11 Ücretsiz Geri Bildirim Formu Şablonu

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Geri Bildirim Formu Şablonu nedir?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Geri bildirim formu şablonu, müşterilerden veya çalışanlardan geri bildirim toplamak için gerekli tüm alanları ve soruları içeren önceden tasarlanmış bir formdur. " } }, { "@type": "Question", "name": "İyi Bir Geri Bildirim Formu Şablonu Nedir?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "İyi bir geri bildirim formu şablonu, yanıtlayanların kolayca anlayabileceği açık ve öz sorular içermelidir. Ayrıca, yanıtlayanları formu doldurmaya teşvik eden profesyonel ve görsel olarak çekici bir tasarıma sahip olmalıdır. " } } ] }

Bir yönetici olarak, müşterilerinizden veya çalışanlarınızdan geri bildirim toplamak, ürünlerinizi, hizmetlerinizi ve genel iş operasyonlarınızı iyileştirmenin önemli bir parçasıdır.

Ancak, özellikle ne tür sorular soracağınız veya hangi biçimi kullanacağınız konusunda emin değilseniz, sıfırdan bir geri bildirim formu oluşturmak zor bir görev olabilir. Bu nedenle, işe başlamanıza yardımcı olmak için 11 kolay kullanımlı geri bildirim formu şablonu ve örneği içeren bir liste hazırladık.

Bu blog gönderisinde, geri bildirim formu şablonunun ne olduğunu, iyi bir geri bildirim formu şablonunu oluşturan unsurları tanımlayacak ve aralarından seçim yapabileceğiniz farklı şablonlar sunacağız. Her şablon, bir açıklama, avantajlar, örnek kullanım durumları ve şablonu indirmek için bir eylem çağrısı içerecektir.

Hadi başlayalım!

Geri Bildirim Formu Şablonu nedir?

Geri bildirim formu şablonu, müşterilerden veya çalışanlardan geri bildirim toplamak için gerekli tüm alanları ve soruları içeren önceden tasarlanmış bir formdur.

Ürünler, hizmetler, iş ortamları veya iş faaliyetlerinizin diğer herhangi bir yönü hakkında geri bildirim toplamak için kullanılabilir. Geri bildirim formu şablonları, çevrimiçi formlar, anketler veya soru formları dahil olmak üzere çeşitli biçimlerde oluşturulabilir.

İyi bir müşteri geri bildirim formu şablonu nedir?

Basit tutun: Geri bildirim formları mümkün olduğunca kısa ve öz olmalıdır. Müşterilerinizden veya müşterilerinizden ihtiyacınız olan bilgileri almak için kesinlikle gerekli olan soruları sorun. Yorumlar için Alan Açın: Değerli geri bildirimler aldığınızdan emin olmak istiyorsanız, katılımcıların düşüncelerini ifade edebilecekleri açık bir alan sağlamanız önemlidir. Bu, değerli içgörüler elde etmenize ve ürün veya hizmetinizi geliştirmenize yardımcı olacaktır. Okunmasını kolaylaştırın: Açık bir dil kullanın ve katılımcıları şaşırtabilecek veya uzaklaştırabilecek jargonlardan kaçının. Seçenekler sunun: Katılımcılara derecelendirme ölçekleri veya çoktan seçmeli sorular gibi çeşitli yanıt seçenekleri sunun. Bu, katılımcılardan daha kesin ve doğru yanıtlar almanıza yardımcı olacaktır. Erişilebilir hale getirin: Tüm katılımcıların, cihazları veya internet bağlantı hızları ne olursa olsun geri bildirim formu şablonuna erişebilmelerini sağlamak önemlidir. Daha geniş bir kitleye ulaşmak için formun mobil cihazlara uygun bir sürümünü oluşturmayı düşünün. İletişim Bilgilerini İsteyin: E-posta adresi veya telefon numarası gibi iletişim bilgilerini isteyerek katılımcılarla daha kolay iletişim kurabilirsiniz. Bu, yanıtları doğrulamanıza ve veri toplama sırasında ortaya çıkabilecek olası sorunları belirlemenize de yardımcı olacaktır. Güvenliği sağlayın: Güvenli bir geri bildirim formu şablonu kullanarak müşterilerinizin verilerini korumak önemlidir. Formunuzun şifreli olduğundan ve gerekli tüm veri koruma yasalarına uyduğunuzdan emin olun.

