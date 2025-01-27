2025'te Ajanslar için En İyi 10 Influencer Pazarlama Aracı

Influencer'lar sıradan insanlardır, ancak bir markayı tanıtmak söz konusu olduğunda büyük bir güce sahiptirler. Son birkaç yılda, influencer pazarlaması ile müşteri tabanını genişleten birçok şirket gördük.

Örneğin Tinder'ı ele alalım: Çevrimiçi arkadaşlık uygulaması devi, 2020-21'de Z kuşağı kullanıcıları arasında marka bilinirliğini artırmak için en iyi TikTok influencer'larıyla işbirliği yaptı. Bu işbirliği büyük bir başarıya ulaştı ve marka TikTok'ta 697,6 milyon görünüm elde etti. Ayrıca tahmin edilenden çok daha fazla takipçi, gösterim, aylık kitle artışı ve uygulama indirme sayısı elde etti! ?

Bir markayı, ürünü veya hizmeti tanıtmak için sosyal medya platformlarından yararlanmak istiyorsanız, doğru influencer pazarlama araçlarına ihtiyacınız var. Bu araçlar, işbirlikçileri bulma ve yönetme veya hazır e-posta sunumları gönderme gibi çeşitli influencer pazarlama süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

Bu kılavuzda, şirketinizin veya pazarlama ajansınızın kampanyaları yönetmesine ve sonuçları etkili bir şekilde ölçmesine yardımcı olabilecek en iyi 10 influencer pazarlama aracını ele alacağız.

Farklı influencer pazarlama araçlarını karşılaştırırken dikkate almanız gereken bazı özellikler şunlardır:

Influencer arama: Yazılım, hedef kitle, demografik bilgiler, faiz alanları ve nişler gibi kriterlere göre influencer keşfine yardımcı olabilir Trend izleme: Viral içerik oluşturmanıza yardımcı olabilecek popüler konuları, hashtag'leri ve zorlukları izleyebilmelisiniz Etkileşim izleme: Araç, influencer gönderilerinin oluşturduğu gösterimleri ve etkileşimleri izlemenize izin veriyorsa, bu ek bir avantaj olacaktır Pazarlama araçları: Harika bir influencer pazarlama platformu, : Harika bir influencer pazarlama platformu, kaynak tahsisi ve teslim edilebilir zaman çizelgeleri gibi özelliklerle influencer pazarlama kampanyanızı özelleştirmenize ve yürütmenize yardımcı olmalıdır Raporlama araçları: Kapsamlı analizler ve rakip karşılaştırma araçlarıyla kampanyanın büyümesini ve influencer'ların başarısını ölçebilmelisiniz Sosyal medya şablonları: Birçok pazarlama aracı, sosyal medya içeriğini yönetme veya influencer'ları işe alma ve yönetme sürecinde size rehberlik edecek önceden ayarlanmış şablonlarla birlikte gelir Entegrasyonlar: Araçların, : Araçların, sosyal medya yönetimi veya CRM araçları gibi kullandığınız diğer platformlarla entegre olabildiğinden emin olun

Takım görünümü, takımınızın ne üzerinde çalıştığını, neler başardığını ve kapasitelerinin ne olduğunu görmenizi sağlar

Piyasada bulunan influencer pazarlama çözümleri farklı özellik setleriyle birlikte gelir. Ürünler genellikle üç kategoride bulunur:

Influencer kampanyalarını yönetme Influencer keşfi Kampanya ve influencer pazarlama çabalarını ölçme

Her kategori için en fonksiyonel influencer pazarlama araçlarını ve potansiyel uygulamalarını daha yakından inceleyelim! ?

