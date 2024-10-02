Google Formlar mı, SurveyMonkey mi: En iyi anket aracı hangisi?

Çevrimiçi formlar oluşturmak, özellikle net ve eyleme geçirilebilir sonuçlar elde etmek için mükemmel anket aracını bulmaya çalışırken çok zor gelebilir. İster müşteri geri bildirimleri toplayan bir küçük işletme sahibi ister RSVP'ler gönderen bir etkinlik planlayıcısı olun, doğru anket platformu büyük fark yaratabilir.

İşte burada devler, Google Formlar ve SurveyMonkey, devreye giriyor.

Her ikisi de popüler, güvenilir ve gelişmiş özelliklerle doludur, ancak hangisinin ihtiyaçlarınıza uygun olduğunu nasıl bilebilirsiniz? Google Formlar'ın basitliği mi, yoksa SurveyMonkey'in özelleştirilebilirliği mi?

Hadi ayrıntılara bakalım ve bir sonraki anket oluşturma projeniz için en iyi kararı vermenize yardımcı olalım.

Google Formlar nedir?

google Formlar aracılığıyla

Yeni çalışanları işe alıyorsunuz ve her birinden iletişim bilgileri, ekipman talepleri veya eğitim tercihleri gibi önemli bilgileri toplamanız gerekiyor. Google Formlar, bu işlemi e-posta göndermek kadar kolay hale getirir.

Google Çalışma Alanı paketinin bir parçası olan Google Formlar, dakikalar içinde basit formlar oluşturmanıza ve tüm yanıtları otomatik olarak Google E-Tablolar'da toplamanıza olanak tanır. Ekstra araçlara ihtiyaç duymadan hızlı veri analizi yapmak için mükemmeldir.

İster bir işletme sahibi ister sınıf anketi düzenleyen bir eğitimci olun, Google Formlar öğrenme eğrisi olmadan kullanıcı dostu bir deneyim sunar.

google Formlar aracılığıyla

Google Formlar özellikleri

Google Formlar basit görünebilir, ancak bu sizi yanıltmasın; birçok kullanışlı özelliğe sahiptir. Birkaç Google Form ipucu ile anketlerinizi kolaylaştırma potansiyelini artırabilirsiniz:

1. Google E-Tablolar ile entegrasyon

Yanıtlar otomatik olarak bir Google E-Tablolar dosyasında düzenlenir, böylece geri bildirimleri gerçek zamanlı olarak izleyebilirsiniz. Örneğin, bir müşteri memnuniyeti anketi yürütüyor olursanız, sonuçları geldikçe görebilir ve hemen analiz etmeye başlayabilirsiniz.

Ancak, daha gelişmiş bir araç seti arıyorsanız, birçok Google Çalışma Alanı alternatifi gelişmiş özelleştirme ve entegrasyon seçenekleri sunar.

2. Özelleştirilebilir şablonlar

Nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Google Formlar, etkinlik kayıtlarından müşteri geri bildirim formlarına kadar her şey için çeşitli Google Form şablonları sunar. Birini seçin, özelleştirin ve gönderin!

3. Gerçek zamanlı işbirliği

Bir takımla mı çalışıyorsunuz? İş arkadaşlarınızı formunuzu düzenlemeye ve katkıda bulunmaya aynı anda davet edebilirsiniz. Google Formlar, yazılım takımları için formlar oluşturmak, geri bildirim toplayarak, proje ilerlemesini takip ederek veya takım taleplerini gerçek zamanlı olarak yöneterek etkili bir şekilde işbirliği yapmalarına yardımcı olmak için harika bir seçenektir.

4. AI yardımı

Google Çalışma Alanı Labs özelliklerine erişiminiz varsa, Gemini AI asistanından yardım alarak basit bir form oluşturabilirsiniz. Farklı istemleri kullanarak dakikalar içinde farklı AI tarafından oluşturulan formlar oluşturun. Ancak, bu AI yardımının tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı bilinmemektedir.

