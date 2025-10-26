2026'nın En İyi 15 Google Formları Alternatifi (Ücretsiz ve Ücretli)

İster müşteri geri bildirimi topluyor, ister potansiyel müşterileri takip ediyor, ister bir etkinlik için katılım teyitlerini yönetiyor olun, formlar her yerde karşınıza çıkar.

Hızlı bir anket oluşturmanız gerektiğinde muhtemelen Google Formlar'a başvurmuşsunuzdur. Ücretsiz ve kullanımı kolaydır; ayrıca Google E-Tablolar ile sorunsuz bir şekilde entegre olur. Bu özellikleri, birçok kişinin tercihini bu araçtan yana kullanmasının nedenini açıklıyor.

Ancak şu var ki, bu platform mükemmel değildir. Google Formlar şablonları ve tasarım seçenekleri basittir. Platformda ayrıca gelişmiş analiz özellikleri bulunmamaktadır ve çevrimdışı veri toplama veya ciddi düzeyde özel özelleştirme ihtiyacınız varsa, şansınız yoktur. Google Formlar için çeşitli özellikler ve fonksiyonlar sunan birkaç güçlü alternatif mevcuttur. Yerleşik Formlar özelliği ile ClickUp, yanıtları toplamanıza, bunları doğrudan eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmenize ve daha geniş ş Akışlarınıza bağlamanıza olanak tanırken, Typeform ise ilgi çekici, etkileşimli tasarımıyla bilinir. Microsoft Forms, Microsoft ekosistemindekiler için harika bir seçenektir ve Zoho Forms, otomasyon ve entegrasyonlara ihtiyaç duyan işletmeler için sağlam bir tercihtir. Formstack, gelişmiş iş akışları ve kurumsal ihtiyaçlar için çok uygundur.

Günümüzde çoğu takım sadece hantal formlarla uğraşmakla kalmıyor; iş yükünün artmasıyla da mücadele ediyor. Birbirinden kopuk çok sayıda araç, dağınık veriler ve manuel takip işlemleri verimliliği düşürüyor. Doğru form oluşturucu, kaosu artırmak yerine basitleştirmelidir.

Aslında, pazarlamacıların %80'i potansiyel müşteri oluşturma ve geliştirme için otomasyon özellikli form oluşturucuları tercih ediyor. Dolayısıyla, Google Formlar'ın artık işinizi görmediğini düşünüyorsanız, şanslısınız.

Zahmetsizce ve bütçenizi zorlamadan daha akıllı, daha etkili çevrimiçi formlar oluşturmanıza yardımcı olmak için en iyi Google Formlar alternatiflerini bir araya getirdik.

En İyi Google Formları Alternatiflerine Genel Bakış

Araç En iyi özellikler En uygun olduğu durumlar *Fiyatlandırma ClickUp • Özel form alanları ve koşullu mantık • Yanıtları anında görevlere dönüştürme • Gösterge panelleri, otomasyonlar, şablonlar Formların görev yönetimi ve ş akışlarıyla sıkı bir şekilde bağlantı kurmasını isteyen takımlar Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan; Kullanıcı başına aylık 7 $'dan başlayan ücretli planlar Jotform • 10.000'den fazla şablon • 32'den fazla ödeme ağ geçidi • Çevrimdışı veri toplama • Çok dilli formlar Ödeme özelliğine sahip ve küresel kullanıma hazır formlara ihtiyaç duyan işler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 39 $'dan başlar Zoho Forms • Zoho ekosistemiyle yerel entegrasyonlar • Koşullu mantık ve otomasyon • Çevrimdışı mobil gönderiler Halihazırda Zoho uygulamalarını kullanan takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 10 $'dan başlar Formidable Forms • Gelişmiş veri görünümleri • Ön uç veri görüntüleme • Çok sayfalı formlar • PDF oluşturma Veri odaklı ekranlara ihtiyaç duyan WordPress siteleri Yıllık 79 $'dan başlayan ücretli planlar Typeform • Tek seferde tek soru kullanıcı arayüzü • Dallanma mantığı • Ödeme tahsilatı • 120'den fazla entegrasyon Konuşma tabanlı anketlere ve potansiyel müşteri değerlendirmelerine odaklanan takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 29 $'dan başlar Paperform • Açılış sayfası tarzı formlar • Zengin medya ekleme • Özel CSS • Ürün katalogları Markalı, dönüşüm odaklı formlar oluşturan pazarlama takımları Ücretsiz plan yoktur; Ücretli planlar aylık 29 $'dan başlar Cognito Forms • Gelişmiş hesaplama motoru • Özel formüller • Koşullu mantık • Güvenlikli ödemeler Hesaplama yoğun sipariş ve finans formları kullanan işletmeler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 19 $'dan başlar SurveyMonkey • Uzman soru bankası • Gelişmiş analitik • Duygu analizi • Çoklu dışa aktarma biçimleri Araştırma düzeyinde, veri yoğun anketler yürüten takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 99 $'dan başlar Formstack • HIPAA ve SOC 2 uyumluluğu • Ş Akışı otomasyonu • Elektronik imzalar • Dosya oluşturma Sağlık, hukuk ve kurumsal otomasyon kullanım örnekleri Aylık 99 $'dan başlayan ücretli planlar Wufoo • Gerçek zamanlı görsel raporlar • Otomatik güncellenen gösterge panelleri • Yanıt sınırları • Ödeme entegrasyonları Form raporlamasına ve analizine öncelik veren takımlar Aylık 22 $'dan başlayan ücretli planlar WPForms • WordPress ile yerel entegrasyon • Erişim kontrolü ve form kilitleme • Yapay zeka destekli oluşturucu • 2.000'den fazla şablon Güvenli ve basit formlara ihtiyaç duyan WordPress kullanıcıları Yıllık 99 $'dan başlayan ücretli planlar 123FormBuilder • Otomatik dil algılama • Çevrimdışı mod • Koşullu mantık • 2.000'den fazla şablon Çok dilli formlar oluşturan küresel takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 37 $'dan başlar HubSpot Form Oluşturucu • Yerel CRM senkronizasyonu • Aşamalı profil oluşturma • Potansiyel müşteri puanlama • Pazarlama otomasyonu Otomasyonlu müşteri adayı oluşturmaya odaklanan pazarlama takımları HubSpot CRM ile ücretsiz; Marketing Hub ile ücretli Ninja Forms • Tam API erişimi • Özel ş Akışları • Dosya yükleme ve ödemeler • Geliştirici kancaları WordPress formlarında kapsamlı özel özelleştirme ihtiyacı duyan geliştiriciler Ücretsiz temel plan; Yıllık 99 $'dan başlayan ücretli planlar Formsite • Alan düzeyinde şifreleme • Rol tabanlı erişim • Veri yerleşimi • Uyumluluk gerekliliklerine uygun güvenlik Son derece hassas veya düzenlemelere tabi verileri işleyen takımlar Aylık 24,95 $'dan başlayan ücretli planlar

