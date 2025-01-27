2025'te Sosyal Stratejinizi Güçlendirecek En İyi 10 Sosyal Dinleme Aracı

Şunu hayal edin: 2015 yılındasınız. Bir pazarlamacı olarak, geri bildirim formları ile müşterilere ulaşıyor veya onlarla görüşmek ve ürün/hizmetinizdeki eksiklikleri bulmak için toplantılar düzenliyorsunuz.

Müşterileriniz anketleri doldurmaktan nefret eder ve resmi ortamlarda eşzamansız çevrimiçi konuşmalar yoluyla dürüst geri bildirim almak zordur.

Günümüze geldiğimizde, aynı durum çoğu marka için geçerlidir.

Artık müşteriler, Facebook, Twitter ve Instagram'da hikayeler, tweetler veya yorumlar aracılığıyla duygularını dışa vuruyor ve ürünlerle ilgili geri bildirimlerini paylaşıyor. Sosyal dönüşümlere dayalı müşteri geri bildirimlerini toplama sürecini kolaylaştırmanın bir yolu var mı?

Sosyal medyada milyarlarca konuşma gerçekleşirken, pazarlamacılar müşteri bilgilerini toplamak, trendleri ve ilgili konuşmaları tespit etmek ve müşteri sorgularına yanıt vermek için sosyal dinleme araçlarına başvuruyor.

Bir sosyal medya izleme aracı, markaların kendileriyle veya ilgi alanlarıyla ilgili konuşmaları izlemelerine ve veriye dayalı bir sosyal medya etkileşim stratejisi için zengin içgörüler elde etmelerine olanak tanır.

Bu makalede, sosyal medya stratejinizi güçlendirmek için en iyi 10 sosyal medya dinleme aracının listesini paylaşıyoruz.

Bir sosyal dinleme aracında aramanız gereken özellikler şunlardır.

Bütünsel içgörüler: Bir sosyal dinleme aracı, anahtar kelime izlemenin ötesine geçer, duygu analizi sunar, anahtar etkileyicileri belirler ve yaklaşan trendleri ortaya çıkarır. En iyi sosyal medya yönetim platformu, yalnızca hedef kitlenizi dinlemenizi değil, onları harekete geçiren unsurları gerçekten anlamanızı ve sosyal medya stratejinizi buna göre şekillendirmenizi sağlar

Başlıca sosyal medya platformlarıyla uyumluluk: Marka izleme aracı, tüm sosyal medya platformlarındaki konuşmaları izleyebilmeli ve forumlar, haber ve inceleme siteleri ile sektör forumlarında markanızı çevrimiçi olarak takip edebilmelidir

Duygu analizi: Müşteri duygularını otomatik olarak algılayabilen ve çevrimiçi konuşmaları manuel giriş yapmaya gerek kalmadan olumlu ve olumsuz olarak sınıflandırabilen sosyal dinleme platformlarını seçin

Sezgisel arayüz: Seçtiğiniz web izleme aracı, sosyal medya dinlemeyi çocuk oyuncağı haline getirmek için özelleştirilebilir düzenler, filtreler ve kullanımı kolay bir arayüze sahip olmalıdır

Güçlü sosyal medya analizi gösterge paneli: Etkileşim metrikleri, marka bahsetmeleri ve sosyal kampanya performansı ile Etkileşim metrikleri, marka bahsetmeleri ve sosyal kampanya performansı ile pazarlama OKR'leri hakkında ayrıntılı raporlar gibi ayrıntılı analitik özelliklere sahip sosyal medya dinleme araçlarını tercih edin

Entegrasyon yetenekleri: Sosyal medya yönetim aracınız Sosyal medya yönetim aracınız dahil olmak üzere dijital pazarlama uygulamalarınızla sorunsuz entegrasyon , doğru sosyal dinleme için olmazsa olmaz bir özelliktir. Sosyal medya izleme aracı, veriye dayalı pazarlama kampanyaları oluşturmak için analiz platformlarınızla entegre olmalıdır

Veri güvenliği: Sosyal medya dinleme aracı, müşteri geri bildirimlerinizin veya sosyal dinleme verilerinizin gizliliğini ve bütünlüğünü korumak için ülke ve sektöre özgü gizlilik yasalarına uymalıdır

1. Sprout Social

sprout Social aracılığıyla

Sprout Social'ın sosyal dinleme aracı, markanızla ilgili konuşmaları izlemenize, hedef kitlenizi anlamanıza ve nişinizdeki diğer etkileyicileri belirlemenize yardımcı olur. Sprout'un hashtag'leri ve sosyal medya izleme çözümü, duygu analizi ile birlikte müşteri, marka izleme, rakip ve sektör içgörülerini sağlar.

