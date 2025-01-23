2025 için en iyi 13 Typeform alternatifi ve rakibi

Typeform, anketler, etkileşimli formlar ve testler oluşturmakla neredeyse eş anlamlıdır.

Neden olmasın? Şık bir tasarıma sahip ve son derece etkileşimli, zahmetli formları oluşturma sürecini daha sorunsuz hale getiriyor.

Ancak bu herkesin zevkine uygun değildir.

Ücretsiz plan mı? Çok basit. Ücretli planlar mı? Pahalı. Uzun ve karmaşık bir form oluşturuyorsanız, gecikme boyanın kurumasını beklemek gibi hissettirebilir ve bu da sinir bozucu bir deneyim olabilir.

Bu makalede, en iyi 13 Typeform alternatifini inceleyerek özelliklerini, artılarını, eksilerini, fiyatlarını ve kullanıcı geri bildirimlerini ele alacağız.

Typeform alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Bir Typeform alternatifi seçerken, temel ihtiyaçlarınızın ne olduğuna odaklanın. Çoğunlukla gayri resmi anketler mi oluşturacaksınız? Yoksa daha karmaşık müşteri yolculuklarını grafiklerle mi göstereceksiniz? Aşağıdaki anahtar faktörlerle amacınızı bulun:

Özellikler : AI form oluşturucular , analitik, entegrasyonlar, mobil duyarlılık ve çeşitli form türleri ile araçlara öncelik verin

Performans : Karmaşık etkileşimli formlarda bile hız ve güvenilirlikleriyle tanınan araçları tercih edin

Özelleştirme : Markalama seçenekleri, : Markalama seçenekleri, koşullu mantık ve çok adımlı formların mevcut olduğundan emin olun

Uygun fiyat : Planları karşılaştırın ve bütçenize uygun sağlam ücretsiz seçenekleri kontrol edin

Entegrasyonlar : CRM'ler, e-posta platformları veya ödeme ağ geçitleri ile uyumluluğu sağlayın

İşbirliği : Paylaşılan çalışma alanlarını ve rol tabanlı izinleri kullanarak ekip çalışmasını geliştirin

Destek : Etkili sorun giderme için güvenilir müşteri hizmetleri ve kaynak kitaplıkları sağlayın

Kullanıcı yorumları : Başkalarının deneyimlerinden öğrenerek gerçek dünya performansını değerlendirin

Kullanım kolaylığı: Sürükle ve bırak oluşturucular ve önceden hazırlanmış şablonlar ile sezgisel arayüzler arayın

En İyi 13 Typeform Alternatifi ve Rakibi

Hangi Typeform alternatifinin size en uygun olduğunu keşfetmek için anahtar özellikleri, artıları, sınırlamaları, fiyatları ve derecelendirmeleri daha ayrıntılı olarak inceleyelim:

1. ClickUp (Özelleştirilebilir form oluşturma, veri toplama ve analiz için en iyisi)

ClickUp, verimliliği artırmak için yeni kurulan şirketlerden küresel kurumsal şirketlere kadar her boyuttaki takımın güvendiği, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır.

Ancak bu, sıradan bir proje yönetimi aracından çok daha fazlasıdır. Form Görünümü gibi yenilikçi özelliklere sahip bir merkezdir ve dakikalar içinde etkili formlar oluşturmanıza olanak tanır.

ClickUp Form Görünümü ile neler yapabilirsiniz?

Sezgisel sürükle ve bırak düzenleyicisiyle, daha iyi veri toplamak için hızlı bir şekilde profesyonel anketler oluşturabilirsiniz. Ayrıca, verileri tek bir yerde birleştirmenize yardımcı olur, böylece potansiyel müşteri oluşturmaya odaklanabilirsiniz. Ayrıca, yanıt oranlarını artırmak için formları doğrudan açılış sayfalarına gömebilirsiniz.

ClickUp Formlarını Deneyin ClickUp Form Görünümü ile verileri zahmetsizce toplamak ve düzenlemek için sezgisel, özel formlar tasarlayın

ClickUp ile, herhangi bir veri toplama ihtiyacı için formları özelleştirebilirsiniz. İsimlerden e-postalara, tarihlerden konumlara kadar, Özel Alanları kullanarak kesin bilgileri toplayın.

