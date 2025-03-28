anket geri bildirimlerini toplamak için 10 ücretsiz Google Form şablonu

Geri bildirim toplama işlemini kolaylaştırmak için ücretsiz Google Form şablonları mı arıyorsunuz?

Günümüzün şablonları, tasarım veya kodlama deneyimi olmadan hızlı bir şekilde çevrimiçi formlar oluşturmanıza ve özelleştirmenize olanak tanır. Etkinlik geri bildirimlerinden kurs değerlendirmelerine kadar, geri bildirim toplamak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Seçilmiş 10 ücretsiz Google Form şablonumuz, hiçbir ücret ödemeden içgörüler, görüşler ve geri bildirimler toplamanıza yardımcı olacaktır. 💸

Google Form şablonu nedir?

Google Form şablonu, bilgi, geri bildirim ve anket yanıtları toplamak için başlangıç noktası görevi gören özelleştirilebilir bir formdur.

Sıfırdan başlamak yerine, ihtiyaçlarınıza uygun bir şablon seçerek onu temel alabilirsiniz. Ardından, özel gereksinimlerinize ve hedeflerinize göre şablonu değiştirebilirsiniz.

Google Formlar aracılığıyla

Hemen hemen her amaç için kullanılabilecek şablonlar bulabilirsiniz. Örneğin:

Etkinlik kayıt formları

Müşteri geri bildirim formları

Etkinlik geri bildirim anketleri

Parti davetiyesi formları (RSVP formları)

İzin talepleri

Bu geri bildirim formu şablonları, kullanıcıların teknik tasarım becerileri olmadan şık ve profesyonel anketler oluşturmasına olanak tanır.

Google Form Şablonları

Bu özel Google Form şablon seçimiyle zaman kazanın ve veri toplama deneyiminizi iyileştirin. Bu tür ücretsiz, özelleştirilebilir seçenekler, profesyonel formlara ve ş Akışı optimizasyonuna giden kısa yolunuzdur.

Çeşitli ihtiyaçlar için harika seçenekler bulduk:

Sipariş formu: Küçük işletme müşterilerinin ihtiyaç duydukları belirli öğeleri veya hizmetleri daha kolay talep etmelerini sağlayın

Google Formlar Basit Sipariş Formu Şablonu

Referans kontrolü: Bu Bu Referans Kontrol Formu Şablonunu kullanarak işgücü seçimlerinizi iyileştirin ve işe alım kararlarınızı basitleştirin

Google Formlar Referans Kontrol Formu Şablonu

İş başvurusu: İşe alım kararlarından bahsetmişken, bu İşe alım kararlarından bahsetmişken, bu Başvuru Formu Şablonu , şirketinizde çalışmak veya departman değiştirmek isteyen adaylar hakkında veri toplamayı kolaylaştırır

Google Formlar Uygulama Şablonu

Pazar araştırması anketi: Bu Bu Pazar Araştırması Formu Şablonu ile müşterilerinizden ve potansiyel müşterilerinizden veri toplayarak bilinçli kararlar alın

Google Formlar Pazar Araştırması Formu Şablonu

Google Drive'ın Formlar bölümüne gidin, şablonunuzu seçin ve başlamak için soruları gerektiği gibi değiştirin.

Bu Google Form anket şablonları ihtiyaçlarınıza uymuyorsa, bir Google hesabı ve biraz teknik bilgi ile kendi şablonunuzu oluşturabilirsiniz. Google Dokümanlar ve Google E-Tablolar, ihtiyacınız olan araçları sunar. 🤩

Google Form Anket Şablonlarını Kullanmanın Sınırlamaları

Google Form şablonları çok yönlü, kullanımı kolay ve birçok iş ihtiyacına yararlıdır.

Ancak, dikkat edilmesi gereken bazı sınırlamalar vardır:

Sınırlı özelleştirme ve tasarım: Son derece özelleştirilmiş formlara ihtiyacınız varsa, gelişmiş tasarım seçenekleri kısıtlayıcı olabilir

Karmaşık entegrasyonlar: Google Formları diğer Google ürünleriyle entegre etmek kolaydır, ancak diğer platformlarla entegrasyon için kodlama bilgisi gerekebilir

Temel soru türleri : Google Formlar, birden fazla soru türü sunar, ancak birçok karmaşık anket yapısını destekleyecek kadar çeşitlilik içermez

Dosya boyutu kısıtlamaları: Dosya boyutu sınırlamaları, büyük ek dosyaların eklenmesini engelleyebilir ve veri toplama işlemini sınırlayabilir

Veri gizliliği: Veriler, sıkı veri gizliliği gereksinimlerini karşılamayabilecek Google sunucularında depolanır

Çevrimiçi erişim: Google'ın form oluşturma ve özelleştirme süreci için her zaman internet bağlantısı gerekir

Bu sınırlamalar, bazı işletmelerin Google Formlar'a alternatif bir çözüme ihtiyaç duymasına neden olmaktadır. Diğer seçenekleri keşfetmeye başlamak için Jotform gibi özel bir anket platformunu Google Formlar ile karşılaştırabilirsiniz .