Örneğin, bir eğitim teknolojisi platformu, sosyal dinleme araçlarını kullanarak, yeni bir kursla ilgili sosyal medya promosyonları etrafında sosyal medyada yapılan konuşmaları izleyebilir.

Sosyal dinleme yetenekleri, markanın sosyal medyadaki kitle tepkisini, trend olan hashtag'leri ve genel kitle duyarlılık analizini ölçmesini sağlar.

Sosyal dinleme stratejisiyle donanmış markalar, sosyal medyadaki varlıklarını ve etkileşimlerini nasıl artıracaklarını bilir.

Sprout Social'ın en iyi özellikleri

AI Assist, yorumlara göre ses tonunu iyileştirmek veya daha ayrıntılı yanıtlar oluşturmak için alternatif yanıtlar önerir

SproutLink'i, sosyal profillerinize ekleyerek web sitenize veya açılış sayfalarınıza gelen trafiği artırmak için link-in-bio çözümünüz olarak kullanın

İçerik takviminizi dış paydaşlarla paylaşın, takvim notlarıyla işbirliği içinde çalışın ve iç konuşmalarda gerçek zamanlı olarak etkileşim kurun

Sprout Social sınırlamaları

Sosyal medya hesapları düzenli kullanıma rağmen bağlantıları kesiliyor

İlk kez kullananlar için ücretsiz deneme yok

Sprout Social fiyatlandırması

Standart Fiyat : 249 $/ay

Profesyonel : 399 $/ay

Gelişmiş : 499 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Sprout Social puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (2.600+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (570 yorum)

Sprout Social alternatiflerini inceleyin!

2. Brandwatch

via Brandwatch

Her dakika Facebook'ta yaklaşık 510 bin yorum, Instagram'da 66 bin gönderi ve X'te 575 bin tweet paylaşılıyor! Sosyal medyada söylenen her şeyi takip etmek, marka pazarlamacılarının kabusudur.

Pazarlamacılar, tüm bu konuşmaları analiz etmek ve değerli içgörüler elde etmek için en iyi sosyal dinleme araçlarına güveniyor. Brandwatch'ın sosyal dinleme platformunu kullanarak, 1,6 trilyonluk konuşma veritabanından konuşmaları izleyerek ve gerçek zamanlı sosyal medya izleme yaparak birden fazla sosyal medya kanalını tek bir yerden yönetiyorlar.

Marka bilinirliği, sosyal duyarlılık ve sosyal paylaşım gibi anahtar sosyal dinleme metriklerini izleyerek tüm platformlarda sosyal medya varlığınızı ve itibar yönetiminizi güçlendirin.

Brandwatch'ın en iyi özellikleri

Segment analizi, konuşmalarınızı geri bildirim, şikayet, görüş ve daha fazlasına göre kategorilere ayırmanıza olanak tanır

Tüm sosyal kanallarda organik ve ücretli içeriğinizi yönetmek için sosyal dinleme özelliklerine sahip, kullanımı kolay arayüz

30 milyondan fazla oluşturucu içeren bir veritabanına sahip influencer pazarlama aracı , çok kanallı influencer pazarlama kampanyalarını yürütür, ölçer ve raporlar, ayrıca etki puanını kullanarak performansı ölçer

Rakiplerinize karşı performansınızı anlamak için rakip analiz araçlarına sahip sezgisel ve ayrıntılı analiz gösterge paneli

Brandwatch sınırlamaları

Brandwatch, aynı gönderinin tüm platformlarda aynı anda yayınlanmasına izin vermez

Yavaş indirme ve gösterge paneli güncelleme süresi

Brandwatch fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Brandwatch puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (789 yorum)

Capterra: 4,3/5 (224 yorum)

3. Bahsetme

via Bahsetme

Mention, Twitter, Facebook ve Instagram dahil olmak üzere web'deki bir milyardan fazla veri kaynağını izlemenizi ve aradığınızı kolayca bulmak için filtreler oluşturup kaydetmenizi sağlayan bir sosyal dinleme aracıdır.

En iyi sosyal dinleme araçlarından biri olan Mention, marka pazarlamacılarının ve dijital pazarlama ajanslarının derinlemesine duygu analizi yapmasına, markanızın sosyal medyada bahsedilme sayısını veya herhangi bir konuyu iki yıla kadar izlemesine ve olağandışı etkinlikler için uyarılar ayarlamasına olanak tanır.