ClickUp Form Görünümü ile yanıtları anında izlenebilir, eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

💡Pro İpucu: ClickUp Formlarında gizli alanları kullanarak takım isimleri veya proje ID'leri gibi bilinen bilgileri önceden doldurun. Bu, yanıt verenlerin zamanından tasarruf etmesini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda formlarınızın temiz kalmasını ve gerçekten ihtiyacınız olan ayrıntılara odaklanmasını sağlar.

ClickUp neden öne çıkıyor?

Verileri bir elektronik tabloya aktaran tipik form oluşturucuların aksine, ClickUp bir adım daha ileri giderek form yanıtlarını otomatik olarak eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürür

Buradan kendinize veya takımınıza görevler atayabilir ve sahipliği netleştirebilirsiniz. Bilgi aramak için harcadığınız zamanı azaltın ve takip sürecindeki karışıklıkları ortadan kaldırın.

ClickUp Forms ile formlarınızda belirli koşullar ayarlayın

Müşteriler, yöneticiler ve müdürler arasındaki iletişim, formlar ve görev ve liste atamaları kullanılarak kolaylaştırılır. ClickUp, büyük takımlarla çalışmak ve takımlar özelliği ile hepsini yönetmek için mükemmeldir.

Müşteriler, yöneticiler ve müdürler arasındaki iletişim, formlar ve görev ve liste atamaları kullanılarak kolaylaştırılır. ClickUp, büyük takımlarla çalışmak ve takımlar özelliği ile hepsini yönetmek için mükemmeldir.

Bunu mümkün kılan anahtar özellikler şunlardır:

Daha fazla netlik için görev alanları

ClickUp Formları, yanıtları toplamakla kalmaz, görevlerin netliği için tek noktadan hizmet sunar. Görev açıklamaları, başlangıç ve son teslim tarihleri ve öncelikler gibi önemli ayrıntıları alır. Bir bakışta, neyin acil olduğunu, neyin sıradaki olduğunu ve son teslim tarihlerini bir profesyonel gibi nasıl halledeceğinizi tam olarak bilirsiniz.

👀 Biliyor muydunuz? ClickUp Formları sadece anketler için değildir! Bunları, ayrıntılı müşteri onboarding iş akışları oluşturmak veya BT taleplerini yönetmek için kullanabilirsiniz. Çok yönlülüğü, bunları takımlar arasında veri toplamak ve düzenlemek için ideal bir çözüm haline getirir.

Markanıza uygun özelleştirme seçenekleri

ClickUp, formlarınızın her bir parçasını özelleştirmek için size tam kontrol sağlar. Eşleşen temalar ve markalı avatarlar, önceden atanmış atanan kişilerle görev atamalarını otomatikleştirme gibi özelliklerle verimlilik ve stil ön plandadır.

Gizli alanlar, bilinen bilgileri önceden yükleyerek gereksiz veri toplama işlemlerini atlamanıza olanak tanırken, reCAPTCHA can sıkıcı botları uzak tutar.

Bonus: Kullanıma hazır form şablonları

Önceden oluşturulmuş, kullanıma hazır ClickUp Form Şablonlarını kullanarak yeni kullanıcıların sisteme alımını, geri bildirim toplama ve istekleri basitleştirin

ClickUp, güçlü form özellikleriyle yetinmez. Geri bildirim toplarken, istekleri yönetirken veya müşterileri sisteme kaydederken hızlı bir başlangıç yapmanıza yardımcı olacak Clickup Form Şablonu'na da sahip olursunuz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Form gönderilerini doğrudan görevlere dönüştürerek iş akışlarını iyileştirin ve yanıt sürelerini hızlandırın

Özel durumlarla iş akışınızın farklı aşamalarını vurgulayın ve görevlerin ilerlemesinin net bir özetini sağlayın

Görevleri planlarken Google, Apple veya Outlook takvimleriyle senkronize edin ve tüm araçlarınızı uyumlu bir şekilde kullanın

Özel tetikleyici ve eylem otomasyonu ayarlayarak manuel çabayı azaltın ve tekrarlayan görevleri ortadan kaldırın

Android ve iOS için ClickUp uygulamasıyla işlerinizi kontrol altında tutun

Formlarınıza birden fazla özel alan ekleyerek e-posta, tarih veya konum gibi hedef bilgileri toplayın

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, başlangıçta kapsamlı özellikleri biraz karmaşık bulabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Kurumsal : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

ClickUp'ı deneyin Brain ClickUp ile tek bir platformda anket soruları için beyin fırtınası yapın, anketinizi başlatın ve içgörülerden eyleme geçirilebilir görevler oluşturun

2. Google Forms (Basit ve verimli form oluşturma için en iyi araç)

google Formlar aracılığıyla

Basit ama etkili iş akışıyla tanınan Google Forms, sezgisel ve yaygın olarak kullanılan özel bir çevrimiçi form oluşturucu.

