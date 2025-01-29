2025'in En İyi 10 Pazarlama Planlama Yazılımı

Birden fazla pazarlama kampanyasını yönetmek, özellikle bir sistem veya ş Akışı yoksa, hızla kontrolden çıkabilir.

Güvenilir eski elektronik tablolar birçok konuda işe yarar, ancak sizi ancak bir yere kadar götürür. İşte burada pazarlama planlama yazılımı devreye girer.

Pazarlama planlama araçları, organize olmanıza, daha stratejik düşünmenize ve sahip olduğunuz verilere dayalı kararlar almanıza yardımcı olur. Son teslim tarihleri, kaynaklar ve bağımlılıklar gibi ayrıntıları unutmadan büyük resme odaklanmanıza yardımcı olurlar.

Bu kılavuzda, 2024 için en iyi 10 pazarlama planlama yazılımı aracını paylaşıyoruz. Her birinin kendine özgü güçlü yönleri var ve rakiplerini başarıyla geride bıraktılar. Hadi başlayalım! 🏃

Takımınız için en iyi pazarlama planlama yazılımını nasıl bulabilirsiniz?

Pazarlama planlama yazılım araçları, proje lideri olarak işinizi kolaylaştırmak için vardır. Ayrıntılı zaman çizelgeleri ve proje planları oluşturmanıza, ardından bunları takım üyelerinizin, kaynaklarınızın ve bütçenizin tam görünümüyle birlikte yürütmenize olanak tanır.

En iyi pazarlama planlama yazılımı araçları size şu konularda yardımcı olacaktır:

Pazarlama stratejinizi pratik pazarlama planlarına dönüştürün

Projeleri, görevleri ve ürün lansmanlarını denetleyin

Birden fazla pazarlama kanalında kampanyalar planlayın

Fikirleri ve varlıkları düzenleyin

Takım üyelerini projelere ve görevlere atayın

Hedef kitleniz için içerik planlayın ve oluşturun

Pazarlama takımı olarak daha iyi birlikte çalışın

İş akışları ve otomasyon ile planlama sürecini kolaylaştırın, böylece yönetimi daha kolay hale getirin

Çok sayıda pazarlama planlama ve işbirliği aracı sayesinde, her takım ve uzmanlık alanı için uygun bir seçenek mevcuttur.

Bazı pazarlama planlama yazılım araçları sosyal medyada uzmanlaşmıştır. Diğerleri (ClickUp gibi) ise çok sayıda pazarlama faaliyetinde başarılı olmanıza yardımcı olmak için özelleştirilebilir.

Hedef, içerik oluşturma uygulaması, pazarlama kaynakları yönetimi yazılımı veya yapay zeka pazarlama aracı gibi ihtiyaçlarınıza en uygun ve kullandığınız araçlarla uyumlu bir çözüm bulmaktır.

En İyi 10 Pazarlama Planlama ve Strateji Yazılımı

Yüzlerce potansiyel pazarlama planlama aracı var, ancak hangileri denemeye değer? İşte sınıfının en iyisi olarak seçtiğimiz 10 pazarlama planlama yazılımı aracı.

Daha fazla bilgi edinin ClickUp ile pazarlama stratejilerinizi sorunsuz bir şekilde uygulayın

ClickUp, bir pazarlama planlama aracından daha fazlasıdır — pazarlama takımınızın merkezi haline gelme potansiyeline sahiptir. Önde gelen hepsi bir arada verimlilik platformundan projelerinizi tasarlayın, planlayın, yürütün ve raporlayın. ✨

Tek bir yerden ölçeklenebilir çalışma alanlarının, ücretsiz proje yönetimi yazılımının, kaynak yönetiminin, içerik oluşturmanın, medya planlamasının ve kampanya yönetiminin keyfini çıkarın.

ClickUp Brain'i kullanarak takım üyelerinizin hızlı bir şekilde vaka çalışmaları veya diğer pazarlama materyalleri oluşturmasına yardımcı olun, ardından belgelerde içerik parçaları üzerinde işbirliği içinde çalışın.

İçerik özetleri, içerik pazarlama parçaları, iç raporlar ve müşteriye yönelik belgeler geliştirirken zaman kazanmanıza yardımcı olan pazarlama planı şablonlarından yararlanın.

