2025'te Oluşturucular için En İyi 10 İçerik Oluşturma Uygulaması

İster marka görsellerini tasarlayan profesyonel bir tasarımcı ister müşterilerin ilgisini çekmek için yeni yollar arayan bir sosyal medya proje yöneticisi olun, güzel içerikler oluşturmak işinizi tamamlamanıza yardımcı olabilir. Ancak bu, özellikle büyük bir içerik projesiyle uğraşıyorsanız, zaman alıcı da olabilir.

İşte burada teknoloji ve yapay zeka içerik oluşturma araçları devreye giriyor. Bu araçlar ve uygulamalarla görseller, marka varlıkları ve pazarlama materyalleri için zaman kazanabilirsiniz. Burada, içerik oluşturma uygulamalarında nelere dikkat etmeniz gerektiğini gösterecek ve her oluşturucunun bilmesi gereken en iyi 10 seçeneği öne çıkaracağız. ?

İçerik Oluşturma Uygulamalarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Tüm araçları geride bırakan tek bir içerik oluşturucu uygulaması yoktur. İşiniz için doğru yazılım, oluşturmanız gereken içeriğin türüne, hangi alanlarda desteğe ihtiyacınız olduğuna ve bunun daha geniş içerik üretim sürecinize nasıl uyduğuna bağlıdır.

İşinizi tamamlamanıza yardımcı olacak içerik oluşturma ve geliştirme uygulamaları şunları yapmalıdır:

İstediğiniz içerik türünü oluşturun: Her uygulama farklıdır. Düşündüğünüz uygulamanın, video düzenleme, sosyal medya grafikleri, infografikler veya Her uygulama farklıdır. Düşündüğünüz uygulamanın, video düzenleme, sosyal medya grafikleri, infografikler veya içerik akışını yönetmeye yardımcı bir araç gibi ihtiyacınız olan içerik türünü oluşturabileceğinden emin olun

Diğer araçlarınızla entegre edin : Harika görsel içerik oluşturma uygulamaları, süreci kolaylaştırmak için diğer tasarım ve yayınlama araçlarıyla entegrasyonlar sunar

Bütçenize uygun fiyat seçenekleri: En iyi araçlar çeşitli fiyat seçeneklerine sahiptir, böylece ihtiyaçlarınıza en uygun seçeneği seçebilirsiniz

İçerik oluşturucu araçlarında nelere dikkat etmeniz gerektiğini öğrendiğinize göre, şimdi denemeniz gereken en iyi uygulamalara göz atalım. ?️

Kullanabileceğiniz En İyi 10 İçerik Oluşturma Uygulaması

Tasarımcı, pazarlama uzmanı, sosyal medya yöneticisi veya diğer ilgili rollerde çalışanlar için içerik oluşturmak günlük işlerin büyük bir bölümünü oluşturur. En iyi AI araçlarını ve içerik araçlarını bulmak zaman kazanmanıza yardımcı olabilir, böylece daha da çarpıcı içerikler oluşturabilirsiniz.

Daha verimli bir ş akışı oluşturmanıza yardımcı olacak en iyi 10 içerik oluşturma uygulamasını aşağıda bulabilirsiniz. ?

ClickUp Brain ile İlgi Çekici İçerik Oluşturun ClickUp AI'yı kullanarak daha hızlı yazın ve metinlerinizi, e-posta yanıtlarınızı ve daha fazlasını düzeltin

ClickUp sayesinde, dünyanın dört bir yanındaki tasarımcılar ve pazarlama yöneticileri iş akışlarını kolaylaştırmayı ve daha verimli olmayı başardılar. Süreçleri kolaylaştırmak için yeni AI araçları ve içeriği daha hızlı oluşturmak için içerik stratejisi şablonları ile 6 milyondan fazla kullanıcının ClickUp'ı içerik üretim programlarının ayrılmaz bir parçası haline getirmesi şaşırtıcı değil.

ClickUp'ın yeni yapay zeka destekli asistanı, içerik oluşturma sürecinizde daha akıllı çalışmanıza ve yazma becerilerinizi geliştirirken zaman kazanmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. ClickUp Belgeleri'nde belirli bir takım komutundan çalışmak çok kolaydır. İster sosyal medya, SEO, satış veya mühendislik olsun, yaratıcı fikirler üretin ve uzun metinleri özetleyin.