Bir Google Formları alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?

Google Forms rakipleri listemizden seçim yapmadan önce şu anahtar özellikleri göz önünde bulundurun:

Otomasyon koşullu mantık : Daha kişiselleştirilmiş ve ilgi çekici anketler için, önceki cevaplara göre soruları dinamik olarak gösteren veya gizleyen bir Google Formlar alternatifi seçin Daha kişiselleştirilmiş ve ilgi çekici anketler için, önceki cevaplara göre soruları dinamik olarak gösteren veya gizleyen bir Google Formlar alternatifi seçin

Özel markalama ve tasarım esnekliği: Markanıza uygun logolar, renkler ve benzersiz stil öğeleri eklemenize olanak tanıyan bir seçenek bulun

Güçlü analiz ve raporlama: Veri analizini kolaylaştırmak için grafikler, çeşitli dışa aktarma biçimleri ve otomatik içgörüler sunan bir araç seçin

Çeşitli üçüncü taraf entegrasyonları: Sorunsuz veri paylaşımı ve ş Akışı verimliliği için CRM'ler, e-posta araçları ve diğer uygulamalarla bağlantı kurduğundan emin olun

Gelişmiş güvenlik ve uyumluluk özellikleri: Hassas verilerle çalışıyorsanız, GDPR uyumluluğunu, şifrelemeyi ve ayrıntılı erişim denetimlerini kontrol edin

👀 Biliyor muydunuz? Bağımsız bir ürün haline gelmeden önce, Google Formlar 2008 yılında Google Dokümanlar paketinin bir parçası olarak piyasaya sürüldü. Zamanla yeni özellikler ve entegrasyonlarla gelişen uygulama, veri toplama ve işbirliğini daha iyi desteklemek amacıyla 2016 yılında bağımsız bir araç haline geldi.

ClickUp'ta yazılımları nasıl değerlendiriyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırmalara dayalı ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler; bu sayede önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz.

En İyi 15 Google Formları Alternatifi

İhtiyaçlarınıza uygun mükemmel form oluşturucuyu bulmaya hazır mısınız? İşte en iyi 15 alternatif:

1. ClickUp (Özelleştirilebilir form oluşturma, veri toplama ve analiz için en iyisi)

Gelişmiş özellikleri kullanarak ClickUp ile etkileşimli ve dinamik formlar oluşturun

Kesinlikle en iyi seçim olan ClickUp, iş için gerçekten her şeyi içeren bir uygulamadır. Güçlü form oluşturma özelliğini verimlilik ve işbirliği araçlarıyla birleştirerek tüm işlerinizi tek bir yerde tutar.

En iyi yanı ne mi? Toplanan yanıtları kolayca görevlere dönüştürebilirsiniz. İster çalışan geri bildirimi topluyor, ister pazar araştırması yapıyor, ister ödemeleri ve faturaları yönetiyor olun, ClickUp Form Görünümü her şeyi düzenli ve bağlantılı tutmanızı kolaylaştırır.

ClickUp otomasyonları ile veri toplama ve görev atama sürecini tamamen otomatikleştirerek manuel işleri ortadan kaldırın.

Google Forms'un aksine, ClickUp Forms akıllı koşullu yanıtlar sunar ve formlarınızın kullanıcı girdilerine göre gerçek zamanlı olarak uyarlanmasını sağlar.

Sonuç? Katılımcılar için daha yenilikçi, daha kişiselleştirilmiş bir deneyim. Yepyeni Forms Hub, merkezi bir komuta merkezi görevi görüyor ve hata raporlarından kampanya taleplerine kadar tüm formlarınıza anında erişim ve kolay yönetim sağlıyor.

Ayrıca, bilgi blokları ve soru açıklamaları gibi özelliklerle formlarınızı daha şık hale getirebilir, yanıtlayanlara net bir bağlam ve kılavuzlar sunarak doğru ve verimli veri toplama sağlayabilirsiniz. Dahası da var! ClickUp Brain’in AI destekli analizinden yararlanarak tüm bu yanıtları eyleme geçirilebilir sonuçlara dönüştürün. Bağlamsal, bağlantılı zekaya odaklanmak, parçalanmış AI araçlarının netlikten çok kafa karışıklığı yarattığı AI yayılmasını önlemeye yardımcı olur.

Artık yanıtlardan içgörüler elde etmeye çalışarak zaman kaybetmeyeceksiniz.

ClickUp'ın yapay zekasından verileri analiz etmenize yardımcı olmasını isteyin

Özelleştirilebilir kapak resimleri, arka planlar ve düğme renkleri ile formlarınızı marka kimliğinize uyacak şekilde daha da kişiselleştirin. Estetiğin ötesinde, ClickUp ayrıca entegrasyonlarını güçlendirmiştir; buna, geliştirilmiş Zapier entegrasyonu ve ClickUp API aracılığıyla sohbet entegrasyonları oluşturma yeteneği de dahildir, bu da sorunsuz ş Akışı otomasyonunu kolaylaştırır.

Ayrıca, ClickUp'taki 100'den fazla otomasyon şablonu ile yanıt toplama ve analiz süreçlerini kolaylaştırabilir, her şeyin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlarken zamandan tasarruf edebilirsiniz.

