verimli Veri Toplama için 8 Ücretsiz Anket Şablonu

Anketler, hedef kitlesini veya müşterilerini daha iyi anlamak ve dolayısıyla ürün ve hizmetlerini iyileştirmek için verimli veri toplama ihtiyacı duyan yöneticiler için vazgeçilmez araçlardır. Anket tasarlamak oldukça basit görünebilir.

Ta ki, soru oluşturma, biçim seçme, veri tutarlılığını sağlama ve görsel tasarımı belirleme gibi çeşitli karmaşık görevlerin olduğunu fark edene kadar.

Anket şablonları tam da bu noktada devreye girer! ☀️

Bu önceden tasarlanmış araçlar, belirli hedeflerinize uyacak şekilde özelleştirebileceğiniz verimli bir çerçeve sunarak, verileri daha iyi toplamak, müşteri yolculuğunu anlamak veya sadık müşterilerinizin size neden bağlı kaldığını öğrenmek için kullanıcı dostu, kişiselleştirilmiş ve tutarlı bir yaklaşım sağlar.

Bu kullanışlı araçların dünyasına derinlemesine daldıktan sonra, müşterilerinizden ve çalışanlarınızdan önemli içgörüler, geri bildirimler ve diğer veri formlarını toplamanıza yardımcı olacak en iyi sekiz anket şablonunun bir listesini oluşturduk.

Anket Şablonu Nedir?

Anket, müşterilerinizin veya çalışanlarınızın deneyimleri, düşünceleri ve eylemleri hakkında bilgi toplamayı amaçlayan sorular içeren değerli bir araçtır. Anket, genel veri toplama yöntemini ifade ederken, anket bu süreçte kullanılan belirli bir araç veya tekniktir.

Anket şablonu, araştırma çalışmaları, anketler veya değerlendirmeler gibi amaçlarla anket oluşturma sürecini kolaylaştıran, önceden tasarlanmış ancak özelleştirilebilir bir düzendir.

Bu şablonlar genellikle sorular, yanıt seçenekleri ve talimatlar için standart yer tutucular içerir, böylece kişiselleştirilmiş bir anketi yapılandırmak ve tasarlamak daha kolay hale gelir.

Özel alanları Form görünümüne sürükleyip bırakarak kapsamlı anketler oluşturun veya ClickUp 3.0'da veri ve geri bildirim toplayın

Şablonun tasarımını ve yapısını tutarlı tutarken, belirli amaçlara veya anket hedeflerine göre sorular ekleyebilir, kaldırabilir ve değiştirebilirsiniz. Bu, araştırma yaparken nicel verilerinizi daha sağlam hale getirir.

Anket şablonlarını sayısal ve açıklayıcı verileri toplamak için kullanabilirsiniz. Genellikle, ayrıntılı cevaplara olanak tanıyan açık uçlu sorular ve önceden belirlenmiş evet-hayır yanıt seçenekleri için daha uygun olan kapalı uçlu sorular içerir. ❓

Anket şablonu kullanmanın avantajları

Müşteri geri bildirim anketi için anket şablonlarını kullanmanın başlıca avantajları şunlardır:

Yapılandırılmış tasarım : Sorular ve yanıtlar için önceden belirlenmiş bölümler içeren net bir çerçeve sunar

Verimlilik : Yapı zaten hazır olduğundan, biçimlendirme ve düzenlemeye zaman harcamak yerine içeriğe ve araştırma hedeflerine odaklanabilirsiniz

Özelleştirilebilirlik : Şablonları, tek tip stil ve biçimi koruyarak belirli hedeflere uyacak şekilde değiştirebilirsiniz

Netlik : Şablonlar, standartlaştırılmış ifadeler ve biçimler içerir, böylece sorular ortalama bir yanıtlayıcı için açık ve öz olur

Tutarlılık: Tüm yanıtlayanların aynı soru setini ve/veya yanıt seçeneklerini almasını sağlar

çeşitli Amaçlar için 8 Birinci Sınıf Anket Şablonu

Çoğu kişi için anket şablonları denince akla ilk gelen isim, yaygın olarak kullanılan bir çevrimiçi anket aracı olan SurveyMonkey'dir. Ancak biraz daha araştırırsanız, başka birçok kaliteli sağlayıcı bulabilirsiniz. Size hiçbir ücret ödemeden sayısız seçenek sunan mükemmel bir alternatif sunacağız. 🆓

ClickUp'tan en iyi sekiz ücretsiz anket şablonunu seçtik. Her biri, veri toplama çabalarınız için mükemmel bir başlangıç noktasıdır. Kemerlerinizi bağlayın ve kendi anketinizi oluşturmak için bu şablonların benzersiz özelliklerini keşfedin!

