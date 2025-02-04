2025'te Sosyal Medya ve Video İçeriği için Altyazı Oluşturmaya Yönelik 10 AI Aracı

Boş bir sayfaya bakarak, dikkat çekici ve bilgilendirici bir başlık oluşturmak için çaresizce uğraştığınız günler oluyor mu?

Biz de aynı şeyi yaşadık! Sosyal medya başlıkları için ilham bulmak gerçekten zor.

AI metin yazma araçları, metin yazma asistanınız gibi çalışarak hedef kitlenizin ilgisini çekecek kişiselleştirilmiş ve ilgi çekici başlıklar yazar.

Komik tek satırlık espriler, iç açıcı hikayeler veya keskin, profesyonel mesajlar — AI başlık oluşturucu, bunları yapmanız için gereken sürenin çok daha azında oluşturur.

Ancak, bu araçları yalnızca ilham kaynağı olarak kullanmanızı öneririz. AI ne kadar ilerlemiş olursa olsun, insan yaratıcılığının yerini hiçbir şey tutamaz.

Bunu söyledikten sonra, şimdi en iyi on AI altyazı oluşturucuyu inceleyerek özelliklerini ve işlevlerini kapsamlı bir şekilde ele alacağız. Okumaya devam edin.

Birçok AI altyazı oluşturucu bu işi yapar, ancak doğru olanı seçmek için keskin bir göze sahip olmak gerekir.

Dikkate almanız gereken bazı anahtar hususlar şunlardır:

Alt yazı kalitesi: Bu tartışmaya açık değildir. Instagram için tek satırlık alt yazılardan LinkedIn için özenle hazırlanmış parçalara kadar çeşitli stil seçenekleri sunan bir araç arayın. Alt yazılar, markanızın sesine ve içerik türüne uygun olmalı ve okuyucunun dikkatini çekmelidir

Kişiselleştirme seçenekleri: Altyazı oluşturmak için en iyi AI platformu, anahtar kelimeler, hedef demografik bilgiler ve hatta marka ses kuralları ile kişiselleştirme yapmanızı sağlar

Hashtag önerileri: Gönderilerinizin keşfedilebilirliğini en üst düzeye çıkarmak için alakalı ve trend olan hashtag'leri öneren bir Gönderilerinizin keşfedilebilirliğini en üst düzeye çıkarmak için alakalı ve trend olan hashtag'leri öneren bir sosyal medya AI aracı arayın

Görüntü tanıma: Fotoğraflarınızı analiz eden ve görselleri tamamlayan başlıklar oluşturan görüntü tanıma özelliğine sahip araçları değerlendirin

Kullanıcı dostu arayüz : Başlıklar oluştururken, kafa karıştırıcı bir arayüzün sizi engellemesini istemezsiniz. Sezgisel bir düzene ve kısa bir öğrenme eğrisine sahip, kullanımı kolay bir : Başlıklar oluştururken, kafa karıştırıcı bir arayüzün sizi engellemesini istemezsiniz. Sezgisel bir düzene ve kısa bir öğrenme eğrisine sahip, kullanımı kolay bir AI içerik oluşturucu seçin

İçerik uzunluğu esnekliği: İdeal bir İdeal bir AI yazma aracı , her sosyal medya platformu için uygun başlıklar oluşturabilmeniz için çıktı uzunluğunu uyarlayabilmelidir

Fiyatlandırma: AI altyazı oluşturucular, zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlar. Fiyatlandırma planlarını ve sunulan özellikleri değerlendirerek bütçenize en uygun değeri sunan aracı bulun

Heyecan verici özelliklere sahip ve başlıklarınızı mükemmel hale getirmenize yardımcı olacak en iyi on AI başlık oluşturma aracını seçtik.

İşte önerilerimiz:

1. ClickUp – En İyi Ücretsiz AI Altyazı Oluşturucu

ClickUp Brain'i kullanarak bloglardaki paragrafları içeriğiniz için ilgi çekici başlıklar haline getirin.

ClickUp, piyasanın en iyi ve en saygın hepsi bir arada verimlilik platformlarından biridir. AI destekli aracımız ClickUp Brain, yeni başlık fikirleri oluşturmak ve inatçı yazar bloklarını aşmak için mükemmeldir.

