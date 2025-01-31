2025'in En İyi 10 CoSchedule Alternatifi ve Rakibi

CoSchedule, pazarlama profesyonelleri arasında en popüler iş yönetimi araçlarından biri olarak öne çıkıyor. ?

Sosyal medya ve içerik kampanyaları oluşturma, düzenleme ve yönetme seçenekleri sunan güvenilir bir platformdur. CoSchedule'un takvimleri, yapay zeka yazma asistanı ve olağanüstü işbirliği çözümleri, pazarlama faaliyetlerinizi her zaman kontrol altında tutmanıza ve darboğazları önlemenize olanak tanır.

Bununla birlikte, bu platform tek seçenek değildir. Özel ihtiyaçlarınıza daha uygun CoSchedule alternatifleri bulunmaktadır. Bazıları daha sağlam entegrasyon özellikleri sunarken, diğerleri daha esnek bir fiyatlandırma yapısına sahiptir.

Diğer pazarlama yönetimi yazılımlarını keşfetme nedeniniz ne olursa olsun, CoSchedule'a mükemmel bir alternatif bulmanızda size yardımcı olacağız. En iyi 10 alternatifi tartışacak ve pazarlama çabalarınız için doğru çözümü bulmanıza yardımcı olmak için özelliklerini derinlemesine inceleyeceğiz.

CoSchedule alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?

ClickUp Görünümlerini Keşfedin İş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için ClickUp'ta 15'ten fazla görünümü inceleyin

Her yazılım CoSchedule'un yerini dolduramaz, daha fazlasını sunmak ise hiç mümkün değildir. Yüksek kaliteli bir alternatif için aşağıdaki özelliklere dikkat edin:

Güçlü takvimler: Bir sonraki aracınız, içerik stratejilerinizi haritalandırmanıza ve kampanyalarınızın herhangi bir anda net bir kronolojik özetini sunmanıza olanak sağlamalıdır seçenekleri: Birkaç tıklamayla takımınıza görevler atamanıza, Görev planlamaseçenekleri: Birkaç tıklamayla takımınıza görevler atamanıza, iş yüklerini yönetmenize ve ilerlemeyi kolaylıkla izlemenize olanak sağlamalıdır İşbirliği özellikleri: Doğru CoSchedule alternatifi, takımınızın aynı sayfada kalmasını sağlayan gerçek zamanlı düzenleme, dijital beyaz tahtalar ve : Doğru CoSchedule alternatifi, takımınızın aynı sayfada kalmasını sağlayan gerçek zamanlı düzenleme, dijital beyaz tahtalar ve prova araçları gibi özelliklerle donatılmış olmalıdır Şablonlar: Strateji geliştirme, : Strateji geliştirme, pazarlama kampanyalarını yönetme ve içerik takvimleri oluşturma için birinci sınıf şablonlar sunmalıdır Güçlü raporlama ve analiz seçenekleri: Platform, hedeflerinize doğru ilerlemeyi görselleştiren ve iyileştirme alanlarını belirlemenize yardımcı olan ayrıntılı bir gösterge paneline sahip olmalıdır Entegrasyonlar: İşlerinizi merkezileştirmek ve görevlerinizi tamamlamak için uygulamalar arasında geçiş yapmanızı önlemek için popüler araçlar ve programlarla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurmalıdır AI araçları: Kampanyalarınız için içerik oluşturmak ve e-postalar, makaleler, bloglar ve sosyal medya gönderileri için fikirler ve tasarım özetleri üretmek için AI kullanmalıdır

Kullanabileceğiniz En İyi 10 CoSchedule Alternatifi

Düzinelerce CoSchedule alternatifini analiz ettik ve takımınızın senkronizasyonunu sağlayarak pazarlama yıldızlarına ulaşmanıza yardımcı olabilecek en iyi 10 tanesini seçtik. Hemen başlayalım ve seçilen araçların neler sunduğuna bakalım. ?

ClickUp Takvim Görünümlerini Keşfedin Projeleri düzenleyin, zaman çizelgeleri planlayın ve herkesin aynı sayfada kalmasını sağlayan esnek bir takvimde takımınızın işlerini görselleştirin.

CoSchedule'un en iyi alternatiflerinden biri olan ClickUp, işbirliğine dayalı pazarlama özelliklerinin dizisiyle güçlü bir etki yaratır.