1. ClickUp Müşteri Memnuniyeti Anketi Şablonu

Müşteri memnuniyeti anket şablonumuzla şirketinizin hizmetlerinin müşteri beklentilerini karşıladığından emin olun ve müşterilerinizin gerçek duygularını keşfedin

ClickUp Müşteri Memnuniyeti Anketi Şablonu ile müşteri deneyiminizi iyileştirin! Müşterilerinizin ürün, hizmet ve desteğinizi nasıl algıladıklarına dair değerli içgörüler elde etmenin anahtarı bu şablonda. Topladığınız verileri kullanarak müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlayın, iyileştirme alanlarını belirleyin ve nihayetinde müşteri sadakatini artırın. ❤️‍🩹

Şablonun Müşteri Memnuniyeti Anketi Form görünümü, yardımcı olma, netlik ve çözüm kalitesi gibi alanlarla donatılmıştır ve yanıtlayanların ürün veya hizmetleriniz hakkında değerli geri bildirimler sunmasını sağlar. Bu anket formu, toplanan tüm verileri ve geri bildirimleri düzenli ClickUp görünümlerine verimli bir şekilde dönüştürür.

Yanıtlayanlar Liste görünümü'nde, ankete katılan müşterilerinizin kapsamlı bir özetini, endişeleri çözüldü (Evet) veya dikkat gerektiriyor (Hayır) olarak kategorize edilmiş şekilde görebilirsiniz. Diğer yandan, Bilgi Derecelendirme Panosu görünümü, tam derecelendirme (en iyi) ile hiç yok (kötü) arasında değişen geri bildirim kalitesini değerlendirir.

Elde edilen verileri tercihlerinize göre düzenleme esnekliğine sahipsiniz. Liste ve Pano görünümlerinde Gruplama Düğmesi'ni tıklayarak tercih ettiğiniz gruplama kriterlerini kolayca seçin.

2. ClickUp Müşterinin Sesi Şablonu

Müşterilerinizin ürün/hizmetinize yönelik beklentilerini ve tepkilerini toplayın ve sınıflandırın, böylece iyileştirmek için neler yapabileceğinizi anlayın

ClickUp Müşterinin Sesi Şablonu ile müşterilerinizin ihtiyaç duyduğunu bilmedikleri zihin okuyucu olun. Müşteri geri bildirimlerini toplamak, analiz etmek ve düzenlemek için mükemmel bir araç seti olan bu şablon, ürününüzü güçlendirmenize ve rakiplerinizin önüne geçmenize olanak tanır. 🌟

Bu Liste anket şablonu, anketler, sosyal medya, çevrimiçi yorumlar, ürün referansları ve müşteri hizmetleri etkileşimleri dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan müşteri geri bildirimlerini etkili bir şekilde toplar. Ayrıca, müşteri memnuniyetini veya endişelerini gidermek için çözümler belirlemenize ve uygulamanıza yardımcı olur.

Şablon aşağıdaki üç anahtar bileşenden oluşur:

Müşterinin Sesi (VoC) : Müşterinin yorumunu veya geri bildirimini kısa bir ifadeyle özetleyin. Örneğin, "Müşteri hizmetleri çok yavaş"

Müşteri İhtiyacı : Müşterinin ne aradığını yorumlayın. Örneğin, "Müşteriler sorgularına daha hızlı yanıt istiyor"

Çözüm: Müşterinin belirlediği ihtiyacı nasıl karşılamayı planladığınızı özetleyin. Örneğin, "Müşteri sorularını 10 dakika içinde yanıtlayın"

Bu problem çözme biçimi, müşterilerin geri bildirimlerinin sadece dinlenmekle kalmayıp, aynı zamanda eyleme geçirildiğini de görmelerini sağlar. Sonuç olarak, müşteri memnuniyetini artıracak, müşteri sadakatini güçlendirecek ve işinizin başkalarına tavsiye edilme şansını artıracaksınız.

Ayrıca, şablonun Pano görünümü, VoC Kaynağına göre kategorize edilmiş müşteri geri bildirimlerinin bütünsel bir özetini sunar. Bu görsel temsil, hedef kitlenizin birden fazla kaynağından gelen geri bildirimlerdeki benzerlikleri ve farklılıkları belirlemenize yardımcı olur.