11 Geri Bildirim Formu Şablonu

Müşterilerinizden veya çalışanlarınızdan geri bildirim toplamak için 11 geri bildirim formundan oluşan bir liste hazırladık. Her şablonun odak noktası farklıdır, bu nedenle ihtiyaçlarınıza en uygun olanı seçin.

1. ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu

ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu, müşterilerden geri bildirim toplamaya yardımcı olan özelleştirilebilir bir dijital formdur. Form, işletmelerin tüm geri bildirimleri tek bir yerde görüntülemelerine olanak tanır ve böylece ürün ve hizmetlerini iyileştirme fırsatı sunar.

Bu şablonu kullanmanın avantajları arasında daha hızlı veri toplama, geri bildirimler için merkezi bir konum ve analiz için düzenli bir sistem bulunur. Bu şablon, ürün özellikleri, müşteri desteği, fiyatlandırma ve daha fazlası gibi çeşitli konularda geri bildirim toplamak için kullanılabilir.

Ürününüzün yeni bir sürümünü piyasaya süren bir yazılım şirketi olduğunuzu varsayalım. ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonunu kullanarak müşterilerinizden yeni özellikler, arayüz ve performansla ilgili geri bildirimler toplayabilirsiniz. Bu şablonu kullanarak müşterilerinizden hızlı bir şekilde veri toplayabilir ve geri bildirimleri analiz ederek ürününüzü daha da iyileştirebilirsiniz.

Geri bildirim toplama sürecini kolaylaştırmak ve analiz için merkezi bir konuma sahip olmak isteyen şirketler bu şablonu kullanmalıdır.

2. ClickUp Geri Bildirim Formları Şablonu: Öneriler Pano görünümü

Bu Şablonu İndirin ClickUp Geri Bildirim Formları Şablonu: Öneriler Pano görünümü

ClickUp Geri Bildirim Formu Önerileri Şablonu, ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonuna benzer, ancak bu sürümde geri bildirim önerilerini yönetmeye yardımcı olan bir ClickUp Pano Görünümü bulunur. Bu şablon, geri bildirimlere öncelik vermek ve bunlara göre hareket etmek için geri bildirim önerilerinin daha kolay düzenlenmesini ve izlenmesini sağlar.

Ürün özellikleri, müşteri desteği, fiyatlandırma ve daha fazlası gibi çeşitli konularda geri bildirim toplayın. Bir ürün yöneticisi olduğunuzu ve ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu'nu kullanarak müşterilerden geri bildirim topladığınızı varsayalım.

ClickUp Geri Bildirim Formu Önerileri Şablonunu kullanarak, geri bildirim önerilerini öncelik ve durumlarıyla birlikte içeren bir pano oluşturabilirsiniz. Bu pano, geri bildirimleri önemine göre önceliklendirmenize ve buna göre harekete geçmenize yardımcı olacaktır.

3. ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu: Sağlayıcı Değerlendirme Geri Bildirim Formu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu: Sağlayıcı Değerlendirme Geri Bildirim Formu

Bu ClickUp şablonu, orijinal temel Geri Bildirim Formu şablonuyla aynıdır, ancak hizmetler yerine bireysel sağlayıcıları gösterir. Bu şablon, işletmelerin belirli sağlayıcılar hakkında geri bildirim toplayarak performanslarını iyileştirmelerine ve müşteri memnuniyetini sağlamalarına olanak tanır. Her sağlayıcının performansını daha iyi anlayın, iyileştirme alanlarını belirleyin ve müşteri sorunlarını daha verimli bir şekilde çözün.