ClickUp Pazarlama Planı Şablonu, etkili bir pazarlama planı oluşturmak için kapsamlı bir çerçeve sağlar. Bu şablonla pazarlama hedeflerinizi, hedef kitlenizi, stratejilerinizi, taktiklerinizi, bütçenizi ve daha fazlasını özetleyebilirsiniz. Özel ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilen çok yönlü bir araçtır.

ClickUp, zaten bildiğiniz ve güvendiğiniz bir pazarlama platformu ve verimlilik merkezinde kapsamlı pazarlama planlama yazılımı özellikleri sunar. Olduğu gibi kullanabileceğiniz veya kendi pazarlama kampanyası planlama motorunuzu oluşturmak için özelleştirebileceğiniz güçlü bir işlevsellik merkezidir. 🏭

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

Güçlü proje ve görev yönetimi araçlarımızla tüm pazarlama kampanyalarını ve projelerini planlayın

Sorumlu takım üyelerine görevler ve alt görevler atayın

İçerik takvimi şablonuyla gelecek içeriklerinizi görselleştirin

Zaman çizelgeleri, Kanban ve listeler dahil olmak üzere birden fazla görünümde takım üyelerini, projeleri ve kaynakları bir bakışta görün

Zaman takibi, durumlar ve yapılacaklar listeleriyle ilerlemeyi izleyin

Yaratıcı fikirler üzerinde işbirliği yapmak için sosyal medya şablonlarını kullanın

Belgeler, Beyaz Tahtalar ve Düzeltme'de işbirliği yaparak fikirlerinizi paylaşın ve sorunları çözün

Pazarlama hedeflerine ve kampanya KPI'larına yönelik ilerlemenizi görselleştirin

Özelleştirilebilir görsel gösterge panelleriyle gerçek zamanlı olarak neler olup bittiğini görün

ClickUp sınırlamaları:

ClickUp, planlama ve düzenleme yapmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır, böylece içeriği doğrudan platformdan yayınlayamazsınız

Bu kadar esnek ve kapsamlı özelliklere sahip bir yazılımın tüm özelliklerini ayrıntılı olarak keşfetmek biraz zaman alabilir

ClickUp fiyatlandırması:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (8.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.500+ yorum)

2. ActiveCollab

activeCollab aracılığıyla

ActiveCollab, takımların planlama, uygulama ve kontrolü elinde tutmasına yardımcı olan bir proje yönetimi aracı olarak kendini tanıtıyor.

Proje yönetimi, takım işbirliği, zaman ve kaynak yönetimi ve müşteri yönetimi gibi geniş bir özellik aralığına sahip bir platformdur. Pazarlama takımları için, pazarlama projelerinizin birçok yönünü aynı anda organize edebileceğiniz bir yerdir. 📁

ActiveCollab'ın en iyi özellikleri:

Kapsamlı planlama özellikleri

IOS ve Android uygulamalarıyla hareket halindeyken yönetim

Farklı takım üyelerine uygun çoklu görünüm seçenekleri

ActiveCollab sınırlamaları:

Daha genel bir proje yönetimi aracı olarak, bazı kullanıcılar pazarlama ile ilgili özelliklerin eksikliğini bir dezavantaj olarak görebilir

Bazı kullanıcılar, yazılıma alışırken zorlanabilir

ActiveCollab fiyatlandırması:

Artı: 3 kullanıcı için aylık 11 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 9 $

Pro+Ödeme Al: Kullanıcı başına aylık 14 $

ActiveCollab puanları ve yorumları:

G2: 4,2/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (390+ yorum)

ActiveCollab alternatiflerini inceleyin!

3. CoSchedule

coSchedule aracılığıyla

CoSchedule, yaratıcı, tasarım ve pazarlama takımları için özel olarak tasarlanmış bir pazarlama planlama aracıdır. Bu araç, pazarlama projelerinizin ihtiyaçlarını planlayabileceğiniz, düzenleyebileceğiniz ve yürütebileceğiniz kullanıcı dostu bir takvim görünümü özelliğine sahiptir.