3. ClickUp Ürün Geri Bildirim Anketi Şablonu

ClickUp Ürün Geri Bildirim Anketi Şablonu ile müşterilerinizin görüşlerini doğrudan alarak ürünlerinizi müşterilerinizin ihtiyaçlarına göre geliştirin

ClickUp Ürün Geri Bildirim Anketi Şablonu, paha biçilmez müşteri içgörülerini toplamak ve ürünlerinizi buna göre iyileştirmek için gizli silahınızdır!

Ürün Geri Bildirim Anketi formunu hedef kitlenize dağıtarak, geri bildirim vermek istedikleri ürünü seçmelerini sağlayın. Kullanım süreleri, kullanım sıklıkları ve ürün değerlendirmeleri gibi ek bilgiler toplayın.

Formu özelleştirmek için Düzenleme görünümüne erişerek Özel Alanlar ekleyin veya kaldırın. Bu anket şablonunda üç görünüm mevcuttur Liste şablonu:

Gönderiler Liste görünümü: Durumuna göre (İncelenecek, İnceleniyor ve İncelendi) kategorize edilmiş, gönderilen müşteri yanıtlarının kapsamlı bir listesi Ürün Puanları Liste görünümü: Kalite, Fiyat, İlk Kullanım Deneyimi, Kullanılabilirlik, Müşteri Hizmetleri, Satın Alma Deneyimi ve Kullanım Deneyimi gibi çeşitli Özel Alanlar ile müşteri puanlarının özeti Genel Memnuniyet Pano görünümü: Ürün geri bildirimlerinizi Genel Ürün Memnuniyeti'ne göre sıralayan bir Ürün geri bildirimlerinizi Genel Ürün Memnuniyeti'ne göre sıralayan bir Kanban panosu

ClickUp'taki Otomasyonları kullanarak anket formunu e-posta, sosyal medya veya diğer platformlar aracılığıyla hızlı bir şekilde dağıtabilirsiniz.

4. ClickUp Anket Proje Planı Şablonu

ClickUp Anket Proje Planı Şablonunu kullanarak baştan sona bir anket proje planı oluşturun ve yönetin

Müşterileri ve paydaşları anketlerle araştırmak, ürününüzü, pazarınızı ve kullanıcı ihtiyaçlarını anlamak için doğru yoldur. ClickUp Anket Proje Planı Şablonu ile anket projelerinizi baştan sona sorunsuz bir şekilde yönetebilir, doğru sonuçlar ve veriye dayalı kararlar alabilirsiniz.

Görev adını ve etkinlik ayrıntılarını Proje Planı Şablonu Liste görünümü'ne ekleyerek başlayın. Örneğin, Anket Soruları Geliştirme adlı bir görev oluşturabilir ve Özel Alanlar'ı kullanarak durumunu (Başlamadı olarak ayarlayın), etki düzeyini (Yüksek olarak işaretleyin) ve ilgili departmanı (Araştırma olarak atayın) gibi belirli bilgileri sağlayabilirsiniz. 🕵️

Planlama İlerleme Panosu görünümünde, görevler anket soruları geliştirme, anket düzenini tasarlama ve anketi başlatma gibi belirli eylemleri temsil eden kartlar olarak görünür. Bir görevin durumunu, ilgili kartı panodaki uygun bir yere sürükleyip bırakarak kolayca güncelleyebilir ve ilerlemeyi doğru bir şekilde yansıtabilirsiniz.

Bunun gibi çevrimiçi anket örnekleri, katılımcıların önemli bilgileri doldururken siz de bunları görevler halinde sıralayıp filtreleyebilmenizi sağlar.

5. ClickUp Çalışan Bağlılığı Anketi Şablonu

ClickUp Çalışan Bağlılığı Anketi Şablonu'nu kullanarak çalışanların işyerindeki memnuniyetini değerlendirin ve iyileştirme alanlarını belirleyin

ClickUp Çalışan Bağlılığı Anketi Şablonu ile takım üyelerinizin bağlılığı, adanmışlığı ve coşkusu hakkında değerli bilgiler edinin. Bu tür anket şablonları, çalışanların motivasyonlarını daha iyi anlamanıza ve iyileştirme alanlarını belirlemenize yardımcı olan güçlü bir araçtır. 🧰

Çalışan Bağlılığı Anket Formu görünümünü, takım üyelerine işyeri memnuniyeti, motivasyon ve üstlerinden aldıkları destek gibi konularda sorgular sormak için bir anket olarak kullanın. Form tamamen özelleştirilebilir, böylece daha derinlemesine bir değerlendirme için sorular ve ifadeler ekleyebilirsiniz.

