2025'te Oluşturucular için En İyi 10 İçerik Oluşturma Uygulaması

İster marka görsellerini tasarlayan profesyonel bir tasarımcı ister müşterilerin ilgisini çekmek için yeni yollar arayan bir sosyal medya proje yöneticisi olun, güzel içerikler oluşturmak işinizi tamamlamanıza yardımcı olabilir. Ancak bu, özellikle büyük bir içerik projesiyle uğraşıyorsanız, zaman alıcı da olabilir.
İşte burada teknoloji ve yapay zeka içerik oluşturma araçları devreye giriyor. Bu araçlar ve uygulamalarla görseller, marka varlıkları ve pazarlama materyalleri için zaman kazanabilirsiniz. Burada, içerik oluşturma uygulamalarında nelere dikkat etmeniz gerektiğini gösterecek ve her oluşturucunun bilmesi gereken en iyi 10 seçeneği öne çıkaracağız. ?
İçerik Oluşturma Uygulamalarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Tüm araçları geride bırakan tek bir içerik oluşturucu uygulaması yoktur. İşiniz için doğru yazılım, oluşturmanız gereken içeriğin türüne, hangi alanlarda desteğe ihtiyacınız olduğuna ve bunun daha geniş içerik üretim sürecinize nasıl uyduğuna bağlıdır.
İşinizi tamamlamanıza yardımcı olacak içerik oluşturma ve geliştirme uygulamaları şunları yapmalıdır:
- İstediğiniz içerik türünü oluşturun: Her uygulama farklıdır. Düşündüğünüz uygulamanın, video düzenleme, sosyal medya grafikleri, infografikler veya içerik akışını yönetmeye yardımcı bir araç gibi ihtiyacınız olan içerik türünü oluşturabileceğinden emin olun
- Diğer araçlarınızla entegre edin: Harika görsel içerik oluşturma uygulamaları, süreci kolaylaştırmak için diğer tasarım ve yayınlama araçlarıyla entegrasyonlar sunar
- Bütçenize uygun fiyat seçenekleri: En iyi araçlar çeşitli fiyat seçeneklerine sahiptir, böylece ihtiyaçlarınıza en uygun seçeneği seçebilirsiniz
İçerik oluşturucu araçlarında nelere dikkat etmeniz gerektiğini öğrendiğinize göre, şimdi denemeniz gereken en iyi uygulamalara göz atalım. ?️
Kullanabileceğiniz En İyi 10 İçerik Oluşturma Uygulaması
Tasarımcı, pazarlama uzmanı, sosyal medya yöneticisi veya diğer ilgili rollerde çalışanlar için içerik oluşturmak günlük işlerin büyük bir bölümünü oluşturur. En iyi AI araçlarını ve içerik araçlarını bulmak zaman kazanmanıza yardımcı olabilir, böylece daha da çarpıcı içerikler oluşturabilirsiniz.
Daha verimli bir ş akışı oluşturmanıza yardımcı olacak en iyi 10 içerik oluşturma uygulamasını aşağıda bulabilirsiniz. ?
1. ClickUp
ClickUp sayesinde, dünyanın dört bir yanındaki tasarımcılar ve pazarlama yöneticileri iş akışlarını kolaylaştırmayı ve daha verimli olmayı başardılar. Süreçleri kolaylaştırmak için yeni AI araçları ve içeriği daha hızlı oluşturmak için içerik stratejisi şablonları ile 6 milyondan fazla kullanıcının ClickUp'ı içerik üretim programlarının ayrılmaz bir parçası haline getirmesi şaşırtıcı değil.
ClickUp'ın yeni yapay zeka destekli asistanı, içerik oluşturma sürecinizde daha akıllı çalışmanıza ve yazma becerilerinizi geliştirirken zaman kazanmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. ClickUp Belgeleri'nde belirli bir takım komutundan çalışmak çok kolaydır. İster sosyal medya, SEO, satış veya mühendislik olsun, yaratıcı fikirler üretin ve uzun metinleri özetleyin.