Google Formlar fiyatlandırması

Google hesabı olan herkes için ücretsiz

Google Çalışma Alanı İş Başlangıç Paketi: 7,20 $/kullanıcı/ay

Google Çalışma Alanı İş Standardı: Aylık 14,40 $/kullanıcı

Google Çalışma Alanı Business Plus: Aylık 21 $/kullanıcı

Bu Google aracı, özellikle Google Çalışma Alanı'nı zaten kullanıyorsanız, basit çevrimiçi anket ihtiyaçları için mükemmel bir seçimdir. Peki ya daha fazla özelliğe ihtiyacınız varsa? İşte burada SurveyMonkey devreye girer.

SurveyMonkey nedir?

via SurveyMonkey

Temel bir formdan daha fazlasına mı ihtiyacınız var? Verilerinizi daha derinlemesine incelemek için tasarlanmış bir araç olan SurveyMonkey'e giriş yapın. Müşteri memnuniyeti anketleri yürütüyor veya ayrıntılı pazar araştırması yapıyorsanız, SurveyMonkey ciddi veri toplama ve analiz için tasarlanmış bir dizi özellik sunar.

Daha fazla esneklik ve kontrol isteyen girişimciler, eğitimciler ve pazar araştırmacıları için SurveyMonkey, son derece özelleştirilmiş anketler oluşturmak ve anlamlı içgörüler toplamak için gelişmiş araçlar sunar.

SurveyMonkey özellikleri

SurveyMonkey'in özellikleri, basit anketlerden daha fazlasını arayanlara hitap eder:

1. Gelişmiş özelleştirme

Anketinizin profesyonel görünmesini mi istiyorsunuz? SurveyMonkey ile formlarınızı kendi markanızla tamamen özelleştirebilir, soru mantığını ve hatta kullanıcı yanıtlarına göre belirli soruları göstermek için atlama mantığını kullanabilirsiniz.

Örneğin, bir müşteri ürün geri bildirim anketinde "Memnun değilim" seçeneğini seçerse, nedenini soran takip soruları tetikleyebilirsiniz.

2. Ayrıntılı raporlama ve analiz

Yanıtları topladıktan sonra SurveyMonkey sizi ham verilerle baş başa bırakmaz. Grafikler, çizelgeler ve gerçek zamanlı analizler içeren ayrıntılı raporlar oluşturabilirsiniz

Çalışan bağlılığı anketleri yaptığınızı ve sonuçları bir toplantıda paylaşmanız gerektiğini düşünün. SurveyMonkey'in raporlama araçları, bulgularınızı sadece birkaç tıklamayla sunmanızı sağlayarak size yardımcı olur.

3. Kullanıma hazır şablonlar

via SurveyMonkey

Anketinize nasıl başlayacağınızı bilmiyor musunuz? SurveyMonkey, etkinlik planlamadan müşteri araştırmasına kadar her şey için çeşitli hazır şablonlar sunar. Müşteri geri bildirimi topluyorsanız, geri bildirim formu şablonları size zaman kazandırabilir ve yararlı bilgiler toplamak için doğru soruları sorduğunuzdan emin olmanızı sağlar.

4. AI yardımı

SurveyMonkey'in Genius özelliği, yapay zeka kullanarak sizin için otomatik olarak anket formları oluşturur. Önceden oluşturulmuş istemlerden birini kullanabilir veya kendi istemlerinizi deneyerek formlar oluşturabilir ve bunları gereksinimlerinize göre düzenleyebilirsiniz. Hatta sorular için en uygun biçimi önerir ve makine öğrenimini kullanarak anket yapısını iyileştirmek için fikirler sunar.

SurveyMonkey fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım Avantaj Planı: Aylık 25 $/kullanıcı

Takım Premier Planı: Aylık 75 $/kullanıcı

Standart Aylık: 99 $/ay

Bulut (Bireysel Plan – Avantajlı Yıllık): 468 $/yıl

Bulut (Bireysel Plan – Premier Yıllık) : 1428 $/yıl

Enterprise: Özel fiyatlandırma

SurveyMonkey daha ayrıntılı özellikler sunar, ancak maliyeti daha yüksektir. Hedefiniz derinlemesine veri içgörüleri ve özel markalama ise, bu seçeneği değerlendirmeye değer.

Peki, Google Formlar ile karşılaştırıldığında sizin özel ihtiyaçlarınıza uygun mu?