Örneğin, potansiyel müşteri yönlendirmesini otomasyonla otomatikleştirerek satış ve pazarlama takımlarınıza anında görevler atayabilirsiniz. Bu, form yanıtlarınızı düzenli tutar ve zamanında takip yapılmasını sağlar; böylece daha fazla potansiyel müşteriyi müşteriye dönüştürmenize yardımcı olur. Hatta otomatik e-postalar ve bildirimler ayarlayabilirsiniz, böylece hiçbir yanıt gözden kaçmaz!

En iyi yanı ne mi? Her şeyi ClickUp CRM ile senkronize ederek müşteri/müşteri verilerinizi güncel tutabilir ve platform genelinde erişilebilir hale getirebilirsiniz. Tüm bilgileriniz tek bir yerde olduğundan, doğru verileri toplayan ve daha iyi kararlar alınmasını sağlayan formlar oluşturmak hiç olmadığı kadar kolay. Zamanınız mı kısıtlı? Sorun değil! Şablon kitaplığını inceleyin ve ihtiyaçlarınızı karşılayan hazır bir form seçin.

İşte en iyi seçimlerimiz!

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Geri Bildirim Formu şablonunu ihtiyaçlarınıza göre özel olarak ayarlayarak dakikalar içinde geri bildirim toplayın

Kullanıcılarınız, müşterileriniz veya çalışanlarınız için bir geri bildirim formu oluşturmak istiyorsanız, ClickUp Geri Bildirim Formu şablonu ile başlayın. Tamamen özelleştirilebilir bu şablon, markanıza uygun anketler tasarlamak, anlamlı veriler toplamak ve bunları ürün kararları ve trend modelleri için analiz etmek için mükemmeldir.

Ancak, daha basit bir şey istiyorsanız ClickUp Form Şablonu'na göz atın. Özel Alanlar ile birlikte gelir ve doğru yanıtları güvenli bir şekilde toplayabileceğiniz, uyumluluk düzenlemelerine ve sektör standartlarına uygun her türlü form veya anketi oluşturmanıza olanak tanır.

ClickUp'ın avantajları

Doğru verileri toplamak için ClickUp Özel Alanları ile form alanlarını özelleştirin

Form yanıtlarını ClickUp'ta Görevlere dönüştürerek bunları kolayca izleyin, yönetin ve atayın

Anketler ve talepler için ClickUp Form Şablonlarını kullanarak hızlı bir şekilde formlar oluşturun

ClickUp Gösterge Panelleri ve Liste, Takvim veya Pano gibi özelleştirilebilir görünümlerle verileri gerçek zamanlı olarak analiz edin

Özel otomasyon tetikleyicileri ve eylemleriyle tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek zamandan tasarruf edin

Google E-Tablolar, Slack ve Zapier gibi araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre edin

ClickUp'ın sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için hafif bir öğrenme eğrisi

Bazı özellikler mobil uygulamada mevcut değildir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp yorumları ve puanları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4300'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp Formlar, takımlardan diğer takımlara kolayca talepleri iletmemizi sağlar. Form girdileri görevlere dönüşür ve tüm bu talepleri bir panoda takip edebiliriz; böylece paydaşlar ve takım yöneticileri ilerleme, engeller veya bağımlılıklar hakkında bilgilendirilir. Bu, ilgili herkesin görünürlüğünü sağlar ve görevlerin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını garanti eder.

2. Jotform (Ödeme entegrasyonlu formlar oluşturmak için en iyisi)

Jotform aracılığıyla

Jotform, 10.000'den fazla şablon ve kapsamlı özel özelleştirme seçenekleri ile gelişmiş formları kolayca oluşturmanıza olanak tanır. Diğer çoğu gelişmiş form oluşturucunun aksine, zorlu bir öğrenme süreci gerektirmez.

Sürükle ve bırak oluşturucusu, ş akışı otomasyonunu, koşullu mantığı, çok dilli formları ve ayrıntılı analizleri destekler.

Ayrıca PDF'leri gömebilir, DocuSign aracılığıyla imza toplayabilir ve ödeme akışlarını özelleştirebilirsiniz. Smart Payments Forms ile ödemeleri bölebilir, taksitler ayarlayabilir ve koşullar uygulayabilirsiniz; bunlar diğer form oluşturucularda nadir bulunan avantajlardır.

Jotform'un en iyi özellikleri

100'den fazla temayı kullanarak kişiselleştirilmiş ödeme formları, anketler ve daha fazlasını oluşturun

Fatura, rapor, e-posta hatırlatıcıları ve otomatik yanıtlar oluşturma gibi görevleri otomasyonla otomatikleştirin

32 ödeme ağ geçidi, ACH, kredi kartları ve e-çekler aracılığıyla ödeme kabul edin

Jotform Mobil Formlar ile çevrimdışı veri toplayın

Küresel erişim için formları 130'dan fazla dile çevirin

HubSpot gibi CRM'ler ve Mailchimp gibi e-posta hizmetleri dahil olmak üzere 150'den fazla araçla entegre edin

Jotform'un sınırlamaları

Ücretsiz sürümde form sayısı sınırlıdır

Otomasyonlar oldukça basittir

Jotform fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Bronz: Aylık 39 $

Silver: Aylık 49 $

Gold: Aylık 129 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Jotform puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (3.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.800'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Jotform hakkında ne diyor?

Tiyatro afişleri için reklam satan geniş bir gönüllü ekibi sayesinde, Jotform ş akışımızı önemli ölçüde değiştirdi. Tüm bilgileri tek bir yerde toplamak çok kolay. Reklam bilgileri, ödeme, hepsi tek bir basit ve kullanımı kolay formda. Artık kağıt formlar ve birden fazla ödeme şeklinin izleme süreci yok. Artık birinin evrakları doğru şekilde doldurmaması nedeniyle kaçırılan reklamlar yok.

💡 Profesyonel İpucu: Google Forms veya Microsoft Forms'tan Jotform'a mı geçiyorsunuz? Hiçbir veri kaybı yaşamadan mevcut tüm formlarınızı sorunsuz bir şekilde taşıyabilirsiniz!