Ayrıca, Evrensel Arama ile Google Drive, Slack ve Figma gibi bağlantılı uygulamalarda herhangi bir dosyayı tek bir merkezi platformdan bulmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp AI, takımların özel ihtiyaçları için güçlü bir içerik oluşturucu
- Yüzlerce şablonla, her türlü içeriği ışık hızında oluşturmak çok kolay
- Zaman tahmini ve zaman takibi işlevselliği, iş akışlarınızda görünürlük sağlar ve çok fazla fotoğraf veya video düzenleme zamanı gerektiren büyük projelerde proje zamanlamasını daha kolay hale getirir
- Kullanımı kolay arayüz, takım işbirliğini ve iş yönetimini çocuk oyuncağı haline getirir
- 15'ten fazla görünüm ile içeriği Takvim, Pano veya Liste görünümünde planlayabilir, böylece tüm sosyal medya platformlarınızda metinleri ve yayın tarihlerini yönetmek için mükemmel bir araç elde edersiniz
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp'ın ücretsiz sürümü beş kullanıcıyla sınırlıdır, bu da daha büyük bir takımınız varsa zor olabilir
- Gösterge paneli birçok bilgiyi görüntüler, ancak kullanıcılar ayarlarından görünümü ve bilgileri basitleştirebilir
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (6.500+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.500'den fazla yorum)
2. Canva
Canva, en iyi hepsi bir arada grafik tasarım araçlarından biridir. Kullanımı kolay bir arayüze ve bir projeyi tamamlamanıza veya içerik veritabanınızı dakikalar içinde oluşturmanıza yardımcı olacak binlerce şablona sahiptir.
İçerik oluşturucu araçlarını kullanmaya yeni başlayan bir influencer ya da içeriklerinizi bir üst seviyeye taşımak için fotoğraf düzenleme uygulamalarından yararlanmak isteyen bir profesyonel olun, Canva harika bir seçenektir. Gelişmiş düzenleme araçları, hem fotoğraf düzenleme hem de video düzenleme için idealdir.
Takımınız için tek bir platform olarak işlev görür ve aklınıza gelebilecek tüm marka materyallerini ve sosyal medya ağlarınız için doğru görüntü boyutlarını barındırabilir. ??
Canva'nın en iyi özellikleri
- Tasarımlardan içerik takvimlerine kadar 420.000'den fazla şablon (bazıları ücretli, bazıları ücretsiz) ile içerik olanakları neredeyse sınırsızdır
- Kullanıcılar, devasa fotoğraf ve video veritabanı sayesinde içeriklerini bir üst seviyeye taşıyabilirler
- Fotoğraf ve video düzenleyici, Reels, Instagram Stories ve TikToks gibi video içeriklerinden GIF'lere ve infografiklere kadar birçok içerik türünü destekler
- Geniş yazı tipi veritabanı, tipografinizi ve stilinizi yansıtan marka varlıkları oluşturmanızı kolaylaştırır
- Yüzlerce araç ve mobil cihazla entegre olduğundan, iPhone, iPad veya Android cihazınızda hareket halindeyken tasarım yapabilirsiniz
- Çok sayıda tasarım ve video düzenleme aracı ile geçişler, solma efektleri, hız kontrolleri ve animasyonlar oluşturabilirsiniz
- AI sanat üretimi için Canva AI
Canva sınırlamaları
- Bazı özellikler ücretli kullanıcılara sınırlıdır, bu da bütçenizin biraz üzerinde olan o premium şablonu çok beğendiyseniz can sıkıcı olabilir
- Öğrenme eğrisi dik olabilir, bu nedenle aracı kullanmayı öğrenmek için zaman ayırmayı planlayın
Canva fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: 119,99 $/yıl kişi başı
- Canva for Teams: İlk beş kişi için yıllık 149,90 $, ardından ek ücretler uygulanır
Canva puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (11.100+ yorum)
Canva alternatiflerini inceleyin!
3. Jasper
Jasper, içerik yazımını hızlandıran bir yapay zeka metin yazarıdır. İçerik oluşturucular, Jasper'ı kullanarak pazarlama hedeflerine ulaşmak için blog gönderileri, sosyal medya içerikleri ve reklam metinlerinin yanı sıra görseller de oluşturabilirler.