Ayrıca, Evrensel Arama ile Google Drive, Slack ve Figma gibi bağlantılı uygulamalarda herhangi bir dosyayı tek bir merkezi platformdan bulmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp AI , takımların özel ihtiyaçları için güçlü bir içerik oluşturucu

Yüzlerce şablonla , her türlü içeriği ışık hızında oluşturmak çok kolay

Zaman tahmini ve zaman takibi işlevselliği, iş akışlarınızda görünürlük sağlar ve çok fazla fotoğraf veya video düzenleme zamanı gerektiren büyük projelerde proje zamanlamasını daha kolay hale getirir

Kullanımı kolay arayüz, takım işbirliğini ve iş yönetimini çocuk oyuncağı haline getirir

15'ten fazla görünüm ile içeriği Takvim , Pano veya Liste görünümünde planlayabilir, böylece tüm sosyal medya platformlarınızda metinleri ve yayın tarihlerini yönetmek için mükemmel bir araç elde edersiniz

ClickUp sınırlamaları

ClickUp'ın ücretsiz sürümü beş kullanıcıyla sınırlıdır, bu da daha büyük bir takımınız varsa zor olabilir

Gösterge paneli birçok bilgiyi görüntüler, ancak kullanıcılar ayarlarından görünümü ve bilgileri basitleştirebilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (6.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.500'den fazla yorum)

2. Canva

Canva ile tasarımlar, pazarlama materyalleri ve daha fazlasını kolayca oluşturun

Canva, en iyi hepsi bir arada grafik tasarım araçlarından biridir. Kullanımı kolay bir arayüze ve bir projeyi tamamlamanıza veya içerik veritabanınızı dakikalar içinde oluşturmanıza yardımcı olacak binlerce şablona sahiptir.

İçerik oluşturucu araçlarını kullanmaya yeni başlayan bir influencer ya da içeriklerinizi bir üst seviyeye taşımak için fotoğraf düzenleme uygulamalarından yararlanmak isteyen bir profesyonel olun, Canva harika bir seçenektir. Gelişmiş düzenleme araçları, hem fotoğraf düzenleme hem de video düzenleme için idealdir.

Takımınız için tek bir platform olarak işlev görür ve aklınıza gelebilecek tüm marka materyallerini ve sosyal medya ağlarınız için doğru görüntü boyutlarını barındırabilir. ?‍?

Canva'nın en iyi özellikleri

Tasarımlardan içerik takvimlerine kadar 420.000'den fazla şablon (bazıları ücretli, bazıları ücretsiz) ile içerik olanakları neredeyse sınırsızdır

Kullanıcılar, devasa fotoğraf ve video veritabanı sayesinde içeriklerini bir üst seviyeye taşıyabilirler

Fotoğraf ve video düzenleyici, Reels, Instagram Stories ve TikToks gibi video içeriklerinden GIF'lere ve infografiklere kadar birçok içerik türünü destekler

Geniş yazı tipi veritabanı, tipografinizi ve stilinizi yansıtan marka varlıkları oluşturmanızı kolaylaştırır

Yüzlerce araç ve mobil cihazla entegre olduğundan, iPhone, iPad veya Android cihazınızda hareket halindeyken tasarım yapabilirsiniz

Çok sayıda tasarım ve video düzenleme aracı ile geçişler, solma efektleri, hız kontrolleri ve animasyonlar oluşturabilirsiniz

AI sanat üretimi için Canva AI

Canva sınırlamaları

Bazı özellikler ücretli kullanıcılara sınırlıdır, bu da bütçenizin biraz üzerinde olan o premium şablonu çok beğendiyseniz can sıkıcı olabilir

Öğrenme eğrisi dik olabilir, bu nedenle aracı kullanmayı öğrenmek için zaman ayırmayı planlayın

Canva fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : 119,99 $/yıl kişi başı

Canva for Teams: İlk beş kişi için yıllık 149,90 $, ardından ek ücretler uygulanır

Canva puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (11.100+ yorum)

Canva alternatiflerini inceleyin!

3. Jasper

Jasper aracılığıyla

Jasper, içerik yazımını hızlandıran bir yapay zeka metin yazarıdır. İçerik oluşturucular, Jasper'ı kullanarak pazarlama hedeflerine ulaşmak için blog gönderileri, sosyal medya içerikleri ve reklam metinlerinin yanı sıra görseller de oluşturabilirler.

