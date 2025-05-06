2025'te 10 Google Workspace Alternatifi: G Suite Benzeri Araçlar

Modern iş yeri, bağlantıda kalmak, verimli çalışmak ve organize olmak için işbirliği araçlarına büyük ölçüde güveniyor. Google Workspace (eski adıyla G Suite) gibi yazılım paketleri, çalışma şeklimizi değiştirerek dünyanın diğer ucundaki bir ekip arkadaşıyla birlikte çalışmayı mümkün hale getirdi.

5,40 $ (indirimli fiyat) ve üzeri fiyatlarla Google Workspace kullanıcıları, özel iş e-postası, müşteri desteği ve Drive, Dokümanlar, Slaytlar, Meet ve daha fazlası gibi belge işbirliği araçlarına sahip olur. Bunlar, tanıdık Google dünyasında sunulan çok çeşitli özelliklerdir.

Ancak son zamanlarda yapılan fiyat artışları, küçük ve orta ölçekli işletmeleri Google Workspace alternatifleri aramaya yöneltti.

Neyse ki, farklı boyutlardaki takımlar (ve bütçeler) için birçok seçenek var. Bu makalede, KOBİ'ler, kurumsal müşteriler, profesyoneller ve öğrenciler için Google Workspace'e alternatif 10 seçeneği inceleyeceğiz.

⏰ 60 saniyelik özet Farklı ihtiyaçlar için en iyi 10 Microsoft Office alternatifi: ClickUp (Hepsi bir arada verimlilik ve proje yönetimi için en iyisi)

LibreOffice (Açık kaynaklı belge oluşturma için en iyisi)

WPS Office (Mobil cihazlara uygun ofis görevleri için en iyisi)

Google Çalışma Alanı (Gerçek zamanlı işbirliği için en iyisi)

Calligra Office (Yaratıcı profesyoneller ve grafik entegrasyonu için en iyisi)

Apple iWork (Apple ekosistemi kullanıcıları için en iyisi)

Dropbox Paper (Basit, bulut tabanlı not alma ve belgeler için en iyisi)

Apache OpenOffice (Açık kaynak desteği ile temel ofis fonksiyonları için en iyisi)

OfficeSuite (Çapraz platform belge düzenleme için en iyisi)

Polaris Office (Güçlü mobil desteği ile çoklu cihaz erişimi için en iyisi)

G Suite alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

G Suite alternatiflerini değerlendirirken, sizin için en önemli işbirliği araçlarının ve özelliklerinin hangileri olduğunu düşünün. Belgeler, veritabanları, dosya paylaşımı, video görüşmeleri, e-posta ve takımınız için gerçek zamanlı işbirliğini önemli ölçüde destekleyen her şeyi düşünün.

Tartışmaya açık olmayan ve olması iyi olan özellikleri listeleyin. Örneğin, entegre bir sohbet sistemi, belge değişikliklerinin gelişmiş izlenmesi ve teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcıların kullanımı kolay bulacağı bir arayüz gerekebilir.

E-posta düzeni seçenekleri ve yerleşik zaman takibi olmasını isteyebilirsiniz, ancak bunlar sizin için çok önemli değil. Uzun bir başlangıç süreci veya 100 TB depolama alanı gibi istemediğiniz veya ihtiyacınız olmayan şeyleri de listeye ekleyin.

Gereksinimlerinizi ve bütçenizi belirledikten sonra, G Suite'e alternatifler aramaya ve kullanıcılarının bu alternatifler hakkında ne düşündüğünü öğrenmeye başlayabilirsiniz. Doğru yere geldiniz!

Google Workspace'in yerini alabilecek 10 platforma göz atalım. Özellikleri, artıları ve eksileri, fiyat planları ve ortalama puanları hakkında daha fazla bilgi edinin.

En İyi 10 Google Çalışma Alanı Alternatifi

1. ClickUp

ClickUp, güçlü bir proje yönetimi yazılımıdır. Görev ve görev yönetimi sürecini kolaylaştıran, inanılmaz derecede özelleştirilebilir bir platformdur.