En iyi özelliklerden bahsetme

Sosyal dinleme özellikleri ile gerçek zamanlı uyarılar sayesinde marka itibarını anlamak için ne zaman bahsedildiğinizi takip edin

Rakip, marka, ürün veya sektör düzeyindeki konulara derinlemesine dalmak için filtrelere sahip analitik özellikli kapsamlı sosyal dinleme aracı

Farklı paydaşlar için ayrıntılı raporları düzenli olarak e-posta ile alacak şekilde planlayın

Twitter, Instagram ve Facebook gibi başlıca sosyal medya platformlarında hedef kitlenizle etkileşim kurun ve birden fazla kanaldan gönderiler hazırlayın, planlayın ve yayınlayın

Sınırlamalardan bahsetme

Boole arama oluşturulduktan sonra geçmiş verileri yakalamaz

Tahmine dayalı analiz aracını kaçırmayın

Fiyatlandırmadan bahsetme

Solo : 41 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Pro : 83 $/ay (yıllık faturalandırılır)

ProPlus: 149 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Derecelendirmelerden ve incelemelerden bahsetme

G2: 4,3/5 (439 yorum)

Capterra: 4,7/5 (286 yorum)

4. Agorapulse

via Agorapulse

Agorapulse, pazarlamacıların sosyal medya yönetimini tam olarak kontrol etmelerini sağlayan Hootsuite'e alternatif bir araçtır.

Sezgisel bir yayınlama arayüzü, sosyal dinleme araçları ve içgörülü analizler sunan Agorapulse, bir sosyal medya yönetim platformu olarak, ister hedef kitlenizden ister sektördeki rakiplerinizden olsun, markanızla ilgili hiçbir bahsetmeyi kaçırmamanızı sağlar.

Agorapulse'un en iyi özellikleri

Agorapulse'un birleşik sosyal gelen kutusundan sosyal medyayı, yayınları, raporlamayı, sosyal medya izlemeyi ve takım işbirliğini yönetin

Android ve iOS mobil uygulaması üzerinden Agorapulse sosyal dinleme araçlarına erişin

Yayınlama iş akışlarınızı oluşturmak, notları paylaşmak, eylem öğelerini izlemek ve onaylanacak içeriği atamak için proje yönetimi özellikleri

Agorapulse sınırlamaları

Müşteri paylaşımı için planlanmış gönderileri dışa aktaramama

LinkedIn gönderileri için karakter sınırı 300 karakter olarak ayarlanmıştır, ancak platformun kendisi daha fazla karakter kullanımına izin vermektedir

Agorapulse fiyatlandırması

Standart : 49 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır)

Profesyonel : 79 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır)

Gelişmiş : 119 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır)

İş ihtiyaçlarınıza göre özel çözümler

Agorapulse puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (919 yorum)

Capterra: 4,5/5 (706 yorum)

5. Digimind

via Digimind

Farklı sosyal medya kanallarında müşteri konuşmalarını gerçek zamanlı olarak takip edebilseydiniz, bir pazarlamacı veya marka sahibi olarak hayatınız ne kadar kolay olurdu?

Digimind'in sosyal dinleme araçları, hedef kitlenizi ve rakiplerinizin sosyal medya paylaşımlarını kapsamlı bir şekilde anlamanızı sağlar.

Örneğin, bir çevrimiçi yemek dağıtım girişimi, sosyal medya pazarlama takımları için Digitmind gibi sosyal dinleme araçlarını kullanarak Facebook ve Instagram'daki sosyal konuşmaları izleyebilir ve viral trendlere dayalı bir pazarlama kampanyası oluşturabilir. Bu müşteri verileri, müşteri deneyimi ve beklentilerindeki boşlukları belirlemeye de yardımcı olur.

Digimind'ın en iyi özellikleri

AI Sense, AI destekli motoru ile pazarlamacılara otomatik kürasyon ve önerilen eylemler konusunda yardımcı olur

Digimind Social Analytics ile istediğiniz kadar sosyal hesabı analiz edin ve karşılaştırın

Özel Top Reputation modülü, müşterilerinizin markanız, ürünleriniz ve rakipleriniz hakkında bilmek istediklerini takip etmenizi sağlar

Digimind Social'ın önceden tasarlanmış sosyal medya şablonlarını kullanarak raporlar oluşturun ve anahtar metrikleri değerlendirin

Digimind sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü kullanımı kolay değildir ve platformu anlamak için eğitim gerektirir

Verilerin derinliği kapsamlı değildir

Digimind fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Digimind puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (180 yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

6. Emplifi

via Emplifi

Emplifi'nin sosyal dinleme araçları, içerik oluşturma ve yayınlama, analitik, UGC, influencer pazarlama, topluluk yönetimi, canlı ticaret, itibar yönetimi ve bakım hizmetleri sunar.