Hedef kitleniz, marka sesiniz ve istediğiniz mesaj kadar az bilgiyle ClickUp Brain, TikTok veya Instagram gibi tüm sosyal medya platformları için ilgi çekici ve anlamlı başlıklar oluşturabilir.

AI yazma asistanı, tüm pakete sorunsuz bir şekilde entegre olur ve gerektiğinde içerik oluşturmanıza ve yazmanıza yardımcı olur.

ClickUp ayrıca, AI destekli Hızlı Yanıtlar ile kısa mesajlarınıza akıllı, bağlamı algılayan öneriler sunarak etkileşiminizin asla azalmamasını sağlar.

ClickUp Brain, ClickUp Görevleri ve ClickUp Belgeleri ile şablon oluşturmayı basitleştirir. Hatta Clips'ten kayıtların transkriptlerini bile oluşturur.

ClickUp Brain, tüm ihtiyaçlarınız için araştırma destekli komut istemleriyle verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Önemli komut istemleri, özetler, vaka çalışmaları, bloglar için ilgi çekici içerikler ve proje açıklamaları için en iyi AI hack'lerini kullanın.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Yüksek kaliteli başlık oluşturma : Markanızın sesini yansıtan ve etkileşimi artıran yüksek kaliteli sosyal medya başlıkları oluşturun

Gelişmiş yazma aracı: Özetler hazırlamak, satış ve pazarlama için metinler düzenlemek, ürün açıklamaları, başlıklar ve özetler oluşturmak için Özetler hazırlamak, satış ve pazarlama için metinler düzenlemek, ürün açıklamaları, başlıklar ve özetler oluşturmak için yapay zeka yazma aracı

1000'den fazla entegrasyon : Platformlar arasında sorunsuz çalışmayı sağlayan çok sayıda ClickUp entegrasyonu ile işleyişi basitleştirin ve hareket halindeyken yazma deneyiminizi geliştirin

Yerleşik yazım denetimi : Hatasız yazım ve marka metinleri için platform içinde ek eklentilere gerek kalmadan yazım hatalarını düzeltin

Şablonlar: Gelecekte kullanmak üzere genel şablonların yanı sıra Gelecekte kullanmak üzere genel şablonların yanı sıra ClickUp Sosyal Medya Şablonu gibi daha özel şablonlar

Veri güvenliği: Model eğitimi için verilerin kullanılmasını önleyin ve ClickUp Brain'i kullanırken verilerinizi güvende tutun

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Sosyal Medya Şablonu, sosyal medya varlığınızı tek bir yerden yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ClickUp sınırlamaları

Entegrasyonların sayısı nedeniyle öğrenme eğrisi dik

Ek sosyal medya proje yönetimi özelliklerine ihtiyacınız yoksa, özel altyazı oluşturma araçları daha iyi bir seçim olacaktır

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. AISEO

via AISEO

AISEO, yetenekli bir AI destekli metin yazma asistanıdır. Yerleşik gelişmiş bir parafrazlayıcı ve okunabilirlik denetleyicisi gibi benzersiz ve kullanışlı özellikler sunarak geleneksel AI destekli altyazılardan ayrılır.

AISEO'nun parafrazlama aracı, tek bir altyazının farklı versiyonlarını birden fazla sitede yayınlamak istiyorsanız çok kullanışlı olabilir. Yeniden ifade etme, cümlelerinizi veya paragraflarınızı daha net ve öz hale getirir.

Bu araç, cümle yapınızda ve kelime dağarcığınızda değişiklikler önererek altyazılarınızın okunabilirliğini artırmanıza da yardımcı olabilir. Altyazılar dışında, AISEO sosyal medya gönderileri, ürün açıklamaları ve blog gönderileri de oluşturabilir.

Araç, içeriğinin insan tarafından yazılmış içerikten ayırt edilemez olduğunu da iddia ediyor.