Veya ClickUp gibi Google Çalışma Alanı alternatiflerini inceleyebilirsiniz. Bu şekilde, işinizin diğer alanlarını iyileştirmek için araçların yanı sıra gelişmiş form oluşturma özelliğinden de yararlanabilirsiniz.

Ayrıca okuyun: Google Formlar ve SurveyMonkey

10 Ücretsiz Alternatif Google Form Şablonu

ClickUp'ın Form görünümü, Google Form şablonlarına harika bir alternatiftir, tüm kullanıcılar için ücretsizdir ve zengin özelliklere sahiptir.

ClickUp'ın hepsi bir arada proje yönetimi platformuyla binlerce özelliğe, araca ve şablona erişebilirsiniz. Buna veri toplama ve anketler için özelleştirilebilir çok sayıda form da dahildir.

Ayrıca, işinizi büyütmenize yardımcı olabilecek sektör lideri operasyon yönetimi yazılımından da yararlanabilirsiniz.

ClickUp, aşağıdaki gibi özelliklere sahip çok çeşitli müşteri geri bildirim araçları ve ücretsiz form oluşturma şablonları sunar:

Çevrimdışı erişim

Daha büyük dosya yükleme boyutları

Gelişmiş soru türleri

diğer platformlarla 1.000'den fazla entegrasyon

Gelişmiş tasarım, biçimlendirme ve markalama seçenekleri

ClickUp, çeşitli süreç iyileştirme metodolojileri için seçenekler sunar, böylece işinizde agile, JIT (Just-In-Time), Lean, Kanban veya başka bir yöntem kullanıyor olsanız da işinize yarayacaktır.

1. ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu ile değerli içgörüler ve girdiler elde edin

ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu, takımınız veya müşterilerinizden görüş ve içgörüleri kolayca toplamanızı ve düzenlemenizi sağlar.

Google Formlar gibi, müşterilerinizden, iş arkadaşlarınızdan ve takım üyelerinizden geri bildirim toplamak için özel bir form oluşturmanıza olanak tanır. Bu ClickUp şablonu ile, çalışma alanınızda aldığınız bilgileri otomatik olarak düzenleyen ve izleyen entegre bir verimlilik platformuna sahip olursunuz.

ClickUp'ın Geri Bildirim Formu Şablonunu kullanarak anketleri her müşterinin ihtiyaçlarına göre özelleştirin, anlamlı verilerle ürün kararlarınızı iyileştirin ve verileri hızlı bir şekilde analiz ederek trendleri daha hızlı belirleyin. 📈✨

Kapsamlı bir geri bildirim görünümü tasarlamak ve anket sürecini kolaylaştırmak için ihtiyacınız olan her şey burada. Yapabilecekleriniz:

Çoktan seçmeli sorular ekleyin

Yıldız puanları toplayın

Söz konusu ürün veya hizmetle ilişkili görevleri görünüm

Öneriler isteyin

Koşullu bilgilere göre yanıt verenleri sıralayın

Müşterilerinize fikirlerini dile getirebilecekleri ve kendilerini dinlendiğini hissedebilecekleri bir platform sunarak müşteri etkileşimini artırmaya hazır olun.

2. ClickUp Abonelik Formu Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp'ın Abonelik Formu Şablonu ile abonelik bilgilerini toplama ve yönetme işlemlerini çocuk oyuncağı haline getirin

ClickUp Abonelik Formu Şablonu, e-posta listenize, haber bülteninize veya pazarlama iletişiminize abone olan kullanıcılardan bilgi toplamak için ihtiyacınız olan her şeyi içerir.

Google Formlar, benzer türde bilgileri toplamanıza olanak tanır, ancak ClickUp Abonelik Formu Şablonu daha özel bir kullanım senaryosu ve en iyi e-posta pazarlama araçlarıyla entegrasyon sunar.

Temel şablon, ad ve e-posta adresi gibi alanlar içerir. Ayrıca, toplamak istediğiniz ek bilgiler için alanlar da oluşturabilirsiniz.

Bu şablonu kullanarak abone bilgilerini toplayın, e-posta pazarlama platformunuzla entegre edin ve her bir veriyi güvence altına alın.