Pazarlama takviminin yanı sıra, platform pazarlama taleplerini yönetmenize, kaynakları düzenlemenize ve daha etkili başlıklar oluşturmanıza yardımcı olacak araçlar da sunar. ✏️

CoSchedule'un en iyi özellikleri:

Takvim görünümüyle neler olup bittiğini bir bakışta görün

Birden çok türde pazarlama projesini yönetin

Proje yönetimi araçları dahil olmak üzere diğer uygulamalar ve araçlarla kolay entegrasyonlar

CoSchedule sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar sosyal hesapların bağlantısının kesildiğini bildiriyor

Analitik özellikler sınırlıdır, bu bazı kullanıcılar için sorun olabilir

CoSchedule fiyatlandırması:

Ücretsiz plan

Pro: Kullanıcı başına aylık 39 $

Pazarlama Paketi: Fiyatlandırma için iletişime geçin

CoSchedule puanları ve yorumları:

G2: 4,4/5 (220+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

Bonus: Bu CoSchedule alternatiflerini inceleyin !

4. Marmind

via Marmind

Marmind, takımların bütçeler, planlama ve analitik dahil olmak üzere projelerinin farklı alanlarını tek bir yerden kontrol etmelerine yardımcı olan bir planlama aracıdır. Platform, projeleri ve girişimleri bir bakışta görüntülemek için görsel bir pazarlama zaman çizelgesinin yanı sıra performans ve pazarlama bütçesi izleme araçları içerir.

Marmind'ın en iyi özellikleri:

Yerleşik notlar ve yapılacaklar listeleri sayesinde kolay takım iletişimi ve işbirliği

Dijital varlıkları doğrudan platform içinde yönetin

Karmaşık kampanyaları daha kısa sürede haritalandırın

Marmind sınırlamaları:

Bir dizi görünüm mevcut olsa da, Kanban gibi bazı popüler stiller araçta bulunmamaktadır

Bazı kullanıcılar, kampanya ayarlarının karmaşık olduğunu bildirmiştir

Marmind fiyatlandırması:

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Marmind puanları ve yorumları:

G2: 4,3/5 (70+ yorum)

Capterra: 4,6 (20'den fazla yorum)

5. Toggl Plan

Toggl aracılığıyla

Toggl Plan, iş akışını ve pazarlama planlamasını kolaylaştırmada mükemmeldir. Bu araç, pazarlama takımları arasında zamanında teslimatı sağlar. Bir projenin başında veya sonunda olsanız da, minimum veya kapsamlı ayrıntılar ekleme esnekliği öne çıkan bir özelliktir.

Görevleri kolayca atayın, işbirliği yapın ve takvim görünümüne dosya ekleyin. Ayrıca, ekip çalışmasını ve işbirliğini geliştirmek için kontrol listeleri kullanın veya geri bildirim yorumları ekleyin. Pazarlama planlama aracı, herkesin aynı sayfada kalmasını sağlamak ve verimliliği artırmak için mükemmeldir.

Toggl'un en iyi özellikleri:

Pazarlama planlama aracı, görünümleri kolayca güncellemek için sürükle ve bırak özellikleriyle birlikte gelir

Pazarlama planlama stratejisinin tek bir görünümde basit dökümleri

Basit iletişim özellikleri, pazarlama takımlarının tek bir yerden belge eklemesine, yorum bırakmasına ve kontrol listeleri eklemesine olanak tanır

Toggl sınırlamaları:

Hesap sahipliği, diğer işbirliğine dayalı pazarlama planlama araçlarına kıyasla biraz izole hissedilebilir

Bazıları üçüncü taraf entegrasyonlarının sınırlı olduğunu söylüyor

Toggl fiyatlandırması:

Takım: Kullanıcı başına aylık 8 $

İş: Kullanıcı başına aylık 13,35 $

Toggl puanları ve yorumları:

G2: 4,3/5 (37+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (110+ yorum)

Toggl alternatiflerini inceleyin!