AISEO'nun en iyi özellikleri

Kullanıcı tarafından sağlanan anahtar kelimeleri oluşturulan başlıklara doğal bir şekilde ekleme yeteneği

Birkaç dilde içerik oluşturabilir

Altyazının yazılacağı sesin özelleştirilmesini kolaylaştırır

Kapsamlı ve kullanışlı şablon kütüphanesi

AISEO sınırlamaları

Bazen gerçeklere aykırı bilgiler üretir

Fiyatları rakiplerine göre daha yüksektir

AISEO fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Grow plan: Aylık 24 dolar

Plan ölçeği: Aylık 44 dolar

Takım planı: Aylık 99 $

AISEO puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4. 4/5 (30+ oy)

3. Copy. ai

Copy. ai, etkileşim dilini anlayan, zengin özelliklere sahip bir altyazı oluşturma aracıdır. Markanız veya iletmek istediğiniz mesaj hakkında biraz bilgi verin, o da size tuhaf ve gündelikten, zarif ve profesyonele kadar çeşitli altyazılar sunsun.

Sadece birkaç tıklama ile, Instagram araçlarıyla varlığınızı büyütmek istiyorsanız, izleyicilerinizin dikkatini çekmek ve bir konuşma başlatmak için tasarlanmış bir dizi seçeneğe sahip olursunuz.

Copy. ai, eğlenceli Instagram başlık oluşturucusundan düşündürücü LinkedIn soruları oluşturmaya kadar her şeyi yapabilen çok yönlü bir araçtır. Ayrıca, her platforma uygun benzersiz tonlamayı yakalarken sesinizin tutarlılığını da korur.

Copy. ai, Instagram gibi kanallara daha yüksek öncelik verir. Videolar ve resimler için ayrı şablonlar da dahil olmak üzere, akılda kalıcı başlıklar oluşturmak için çeşitli şablonlara sahiptir.

Copy. ai'nin en iyi özellikleri

Fotoğrafınızı yükleyin ve saniyeler içinde AI destekli bir başlık oluşturun

Gelişmiş görüntü analizi, mevcut trendleri dikkate alarak etkileşimi en üst düzeye çıkaran başlıklar oluşturur

Ücretsiz sürümde geniş bir ton aralığı mevcuttur

Doğru, bağlamı dikkate alan altyazılar oluşturur

Copy. ai sınırlamaları

Ücretsiz kullanıcılar ayda yalnızca 2000 kelime oluşturabilir

Müşteri desteği ile ilgili bazı şikayetler olmuştur

Copy. ai fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Pro plan: Aylık 49 dolar

Takım planı: Aylık 249 $

Enterprise planı: Özel fiyatlandırma

Copy. ai puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (150+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (60 yorum)

4. Pallyy – En İyi Instagram Altyazı Oluşturucu

via Pallyy

Pallyy, genel önerilerin ötesine geçen akıllı bir Instagram başlık oluşturucu. Instagram'ın yanı sıra tüm sosyal medya platformları için gönderilerinizin içeriğine mükemmel şekilde uyan esprili ve ilgi çekici başlıklar anında oluşturur.

Pallyy, herkese uyan tek bir çözüm değildir. Aracın ne hakkında yayınladığınızı söyleyin (burada hashtag'ler ve anahtar kelimeler harikalar yaratır) ve içeriğinizle doğrudan bağlantılı başlıklar oluştursun.

Altyazı oluşturmanın yanı sıra, Pallyy eksiksiz bir sosyal medya yönetim platformudur. Sosyal izleme ve sosyal dinleme gibi tam donanımlı bir sosyal medya yönetim aracında bekleyebileceğiniz tüm özelliklere sahiptir. Bunlar arasında birden fazla platforma planlanmış gönderileri yayınlama, mesajlara yanıt verme ve derinlemesine analizler yer alır.

Pallyy'nin kullanıcı dostu arayüzü, yeni başlayanlar için bile gezinmeyi kolaylaştırır. Pallyy'nin yaratıcı önerileri, sosyal medya başlıkları yazarken takıldığınızda ilham kaynağı olabilir ve beğenileri artırabilir.

