir. Ancak, TikTok'un müzik koleksiyonuyla karşılaştırıldığında sönük kalır. Müzik ekleme süreci de biraz farklıdır.

Reel'inizi oluştururken, ekranınızın üst kısmındaki Ses düğmesine dokunarak devasa bir müzik koleksiyonuna erişin. Belirli bir parçayı da arayabilirsiniz. Bir parça seçtikten sonra, zaman çizelgesini kaydırarak istediğiniz bölümü bulun.

👀Not: Instagram iş hesapları genellikle telif hakkıyla korunan müzikleri kullanmakta zorlanır, bu da TikTok'u açık ara kazanan yapar.

4. Video analitiği

Sosyal medya pazarlamacıları ve iş hesapları için uygulama içi video analitiği çok önemlidir. TikTok ve Instagram'daki markalaşma ve reklamcılık çabalarınızı izlemenize yardımcı olurlar.

Reels veya TikTok'u tercih edin, bir dizi yerleşik analiz aracına erişebileceksiniz. Daha yakından bakalım:

TikTok Creator Portal, toplam görünüm, beğeni, paylaşım ve daha fazlası gibi gerekli TikTok etkileşim metriklerini paylaşır. Ayrıca, izleyici sayısını yaş, izleme süresi, içeriğe erişmek için kullanılan cihaz ve kullanıcıların içeriğinizi ilk kez nerede keşfettiklerine göre ayrıntılı olarak görebilirsiniz.

Instagram Reels Analytics

Instagram analiz araçları, Reels'inizdeki beğeniler, yorumlar, kaydetmeler ve paylaşımlar gibi metrikleri izlemenize yardımcı olur. Instagram analiz gösterge panelinde, ulaşılan hesaplar, oynatmalar, izlenme süresi, ortalama izlenme süresi ve daha fazlası gibi diğer etkileşim metriklerini de bulabilirsiniz.

5. Reklam fırsatları

Her iki platform da markanızın erişimini ve görünürlüğünü artırmak için farklı reklamcılık fırsatları sunuyor.

TikTok

İşletmeler, ücretli reklam seçenekleriyle TikTok pazarlamasına tüm gücüyle girebilir. TopView reklamları ve In-feed reklamları arasından seçim yapabilirsiniz.

TopView reklamları, kullanıcıların uygulamayı açtıklarında ilk gördükleri reklamlardır. Feed içi reklamlar, kullanıcıların "Sizin için" feed'lerinde içeriğinizi öne çıkarır.

Markalı Hashtag Challenge ve Markalı Efektler de önemli reklam avantajlarıdır. Bu özellikler, kullanıcıları belirli hashtag'ler aracılığıyla markanızla etkileşime girmeye teşvik eder.

Instagram Reels

Reels'ı kullanan işletmeler için, ürün etiketleri içeren alışveriş yapılabilir reklamlar ön plana çıkıyor. Bu etiketler, kullanıcıların satın alma, kaydetme veya daha fazla bilgi edinme gibi eylemleri reklamlar üzerinde doğrudan gerçekleştirmelerine olanak tanır. Bu, Instagram'da müşterilerle bağlantı kurmak ve satışları artırmak için doğrudan bir yoldur.

Sonuç: TikTok mu, Instagram Reels mi?

Peki, kazanan kim? Henüz sonuca varmayalım. En iyi yol, sosyal medya pazarlamasının belirleyici parametrelerine ve KPI'larına bakıp kimin önde olduğunu görmek.

TikTok vs. Reels: Etkileşim oranı

TikTok, %5,53'lük etkileşim oranıyla Reels'in %4,36'lık oranının biraz önünde yer alıyor.

Burada belirleyici faktör izleyici kitlesidir. ABD'deki Z kuşağı yetişkinlerinin yalnızca %21'i haftada bir Reels kullanırken, %53'ü düzenli olarak TikTok kullanıyor.

Bu, genç neslin Reels'tan daha çok TikTok'a yatırım yaptığı anlamına gelir. Daha profesyonel geçmişe sahip yetişkin izleyiciler, Reels izleyici tabanının hala büyük bir bölümünü oluşturmaktadır.

Şimdi, ürününüzün kimler için olduğunu ve hangi kitleye ulaşmanız gerektiğini belirlemelisiniz.

Kazanan: TikTok videoları, Reels'tan daha yüksek etkileşim alıyor. Ancak, aradaki fark hızla kapanıyor ve yakında Reels'ta daha çeşitli bir kitle bulacaksınız.

TikTok'un yorum oranı %0,09 iken, Reels'ın yorum oranı %0,05'tir. Ortalama olarak, TikTok videoları Instagram Reels'tan %44 daha fazla yorum almaktadır.