Google Formlar ve SurveyMonkey: Özelliklerin Karşılaştırması

Google Forms ve SurveyMonkey arasında seçim yapmak, sadece bir araç seçmekle kalmaz, daha akıllı ve daha az yorucu bir şekilde çalışmanıza yardımcı olacak doğru form oluşturma yazılımını bulmakla ilgilidir

Hızlı çalışan geri bildirim anketleri düzenliyor veya ayrıntılı pazar araştırması yapıyorsanız, ihtiyaçlarınıza en uygun form oluşturma yazılımını bilmek size zaman ve sinir tasarrufu sağlayabilir.

Bu iki aracın en önemli alanlarda nasıl karşılaştırıldığını inceleyelim:

Özellik Google Formlar Survey Monkey Görsel işbirliği Evet Evet Şablonlar Önceden tasarlanmış ve sezgisel, ancak sınırlı şablonlar Kapsamlı ve özelleştirilebilir şablonların geniş aralığı Gerçek zamanlı işbirliği Evet Evet Entegrasyonlar Yalnızca Google Çalışma Alanı Birden fazla platform Kolaylaştırma araçları Temel (yorumlar, gerçek zamanlı işbirliği) Gelişmiş (anket, oylama, zamanlayıcılar) Özelleştirme Sınırlı (renkler, logo) Kapsamlı (markalama, düzen) Mantık özellikleri Temel (çoktan seçmeli, kısa cevaplar) Gelişmiş (atlama mantığı, soru dallanması) Veri raporlama ve analiz Temel (Google E-Tablolar) Gelişmiş (yerleşik grafikler ve raporlar) AI yardımı Yalnızca Labs'ta AI destekli anket oluşturma ve iyileştirme Ücretsiz plan Evet Evet, sınırlı özelliklerle

Şimdi farklılıklarını ayrıntılı olarak karşılaştıralım:

Özellik #1: Kullanım kolaylığı

google Formlar aracılığıyla

Google Formlar: Anketin dün tamamlanması gerektiğinde, kullanım kolaylığı her şeydir. Google Formlar basitliğin tanımıdır; anketinizi dakikalar içinde hazırlayıp yayınlayabilirsiniz.

Örneğin, bir öğretmen olarak sınav hazırlıyorsanız veya bir pazarlamacı olarak ürün lansmanından sonra geri bildirim topluyorsanız, Google Formlar'ın sürükle ve bırak arayüzü bu süreci hızlı ve kolay hale getirir.

SurveyMonkey: Öte yandan, SurveyMonkey size daha fazla kontrol sağlar, ancak ustalaşmak biraz daha zaman alır. Bir kişinin yanıtına göre farklı sorular göstermemiz gerekiyor mu? SurveyMonkey'in atlama mantığı özelliği bunun için mükemmeldir.

Pazar araştırmacılarının müşteri davranışlarını incelemesi gibi daha derin anketler için idealdir, ancak öğrenme süreci gerektirir.

Kazanan: Hız sizin için en önemli öncelikse, Google Formlar açık ara kazanan. Ancak, daha fazla özelleştirme ve kontrol istiyorsanız, SurveyMonkey için biraz daha zaman ayırmaya değer olabilir.

Özellik #2: Özelleştirme ve markalama

Anketler sadece yanıtları toplamakla kalmaz, markanızın bir uzantısıdır.

via SurveyMonkey

Google Formlar: Temel özelleştirme seçenekleri sunar; arka plan rengini değiştirebilir ve logo ekleyebilirsiniz, ancak hepsi bu kadar. Bu, şirket içi anketler düzenliyorsanız veya öğrenci yanıtlarını topluyorsanız işinize yarayabilir.

SurveyMonkey: Logonuzu eklemekten renkleri ve düzeni özelleştirmeye kadar özel markalama ile tüm imkanları kullanın. Örneğin, bir müşteri memnuniyeti anketi düzenliyorsanız, anketin marka deneyiminizin kusursuz bir parçası gibi hissedilmesini sağlayabilirsiniz.

Kazanan: SurveyMonkey'in tasarım seçenekleri, hedef kitlenizi etkilemek istiyorsanız size kesin bir avantaj sağlar.