Kampanyaları Yönetmek İçin En İyisi

ClickUp'taki 15'ten fazla görünümü kullanarak influencer pazarlama iş akışlarınızı özelleştirin

ClickUp, niş pazarlarda influencer kampanyalarını yönetmek için yeterli özelliklere sahip hepsi bir arada pazarlama yönetim aracı . Her ölçekte pazarlama planları oluşturmanıza ve promosyon etkinlikleri gerçekleştirmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ClickUp Influencer Sözleşme Şablonu ile influencer hizmetlerini yönetmek çocuk oyuncağı. Aşağıdaki gibi unsurları tanımlamak için bir hizmet sözleşmesi oluşturmanıza yardımcı olur:

Hizmet kapsamı

Ödeme koşulları

Influencer kılavuzları

Marka mesajları

Fikri mülkiyet hakları

Şablon, profesyonel bir sözleşme oluşturmanıza yardımcı olmanın yanı sıra, her bir influencer sözleşmesinin ilerlemesini yönetmenize de yardımcı olur. Özel Alanlar'ı kullanarak her sözleşmeye bütçe veya pazarlama aşaması gibi etiketler ekleyin.

İlgili influencer'ları bulduğunuzda isimleri izlemek ve kaydetmek için Liste, Gantt, İş Yükü ve Takvim görünümleri gibi 15'ten fazla ClickUp görünümünden yararlanın.

ClickUp'ın Influencer Sözleşme Belgesi Şablonu ile bir sonraki sözleşmenizi hazırlayın

Bir influencer pazarlama kampanyası başlattığınızda, platformdaki yüzlerce pazarlama proje yönetimi aracıyla destek bulun! Örneğin, ClickUp Hedefleri'ni kullanarak satışlar için Hedefler veya Dönüm Noktaları veya influencer görevlerini ölçmek için diğer metrikler oluşturabilirsiniz.

ClickUp Gösterge Panelleri ile canlı kampanyalar boyunca pazarlama işbirlikçilerinizin işlerini denetleyebilirsiniz. Her influencer için bir zaman çizelgesi belirleyin ve güncellemeler için bildirimler ayarlayın.

ClickUp ayrıca Beyaz Tahtalar, Zihin Haritaları ve Düzeltme özellikleri ile gerçek zamanlı yaratıcı işbirliği için sektörün en iyi desteğini sunar. ?

Pazarlama çabalarınızı optimize etmek için ClickUp AI'yi kullanmaktan bahsetmiş miydik? Influencer kampanyası fikirleri, içerik özetleri ve pazarlama vaka çalışmaları oluşturmak için role özel komutlar ile birlikte gelir!

Etkileyicilerin ödeme bildirimlerini almak ve damla e-postaları göndermek gibi tekrarlayan pazarlama görevleri için ClickUp Otomasyonları'nı kullanın.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Kapsamlı kampanya yönetimi desteği

Pazarlama ve influencer süreçlerini yönetmek için şablonlar

Görsel işbirliği için tamamen özelleştirilebilir ClickUp Beyaz Tahtalar

Tüm pazarlama kaynaklarını depolamak için ClickUp Belgeleri

1.000'den fazla uygulama ile entegrasyon

Ölçülebilir hedef ayarlama ve izleme

Pazarlama stratejilerinde yardımcı olacak ClickUp AI asistanı

Güçlü görev yönetimi araç seti

Kolay pazarlama otomasyonları

ClickUp sınırlamaları

Yeni başlayanlar, mevcut tüm pazarlama özelliklerini keşfetmek için zamana ihtiyaç duyar

Mobil uygulama, masaüstü ve web sürümleri kadar özellikli değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.500+ yorum)

2. SocialLadder

SocialLadder, uçtan uca bir marka elçisi yönetim çözümüdür. İş akışlarını otomatikleştirmenize, iletişimi kolaylaştırmanıza ve etkileşimi izlemenize olanak tanıyarak öncelikle influencer, elçi ve bağlı kuruluş pazarlamasına yardımcı olur.

Uygulama içi sohbet seçenekleri, besleme duyuruları ve özel push bildirimleri kullanarak influencer'larla işbirliğini geliştirin. Platform, görevler atamanıza ve farklı platformlarda kazanılan medya değerinin kaydını tutmanıza olanak tanır.

SocialLadder'ın raporlama araçlarıyla en iyi performans gösterenleri belirleyin. Oyunlaştırılmış ödül veya ödeme sistemi ile onların motivasyonunu yüksek tutabilirsiniz. Merkezi bir gösterge panelinden ödül envanterinize erişin. ?

İşe alınan işbirlikçilere ve ilgili influencer'lara harcanan tutardan ROI'yi (yatırım getirisi) hesaplamak için derinlemesine bir analiz yapın.