AI tarafından oluşturulan bir görüntü oluşturmak için kullanın ve ardından metin oluşturucuya geçerek tasarımla eşleştirmek üzere bir başlık veya infografik metin taslağı hazırlayın. Yerleşik düzenleme aracıyla içeriği düzeltin ve parlak yeni içeriğinizi paylaşmaya hazır olun. ✨
Jasper'ın en iyi özellikleri
- Bu araç, markanızın ses tonuna uygun içerik oluşturmak için kullandığı marka ses hafızası özelliğine sahiptir. Bu sayede, farklı sosyal medya ağlarında farklı türde içerikler oluştururken bile markanızın ses tonunu koruyabilirsiniz
- İçerik oluşturmayı daha da hızlandırmak için geniş şablon veritabanından seçim yapın
- Chrome tarayıcı uzantısı sayesinde, yeni bir uygulama veya araç açmanıza gerek kalmadan hızlı bir şekilde işlerinizi halledebilirsiniz
- AI ile profesyonel biyografiler oluşturun
Jasper sınırlamaları
- Jasper, alternatiflerine göre daha pahalıdır, bu da küçük veya bütçesi kısıtlı takımlar için zorluk yaratır
- Yeni başlayanlar ilk başta arayüzü kullanmakta zorlanabilir
- Elbette, fotoğraf ve video düzenleme özellikleri yok
Jasper fiyatlandırması
- Oluşturucu: Aylık 39 $'dan başlayan fiyatlarla, bir kullanıcı ile sınırlıdır
- Takımlar: Aylık 99 $'dan başlayan fiyatlarla, üç kullanıcı dahil, yedi kullanıcı daha ekleme seçeneği
- İş: Özel fiyatlandırma
Jasper puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (1.200+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (1.700+ yorum)
4. HubSpot
İçerik oluşturma konusunda en iyi uygulamaları anlatan yüksek puanlı blog makalelerinden iş akışlarını kolaylaştıran kullanışlı araçlara kadar, HubSpot uzun süredir içerik oluşturma sektöründe lider konumdadır. Şirketin Marketing Hub yazılımı CRM, otomasyon, raporlama ve kampanya fonksiyonlarını içerir.
Ancak HubSpot'un sunduğu hizmetler büyük platform çözümleriyle sınırlı değildir. Yeni başlıyorsanız ve favicon, logo ve renk şeması gibi marka varlıkları oluşturmanız gerekiyorsa Brand Kit Generator'ı deneyin. Blog Ideas Generator aracı, anahtar kelimeleri araştırmak ve hedef kitleniz için hangi tür içerikler oluşturmanız gerektiğini belirlemek için harika bir yoldur.
HubSpot'un en iyi özellikleri
- ClickUp dahil olmak üzere birçok HubSpot entegrasyonu vardır, böylece favori araçlarınızı birlikte kullanarak onlardan daha da fazla yararlanabilirsiniz
- HubSpot'un müşteri hizmetleri takımı hızlı yanıt verir, böylece tasarımda takıldığınızda kolayca yardım alabilirsiniz
HubSpot sınırlamaları
- A/B testi ve pazarlama otomasyonu gibi gelişmiş özellikler ücretli kullanıcılarla sınırlıdır
- CRM ve otomasyon yazılımı daha pahalı seçenekler arasında yer almaktadır, bu da kullanımını daha fazla sermayeye sahip takımlarla sınırlayabilir
HubSpot fiyatlandırması
- Profesyonel: 800 $/ay
- Enterprise: 3.600 $/ay
HubSpot puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (9.800+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (5.500+ yorum)
5. Buffer
HubSpot gibi, Buffer'ın da ünü önünden gider. Pazarlama sektöründe sosyal medya içeriğini planlamak için kullanışlı bir araç olarak bilinen markanın araç yelpazesi, analitik, etkileşim izleme ve bir AI asistanını da içerecek şekilde genişledi.
Buffer'ı kullanarak pazarlama işbirlikleri için sosyal medya gönderilerini ve duyuruları planlayın. İçerik pazarlama hedeflerinize ulaşmak için blog gönderilerinden, podcast'lerden ve eğitimlerden içerik paylaşın. İzleme işlevini kullanarak hangi sosyal medya içeriklerinin en fazla etkileşim yarattığını görün. Hafta ve ay arasında anahtar değiştirerek takvim içinde gönderilerinizi kolayca takip edin. ?