Özellik #3: Veri toplama ve analiz

google Formlar aracılığıyla

Her iki araç da iyi performans gösterir, ancak farklı şekillerde.

Google Formlar: Google E-Tablolar ile kolayca entegre olur ve yanıtlara gerçek zamanlı erişim sağlar. Örneğin, yeni bir ürün piyasaya sürdünüz ve müşterilerinize geri bildirim anketi gönderdiniz.

Yanıtlar geldikçe otomatik olarak bir Google E-Tablolar dosyasına derlenir, böylece memnuniyet puanlarını analiz edebilir veya potansiyel ürün iyileştirmelerini hızlıca belirleyebilirsiniz.

SurveyMonkey: Yerleşik anket analiz yazılımı ile analizleri daha da ileriye taşıyarak grafikler, çizelgeler ve gelişmiş raporlama sunar.

Kazanan: Müşteri desteğini yönetiyorsanız ve zaman içindeki geri bildirim eğilimlerini analiz etmeniz gerekiyorsa, SurveyMonkey'in raporlama özellikleri, dışa aktarmaya gerek kalmadan, şık ve okunması kolay raporlar oluşturmanıza olanak tanır.

Reddit'te Google Forms ve SurveyMonkey karşılaştırması

Google Formlar ve SurveyMonkey arasında seçim yaparken, bazen en iyi fikirleri bu araçları günlük olarak kullanan kişiler verir. Bu nedenle, gerçek kullanıcıların ne dediğini öğrenmek için Reddit'e başvurduk ve onların geri bildirimleri bize değerli bilgiler sağladı.

Basitlik ve sorunsuz entegrasyonu öncelikli olanlar için Google Formlar övgüler topluyor. Reddit kullanıcısı catcheroni bunu mükemmel bir şekilde özetliyor:

Ücretsiz, basit ve sık kullandığım Google E-Tablolar ile son derece kolay entegrasyon sağlıyor.

Ücretsiz, basit ve sık kullandığım Google E-Tablolar ile son derece kolay entegrasyon sağlıyor.

Bu, Google Formlar'ı yanıtları hızlı ve kolay bir şekilde toplamak ve verileri Google E-Tablolar'da anında analiz etmek isteyen kullanıcılar için ideal bir seçenek haline getirir.

Öte yandan, SurveyMonkey'in kolaylık ve işlevsellik arasındaki dengesi nedeniyle sadık kullanıcıları da vardır. Reddit kullanıcısı torresburriel şöyle diyor:

Biz SurveyMonkey kullanıyoruz. Basit, uygun fiyatlı ve katılımcılar için kolaydır.

Biz SurveyMonkey kullanıyoruz. Basit, uygun fiyatlı ve katılımcılar için kolaydır.

Bu geri bildirim, özellikle daha gelişmiş özelleştirme arayışında olan anket oluşturucular ve yanıtlayıcılar için sezgisel bir deneyim sunma konusunda SurveyMonkey'in gücünü vurgulamaktadır.

Peki, karar ne? Her iki araç da ihtiyaçlarınıza bağlı olarak güçlü yönlere sahiptir, ancak kullanıcıların doğrudan görüşlerini dinlemek, projeleriniz için hangisinin en uygun olacağı konusunda daha net bir fikir edinmenizi sağlar.

Google Formlar mı, SurveyMonkey mi? Aşağıdaki durumlarda Google Formlar'ı seçmelisiniz: Sınırsız yanıt alabileceğiniz tamamen ücretsiz bir araç arıyorsunuz

Diğer Google hizmetleriyle iyi entegre olan, kullanımı kolay bir arayüze ihtiyacınız var

Anket ihtiyaçlarınız temel düzeyde ve gelişmiş analitik gerektirmeden öncelikle veri toplamaya odaklanıyor Aşağıdaki durumlarda SurveyMonkey'i seçmelisiniz: Anketleriniz genellikle 25 yanıt sınırının yeterli olduğu kısa vadeli projeleridir

Profesyonel ayarlar için gelişmiş özellikler ve özelleştirme seçeneklerine ihtiyacınız var

Gelişmiş özellikler ve daha kapsamlı şablon seçenekleri için ücretli bir plana yatırım yapmaya hazırsınız Google Formlar, sınırsız veri toplama için uygun maliyetli ve kullanıcı dostu bir çözüm arayan kullanıcılar için idealdir. SurveyMonkey ise daha gelişmiş anket araçlarına ihtiyaç duyan ve ek özellikler için ödeme yapmaya hazır olan kullanıcılara hitap eder. Seçim yapamıyorsanız ve her iki dünyanın en iyisini istiyorsanız, ClickUp'ı deneyin!