Sürükle ve bırak arayüzü, öğrenciler ve teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için bile kullanımı sezgisel hale getirir. Tek bir merkezi yerden takım üyeleriyle sohbet edebilir, zengin özelliklere sahip belgeler oluşturabilir, zaman çizelgelerini ve iş yüklerini görselleştirebilirsiniz.

Diğer Google Workspace rakiplerinden farklı olarak, ClickUp ayrıca proje KPI'larını izlemek ve proje hiyerarşilerini görselleştirmek için yerel araçlara sahiptir. Kullanıcılar, yazılımı özel ihtiyaçlarına göre uyarlayabilir ve iş akışlarına en uygun sistemi oluşturabilirler.

ClickUp'ın ücretsiz sürümü, takımların platformu test edip potansiyelini görmeleri için harika bir yoldur. Ayrıca, yazılımdan etkilendiyseniz, proje zaman çizelgeleri ve analizler gibi daha gelişmiş özellikler için ücretli planlardan birine geçebilirsiniz.

ClickUp Belgeleri

ClickUp Docs, aşağıdaki avantajlarla tüm belgelerinizi yönetmenizi sağlar.

Belgeleri özelleştirin : İç içe sayfalar, stil seçenekleri ve şablonlarla çok yönlü belgeler veya wiki'ler oluşturun. Her ihtiyaca uyacak şekilde yer imleri, tablolar ve daha fazlasını ekleyin.

Gerçek Zamanlı İşbirliği : Takımınızla birlikte düzenleme yapın, üyelere yorumlarla etiket ekleyin, görevler atayın ve belgelerinizde doğrudan ilerlemeyi izleyin.

Belgeleri İş Akışlarına Bağlayın : Belgeleri görevlerle entegre edin, iş akışlarını güncelleyin ve projeleri yönetin; hepsini düzenleyicinizden yapın.

Docs Hub ile düzenleyin : Doğrulanmış wiki'ler, şablonlar ve arama araçlarını kullanarak kaynaklarınızı düzenli ve erişilebilir tutun.

Güvenli Paylaşım: Gizlilik ve düzenleme izinlerini kontrol edin, bağlantılar aracılığıyla paylaşın ve takımlar, misafirler veya genel erişimi yönetin.

ClickUp'ın anahtar özellikleri:

ClickUp Belgeleri , belge paylaşımı, beyaz tahtalar ve sohbet dahil olmak üzere eksiksiz işbirliği ve verimlilik araçları

projelerinizi ve görevlerinizi görüntülemek için 15 yol (listeler, panolar, Takvim Görünümü , Gantt grafikleri, grafikler ve daha fazlası)

Daha karmaşık projeler için iç içe görevler

Proje zaman çizelgelerini ve takım iş yükünü görselleştirmek için sezgisel takvim planlama

takımınız için 1.000'den fazla entegrasyon, yerel ve Zapier entegrasyonları dahil

Artıları:

Google Workspace gibi diğer platformlardan geçiş süreci basit ve kolaydır

Otomasyon özelliği, kullanıcıların iş akışlarını hızlı bir şekilde tanımlamasına olanak tanıyarak çok fazla zaman tasarrufu sağlar

ClickUp'ın bulut tabanlı sistemi ve birden fazla cihazda hesap senkronizasyonu ile verilerinize her yerden erişin

Görev durumlarıyla ilgili gerçek zamanlı güncellemeler alın ve herkesi bilgilendirin

Yeni kullanıcılar için ücretsiz eğitim ve 24 saat destek

Eksileri:

Gelişmiş özellikler, proje yönetimi yazılımlarına pek aşina olmayan bazı kullanıcılar için zorlayıcı olabilir

15 görünümün tümü mobil uygulamada (henüz) mevcut değildir

Fiyatlandırma:

Puanlar ve yorumlar:

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. Microsoft 365

microsoft 365 aracılığıyla

Microsoft 365, Microsoft Office uygulamalarını tek bir bulut platformunda bir araya getirir. Word, Excel ve PowerPoint gibi yazılımları birçok kullanıcı tarafından bilindiğinden, Google Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar'a aşina iseniz bunları kullanmak için çok fazla eğitime ihtiyacınız olmayacaktır.

