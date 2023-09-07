Pazarlama Planlama Süreci: Adım Adım Açıklama

Pazarlama planlama sürecinin farklı adımları hakkında bilgi edinmek ister misiniz? Bir pazarlama projesini yönetmek, fast food restoranını yönetmeye benzer.

Ürünü (kampanyayı) hazırlamak için çok sınırlı bir zamanınız var. Ve tamamen farklı görevleri yerine getiren personel üyeleriyle koordinasyon sağlamanız gerekiyor. Doğru şekilde yapılırsa, çok sayıda sadık (ve istekli) müşteri çekeceksiniz.

Bu makalede, stratejik pazarlama planı sürecine, bunu işinizde nasıl uygulayabileceğinize ve tüm süreç boyunca size yardımcı olacak en iyi araca göz atacağız.

Sipariş verin! Başlayalım.

Pazarlama Planı Nedir?

Pazarlama planı, şirketinizin önümüzdeki ay, çeyrek veya yıl için pazarlama stratejisini gösteren bir belgedir.

Bir pazarlama eylem planı açıldığında şunları içerir:

Mevcut pazarlama faaliyetleriniz ve pozisyonunuz

Pazarlama hedefinizin ve iş hedefinizin ayrıntılı bir özeti

Müşteri ihtiyaçlarının tanımı

İzlemeniz gereken metrikler (ROI, potansiyel müşteri sayısı vb.)

Ve harika bir pazarlama planı oluşturduğunuzda ne olur? Pazarlama hedefinize odaklanmaya devam edebilir ve aynı derecede harika bir pazarlama stratejisi oluşturabilirsiniz. İşte profesyonelleri bile kıskandıracak bir pazarlama kampanyası oluşturmanın yolları!

Pazarlama Planlama Sürecinin Faydaları

Pazarlama çabaları doğru yapıldığında, işinizin başarısını hızlandırabilecek önemli olumlu sonuçlar doğurabilir. Proaktif pazarlama planlamasının birkaç faydası aşağıda belirtilmiştir.

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Karşılaştırma ölçütleri ve hesap verebilirlik sağlar

Planlama süreci boyunca, iş hedeflerinize ulaşmak için pazarlama stratejiniz için kıyaslama ölçütleri belirleyebilir ve bir yol haritası oluşturabilirsiniz. Bunu görünür hale getirmek, tüm takımın eylemlerinden ve görevlerinden sorumlu olmasını sağlar. Ayrıca, herkes neler olup bittiğini ve nasıl birlikte çalışması gerektiğini bildiği için her şeyin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlar.

Takım işbirliğini teşvik eder

Pazarlama planlama süreci muhtemelen farklı departmanlarda yürütülecek ve oldukça fazla işbirliği gerektireceğinden, departmanlar arası iletişimi kolaylaştırır ve organizasyonu birleştirir. Ayrıca, takımınızı erken aşamada sürece dahil etmek, planlamanızı gerçekçi hale getirir.

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Riski azaltır

Artık bir pazarlama stratejiniz var. Bir planlama sürecine sahip olarak, hedef pazar, rekabet avantajı ve pazar segmentasyonu hakkında genel bir bakış elde etmek için bir çerçeveye sahipsiniz. Bu, öngöremeyeceğiniz risk faktörlerine karşı daha iyi hazırlanmanızı sağlar.

İnançlarınızı ve varsayımlarınızı sorgulayın

İş dünyası sürekli değiştiği için, bir pazarlama planlama sürecine sahip olmak, daha etkili stratejiler geliştirmeye devam etmenizi sağlar. Pazarlama çabalarınızı sürekli geliştirerek, yeni araçlar ve teknikler keşfedebilir, farklı takım üyelerinden yeni fikirler alabilir ve standart çalışma prosedürlerinizi sorgulayabilirsiniz.

Pazarlama Planlama Sürecinin Adımları Nelerdir?

İlk kez bir pazarlama planı oluşturmak karmaşık bir süreç gibi görünebilir, ancak aslında çok basittir. Planlama sürecini aşağıdaki altı adıma ayırdığınızda, bu süreç 100 kat daha kolay hale gelir:

İş hedeflerinizi belgelendirin

Pazar araştırması yapılacak

Alıcı/müşteri profilinizi tanımlayın

Pazarlama bütçesi belirleyin

Pazarlama taktiğini belirleyin

Pazarlama kampanyasını planlayın

Her adımı daha yakından inceleyelim.

1. İş hedeflerinizi belgelendirin

Bir pazarlama stratejisi planlamadan önce, siz ve pazarlama takımınız üst yönetimden kurumsal hedeflerinizi belirlemelerini istemeniz gerekir.