Emplifi'nin en iyi özellikleri

Sosyal medya faaliyetlerindeki ani değişiklikler ve anormallikler için doğrudan platformda veya e-posta yoluyla otomatik uyarılar alın

Sosyal dinleme özellikleri ve dinamik gerçek zamanlı anahtar dinleme verileri ve tüketici içgörülerini içeren özelleştirilebilir gösterge paneli

Otomatik etiketleme, duygu analizi ve gelişmiş yönlendirme için AI araçları

Emplifi sınırlamaları

Bu araç, rakiplerin TikTok görünümleri veya IGS swipe-up'ları gibi anahtar metrikleri yakalamaz

Planlanmış gönderileri düzenlemek zahmetli ve sinir bozucu

Emplifi fiyatlandırması

Temel: 2400 $/yıl (10 profil)

Standart : Özel fiyatlandırma

İş: Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Emplifi puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (202 yorum)

Capterra: 4. 2/5 (38 yorum)

7. YouScan

via YouScan

YouScan, görüntü tanıma teknolojisi ile donatılmış, yapay zeka destekli bir sosyal medya dinleme aracıdır. İşletmelerin tüketici görüşlerini analiz etmesine, eyleme geçirilebilir içgörüler keşfetmesine ve marka itibarını yönetmesine yardımcı olur.

Örnek: Bir cilt bakım şirketi, müşterilerin markayı nasıl algıladığını anlamak istiyor ve geleneksel araştırma yöntemleri yeterli sonuç vermiyor.

YouScan gibi bir sosyal dinleme aracı, markanın sosyal konuşmalara dayalı geri bildirimler almasına, etiketlenmemiş bahsetmeleri izlemesine ve en iyi sonuçları elde etmek için sosyal medya promosyonlarına kullanıcı referanslarını dahil etmesine yardımcı olur.

YouScan'ın en iyi özellikleri

YouScan'ın yapay zeka destekli Visual Insights, görüntülerdeki logoları, nesneleri, sahneleri, etkinlikleri ve demografik bilgileri algılar

Gelen bahsetmelerin ve yorumların övgü, takdir veya şikayet gibi kategorilere otomatik olarak sınıflandırılması

Segmentasyon için özel etiketler ve bahsetmeleri kategorilere ayırmak için filtreler

Potansiyel tehditleri tespit etmek, istenmeyen ürün kullanımını algılamak ve marka imajınızı korumak için olumsuz görsel bahsetmeleri keşfetmek için gerçek zamanlı uyarılar

YouScan sınırlamaları

Kelime bulutu görünümünde sınırlı sayıda hashtag kullanılabilir

Duygu analizi her zaman doğru sonuçlar vermez

YouScan fiyatlandırması

Başlangıç : 299 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Sınırsız planlar: Özel fiyatlandırma

YouScan puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (92 yorum)

Capterra: 4,9/5 (61 yorum)

8. BrandMentions

via BrandMentions

Hiç memnun olmayan bir müşteri çevrimiçi olarak markanız hakkında şikayet etti, ancak siz bu konuda bilgilendirilmediğiniz için sorunu çözme fırsatını kaçırdığınız bir durumla karşılaştınız mı?

Sosyal medya izleme araçları, müşteri sosyal medya platformlarında markanızı takip etmeyi unutsanız bile markanızdan bahsedilmesini izler. Özellikle memnuniyetsiz bir müşteri şikayetini dile getirdiğinde, en iyi şekilde hazır olmanız gerekir ve BrandMentions gibi sosyal dinleme araçları bu konuda çok yararlıdır.

BrandMentions, sosyal medya pazarlama stratejinizin en üstte olmasını sağlamak için tüm dijital köşelerde markanızın bahsedilme yerlerini, işinizle ilgili anahtar kelimeleri ve rakip hashtag'leri ve anahtar kelimeleri arar.