3. Zoho Forms (Zoho ekosisteminde form oluşturma için en iyisi)

Zoho aracılığıyla ms için

Zoho'nun hepsi bir arada iş paketi, onu birçok şirket için vazgeçilmez kılar ve Zoho Forms da bu pakete mükemmel bir şekilde uyum sağlar. 30'dan fazla alan türü içeren bir sürükle ve bırak düzenleyici, dinamik formlar için koşullu mantık ve potansiyel müşterileri yakalamak, uyarılar göndermek ve veri toplamak için otomasyon sunar.

Zoho uygulamalarıyla (CRM, Books, Projects) entegre olan bu uygulama, her gönderiyi ek bağlayıcılar olmadan senkronize eder ve faturalandırma, e-posta yanıtları ve proje güncellemeleri gibi görevleri otomasyonla gerçekleştirir.

Zoho Forms'un en iyi özellikleri

Formları web sitelerine ve sosyal medyaya yerleştirin

Görevler atayın, roller belirleyin ve ilerlemeyi izleyin

Formlar aracılığıyla doğrudan ödeme kabul edin

Yerleşik analiz özellikleriyle içgörüler elde edin

Gelişmiş veri korumasıyla güvenliki sağlayın

Mobil uygulama aracılığıyla formlara çevrimdışı olarak erişin ve gönderin

Zoho Forms'un sınırlamaları

Sınırlı özel seçenekler

AI özellikleri yoktur

Mobil uygulama kullanıcı arayüzü pek sezgisel değil

Zoho Forms fiyatlandırması

Tüm planlar yıllık olarak faturalandırılır.

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Temel: Aylık 10 $

Standart: Aylık 25 $

Profesyonel: Aylık 50 $

Premium: Aylık 90 $

Zoho Forms puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Zoho Forms hakkında ne diyor?

Şu anda Zohoform, yalnızca Zoho CRM gibi diğer Zoho ürünleriyle entegrasyonlara izin vermektedir. Bu, diğer popüler araçlarla daha geniş bir entegrasyonlar alalı arıyorsanız, kendinizi sınırlı hissedebileceğiniz anlamına gelir. Platforma karar vermeden önce özel ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurmanız ve Zoho Form'un istediğiniz entegrasyon özellikleriyle uyumlu olduğundan emin olmanız çok önemlidir.

4. Formidable Forms (Gelişmiş veri görüntüleme özelliklerine sahip WordPress siteleri için en iyisi)

Formidable Forms aracılığıyla

İş ilanları, emlak listeleri veya dizinler için WordPress sitenizde verileri doğrudan yönetmeniz ve görüntülemeniz gerekiyorsa, Formidable Forms sizin için en doğru seçimdir.

Görünümler özelliği, form gönderimlerini toplamanızı ve bunları tablolar, takvimler veya etkileşimli listeler gibi özel biçimlerde anında görüntülemenizi sağlar; kodlama gerekmez. 200'den fazla şablon, otomasyon aracı ve sorunsuz entegrasyonlarla karmaşık, veri odaklı uygulamaları hızla oluşturabilirsiniz.

Formidable Forms'un en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak düzenleyicisiyle formlar oluşturun ve tasarlayın

Gönderileri özel ön uç görünümleri olarak görüntüleyin

Uzun formları, yanıtlar için otomatik kaydetme özelliğine sahip çok sayfalı bölümlere ayırın

Planlanmış açılış/kapanış tarihleriyle formların kullanılabilirliğini otomasyonla otomatikleştirin

Yerleşik spam önleme araçlarıyla formlarınızı koruyun

Faturalar, sertifikalar ve daha fazlası için PDF'ler oluşturun

Formidable Forms'un sınırlamaları

Özellikle stil ve Görünümler konusunda öğrenme eğrisi oldukça diktir

Çok sayıda alan ve koşul nedeniyle hatalı çalışan arayüz

Formidable Forms fiyatlandırması

Aşağıdakilerin tümü, yıllık olarak faturalandırılan indirimsiz fiyatlardır.

Temel: 79 $/yıl

Plus: 199 $/yıl

İş: 399 $/yıl

Elite: 599 $/yıl

Formidable Forms puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (80'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (100'den fazla yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Herkese uyan tek bir formla yetinmeyin; farklı düzenleri, alan yerleşimlerini ve tasarımları karşılaştırmak için A/B testleri yapın. Tek sütunlu ve çok sütunlu biçimler, çok adımlı formlar için ilerleme çubukları veya farklı CTA düğmesi yerleşimleri gibi varyasyonları test ederek hangi sürümün daha yüksek tamamlanma oranları sağladığını görün. Küçük değişiklikler, kullanıcı etkileşimi ve dönüşümler üzerinde önemli bir etki yaratabilir!

5. Typeform (Konuşma tabanlı formlar oluşturmak için en iyisi)

Anketler geri bildirim almak için çok önemlidir, ancak aynı zamanda sıkıcı da olabilir. Typeform, formları ilgi çekici, sohbet benzeri deneyimlere dönüştürerek bu sorunu ortadan kaldırır.

Google Forms gibi tam sayfa bir anketle kullanıcıları bunaltmak yerine, Typeform her seferinde tek bir soru sorarak akıcı ve etkileşimli bir akış oluşturur. Ayrıca, ücretsiz planında bile kullanıcıların sınırsız sayıda form oluşturmasına olanak tanır.

Dallanma mantığı ve kişiselleştirilmiş takip mesajları sayesinde, bir anketten çok bir konuşma gibi hissettirir; potansiyel müşteri değerlendirme, müşteri geri bildirimi veya tamamlanma oranlarının önemli olduğu testler için mükemmeldir.