Bir ev temizlik hizmeti işletiyorsunuz ve birkaç sağlayıcınız var. ClickUp Sağlayıcı Değerlendirme Geri Bildirim Formu Şablonunu kullanarak her sağlayıcının performansı hakkında geri bildirim toplayabilir, iyileştirme alanlarını belirleyebilir ve müşteri memnuniyetini sağlayabilirsiniz.

Bu şablon, birden fazla sağlayıcıya sahip ve geri bildirim toplayarak performansını iyileştirmek isteyen hizmet tabanlı işler için idealdir.

4. ClickUp Çalışan Geri Bildirim Formu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Çalışan Geri Bildirim Formu Şablonu

ClickUp Çalışan Geri Bildirim Formu Şablonu, işletmelerin çalışanlarından yönetim, şirket kültürü, maaşlar, yan haklar ve çalışma ortamı ile ilgili geri bildirimler almasını sağlar. Bu şablonu kullanmanın avantajları arasında çalışan memnuniyetini daha iyi anlamak, iyileştirme alanlarını belirlemek ve çalışan bağlılığını artırmak sayılabilir.

Küçük bir işletme sahibi olduğunuzu ve çalışanlarınızın iş memnuniyet düzeyini anlamak istediğinizi varsayalım. ClickUp Çalışan Geri Bildirim Formu Şablonunu kullanarak işyerinin çeşitli yönleri hakkında geri bildirim toplayabilir ve çalışan memnuniyetini artırmak için adımlar atabilirsiniz.

Bu şablon, çalışanlarından geri bildirim toplamak ve çalışan memnuniyetini artırmak isteyen her boyuttaki iş için idealdir.

5. ClickUp Çalışan Geri Bildirim Formu Şablonu: Pano görünümü

Bu Şablonu İndirin ClickUp Çalışan Geri Bildirim Formu Şablonu: Pano görünümü

Yukarıdaki ClickUp şablonuna benzer şekilde, bu sürümde geri bildirim sürecini yönetmek için bir ClickUp Pano görünümü bulunur. Bu şablonu kullanmanın avantajları arasında geri bildirimlerin daha kolay düzenlenmesi ve izlenmesi, geri bildirimlere öncelik verilmesi ve bunlara göre hareket edilmesi yer alır.

ClickUp Çalışan Geri Bildirim Formu Şablonu'nu kullanarak çalışanlarınızdan geri bildirim topladığınızı varsayalım. Bu şablonu kullanarak, geri bildirimleri öncelik ve durumlarıyla birlikte içeren bir pano oluşturabilirsiniz. Bu pano, geri bildirimleri önemine göre önceliklendirmenize ve buna göre harekete geçmenize yardımcı olacaktır.

Bu şablon, geri bildirimleri düzenleyip izleyerek çalışan geri bildirim yönetim sürecini kolaylaştırmak isteyen her boyuttaki işletme için idealdir.

6. ClickUp Ürün Geri Bildirim Anketi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Ürün Geri Bildirim Anketi Şablonu

ClickUp Ürün Geri Bildirim Anketi Şablonu, işletmelerin müşterilerinden ürünleri hakkında geri bildirim almasına yardımcı olur. Bu şablonu kullanmanın avantajları arasında müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlamak, iyileştirme alanlarını belirlemek ve nihayetinde gelirinizi artırmak yer alır.

Küçük bir işletme sahibi olduğunuzu ve müşterilerinizin ihtiyaçlarını daha iyi anlamak istediğinizi varsayalım. Bu ürün geri bildirimi şablonunu kullanarak ürünlerinizle ilgili içgörüler toplayabilir ve bu verileri ürünlerinizi iyileştirmek ve nihayetinde gelirinizi artırmak için kullanabilirsiniz.

Bu şablon, ürünleri hakkında geri bildirim toplamak ve müşteri geri bildirimlerine göre ürünlerini iyileştirmek isteyen her boyuttaki işletme için idealdir.