Platform, çok sayıda soru türü, mantık dallanması ve gerçek zamanlı yanıtlar için çözümler sunarak çoğu senaryo için kullanışlıdır. Google Forms ayrıca, geri bildirim toplamak, araştırma yapmak ve özel formlar oluşturmak için projeler oluşturmanıza yardımcı olan temel bir şablon mağazasına sahiptir.

Minimalist tasarımı, yeni başlayanlar için de erişilebilir olmasını sağlarken, entegrasyonları ve özelleştirme seçenekleri ileri düzey kullanıcılar için güç sağlar.

Google Forms'un en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak arayüzüyle Google Formlar'da hızlıca anket oluşturun

Google E-Tablolar'da form verilerini sorunsuz bir entegrasyonla analiz edin

Farklı temalar ve renklerle anket formları oluşturun

Otomatik veri güncellemeleriyle yanıtları gerçek zamanlı olarak izleyin

Formlarınızı e-posta, bağlantılar veya web sitesi gömüleriyle kolayca paylaşın

Google Formlar sınırlamaları

Typeform'un diğer ücretsiz alternatiflerine kıyasla sınırlı şablon seçenekleri

Formlar için yerleşik ödeme işleme özelliği yok

Google Forms fiyatlandırması

Kişisel kullanım için ücretsiz

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 12 $

Google Forms puanları ve yorumları

G2: Yorum bulunmamaktadır

Capterra 4,7/5 (10.000+ yorum)

👀 Biliyor muydunuz? Google Formlar, 2008 yılında Google E-Tablolar içinde deneysel bir özellik olarak başladı. O kadar popüler oldu ki, 2016 yılında bağımsız bir uygulama haline geldi.

➡️ Ayrıca okuyun: Google Formlar ve Microsoft Formlar Karşılaştırması

3. Jotform (Çok yönlü ve kullanıcı dostu formlar için en iyisi)

jotform aracılığıyla

Sezgisel sürükle ve bırak arayüzü ile Jotform, veri toplama işlemini basitleştirirken zengin özelliklere sahip bir form oluşturma deneyimi sunar.

Platformda 10.000'den fazla şablon ve PayPal, Google Drive ve Dropbox gibi popüler uygulamalarla entegrasyonlar bulunmaktadır. Bu da Jotform'u ödeme formları oluştururken işletmeler için mükemmel bir seçim haline getirir.

Ayrıca, formlarınızı daha işlevsel ve özelleştirilebilir hale getirmek için koşullu mantık, bileşenler ve form hesaplamaları gibi özelliklere de sahiptir.

Jotform'un en iyi özellikleri

Ek işlevsellik için 100'den fazla uygulama ve hizmetle entegre edin

Formunuzu logolar ve renkler dahil olmak üzere markanıza göre özelleştirin

SSL şifreleme ile form güvenliğini sağlayın

Yerleşik analitik ile form gönderim verilerini analiz edin

Jotform sınırlamaları

Gönderi sınırı olan sınırlı ücretsiz fonksiyonlar

Diğer Jotform alternatiflerine kıyasla ara sıra yavaş müşteri desteği yanıt süreleri

Jotform fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Bronz : 34 $/ay

Gümüş: 39 $/ay

Altın: 99 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Jotform puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

4. Wufoo (Ayrıntılı raporlama özelliğine sahip özelleştirilebilir formlar için en iyisi)

wufoo aracılığıyla

SurveyMonkey'in ürün yelpazesinden çıkan Wufoo, özelleştirme ve kullanım kolaylığı arasında mükemmel bir denge sunan bir form aracıdır.

SurveyMonkey ile karşılaştırıldığında, bu platform formunuzun görünümü ve hissi açısından çok daha fazla özelleştirme imkanı sunar. Wufoo ayrıca anketlerden daha fazla veri toplama ve yönetmeye odaklanmıştır.