Kazanan: TikTok, Reels'tan daha yüksek yorum oranıyla bir kez daha galip geldi.

TikTok vs. Reels: İzlenme süresi

İzleme süresi, izleyicilerin videolarınızı izlemek için harcadıkları toplam süredir. Ortalama olarak, kısa videoların %60'ı uzunluklarının %41 ila %80'i kadar izlenir.

TikTok ve Reels karşılaştırmasında, TikTok ortalama %9,06 izlenme oranına sahipken, Reels daha da etkileyici bir ortalama olan %13,08'e ulaşıyor.

Kazanan: TikTok, kullanıcıların ilgisini etkili bir şekilde çekse de, Reels en yüksek ortalama izlenme oranıyla liderliği elinde tutuyor.

TikTok ve Reels: ROAS (Reklam Harcamalarının Getirisi)

Her iki platformda reklam vermenin sosyal medya pazarlamacılarının bütçesine ve yatırım getirisine nasıl etki ettiğini analiz edelim.

TikTok reklamları, muhtemelen daha yüksek maliyetleri nedeniyle Instagram Reels reklamlarına göre daha az kullanılır.

Kısa süre önce Wordstream, TikTok ve Reels'ın reklam etkinliğini karşılaştırarak bir analiz yaptı.

Deneyin bir parçası olarak, her iki platformda da aynı 15 saniyelik videoyu yayınladılar ve reklam yorgunluğunu önlemek için özel bir sıklık sınırı eklediler. İşte kullandıkları kurulumun tamamı:

Peki, kazanan belli oldu mu? Tabii ki, EVET! 👇

Kazanan: Bu TikTok vs. Reels deneyinde, Instagram Reels'te yayınlanan reklamlar TikTok'takilerden önemli ölçüde fazla oldu. Reel reklamlar, TikTok'tan üç kat daha fazla erişim ve gösterim aldı. Üstelik bunu CPC ve CPM'yi düşük tutarken başardı. (Not: Medyanın etkinliği, hedeflerinize ve işiniz için neyin işe yaradığına bağlıdır. Bunu yalnızca bir kılavuz olarak kullanın. )

ClickUp ile Sosyal Medya Kampanyalarını Yönetme

Reklamlarınızı TikTok'ta mı yoksa Reels'ta mı yayınlamaya karar verirseniz verin, bir sosyal medya kampanya stratejisine ve güvenilir bir sosyal medya pazarlama platformuna ihtiyacınız var.

Söz konusu stratejiyi uygulamak için en iyi ve en organik yollardan biri, ClickUp'ın takımlar için Pazarlama özellikleri gibi yetkin bir proje yönetimi ve sosyal medya pazarlama aracı kullanmaktır .

Görsel işbirliğine dayalı ClickUp Beyaz Tahtaları ile beyin fırtınası yapın, stratejiler geliştirin veya iş akışlarını haritalandırın

İçerik oluşturma

ClickUp, kapsamlı bir proje yönetimi aracı olmakla birlikte, sosyal medya pazarlama yönetimi yazılımı olarak da harikalar yaratabilir.

İşbirliğine dayalı ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak takımınızı bir araya getirin ve içerik fikirleri üzerinde beyin fırtınası yapın. ClickUp Belgeleri'ni kullanarak tek bir paylaşımlı çalışma alanı içinde nihai fikirleri not alın, içerik planları oluşturun, programları düzenleyin ve paylaşımlı bir içerik kütüphanesi oluşturun.

ClickUp Brain'i kullanarak fikirlerinizi toplayın, içeriklerinizi saniyeler içinde yazın ve düzenleyin

ClickUp Brain ile sosyal medya kampanyalarınız için yapay zekanın üretken gücünü de kullanabilirsiniz. AI Writer for Work, sosyal medya pazarlama başarınızı artırmanıza yardımcı olacak çekici başlıklar oluşturmanıza ve fikirler üretmenize yardımcı olur. Ayrıca, içerik takviminizi yöneterek yayın ve duyuru tarihlerini planlamanıza da olanak tanır.

Sosyal medya kampanyaları oluşturma ve yönetme

Çok yönlü ClickUp 3. 0 Tablo görünümü ve Takvim görünümü arasında geçiş yaparak tüm işlerinizi en iyi şekilde görselleştirin

ClickUp, tüm kampanya içeriğinizi, takvimlerinizi ve planlarınızı takım üyelerinizle paylaşmanıza olanak tanır, böylece anında geri bildirim alabilir ve sosyal medya kampanyalarınızda herhangi bir değişiklik veya ilerleme olduğunda üyeleri kolayca bilgilendirebilirsiniz. Ayrıca, tüm etkinliklerin ilerlemesini izlemek için Tablo veya Takvim görünümü gibi birden fazla görünüm kullanabilirsiniz.

