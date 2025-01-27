En İyi 10 Microsoft Forms Alternatifi ve 2025'teki Rakipleri

Microsoft Forms, veri toplama ve analiz için harika bir araçtır, ancak diğer Microsoft uygulamalarıyla entegre edildiğinde tam potansiyeline ulaşır. Yazılımdan en iyi şekilde yararlanmak için ek bir maliyet gerektiren ek Microsoft araçlarına yatırım yapmanız gerekebilir. ?

Neyse ki, Microsoft Forms alternatifleri, veri toplama işlemlerini standartlaştırmak için benzer işlevler ve daha gelişmiş özellikler sunar. Kuruluşunuzun ihtiyaçlarına en uygun olanı bulmak için en iyi 10 çevrimiçi form oluşturma aracını inceleyelim!

Microsoft Forms alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Proje ekibi, bilinçli kararlar almak ve görevlerin ilerlemesini izlemek için verileri düzenli olarak toplamak, işlemek ve analiz etmek için araçlara ihtiyaç duyar. Çevrimiçi form oluşturucu, ekibinizden, paydaşlarınızdan ve müşterilerinizden ihtiyacınız olan verileri toplamanıza yardımcı olacak çok değerli bir araç olabilir. Her yerden erişilebilen ve doldurulabilen özelleştirilebilir ve paylaşılabilir formlar oluşturmanıza olanak tanır, böylece veri toplama daha hızlı, daha doğru ve daha verimli hale gelir. ⚡️

Proje yöneticileri, uzaktan erişim avantajı sağlayan ve takımınızın veri toplama ve analiz çabalarını en üst düzeye çıkarmasına olanak tanıyan çok yönlü bir çevrimiçi form oluşturucu aramalıdır.

ClickUp Forms ile müşteri geri bildirimlerini toplayın

Form oluşturucu seçerken dikkate alınması gereken anahtar özellikler şunlardır:

Çoğul seçim, kısa ve uzun metin, açılır menü, tarih, saat ve derecelendirme ölçekleri dahil olmak üzere çeşitli soru alanları

Gelişmiş özelleştirme ile özel şablonlar oluşturun ve görüntüler, GIF'ler ve videolar gibi multimedya içerikler ekleyin

Google E-Tablolar, Zapier veya Slack gibi kullandığınız diğer iş uygulamaları ve araçlarıyla entegrasyonlar

Koşullu mantık fonksiyonu , yanıtlayanın önceki yanıtlarına göre soruları gösterir veya gizler

Mobil optimizasyon ile telefon veya tabletlerden her yerden çevrimiçi anketler yapın

Güvenlik ve gizlilik verilerinizi ve yanıt verenlerin gizliliğini korumak için

Gerçek zamanlı düzenleme ve yorumlama için işbirliği özellikleri

Koşullu mantığı kullanarak yanıtlayıcıların ClickUp Form deneyimini kişiselleştirin

Ancak, veri toplama iş akışının sadece bir parçasıdır. Çevrimiçi anketlerinizden ve sorgularınızdan en iyi şekilde yararlanmak için, proje faaliyetlerinizi yönetmek, ilerlemeyi izlemek ve takımınızla işbirliği yapmak için bir proje yönetimi aracı gereklidir.

Çevrimiçi form oluşturucuyu bir proje yönetimi aracıyla entegre etmek, verileri gerçek zamanlı olarak toplamanıza ve analiz etmenize ve elde edilen bilgileri önceliklerin ve yüksek değerli işlerin belirlenmesi gibi bilinçli kararlar almak için kullanmanıza olanak tanır! ?

en İyi 10 Microsoft Forms Alternatifi

ClickUp'taki güvenli Formlar ile anket ve proje alım sürecinizi iyileştirin

clickUp, veri yakalama ve toplama işlemlerini kolaylaştırmak için güçlü bir verimlilik platformu arayan takımlar için mükemmel bir çözümdür. ClickUp'taki Form görünümü, takımınızın manuel veri girişinden kurtulup görevlerine ve hedeflerine odaklanabilmesi için tamamen özelleştirilebilir bir deneyim sunmak üzere tasarlanmıştır.

ClickUp Forms'daki koşullu mantık özelliği ile, önceki cevaplara göre dinamik olarak ayarlanan Formlar oluşturabilir ve yanıtlayanlara daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilirsiniz.

Dahili proje taleplerinden çevrimiçi anketlere kadar tüm işleriniz, verimli bir alım için tek bir platformda entegre edilir. Formun doğrudan bağlantısını paylaşın veya HTML koduyla bir sayfaya ekleyin ve Form yanıtı tamamlandıktan sonra ağır işi ClickUp'a bırakın. ?