Tüm pazarlama çabalarınız için merkezi bir hub görevi görür. ClickUp Belgeleri ile planlar ve kampanya ile ilgili belgeler oluşturabilir ve bunları belirli görevlere ve projelere bağlayarak bilgilerinizi düzenli bir şekilde organize edebilirsiniz. Pazarlama ve sosyal medya çabalarınızın etkisine dair daha fazla içgörü elde etmek için, anlık ve güncel üst düzey raporlama için ClickUp Gösterge Panellerini kullanın. Hatta daha önce toplanan verileri kullanarak gelecek için dijital planlar oluşturun ve oyununuzu bir üst seviyeye taşıyın!

Ayrıca, fikir üretmek veya kampanyalar, sosyal medya gönderileri, e-postalar veya brifingler hazırlamak için yardıma ihtiyacınız varsa, ClickUp AI yanınızda. Bu, sizin tarafınızdan sadece küçük bir girdi ile tüm yazma görevlerini üstlenebilen benzersiz bir AI yazma asistanıdır.

ClickUp'ın 15'ten fazla görünümü ile her görev, proje ve kampanyanın üstünde kalın. Gün, hafta veya ay bazında etkinlikleri planlamanıza olanak tanıyan Takvim görünümünü seveceksiniz. Tercihinize göre özelleştirebileceğiniz ClickUp şablonları sayesinde pazarlama takvimleri ve sosyal medya içerik stratejileri oluşturmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. ?️

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Yerel Pazarlama Şablonları

i̇ş akışlarınızı görselleştirmek için 15'ten fazla görünüm

Beyin fırtınası ve işbirliği için mükemmel dijital beyaz tahtalar

İşbirliğine Dayalı ClickUp Belgeleri

Kullanımı kolay şablonlar

diğer iş araçlarıyla 1.000'den fazla entegrasyon

Güçlü analiz ve raporlama özellikleri

ClickUp AI ile görevler, pazarlama e-postaları, kampanya özetleri ve daha fazlasını oluşturun

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için biraz öğrenme süreci gerektirebilir

Mobil uygulamada henüz tüm görünümler mevcut değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)

CoSchedule ve ClickUp

ClickUp, bir içerik takviminden daha fazlası olduğunu kanıtlayabilir. Görev yönetimi, takvim, hatırlatıcılar, belgeler, takım sohbeti gibi diğer özelliklere sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda çevrimiçi pazarlama paketinizde kullanıyor olabileceğiniz diğer birçok uygulamaya da bağlanarak, içerik takvimi olmasının yanı sıra her şeyi yapabilen tek bir uygulama sunar.

ClickUp Brain, görevleri ve diğer öğeleri ayrı ayrı aramanıza gerek kalmadan anında yanıtlar veren birinci sınıf bir AI çözümü sunarak size yardımcı olur.

2. Crowdfire

Sosyal medya oyunlarınızı tamamen yönetmek için bir platform mu arıyorsunuz? O zaman Crowdfire tam size göre olabilir! ?

Bu uygulama, planlama ve oluşturmadan sosyal medya içeriğinin zamanlamasına ve yayınlanmasına kadar tüm süreci basitleştirmek ve stressiz hale getirmek için tasarlanmıştır.

Crowdfire, ilgi alanlarınıza göre (üst çubuktan "Konular" seçeneğine tıklayarak seçebilirsiniz) sosyal medya için seçilmiş içerikleri keşfedebileceğiniz bir Makaleler bölümü sunar. Bu, sosyal medyanızı her zaman taze ve alakalı içeriklerle dolu tutmanıza yardımcı olur.

Crowdfire ile her sosyal medya ağı için kişiselleştirilmiş içerik oluşturabilirsiniz. Yayınlamadan önce gönderilerinizin nasıl görüneceğine göz atabilir ve mükemmel zamanlama ve maksimum etki için yayınlarını planlayabilirsiniz.

Crowdfire, harika analiz ve raporlama seçenekleri sunar. İlgilendiğiniz verileri seçin, tüm sosyal medya hesaplarınızı kapsayan kapsamlı bir rapor oluşturun ve rakiplerinizi takip ederek bir adım önde olun.