Typeform'un en iyi özellikleri

Atlama mantığı ve dal özelliğine sahip 28'den fazla soru türünü kullanın

Formları web sitelerine yerleştirin veya sosyal medya üzerinden paylaşım yapın

PayPal ve Stripe entegrasyonları aracılığıyla ödeme kabul edin

Daha iyi içgörüler elde etmek için yanıtları benzersiz tanımlayıcılarla izlemeyin

Tamamlanma oranları ve eğilimler hakkında ayrıntılı raporlar oluşturun

Calendly ve Slack gibi 120'den fazla üçüncü taraf uygulamayle bağlantı kurun

Typeform'un sınırlamaları

Çok fazla tasarım seçeneği kafa karıştırıcı olabilir

Potansiyel müşteri oluşturma için en ideal araç değildir

Küçük ve orta boyutlu işletmeler için pahalıdır

Typeform fiyatlandırması

Temel planlar:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Temel: Aylık 29 $

Plus: Aylık 59 $

İş: Aylık 99 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Büyüme planları:

Growth Essentials: Aylık 199 $

Growth Pro: Aylık 349 $

Growth Custom: Özel fiyatlandırma

Typeform puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (750'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (850'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Typeform hakkında ne diyor?

Tasarım çözümleri hakkında geri bildirim almak için mükemmel bir araç olduğunu gördüm; birden fazla kullanıcıdan gelen görüşleri toplayıp, özelliklerin önceliklendirilmesi ve endişelerin giderilmesi konusunda yaklaşımımı değerlendirmemi sağlayacak şekilde düzenlememe olanak tanıdı. Bazen ödeme duvarlarıyla karşılaşmak can sıkıcıydı, ancak ücretli bir hizmet için bu beklenmedik bir durum değildi.

📮ClickUp Insight: Çalışanların %92'si eylem öğelerini izlemek için tutarsız yöntemler kullanıyor ve bu da kararların gözden kaçmasına ve uygulamanın gecikmesine sonuç veriyor. İster takip notları gönderin ister elektronik tablolar kullanın, süreç genellikle dağınık ve verimsizdir. ClickUp'ın Görev Yönetimi Çözümü, konuşmaların görevlere sorunsuz bir şekilde dönüştürülmesini sağlar; böylece takımınız hızlı hareket edebilir ve uyumlu çalışabilir.

6. Paperform (Açılış sayfası benzeri pazarlama formları oluşturmak için en iyisi)

Bazı pazarlama takımları sadece formlar oluşturmakla kalmaz, tam donanımlı açılış sayfaları da tasarlar. Nasıl mı? Paperform gibi araçlarla.

Bu Google Formlar alternatifi, profesyonel web sayfaları gibi görünen, görsel olarak çekici ve dönüşüm odaklı formlar oluşturmak için mükemmeldir. Katı form oluşturucuların aksine, Paperform bir belgeyi düzenler gibi soruları, resimleri, videoları ve metni karıştırarak içeriği serbestçe düzenlemenize olanak tanır.

Bu nedenle takımlar, ürün lansmanları, başvurular ve markalı anketler için bu aracı kullanıyor.

Paperform'un en iyi özellikleri

700'den fazla düzen ve 500'den fazla şablonla web formları, açılış sayfaları ve testler oluşturun

Formları resimler, videolar, başlıklar ve zengin metinlerle özelleştirin

PPC reklamları ve hedefli kampanyalar için ziyaretçi verilerini toplayın

Sipariş ve ödeme seçenekleri içeren ürün katalogları oluşturun

Özel CSS ile formları web sitelerine yerleştirin

Slack, Asana ve Dropbox gibi 2.000'den fazla araçla entegre edin

Paperform'un sınırlamaları

Sınırlı PDF özellikleri ve PDF tarama özelliği yok

Gelişmiş özellikler için zorlu bir öğrenme süreci

Ücretsiz sürüm yoktur

Paperform fiyatlandırması

Essentials: Aylık 29 $

Pro: Aylık 59 $

İş: Aylık 129 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Paperform puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (40'tan fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (90'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Paperform hakkında ne diyor?

Paperform ile başardıklarımdan oldukça memnunum; belki tek sorun, öğrenme sürecinin Typeform'u kullandığım zamankinden biraz daha uzun sürmesi ve formları silmek yerine arşivlemenin yolunu bulamamamdı. Sonunda bir klasör oluşturdum.

7. Cognito Forms (Hesaplama ağırlıklı formlar oluşturmak için en iyisi)

Cognito Forms aracılığıyla

Şirketiniz karmaşık hesaplamalarla uğraşıyorsa Cognito Forms akıllıca bir seçimdir. Bu gelişmiş form oluşturucu, gerçek zamanlı fiyatlandırma, vergi hesaplamaları ve özel formülleri işleyebilir; ayrıntılı sipariş formları, faturalar ve finansal uygulamalar için mükemmeldir.

Güçlü hesaplama motoru, karmaşık matematik işlemlerini otomatikleştirir, vergi oranlarını veya indirimleri uygular ve hatta sonuçları özel PDF'lere ekler. Ayrıca ş Akışı otomasyonu, güvenlikli ödeme tahsilatı ve esnek bir sürükle ve bırak oluşturucu da içerir.

Cognito Forms'un en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak düzenleyicisiyle yazı tiplerini, giriş stillerini ve renkleri özel hale getirin

Fiyatlandırma ve para birimi alanları dahil 17'den fazla soru türünü kullanın

Yerleşik formül motoruyla hesaplamaları otomatikleştirin

Koşullu mantık uygulayarak yalnızca ilgili alanları gösterin

Farklı form türleri için 150'den fazla şablona erişin

Square veya PayPal üzerinden ödeme toplayın

Cognito Forms'un sınırlamaları

Sınırlı tasarım ve biçimlendirme seçenekleri

Daha az sayıdaki doğrudan entegrasyonlar

Cognito Forms fiyatlandırması

Bireysel: Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro: Aylık 19 $

Takım: Aylık 39 $

Enterprise: Aylık 129 $

Cognito Forms puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (80'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (130'dan fazla yorum)

Cognito Forms, ihtiyacınız olan veya hayal edebileceğiniz hemen hemen her şeyi yapabilecek formlar oluşturmak için gerekli esnekliği, özelleştirme ve koşullu mantığı sunan çok yönlü bir platformdur. Ş Akışı, belirli fonksiyonları otomatikleştirmenize olanak tanır. Roller, belirli kişilere hangi alanların görünürlükleri, zorunlulukları veya gizlilikleri olacağını belirlemenizi sağlar. Cognito Forms'u seçmeden önce birçok farklı platformu araştırdım. Bu platform, süreçlerimizi gerçekten çok daha verimli hale getirdi.