SocialLadder'ın en iyi özellikleri

Sosyal medya ve influencer pazarlama kampanyalarını basitleştirir

ROI izleme dahil

Puan tabanlı ödül sistemi

Sorunsuz iletişim için sohbet fonksiyonu

Özelleştirilebilir raporlarla gelişmiş analitik

SocialLadder sınırlamaları

Gönderilen içeriği toplu olarak onaylayamazsınız

Sohbet özelliği, diğer influencer pazarlama yazılımlarına kıyasla iyileştirilebilir

SocialLadder fiyatlandırması

Talep üzerine mevcuttur

SocialLadder puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (5+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (5'ten az yorum)

3. Awario

Awario, ağızdan ağıza pazarlama tetikleyicisi olan influencer etkinlikleri aracılığıyla markanızın pozisyonunu belirlemenize yardımcı olan bir sosyal medya izleme yazılımıdır. Marka bahsetmelerini, içerik performansını ve etkileşim istatistiklerini izlemek için mükemmeldir.

Mention Feed'i kullanarak nişinizdeki influencer'ları bulun. İçerik ve profillerini inceleyerek potansiyel işbirlikçileri belirleyin. Doğru kişilerle ortaklık kurduktan sonra, marka hashtag'lerini, anahtar kelimeleri ve ilgili feed'lerdeki bahsetmeleri izleyerek taahhütlerini takip edin. ?️

Influencer Analizi ile sosyal dinleme verilerini toplayarak her influencer'ın performansını ölçebilirsiniz. Influencer karşılaştırma ve gönderi duygu raporları oluşturarak kampanyanızda neyin işe yaradığını ve neyin yaramadığını analiz edin.

Awario'nun en iyi özellikleri

Çevrimiçi marka izleme için ideal

Influencer keşif özellikleri, niş influencer'ları bulmanıza yardımcı olur

Anahtar kelime ve hashtag uyarıları ile influencer izleme

Kolayca konuşmalar başlatın

Awario sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, influencer pazarlama platformunu kullanmak için daha fazla eğitim materyali istiyor

Arama filtrelerini ayarlamak çok iş gerektirebilir

Awario fiyatlandırması

Başlangıç : Takım üyesi başına aylık 39 $

Pro : 10 takım üyesi için aylık 119 $

Enterprise: 399 $/ay (sınırsız takım üyesi)

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Awario derecelendirmeleri ve yorumları

Capterra : 4. 4/5 (40+ yorum)

G2: 4/5 (35+ yorum)

Influencer bulmak için en iyisi

4. Social Blade

Etkileyici bir influencer pazarlama kampanyası başlatmanın ilk adımı, markanızla uyumlu influencer'ları belirlemektir. Social Blade, bu iş için mükemmel bir sosyal medya analiz aracıdır! ?

Hedef sosyal medya platformları için arzu edilen influencer'ları takip edin (örneğin Instagram, TikTok, Twitch ve YouTube) ve takipçi, beğeni, görünüm ve yükleme gibi metriklere göre sıralanabilen bir liste oluşturun.

İlgilendiğiniz profile tıklayarak, influencer'ın haftalık beğeni ve yükleme sayısı gibi daha ilgili istatistikleri keşfedin ve şu anda markanıza en fazla görünürlük sağlayabilecek kişileri belirleyin.

Social Blade, YouTube pazarlaması için harikadır. Popüler YouTuber'larla işbirliği yapmak istiyorsanız, abone sayısına, popüler oldukları ülkelere ve komedi, eğitim, müzik, spor ve seyahat gibi kategorilere göre düzenlenmiş listelere bakarak onları bulun. ✌️

Social Blade'in en iyi özellikleri

Birden fazla sosyal medya platformunda influencer'ları bulun

Kullanışlı arama filtreleri

Influencer faaliyetlerini izlemek için çok sayıda metrik

Özel YouTube danışmanlığı mevcuttur

Social Blade sınırlamaları

Arama özelliği, bu listedeki diğer influencer pazarlama araçlarına kıyasla iyileştirilebilir

YouTube dışındaki sosyal medya platformları için pek kullanışlı değildir, bu da influencer pazarlama kampanyalarınızın izlenmesini sınırlayabilir