3. ClickUp Form Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp Form Şablonumuzla verileri zahmetsizce toplayın ve düzenleyin

ClickUp Form Şablonu, kısa cevapları, iletişim bilgilerini ve diğer önemli bilgileri toplamak için net bir yol sunar.

Google Formlar'ı kullanarak basit anketler oluşturabilir ve yanıtlayanlardan basit bilgiler toplayabilirsiniz. Ancak ClickUp'ın Form Şablonu, sürükle ve bırak özelleştirme ve birden çok görünüm, alan ve durum ile işleri basitleştirir.

Bu, Form Şablonu, ClickUp'ın Basit Görev Yönetimi Şablonu veya başka bir şey kullanıyor olsanız da, şablon galerimizdeki çoğu seçenek için geçerlidir.

Formunuzu oluşturduktan sonra, bağlantısını sosyal medya hesaplarında paylaşabilir, otomatik müşteri e-postalarında gönderebilir veya şirket içi iletişim kanalları aracılığıyla dağıtabilirsiniz.

4. ClickUp Talep Formu Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp'ın İstek Formu Şablonu ile daha verimli bir iş akışı için istekleri toplayın ve düzenleyin

ClickUp Talep Formu Şablonu, talep sürecini iyileştirir ve çalışanlardan ve müşterilerden doğru verileri toplamayı kolaylaştırır.

Google Formlar, ClickUp İstek Formu Şablonunda görülen alanların çoğunu sağlamanıza olanak tanır, ancak bu seçenek aşağıdaki gibi gelişmiş özelliklerle son derece özelleştirilebilir:

Durum izleme

Büyük ek dosya

Otomatik görev atama

1.000'den fazla platformla entegrasyon

Basit veri düzenleme

Bu şablonu kullanarak en iyi müşteri ve çalışan deneyimini sunun. Verimliliği artırmak ve iletişimi kolaylaştırmak için ihtiyacınız olan her şey burada.

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp'ın İletişim Formu Şablonu ile takım iletişiminizi ve müşteri etkileşimlerinizi sorunsuz bir şekilde iyileştirin

İnsanların işinizle hızlı ve kolay bir şekilde iletişime geçmesini istiyorsanız, ClickUp'ın İletişim Formu Şablonuna ihtiyacınız var.

Google Formlar ayrıca basit bir iletişim çözümü sunar. Ancak ClickUp İletişim Formu Şablonu ile büyük dosya ekleme, durum izleme ve görevleri otomatik olarak atama gibi gelişmiş özelliklerden yararlanabilirsiniz.

Anketler, araştırmalar ve daha fazlasından elde ettiğiniz verileri, kolay erişim ve düzenleme imkanı sunan tek bir alanda toplayabilirsiniz.

İletişim Formu Şablonumuzu kullanarak müşterilerinize daha kolay ulaşma, manuel veri girişini ortadan kaldırma ve hassas bilgileri güvenli bir şekilde saklama olanağı sağlayın.

6. ClickUp Rapor Formu Şablonu

ClickUp'ın Rapor Formu Şablonu ile karar verme sürecinizi kolaylaştırın

ClickUp Rapor Formu Şablonu, birden fazla soru türü içeren özel bir belge kullanarak takımınızdan bilgi toplamanızı sağlar.

Google Formlar da birçok benzer seçenek sunar, ancak ClickUp aşağıdaki alanlarla bir adım daha ileri gider:

Kısa cevaplar

Onay kutuları

Açılır menüler

Çoktan seçmeli sorular

İletişim bilgileri

Özel yanıt alanları

Dosya yüklemeleri

ClickUp'ın Rapor Formu Şablonu, manuel işi azaltmak için standartlaştırılmış soru biçimlendirme, görsel veri sunumları ve otomatik düzenleme özellikleri de sunar.

Bu şablon, takımınız içindeki işbirliğini kolaylaştırmanın ve müşterilerinizle güven uyandırarak iletişim kurmanın basit bir yolunu sunar. 🌻

Proje güncellemeleri, hata raporları ve müşteri geri bildirimleri gibi bilgileri toplamak için kullanın.

7. ClickUp İş Başvuru Formu Şablonu

ClickUp İş Başvuru Formu Şablonunu kullanarak aday bilgilerini sorunsuz bir şekilde toplayın ve düzenleyin

ClickUp İş Başvuru Formu Şablonu, iş başvuru sürecini tüm ilgili kişiler için daha az zaman alıcı ve yorucu hale getirmeye yardımcı olur. İnceleme sürecini kolaylaştırır, takımınızın manuel işlerini otomatikleştirir ve başvuru sahiplerine güven verir.

Google Formlar genellikle iş başvuruları için kullanılır ve kişisel bilgileri toplamak için basit bir yol sağlar.