Ancak, bu listedeki daha pahalı Google Workspace alternatiflerinden biridir, bu da onu küçük işletmeler için daha az ideal hale getirir.

Microsoft 365'in anahtar özellikleri:

Formlar , Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Teams ve OneDrive gibi Microsoft Office uygulamaları

Excel'deki Veri Analizi, Word'deki Araştırmacı ve gününüzü planlamanıza yardımcı olan Briefing e-postaları gibi akıllı yardım özellikleri

Microsoft AppSource aracılığıyla binlerce iş yazılımı ve hizmetiyle entegre olur

Artıları:

Kurumsal düzeyde güvenli dosya depolama ve çok katmanlı güvenlik ile gelişmiş tehdit koruması

Kurumsal sosyal ağ aracı Yammer aracılığıyla kuruluşlar içinde ve dış ortaklarla etkileşimi destekler

Otomatik güncellemeleri düzenli olarak yayınlar

Eksileri:

Eski ve özel kurumsal sistemlerle uyumluluk sorunları

Rakip platformlardan daha pahalı

Güncellemeler için uzun indirme süreleri

Fiyatlandırma:

Microsoft 365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Microsoft 365 Business Premium: Kullanıcı başına aylık 22 ABD doları

Microsoft 365 İşletmeler için Uygulamalar: Kullanıcı başına aylık 8,25 ABD doları

Office 365 Enterprise E1 Planı: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

Office 365 Enterprise E3 Planı: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

Office 365 Enterprise E5 Planı: Kullanıcı başına aylık 35 ABD doları

Hükümet planları mevcuttur

Puanlar ve yorumlar:

G2: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (13.000'den fazla yorum)

3. Bitrix24

Bitrix24 aracılığıyla

Bitrix24, ekip çalışması araçları, kapsamlı proje yönetimi özellikleri ve çok yönlü iletişim seçenekleriyle işbirliğini ve verimliliği kolaylaştırır. Yüksek düzeyde özelleştirme özelliği, onu özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilmenizi sağlar. Örneğin, KPI'ları izlemek için özelleştirilmiş gösterge panelleri oluşturabilirsiniz.

Ancak Bitrix24'ün de dezavantajları vardır. Google Workspace'ten geçiş yapıyorsanız, Bitrix24'ün kullanıcı arayüzünü kullanımı kolay bulmayabilirsiniz, bu da bazı kullanıcıların Bitrix24 alternatiflerini aramasına neden olur.

Bitrix24'ün anahtar özellikleri:

Müşteri veritabanı , potansiyel müşteri hunisi ve satış otomasyonu ile yerleşik CRM

Çalışan planlaması ve zaman çizelgeleri gibi İK modülleri

Analitik gösterge paneli ve etkileşimli raporlar dahil iş zekası özellikleri

E-ticaret mağazaları, muhasebe yazılımı ve web konferans özellikleri gibi kapsamlı entegre uygulama seti

Artıları:

İş zekası araçlarını kullanmak için SQL bilmenize gerek yok

Platformu çevrimdışı olarak kullanabilir ve çevrimiçi olduğunuzda işlerinizi otomatik olarak buluta yükleyebilirsiniz

Müşteri desteği hızlı ve yardımcıdır

Eksileri:

Kullanıcı rolleri ve erişim izinleri için sınırlı seçenekler

Görev durumlarını özelleştiremezsiniz

Karmaşık kurulum ve kullanıcı arayüzü

Fiyatlandırma:

Ücretsiz Plan

Temel: 5 kullanıcı için aylık 49 $

Standart: 50 kullanıcı için aylık 99 $

Profesyonel: 100 kullanıcı için aylık 199 $

Enterprise: 250 kullanıcı için aylık 399 $

Puanlar ve yorumlar:

G2: 4. 1/5 (400+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (600+ yorum)

4. Dropbox İş

dropbox aracılığıyla

Box , dar bir misyonla başladı: birden fazla kullanıcı arasında dosya paylaşımını, senkronizasyonunu ve erişimi basitleştirmek. Günümüzde, potansiyel bir Google Workspace alternatifi olmasını sağlayacak yeterli özelliğe sahiptir.