Buffer'ın en iyi özellikleri
- Birden fazla sosyal medya hesabına yayınlanacak içeriği planlayın ve gelecekteki içeriklerin aynı anda yayınlanması için zaman aralıkları ayarlayın
- Takvim görünümünü kullanarak yayınlananları görün ve eksiklikleri doldurun, pazarlama kampanyalarınızı yönetin
- Pablo adlı fotoğraf düzenleyici, 600.000'den fazla görüntüye sahiptir, böylece içeriği doğrudan uygulamada oluşturabilir ve sosyal medya kanallarınızda yayınlayabilirsiniz
Buffer sınırlamaları
- Instagram ve Pinterest'e yayınlama, ücretsiz uygulama sürümüne dahil değildir
- İçerik kullanıcılarıyla etkileşim kurmak ve her sosyal medya platformunda içerik planlamak için Tailwind veya Hootsuite gibi diğer araçları da kullanmanız gerekebilir
Buffer fiyatlandırması
- Ücretsiz: Üç adede kadar kanala bağlanın
- Essentials: Bir kanal için aylık 6 $
- Takım: Bir kanal için aylık 12 ABD doları
Buffer puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (900'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (1.400'den fazla yorum)
6. Typeform
Typeform, kullanıcılarınızdan veri almayı veya yeni bir hizmet veya teklife kaydolmalarını kolaylaştıran bir şirkettir. Formlar özelleştirilebilir ve stil yerine bilgilere odaklanmayı sağlayan modern bir arayüze sahiptir.
Typeform anketlerinizin sonuçlarını kullanarak zihin haritaları gibi proje yönetimi yapılarını bilgilendirin. Veya bu aracı kullanarak pazarlama kampanyalarınız hakkında geri bildirim alın.
Typeform'un en iyi özellikleri
- 200'den fazla uygulama ve hizmetle entegre olduğundan, neredeyse her yerde kullanabilirsiniz
- Ücretsiz sürüm sınırsız form sunar, böylece istediğiniz kadar kullanabilirsiniz
- Koşullu mantık, kullanıcıları ilk cevaplarına göre bir sonraki adımlara yönlendirir
- Lider izleme, performansı izlemenizi ve verileri yakalamanızı sağlar
Typeform sınırlamaları
- Benzer araçlara kıyasla veri gizliliği kontrolleri çok fazla değildir
- Bazı yeni başlayan kullanıcılar, basit anketler oluştururken özelleştirme araçlarının çok karmaşık olduğunu düşünüyor
Typeform fiyatlandırması:
- Temel: Aylık 25 $, 100 yanıt ve bir kullanıcı dahil
- Ayrıca: Ayda 50 $, 1000 yanıt ve üç kullanıcı dahil
- İş: Aylık 83 $, 10.000 yanıt ve beş kullanıcı dahil
Typeform puanları ve yorumları:
- G2: 4,5/5 (600'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (700+ yorum)
Bu Typeform alternatiflerine göz atın!
7. Unsplash
Unsplash, kullanıcılar tarafından oluşturulan bir fotoğraf ve video veritabanıdır. Kolajlardan karikatür çıkartmalarına ve Giphy gibi animasyonlara kadar her türlü görsel içeriği keşfedin. Getty Images'a ait olan bu uygulamada, içerik oluşturma çalışmalarınızı desteklemek için ücretsiz olarak kullanabileceğiniz binlerce yüksek kaliteli görsel bulabilirsiniz. ?️
Unsplash'ın en iyi özellikleri
- Telif hakkı ücretsiz ve yüksek kaliteli bu görseller, bütçenizi zorlamadan içeriğinizi zenginleştirebilir
- Önceden tasarlanmış kategorilerde arama yaparak veya bir anahtar kelime yazarak kolayca görseller bulun
- İndirme işlemi sadece birkaç saniye sürer ve favori resimlerinizi tekrar kullanmak üzere kaydedebilirsiniz
Unsplash sınırlamaları
- Vektör dosyaları veya stok videolar bulunmadığından, site daha büyük içerik oluşturma takımları için sınırlı bir kullanışlılığa sahiptir
- Diğer sitelerde görmediğiniz fotoğrafları bulmak çok zaman alabilir
- Görüntü veya video düzenleyici yok
Unsplash fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Unsplash+: Aylık 7 $ (sadece üyelere özel içerik, sınırsız indirme ve gelişmiş yasal korumalar)
Unsplash puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (80+ yorum)
- Capterra: NA
8. InStories
InStories, güzel video içerikleri oluşturmak isteyen blog yazarları, influencer'lar ve sosyal medya pazarlama uzmanları için tasarlanmıştır. İçerik tasarlamaya başlamak için veritabanından bir biçim veya şablon seçin. Etkileşimi artırmak için grafikler, altyazılar ve geçişler ekleyin.