"İş ve özel hayatım arasında sağlıklı bir denge kurabilirim." gibi doğrudan ifadelere yanıtlar için bir derecelendirme ölçeği açılır menüsü (Kesinlikle Katılıyorum'dan Kesinlikle Katılmıyorum'a kadar) ekleyin. Ayrıca, çalışanların deneyimleri hakkında kapsamlı geri bildirimler toplamak için "Deneyiminizi nasıl iyileştirebiliriz?" gibi açık uçlu sorular kullanma seçeneğiniz de vardır.

Gönderildikten sonra, tüm geri bildirim formları Nicel Geri Bildirim Liste görünümünde görünür. Bu görünüm, Çalışan Adı ve Takım gibi Özel Alanları içerir. İş memnuniyeti, destek ve işbirliği gibi kapalı uçlu sorulara verilen yanıtları gösterir.

Verbatim Liste görünümü'nü keşfederek genel geri bildirimlere erişin. Burada, açık uçlu sorulara çalışanların yanıtlarını okuyabilir, rollerini ve takım bağlantılarını görebilirsiniz. Bu görünüm, sorunları ve bunların kaynaklarını belirlemenin etkili bir yolunu sunarak müşteri memnuniyetini artırmanıza yardımcı olur.

6. ClickUp Katılım Anketi Eylem Planı Şablonu

ClickUp Katılım Anketi Eylem Planı Şablonunu kullanarak, çalışanların geri bildirimlerini analiz ettikten sonra sorunsuz bir eylem planı oluşturun

Çalışanlarınızdan geri bildirim toplamak, onların memnuniyetini artırmak için sadece bir başlangıç noktasıdır. ClickUp Bağlılık Anketi Eylem Planı Şablonu, müşteri memnuniyeti için etkili değişiklikler yapmak üzere bir strateji geliştirmenize yardımcı olarak çabalarınızı sonuçlandırır.

Ele almak istediğiniz ilk sorunun işyerinde motivasyon eksikliği olduğunu varsayalım. Bu belge şablonu, aşağıdaki öğeleri ekleyebileceğiniz önceden tasarlanmış bir tablo ile birlikte gelir:

Sorun açıklaması: Daha önce yapılan ankette, çalışanların rollerinde motivasyon ve coşku eksikliği olduğu ortaya çıktı diyebilirsiniz İyileştirme alanı: İyileştirme alanları olarak İyileştirme alanları olarak çalışan bağlılığı ve moralini ekleyin Kök neden: Ağır iş yükü, takdir edilememe ve sınırlı büyüme fırsatları gibi sorunun başlıca nedenlerini listeleyin 4M1E sınıflandırması: Sorunun temel nedenini sınıflandırmak için İnsan, Makine, Yöntem, Malzeme ve Çevre çerçevesini kullanın. Örneğin, eski teknoloji (Makine) veya gerekli kaynaklara sınırlı erişim (Malzeme) motivasyon eksikliğine neden olabilir Çözüm: Bir takdir programı uygulamak, görevleri daha eşit bir şekilde dağıtmak ve büyüme fırsatlarını teşvik etmek gibi bir çözüm önerin Metrikler: Çalışan memnuniyet puanlarındaki artış, işten ayrılma oranındaki azalma ve Çalışan memnuniyet puanlarındaki artış, işten ayrılma oranındaki azalma ve verimlilikteki artış gibi eylem planının başarı göstergelerini belirleyin Sorumlu: Değişikliklerin uygulanmasından İK Departmanı, Yöneticiler ve Takım Liderleri'ni sorumlu tutun Tamamlanma Tarihi: Bir eylem planı tamamlanma tarihi seçin. Bu örnekte altı ay makul bir süre olacaktır

7. ClickUp Çalışan Geri Bildirim Şablonu

ClickUp Çalışan Geri Bildirim Şablonu'nu kullanarak çalışanlarınızın şirketiniz hakkında ne düşündüğünü öğrenin ve onların deneyimlerini iyileştirin

ClickUp Çalışan Geri Bildirim Şablonu, yönetim ve kurum kültüründen maaşlara, yan haklara ve iş yeri atmosferine kadar her konuda çalışanların duygularını yakalamak için en büyük kozunuzdur.

Çalışanlarınızın işinizin farklı yönleri hakkındaki görüşlerini ölçmek ve hedefli iyileştirmeler yapmak için Çalışan Geri Bildirim Anketi'ni takım üyelerinizle paylaşarak başlayın. Müşteri memnuniyetini hızlı bir şekilde değerlendirmek için yanıt ifadeleri oluşturun ve "Kesinlikle Katılıyorum" ile "Kesinlikle Katılmıyorum" arasında bir derecelendirme ölçeği sağlayın.