BrandMentions'ın en iyi özellikleri

Sosyal medya dinleme aracı, çeşitli sosyal medya kanalları, forumlar, haber siteleri, haberler ve yorumlar dahil olmak üzere diğer web kaynaklarında bahsedilmeleri izler

Anahtar kelimelerle ilgili bahsetmeler ve sitenize trafik yönlendiren yeni bağlantılar hakkında e-posta yoluyla gerçek zamanlı marka izleme bildirimleri

Markanızdan bahseden konuşmalar için otomatik ton algılama ve olumsuz duygu analizi

Farklı paydaşlar için markanızın bahsedilmesiyle ilgili beyaz etiketli raporlar planlayın

BrandMentions sınırlamaları

Kapalı Facebook gruplarındaki konuşmaları izleyememe

Anahtar kelimelerinizi doğru şekilde ayarlamazsanız, aylık izleme sınırlarına hızlı bir şekilde ulaşırsınız

BrandMentions fiyatlandırması

Growing Business: 79 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Şirket: 249 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Kurumsal/Ajans: 399 $/ay (yıllık faturalandırılır)

BrandMentions puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (42 yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

9. Hootsuite

hootsuite aracılığıyla

McKinsey raporuna göre, sosyal platformlarda müşterilere yanıt vermeyen markaların, yanıt veren markalara kıyasla müşteri kaybı oranı %15 daha yüksektir. Kazanan tarafta olmak istersiniz. Bunun için Hootsuite gibi bir sosyal medya dinleme aracına ihtiyacınız var.

Hootsuite, markaların birden fazla sosyal medya kanalında yayınları planlamasına, organik ve ücretli sosyal içerikleri yönetmesine, marka bahsetmelerini izlemesine, müşteri konuşmalarını takip etmesine, marka bahsetmelerini izlemesine ve içgörüler elde etmesine olanak tanıyan hepsi bir arada bir sosyal medya yönetim paketidir.

Hootsuite'in en iyi özellikleri

Hootsuite'in Streams, bahsetmeleri, anahtar kelimeleri ve hashtag'leri izler

Hootsuite gösterge panelinden doğrudan herkese açık yorumlara yanıt verin, kaydedin ve beğenin

Brandwatch ve Talkwalker gibi en iyi sosyal dinleme araçlarıyla entegre olur

Hootsuite sınırlamaları

Analitik raporlama gerçek zamanlı değildir

Her fiyatlandırma kademesi için izleyebileceğiniz rakip sayısında sınırlar vardır

Hootsuite fiyatlandırması

Profesyonel: 99 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Takım: 249 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Hootsuite puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (4102 yorum)

Capterra: 4,3/5 (3620 yorum)

10. BuzzSumo

buzzSumo aracılığıyla

Farklı sosyal medya platformlarında içerik yayınlarken, hedef kitlenizin ilgisini çeken şeyleri anlamak için hala tahminlere mi güveniyorsunuz?

Facebook, Twitter, Reddit ve YouTube'da nişinizdeki trend içerik fikirlerini keşfetmeye başlayın ve Buzzsumo'nun sosyal dinleme platformuyla sosyal medya stratejiniz için anahtar etkileyicileri belirleyin.

BuzzSumo, rakiplerinizi izleyen ve sosyal medya gönderilerini, bahsetmeleri ve sektör güncellemelerini analiz eden bir içerik pazarlama yazılımıdır. En iyi sosyal dinleme araçlarından biri olan

Buzzsumo, sosyal medya platformlarında gerçekleşen milyonlarca konuşma arasında kaybolmayan önemli etkinlikleri tespit etmek için uyarılar sağlar. Paylaşımları, bağlantıları ve trendleri filtreleyin ve inceleyin, hedef kitlenizin ilgisini çeken içerik türlerini belirleyin ve rakiplerinizden bir adım önde olun.

BuzzSumo'nun en iyi özellikleri

Kullanıcılarınızı anlamak ve en son haberler ve trendlerden haberdar olmak için sektörünüzle ilgili içerik akışlarında bahsetmeleri izleyin

Slack gibi iletişim araçlarıyla entegrasyon sayesinde marka veya anahtar kelimelerle ilgili bahsetmelerden haberdar olun

Hikayeleri Trend Puanlarına göre sıralayarak yaklaşan viral trendleri tespit edin ve bunlara göre hareket edin. Son beş yıllık içerik performans verilerini tarayarak trendleri karşılaştırın

Yeni bağlantıları ve bahsetmeleri anında takip etmek için gerçek zamanlı bildirim uyarıları