8. SurveyMonkey (Veri yoğun anketler oluşturmak için en iyisi)

SurveyMonkey aracılığıyla

SurveyMonkey, özellikle profesyonel araştırma ve veri analizi için Google Formlar'dan çok daha güçlü bir platform sunar.

Gelişmiş özel özelleştirme ve analiz özellikleri, pazar araştırmasından çalışan memnuniyeti anketlerine kadar her şey için ideal hale getirir.

Ayrıca, uzmanlar tarafından yazılmış ve önceden test edilmiş 2.000'den fazla sorudan oluşan soru bankası , hedeflerinize özel akıllı önerilerle doğru soruları sormanıza yardımcı olur.

SurveyMonkey'in en iyi özellikleri

15'ten fazla soru türünü kullanarak hedefli anketler oluşturun

Koşullu dallanma ve atlama mantığı ile doğruluğu artırın

Yanıt oranlarını artırmak için anketleri e-postalara ekleyin

WordCloud ve Duygu Analizi ile verileri analiz edin

Sonuçları CSV, XLS, PDF, PPT ve SPS biçimlerinde dışa aktarın

SurveyMonkey'in sınırlamaları

Kullanıcı arayüzünde gezinmek zor olabilir

Gelişmiş özellikler ve ayrıntılı analizler yalnızca üst düzey planlarda mevcuttur

SurveyMonkey fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Premier Yıllık: 1.428 $/yıl

Advantage Annual: 468 $/yıl

Standart Aylık: 99 $/ay

Takım Avantajı: Aylık 25 $ (yıllık faturalandırılır)

Takım Premier: Aylık 75 $ (yıllık faturalandırılır)

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

SurveyMonkey puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (22.900'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (10.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar SurveyMonkey hakkında ne diyor?

Ben veri uzmanı değilim, ancak bu araç verileri güvenlik altına almamı ve kullanmamı sağlıyor. Sektör standardı olan önerilen cevap bankalarına sahip olmasını seviyorum. Gerçek bir veri uzmanı olmadığım için sonuçlarımı yanlış yorumlamamın kolay olduğunu düşünüyorum! Ayrıca, "lite" bir kullanıcı için iş arkadaşlarını eklemek ve ekstra özellikler elde etmek biraz pahalı.

9. Formstack (Otomasyonlu sağlık ve hukuk formları oluşturmak için en iyisi)

Formstack aracılığıyla

Formstack sadece bir form oluşturucu değildir; sağlık, hukuk ve finans sektörlerinde yaygın olarak kullanılan tam donanımlı bir işyeri verimlilik platformudur.

Form oluşturmanın ötesinde, gönderilen gönderilerden sözleşmeler, teklifler ve anlaşmalar dahil olmak üzere özel dosyalar oluşturur. Araç ayrıca koşullu içerik, dinamik alanlar ve e-imzaları desteklerken, sıkı HIPAA ve SOC 2 uyumluluk standartlarını da karşılar.

Formstack'in en iyi özellikleri

300'den fazla özelleştirilebilir şablona sahip sürükle ve bırak oluşturucu

Form Importer'ı kullanarak diğer platformlardan formları içe aktarın

Görünmez reCAPTCHA ile spam'i bloklayın

SSL şifreleme, GDPR ve HIPAA uyumluluğu ile verilerinizi güvenlik altına alın

Gerçek zamanlı analizlerle içgörüler elde edin

Verileri yönlendirerek ve 260'tan fazla uygulama ile entegrasyonlar gerçekleştirerek ş akışlarını otomatikleştirin

Formstack'in sınırlamaları

Sınırlı yazı tipi ve biçimlendirme seçenekleri

Kullanıcı arayüzü hatalı olabilir ve kafa karıştırıcı olabilir

Verileri farklı biçimlerde dışa aktaramıyor

Formstack fiyatlandırması

Forms: Aylık 99 $

Paket: Aylık 299 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Formstack puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4/5 (100'den fazla yorum)

10. Wufoo (Form raporlama ve analitik için en iyisi)

Wufoo aracılığıyla

Şirketiniz ayrıntılı görsel raporlara ve gösterge panellerine güveniyorsa, Wufoo veri analizini kolaylaştırır.

Ekstra araçlara gerek kalmadan gerçek zamanlı güncellemeler, pivot tablolar, dinamik grafikler ve çapraz tablolar içeren özel raporlar oluşturur. Ayrıca rapor paylaşımını otomasyonla gerçekleştirebilir ve yeni veriler geldikçe güncellenen gösterge panelleri kurabilirsiniz.

Wufoo'nun en iyi özellikleri

400'den fazla form şablonundan birini seçin veya Tema Tasarımcısı ile kendi formunuzu tasarlayın

Anket katılımcılarının formlar aracılığıyla doğrudan dosya yüklemesine izin verin

256 bit SSL şifreleme ile verilerinizi koruyun

Otomatik güncellenen gösterge panelleriyle özel raporlar oluşturun ve yerleşik analiz özellikleriyle formları analiz edin

Yanıt sınırı veya son tarih geçtikten sonra formları kapatmak için sınırlar belirleyin

PayPal gibi ödeme ağ geçitleri dahil 2.000'den fazla uygulamayla bağlantı kurun

Wufoo'nun sınırlamaları

Arayüzü modası geçmiş görünüyor ve kullanıcı dostu olmayabilir

Bileşen seçenekleri diğer araçlara kıyasla basittir

Çevrimdışı formları desteklemez

Wufoo fiyatlandırması

Başlangıç: Aylık 22 $

Profesyonel: Aylık 39 $

Gelişmiş: Aylık 99 $

Ultimate: Aylık 249 $

Wufoo puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (290'dan fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

💡 İlginç Bilgi: SurveyMonkey, 2011 yılında Wufoo'yu satın aldı. O zamandan beri Wufoo, SurveyMonkey'in üst düzey güvenlik önlemlerini benimsedi ve artık platformla doğrudan entegre çalışıyor; böylece Wufoo girdilerini SurveyMonkey hesabınızdan yönetebilirsiniz.