Anket formu tamamen özelleştirilebilir, böylece sorular ve ifadeler ekleyebilir, değiştirebilir veya geliştirebilir, katılım için emoji tabanlı derecelendirmeler ekleyebilir ve yapıcı yanıtlar almak için gerekli alanları belirleyebilirsiniz. 🎨

Yanıtlar Panosu'nda, tüm gönderiler Departman Özel Alanına göre sıralanır. Görev kartları, bu çevrimiçi ankette her yanıtlayanın adını ve gönderilen tüm bilgileri gösterir.

Görünümü özelleştirmek için, gönderileri diğer Özel Alanlara göre gruplandırabilir ve yönetim şeffaflığı, yöneticiyle iletişim ve değişime açıklık ile ilgili çalışan değerlendirmelerine odaklanabilirsiniz.

8. ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu

ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonunu kullanarak hizmetleriniz ve takımınızla ilgili müşteri geri bildirimlerini toplayın ve analiz edin

ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu, ürün özelliklerinden fiyatlandırma ve müşteri desteğine kadar her konuda müşteri geri bildirimlerini toplayarak geçmiş hatalardan ders almanızı sağlayan dijital bir sihirbazdır. 🧞‍♂️

Bir hizmet sağladıktan veya satış yaptıktan sonra, şablonun Geri Bildirim Formu bağlantısını müşterilerinizle paylaşarak onların görüşlerini toplayın. Bu listedeki anket şablonlarından bu çevrimiçi anket, deneyimlerini ve ihtiyaçlarını değerlendirmek için hazır alanlarla birlikte gelir. Ayrıca, toplanan verileri daha iyi anlamak için formu istediğiniz gibi kolayca değiştirmek için daha fazla alan ekleyebilirsiniz.

Hizmet Değerlendirme Liste görünümü , dış cephe boyama, mutfak tadilatı ve banyo tadilatı gibi müşterilerin değerlendirdiği hizmetlere göre gruplandırılmış müşteri geri bildirimlerini gösterir. Mutfak tadilatını örnek olarak alırsak, bu listenin anahtar bileşenleri şöyle görünür:

Genel değerlendirme: Ürüne verilen yıldız sayısı (ör. beş üzerinden dört)

Puanlama nedeni : Kullanıcı, "Sonuçtan memnunum, ancak iyileştirilebilecek noktalar var" gibi bir yanıt verebilir

İyileştirme önerileri: Şu öneriyi sunabilirler: "Hizmet sağlayıcı malzemeleri daha erken sipariş etseydi, zamanında bitirebilirdik."

Aynı şekilde, Sağlayıcı Değerlendirme Listesi görünümünü açarak takımınızın performansını değerlendirebilirsiniz. Burada, takım üyelerinizin listesini, değerlendirmelerini, iyileştirme önerilerini ve puanlarının nedenlerini ve diğer Özel Alanları görebilirsiniz.

Son olarak, Genel Öneriler Panosu görünümünü açarak çalışanlarınızı en yüksekten en düşüğe kadar puanlara göre gruplandırılmış olarak görebilirsiniz. Hizmet sağlayıcının adı, müşteri kademesi ve hizmet türü gibi daha fazla ayrıntı için bireysel geri bildirimleri gösteren kartlara tıklayın.

Bu çevrimiçi anket, etkili bir şekilde yanıt vermenize ve takımınızla başarıları kutlamanıza veya düşük puan alan çalışanlara koçluk sağlamanıza olanak tanır.

Ücretsiz Anket Şablonlarıyla Kolayca Geri Bildirim Toplayın ve İşinizi Geliştirin

Geri bildirimleri analiz ederek iyileştirmelere öncelik vermek, bu sekiz ücretsiz anket şablonu ile çocuk oyuncağı. Çalışan bağlılığından ürün geri bildirimlerine ve müşteri memnuniyetine kadar her konuda ayrıntılı bilgiler toplamanıza yardımcı olurlar.

Veri toplama dışındaki görevlerde yardıma ihtiyacınız olursa, hemen her türlü işi kolaylaştırmak için 1.000'den fazla seçenek sunan bir altın madeni olan ClickUp şablon kitaplığına göz atın.

Potansiyellerini tam olarak ortaya çıkarın ve işinizin yeni zirvelere ulaşmasına tanık olun! ✈️