İdeal olarak, her büyük ölçekli iş hedefi ve amacı 18-24 ay sürmelidir. Bu, genel iş hedeflerine uygun pazarlama girişimleri geliştirmek için yeterli zamanı sağlar.

Hedef Klasörlerini kullanarak ClickUp'ta hedeflerinizi kolayca düzenleyin

Diyelim ki Breaking Bad dizisindeki Los Pollos Hermanos'un pazarlama müdürüsünüz. İşletme sahibi Gus Fring'in iş hedefi, gelecek yıl restoran gelirini 3 milyon dolara çıkarmak olabilir.

İş hedeflerine katkıda bulunabilecek SMART bir pazarlama hedefi oluşturmanız gerekir. Örneğin:

%20 daha fazla tekrar müşteri kazanın

Sıcak tavuklu sandviç satışlarını %35 artırın

Diğer ürünler için sevkiyat ve dağıtım gelirinizi artırın 😉

*sMART hedefleri hakkında merak mı duyuyorsunuz? Harika bir iş hedefi oluşturmak için ipuçları içeren kılavuzumuza göz atın

Hedefe karar verdikten sonra, ClickUp gibi pazarlama proje yönetimi araçları bunları belgelendirmenize ve izlemenize yardımcı olabilir. ClickUp'ta Hedefler, Hedefler olarak bilinen daha küçük hedeflere bölünebilen üst düzey kaplardır . Hedefler, sayı, $$$, doğru/yanlış ve görev listeleri gibi birimlerle ölçülebilir.

Bonus: Küçük İşletmeler için Pazarlama Araçları

Hedeflerinize ulaştığınızda, pazarlama hedefinize de ulaşmış olursunuz. ClickUp, hedeflerinize ulaştıkça ilerleme yüzdesini gerçek zamanlı olarak otomatik olarak günceller. Bu, satış ve pazarlama takımlarınızı her gün sayıların yükseldiğini gördükçe motive edebilir!

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ClickUp, takımlarınızın projenizi veya pazarlama programınızı yönetmek için ihtiyaç duyduğu özelliklerle doludur . Gösterge panelleri, bunun için ideal bir yoldur. Her bir gösterge paneli, pazarlama KPI'larını ve her pazarlama hedefini izlemenizi sağlayan birçok Özel Bileşen sunar.

Satışları, dönüşüm oranlarını, sosyal medya etkileşimlerini ve daha fazlasını Çizgi Grafiği, Çubuk Grafik, Pasta Grafik, Pil Grafiği veya verileri en iyi şekilde görselleştirebileceğiniz başka bir grafikle izleyin!

Daha hızlı ulaşmak mı istiyorsunuz? ClickUp İçerik Yönetimi Şablonunu kullanarak içerik hedeflerinizi, bütçelerinizi ve kaynaklarınızı tek bir alanda kolayca izleyin. Bu içerik markalama şablonunu ücretsiz edinin!

2. Pazarlama denetimi ve araştırması yapın

Ciddi bir geri dönüş zamanı. Son birkaç yılda aldığınız tüm pazarlama kararlarını ve girişimlerini gözden geçirmeniz gerekiyor. Ayrıca, hangi pazarlama taktiklerinin işe yaradığını ve hangilerinin yaramadığını görmek için eski raporları da gözden geçirmeniz gerekecek.

Ama neden?

Pazarlama denetiminin yardımıyla, pazarlama departmanınızın geçmişte karşılaştığı sorunları önleyebilirsiniz. Gus'ın sözlerine kulak verin: ClickUp Dokümanlar, takımınızın denetim, pazarlama araştırması ve yıllık pazarlama planı belgelerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasını sağlar; Google Dokümanlar gibidir, ancak çok daha iyidir!

Listeleri, tabloları, görüntüleri ve videoları gömmekle kalmaz, aynı zamanda ClickUp Belgesinde doğrudan eyleme geçirilebilir görevler atayabilirsiniz. İşinizi daha da kolaylaştırmak için ClickUp, işlerinizi daha sonra kullanabileceğiniz bir pazarlama planı şablonu olarak kaydetmenize olanak tanır!

Denetimden sonra, pazardaki mevcut konumunuzu ve pazar eğilimlerini belirlemeniz gerekir. Takımınıza şu soruları sorun:

Müşterileriniz fiyata duyarlı mı?

Yeni rakipler işinizin büyümesini yavaşlattı mı?

Diğer işlere göre rekabet avantajınız var mı?

*Ama neden geri bildirimi sadece şirketinizle sınırlayasınız? Müşterilerinizin ve müşterilerinizin görüşleri de önemlidir.

Sonuçta, ürünlerinizi veya hizmetlerinizi onlar kullanacak. Form görünümü ile, Heisenberg diyemeden ayrıntılı müşteri anket formları oluşturabilirsiniz.