BuzzSumo sınırlamaları

Dinleme aracındaki uyarılar tekrarlayıcı olabilir

Küçük işletme sahipleri için pahalı

BuzzSumo fiyatlandırması

İçerik oluşturma: 199 $/kullanıcı/ay

PR & Comms : 299 $/5 kullanıcı/ay

Paket : 499 $/10 kullanıcı/ay

Kurumsal: 999 $/30 kullanıcı/ay

BuzzSumo puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (102 yorum)

Capterra: 4,5/5 (141 yorum)

ClickUp

Sosyal medya dinleme araçları sosyal dinleme ve izlemeye odaklanırken, ClickUp pazarlama takımları için genel verimliliğinizi artıran bir iş akışı yönetim yazılımıdır. ClickUp, sosyal medya projelerini, kampanyalarını ve görevlerini yönetmenize yardımcı olarak pazarlama stratejinizi destekler.

Sosyal medya takviminizi takip etmek veya etkili sosyal medya kampanyaları oluşturmak için yaratıcı yollar mı arıyorsunuz? ClickUp bu işi halleder.

Tüm sosyal medya promosyonlarınızı ve girişimlerinizi tek bir yerde barındırmak için ClickUp'ı kullanın. Bu sosyal medya yönetim aracı, takım üyeleri ve paydaşların gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasını sağlar.

Kampanya fikirleri üzerinde beyin fırtınası yapıyor, takım hedefleri oluşturuyor veya yeni çeyreğin içerik takvimi üzerinde çalışıyor olun, ClickUp sürecin her aşamasında size yardımcı olur.

ClickUp'ı kullanarak sosyal medya gönderilerine verilen yanıtları yönetin ve sosyal dinleme araçlarıyla toplanan geri bildirimleri toplayın.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp AI, müşteri e-postaları, sosyal medya planları ve ilgi çekici sosyal medya başlıkları yazmak için yaratıcı ortağınızdır

Takımı anında değişikliklerden haberdar etmek ve güncel tutmak için öncelik işaretleri ve uyarı bildirimleri ekleyin

ClickUp'ın Sosyal Medya Stratejisi Ş Akışı Şablonu , sosyal medya promosyon stratejisini sıfırdan oluşturmanın zahmetli işlerini ortadan kaldırır

ClickUp'ın özelleştirilebilir Sosyal Medya Stratejisi Ş Akışı Şablonunu kullanarak önemli sosyal medya görevlerini planlayın ve gerçekleştirin

Rekabet Analizi Beyaz Tahta Şablonu , rakiplerinizin pazarlama kampanyalarını ve ürün memnuniyet düzeylerinizi izlemenizi sağlar

ClickUp'ın Beyaz Tahta Rekabet Analizi Şablonu ile ana rakiplerinizi belirleyin ve ürün performanslarını izleyin

Sosyal medya izleme araçlarından sosyal ve çevrimiçi verileri derleyerek içgörüler elde edin

ClickUp sınırlamaları

Ücretsiz sürüm, ClickUp AI gibi gelişmiş özelliklere erişimi sınırlar

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: 7 $/kullanıcı/ay

İş: 12 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ClickUp puanları ve yorumları

Tüm sosyal medya kanallarınızda konuşmaları izlemenizi ve markanızın bahsedilme sıklığını tek bir gösterge panelinden takip etmenizi sağlayan bir sosyal dinleme aracı seçin.

ClickUp'ın sosyal dinleme yetenekleri ve sosyal medya proje yönetimi aracı, sosyal ekibinizin sosyal medya kampanyalarını, projelerini ve görevlerini tek bir yerden yönetmesini sağlayan içerik şablonları, yapay zeka özellikleri ve takım işbirliği yetenekleri gibi anahtar özelliklere sahiptir.

Müşteri geri bildirimlerini ve sosyal konuşmaları gerçek zamanlı olarak izlemekten pazarlama kampanyası şablonları oluşturmaya kadar, ClickUp her şeyi yapar.

En iyi yanı ise, ClickUp'ın farklı kaynaklar arasında veri akışı için en iyi sosyal dinleme araçlarıyla entegre olmasıdır, böylece verileri birden fazla kanala manuel olarak aktarma işinden kurtulursunuz.

Farklı sosyal dinleme araçları arasında geçiş yapmak yerine, ClickUp'ı kullanarak sosyal dinleme ve içgörü projelerinizi kolayca yönetin. Önceden oluşturulmuş özelleştirilebilir şablonlarla ClickUp'ta tüm sosyal medya stratejilerinizi planlayın, yönetin, izleyin ve üzerinde işbirliği yapın.

Ücretsiz deneme için ClickUp'a başlayın .