Wufoo'nun en iyi özellikleri

Çeşitli özelleştirilebilir şablonlar arasından seçim yapın

Sürükle ve bırak arayüzünü kullanarak hızlıca formlar oluşturun

Form gönderimleri hakkında gerçek zamanlı analizler ve raporlar oluşturun

PayPal ve Stripe ile entegre ederek ödemeleri kabul edin

Salesforce ve MailChimp gibi üçüncü taraf araçlarla bağlantı kurun

Gönderileri takip etmek için form bildirimlerini özelleştirin

Toplanan verileri analiz etmek için ayrıntılı raporlar oluşturun

Wufoo sınırlamaları

Ücretsiz planda daha az sayıda form gönderimi ile sınırlıdır

Rakiplerine kıyasla koşullu mantık gibi bazı gelişmiş özelliklerden yoksundur

Wufoo fiyatlandırması

Başlangıç: 19 $/ay

Profesyonel: 39 $/ay

Gelişmiş: 99 $/ay

Ultimate: 249 $/ay

Wufoo puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (200+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (200+ yorum)

5. Zoho Forms (Sorunsuz iş entegrasyonu için en iyisi)

zoho Forms aracılığıyla

Zoho paketinin bir parçası olan Zoho Forms, entegre bir form oluşturma aracı arayan işletmelere hitap etmek için tasarlanmıştır.

Zoho CRM, Zoho Projects ve diğer Zoho uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur, bu da Zoho paketini zaten kullanıyorsanız mükemmel bir seçimdir.

Zoho Forms, form otomasyonu, e-imza entegrasyonu ve özel markalama gibi özelliklerle güvenli formlar oluşturmanıza olanak tanır

Zoho Forms'un en iyi özellikleri

Verimli veri yönetimi için Zoho'nun uygulama paketiyle entegre edin

Form gönderim süreçlerini iyileştirmek için iş akışlarını otomatikleştirin

Sözleşmeler veya anlaşmalar için e-imzaları doğrudan formlarınızda toplayın

Özel form tasarımlarıyla iş markanızı yansıtın

Koşullu mantığı kullanarak kişiselleştirilmiş form deneyimleri oluşturun

Zoho Forms sınırlamaları

Gelişmiş özellikler için daha yüksek fiyatlandırma

500 gönderi sınırlı sınırlı ücretsiz plan

Zoho Forms fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Temel: 12 $/ay

Standart: 30 $/ay

Profesyonel : 60 $/ay

Premium: 110 $/ay

Zoho Forms puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

6. Formstack (İş akışı otomasyonuna sahip gelişmiş formlar için en iyisi)

formstack aracılığıyla

Formstack, karmaşık veri toplama ve otomasyon ihtiyaçları olan işletmelere yönelik, kod gerektirmeyen bir çevrimiçi form oluşturucudur.

Form oluşturucu, kullanıcıların form gönderilerini farklı departmanlara yönlendirmek veya kullanıcı yanıtlarına göre e-posta bildirimlerini tetiklemek gibi karmaşık iş akışlarını otomatikleştirmelerine olanak tanır. Kağıt formları ve PDF'leri dijital, doldurulabilir formlara dönüştürmek için araçlar da içerir.

Özellikle formlarda özel iş akışları veya e-imzalar gerektiren işler için kullanışlıdır.

Formstack'in en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak düzenleyiciyi kullanarak özelleştirilebilir formlar oluşturun

İş akışlarını CRM sistemleri, ödeme işlemcileri ve daha fazlasıyla entegre edin

Ayrıntılı raporlar ve görsel analizlerle form verilerini analiz edin

Entegre ödeme ağ geçitleri aracılığıyla ödemeleri doğrudan toplayın

Form etkileşimini ve veri doğruluğunu artırmak için koşullu mantık kullanın

Formstack sınırlamaları

Temel form oluşturuculara kıyasla daha yüksek fiyatlandırma

Yalnızca temel form özelliklerine ihtiyaç duyan kullanıcılar için çok karmaşık olabilir

Formstack fiyatlandırması

Formlar : Aylık 99 $'dan başlayan fiyatlarla

Paket: 299 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Formstack puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (400+ yorum)

Capterra: 4. 0/5 (100+ yorum)

7. ProProfs Survey Maker (Analitik özellikli hızlı anket formları için en iyisi)

proProfs Anket Oluşturucu aracılığıyla

Müşterilerinizin uygulamanızı kullanırken ürününüz hakkında ne düşündüğünü bilmek ister misiniz? ProProfs Survey Maker, Net Promoter Score toplama özelliği ve açılır pencereleriyle sıradan form yazılımlarının sınırlarını aşar.