En iyisi de, takımınız veriye dayalı kararlar almak ve iş akışlarını hızlandırmak için eyleme geçirilebilir içgörüler elde edecek!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Çok sayıda güçlü işbirliği aracı, bazı kullanıcılar için öğrenme eğrisi oluşturabilir

Mobil uygulamada henüz tüm görünümler mevcut değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan

Sınırsız Plan : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

İş Planı : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus Planı : Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları

Enterprise Planı: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (6.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.500+ yorum)

*ClickUp Forms'un yazılım takımları için işi nasıl kolaylaştırdığını öğrenin !

2. SurveyMonkey

surveyMonkey aracılığıyla

SurveyMonkey, ilgi çekici formlar oluşturmak ve yanıtlayanlardan veri toplamak için sezgisel, kullanımı kolay bir arayüze sahip çevrimiçi bir form oluşturucu. SurveyMonkey ile kullanıcılar, çoktan seçmeli, derecelendirme ölçeği, matris soruları, açık uçlu yanıtlar ve daha fazlasını içeren çeşitli soru türlerine sahiptir.

Microsoft Forms'dan farklı olarak SurveyMonkey, markalı ve profesyonel bir görünüm için temalar, logolar, renkler ve yazı tipleri gibi çeşitli özelleştirme seçenekleri sunar. SurveyMonkey ayrıca form yanıtlarını çevrimiçi olarak veya e-posta yoluyla toplama olanağı da sunar. Platformda bulunan güçlü analiz araçlarıyla kullanıcılar yanıt verilerini inceleyebilir ve anlamlı içgörüler elde edebilir.

SurveyMonkey'in en iyi özellikleri

Marka anketleri için form öğelerinin paylaşılan varlık kitaplığı

Özel logo, renkler ve anket URL'si

Özel geri bildirim içeren testler

Harita verilerini görselleştirme

Gelişmiş anket mantığı araçları

SurveyMonkey sınırlamaları

Temel plan, yılda 50.000 yanıtla sınırlıdır

Sınırsız formlar pahalı planlarda mevcuttur

SurveyMonkey fiyatlandırması

Takım Avantajı : Kullanıcı başına aylık 25 $

Team Premier : Kullanıcı başına aylık 75 $

Enterprise: Ayrıntılar için SurveyMonkey ile iletişime geçin

SurveyMonkey puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (18.400+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (9.600+ yorum)

3. Google Formlar

google Forms aracılığıyla

Bir sonraki Microsoft Forms alternatifi, anketler, testler, oylamalar, anketler ve diğer formları oluşturmak için kullanılan bir veri toplama aracı olan Google Forms'dur. Sürükle ve bırak düzenleyicisi, kullanıcıların çoktan seçmeli, metin kutuları, onay kutuları, açılır menüler ve daha fazlası gibi çeşitli soru türleriyle çok sayfalı formlar oluşturmasına olanak tanır!

Çevrimiçi formlar, Google E-Tablolar aracılığıyla kolayca yönetilebilen ve görüntülenebilen bir veritabanında güvenli bir şekilde toplanır. Kullanıcı dostu arayüzü ve kapsamlı özellikleriyle Google Formlar, müşteri geri bildirimlerini toplamak için basit bir anket aracıdır.

Google Forms'un en iyi özellikleri

Yanıt doğrulama kurallarını ayarlamak için yerleşik zeka

Anketler ve anketler dahil şablonlar

E-posta, bağlantı veya web sitesi aracılığıyla paylaşılan formlar

Yanıtları analiz etmek için otomatik özetler

Özel mantık form oluşturucu

Google Forms sınırlamaları

7/24 çevrimiçi destek ve topluluk forumları yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

Sınırlı özelleştirme işlevselliği

Google Forms fiyatlandırması

Kişisel : Ücretsiz sürüm

İş Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 6 $, bir yıllık taahhüt

İş Standart : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları, bir yıllık taahhüt

Business Plus : Kullanıcı başına aylık 18 $, bir yıllık taahhüt

Enterprise: Ayrıntılar için Google ile iletişime geçin

Google Forms değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: 4,7/5 (10.200+ yorum)

Google Forms ile Microsoft Forms'u karşılaştırın!

4. Wufoo

wufoo aracılığıyla

Wufoo, kullanıcıların anketler, iletişim formları, kayıt formları ve daha fazlasını oluşturabilecekleri bir çevrimiçi form oluşturma ve barındırma platformudur. Ayrıca, kullanıcılara ödeme toplama ve veri depolama araçları da sağlar. Wufoo'nun kullanımı kolaydır ve kullanıcıların öğeleri önceden hazırlanmış şablonlara sürükleyip bırakmasına veya sıfırdan başlamasına olanak tanır.