Social Blade fiyatlandırması

Bronz : 3,99 $/ay

Silver : 9,99 $/ay

Gold : 39,99 $/ay

Platinum: 99,99 $/ay

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Social Blade puanları ve yorumları

Capterra : 4. 4/5 (5+ yorum)

G2: 4. 2/5 (10+ yorum)

5. Upfluence

Upfluence, Instagram, YouTube ve Facebook gibi en popüler platformlarda hedef kitle, içerik ve performansa göre oluşturucuları bulmanıza yardımcı olur. Size ücretsiz oluşturucular sunmanın yanı sıra, gönderileri izlemek ve ödemeleri yapmak için merkezi bir hub görevi görür. ?

Upfluence veritabanı milyonlarca influencer, mikro influencer ve ünlüden oluşur. Anahtar kelimeler, hedef kitle boyutu ve sosyal platformlar dahil olmak üzere 20'den fazla filtre ile aramanızı daraltın.

Hatta, markanızdan bahseden influencer'ları bulmak için ayrıntılı arama yapabilir ve böylece onların işbirliğine commit olma olasılığını artırabilirsiniz. Onlarla iletişime geçmek için otomatik e-postaları deneyin.

Upfluence, zamandan tasarruf etmeniz için sözleşmeler ve tanıtım e-postaları için etkileyici şablonları sunar. ⌛

Upfluence'ın en iyi özellikleri

Birden fazla sosyal medya platformunda veri açısından zengin influencer profilleri

Otomatik e-postalarla erişimi basitleştirin

influencer keşfine yardımcı olacak 20'den fazla filtre

Chrome eklentisi mevcuttur

Upfluence sınırlamaları

İptal politikası mevcut değildir

Diğer influencer pazarlama araçları kadar kullanıcı dostu değil

Upfluence fiyatlandırması

Talep üzerine mevcuttur

Upfluence puanları ve yorumları

G2 : 4. 6/5 (120+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (30+ yorum)

6. Hunter

Hunter, erişiminizi geliştirmek için iş dünyasındaki etkileyiciler dahil olmak üzere çeşitli profesyonellerin iletişim bilgilerini toplamanıza yardımcı olan bir e-posta bulucu. Veritabanına erişin ve bağlantı kurmak istediğiniz işbirlikçilerin türünü tanımlayın, Hunter 100 milyon e-posta adresinden oluşan deposundan uygun sonuçları önerecektir. ✉️

Etki Alanı Arama fonksiyonu, belirli bir iş alanında influencer'ları bulmanıza yardımcı olur. Bu özellik, niş uzmanlığa sahip misafir blog yazarları arıyorsanız özellikle kullanışlıdır.

Hunter, E-posta Doğrulayıcı fonksiyonu ile geçerli e-posta adresleri almanızı sağlar. Hunter'ın Gmail ve Yahoo gibi yaygın alan adlarına sahip e-posta adresleri yerine profesyonel e-posta adreslerini öncelikli olarak aldığını not etmek önemlidir.

Link Hunter'ı Salesforce ve Google Çalışma Alanı gibi platformlara bağlayarak potansiyel müşteriler toplayın ve işinizin erişimini kolaylaştırın.

Hunter'ın en iyi özellikleri

Profesyonellerin e-posta adreslerinden oluşan devasa veritabanı

Kullanışlı e-posta doğrulama aracı

Etki alanına veya kişi adına göre arama yapma olanağı sağlar

özelliği, otomatik olarak tanıtım e-postaları göndermenize yardımcı olur Influencer pazarlama kampanyaları özelliği, otomatik olarak tanıtım e-postaları göndermenize yardımcı olur

Hunter sınırlamaları

Küçük şirketlerin iletişim bilgilerini bulmak zor

Influencer pazarlama platformu UX'i optimizasyona ihtiyaç duyar

Hunter fiyatlandırması

Ücretsiz : Bir e-posta hesabı için aylık 0 $

Başlangıç : Üç e-posta hesabı için aylık 49 $

Büyüme : 10 e-posta hesabı için aylık 149 $

İş: 20 e-posta hesabı için aylık 499 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Hunter derecelendirmeleri ve yorumları

Getapp : 4. 6/5 (580+ yorum)

G2: 4. 4/5 (500+ yorum)

7. Klear

Klear (eski adıyla Twtrland), influencer'ları keşfetmek, kampanyaları izlemek ve ödemeleri yönetmek için uçtan uca bir araç. Kullanıcı dostu platform, benzersiz fiziksel ve beceri tabanlı özelliklere sahip influencer'ları bulmak için akıllı arama filtreleriyle donatılmış bir keşif portalına sahiptir.