Crowdfire'ın en iyi özellikleri

Farklı sosyal medya ağları için kişiselleştirilmiş içerik oluşturun

Önceden seçilmiş konulara dayalı içerik önerileri

İçerik önizlemeleri

Gönderi planlama

Güçlü raporlama özellikleri

Crowdfire sınırlamaları

Bazı kullanıcılar alakasız içerik önerileri aldıklarından bahsetmiştir

Daha fazla entegrasyondan yararlanabilirsiniz

Crowdfire fiyatlandırması

Ücretsiz : 0 $ (en fazla üç hesap)

Plus : Beş hesap için 7,48 $

Premium : 10 hesap için 37,48

VIP: 25 hesap için 74,98 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Crowdfire puanları ve yorumları

G2 : 4/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (30+ yorum)

3. StoryChief

İçerik yönetimi, birden fazla sosyal medya hesabında paylaşım yapma, metin yazma, işbirliği ve içerik takvimleri oluşturma için birden fazla pazarlama platformu arasında geçiş yapmak herkesin sabrını zorlayabilir. Neyse ki, bu kaosu sona erdirecek bir uygulama var: StoryChief.

Sevdiğiniz özelliklerden biri, hem büyük resmi hem de ayrıntıları görebilmenizi sağlayan kapsamlı içerik takvimi olacaktır. Kampanyalarınızı düzenleyin, çeşitli kanallarda yayınları planlayın ve çevrimiçi varlığınızı bir anda başlatın!

StoryChief'in güçlü içerik yönetimi seçenekleri ile her şey tamamen sizin kontrolünüzde. Filtreleme seçeneklerini kullanarak ilgili içeriğe odaklanın, makalelerinizin ve gönderilerinizin hedef kitleniz tarafından nasıl karşılandığını kontrol edin ve son teslim tarihlerini, işbirlikçileri ve durum onaylarını takip edin.

StoryChief, yazarların bloklarını aşmalarına ve alakalı ve ilgi çekici içerikler oluşturmalarına yardımcı olan güçlü bir araç olan AI Power Mode'u sunar. Bu aracı kullanarak ilgi çekici kampanyalar oluşturun, sosyal medya pazarlama varlığınızı artırın ve bloglarınızı ve gönderilerinizi birden fazla dile çevirin. ?

StoryChief'in en iyi özellikleri

İşbirliği seçeneklerine sahip güçlü içerik takvimi

Zahmetsiz içerik yönetimi

AI Güç Modu

1.000'den fazla entegrasyon

StoryChief sınırlamaları

Fiyatlandırma, bireyler veya küçük şirketler için çok yüksek olabilir

Mobil cihazlara daha uygun olabilir

StoryChief fiyatlandırması

Birden fazla seviye ve eklenti seçeneği olduğundan, fiyatlandırma ayrıntıları için web sitesini kontrol edin

StoryChief puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

4. FeedHive

Çevrimiçi varlığınızı artırmanıza ve hedef kitlenizin ilgisini çekmenize yardımcı olmak için yapay zekanın avantajlarından yararlanan sosyal medya yönetim aracı FeedHive ile tanışın.

Platform, içerik planlama ve ölçeklendirme için güçlü araçlarla donatılmıştır. Sürükle ve bırak arayüzünü kullanarak takviminize içerik ekleyin, gönderileri önizleyin ve birkaç tıklamayla farklı sosyal medya platformlarına göre özelleştirin.

Bir başka kullanışlı ve zaman kazandıran özellik ise Sosyal Gelen Kutusu'dur. Bu özellik, sosyal medyadaki tüm yorumları, bahsetmeleri ve yanıtları toplar ve tek bir konumdan yanıt vermenizi sağlar.

Platformun en önemli özelliği, FeedHive Al adlı yazma asistanıdır. Bu özelliği kullanarak yayın fikirleri oluşturun, içeriğinizin performansını tahmin edin, erişim açısından en iyi yayın zamanını kontrol edin ve popüler noktaları analiz edin.