Önceden oluşturulmuş şablonlarıyla ünlü ClickUp, sosyal medya yönetimi için seçebileceğiniz çok sayıda şablon sunar. Bunlar, en yüksek etkileşim oranları için profesyonelce oluşturulmuştur ve zaman kazanmanızı sağlarken görünürlüğünüzü artırmanıza yardımcı olur.

Bu şablonu indirin ClickUp'ın Sosyal Medya Gönderi Şablonu, içerik yönetim sürecini baştan sona kolaylaştırmanıza yardımcı olan beş özel görünüm ile birlikte gelir

ClickUp'ın Sosyal Medya Gönderi Şablonu, yüksek kaliteli içeriği hızlı ve verimli bir şekilde geliştirmeyi kolaylaştırır. Tüm sosyal medya kanallarınızda gönderiler oluşturmak ve planlamak için kullanın ve tüm içeriğinizi tek bir yerde düzenleyin.

Bu şablonu indirin ClickUp'ın Sosyal Medya İçerik Planı Şablonu, sosyal medya içeriğinizi oluşturmanıza, planlamanıza ve yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Ayrıca, ClickUp'ın Sosyal Medya İçerik Planı Şablonunu kullanarak çeşitli sosyal medya kanalları için içeriğinizi stressiz bir şekilde planlayabilir ve düzenleyebilirsiniz. Pazarlama hedeflerinizi belirlemenize, yüksek kaliteli içerik oluşturmanıza ve kanallar arasında gönderileri düzenlemenize ve planlamanıza yardımcı olur.

Performans izleme

ClickUp'ın Kampanya İzleme ve Analitik şablonlarını kullanarak pazarlama kampanyalarınızın çeşitli yönlerini düzenleyin ve yönetin. Bütçeleri, performansı ve yaratıcı varlıkları takip ederek bir sonraki kampanyanızı güvenle başlatın.

Bu şablonu indirin Pazarlama kampanyalarını, harcamaları, performansı, reklamları, ne isterseniz yönetin! ClickUp'ın Kampanya İzleme ve Analiz Şablonu ile kampanyalarınızı tek bir konumda düzenli tutun

Ayrıca, ClickUp Gösterge Panellerini kullanarak kampanyalarınız sırasında ölçmek istediğiniz tüm metrikleri kuşbakışı görünümünde görebilirsiniz.

ClickUp ile sosyal medya oyununda kazanın

TikTok ve Instagram Reels karşılaştırmamızın, pazarlama ihtiyaçlarınıza en uygun sosyal medya pazarlama kanalını seçmenize yardımcı olduğunu umuyoruz. ClickUp'ı kullanarak, kanallarınız ne olursa olsun sosyal medya yönetim sürecinizi kolay ve verimli hale getirin.

Slack, Hubspot, Zapier, Zoom, Figma ve diğerleri gibi tüm olağan araçlarınız ve uygulamalarınızla entegrasyonları sayesinde, ihtiyacınız olan tek proje yönetimi yazılımıdır. Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun!

SSS

1. Reels, TikTok'tan daha mı iyi?

Burada bağlam çok önemlidir. Hedef kitleniz bu demografik gruba aitse, Instagram Reels TikTok'tan daha iyi olabilir. Ayrıca, Reels'ın TikTok'a kıyasla basit ve uygun fiyatlı reklam seçenekleri vardır.

2. Hangisi daha iyi: TikTok mu, FB Reels mi?

TikTok ve Facebook Reels arasında seçim yapmak, hedef kitlenize ve pazarlama hedeflerinize bağlıdır.

TikTok, genç demografik grupların ilgisini çekmede mükemmeldir ve çeşitli reklam seçenekleri sunarken, Facebook'taki Reels ise basit reklam çözümleri sunar. Farklı kitle segmentlerine etkili bir şekilde ulaşmak için çok kanallı pazarlama en iyi yaklaşım olabilir.

3. Reels'ın dezavantajı nedir?

Instagram Reels'ın dezavantajı, TikTok'a kıyasla daha kısa maksimum video uzunluğunda yatıyor ve içerik pazarlamacılarının paylaşabileceği süreyi kısıtlıyor.

Reels'in izleyici katılımı ve kullanıcı tabanı, özellikle genç demografik gruplar arasında nispeten daha düşüktür ve bu da potansiyel erişim ve marka görünürlüğünü etkiler.