Aracı kullanmak çok kolaydır: Odaklanmak istediğiniz sosyal medya platformunu seçin ve filtreleri ayarlayın. İşte üç örnek:

Konu filtresi: DIY, seyahat ve moda gibi içerik türüne göre influencer keşfi sağlar Konum filtresi: Konuma özel kampanyalar için idealdir; belirli bir coğrafi bölgedeki influencer'ları düzenlemenize yardımcı olur ? Demografik filtre: Hedef kitlenize hitap etmek için yaş ve cinsiyet gibi demografik özelliklere göre influencer'ları bulmanızı sağlar

Değerlerinizi paylaşan bir markayla daha önce işbirliği yapmış oluşturucuları bulmak için Marka Arama özelliğini deneyin. Ayrıca, bu özellik rakiplerinizi denetlemek ve rakiplerinizin influencer pazarlama stratejilerini incelemek için de kullanılabilir.

Klear'ın en iyi özellikleri

Kullanımı kolay influencer keşif aracı

Zengin filtre kriterleri

Marka Arama değer uyumlu oluşturucuları bulma özelliği

Kampanya ilerleme metrikleri mevcuttur

Rakip pazarlama stratejilerine ilişkin içgörüler

Klear sınırlamaları

Ödeme entegrasyonlarının kurulumu karmaşık olabilir

Ultra niş bir kitleye sahip mikro influencer'ları bulmak için en uygun seçenek değildir

Klear fiyatlandırması

Fiyat teklifi almak için demo talep edin

Klear puanları ve yorumları

Capterra : 4. 3/5 (10+ yorum)

G2: 4. 2/5 (280+ yorum)

8. BuzzSumo

BuzzSumo, fikir tabanlı influencer ve trend içerik aramasını destekler. Gerçek bağlantılar, erişim ve otorite açısından değerlerine göre influencer'ları belirleyin ve kaydedin. Platformda ayrıca, stratejik makalelerle markanızı tanıtabilecek 500.000'den fazla etkili gazeteci içeren bir veritabanı da bulunmaktadır.

İçerik Analizcisi özelliği, markanızla ilgili en çok paylaşılan içeriklerin bir listesini sunar. En Çok Paylaşanları Görüntüle seçeneğini seçerek, alanda önemli etkiye sahip influencer'ları keşfedin.

Oluşturucunun izleyici katılımı hakkında bilgi edinmek için ortalama retweet sayısını keşfederek daha derinlemesine araştırın. Bunlar, istediğiniz görünürlüğü sağlamaya daha yatkın oldukları için odaklanmanız gereken influencer'lardır. ?

Karşılaştırma yapıyorsanız, İçerik Analizi raporları oluşturarak doğru rakipleri bulun ve zaman içinde daha fazla etkileşim sağlayan stratejileri seçin.

BuzzSumo'nun en iyi özellikleri

Çapraz platform influencer keşif arama

Gazeteci veritabanı sunar

Ayrıntılı influencer pazarlama kampanyaları için ideal olan etkileşim tabanlı analiz

Verileri CSV ve Excel biçimlerinde dışa aktarmanıza olanak tanır

BuzzSumo sınırlamaları

Düşük içerik bütçesine sahip işletmeler için uygun değildir

Kullanıcı arayüzü, influencer pazarlama yazılımı seçeneklerinin bulunduğu bu listede en iyisi değildir

BuzzSumo fiyatlandırması

Temel : 1 kullanıcı için aylık 199 $

İçerik Oluşturma : Beş kullanıcı için aylık 249 $

PR ve İletişim : Beş kullanıcı için aylık 249 $

Paket : 10 kullanıcı için aylık 499 $

Enterprise: 30 kullanıcı için aylık 999 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

BuzzSumo derecelendirmeleri ve yorumları

Capterra : 4,5/5 (130+ yorum)

G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Kampanya Sonuçlarını Ölçmek İçin En İyisi

9. Traackr

Traackr, içerik izleme, ROI ölçümleri, influencer ve bağlı kuruluşların katılımı yoluyla pazarlama kampanyanızın başarısını ölçmek için mükemmel bir araçtır. Ayrıca, markanızın rakiplerine göre nasıl bir performans gösterdiğini de analiz edebilirsiniz.