Bonus: SurveyMonkey alternatifleri

7. ClickUp Çalışan İletişimi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Çalışan İletişimi Şablonu

ClickUp Çalışan İletişimi Şablonu, işletmelerin etkili bir iç iletişim sistemi oluşturmasına yardımcı olur. Şablon, tutarlı ve net bir ortamda proje iletişimini destekleyen bir yapı içerir. Bu şablonu kullanmanın avantajları arasında iletişimde iyileşme, verimlilik artışı ve daha iyi işbirliği sayılabilir.

Bir proje yöneticisi olduğunuzu ve takımınız içindeki iletişimi iyileştirmek istediğinizi varsayalım. ClickUp Çalışan İletişimi Şablonunu kullanarak takımınız için net ve tutarlı bir iletişim süreci oluşturabilirsiniz. Bu şablon, iletişimi iyileştirmenize, verimliliği artırmanıza ve işbirliğini güçlendirmenize yardımcı olacaktır.

Bu şablon, iç iletişim süreçlerini iyileştirmek ve işbirliğini geliştirmek isteyen her boyuttaki işletme için idealdir.

8. ClickUp Müşteri Memnuniyeti Anketi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Müşteri Memnuniyeti Anketi Şablonu

ClickUp Müşteri Memnuniyeti Anketi Şablonu, işletmelerin müşterilerinin destek ve hizmetlerini nasıl algıladığını anlamasına yardımcı olur. Şablon, müşteri memnuniyeti ile ilgili verileri toplamaya ve iyileştirme alanlarını belirlemeye yardımcı olan sorular içerir. Bu şablonu kullanmanın avantajları arasında müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlamak, iyileştirme alanlarını belirlemek ve nihayetinde müşteri sadakatini artırmak yer alır.

Küçük bir işletme sahibi olduğunuzu ve müşterilerinizin müşteri desteği ve hizmetlerinizden memnuniyet düzeyini anlamak istediğinizi varsayalım. ClickUp Müşteri Memnuniyeti Anketi Şablonunu kullanarak müşteri desteği ve hizmetlerinizle ilgili geri bildirim toplayabilir ve bu verileri müşteri sadakatini artırmak için kullanabilirsiniz.

Bu şablon, müşteri desteği ve hizmetleri hakkında geri bildirim toplamak ve müşteri sadakatini artırmak isteyen her boyuttaki işletme için idealdir.

9. Zenpilot tarafından sunulan ClickUp Ajans Müşteri Durum Takipçisi

Bu Şablonu İndirin Zenpilot tarafından sunulan ClickUp Ajans Müşteri Durum Takipçisi

Geri bildirim formları ve müşteri anketleri, işletmelerin müşterileri hakkında değerli bilgiler toplamak için önemli araçlardır. Ancak, bu verileri yönetmek zor olabilir. İşte Zenpilot Template'ın ClickUp Agency Client Health Tracker'ı devreye girer. Bu özelleştirilebilir şablon, ajansların müşteri ilişkilerinin durumunu tek bir yerden izlemelerine olanak tanır ve geri bildirim formları ve anketlerden elde edilen müşteri bilgilerini kolayca yönetmelerini sağlar.

ClickUp Ajans Müşteri Sağlık İzleyici ile ajanslar, müşteri memnuniyet düzeyleri, anket yanıtları ve geri bildirimler dahil olmak üzere bir dizi önemli veri noktasını kolayca izleyebilir. Bu bilgileri tek bir merkezi konumda kaydederek, işletmeler müşterilerinin ihtiyaçlarını ve tercihlerini daha iyi anlayabilir. Bu, hizmetlerini optimize etmelerine ve genel müşteri memnuniyetini artırmalarına olanak tanır.

ClickUp Ajans Müşteri Sağlık Takipçisini geri bildirim formunuza ve müşteri anketi sürecinize dahil ederek, müşteri ihtiyaçlarının bir adım önünde olabilirsiniz ve müşteri memnuniyetini artırabilirsiniz.