AI tarafından oluşturulan bir görüntü oluşturmak için kullanın ve ardından metin oluşturucuya geçerek tasarımla eşleştirmek üzere bir başlık veya infografik metin taslağı hazırlayın. Yerleşik düzenleme aracıyla içeriği düzeltin ve parlak yeni içeriğinizi paylaşmaya hazır olun. ✨

Jasper'ın en iyi özellikleri

Bu araç, markanızın ses tonuna uygun içerik oluşturmak için kullandığı marka ses hafızası özelliğine sahiptir. Bu sayede, farklı sosyal medya ağlarında farklı türde içerikler oluştururken bile markanızın ses tonunu koruyabilirsiniz

İçerik oluşturmayı daha da hızlandırmak için geniş şablon veritabanından seçim yapın

Chrome tarayıcı uzantısı sayesinde, yeni bir uygulama veya araç açmanıza gerek kalmadan hızlı bir şekilde işlerinizi halledebilirsiniz

AI ile profesyonel biyografiler oluşturun

Jasper sınırlamaları

Jasper, alternatiflerine göre daha pahalıdır, bu da küçük veya bütçesi kısıtlı takımlar için zorluk yaratır

Yeni başlayanlar ilk başta arayüzü kullanmakta zorlanabilir

Elbette, fotoğraf ve video düzenleme özellikleri yok

Jasper fiyatlandırması

Oluşturucu : Aylık 39 $'dan başlayan fiyatlarla, bir kullanıcı ile sınırlıdır

Takımlar : Aylık 99 $'dan başlayan fiyatlarla, üç kullanıcı dahil, yedi kullanıcı daha ekleme seçeneği

İş: Özel fiyatlandırma

Jasper puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (1.200+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.700+ yorum)

4. HubSpot

HubSpot aracılığıyla

İçerik oluşturma konusunda en iyi uygulamaları anlatan yüksek puanlı blog makalelerinden iş akışlarını kolaylaştıran kullanışlı araçlara kadar, HubSpot uzun süredir içerik oluşturma sektöründe lider konumdadır. Şirketin Marketing Hub yazılımı CRM, otomasyon, raporlama ve kampanya fonksiyonlarını içerir.

Ancak HubSpot'un sunduğu hizmetler büyük platform çözümleriyle sınırlı değildir. Yeni başlıyorsanız ve favicon, logo ve renk şeması gibi marka varlıkları oluşturmanız gerekiyorsa Brand Kit Generator'ı deneyin. Blog Ideas Generator aracı, anahtar kelimeleri araştırmak ve hedef kitleniz için hangi tür içerikler oluşturmanız gerektiğini belirlemek için harika bir yoldur.

HubSpot'un en iyi özellikleri

ClickUp dahil olmak üzere birçok HubSpot entegrasyonu vardır, böylece favori araçlarınızı birlikte kullanarak onlardan daha da fazla yararlanabilirsiniz

HubSpot'un müşteri hizmetleri takımı hızlı yanıt verir, böylece tasarımda takıldığınızda kolayca yardım alabilirsiniz

HubSpot sınırlamaları

A/B testi ve pazarlama otomasyonu gibi gelişmiş özellikler ücretli kullanıcılarla sınırlıdır

CRM ve otomasyon yazılımı daha pahalı seçenekler arasında yer almaktadır, bu da kullanımını daha fazla sermayeye sahip takımlarla sınırlayabilir

HubSpot fiyatlandırması

Profesyonel : 800 $/ay

Enterprise: 3.600 $/ay

HubSpot puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (9.800+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (5.500+ yorum)

5. Buffer

Via Buffer

HubSpot gibi, Buffer'ın da ünü önünden gider. Pazarlama sektöründe sosyal medya içeriğini planlamak için kullanışlı bir araç olarak bilinen markanın araç yelpazesi, analitik, etkileşim izleme ve bir AI asistanını da içerecek şekilde genişledi.

Buffer'ı kullanarak pazarlama işbirlikleri için sosyal medya gönderilerini ve duyuruları planlayın. İçerik pazarlama hedeflerinize ulaşmak için blog gönderilerinden, podcast'lerden ve eğitimlerden içerik paylaşın. İzleme işlevini kullanarak hangi sosyal medya içeriklerinin en fazla etkileşim yarattığını görün. Hafta ve ay arasında anahtar değiştirerek takvim içinde gönderilerinizi kolayca takip edin. ?