11. WPForms (WordPress'te basit formlar oluşturmak için en iyisi)

WPForms aracılığıyla

WordPress site sahiplerinin vazgeçilmezi olan WPForms, WordPress eklentileriyle sorunsuz bir şekilde entegre olan, yeni başlayanlar için uygun bir form oluşturucudur.

Son derece özelleştirilebilir ve güvenli olan bu araç, kullanıcıların özel formlar, süre sınırlı gönderiler veya erişim kısıtlı içerikler oluşturmasına olanak tanır; bu da üye başvuruları, özel teklifler veya sınırlı süreli kayıtlar için mükemmeldir.

WPForms'u diğerlerinden ayıran en önemli özelliği, sağlam erişim kontrolüdür. Formları şifre ile koruyabilir, kullanıcı rolü kısıtlamaları belirleyebilir, gönderi sayısını sınırlayabilir, kullanılabilirliği planlayabilir veya hatta yalnızca belirli içeriği satın almış veya görünümünü gerçekleştirmiş kullanıcılara erişim izni verebilirsiniz.

WPForms'un en iyi özellikleri

Anketler ve Oylamalar ile Form Sayfaları gibi eklentilerle formlarınızı geliştirin

AI destekli form oluşturucu ile form alanlarını özelleştirin

Form Locker eklentisini kullanarak erişimi kısıtlayın

2.000'den fazla ücretsiz şablonla anında form oluşturun

Captcha ve Google reCAPTCHA ile spam'i bloklayın

Yerleşik entegrasyonlar ve Zapier aracılığıyla 7.000'den fazla uygulamaya bağlantı kurun

WPForms'un sınırlamaları

Özelleştirme için CSS bilgisi gereklidir

Gelişmiş özellikler ve entegrasyonlar üst düzey planlarda mevcuttur

Diğer araçlara kıyasla pahalıdır

WPForms fiyatlandırması

Temel: Aylık 99 $

Plus: Aylık 199 $

Pro: Aylık 399 $

Elite: Aylık 599 $

WPForms puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (20'den fazla yorum)

Tüm veriler sizde kalır (bu, Google veya diğer hizmetlerle paylaşım yapmak istemediğiniz bilgileri topluyorsanız özellikle önemlidir). Kullanıcılar, oturum açmaya veya üçüncü taraf bir hesap kullanmaya gerek kalmadan yanıt verebilir (Google Formlar için bir Google hesabı gereklidir). Kısa bir öğrenme sürecinden sonra kullanımı kolaydır.

12. 123FormBuilder (Çok dilli formlar oluşturmak için en iyisi)

via 123FormBuilder

Şirketiniz küresel bir kitleye hizmet veriyorsa, formlarınızın birden fazla dile uyarlanması gerekir. 123FormBuilder, kullanıcının konumunu otomatik olarak algılayarak ve formları tercih ettikleri dilde görüntüleyerek bu işlemi basitleştirir. Ayrıca, kuralları, biçimlendirmeyi ve hesaplamaları korurken yanıtları diller arasında standart hale getirir.

Bu sezgisel ve uygun fiyatlı platformun öğrenme eğrisi oldukça kısadır. Öğeleri sürükleyip bırakmanıza, ayarları değiştirmenize ve formları dakikalar içinde yayınlamanıza olanak tanır.

123FormBuilder'ın en iyi özellikleri

Kullanıcının konumunu otomatik olarak algılayarak formları doğru dilde görüntüleyin

Gönderi dilinden bağımsız olarak yanıt biçimlerini standartlaştırın

Koşullu mantığı kullanarak alanları dinamik olarak gösterin veya gizleyin

Çevrimdışı formlar oluşturun ve tekrar çevrimiçi olduğunuzda verilerin senkronizasyonunu gerçekleştirin

CAPTCHA ve SSL şifreleme ile verilerinizi koruyun

Çeşitli sektörler ve kullanım durumları için 2.000'den fazla şablona erişin

123FormBuilder'ın sınırlamaları

Mobil uygulama düzeni kullanıcı dostu olmayabilir

Sınırlı form özelleştirme seçenekleri

Arayüzde hatalar olabilir

123FormBuilder fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Gold: Aylık 37 $

Platinum: Aylık 49 $

Diamond: Aylık 99 $

Enterprise: Aylık 225 $

123FormBuilder puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (170'den fazla yorum)

13. HubSpot Form Oluşturucu (Formlardan potansiyel müşteri elde etmek için en iyisi)

HubSpot Form Oluşturucu aracılığıyla

HubSpot'un pazarlama ve satış paketinin anahtar parçası olan HubSpot Form Builder, potansiyel müşteri oluşturma amacıyla tasarlanmıştır. Potansiyel müşterileri otomatik olarak satış takımlarına yönlendirir ve yanıtlara göre kişiselleştirilmiş takip işlemlerine olanak tanır.

Nasıl mı? HubSpot CRM ile doğrudan senkronizasyon yaparak, iletişim bilgilerini günceller ve potansiyel müşterileri anında puanlar. Ayrıca, Aşamalı Profilleme özelliği, geri dönen ziyaretçileri hatırlar ve eski soruları tekrarlamak yerine yeni sorular sorar; bu, Google Forms'da bulunmayan bir özelliktir.

HubSpot Form Oluşturucu'nun en iyi özellikleri

Gönderilen gönderileri HubSpot CRM ile senkronize ederek potansiyel müşterileri izleyin ve yönetin

Geri dönen kullanıcılardan yeni bilgiler toplamak için Aşamalı Profil Oluşturma özelliğini kullanır

Form gönderildikten sonra kişiselleştirilmiş e-postaları ve ş akışlarını otomasyonla otomatikleştirir

Kampanya verilerini ve potansiyel müşteri kaynaklarını toplamak için gizli alanlar içerir

Yerleşik izleme ve analiz özellikleriyle herhangi bir web sitesine formlar ekleyin

Segmentasyon ve müşteri ilişkileri yönetimi için HubSpot ekosistemindeki 1.000'den fazla uygulama ile entegre olur

HubSpot Form Oluşturucu'nun sınırlamaları

Sadece form platformu aboneliğini satın alamazsınız

Sınırlı raporlama özellikleri

Yeni başlayanlar için zor bir öğrenme süreci

HubSpot Form Oluşturucu fiyatlandırması

Form oluşturucu, HubSpot CRM ve Marketing Hub'ın bir parçası olarak ücretsizdir; tek başına bir ürün olarak satın alınamaz.