FeedHive'ın en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak içerik takvimi

Takipçilerle etkileşimleri merkezileştirmek için Sosyal Gelen Kutusu

FeedHive AI

3.000'den fazla özelleştirilebilir şablon

FeedHive sınırlamaları

Ara sıra doğrulama sorunları

Platformun destek ekibi daha duyarlı olabilir

FeedHive fiyatlandırması

Oluşturucu : Dört adede kadar sosyal hesap için aylık 19 ABD doları

Marka : 10 sosyal hesaba kadar aylık 29 ABD doları

İş : 100 sosyal hesaba kadar aylık 99 ABD doları

Ajans: 500 sosyal hesaba kadar aylık 299 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

FeedHive puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (80+ yorum)

5. SocialBee

SocialBee ile işinizi çevrimiçi bir sosyal arı kovanına dönüştürün! Sosyal medya varlığınızı takip edin, takipçilerinizle etkileşim kurun ve izleyicileri balın arıları gibi çekecek uygun içerikler yayınlayın. ?

Bu sosyal medya yönetim aracı, kullanımı kolay bir gösterge paneli özelliğine sahiptir. Tüm sosyal ağlarınız ana sayfada gösterilir ve gönderilerinizi özelleştirebilir, ayrı ayrı programlar oluşturabilir ve her biri için bildirimler ayarlayabilirsiniz.

Diğer görevlerle uğraşırken görüntü ve başlık oluşturabilen SocialBee'nin AI asistanı ile içerik yönetimini basitleştirin. Platformun Canva ile sorunsuz entegrasyonu sayesinde, ilgi çekici görseller oluşturmak çocuk oyuncağı!

İçerik düzenleme konusunda SocialBee size destek olur. İçerik kategorileri oluşturmanıza ve farklı sosyal medya platformlarında seçtiğiniz zamanlarda yayınları planlamanıza olanak tanır. Otomatik yayınlamayı istediğiniz zaman duraklatabilirsiniz; esneklik ve kontrol tamamen sizin elinizde.

Platformun merkezi gelen kutusu, yorumları ve bahsetmeleri izlemenize ve hızlı yanıtlarla takipçilerinizi memnun etmenize yardımcı olur. Her platform için Engage panoları oluşturarak her şeyi düzenli tutabilir ve hiçbir yorum veya bahsetmenin gözden kaçmamasını sağlayabilirsiniz.

SocialBee'nin en iyi özellikleri

Sezgisel gösterge paneli

Güçlü AI asistanı

Merkezi gelen kutusu

Pano ile etkileşim kurun

SocialBee sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü bir güncelleme ile daha iyi hale gelebilir

Otomatik gönderilerin ayarlanması gecikme yaşayabilir

SocialBee fiyatlandırması

Bootstrap : 24,20 $/ay kullanıcı başına

Accelerate : 40,80 $/ay kullanıcı başına

Pro: Kullanıcı başına aylık 82,50 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

SocialBee puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (250+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (30+ yorum)

6. Postoplan

Başarılı pazarlama stratejileri genellikle Başarının 5 P'si 'ne dayanır — Doğru Planlama, Kötü Performansı Önler. Postoplan, zaman kazanmak ve verimliliği artırmak için sosyal medya içeriğinin planlanması ve programlanmasına odaklanan bir felsefeye dayanır.

Postoplan ile sosyal medya pazarlamacıları, farklı sosyal medya platformlarındaki içeriklerinizi tek bir yerden yönetebilir. Gönderileri planlamak, önizlemelerini görmek ve yayınlama zamanlarını düzenlemek sadece birkaç tıklama uzaklıkta. Toplu planlama özelliği sayesinde, içeriklerinizi aylar öncesinden planlayabilir ve darboğazları önleyebilirsiniz.

Postoplan, merkezi bir gelen kutusundan DM'ler ve yorumlar aracılığıyla takipçilerinizle iletişim kurmanıza olanak tanır, böylece yanıt verme hızınızı korumak için uygulamalar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmaz.

Platformda, iki milyondan fazla görüntü içeren bir kitaplık ile iki yerleşik grafik düzenleyici bulunur, bu sayede nefes kesici görseller hızlı ve kolay bir şekilde oluşturulabilir.

AI ile desteklenen Postoplan, içerik yayınlamak ve daha geniş bir kitleye ulaşmak için en uygun zamanları bulmanıza yardımcı olur.