Bunun yanı sıra, bu hizmet geri bildirim toplama, potansiyel müşteri oluşturma ve pazar araştırması yapma için de idealdir

Çeşitli şablonlar arasından seçim yapabilir, ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilir ve hatta kullanıcı geri bildirimlerini anonim olarak veya gelişmiş segmentasyon ile toplayabilirsiniz.

ProProfs Anket Oluşturucu en iyi özellikleri

Anketleri logolar ve renk şemaları gibi markalama seçenekleriyle özelleştirin

Anket sonuçlarını analiz etmek için gelişmiş raporlama özelliklerini kullanın

Anketleri e-posta, bağlantı veya sosyal medya aracılığıyla dağıtın

Mailchimp ve Google Analytics gibi üçüncü taraf araçlarla entegre edin

Gelişmiş segmentasyon özelliğini kullanarak belirli yanıtlayıcı gruplarını hedefleyin

ProProfs Anket Oluşturucu sınırlamaları

Rakiplere kıyasla sınırlı özelleştirme seçenekleri

Bazı gelişmiş özellikler daha üst düzey planlar gerektirir

ProProfs Anket Oluşturucu fiyatlandırması

Ücretsiz Plan

İş Planı: 100 yanıt/ay için 19,99

ProProfs Anket Oluşturucu puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (40+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

8. Paperform (Güzel tasarlanmış formlar ve esnek ödeme seçenekleri için en iyisi)

via Paperform

Bir açılış sayfası gibi görünen etkinlik kayıt formları oluşturmayı hayal edin. Paperform, göz alıcı tasarımları işlevsellikle birleştirerek bunu yapar.

Paperform bunu yaparken, geleneksel formların yapısını ve özelliklerini de sunar. Bu, veri ve ödeme toplamak isteyen ve aynı zamanda markalı, görsel olarak çekici bir deneyim sunmak isteyen işletmeler için mükemmeldir

Paperform ayrıca esnek ödeme seçenekleri, 1.000'den fazla uygulama ile entegrasyonlar ve basit formlardan karmaşık çok adımlı iş akışlarına kadar her şeyi oluşturma olanağı sunar.

Paperform'un en iyi özellikleri

Diğer hizmetlerin yanı sıra Stripe ve PayPal ile entegrasyonlar aracılığıyla ödemeleri kabul edin

Ödeme formlarının deneyimlerini kişiselleştirmek için koşullu mantık kullanın

Daha karmaşık süreçler için çok adımlı formlar oluşturun

Formunuzun tasarımını resimler, logolar ve marka renkleriyle özelleştirin

Paperform sınırlamaları

Küçük işletmeler için fiyatlar yüksek olabilir

Gerçek zamanlı analiz ve özel rapor oluşturma gibi bazı gelişmiş raporlama özellikleri yoktur

Paperform fiyatlandırması

Temel özellikler: 29 $/ay

Pro: 59 $/ay

İş: 129 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Paperform puanları ve yorumları

G2 4,5/5 (40+ yorum)

Capterra 4. 8/5 (90+ yorum)

9. HubSpot Web Formları (HubSpot CRM ile entegrasyon için en iyisi)

hubspot aracılığıyla

Potansiyel müşteri yakalamaya odaklanan işletmeler için tasarlanan HubSpot Web Formları, daha iyi veri yönetimi için HubSpot CRM ile doğal olarak entegre olur.

CRM'nizle otomatik olarak senkronize olan formlar oluşturmanıza olanak tanır, böylece platformlar arasında geçiş yapmadan iletişim bilgilerini toplayabilir, saklayabilir ve yönetebilirsiniz.

Aracın kullanımı kolaydır, sürükle ve bırak işlevselliği, özelleştirme seçenekleri ve takip e-postaları ve potansiyel müşteri geliştirme için otomatik ş Akışları ayarlama özelliği vardır.