Buffer'ın en iyi özellikleri

Birden fazla sosyal medya hesabına yayınlanacak içeriği planlayın ve gelecekteki içeriklerin aynı anda yayınlanması için zaman aralıkları ayarlayın

Takvim görünümünü kullanarak yayınlananları görün ve eksiklikleri doldurun, pazarlama kampanyalarınızı yönetin

Pablo adlı fotoğraf düzenleyici, 600.000'den fazla görüntüye sahiptir, böylece içeriği doğrudan uygulamada oluşturabilir ve sosyal medya kanallarınızda yayınlayabilirsiniz

Buffer sınırlamaları

Instagram ve Pinterest'e yayınlama, ücretsiz uygulama sürümüne dahil değildir

İçerik kullanıcılarıyla etkileşim kurmak ve her sosyal medya platformunda içerik planlamak için Tailwind veya Hootsuite gibi diğer araçları da kullanmanız gerekebilir

Buffer fiyatlandırması

Ücretsiz : Üç adede kadar kanala bağlanın

Essentials : Bir kanal için aylık 6 $

Takım: Bir kanal için aylık 12 ABD doları

Buffer puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.400'den fazla yorum)

6. Typeform

Typeform aracılığıyla

Typeform, kullanıcılarınızdan veri almayı veya yeni bir hizmet veya teklife kaydolmalarını kolaylaştıran bir şirkettir. Formlar özelleştirilebilir ve stil yerine bilgilere odaklanmayı sağlayan modern bir arayüze sahiptir.

Typeform anketlerinizin sonuçlarını kullanarak zihin haritaları gibi proje yönetimi yapılarını bilgilendirin. Veya bu aracı kullanarak pazarlama kampanyalarınız hakkında geri bildirim alın.

Typeform'un en iyi özellikleri

200'den fazla uygulama ve hizmetle entegre olduğundan, neredeyse her yerde kullanabilirsiniz

Ücretsiz sürüm sınırsız form sunar, böylece istediğiniz kadar kullanabilirsiniz

Koşullu mantık, kullanıcıları ilk cevaplarına göre bir sonraki adımlara yönlendirir

Lider izleme, performansı izlemenizi ve verileri yakalamanızı sağlar

Typeform sınırlamaları

Benzer araçlara kıyasla veri gizliliği kontrolleri çok fazla değildir

Bazı yeni başlayan kullanıcılar, basit anketler oluştururken özelleştirme araçlarının çok karmaşık olduğunu düşünüyor

Typeform fiyatlandırması:

Temel: Aylık 25 $, 100 yanıt ve bir kullanıcı dahil

Ayrıca: Ayda 50 $, 1000 yanıt ve üç kullanıcı dahil

İş: Aylık 83 $, 10.000 yanıt ve beş kullanıcı dahil

Typeform puanları ve yorumları:

G2 : 4,5/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (700+ yorum)

Bu Typeform alternatiflerine göz atın!

7. Unsplash

Uns plash aracılığıyla

Unsplash, kullanıcılar tarafından oluşturulan bir fotoğraf ve video veritabanıdır. Kolajlardan karikatür çıkartmalarına ve Giphy gibi animasyonlara kadar her türlü görsel içeriği keşfedin. Getty Images'a ait olan bu uygulamada, içerik oluşturma çalışmalarınızı desteklemek için ücretsiz olarak kullanabileceğiniz binlerce yüksek kaliteli görsel bulabilirsiniz. ?️

Unsplash'ın en iyi özellikleri

Telif hakkı ücretsiz ve yüksek kaliteli bu görseller, bütçenizi zorlamadan içeriğinizi zenginleştirebilir

Önceden tasarlanmış kategorilerde arama yaparak veya bir anahtar kelime yazarak kolayca görseller bulun

İndirme işlemi sadece birkaç saniye sürer ve favori resimlerinizi tekrar kullanmak üzere kaydedebilirsiniz

Unsplash sınırlamaları

Vektör dosyaları veya stok videolar bulunmadığından, site daha büyük içerik oluşturma takımları için sınırlı bir kullanışlılığa sahiptir

Diğer sitelerde görmediğiniz fotoğrafları bulmak çok zaman alabilir

Görüntü veya video düzenleyici yok

Unsplash fiyatlandırması

Ücretsiz

Unsplash+: Aylık 7 $ (sadece üyelere özel içerik, sınırsız indirme ve gelişmiş yasal korumalar)

Unsplash puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (80+ yorum)

Capterra: NA

8. InStories

InStories aracılığıyla

InStories, güzel video içerikleri oluşturmak isteyen blog yazarları, influencer'lar ve sosyal medya pazarlama uzmanları için tasarlanmıştır. İçerik tasarlamaya başlamak için veritabanından bir biçim veya şablon seçin. Etkileşimi artırmak için grafikler, altyazılar ve geçişler ekleyin.

