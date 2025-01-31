2025'te Müşteri Memnuniyetini Artırmak için En İyi 10 Müşteri Geri Bildirim Aracı

Geri bildirimlere yanıt vermek, müşteri memnuniyetini artırır ve müşteri sadakatini güçlendirir. Ancak geri bildirimlere yanıt vermeden önce bunları toplamalısınız.

Müşteri geri bildirim araçları, birçok başarılı kuruluşun teknoloji yığınlarına ve müşteri ilişkileri yönetimi stratejilerine girmiştir. Bu araçlar, önceden oluşturulmuş anket şablonları ve kullanıcı geri bildirim bileşenleri içeren çevrimiçi anket yazılımı gibi çeşitli formlarda gelir.

Kullanıcı davranışlarını derinlemesine incelemek, net tavsiye puanınızı ölçmek veya müşteri deneyimini iyileştirmek istiyorsanız, ihtiyaçlarınıza uygun bir ürün mutlaka vardır. Bu kılavuz, mevcut en iyi müşteri geri bildirim araçlarını ele alacak ve bunları benzersiz kılan özellikleri ayrıntılı olarak açıklayacaktır. ?️

Müşteri geri bildirim araçları, şirketlerin ürün veya hizmet kullanıcılarından müşteri geri bildirimlerini alarak müşteri deneyimini anlamalarına ve iyileştirmelerine yardımcı olan yazılım ürünleridir. Şirketler, yazılımın türüne bağlı olarak geri bildirim forumları, çevrimiçi incelemeler ve açılır anketler aracılığıyla veri toplayabilir.

Böylece kuruluşlar, müşteri memnuniyetini artırmak ve performans iyileştirme planı şablonları aracılığıyla iç takımlarına önemli geri bildirimler sağlamak için proaktif davranmalarını sağlayan bir geri bildirim döngüsü oluşturabilirler. Bu araçlar, markaların web sitelerine yerleştirebilecekleri geri bildirim bileşenlerini ve hareket halindeyken geri bildirimleri toplayan mobil uygulama anketlerini içerir.

En iyi müşteri geri bildirim araçlarını ararken, aşağıdaki anahtar noktaları göz önünde bulundurun:

Çok kanallı geri bildirim toplama: Seçtiğiniz araç, mobil uygulamalar, web siteleri ve yüz yüze etkileşimler dahil olmak üzere birden fazla kanaldan geri bildirim toplamanıza olanak sağlamalıdır

Özel anketler: İdeal araç, müşteri yolculuğu boyunca içgörüler elde etmek için belirli sorulara göre uyarlanmış anketler oluşturmanıza olanak tanır

Gelişmiş analitik: Müşteri geri bildirimlerini toplamakla kalmayıp, ham verileri eyleme geçirilebilir geri bildirimlere dönüştürmek için geri bildirim analiz yeteneklerine sahip olmalıdır. Örneğin, Müşteri geri bildirimlerini toplamakla kalmayıp, ham verileri eyleme geçirilebilir geri bildirimlere dönüştürmek için geri bildirim analiz yeteneklerine sahip olmalıdır. Örneğin, proje önceliklendirme için kullanıcı geri bildirimlerinden yararlanma

Kullanıcı dostu arayüz: Kullanımı zor yazılımlar, bir varlıktan çok bir engel olabilir. İdeal araç, herkesin hızlı bir şekilde çalışmaya başlamasını sağlamalı ve hemen kullanıma hazır kaynaklar (örneğin, Kullanımı zor yazılımlar, bir varlıktan çok bir engel olabilir. İdeal araç, herkesin hızlı bir şekilde çalışmaya başlamasını sağlamalı ve hemen kullanıma hazır kaynaklar (örneğin, ücretsiz geri bildirim formu şablonları) içermelidir

Görsel geri bildirim: En iyi müşteri geri bildirim araçlarından bazıları, müşterilere bir web sitesinin veya ürünün belirli alanlarını vurgulayabilecekleri görsel geri bildirim mekanizmaları sunar

Geri bildirim forumları: Bir araç, ideal olarak müşterilerin ürünleri tartışmasına, isteklerini iletmesine ve takımınızın üyeleriyle doğrudan etkileşime girmesine olanak tanıyan geri bildirim forumlarına sahip olmalıdır

Anlık geri bildirim: En iyi araçlar, müşteri şikayetlerine veya önerilerine proaktif olarak yanıt vermenizi sağlayan anlık geri bildirim mekanizmalarına sahiptir