ClickUp İş Başvuru Formu Şablonu, gelişmiş biçimlendirme ve düzenleme özelliklerinin yanı sıra başvuru bilgilerini izleme ve saklama için basit yollar sunarak çıtayı yükseltiyor ve adil, tutarlı bir eleme süreci sağlıyor.

Bu şablonu kullanarak işe alım sürecini kolaylaştırın ve potansiyel adaylar bilgilerini gönderirken mükemmel bir ilk izlenim bırakın.

8. ClickUp Başvuru Formu Şablonu

ClickUp'ın Başvuru Formu Şablonu ile işe alım ve yetenek kazanımını basitleştirin

ClickUp Başvuru Formu Şablonu, başvuruları gözden geçirmeyi basitleştirmenin bir başka harika yoludur.

Yaklaşan bir atölye çalışması, staj veya pozisyon için başvuruları kabul ediyor olun, özel ihtiyaçlarınıza uygun bir form oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Google Form şablonları, özel soru alanları eklemenize olanak tanır, ancak Clickup'ın Başvuru Formu Şablonu ile adaylar iş akışınızda ilerlerken ilerlemeyi izleyebilirsiniz.

ClickUp ayrıca, çeşitli görünümleri kullanarak aday bilgilerini düzenlemenize ve görüntülemenize ve istediğiniz bilgileri saniyeler içinde bulmanıza olanak tanır.

Bu şablonu kullanarak, bilgi toplarken, başvuruları karşılaştırırken ve her fırsat için en iyi kararları verirken tüm adaylar için tutarlı bir formla zaman kazanın.

9. ClickUp Kayıt Formu Şablonu

ClickUp Kayıt Formu Şablonu ile takım kaydı ve proje entegrasyonlarını zahmetsiz hale getirin

ClickUp Kayıt Formu Şablonu, potansiyel müşteriler, müşteriler ve üyelerden bilgileri kolaylıkla toplamanıza, izlemenize ve güvence altına almanıza yardımcı olur.

Google Formlar gibi, kodlama bilgisi olmadan kayıt formları oluşturmanıza ve özelleştirmenize olanak tanır. Ancak ClickUp, kullanıcılara şifreli depolama seçenekleri sunarken dosya, fotoğraf ve diğer ek dosyaları yüklemelerine izin verir.

ClickUp'ın Kayıt Formu Şablonu, kuruluşunuza yeni kullanıcılar veya çalışanlar kaydetmek için ihtiyacınız olan tüm özelliklere sahiptir.

Gerekli bilgileri toplamak, doğruluğu sağlamak ve yeni kullanıcılar veya üyeler üzerinde iyi bir izlenim bırakmak için düzenli ve verimli bir yöntem oluşturmak için kullanın.

10. ClickUp Üyelik Formu Şablonu

ClickUp'ın Üyelik Formu Şablonunu kullanarak üye bilgilerini kolaylıkla toplayın ve düzenleyin

ClickUp Üyelik Formu Şablonu, yeni üye alma sürecini yönetmeyi ve üyelik başvurularını toplamayı kolaylaştırır.

Google Formlar, özel metin kutuları ile aynı bilgilerin çoğunu toplayabilir. Ancak bu şablon, güvenli veri depolama ve onboarding süreci boyunca bireysel ilerlemeyi izleme olanağı sunar.

ClickUp'ın Üyelik Formu Şablonu, mevcut bir topluluğu yönetiyor veya yeni bir topluluk kuruyor olsanız da, üye alımını her zamankinden daha kolay hale getirir.

Tüm üyelerin kayıtlarını tutarlı bir şekilde saklamak, manuel veri girişini ortadan kaldırmak ve bilgi düzenlemeyi otomatikleştirerek üyelik yönetimini kolaylaştırmak için kullanın.

Formlarınızı Güçlendirin

Özel formlar, geri bildirim toplama sürecinizi iyileştirmek ve değerli içgörüler elde etmek için harika bir yoldur. Google Form şablonlarını, ClickUp'ın ücretsiz şablonlarını veya başka bir şeyi kullanın, her seferinde daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olurlar.

Özelleştirilebilir seçenekler ve kullanımı kolay özellikler istiyorsanız, ClickUp şablonları tam size göre. Küçük işletme sahipleri, eğitimciler, kar amacı gütmeyen kuruluşların liderleri, büyük kuruluşlar ve daha fazlası için form şablonlarımız mevcuttur.

Form şablonlarımızı kullanmak, geri bildirim toplama stratejinizi geliştirmek için kesin bir yoldur. ClickUp'a bugün kaydolun — ücretsizdir! ☀️🙂