Postoplan'ın en iyi özellikleri

Kolay içerik planlama

Toplu planlama seçenekleri

Kolay iletişim için merkezi gelen kutusu

Birinci sınıf grafik düzenleyiciler

AI destekli yayın önerileri

Postoplan sınırlamaları

Instagram ile bağlantı yavaş olabilir

Daha az popüler sosyal medya platformlarına bağlantılardan yararlanabilirsiniz

Postoplan fiyatlandırması

Başlangıç : İki hesap için yıllık 69 $

İş: Beş hesap için yıllık 99 $

Postoplan puanları ve yorumları

Trustpilot : 4,8/5 (50+ yorum)

G2: 4,7/5 (10 yorum)

7. Seismic (Percolate)

Hedef kitlenizle alakalı kişiselleştirilmiş içerikleri düzenli olarak oluşturmak, en büyük pazarlama zorluklarından biridir. Seismic (eski adıyla Percolate) ile içerik kontrolü sizin elinizde. ?

Platform, Enablement Planner adlı benzersiz bir özellik sunar. Bu özellik, sizin ve takımınızın hedef kitlenizin hangi içeriğe faiz duyduğunu anlamasına ve hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak kapsamlı planlar oluşturmanıza yardımcı olur.

Bu arada, LiveDocs seçeneği, CRM ve diğer platformlardan verileri çekmenize ve hedef kitlenizin sorunlarını ele alan ve ilgi alanlarına uygun belgeler ve sunumlar oluşturmanıza olanak tanır. Seismic ile farklı müşteriler için içerikleri karıştırıp eşleştirebilir ve birkaç tıklamayla yüzlerce (hatta binlerce!) belge oluşturabilirsiniz.

Seismic (Percolate) en iyi özellikleri

Etkinleştirme Planlayıcı

LiveDocs

Popüler platformlarla çeşitli entegrasyonlar

İçerik otomasyonu

Seismic (Percolate) sınırlamaları

Bazı kullanıcılar raporlama seçeneklerinin kafa karıştırıcı olduğundan bahsediyor

Daha dik öğrenme eğrisi

Seismic (Percolate) fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Seismic (Percolate) puanları ve yorumları

G2 : 3,7/5 (70+ yorum)

TrustRadius: 8. 1/10 (40+ yorum)

8. Agorapulse

Sosyal medyada sihirli işler yapmaya hazır mısınız? Agorapulse, içeriğiniz üzerinde tam kontrol sağlayan kapsamlı bir sosyal medya yönetim çözümüdür! ?

Canva entegrasyonundan görüntü kırpma, gönderi önizlemeleri ve kaydedilmiş hashtag'lere kadar Agorapulse, sosyal medya yöneticilerine hedef kitlenizin seveceği içerikler üretmek için ihtiyaç duydukları her şeyi sağlar. İlhamınız yoksa veya gönderilerinizi güzelleştirmek istiyorsanız, sizi doğru yöne yönlendirecek platformun yazma asistanına güvenin.

Agorapulse, sosyal dinleme seçenekleri sunar: insanların işiniz (ve rakipleriniz) hakkında söylediklerini "duyun" ve konuşmalara bilgili bir şekilde yanıt verin.

Platform, güçlü analitik için ihtiyacınız olan tüm özellikleri bünyesinde barındırır. Agorapulse ile ilgili metrikleri kontrol edin, hedef kitleniz için neyin işe yaradığını görün ve önemli trendleri keşfedin.

Agorapulse'un en iyi özellikleri

Yazma asistanı

Sosyal dinleme özellikleri

Gelişmiş analiz ve raporlama seçenekleri

Gerçek zamanlı işbirliğini destekler

Agorapulse sınırlamaları

Daha az popüler sosyal ağları desteklemiyor

Gönderileri planlamak bazen sorun yaratabilir

Agorapulse fiyatlandırması

Standart : Kullanıcı başına aylık 49 ABD doları

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 79 ABD doları

Gelişmiş : Kullanıcı başına aylık 119 $

Özel: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Agorapulse puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (700'den fazla yorum)

9. Hootsuite

Hootsuite'in cazibesi kullanım kolaylığında yatmaktadır — gösterge paneli, tüm içerik yönetimi metin dizilerini tek bir yerden çekmenizi sağlar. Çeşitli kanallarda içerik oluşturabilir, planlayabilir ve yayınlayabilir, böylece zamandan tasarruf edebilir ve verimliliği artırabilirsiniz. ?