Pallyy'nin en iyi özellikleri

Altyazı oluşturucu, Pallyy'nin sosyal medya gönderi planlama ş Akışı'na entegre edilmiştir

Kullanıcıların oturum açması gerekmez

Altyazı ile uyumlu 30 adede kadar alakalı hashtag otomatik olarak önerilebilir

Pallyy sınırlamaları

Kullanıcılar daha fazla özelleştirme seçeneği istiyor

Bağlam özel veya niş başlıklar arayan kullanıcılar için en iyi seçenek değildir

Pallyy fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Premium plan: Aylık 18 dolar

Pallyy puanları ve yorumları

G2: Yeterli puan yok

Capterra: 4,6/5 (60+ oy)

5. StoryLab

via StoryLab

StoryLab'ın yapay zeka destekli sosyal medya başlık oluşturucu, sosyal medya hesaplarınız için yüksek kaliteli ve ilgi çekici başlıklar oluşturmanıza olanak tanır. Hikayeye özgü özelliklere ve anketler ve testler gibi etkileşimli öğelere odaklanır.

StoryLab'ın sosyal medya başlık oluşturucu, profesyonel, ikna edici, cesur, kalın ve daha fazlası gibi doğru yazım stilleriyle önceden yapılandırılmıştır. Bu stil aralığı, başlıklarınızı markanız ve hedef kitlenizle uyumlu bir şekilde oluşturmanıza olanak tanır.

Basit kullanıcı arayüzü, kullanımı kolaylaştırır; bu araç neredeyse hiç öğrenme eğrisi gerektirmez.

StoryLab'ın en iyi özellikleri

Çok çeşitli yazma stillerini destekler

Basit, minimalist ve sezgisel bir kullanıcı arayüzü ile birlikte gelir

Çoklu platform desteği

Oldukça basit komutlardan yaratıcı altyazılar oluşturur

StoryLab sınırlamaları

Dikkat dağıtıcı reklamlar deneyimi bozar

Rakipler benzer bir fiyat noktasında daha fazla özellik sunuyor

StoryLab fiyatlandırması

Ayda beş ücretsiz deneme

Sınırsız Plus Plan: Aylık 19 $

StoryLab puanları ve yorumları

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

6. Hypotenuse AI

via Hypotenuse AI

Hypotenuse AI'nın sosyal medya başlık oluşturucu, bağlama özgü, insan benzeri başlıklara odaklanarak diğerlerinden sıyrılıyor.

SEO takımları, e-ticaret markaları ve kurumsal şirketler için sıfırdan geliştirilen Hypotenuse AI, altyazılara ek olarak blog gönderileri, ürün açıklamaları, sosyal medya gönderileri, reklamlar ve daha fazlasını zahmetsizce oluşturmanıza olanak tanır.

Hypotenuse AI, YCombinator, Vodafone, Blue Zone Sports, Qatar Airways ve Dell gibi tanınmış markalar tarafından güvenilir bulunmakta ve kullanılmaktadır.

Bu araç, yazınızı ve marka yönergelerinizi sağladığınızda AI'sını markanızın sesini anlaması için eğittiği için öne çıkıyor. Sonuç? İnanılmaz derecede kişiselleştirilmiş ve benzersiz içerikler elde edersiniz.

Hypotenuse AI'nın en iyi özellikleri

AI modeli, markanızın sesine uygun başlık çıktıları oluşturur

Görüntüden altyazı hizmetini sunar

Yayınlamadan önce altyazınızın Instagram veya TikTok gönderilerinde nasıl görüneceğini önizlemenizi sağlar

Toplu altyazı oluşturma, otomatik SEO optimizasyonu ve PIM'lerle doğrudan entegrasyonlar gibi özel özellikler, e-ticaret markalarının ihtiyaçlarını karşılar

Yerleşik intihal kontrolü, oluşturulan başlıkların markanıza özgü olmasını sağlar

Hypotenuse AI sınırlamaları

Bireysel kullanıcılar için ücretsiz deneme sürümü olmaması

Nispeten zor öğrenme eğrisi

Hypotenuse AI fiyatlandırması

Bireysel Plan: Aylık 24 dolar

Takım Planı : Aylık 49 $

Enterprise Planı: Özel fiyatlandırma

Hypotenuse AI puanları ve yorumları

G2: 4,7 (15+ yorum)

Capterra: Yeterli puan yok

7. Jasper

via Jasper

Jasper, çok yönlü ve dinamik bir AI içerik oluşturma aracıdır. Instagram başlıklarının yanı sıra Jasper, sosyal kanallar, e-postalar ve bloglar için anında yüksek kaliteli metinler üretebilir.