6. Hootsuite

hootsuite aracılığıyla

Hootsuite, sosyal medyada uzmanlaşmıştır. Takımınızın odak noktası buysa, bu harika bir seçenektir. Bu sosyal medya yönetim platformu, sosyal medya içeriğinizin etkisini daha kolay planlamak, programlamak ve analiz etmek için birçok özellik ile doludur. Doğrudan platformdan yayınlayın, reklamlar yayınlayın, kullanıcılarla etkileşim kurun ve takım üyelerinizi içeriğinizi daha fazla dağıtmaya teşvik edin. 🌻

Hootsuite'in en iyi özellikleri:

Sosyal medya takvimi, takım üyelerinin bağlantıda kalmasına ve güncel bilgilere ulaşmasına yardımcı olur

Birden fazla sosyal medya kanalını tek bir yerden görüntüleyin ve yönetin

Kaynaklara ve kapasiteye uyacak şekilde içeriği kolayca taşıyın ve son teslim tarihlerini değiştirin

Hootsuite sınırlamaları:

Sınırlı raporlama ve pazarlama analizi seçenekleri

Bazıları, kullanıcı deneyiminin diğer sosyal medya yönetim araçlarına göre daha az akıcı olduğunu bildirmiştir

Hootsuite fiyatlandırması:

30 günlük ücretsiz deneme sürümü mevcuttur

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 99 $, yıllık faturalandırılır

Takım: 3 kullanıcı için aylık 249 $, yıllık faturalandırılır

İş: 5 kullanıcı için aylık 739 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise Özel: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Hootsuite puanları ve yorumları:

G2: 4. 1/5 (4.000'den fazla yorum)

Capterra: 4. 4/5 (3.400+ yorum)

Hootsuite alternatiflerini inceleyin!

7. Buffer

via Buffer

Buffer, sosyal medya ve dijital pazarlama takımları için tasarlanmış bir başka pazarlama planlama yazılımıdır. İçerik oluşturma sürecini basitleştirir: bir kuyruğa gönderiler ekleyin, takım üyeleriyle işbirliği yapın ve tek bir gösterge panelinden kanallarınızda yayınlayın. ⚒️

Buffer'ın en iyi özellikleri:

İçerik kuyruğu sistemi sayesinde kolay içerik planlama

Paydaşlarla iletişimi kolaylaştıran sağlam raporlama

Takımların daha iyi birlikte çalışmasına yardımcı olan yerleşik içerik inceleme sistemleri

Tampon sınırlamaları:

Buffer, sosyal medya içeriğine odaklanmıştır, bu nedenle e-posta pazarlaması veya arama motoru optimizasyonu (SEO) projeleri gibi diğer kampanya türlerini planlamanıza yardımcı olacak başka bir araca ihtiyacınız olacaktır

Bazı kullanıcılar, ClickUp gibi diğer araçlarda oluşturulan içeriklerle daha kolay çalışmak istiyor

Buffer fiyatlandırması:

Ücretsiz plan

Essentials: 1 kullanıcı ve 1 kanal için aylık 6 ABD doları

Takım: Sınırsız kullanıcı ve 1 kanal için aylık 12 ABD doları

Ajans: Sınırsız kullanıcı ve 10 kanal için aylık 120 $

Ek kanallar aylık 6-12 $ karşılığında eklenebilir

Buffer puanları ve yorumları:

G2: 4,3/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.400'den fazla yorum)

8. Sprout Social

sprout Social aracılığıyla

Sprout Social'ın uzmanlık alanı sosyal medya pazarlaması ve yönetimidir. Bu araç, pazarlama takımlarına sürecin her aşamasında yardımcı olur. Sosyal medya içeriğini planlayın, oluşturun ve programlayın. Tek bir gelen kutusundan etkileşimi izleyin ve kullanıcılara mesaj gönderin. Sosyal dinleme özelliklerini kullanarak hedef kitlenizin gerçekte ne istediğini anlayın. 🤩

Sprout Social'ın en iyi özellikleri:

Önceki verilerinize dayalı stratejik içerik planları oluşturun

Takım üyeleri ve paydaşlarla kolayca paylaşılabilen açık ve öz raporlar

Her takım üyesinin veya departmanın sosyal medyada paylaştıklarını bir bakışta görün

Sprout Social sınırlamaları:

Yazılımı en iyi şekilde kullanmanın yollarını anlamak için bir öğrenme süreci gerekebilir

Bazı kullanıcılar, başlangıç sürecinin daha sorunsuz olmasını istiyor

Sprout Social fiyatlandırması:

Standart: Kullanıcı başına aylık 249 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 399 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 499 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Sprout Social puanları ve yorumları:

G2: 4,4/5 (2.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (500'den fazla yorum)

Sprout Social alternatiflerini inceleyin!