InStories'in en iyi özellikleri
- Fotoğrafları düzenlemek ve güzel grafikler oluşturmak için 500'den fazla şık şablon arasından seçim yapın
- Videoları doğrudan uygulamada yükleyin ve düzenleyin
- Geniş müzik dosyası kitaplığından telifsiz bir şarkı seçerek bir melodi ekleyin
InStories sınırlamaları
- Yeni başlayanlar, uygulama arayüzünün her zaman sezgisel olmadığını düşünebilir
- Uygulama bazen hatalar veriyor ve video düzenleyiciden içeriği sonlandırırken uzun gecikmeler yaşanıyor
InStories fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Aylık 11,99 $'dan başlayan fiyatlarla
InStories puanları ve yorumları
- G2: NA
- Capterra: NA
9. Notion
Notion, verimliliği yönetmenize ve tüm içerik oluşturma verilerinizi takip etmenize yardımcı olur. Bir sonraki içerik grubunun ana hatlarını belirlemek için yapılacaklar listeleri oluşturun ve geçmiş gönderilerin metriklerini izlemek için ayrı bir sayfa ayarlayın.
İçerik oluşturuculardan oluşan bir takımla mı çalışıyorsunuz? Tasarımcıların görsel içerik oluştururken kurallara, en iyi uygulamalara ve yönergelere başvurabilecekleri bir içerik stil kılavuzu oluşturun.
Notion, proje yönetimi yapısını yönetmek için de mükemmeldir. Şirket bilgi veritabanı oluşturun ve her takım üyesinin rolünü, karar verme yetkisini ve takım iletişim stratejilerini hızlıca belirleyin. Notion AI'yı kullanarak gereksiz görevleri otomatikleştirin, toplantıları saniyeler içinde özetleyin ve satış görüşmelerinden anahtar noktaları vurgulayın.
Notion'un en iyi özellikleri
- Notion'u istediğiniz gibi düzenleyin. Blok stili, size ve takımınıza uygun bir düzen tasarlamayı kolaylaştırır
- Sürükle ve bırak özelliği, içeriği taşıyarak yeni reklam metinleri oluşturabilir, blog taslakları hazırlayabilir veya tek bir alanda anahtar kelime araştırması yapabilirsiniz
- Ücretsiz sürümde bile eşzamansız iletişim ve takım işbirliğini destekler
Notion sınırlamaları
- İlk başta geniş özellikler sizi biraz şaşırtabilir
- Küçük içerik oluşturma takımları veya sadece ara sıra birkaç içerik oluşturan kişiler için Notion fazla olabilir (bu Notion alternatiflerini deneyin)
Notion fiyatlandırması
- Ücretsiz: En fazla 10 misafir
- Artı: Aylık 8 $, 100 misafire kadar
- İş: Aylık 15 $, 250 misafire kadar
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Notion puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1.600+ yorum)
10. Procreate
Procreate, içerik oluşturma topluluğundaki sanatçılar için tasarlanmış bir dijital boyama uygulamasıdır. Ödüllü bu araç, iPad Pro ve Apple Pencil ile birlikte çalışarak dijital formatta gerçek hayattaki boyama deneyimini yaşatır. Bloglarınızı, logolarınızı ve sosyal medya görsellerinizi tamamlamak için eskizler ve özel illüstrasyonlar oluşturmak için kullanın. ?️
Procreate'in en iyi özellikleri
- 200'den fazla fırça içeren kütüphane, sanatçılara klasik bir his veren çarpıcı görüntüler oluşturmak için ihtiyaç duydukları araçları sağlar
- Tam renk kontrolü ile her öğe için gölge, ton uyumu ve dinamikleri seçebilirsiniz
- Dokunmatik kontrol ve kısayollar kullanarak görseller oluşturun
Procreate sınırlamaları
- 300 DPI görüntü çözünürlüğü, 36 inç ve altındaki baskılarla sınırlıdır
- Daha fazla içerik oluşturdukça uygulama yavaşlayabilir
Procreate fiyatlandırması
- 12,99 $ tek seferlik satın alma (abonelik yok)
Procreate puanları ve yorumları
- G2: 5/5 (60'tan fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (80+ yorum)
Bu En İyi Araçlarla Muhteşem İçerikler Tasarlayın
Sosyal medya platformları için görsel içerik oluşturuyor veya marka varlıklarınızı oluşturmanıza yardımcı olacak bir araç arıyorsanız, bu içerik uygulamaları hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir.
Nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? ClickUp'ı deneyin. AI yazma asistanımız, sosyal medya gönderileri, reklam metinleri, blog gönderileri ve çok daha fazlası için içerik taslağı oluşturmanıza yardımcı olabilir. Ardından, İçerik Planı Şablonunu kullanarak oluşturma sürecindeki her şeyi planlayın ve takip edin. ?