Jasper'ın kullanıcı dostu Fotoğraf Gönderisi Altyazı şablonlarını kullanarak, çeşitli dillerde ilgi çekici sosyal medya içeriği oluşturabilirsiniz.

Jasper ile, markanızın mesajlarının tutarlılığını korurken, birden fazla platformda sosyal medya içeriği başlatabilir ve koordine edebilirsiniz. Jasper ayrıca, hareket halindeyken markanıza uygun içeriği hızlı bir şekilde geliştirmek için marka odaklı AI yardımı da sağlar.

Jasper'ın en iyi özellikleri

Google Çalışma Alanı ile güçlü entegrasyon

Marka sesini korurken farklı kitleler, biçimler ve diller için uyarlanmış içerik oluşturur

Tam sosyal medya kampanyalarının yönetimine olanak tanır

Altyazılarınızla uyumlu görsel içerik oluşturan çok modlu AI modelleri

Jasper sınırlamaları

Ücretsiz sürümde özelleştirme seçenekleri sınırlıdır ve kullanıcılar daha fazlasını ister

Teknik ve ayrıntılı altyazılar oluşturmada en iyisi olmasa da, bazen yanlışlık yapabilir

Jasper fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Oluşturucu planı : Aylık 39 dolar

Pro plan : Aylık 59 dolar

İş planı: Özel fiyatlandırma

Jasper puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1200+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (1800+ oy)

8. SocialBee

via SocialBee

SocialBee, tutarlı, yaratıcı ve verimli sosyal medya başlıkları oluşturmak için ideal bir araçtır. LinkedIn, Pinterest, TikTok ve diğer popüler platformlar için özel olarak tasarlanmış bir dizi hazır şablon sunar.

Kapsamlı komut istemi şablonuyla başlıklarınızı oluştururken, SocialBee istediğiniz tonu, yaklaşık kelime sayısını, gönderi sayısını ve diğer parametreleri belirlemenize olanak tanır. Bu akıllı araç, gönderiniz için doğru hashtag'leri otomatik olarak oluşturarak işinizi kolaylaştırır.

Instagram başlık oluşturmanın yanı sıra, SocialBee gelişmiş sosyal medya yönetimi ve görsel içerik oluşturma özellikleri sunar.

SocialBee'nin en iyi özellikleri

Çıktının birden fazla varyasyonunu oluşturma ve gerektiğinde düzenleme yeteneği

Hashtag yöneticisi, sosyal medya başlıklarına otomatik olarak ilgili hashtag'leri ve emojileri ekler

SocialBee Copilot, içeriğinizi yayınlamak için en iyi platformları ve yayınlama zamanlarını önerir

Yayınladığınız içeriğin performans ölçümlerini analiz ederek etkileşimle ilgili içgörüler sağlar

SocialBee sınırlamaları

Birçok kullanıcı zamanlama ile ilgili sorunlar yaşadı

Toplu altyazı oluşturma, bu aracın güçlü olduğu bir alan değildir

SocialBee fiyatlandırması

14 günlük ücretsiz deneme

Bootstrap planı : Aylık 29 dolar

Accelerate plan : Aylık 49 $

Pro plan: Aylık 99 dolar

SocialBee puanları ve yorumları

G2: 4. 8/5 (300+ yorum)

Capterra: 4. 6/5 (35+ oy)

9. SocialBu

via SocialBu

Rakiplerinden farklı olarak, SocialBu'nun ücretsiz AI başlık oluşturucusu, sınırsız kullanım için uzun bir kayıt işlemi veya kredi kartı bilgisi gerektirmez. Bu, SocialBu'yu çekici ve benzersiz sosyal medya başlıkları oluşturmanın en kolay yollarından biri haline getirir.

SocialBu, patentli AI algoritmaları aracılığıyla sağladığınız fotoğraf, video veya metin açıklamalarını çalıştırarak yüksek kaliteli, özelleştirilmiş Instagram altyazıları oluşturur. Araç, içeriğinizin ruh halini, temasını ve bağlamını dikkate alarak doğru ve alakalı altyazılar oluşturur.