10. ClickUp Çalışan Bağlılığı Anketi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Çalışan Bağlılığı Anketi Şablonu

ClickUp Çalışan Bağlılığı Anketi Şablonu, işletmelerin çalışanlarının bağlılık ve katılım düzeylerini anlamalarına yardımcı olur. Çalışan memnuniyeti, motivasyonu ve bağlılığı hakkında veri toplamaya yardımcı sorular içerir.

Bunun avantajları arasında çalışanların ihtiyaçlarını daha iyi anlamak, iyileştirme alanlarını belirlemek ve nihayetinde çalışan memnuniyetini ve bağlılığını artırmak sayılabilir. Küçük bir işletme sahibi olduğunuzu ve çalışanlarınızın bağlılık ve memnuniyet düzeyini anlamak istediğinizi varsayalım.

Şablonu, çalışan memnuniyeti, motivasyonu ve bağlılığı hakkında geri bildirim toplamak için kullanabilir ve bu verileri çalışan memnuniyetini ve bağlılığını artırmak için kullanabilirsiniz. Çalışan bağlılığı hakkında geri bildirim toplamak ve çalışan memnuniyetini ve bağlılığını artırmak isteyen her boyuttaki işletme için idealdir.

11. ClickUp Başlat Durdur Devam Et Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Başlat Durdur Devam Et Şablonu

ClickUp Başlat Durdur Devam Et Şablonu, bireylerin ve takımların istenen sonuçları elde etmek için hangi faaliyetleri başlatmaları, durdurmaları veya devam ettirmeleri gerektiğini düşünmelerine yardımcı olan bir grafiktir. Şablon, her sütun belirli bir eylemi temsil eden Başlat, Durdur ve Devam Et olmak üzere üç satır içerir. Bu şablonu kullanmanın avantajları arasında çabaların daha iyi uyumlaştırılması, iyileştirme alanlarının belirlenmesi ve ilerlemenin görsel olarak gösterilmesi sayılabilir.

Bir proje yöneticisi olduğunuzu ve iyileştirme alanlarını belirlemek için takımınızın faaliyetlerini değerlendirmek istediğinizi varsayalım. ClickUp Start'ı kullanarak takımınızın performansını iyileştirmek için hangi faaliyetleri başlatması, durdurması veya sürdürmesi gerektiğini değerlendirebilirsiniz. Bu şablon, çabalarınızı uyumlu hale getirmenize ve istediğiniz sonuçları elde etmek için iyileştirme alanlarını belirlemenize yardımcı olacaktır.

Bu şablon, faaliyetlerini değerlendirmek ve sonuçlarını iyileştirmek isteyen tüm boyutlardaki bireyler ve takımlar için idealdir.

Geri Bildirim Formu Şablonu SSS

Geri Bildirim Formu Verileriyle Ne Yapılacak?

Geri bildirim formu şablonlarını kullanarak müşterilerinizden veya çalışanlarınızdan geri bildirim topladıktan sonra, bu verilerle bir şeyler yapmak önemlidir. İşte birkaç fikir:

Verilerinizi analiz ederek eğilimleri ve kalıpları belirleyin; neyin işe yaradığını ve nerede iyileştirme yapabileceğinizi daha iyi anlayın.

Geri bildirimleri, işinizin çeşitli alanlarında uygulayabileceğiniz eyleme geçirilebilir öğeler oluşturmak için kullanın.

Geri bildirimleri kuruluşunuzdaki diğer departmanlar veya takımlarla paylaşın, böylece herkes müşteri deneyiminden haberdar olsun.

Ne tür geri bildirim formları vardır?

Etkili geri bildirim formları oluşturmak için kullanılabilecek birkaç tür vardır. İşte birkaç geri bildirim formu örneği:

Anketler: Anketler, müşterilere ilgili sorular sorma ve müşteri görüşleri ve davranışları hakkında değerli bilgiler edinme fırsatı sağladığından, müşterilerden yapılandırılmış veriler toplamak için harika bir yoldur.