300.000'den fazla iş takımı ve Fortune 500 şirketlerinin yarısından fazlası, dijital çalışma alanı ve bulut depolama çözümü olarak Dropbox'ı kullanıyor. Ancak Dropbox, güçlü bir dosya paylaşım ve işbirliği aracı olsa da, Gmail veya Meet'in yerini alabilecek anahtar iletişim özelliklerini yerel olarak sunmuyor.

Dropbox Business'ın anahtar özellikleri:

Sürüm oluşturma, otomatik yedekleme, dosya arama, paylaşılan klasörler, yorum ekleme ve harici paylaşım gibi gelişmiş dosya yönetimi özellikleri

Kullanıcı eylemleri hakkında içgörüler sağlayan etkinlik izleme

Zaman çizelgeleri, tablolar ve listelerle proje koordinasyonu

Slack ve Zoom gibi üçüncü taraf araçlarla entegre olur, platformdan ayrılmanıza gerek kalmaz

Artıları:

BT uzmanları için kapsamlı yönetici denetimleri mevcuttur, bu da ayrıntılı izin ayarlarıyla kullanıcı hesaplarını yönetmeyi kolaylaştırır

Gelişmiş sürüm kontrolü, hata yaptığınızda önceki dosya sürümlerine kolayca geri dönmenizi sağlar

Dosyaları sıkıştırmaya zorlamaz

Eksileri:

Cihazlar arasında dosya senkronizasyonu sırasında ara sıra yavaşlama veya hatalar

Depolama sınırları, çok fazla veriye sahip işletmeler için kısıtlayıcı olabilir

Bazen temel işlevlerini güçlendirmekten çok yeni özellikler sunmaya odaklanıyor gibi görünüyor

Fiyatlandırma:

Standart: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Gelişmiş Plan: Kullanıcı başına aylık 24 ABD doları

Kurumsal: Fiyat teklifi için iletişime geçin

Puanlar ve yorumlar:

G2: 4. 4/5 (20.000+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (21.000+ yorum)

5. Asana

asana aracılığıyla

Asana, takımların görevleri koordine etmesine, projeleri düzenlemesine, ilerlemeyi izlemesine ve bağlantıda kalmasına yardımcı olan bulut tabanlı bir işbirliği ve proje yönetimi platformudur. Takımların daha akıllı ve verimli çalışmasına yardımcı olan çok çeşitli özellikler sunar.

Asana, son derece güçlü bir iş akışı yönetim aracı olmasına rağmen, belge, sunum ve e-tablo oluşturmak için özel araçlara sahip değildir. Asana'yı Google Workspace alternatifi olarak kullanmak istiyorsanız, uygulama entegrasyonlarını inceleyerek ihtiyacınız olan tüm araçları tek bir platformda birleştirebilirsiniz.

Asana'nın anahtar özellikleri:

Yorumlar, @bahsetmeler ve özelleştirilebilir bildirimler aracılığıyla iletişim kurun

Sürükle ve bırak özelliği ile görevleri delege edebilir, son teslim tarihleri atayabilir ve iş akışlarına öncelik verebilirsiniz

Work Graph® veri modeli ve Gantt grafikleri formunda görev bağımlılıklarını bir bakışta görünüm

Dropbox, SurveyMonkey, Google Drive ve 1.000'den fazla üçüncü taraf uygulama gibi diğer hizmetlerle entegrasyonlar

Artıları:

Gelişmiş arama özellikleri

Uygulamalar için sağlam mobil destek ve gerçek zamanlı senkronizasyon (Apple iOS ve Android)

Büyük ve karmaşık projeleri koordine etmek ve izlemek için uygun

Eksileri:

Proje yönetimi yazılımlarına aşina değilseniz kullanımı zor olabilir

Yinelenen görevleri ayarlama konusunda esneklik eksikliği

E-posta bildirimlerine otomatik olarak kaydolursunuz, bu da gelen kutunuzu doldurabilir ve önemli bildirimleri gömebilir

Fiyatlandırma:

Temel: Ücretsiz

Premium Plan: Kullanıcı başına aylık 10,99 $

İş: 24,99 $/ay kullanıcı başına

Kurumsal: Fiyat teklifi için iletişime geçin

Puanlar ve yorumlar:

G2: 4,3/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (11.000'den fazla yorum)

6. Zoho Workplace

zoho aracılığıyla

Zoho Workplace, işletmelerin, takımların ve bireylerin işbirliği yapmasına, iletişim kurmasına ve işlerini tamamlamasına yardımcı olmak için tasarlanmış bulut tabanlı bir verimlilik paketidir. Belge oluşturma ve depolama, görev yönetimi, e-posta barındırma, video konferans ve proje izleme gibi çeşitli özellikler içerir.

Bu listedeki bazı seçeneklerle karşılaştırıldığında, Zoho Workplace Google Çalışma Alanı'na göre çok iyi bilinmeyen bir alternatiftir. Bu, bu platformdan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğinizi öğretecek daha az kaynak bulacağınız anlamına gelir.

Zoho Workplace'in anahtar özellikleri:

Zia, yazma ve veri analizi için bir AI asistanı

Zengin özelliklere sahip bir e-posta aracı

Tüm Workplace uygulamalarında gelişmiş arama özelliği

Artıları:

CRM, finans ve pazarlama platformunu içeren Zoho ekosistemiyle sorunsuz bir şekilde entegre olur

Workplace Dashboard, uygulamaları tek bir görünümde sunar, böylece tarayıcılar arasında geçiş yapmanız gerekmez

Sunumlar için çok sayıda tasarım ve şablonun yanı sıra multimedya içeriği ekleme özelliği

Eksileri:

İnternet bağlantısı kesildiğinde işlerin kaydedilmemesi gibi bazı güvenilirlik sorunları

Diğer işbirliği uygulamaları kadar popüler olmadığı için, sorun giderme ve fikirler için çevrimiçi kaynaklar sınırlıdır

Yanlışlıkla silinen dosyalar için zor kurtarma süreci

Fiyatlandırma:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 3 ABD doları

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Yalnızca Posta: Kullanıcı başına aylık 1 ABD doları

Enterprise: Fiyat teklifi için iletişime geçin

Puanlar ve yorumlar:

G2: 4. 4/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3 yorum)

7. LibreOffice

libreOffice aracılığıyla

LibreOffice, kelime işleme, elektronik tablolar, sunumlar, veritabanları ve daha fazlası için araçlar içeren açık kaynaklı bir verimlilik paketidir. Microsoft ve G Suite dosyaları dahil olmak üzere çok çeşitli dosya biçimleriyle uyumludur ve Windows, macOS ve Linux'ta kullanılabilir.

"Libre" İspanyolca'da "ücretsiz" anlamına gelir ve LibreOffice tam da budur. Çok fazla özelliği yoktur, ancak Google Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar'a alternatif olarak iş görür.

LibreOffice'in anahtar özellikleri:

Kelime işleme, elektronik tablolar, sunumlar, veritabanları ve daha fazlası

Kelime işleme, elektronik tablolar ve sunum oluşturma araçları içeren ofis paketi

Güçlü veri analizi yetenekleri

Makrolar ve komut dosyaları ile iş süreçlerinin otomasyonu

Artıları:

Her işletim sisteminde çalışır

Dışa aktarma için çok çeşitli dosya biçimlerini destekler

Özellik ve işlevsellik güncellemelerini sürekli olarak yayınlar

Eksileri:

Bulut tabanlı olmadığı için dosyalar yerel olarak veya bir sunucuda depolanmalıdır