HubSpot Web Formlarının en iyi özellikleri

İş ihtiyaçlarınıza göre form alanlarını özelleştirin

Otomasyon özelliklerini kullanarak takip eylemlerini ve e-postaları tetikleyin

Yerleşik raporlama ve analiz ile form verilerini analiz edin

Kullanıcı deneyimini iyileştirmek için özel teşekkür sayfaları oluşturun

Form dönüşümlerini optimize etmek için A/B testini kullanın

HubSpot Web Formları sınırlamaları

Ücretsiz sürümde sınırlı özellikler

HubSpot CRM kullanmıyorsanız kısıtlayıcı olabilir

HubSpot Web Formları fiyatlandırması

Başlangıç Müşteri Platformu: Aylık 16 $

Marketing Hub Starter: Aylık 20 $

Marketing Hub Professional: 890 $/ay

Marketing Hub Enterprise: 3.600 $/ay

HubSpot Web Formları puanları ve yorumları

G2: Yorum bulunmamaktadır

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

10. SurveyMonkey (Derinlemesine anketler ve gelişmiş analitik için en iyisi)

via SurveyMonkey

Typeform alternatiflerini değerlendirirken, SurveyMonkey muhtemelen akla gelen ilk isimlerden biridir. Yaygın popülaritesi, sağlam anket oluşturma yetenekleriyle eşleşir.

Geniş bir soru türü, anket mantığı ve raporlama özelliği aralığı sunarak iş ve araştırma alanlarında favori haline gelmiştir. SurveyMonkey, sadece müşteri geri bildirim araçları sunmakla kalmaz, belirli kullanım durumlarını daha derinlemesine inceler.

Ayrıca, gelişmiş analitik, segmentasyon ve veri aktarım seçeneklerini destekleyerek, işletmelere müşteri davranışları ve memnuniyeti hakkında değerli bilgiler sağlar.

SurveyMonkey'in en iyi özellikleri

Anketleri e-posta, sosyal medya veya bağlantılar aracılığıyla paylaşın

Özel iş akışlarıyla anket süreçlerini otomatikleştirin

Yerleşik raporlama ve veri görselleştirme araçlarıyla sonuçları analiz edin

Anketleri logolar ve renk şemaları gibi marka öğeleriyle özelleştirin

Anketlerinizi optimize etmek için A/B testini kullanın

SurveyMonkey sınırlamaları

Fiyatlandırma küçük işletmeler için pahalı olabilir

Diğer Survey Monkey alternatiflerine kıyasla ücretsiz planda sınırlı özellikler

SurveyMonkey fiyatlandırması

Takım Avantajı : 30 $/kullanıcı/ay

Takım Premier: 92 $/kullanıcı/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

SurveyMonkey puanları ve yorumları

G2 4. 4/5 (22.000+ yorum)

Capterra 4. 6/5 (10.000+ yorum)

11. Tally Forms (Basit, kullanıcı dostu formlar için en iyisi)

tally Forms aracılığıyla

Takımınız için hızlı bir öğle yemeği anketi yapmak mı istiyorsunuz? Tally Forms ihtiyaçlarınızı mükemmel şekilde karşılayabilir.

Tally Forms, sadeliği ve işlevselliği ön plana çıkaran minimalist ve kullanımı kolay bir form oluşturma yazılımıdır.

Kullanıcı dostu arayüzü ile formları, anketleri ve testleri hızlı bir şekilde oluşturabilirsiniz. Tally, gelişmiş özelliklerin karmaşıklığı olmadan, sorunsuz bir form oluşturma aracı isteyenler için idealdir.

Tally Forms'un en iyi özellikleri

Yerleşik raporlama araçlarıyla yanıtları analiz edin

Otomasyon için Zapier gibi diğer platformlarla entegre edin

Metin alanları, onay kutuları ve açılır menüler dahil olmak üzere birden fazla soru türü kullanın

Formları e-posta veya bağlantı yoluyla paylaşın veya web sitelerine yerleştirin

Tally Forms sınırlamaları

Sınırlı gelişmiş özellikler

Yerleşik ödeme işleme özelliği yok

Tally Forms fiyatlandırması

Pro: Aylık 29 $

İş: Aylık 89

Tally Forms puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

12. Microsoft Forms (Microsoft 365 entegrasyonu için en iyisi)

microsoft Forms aracılığıyla

Zaten Microsoft 365 kullanıyorsanız, anket ihtiyaçlarınız için Microsoft Forms en mantıklı seçimdir.