ClickUp ile tanışın — Google Forms ve SurveyMonkey'e en iyi alternatif

Google Forms veya SurveyMonkey ihtiyacınız olan gelişmiş özellikleri veya esnekliği sunmuyorsa, diğer seçenekleri keşfetmenin zamanı gelmiş olabilir. Çok sayıda Google Forms rakibi ve SurveyMonkey alternatifi mevcuttur, ancak bunlardan biri öne çıkıyor: ClickUp.

ClickUp, formlar oluşturmanıza, yanıtları otomatik olarak eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmenize, iş akışlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olmanıza ve özelleştirilebilir gösterge panelleri aracılığıyla gerçek zamanlı veri analizi sunmanıza olanak tanır.

Basit form oluşturmanın ötesine geçen eksiksiz bir çözümdür.

ClickUp işinizi nasıl kolaylaştırabilir?

1. Form görünümü

ClickUp Form Görünümü ile anket yanıtlarını eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

Müşteri geri bildirimlerini toplarken, yanıtları ayrı bir sisteme manuel olarak girmek yerine, ClickUp Form Görünümü bu yanıtları otomatik olarak takımınız için görevlere dönüştürür.

Formlarda koşullu mantık uygulayabilme özelliği, bu aracı daha da güçlü hale getirir. Önceki yanıtlara göre belirli soruları göstermenize olanak tanıyarak, yanıtlayanlardan daha alakalı veriler elde etmenizi sağlar.

Her gönderi, takımınızın hemen üzerinde çalışabileceği eyleme geçirilebilir bir görev haline gelir ve tüm süreci kolaylaştırır.

Örneğin, bir çevrimiçi mağaza işletiyorsunuz ve satın alma sonrası anketler gönderiyorsunuz. Form Görünümü ile, olumlu bir yorum veya şikayet olsun, her yanıt ilgili takım üyesine atanan bir görev haline gelir. Bu, manuel izlemeyi ortadan kaldırır ve hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlar.

2. Görev yönetimi

Form gönderilerini otomatik olarak görevlere dönüştürün ve ClickUp Görevleri ile takımınızın uyumunu sağlayın

ClickUp'ın gerçek gücü, her şeyi birbirine bağlayabilme yeteneğinde yatmaktadır. Birisi bir form gönderdiğinde, bunu otomatik olarak bir ClickUp Görevine dönüştürebilir, bir takım üyesine atayabilir ve son tarihler belirleyebilirsiniz.

Bir ürün lansmanından sonra müşteri geri bildirim anketi düzenlediğinizi varsayalım. Yanıtları manuel olarak sıralamak yerine, ClickUp Görevleri her yanıtı otomatik olarak ilgili departmana bir görev olarak atayabilir.

Örneğin, olumlu geri bildirimler pazarlama ekibine yönlendirilerek referans olarak kullanılabilirken, ürün sorunları doğrudan müşteri desteğine iletilerek takip edilebilir. Bu sayede hiçbir geri bildirim kaçmaz ve her görev baştan sona izlenir.

Diğer bir deyişle, geleneksel anket araçlarının aksine, ClickUp form oluşturmanın ötesine geçer ve görev yönetimi yazılımıyla doğrudan entegre olur, böylece alınan geri bildirimlere göre harekete geçmesi gereken takımlar için mükemmel bir seçimdir

Müşteri geri bildirimlerini veya şirket içi talepleri yönetiyor olun, ClickUp her gönderinin baştan sona verimli bir şekilde işlenmesini ve izlenmesini sağlar.