Altyazı oluşturmanın yanı sıra, SocialBu, AI ile tam uzunlukta gönderiler, Text2img için istemler, blog gönderileri ve alıntılar oluşturmada da ustadır. Sosyal medya içerik takvimi gibi birçok yararlı sosyal medya yönetimi özelliğine sahip yöneticiler için kullanışlı bir araçtır.

SocialBu'nun en iyi özellikleri

Sorunsuz, verimli ve eğlenceli altyazı oluşturma süreci

AI içerik oluşturma ş akışı tamamen ücretsizdir

Basit ve temiz arayüz; can sıkıcı ödeme veya kayıt ol hatırlatıcıları yok

Kapsamlı yayın planlama seçenekleriyle birlikte gelir

SocialBu sınırlamaları

En az işlevsellik, gelişmiş düzeyde özellikler içermez

Görüntü tabanlı altyazı oluşturma, ya başarılı olur ya da başarısız olur

SocialBu fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Standart plan : Aylık 19 dolar

Süper plan: Aylık 59 $

Supreme plan: Aylık 199 dolar

SocialBu puanları ve yorumları

G2: Yeterli puan yok

Capterra: 4. 4/5 (50 yorum)

10. Anyword

Görsel Kaynak: Anyword

Anyword, sosyal medya pazarlama ihtiyaçlarını karşılayan, güçlü ve özelliklerle dolu bir AI başlık oluşturucu. Bu araç, GPT-4 mimarisini kullanır ve Facebook, Instagram, LinkedIn, X ve daha fazlası gibi platformlar için ilgi çekici, etkileyici başlıklar oluşturarak öne çıkar.

Anyword, hassas hedefleme konusunda mükemmeldir. Marka kimliğinizi ve hedef kitle verilerinizi güçlendirir ve hedef pazarınıza doğrudan hitap eden başlıklar oluşturur. Ayrıca, etkileşimi ve erişimi en üst düzeye çıkarmak için emoji ve hashtag'lerle sosyal medya gönderileri oluşturabilir.

Anyword, sadece bir komut girerek ideal müşteri profilinize göre özel ve benzersiz içerikler oluşturmanızı kolaylaştırır.

Anyword'ün en iyi özellikleri

Performans tahmini, altyazılarınızın tahmini performansını analiz ederek, yayınlamadan önce yüksek performanslı varyasyonları seçmenize olanak tanır

ChatGPT, Notion, HubSpot ve diğer AI araçlarıyla sorunsuz entegrasyon

Markanızın mesajlarını, tonunu ve hedef kitle yönergelerini tek bir yerden yönetmenizi sağlar

Duyarlı ve sezgisel altyazı oluşturma ş akışı

Anyword sınırlamaları

Fiyatlar yüksek seviyededir

AI bazen yanlış sonuçlar üretir

Anyword fiyatlandırması

Başlangıç planı: Aylık 49 $

Veriye dayalı plan: Aylık 99 dolar

İş planı : Aylık 499 dolar

Enterprise planı: Özel fiyatlandırma

Anyword puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (1100+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (350+ oy)

ClickUp ile Bir Sonraki Harika Başlığınızı Yazın

AI içerik oluşturma araçları, özellikle AI altyazı oluşturucular, pazarlamacıların ve sosyal medya yöneticilerinin içerik oluşturma ve yayınlama iş akışlarını değiştirmiştir. Bu araçlar, her türlü sosyal medya gönderisi için saniyeler içinde yaratıcı ve ilgi çekici altyazılar oluşturmayı mümkün kılmıştır.

Yazım işini AI destekli yardımcılar üstlenirken, sosyal medya yöneticileri diğer alanlarda daha iyi sonuçlar elde etmeye odaklanabilir.

Nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? ClickUp, gereksinimlerinizi karşılayan çok yönlü bir çözüm sunarak bu ikilemi ortadan kaldırır. Doğru aracı kullanarak, içeriği istediğiniz her şeyi başarmak için kullanabilirsiniz. Kullanmaya başlamak çok kolay ve başlıkların ötesinde çok daha fazlası için kullanacağınıza söz veriyoruz. ?

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