HubSpot Form Oluşturucu puanları ve yorumları

G2: Yorum bulunmamaktadır

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

🧠 İlginç Bilgi: Çok adımlı formlar, kullanıcıların bunları uzun, tek sayfalık formlara göre daha az zorlayıcı bulması nedeniyle tamamlanma oranlarını %46'ya kadar artırabilir!

14. Ninja Forms (Geliştiriciler için en iyi WordPress form oluşturucu)

Ninja Forms aracılığıyla

Ninja Forms, WordPress site sahipleri arasında favori olsa da, özelleştirme ve gelişmiş kullanıcı etkileşimlerine ihtiyaç duyan geliştiriciler için gerçekten öne çıkıyor.

Koşullu mantık, ödeme seçenekleri, dosya yükleme ve hesaplamalar gibi standart özelliklerin ötesinde, Ninja Forms filtreler ve kancalarla kapsamlı API erişimi sunarak tamamen özel form deneyimleri sağlar.

Geliştiriciler ayrıca karmaşık arka uç komut dosyaları yazmadan özel ş akışları oluşturabilir; böylece verileri yönlendirmek, koşullar altında mantık uygulamak ve üçüncü taraf hizmetlere bağlantı kurmak kolaylaşır.

Ninja Forms'un en iyi özellikleri

Basit iletişim, sipariş veya ödeme formları için sürükle ve bırak düzenleyici

Form verilerini Excel, PDF veya Google E-Tablolar olarak dışa ve içe aktarın

ReCaptcha ve özel Soru-Cevap alanlarıyla spam'i önleyin

Gelişmiş form özelleştirme için tam WordPress API erişimi

Trello, Slack ve diğer üçüncü taraf araçlarla entegre olur

16 hazır şablonla hızlı bir başlangıç yapın

Ninja Forms'un sınırlamaları

Bazı kullanıcılar ücretli sürümleri pahalı bulabilir

Ücretsiz eklenti yok

Ninja Forms fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Plus: 99 $/yıl

Pro: 199 $/yıl

Elite: 499 $/yıl

Ninja Forms puanları ve yorumları

Yeterli sayıda yorum yok

Yeterli sayıda yorum yok

15. Formsite (Yüksek güvenlikli form işleme için en iyisi)

Formsite aracılığıyla

Listemizdeki hiçbir çevrimiçi form oluşturucu, Formsite kadar güvenliğe öncelik vermez.

Alan düzeyinde şifreleme özelliği, kullanıcıların belirli form alanlarını korumasına olanak tanır; böylece sosyal güvenlik numaraları veya tıbbi bilgiler gibi hassas veriler güvende tutulurken diğer alanlara erişim sağlanabilir. Ek güvenlik özellikleri arasında 256 bit SSL şifreleme, rol tabanlı erişim denetimleri ve veri yerleşim seçenekleri bulunur; bu da gizliliği ve karmaşık düzenlemelere uyumu garanti eder.

Formsite'ın en iyi özellikleri

Formları markanıza uygun logolar ve tasarımlarla özel olarak özelleştirin

Basit bir kopyala-yapıştır koduyla formları herhangi bir sayfaya yerleştirin

QR kodları ve 2D barkodları kullanarak formları ve anketleri şifreleyin

Otomatik fiyatlandırma ve çeşitli ödeme seçenekleri içeren sipariş formları oluşturun

Kolay analiz için sonuçları çeşitli biçimlerde görselleştirin

Zapier aracılığıyla Salesforce ve diğer üçüncü taraf araçlarla entegre edin

Formsite'ın sınırlamaları

Sınırlı özelleştirme

Arayüz biraz kafa karıştırıcı olabilir

Formsite fiyatlandırması

Kişisel: Aylık 24,95 $

Profesyonel: Aylık 39,95 $

İş: Aylık 69,95 $

İş +: Aylık 99,95 $

Enterprise: Aylık 249,95 $

Formsite puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (40'tan fazla yorum)

En İyi Google Formları Alternatifleriyle Sıkıcı Formlara Veda Edin!

Gelişmiş ve etkileşimli formlar, daha iyi veriler toplamanıza, kullanıcıların ilgisini çekmenize ve daha akıllı kararlar almanıza yardımcı olabilir. Google Formlar'a alternatif birçok harika ve ücretsiz seçenek olsa da, doğru olanı seçmek ihtiyaçlarınıza bağlıdır.

Ancak bize sorarsanız, ClickUp size sunulan her türlü gereksinimi karşılayabilir. Özelleştirilebilir alanlar, form otomasyonu, sorunsuz entegrasyonlar ve gerçek zamanlı raporlama gibi özellikleriyle, formları ve projeleri tek bir yerden yönetmek için güçlü bir araçtır.

SSS (Sık Sorulan Sorular)

Evet. Jotform, Typeform, Zoho Forms ve Cognito Forms gibi araçlar, temel özelliklere ve sınırlı yanıt sayısına sahip ücretsiz planlar sunar.

Jotform ve Zoho Forms, çevrimdışı gönderilere izin verir ve çevrimiçi olduğunuzda bu gönderiler otomatik olarak senkronizasyon gerçekleştirir.

Çoğu alternatif, Google Formlar verilerini kolayca içe aktarmanıza izin verir, ancak içe aktardıktan sonra alan eşlemesini veya biçimlendirmeyi ayarlamanız gerekebilir.

Hedeflerinize bağlı olarak özelleştirme seçenekleri, entegrasyonlar, analizler, otomasyon ve güvenlik özelliklerini inceleyin.