E-posta programı yoktur

Dağıtılmış takımlar için gerçek zamanlı işbirliği yok

Fiyatlandırma:

Ücretsiz

Puanlar ve yorumlar:

G2: 4,3/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4. 3/5 (1.000'den fazla yorum)

8. OnlyOffice

OnlyOffice aracılığıyla

OnlyOffice, takımların işbirliği yapmasına ve işleri tamamlamasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir ofis paketidir. Bulut üzerinden veya şirket içinde dağıtabilirsiniz. İşinizin çoğunu kelime işleme, elektronik tablo ve sunum yazılımlarında yapıyorsanız, G Suite'e iyi bir alternatiftir.

Şirket içi çözümü seçerseniz, gizli bir sunucuya yatırım yapmanız (ve bakımını yapmanız) gerekir.

OnlyOffice'in anahtar özellikleri:

Proje yönetimi, e-posta, takvim, CRM, iletişim gibi bir dizi işbirliği aracıyla birlikte gelir

Çapraz platformda çalışır (Linux, Mac, Windows)

Geniş bir belge şablonu aralığına sahiptir

Uzantıları destekler, böylece daha fazla işlevsellik ekleyebilirsiniz

Artıları:

Bulut ve şirket içi seçenekleri vardır

Kullanımı ve öğrenmesi kolay

Şirket içinde dağıtımı seçerseniz, verileriniz ve gizliliğiniz üzerinde daha fazla kontrol sahibi olun

Eksileri:

Word belgeleri ve Excel elektronik tabloları gibi daha yaygın dosya türleriyle biçim uyumsuzlukları

Karmaşık belgeler, veritabanları ve sunumlar oluşturmak için ideal değildir

E-posta istemcisi ve takvim uygulaması yok

Fiyatlandırma:

Bulut

Ücretsiz

İş: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Enterprise: Fiyat teklifi için iletişime geçin

Şirket içinde

Enterprise: 50 kullanıcı için 2.200 $/sunucu

Enterprise Plus: 50 kullanıcı için 3.300 $/sunucu

Enterprise Premium: 50 kullanıcı için 4.450 $/sunucu

Derecelendirmeler ve yorumlar:

G2: 4,4/5 (56 yorum)

Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

9. Wrike

Wrike aracılığıyla

Wrike, takımların daha verimli bir şekilde birlikte çalışmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bulut tabanlı bir proje yönetimi platformudur. Görev listeleri, kaynak yönetimi, zaman takibi ve raporlama, özel gösterge panelleri, otomatik iş akışı ve daha fazlası gibi çeşitli özellikler içerir.

Wrike'ın mobil uygulaması da vardır, böylece hareket halindeyken de projelerinize erişebilirsiniz.

Google Çalışma Alanı ve diğer Wrike rakiplerinin kullanım kolaylığının aksine, Wrike'ı tercih ederseniz muhtemelen hemen işe koyulamayacaksınız. Wrike takımından, şirketinizin süreçlerine ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş bir sistem kurmanıza yardımcı olmalarını isteyin.

Wrike'ın anahtar özellikleri:

Gantt grafiği ve Kanban panoları ile proje yönetimi, her takım üyesinin iş yüküne ilişkin görünürlük ve doğru kaynak yönetimi

Gerçek zamanlı veriler ve görsel olarak çekici gösterge panelleriyle proje durumuna ilişkin özelleştirilmiş raporları görüntüleyin

Zaman çizelgelerini ve tahmini maliyetlere kıyasla gerçek işleri izleyerek bütçe sınırları içinde kalın

400'den fazla kullanıma hazır entegrasyon

Artıları:

Formlar aracılığıyla gönderilen istekler otomatik olarak görevlere dönüştürülebilir

Proje zaman çizelgeleri değiştiğinde Gantt grafiklerindeki son tarihleri otomatik olarak günceller

Satış ve destek ekipleri, Wrike'ı operasyonel ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmenize yardımcı olmak için danışmanlık yaklaşımı benimser

Eksileri:

Şirketinizin projelerini organize etme konusunda yeni bir düşünce tarzı benimsemeniz gerektiğinden, öğrenmesi ve kullanmaya başlaması biraz zaman alır

Güncellemelerle ilgili e-posta bildirimlerini yapılandırma seçeneklerinin olmaması

Bazı incelemeler, kullanıcı arayüzünün çok sezgisel olmadığını ve bir öğeyi bulmanın kafa karıştırıcı olabileceğini söylüyor

Fiyatlandırma:

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 9,80 $

İş: Kullanıcı başına aylık 24,80 $

Enterprise: Fiyat teklifi için iletişime geçin

Pinnacle: Fiyat teklifi için iletişime geçin

Puanlar ve yorumlar:

G2: 4,2/5 (3.000'den fazla yorum)

Capterra: 4. 3/5 (1.000'den fazla yorum)

10. Monday. com

Monday.com, ihtiyacınız olan verimlilik paketini oluşturmak için uygulamaları yapı taşları olarak entegre etmenizi sağlayan web tabanlı bir iş işletim sistemidir. Görev panoları, gösterge panelleri, dosya paylaşımı, mesajlaşma ve daha fazlası gibi çeşitli özellikler içerir.

"Yapı taşları" yaklaşımı yenilikçi ve yaratıcı olsa da, herkes için uygun değildir, bu da bazı kullanıcıları Monday alternatiflerini aramaya yöneltir. Monday'in gerçekten ihtiyacınız olan Google Workspace alternatifi olup olmadığını belirlemek için okumaya devam edin.

Monday'in anahtar özellikleri:

Sürükle ve bırak panoları, zaman çizelgeleri ve grafiklerin yanı sıra özelleştirilebilir gösterge panelleriyle ilerlemeyi ve OKR'leri kolayca izleyin

Belirli kullanım durumları için tasarlanmış ürünler: iş yönetimi, pazarlama, satış, projeler ve BT geliştirme

Entegrasyonlar ve kod gerektirmeyen tarifler sayesinde Microsoft 365, Dropbox ve Google Workspace gibi diğer platformlardaki dosyalarla çalışın

Özel otomasyonlar ve tetikleyiciler oluşturun veya monday.com API'sini kullanarak şirketinizin süreçlerini daha iyi entegre edin

Artıları:

Acemi kullanıcıların bile hızlıca anlayabileceği net etiketler ve sezgisel menüler, daha hızlı başlangıç sağlar

Sürükle ve bırak özelliği kullanımı kolaydır ve iş akışlarını oluşturmayı basitleştirir

Görev düzeyinde ek dosyalar ve sohbetler ile görevler hakkında daha fazla bağlam bilgisi edinin

Eksileri:

Kurumsal düzeydeki projeler için yararlı özelliklerin eksikliği nedeniyle büyük ölçekli operasyonlar için temel olarak kullanılması zor olabilir

Projeleri diğer proje yönetimi araçlarından içe ve dışa aktarmak, ileri düzey teknik kullanıcılara bile bazen zor gelebilir

Sınırlı metin biçimlendirme seçenekleri

Fiyatlandırma:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

Standart: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Artı: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

Enterprise: Fiyat teklifi için iletişime geçin

Puanlar ve yorumlar:

G2: 4,7/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.000'den fazla yorum)

Beklentilerinizi Aşan Bir Google Çalışma Alanı Alternatifi Bulun

Gördüğünüz gibi, takımların işbirliği yapmasına ve işlerini tamamlamasına yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü özellikler sunan çeşitli Google Workspace alternatifleri bulunmaktadır.

İster uygun fiyatlı bir çözüm ister daha gelişmiş özelliklere sahip bir çözüm arıyor olun, bu makalede özetlenen seçenekler arasında ihtiyaçlarınıza uygun bir seçenek mutlaka vardır. Her platformun kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır, bu nedenle hangisinin size uygun olduğuna karar vermeden önce biraz araştırma yapın.

Artık tüm bu G Suite alternatifleri mevcut olduğundan, takımınız için mükemmel işbirliği aracını bulmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!