3. Geri bildirim şablonları

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Geri Bildirim Formu Şablonu ile geri bildirimleri kolayca toplayın, düzenleyin ve önceliklendirin

ClickUp ayrıca ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu gibi hazır çözümler de sunar. Bu şablon, geri bildirimleri tek bir yerde toplamak ve düzenlemek için mükemmeldir.

Çalışanların geri bildirimlerini toplarken veya kullanıcıları ürününüz hakkında anket yaparken, geri bildirimler kolay analiz için anında yapılandırılır. İhtiyaçlarınıza göre özelleştirebilir ve istediğiniz verileri elde edebilirsiniz.

Örneğin, bir müşteri başarı takımını yönetiyorsunuz ve yeni bir özellik hakkında geri bildirim anketi gönderiyorsunuz. Geri bildirim formu şablonu, her yanıtı kategorilere ayırır ve önceliklendirir, böylece ilk olarak hangi sorunların ele alınması gerektiğini kolayca belirleyebilirsiniz.

Ayrıca, Genel Öneri Panosu Görünümü, tüm geri bildirimlerle ilgili fikirlerinizi beyin fırtınası yapabileceğiniz ve saklayabileceğiniz bir alan sunar.

4. Otomasyon ve analiz

ClickUp, formların ötesine geçer — tüm süreci otomatikleştirir. ClickUp Otomasyonları ile anket yanıtlarına göre iş akışları ayarlayabilirsiniz.

Örneğin, birisi olumsuz bir yanıt seçtiğinde, ClickUp otomatik olarak müşteri desteği ekibinize bir takip görevi atayabilir. Ya da bir anket yüksek öncelikli bir sorun ortaya çıkarsa, hemen harekete geçmek için bir uyarı tetikleyebilirsiniz.

ClickUp Gösterge Panelleri ile anahtar verileri görselleştirin ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izleyin

Ama hepsi bu kadar değil — ClickUp'ın Gösterge Panelleri size gerçek zamanlı içgörüler sunar, böylece platformdan ayrılmadan trendleri izleyebilir, yanıt oranlarını takip edebilir ve verilerinizi görselleştirebilirsiniz.

Anket sonuçlarını bir toplantıda sunmanız mı gerekiyor? Yerleşik Gösterge Panelleri, saniyeler içinde raporlar oluşturmanıza ve verilerinizi anında eyleme geçirilebilir hale getirmenize olanak tanır.

ClickUp sadece bir araç değildir; anketleriyle daha fazlasını yapmak isteyen takımlar için eksiksiz bir çözümdür.

Google Formlar ve SurveyMonkey'in sınırlarını aştıysanız, ClickUp'ın formları, görevleri, otomasyonları ve gerçek zamanlı içgörüleri entegre etme yeteneği, verileri eyleme dönüştürmek isteyen herkes için oyunun kurallarını değiştirir.

ClickUp ile Verimli Formlar ve Anketler Oluşturun

Hem Google Formlar hem de SurveyMonkey, farklı kullanım durumları için uygun hale getiren benzersiz avantajlar sunar.

Google Formlar, Google ekosisteminde temel özelliklere sahip basit anketler ve formlar için harika bir ücretsiz araçtır. SurveyMonkey, daha gelişmiş özelliklere ve raporlamaya sahip anketler oluşturmak istiyorsanız idealdir.

ClickUp ise form oluşturma ve proje yönetimi özelliklerini güçlü bir şekilde bir araya getirerek, iş akışları içinde veri toplamak ve analiz etmek isteyen takımlar için çok yönlü bir seçenek sunar.

ClickUp'ın entegre yaklaşımı, her anket gönderiminin sadece veri olmadığını, işinizi iyileştirmeye yönelik bir adım olduğunu anlamına gelir. İster yanıtları gerçek zamanlı olarak izlemek, ister geri bildirimlere göre iş akışlarını otomatikleştirmek, ister görsel raporlar oluşturmak olsun, ClickUp işlerinizi daha hızlı ve akıllı bir şekilde halletmenize yardımcı olur.

ClickUp'ın anket ve görev yönetiminizi nasıl dönüştürebileceğini görmek için hazır mısınız?

ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun ve daha iyi bir iş deneyimi yaşayın!