Platform beş benzersiz ürün sunar:

Büyüyün: Influencer'ları ekibinize katmak için Etkinleştir: İçerik işbirliği ve ilişki yönetimi için Ölçme: ROI, karşılaştırmalı değerlendirmeler ve rekabetçi performansı izlemek için Optimize: Bütçe ve süreç optimizasyonu için Ölçeklendirme: Küresel veri konsolidasyonu ile influencer programlarını ölçeklendirme

Beklenen görünürlüğü elde edip etmediğinizi görmek için gerçek zamanlı özel beslemede marka bahsetmelerini otomatik olarak izleyin. Pazarlama stratejilerinizi geliştirmek için içgörülerle birlikte topluluğunuzdaki en popüler hashtag'leri kullanın. ?

Traackr'ın en iyi özellikleri

ROI ve karşılaştırmalı analizler

Otomatik bahsetme izleyici

Kapsamlı influencer yönetim araçları

Optimize edilmiş bütçe tahsisatları sağlar

Traackr sınırlamaları

Ara sıra gecikmeler ve aksaklıklar olabilir

Kampanya iş akışları genellikle hantal olma eğilimindedir

Traackr fiyatlandırması

Satış ekibiyle iletişime geçin

Traackr derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4. 2/5 (240+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (30+ yorum)

10. Influencity

Influencity, influencer'ları yönetmek, pazarlama kampanyaları yürütmek ve sonuçları ölçmek için başka bir uçtan uca araçtır. Kampanya Raporları ürünü, anahtar post içgörülerini göstermenize ve influencer pazarlama sonuçlarını profesyonel bir şekilde özetlemenize olanak tanır. ?‍?

Tamamen özelleştirilebilir raporları kullanarak bir kampanyadan elde edilen somut sonuçları ROI ve diğer uygun metrikler açısından gösterin. KPI'lara, ürünlere, kampanyalara, markalara ve influencer'lara göre özelleştirilmiş raporlar oluşturmak için çeşitli grafikler, çizelgeler, bileşenler ve veri noktaları arasından seçim yapın.

Influencity ayrıca, bağlantılar aracılığıyla influencer'lar, satıcılar, yatırımcılar veya diğer paydaşlarla raporları zahmetsizce paylaşmanıza olanak tanır.

Influencity'nin en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir influencer pazarlama merkezi

Kapsamlı raporlama seçenekleri

Her kampanya için izlenebilir KPI'lar

Görsel odaklı gösterge paneli

Influencity sınırlamaları

Filtreleme aracı daha sezgisel olabilir

Yalnızca YouTube, Instagram ve TikTok'u destekler

Influencity fiyatlandırması

Özel : Aylık 98 $'dan başlayan fiyatlarla

Temel : 168 $/ay

Profesyonel : 348 $/ay

İş: 698 $/ay

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Influencity derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,5/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: 4. 2/5 (10'dan az yorum)

İster küçük bir işletme ister büyük bir kurumsal şirket işletiyor olun, listemizde yer alan influencer pazarlama araçları yeni pazar alanlarına girmenize ve markanızı zirveye taşımanıza yardımcı olabilir. Bu araçlardan birini veya birkaçını kullanarak yeni oluşturucular keşfedin ve mükemmel içgörülerle kampanyalarınızı ince ayar yapın.

Pazarlama çabalarınız için kapsamlı destek arıyorsanız, ücretsiz bir ClickUp hesabı açın. Bu platform, yalnızca influencer'ları değil, tüm pazarlama ekibinizi yönetmenize de yardımcı olacaktır! ?