ClickUp'ta bilgi toplamak ve görev oluşturmayı kolaylaştırmak için formlar oluşturun

Metin, etiket, soru ve daha fazlası gibi farklı alanlardan seçim yapın. ClickUp, bu formları herkese açık olarak paylaşmanıza olanak tanır ve ardından yanıtları araç içinde toplar. Bu şekilde, girdilerini pazarlama planına dahil ederek yanıtlarına doğrudan göre hareket edebilirsiniz.

3. Alıcı profilinizi tanımlayın

Müşterilerinizi gerçekten ne kadar iyi tanıyorsunuz? Bu aşamada, pazar segmentasyonunu benimsemeniz gerekecektir. Bu nedir?

Temel olarak, hedef pazarınızdaki farklı müşteri türlerini belirlemeniz gerekir. Ardından, odak noktanızı belirli bir hedef kitleye daraltmanız gerekir. Bundan sonra, bir alıcı profili oluşturmanız gerekir. Bunlar, hedef pazarınızdaki ideal müşterinizin kurgusal temsilidir. Takımınıza şu soruları sorun:

Bu kişi kimdir?

İhtiyaçları ve öncelikleri nelerdir?

Kararları nasıl alırlar?

Nerede yapılacak?

Ne kadar kazanıyorlar?

Neyi severler, neyi kesinlikle sevmezler?

Hangi medyayı tüketiyorlar?

Onların zihnine gerçekten girmelisiniz, böylece onlara en çok hitap eden pazarlama stratejisini oluşturabilirsiniz. Örneğin, Los Pollos Hermanos, orta yaşlı bir lise kimya öğretmeni olan Walt adlı bir alıcı kişiliğine karar verir.

Artık onun kim olduğu, nasıl davrandığı ve ne istediği hakkında bir fikriniz olduğuna göre, ona daha iyi pazarlama yapabilirsiniz! Peki, bir alıcı profili nasıl oluşturulur? İki kelime: Zihin Haritaları.

ClickUp Zihin Haritaları gibi özellikleri kullanarak akış şemalarını kolayca oluşturun, düzenleyin ve paylaşın

ClickUp'ta Zihin Haritaları çizmek, pazarlama takımınızın bir persona oluştururken düşüncelerinizi ve fikirlerinizi düzenlemesine yardımcı olabilir. Sadece merkezi bir fikir yerleştirin ve ortaya çıktıkça ilgili düşünceleri ekleyin.

Ve unutmayın, persona Zihin Haritası ne kadar ayrıntılı olursa o kadar iyi olur. Müşterilerinizi iyi tanımak, hedef kitlenizle bağlantı kuran kişiselleştirilmiş ancak stratejik bir pazarlama planı oluşturmanıza olanak tanır.

4. Bütçe belirleyin

Tonlarca harika stratejik pazarlama fikriniz olabilir, ancak bunlar pazarlama bütçenize uymuyorsa, bunları uygulamak neredeyse imkansız olacaktır. Ve bunları gerçekleştirmek için tüm birikimlerinizi harcarsanız bile, sonunda para içinde yüzeceğinizin garantisi yoktur.

Peki, stratejik pazarlama planınız için ne kadar harcama yapmalısınız? Şirket gelirinizin %7-15'ini pazarlama departmanınıza ayırmak idealdir, ancak bu herkes için geçerli bir kural değildir.

Ancak, ilk pazarlama faaliyetlerinin maliyetli olabileceğini unutmayın. Bunlar arasında logo tasarımı, markalaşma ve sıfırdan bir kampanya oluşturma yer alır. Tüm pazarlama giderlerinizi nasıl izliyorsunuz?

ClickUp'ta her görev, Özel Alanlar adı verilen ek ayrıntılara sahip olabilir. Bu alanları kullanarak telefon numaraları, etiketler, onay kutuları ve daha fazlası gibi verileri kaydedebilirsiniz.

ClickUp'ta Liste görünümünden mevcut bir Özel Alan ekleyin, gizleyin veya gösterin

Bu durumda, "Para" alanını kullanarak her bir pazarlama faaliyetinin ve görevinin bütçesini ve maliyetini izleyebilirsiniz. Dahası, Sütun Hesaplamaları ile harcamalarınızı otomatik olarak toplayarak bütçenize uygun olup olmadığını görebilirsiniz.

Artık stratejik pazarlama planınızı oluştururken yarı önlemler almayın!

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5. Pazarlama taktiğini belirleyin

Artık müşterilerinizin tam olarak nasıl olduğunu bildiğinize göre, onların çoğu zamanını geçirdiği doğru dağıtım kanallarını seçme zamanı geldi. Sonuçta, hedef kitleniz reklamınızı görmeli, değil mi?