Bu araç ayrıca ayrıntılı analizler ve formları özel CSS ve HTML ile özelleştirme olanağı sunar. Wufoo, müşteri verilerini toplamak, projeleri yönetmek, ödemeleri izlemek ve daha fazlasını yapmak için harika bir araçtır!

Wufoo'nun en iyi özellikleri

Form tamamlandığında gerçek zamanlı bildirimler

Önceden oluşturulmuş veya özel tasarımlara sahip tema tasarımcısı

Verileri elektronik tablo yazılımına aktarma

Ödeme sağlayıcılarıyla entegrasyonlar

CRM ile iş akışı otomasyonu

Wufoo sınırlamaları

Diğer Microsoft Forms alternatiflerine kıyasla pahalı fiyat planları

Sınırlı sayıda yerel entegrasyon

Wufoo fiyatlandırması

Ücretsiz sürüm

Başlangıç : Aylık 14,08 $, yıllık 169 $ olarak faturalandırılır

Profesyonel : Aylık 29,08 $, yıllık 349 $ olarak faturalandırılır

Gelişmiş : Aylık 74,08 $, yıllık 889 $ olarak faturalandırılır

Ultimate: Aylık 183,25 $, yıllık 2.199 $ olarak faturalandırılır

Wufoo puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (290+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

5. FormAssembly

formAssembly aracılığıyla

FormAssembly, veri toplama ve form gönderme sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir çevrimiçi form oluşturucu. Takımlara sürükle ve bırak arayüzü ile etkileşimli çevrimiçi formlar oluşturma araçları sunar. FormAssembly'nin özellikleri arasında özelleştirilebilir tasarım şablonları, yerleşik mantık kontrolleri, dosya yükleme ve çevrimiçi ödeme gibi gelişmiş özellikler için destek ve güvenli veri depolama ve raporlama bulunur.

Platform, çevrimiçi ödemeler gibi ek işlevler ve seçenekler sunmak için çeşitli üçüncü taraf hizmetlerle de entegre olur. Bu entegrasyonlar, ürün veya hizmetlerini satmak ve çevrimiçi anketler veya sipariş formları aracılığıyla ödemeleri toplamak isteyen şirketler için bir zorunluluktur!

FormAssembly'nin en iyi özellikleri

Salesforce, HTTPS Connector, Paypal ve daha fazlasıyla entegrasyonlar

Yönetici gösterge panelleri ve özelleştirilebilir onaylar

Görünümü ve hissi özelleştirmek için tema düzenleyici

Çok sayfalı formlar ve koşullu mantık

Grafikler ve raporlar

FormAssembly sınırlamaları

Karmaşık formlar için çeşitli temalar ve gelişmiş özelleştirme seçenekleri yoktur

Salesforce kullanan takımlara yönelik

FormAssembly fiyatlandırması

Ayrıntılar için FormAssembly ile iletişime geçin

FormAssembly puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (350'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (30+ yorum)

6. Jotform

jotform aracılığıyla

Jotform, takımların formları, anketleri ve oylamaları zahmetsizce gerçekleştirmeleri için bir form oluşturucu ve anket yazılımıdır. Müşteri geri bildirimlerini toplamak, araştırma projeleri için veri toplamak ve pazar araştırması yapmak dahil olmak üzere çok çeşitli amaçlar için kullanılabilir.

JotForm'un sezgisel sürükle ve bırak düzenleyicisini kullanarak, kullanıcılar kolayca formlar ve anketler tasarlayabilir, çeşitli sorular ve öğeler ekleyebilir ve bunları e-posta yoluyla paylaşabilir veya herhangi bir web sitesine gömebilir. Yazılım ayrıca takımlara, form performansını gerçek zamanlı olarak izlemek ve verilerinden içgörüler elde etmek için güçlü analitiklere erişim sağlar!

Jotform'un en iyi özellikleri

Form gönderimi yönetimi

Önceden doldurulmuş form seçeneği

Gönderileri otomatik olarak silin

CRM entegrasyonları

QR kodu formları

Jotform sınırlamaları

Form komut dosyaları bazen web sitenizi yavaşlatabilir

Form sayısı sınırlaması olan pahalı fiyat planları

Jotform fiyatlandırması

Başlangıç : Ücretsiz sürüm

Bronz : Aylık 34 $, yıllık faturalandırılır

Silver : Aylık 39 $, yıllık faturalandırılır

Gold : Aylık 99 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Ayrıntılar için Jotform ile iletişime geçin

Jotform puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (1.600'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.300'den fazla yorum)

7. Qualtrics

Qualtrics aracılığıyla

Bir sonraki Microsoft Forms alternatifi, kuruluşların veri toplamasına ve analiz etmesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir çevrimiçi anket yazılımı ve deneyim yönetim platformu olan Qualtrics'tir. Kullanıcıların, güçlü özelleştirme seçenekleriyle çeşitli biçimlerde anketler oluşturmasına, dağıtmasına ve analiz etmesine olanak tanır.