Başlık veya gönderi için fikirleriniz mi tükendi? Endişelenmeyin, OwlyWriter AI size yardımcı olabilir. Tek yapmanız gereken bir komut yazmak, yazma asistanı ilginç içerik fikirleriyle yanıt verecektir. Ayrıca, platformun hashtag oluşturucusunu kullanarak gönderilerinizin doğru kişilere ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

Toplu sosyal medya planlama özelliği sayesinde, Hootsuite'in gönderilerinizi otomatik olarak yayınlayacağını bilerek önceden plan yapabilir ve başka işlere odaklanabilirsiniz.

Platformun Takvim ve Liste görünümlerini kullanarak yayınlanmış ve planlanmış içeriklerinizi inceleyin, eksiklikleri ve potansiyel fırsatları belirleyin.

Hootsuite'in en iyi özellikleri

Merkezi gösterge paneli

OwlyWriter AI

Toplu sosyal medya planlama

Birden fazla görünüm

Hootsuite sınırlamaları

UI'nın bir yükseltme yapması faydalı olabilir

Ara sıra hesap bağlantısı kesiliyor

Hootsuite fiyatlandırması

Profesyonel : Bir kullanıcı için aylık 99 ABD doları

Takım : Üç kullanıcı için aylık 249 $

İş : Beş kullanıcı için aylık 739 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Hootsuite puanları ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (4.000+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (3.400+ yorum)

10. Sprout Social

Sprout Social ile pazarlama kampanyalarınızı büyütün ve gelişin! ☘️

Bu CoSchedule alternatifi, içerik fikirleri oluşturmaktan yayınları yayınlamaya ve hedef kitlenizle iletişim kurmaya kadar her şeyi A'dan Z'ye halleder.

Platformun İçerik Önerileri özelliği ile yaratıcı ilhamınızı bulun ve markanızı yansıtan ilgi çekici gönderiler oluşturun.

İçeriği doğru zamanda yayınlamak, etkileşim için çok önemlidir. Ne zaman yayınlayacağınızı analiz etmek yerine, Sprout Social'ın algoritmaları bu işi sizin yerinize yapsın ve en uygun zamanı önerin.

Siz ve takımınız güçlerinizi birleştirip içerik takvimi üzerinde birlikte çalışabilir, belirli faaliyetlere öncelik verebilir, uzun vadeli planlar yapabilir ve değerli içeriklerle doldurulacak boşlukları tespit edebilirsiniz.

Bu sosyal medya yönetim platformu, etkileyici AI destekli dinleme becerileri ile rekabet avantajı elde etmenizi sağlar. Hedef kitlenin markanız ve rakipleriniz hakkında söylediklerini takip edin, hedef kitlenin tercihlerini inceleyin, trendleri belirleyin ve pazarlama ve sosyal medya stratejinizi buna göre optimize edin.

Sprout Social'ın en iyi özellikleri

İçerik Önerileri

İçerik yayınlamak için en uygun zamanları analiz eden algoritmalar

Dinleme seçenekleri

İşbirliğine dayalı içerik takvimi

Sprout Social sınırlamaları

Gösterge paneli dağınık görünebilir

Platformun özelliklerini anlamak biraz zaman alabilir

Sprout Social fiyatlandırması

Standart : 249 $/ay

Profesyonel : 399 $/ay

Gelişmiş : 499 $/ay

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Sprout Social puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (2.500+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (500'den fazla yorum)

Sprout Social'ın rakipleri hakkında bilgi edinin!

CoSchedule Alternatifleri — Doğru Platformla Pazarlama Potansiyelinizi Ortaya Çıkarın

Sosyal medya yönetim platformu veya içeriği doğru zamanda planlamanıza ve yayınlamanıza yardımcı olacak bir araç arıyorsanız, bahsettiğimiz CoSchedule alternatiflerinden biri kesinlikle size uygun olacaktır.

ClickUp kullanarak pazarlama fikirleri üzerinde işbirliği yapın ve başarılı kampanyalar başlatın

Ancak, güçlü pazarlama araçları sunan ve kapsamlı özellik listesine birinci sınıf görev ve proje yönetimi ekleyen hepsi bir arada bir çözüm arıyorsanız, ClickUp'ı ücretsiz deneyin! ?