Stratejik planınızı uygulayabileceğiniz birkaç platform ve her biri için en iyi taktikleri ele alalım:

Walt'un kişiliğine bir göz atalım. Tüm haberleri televizyondan aldığını belirlediğimize göre, pazarlama çabalarımız harika bir reklam filmi oluşturmaya odaklanmalıdır:

Stratejik pazarlama kampanyanızın mesajının müşteri ihtiyaçlarını yansıtması gerektiğini unutmayın. Bu durumda, bu reklam hedef kitlesine yiyeceklerinin yüksek kaliteli ve taze olduğunu, %99,99 taze olduğunu garanti etmelidir.

Ancak, tüm taktiklerinizi tek bir platforma odaklamak zorunda değilsiniz. Çevrimdışı ve çevrimiçi medya arasında sağlıklı bir pazarlama karışımı, herkesin mesajınızı almasını sağlar. Şimdi, hangi yolu izleyeceğine karar vermek pazarlama takımına kalmıştır. Örneğin, blogunuzda yeni içerikler oluşturup yayınlayabilir, otomatik web seminerleri düzenleyebilir ve aynı zamanda çevrimdışı içerikleri tanıtarak hedef kitlenizi dönüştürebilirsiniz. ClickUp'ın Sohbet görünümü ile taktikler ve satış anlaşmaları hakkında tartışabilir, görseller/videolar ekleyebilir ve pazarlama karışımınızda görevler atayabilirsiniz.

Sohbet görünümü, tüm yorumlarınızı ClickUp'ta saklayarak herhangi bir konuşmayı hızlıca bulmanızı sağlar

6. Pazarlama kampanyasını planlayın

Sonunda stratejik pazarlama planlama sürecinin sonuna geldik. Pazarlama planınızı belirledikten sonra, bunu gerçekleştirmek için yapılması gereken tüm görevleri listelemenin zamanı geldi.

Nasıl yapılacak?

ClickUp'ın Gantt Grafikleri ile pazarlama kampanyası faaliyetlerinizin başlangıcından bitişine kadar dinamik bir zaman çizelgesi oluşturabilirsiniz. Gantt görünümü , her görevin başlangıç ve bitiş tarihlerini ve süreçteki önemli dönüm noktalarını görselleştirmenizi sağlar .

ClickUp'ın Gantt görünümünde basit bir sürükle ve bırak işlemiyle projeleri kolayca güncelleyin

Görev Bağımlılıkları ile görevlerinizi tamamlamak istediğiniz sırayı belirtebilirsiniz. Tek yapmanız gereken iki görev arasına bir çizgi çekmek, hepsi bu kadar!

Artık, pazarlama ekibiniz önceki görevi tamamlayana kadar bağımlı bir görev üzerinde çalışamayacak. Dijital pazarlama takvimi üzerinde çalışmanız mı gerekiyor? ClickUp'ın Takvim görünümü ile tüm pazarlama faaliyetlerinizi planlayabilirsiniz.

Gönderileri veya görevleri planlamak ve son teslim tarihlerini ayarlamak çok kolaydır; tek yapmanız gereken sürükleyip bırakmaktır.

Not: Stratejik pazarlama süreci, takımınızın hızlı hareket etmesini gerektirdiğinden, ClickUp içerik takviminiz, SEO yönetiminiz, kampanya izlemeniz, promosyon takviminiz, A/B testleriniz ve grafik tasarım süreçleriniz için pazarlama plan şablonları sunar.

Pazarlama planı şablonunu uygulamanız yeterlidir, saniyeler içinde planlamaya başlayabilirsiniz! Ancak, ClickUp'ın sadece stratejik planlama süreci için tasarlanmadığını, uygulamadan izlemeye kadar her pazarlama sürecinde yardımcı olabileceğini unutmayın.

ClickUp'ın daha fazla özelliği mi var? ClickUp'ın sunduğu özellikler şunlardır:

Pazarlama Planından Kimler Yararlanır?

ClickUp ile Pazarlama Stratejinizi Planlayın

Peki, harika bir stratejik planlama oturumu düzenlemenin sırrı nedir? Yapmanız gereken tek şey, müşterilerinizin ne istediğini belirlemek, zaman ve kaynak bütçesini ayarlamak, müşterilerinize en iyi şekilde hizmet etmenin yollarını bulmak ve hepsi bu kadar. Söylemiştik, tıpkı restoran işinde gibi. 😁

Çoğu restoran size yardımcı olacak gelişmiş ekipmanlara sahip olduğundan, size yardımcı olacak özel bir pazarlama otomasyon yazılımı ve ClickUp gibi bir proje aracına ihtiyacınız olacak! Hedef Takipçileri'nden Gösterge Panellerine ve Zaman Çizelgelerine kadar, pazarlama planlarınıza başlamak için ihtiyacınız olan her şey var.

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