InStories'in en iyi özellikleri

Fotoğrafları düzenlemek ve güzel grafikler oluşturmak için 500'den fazla şık şablon arasından seçim yapın

Videoları doğrudan uygulamada yükleyin ve düzenleyin

Geniş müzik dosyası kitaplığından telifsiz bir şarkı seçerek bir melodi ekleyin

InStories sınırlamaları

Yeni başlayanlar, uygulama arayüzünün her zaman sezgisel olmadığını düşünebilir

Uygulama bazen hatalar veriyor ve video düzenleyiciden içeriği sonlandırırken uzun gecikmeler yaşanıyor

InStories fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 11,99 $'dan başlayan fiyatlarla

InStories puanları ve yorumları

G2 : NA

Capterra: NA

9. Notion

Notion aracılığıyla

Notion, verimliliği yönetmenize ve tüm içerik oluşturma verilerinizi takip etmenize yardımcı olur. Bir sonraki içerik grubunun ana hatlarını belirlemek için yapılacaklar listeleri oluşturun ve geçmiş gönderilerin metriklerini izlemek için ayrı bir sayfa ayarlayın.

İçerik oluşturuculardan oluşan bir takımla mı çalışıyorsunuz? Tasarımcıların görsel içerik oluştururken kurallara, en iyi uygulamalara ve yönergelere başvurabilecekleri bir içerik stil kılavuzu oluşturun.

Notion, proje yönetimi yapısını yönetmek için de mükemmeldir. Şirket bilgi veritabanı oluşturun ve her takım üyesinin rolünü, karar verme yetkisini ve takım iletişim stratejilerini hızlıca belirleyin. Notion AI'yı kullanarak gereksiz görevleri otomatikleştirin, toplantıları saniyeler içinde özetleyin ve satış görüşmelerinden anahtar noktaları vurgulayın.

Notion'un en iyi özellikleri

Notion'u istediğiniz gibi düzenleyin. Blok stili, size ve takımınıza uygun bir düzen tasarlamayı kolaylaştırır

Sürükle ve bırak özelliği, içeriği taşıyarak yeni reklam metinleri oluşturabilir, blog taslakları hazırlayabilir veya tek bir alanda anahtar kelime araştırması yapabilirsiniz

Ücretsiz sürümde bile eşzamansız iletişim ve takım işbirliğini destekler

Notion sınırlamaları

İlk başta geniş özellikler sizi biraz şaşırtabilir

Küçük içerik oluşturma takımları veya sadece ara sıra birkaç içerik oluşturan kişiler için Notion fazla olabilir (bu Notion alternatiflerini deneyin)

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz: En fazla 10 misafir

Artı: Aylık 8 $, 100 misafire kadar

İş: Aylık 15 $, 250 misafire kadar

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.600+ yorum)

10. Procreate

Via Proc reate

Procreate, içerik oluşturma topluluğundaki sanatçılar için tasarlanmış bir dijital boyama uygulamasıdır. Ödüllü bu araç, iPad Pro ve Apple Pencil ile birlikte çalışarak dijital formatta gerçek hayattaki boyama deneyimini yaşatır. Bloglarınızı, logolarınızı ve sosyal medya görsellerinizi tamamlamak için eskizler ve özel illüstrasyonlar oluşturmak için kullanın. ?️

Procreate'in en iyi özellikleri

200'den fazla fırça içeren kütüphane, sanatçılara klasik bir his veren çarpıcı görüntüler oluşturmak için ihtiyaç duydukları araçları sağlar

Tam renk kontrolü ile her öğe için gölge, ton uyumu ve dinamikleri seçebilirsiniz

Dokunmatik kontrol ve kısayollar kullanarak görseller oluşturun

Procreate sınırlamaları

300 DPI görüntü çözünürlüğü, 36 inç ve altındaki baskılarla sınırlıdır

Daha fazla içerik oluşturdukça uygulama yavaşlayabilir

Procreate fiyatlandırması

12,99 $ tek seferlik satın alma (abonelik yok)

Procreate puanları ve yorumları

G2 : 5/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (80+ yorum)

Sosyal medya platformları için görsel içerik oluşturuyor veya marka varlıklarınızı oluşturmanıza yardımcı olacak bir araç arıyorsanız, bu içerik uygulamaları hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir.

Nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? ClickUp'ı deneyin. AI yazma asistanımız, sosyal medya gönderileri, reklam metinleri, blog gönderileri ve çok daha fazlası için içerik taslağı oluşturmanıza yardımcı olabilir. Ardından, İçerik Planı Şablonunu kullanarak oluşturma sürecindeki her şeyi planlayın ve takip edin. ?