Entegrasyon yetenekleri: Müşteri geri bildirim platformu, : Müşteri geri bildirim platformu, müşteri hizmetleri araçları ve yazılımları , müşteri desteği kanalları ve teknoloji yığınınızın diğer anahtar unsurlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olmalıdır

Bu kadar çok seçenek varken, doğru müşteri geri bildirim aracını bulmak büyük bir fark yaratabilir. Aşağıdaki müşteri geri bildirim araçları listesi, aramaya başlamanıza yardımcı olacak çeşitli kullanım örneklerini içerir:

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ClickUp, kullanıcı geri bildirim araçları da dahil olmak üzere diğer görevlere fayda sağlayan bir dizi özellik sunan hepsi bir arada bir proje yönetimi platformudur. Örneğin, ClickUp Formları geri bildirim toplama işlemini kolaylaştırmayı amaçlar ve müşteri geri bildirimi istemek ve belirli bir ürünle ilgili belirli bilgileri toplamak için kullanabileceğiniz özel formlar vardır. Platformun neler yapabileceğini gösteren ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu bile vardır.

ClickUp Docs, belgeler oluşturmak ve düzenlemek için işbirliğine dayalı bir alan sunan başka bir müşteri geri bildirim aracıdır. Kullanıcılardan geri bildirimleri belgelemek veya toplamak için harika bir yoldur. Ayrıca, geri bildirimlerle ilgili belgelerin depolandığı bir depo sağlar ve takımdaki herkesi aynı çizgide tutmanıza ve bilgilendirmenize yardımcı olur.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Kullanıcılarla geri bildirim paylaşmak için özel formlar oluşturun

Özel alanları kullanarak geri bildirim türlerini kategorilere ayırın

Yorum özelliğini kullanarak geri bildirimleri takım üyeleriyle tartışın

Geri bildirimleri ele almak için görevler oluşturun ve takım üyelerine atayın

Sık sorulan soruları yanıtlamak için SSS'ler veya bilgi bankasına yönlendirmeler oluşturun ve paylaşın

ClickUp sınırlamaları

ClickUp, proje yönetimi araçlarında, müşteri başarı yazılımlarında ve çok daha fazlasında bulunan özellikleri bir araya getiren hepsi bir arada bir platform olduğundan, bazı kullanıcılar için öğrenme eğrisi dik olabilir

Mobil uygulamada bazı fonksiyonlar eksik

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI: Tüm ücretli planlarda, Çalışma Alanı üyesi ve dahili misafir başına aylık 5 $ fiyatla satın alınabilir

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. Canny

Canny aracılığıyla

Bu müşteri geri bildirimi aracı, kuruluşların dinamik bir müşteri geri bildirimi döngüsü oluşturmasına yardımcı olur. Kullanıcılar, geri bildirim sağlamak için özellik istekleri oluşturur. Diğer kullanıcılar bu istekler üzerinde oy kullanarak, üzerinde çalışılacakları önceliklendirmenize yardımcı olur.

Bu demokratik yaklaşım, müşteri tercihleri ve kullanıcıların en çok değer verdiği gelişmeler hakkında içgörü sağlar. Uygulamalara veya web sitelerine kolayca entegre edilebilen bir geri bildirim bileşeni, müşteri geri bildirimlerini toplar.

Canny'nin en iyi özellikleri

Ürün geri bildirimlerini tek bir yerde toplayın

Ürün kararlarını bilgilendirmek için geri bildirim verilerini analiz edin

Geri bildirimlere göre özelliklere öncelik verin ve yol haritası oluşturun

Müşterilerin ilgisini çekmek için ürün güncellemelerini duyurun

Yazılımı diğer proje yönetimi araçlarıyla entegre edin

Akıllı sınırlamalar

Pahalı olabilir

Beyaz etiketleme özelliği yoktur

Veri içe aktarma için daha fazla seçenek gerekir

Akıllı fiyatlandırma

Ücretsiz

Büyüme: 360 $/ay

İş: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Canny puanları ve yorumları

Capterra: 4,7/5 (44 yorum)

3. Survicate

Survicate aracılığıyla

Survicate, hedefli anketler, geri bildirim bileşenleri ve web sitesi geri bildirim araçları dahil olmak üzere çeşitli ortamlar aracılığıyla müşteri geri bildirimlerini etkili bir şekilde toplamanızı sağlar. Kuruluşların, yanıt verenlerin ruh hallerini ve görüşlerini ölçmek için duygu analizinden yararlanarak hedef kitlesine hitap eden müşteri geri bildirim anketleri oluşturmasına olanak tanır.