9. Marketo Engage

marketo Engage aracılığıyla

Marketo Engage, Adobe'nin pazarlama planlama yazılımıdır. Bu platform, satış ve pazarlama takımlarını birbirine bağlayarak süreci kolaylaştırır ve daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunar.

Marketo Engage, kaynaklarınızı ve becerilerinizi daha akıllıca kullanmanıza yardımcı olur. En uygun hesap listelerini oluşturun, özel puanlama modelleri oluşturun ve müşterinin kişiliğine ve satın alma aşamasına göre etkileşimleri otomatikleştirin. 👀

Marketo Engage'in en iyi özellikleri:

Satış ve pazarlama takımlarınız için merkezi pazarlama merkezi

Büyük ölçekli takımların ve kurumsal yapıların taleplerini karşılamak için kolayca ölçeklenebilir

Farklı kanallarda birden fazla pazarlama kampanyasını kolaylıkla yönetin

Marketo Engage sınırlamaları:

Platform, bazı kullanıcılar için ilk başta biraz karmaşık gelebilir

Bazı kullanıcılar, bazı entegrasyonların ayarlanmasının zor olabileceğini bildirmiştir

Marketo Engage fiyatlandırması:

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Marketo Engage puanları ve yorumları:

G2: 4. 1/5 (2.300+ yorum)

Capterra: 4. 2/5 (600+ yorum)

10. Bitrix24

Bitrix24 aracılığıyla

Bitrix24, pazarlama planlama aracı olarak kolayca kullanılabilen hepsi bir arada iş yönetimi platformudur. Planlama yazılımı, Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), görev ve proje yönetimi, belge yönetimi ve zaman yönetimi dahil olmak üzere bir dizi entegre araç sunar.

Proje yönetimi ve görev yönetimi yazılımı, iş süreçlerini kolaylaştırmak, takım işbirliğini geliştirmek ve satış operasyonlarını iyileştirmek için tasarlanmıştır. Takvim görünümü, pazarlama stratejileri genelinde görev yönetimi veya kampanya yönetimi için idealdir.

Bitrix24'ün en iyi özellikleri:

Pazarlama takımları için ideal olan, yaklaşık 50 katılımcıyı barındırabilen video konferans özellikleri, kayıtlı arama seçenekleri ve arka plan değiştirme özelliği içerir

Zaman yönetimi özelliği, görevlerdeki tam çalışma saatlerini elde etmek için başlatma ve durdurma izleme özelliğine sahiptir

Yerleşik müşteri adayı puanlama özellikleri, satış takımlarının genel pazarlama stratejilerini daha iyi etkilemelerine yardımcı olur

Pazarlama planlaması, site haritaları ve daha fazlası için şablonlar

Bitrix24 sınırlamaları:

Pazarlama planlama yazılımı, bazıları için biraz zorlayıcı bir arayüze sahiptir

Diğer planlama yazılımlarına kıyasla eğitim seçeneklerinin yetersizliği

Bitrix24 fiyatlandırması:

Ücretsiz: Ücretsiz

Temel: 5 kullanıcı için aylık 49 $

Standart: 50 kullanıcı için aylık 99 $

Profesyonel: 100 kullanıcı için aylık 199 $

Bitrix24 puanları ve yorumları:

G2: 4. 1/5 (498+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (749+ yorum)

Startup'lar için pazarlama araçları hakkında bilgi edinin!

Pazarlama Planlama Yazılımıyla Başarıya Giden Yolu Planlayın

Pazarlama planlama araçları, takımların düzenli çalışmasına, en iyi şekilde iş yapmasına ve mevcut kaynakları en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olur. Ayrıca fırsatları, tehditleri ve olası engelleri tespit etmenize yardımcı olur, böylece bunlar kampanyalarınız için gerçek bir sorun haline gelmeden ortadan kaldırabilirsiniz.

ClickUp, pazarlama projelerini planlamak, işbirliği yapmak ve yürütmek için ihtiyacınız olan özellikleri sunar. Ancak aynı zamanda heyecan verici verimlilik ve proje özelliklerinin kapsamlı bir listesini de sunar.

Takımınıza mümkün olan en iyi kaynakları sağlayın ve ClickUp'a kaydolun — tamamen ücretsizdir. 🤩