Çeşitli soru türleriyle anketler, testler ve oylamalar oluşturabilir ve sonuçları Excel veya Power BI'da otomatik olarak analiz edebilirsiniz. Bu, Microsoft Forms'u kuruluşlar içinde hızlı anketler ve çalışan geri bildirimi toplamak için mükemmel hale getirir.

Microsoft Forms'un en iyi özellikleri

Yanıtları gerçek zamanlı olarak toplayın ve anında analiz edin

Dallanma mantığını kullanarak yanıtlara göre anket yollarını özelleştirin

Ayrıntılı analiz için verileri doğrudan Excel'e aktarın

Microsoft Form şablonlarını e-posta veya bağlantı yoluyla paylaşın veya web sitelerine yerleştirin

Diğer takım üyeleriyle form oluşturma konusunda işbirliği yapın

Microsoft Forms sınırlamaları

Diğer araçlara kıyasla sınırlı özelleştirme seçenekleri

Gelişmiş anket mantığı ve özellikleri yoktur

Microsoft Forms fiyatlandırması

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $/kullanıcı/ay

Microsoft 365 Business Standard: 15 $/kullanıcı/ay

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $/kullanıcı/ay

İşletmeler için Microsoft 365 Uygulamaları: 9,90 $/kullanıcı/ay

Microsoft Forms değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,4/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (200+ yorum)

13. SurveySparrow (Etkileşimli anketler ve müşteri geri bildirimi için en iyisi)

via SurveySparrow

SurveySparrow, yanıt oranlarını artırmak için ilgi çekici, konuşma tarzında anketler oluşturmaya odaklanan çok yönlü bir anket platformudur. Otomasyon, gelişmiş raporlama ve entegrasyonlar gibi özellikleri, onu her boyuttaki işletme için ideal hale getirir.

Daha da önemlisi, anketleri konuşma arayüzüne sahiptir ve bu da daha yüksek yanıt oranlarını teşvik eder.

Gelişmiş analitik, otomasyon özellikleri ve Slack ve Salesforce gibi diğer platformlarla entegrasyonları, hızlı ve etkili bir şekilde eyleme geçirilebilir içgörüler toplamak isteyen işletmeler için idealdir.

SurveySparrow'un en iyi özellikleri

Slack, Zapier ve Salesforce gibi uygulamalarla entegre edin

Gerçek zamanlı geri bildirim toplayın ve güçlü analizlerle sonuçları izleyin

Anket temalarını markanıza uyacak şekilde özelleştirin

Devam eden müşteri veya çalışan anketleri için yinelenen formları kullanın

Küresel kitleler için çok dilli anketlerden yararlanın

SurveySparrow sınırlamaları

Ücretsiz sürümde sınırlı özellikler

Fiyatlar küçük işletmeler için çok yüksek olabilir

SurveySparrow fiyatlandırması

İş: 149 $/ay

Profesyonel: 399 $/ay

SurveySparrow puanları ve yorumları

G2 4. 4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra 4. 4/5 (100+ yorum)

ClickUp, beklediğiniz yükseltmedir

Typeform ününü hak etse de, artık daha akıllı ve çok yönlü çözümler aramanın zamanı geldi. Ve dürüst olmak gerekirse? Her şeyi (ve hatta daha fazlasını) yapacak bir araç arıyorsanız, ClickUp verimlilik cenneti için yaratılmış sizin için biçilmiş kaftan.

İşte teklifimiz: ClickUp size sadece formlar sunmakla kalmaz, anket yanıtlarınızdan eylem öğeleri yakalamak ve oluşturmak için eksiksiz bir ekosistem sunar.

En iyi yanı ne mi? Herkese uyan tek bir çözümle sınırlı kalmazsınız. ClickUp'ın esnekliği, formları özelleştirmekten, yönettiğiniz diğer her şeyle entegre etmeye kadar, takımınızın benzersiz ihtiyaçlarına gerçekten uyan süreçler tasarlamanıza olanak tanır.

Bağlantısız araçlar arasında geçiş yapmaktan veya "yeterince iyi" olanla yetinmekten bıktıysanız, belki de gerçekten harika bir şey denemelisiniz. Değişikliğe hazır mısınız? Şimdi ücretsiz kaydolun.