Bu araç, popüler müşteri ilişkileri yönetimi ve pazarlama platformlarıyla kolayca entegre olarak veri toplama sürecini kolaylaştırır. Survicate ayrıca NPS anketleri sunarak müşteri sadakatini ölçmenize ve müşteri deneyimini iyileştirebileceğiniz ve uzun vadeli ilişkiler kurabilirsiniz alanları belirlemenize olanak tanır.

Survicate'in en iyi özellikleri

Çok kanallı müşteri geri bildirim anketleri gerçekleştirin

Anahtar müşteri geri bildirim metriklerini izleyin ve analiz edin

400'den fazla şablonla profesyonel anketler oluşturun

Yazılımı diğer üçüncü taraf araçlarınızla entegre edin

Gelişmiş hedeflemeyi kullanarak yanıt oranlarını artırın

Survicate sınırlamaları

Bazen yavaş arka uç

Rakiplere kıyasla daha az özellik

Bazı özellikler için öğrenme eğrisi dik

Survicate fiyatlandırması

Başlangıç: 53 $/ay

İş: Aylık 117 $

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Survicate puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (29 yorum)

4. Döngü

via Loop

Bu nispeten yeni bir ürün, kullanıcıların bir web sitesinin veya web uygulamasının ekran görüntüsünü alıp bunlara açıklama ekleyebildikleri görsel bir müşteri geri bildirim aracıdır. Geri bildirim bileşeni web sitelerine yerleştirilerek müşterilerin kolay erişimini sağlar.

Sitenizde bu kadar belirgin bir yere yerleştirilen geri bildirim kutusu, ziyaretçilere kuruluşun müşteri memnuniyetine önem verdiğini hatırlatarak bir geri bildirim döngüsü oluşturur. Geri bildirim döngüsü, müşteri duyarlılığı analizleri için güçlü bir itici güç görevi görür.

Loop, müşterilerin doğrudan müşteri geri bildirimi sağlayabileceği ve personel üyeleriyle ve diğer kullanıcılarla etkileşim kurabileceği bir kullanıcı forumu oluşturmak için araçlar da sunar.

Loop'un en iyi özellikleri

Görsel müşteri geri bildirimi doğrudan web sitenize entegre edilir

Gömülebilir forum, kullanıcıların geri bildirimlere oy vermesine olanak tanır

Derecelendirme sistemi, 1-10 arasında bir ölçekte geri bildirim derecelendirmelerine olanak tanıyarak kaliteli geri bildirim sağlar

Sorunsuz uygulama içi geri bildirim, kullanıcıların ekran görüntüsü almasına ve belirli bölümlere açıklama eklemesine olanak tanır

Döngü sınırlamaları

Sınırlı müşteri yorumları

Döngüsel fiyatlandırma

Ücretsiz

Premium: Aylık 39 $

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Döngüsel derecelendirmeler ve yorumlar

Yorum bulunmamaktadır

5. Typeform

Typeform aracılığıyla

Typeform, etkileşimli ve kullanıcı dostu bir tasarıma sahip bir anket aracıdır. Hızlı bir şekilde geri bildirim toplamaya başlamanızı sağlayan çeşitli anket şablonları sunar.

Şirketler, müşteri deneyiminin tüm yönlerini derinlemesine incelemek için sınırsız anket oluşturabilir. Bunlar arasında, müşteri deneyimini daha ayrıntılı bir şekilde incelemek için belirli müşteri segmentlerini hedefleyen anketler de yer alır. Bu, müşteri segmentlerini aydınlatmaya ve pazarlama çabalarının müşterilerin tercihlerine hitap etmesini sağlamaya yardımcı olabilir.

Kuruluşlar, Typeform'un analitik özelliklerini kullanarak müşteri geri bildirimlerini analiz edebilir ve bunları müşteri başarısını artırmak için kullanabilir.