Yorum Formları: Bu formlar, müşterilerin ürün veya hizmetiniz hakkında yorum ve geri bildirimde bulunmalarını sağlar. Genellikle düşünce ve izlenimler gibi yapılandırılmamış verileri toplamak için kullanılırlar.

Net Promoter Score (NPS): NPS, müşterilerin bir ürünü veya hizmeti başkalarına tavsiye etme olasılığını ölçen bir müşteri deneyimi metriğidir. Müşteri sadakatini ve memnuniyetini ölçmek için 0-10 arasında bir sayısal ölçek kullanır.

İletişim Formları: Bu formlar, potansiyel müşteriler veya potansiyel müşteriler için ad, e-posta adresi, telefon numarası ve diğer ayrıntılar gibi iletişim bilgilerini toplamak için idealdir.

Potansiyel Müşteri Formları: Bu formlar, ürün veya hizmetinize faiz gösteren web sitesi ziyaretçilerinden potansiyel müşteri bilgilerini almak için gereklidir. Genellikle iş unvanı, şirket adı ve sektör gibi alanları içerir.

Daha fazla kişinin müşteri geri bildirim formlarını doldurmasını nasıl teşvik edebilirim?

Müşterileri teşvik etmek, yanıt oranlarını artırmak ve müşteri geri bildirimleri toplamak için harika bir yoldur. İndirimler veya ödül kazanma şansı gibi şeyler sunun. Ayrıca, formunuzun kullanımı kolay ve mobil cihazlara uygun olmasını sağlamak, müşterilerin formu sorunsuz bir şekilde doldurmasına yardımcı olacaktır. Müşterilerin her soruya çok fazla zaman harcamaması için soruları kısa ve doğrudan tutmaya çalışın.

Çalışan ve Müşteri Geri Bildirim Formları Oluşturma Arasındaki Fark

Çalışan geri bildirim formları genellikle iş performansı ve iş beklentileri, beceri geliştirme fırsatları ve takım morali gibi memnuniyetle ilgili sorunlara odaklanan sorular içerir. Genellikle çalışanların 1-10 arasında bir ölçekte veya "Katılıyorum", "Katılmıyorum" veya "Fikrim yok" gibi çoktan seçmeli cevaplarla soruları yanıtlamasını gerektirir.

Müşteri geri bildirim formları ise daha açık uçludur ve müşterilerin bir şirketin ürünleri veya hizmetleri hakkında ne düşündüklerine odaklanır. Genellikle "Ürünümüzün hangi özelliklerini beğendiniz?" veya "Müşteri hizmetlerimizi nasıl iyileştirebiliriz?" gibi sorular sorulur. Müşteri yanıtları daha sonra iyileştirme için potansiyel alanları belirlemek için kullanılır.

ClickUp'ta Kendi Geri Bildirim Formlarınızı Oluşturmaya Başlayın

Ürünleriniz, hizmetleriniz, çalışanlarınız veya müşteri desteğiniz hakkında geri bildirim toplamak için geri bildirim formları kullanmak istiyorsanız, şablonlarımız yanıtlayanların kolayca anlayabileceği açık ve öz sorular içerir.

Ayrıca, şablonlarımız, yanıtlayanları formu doldurmaya teşvik eden ve hem açık uçlu hem de çoktan seçmeli yanıtlara olanak tanıyan, görsel olarak çekici tasarımlara sahiptir ve çeşitli geri bildirim seçenekleri sunar. Geri bildirim formu şablonları ve örnekleri listemizin, geri bildirimleri etkili bir şekilde toplayarak ve analiz ederek iş operasyonlarınızı iyileştirmenize yardımcı olacağını umuyoruz.

ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonunu indirmeyi ve daha fazla proje yönetimi şablonu ve çözümü için ClickUp şablon merkezinde diğer şablonlara göz atmayı unutmayın. Geri bildirim toplama yolculuğunuzda bol şanslar!