Typeform'un en iyi özellikleri

Tazeleyici bir farklılık sunmayı amaçlayan formlar içerir

Her seferinde tek bir soru sunarak form doldurmayı zahmetsiz hale getirir

Kullanıcıların dikkatini çeken çarpıcı görseller

Çeşitli platformlara formlar eklemenizi sağlar

120'den fazla diğer araçla entegre

Typeform sınırlamaları

En iyi Typeform alternatiflerinin çoğundan farklı olarak, aşırı kısıtlayıcı ücretsiz plan

Karmaşık formlarda geride kalan performans

Pahalı fiyatlandırma yapısı

Typeform fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: 29 $/ay

Ayrıca: Aylık 59 $

İş: Aylık 99 $

Typeform derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (650+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (700'den fazla yorum)

6. Feefo

Feefo aracılığıyla

Feefo, geri bildirimlerin geçerli olmasını ve gerçek müşteri deneyimlerini yansıtmasını sağlamak için sıkı bir doğrulama sürecinden geçen çevrimiçi incelemelere odaklanarak, müşteri geri bildirimlerini toplamak için güvenilir bir yol sunmayı amaçlamaktadır.

Feefo'da bulunan analiz araçları, müşteri memnuniyetindeki düşüşleri belirlemenize ve dikkat edilmesi gereken alanları tam olarak tespit etmenize yardımcı olur. Bu etkileşimlerin sağladığı şeffaflık ve güven, müşteri sadakatinin artmasına yardımcı olur ve kuruluşların müşteri başarısı konusunda bir itibar kazanmasını sağlar.

Feefo'nun en iyi özellikleri

En büyük doğrulanmış alıcı yorumları platformu

Gerçek ve doğrulanmış yorumlar

Geliştirilmiş ürün ve müşteri deneyimleri

Feefo sınırlamaları

Pahalı olabilir

Raporlama, özellikle müşteri tutma yazılımıyla entegrasyon yapıyorsanız karmaşık olabilir

Feefo fiyatlandırması

Temel: 119 $/ay

Geliştirilmiş: 299 $/ay

Feefo puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (20+ yorum)

Capterra: 4/5 (2 yorum)

7. Hotjar

Hotjar aracılığıyla

Hotjar, bir müşteri geri bildirim yazılımından daha fazlasıdır: Eksiksiz bir müşteri deneyimi yönetimi çözümü sunar. Bu, kuruluşların web sitelerindeki davranışlar hakkında derin ve eyleme geçirilebilir müşteri içgörüleri elde etmelerine ve Hotjar'ın kolay anlaşılır bir görselleştirme ile sunduğu gerçek zamanlı web sitesi geri bildirimleri sağlamasına olanak tanıyan bir dizi kullanıcı test aracı içerir.

Veri toplama, web sitelerindeki müşteri girdilerini ve doğrudan kullanıcı geri bildirimlerini kaydetmekten gelir. Bu kolay erişilebilir verileri, müşteri ömür değerini artırmak için kullanabilirsiniz.

Hotjar'ın en iyi özellikleri

Isı haritalarını kullanarak web sitenizin hangi bölümlerinin en çok ilgi gördüğünü değerlendirin

Gerçek kullanıcı oturumlarını kaydederek sorunları belirleyin ve çözün

Kullanıcılar sitenizi deneyimlerken doğrudan geri bildirimlerini toplayın

Kullanıcılarla doğrudan etkileşim kurmak için anketler oluşturun

Müşterilerle bire bir görüşmeler yapın

Hotjar sınırlamaları

Sınırlı ücretsiz plan

Gelişmiş özellikler için zor öğrenme süreci

Veri depolama sınırlamaları

Hotjar fiyatlandırması

Ücretsiz

Observe Plus: Aylık 32 dolar

İşinizi Gözlemleyin: Aylık 80 dolar

Observe Scale: 171 $/ay

Ask Plus: Aylık 48 $

Ask Business: Aylık 64 $

Ask Scale: Aylık 128 dolar

Engage Plus: 280 $/ay

Engage Business: 440 $/ay

Katılım Ölçeği: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Hotjar puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (250+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (450+ yorum)

8. Sprinklr Insights

Sprinklr Insights aracılığıyla

Sprinklr Insights, müşteri geri bildirimlerini kapsamlı bir şekilde yöneten ve analiz eden güçlü bir müşteri geri bildirim aracıdır. Çeşitli temas noktalarından müşteri geri bildirimlerini toplamak için birleşik bir platform sunarak müşteri verilerinin tam entegrasyonunu sağlar.

Sprinklr'ın geri bildirim aracının ötesinde, gelişmiş analitik özellikleri eyleme geçirilebilir içgörüler sağlar. Yapay zeka (AI) geliştirmeleri, zaten değerli olan geri bildirimleri daha da kullanışlı hale getirir.

Sprinklr Insights'ın en iyi özellikleri

Birleşik müşteri deneyimi platformu

Geri bildirimlere daha derinlemesine içgörü sağlamak için yapay zeka destekli dinleme

Müşteri seslerinin gerçek zamanlı yorumlanması

Sprinklr Insights sınırlamaları

Sınırlı etkileşim yetenekleri

Daha kapsamlı yayın seçenekleri

LinkedIn desteği ile ilgili özelliklerin eksikliği

Sprinklr Insights fiyatlandırması

Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Sprinklr Insights puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (50+ yorum)

9. Userbrain

Userbrain aracılığıyla

Kullanıcı geri bildirim yazılımı Userbrain, benzersiz bir değer önerisi sunar. Gönüllülerden oluşan geniş veritabanı, kuruluşlara ürünleri hakkında gerçek kullanıcı içgörüleri sağlar. Bu, yeni ürünler veya mevcut ürünlerin yeni özellikleri için erken müşteri deneyimi testleri yapmak isteyen şirketler için mükemmeldir.

Bu, listedeki diğer öğelerle karşılaştırıldığında geri bildirim toplamak için benzersiz bir yol olduğundan, Userbrain diğer birçok müşteri geri bildirim aracıyla mükemmel bir şekilde eşleşir.

Userbrain'in en iyi özellikleri

Dakikalar içinde kullanıcı testleri oluşturun

Geniş test kullanıcı havuzuna erişin

Gerçek zamanlı kullanıcı etkileşimi videolarından içgörüler elde edin

İşbirliği özellikleriyle geri bildirim yanıtlarını iyileştirin

Userbrain sınırlamaları

Mobil arayüz üzerinde iş yapılması gerekiyor

Yazılımın özellikleri, rakiplerine kıyasla bazı sınırlamalara sahiptir

Test kullanıcılarının geri bildirimleri her zaman içgörülü değildir

Userbrain fiyatlandırma

Başlangıç: 99 $/ay

Pro: 299 $/ay

Ajans: 799 $/ay

Kullandıkça öde: Test kullanıcısı başına 39 $

Userbrain puanları ve yorumları

G2: 5/5 (beş yorum)

Capterra: 4,3/5 (86 yorum)

10. SurveyMonkey

SurveyMonkey aracılığıyla

Geri bildirim araçları arasında en büyük isimlerden biri olan SurveyMonkey, özel olarak tasarlanmış anketler oluşturmak ve dağıtmak için bir platform sunar. Birçok yüksek puanlı SurveyMonkey alternatifi olsa da, SurveyMonkey piyasadaki en iyi müşteri geri bildirim araçlarından biri olmaya devam ediyor.

Kuruluşların müşteri geri bildirimlerini etkili bir şekilde toplamasına yardımcı olmak için bir dizi şablon ve özelleştirme seçeneği sunar. Kullanıcı geri bildirimlerini daha sorunsuz bir şekilde toplamak için anket bileşenini web sitelerine yerleştirebilir ve net tavsiye puanı ile müşteri sadakatini ve memnuniyetini ölçebilirsiniz.

SurveyMonkey'in en iyi özellikleri

Geniş bir kullanım aralığı

100'den fazla uygulama ile entegre

Formları kolayca oluşturup özelleştirmenizi sağlar

Yerleşik yapay zeka ile daha iyi anketler oluşturmanıza yardımcı olur

SurveyMonkey sınırlamaları

Sınırlı ücretsiz plan

Yanıt sınırları düşüktür

Gelişmiş yetenekler için öğrenme eğrisi

SurveyMonkey fiyatlandırması

Bireysel: 39 $/ay

Takım: Kullanıcı başına aylık 25 $

Premier: Kullanıcı başına aylık 75 $

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

SurveyMonkey puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (18.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (9.500+ yorum)

ClickUp gibi harika bir müşteri geri bildirim aracını deneyin

Şimdiye kadar birkaç harika müşteri geri bildirim aracı gördük. Bunların çoğu benzersiz amaçlara hizmet ediyor ve en çok dikkatinizi çekenleri bir araya getirmek mantıklı olacaktır.

Güçlü bir çözüm için ClickUp, müşteri geri bildirim araçlarının ötesine geçerek eksiksiz bir müşteri desteği sistemi sunar. Bugün kaydolun ve ClickUp ile kullanıcı geri bildirimlerini toplayın, bilgi tabanları oluşturun ve geri bildirimle ilgili projeleri tek bir yerden yönetin. ✨