Qualtrics ile kullanıcılar anket yanıtlarını hızlı bir şekilde izleyebilir, raporlar ve grafikler oluşturabilir, verileri diğer programlara aktarabilir ve anketleri web sitelerine ve mobil uygulamalara gömebilir. Qualtrics, kuruluşların müşteri memnuniyeti, tercihleri ve davranışları hakkında gerçek zamanlı içgörüler elde etmesini sağlar.

Qualtrics'in en iyi özellikleri

Form içindeki soruları ve blokları bulmak için arama aracı

farklı web formları oluşturmak için 12'den fazla soru türü

Örnek yanıt oluşturucu

Dışa aktarma için anket araçları

Soruları otomatik olarak numaralandırın

Qualtrics sınırlamaları

Qualtrics fiyatlandırması

Ayrıntılar için Qualtrics ile iletişime geçin

Qualtrics puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (2.600+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (390+ yorum)

8. Zoho Forms

zoho Forms aracılığıyla

Zoho Forms, kullanıcıların hızlı bir şekilde formlar oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir çevrimiçi anket aracıdır. Koşullu mantık, özel markalama ve çoklu gönderi türleri gibi güçlü özellikler sunar. Geniş bir şablon aralığı, özelleştirme seçenekleri ve dışa aktarma özellikleri ile Zoho Forms, takımların kendi tarzlarında çevrimiçi formlar oluşturmasına olanak tanır.

Zoho Forms ile özel formları kolayca oluşturabilir ve CRM ve muhasebe çözümleri gibi diğer uygulamalara entegre edebilirsiniz. Ayrıca, görevleri otomatikleştirmek ve veri girişinde zaman kazanmak için de kullanabilirsiniz!

Zoho Forms'un en iyi özellikleri

Formları dağıtmak için Mailchimp ve Zoho Campaigns entegrasyonları

Önceki cevaplara göre mantık atlama

Potansiyel müşteri oluşturma için UTM izleme

E-posta ve SMS bildirimleri

30'dan fazla alan türü

Zoho Forms sınırlamaları

Görev yönetimi araçları pahalı planlarda mevcuttur

Sınırlı form şablonu seçenekleri

Zoho Forms fiyatlandırması

Ücretsiz sürüm

Temel : Aylık 10 ABD doları, yıllık olarak faturalandırılır

Standart : Aylık 25 $, yıllık faturalandırılır

Profesyonel : Aylık 50 $, yıllık faturalandırılır

Premium: Aylık 90 $, yıllık olarak faturalandırılır

Zoho Forms değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,4/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

9. Typeform

typeform aracılığıyla

Typeform, kullanıcıların güzel web formları ve müşteri anketleri oluşturmasına olanak tanıyan bir form oluşturucu. Çok çeşitli hazır şablonlar ve özelleştirme seçenekleri sunar. Platform ayrıca, formlara verilen yanıtları izlemek ve analiz etmek için güçlü analiz araçları gibi gelişmiş özellikler de sağlar.

Typeform, işletmeler, kuruluşlar ve bireylerin verileri hızlı ve doğru bir şekilde toplaması için harika bir araçtır. Kullanıcı dostu arayüzü ile, gelişmiş kodlama becerileri veya tasarım deneyimi olmadan herkes ilgi çekici anketler oluşturabilir!

Typeform'un en iyi özellikleri

Zapier, Google Analytics, HubSpot ve daha fazlasıyla entegrasyonlar

Form gönderilerinde gizli alanlar kişiselleştirme

Soru dallanma/Mantık Atlama özelliği

Özel soru referansları

Video etkileşimleri

Typeform sınırlamaları

Temel ve Plus fiyat planlarında sınırlı raporlama yetenekleri

İşbirliği özellikleri pahalı planlarda mevcuttur

Typeform fiyatlandırması

Temel : Aylık 25 $, yıllık faturalandırılır

Artı : Aylık 50 $, yıllık olarak faturalandırılır

İş : Aylık 83 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Ayrıntılar için Typeform ile iletişime geçin

Typeform puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (640+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (750+ yorum)

10. Paperform

paperform aracılığıyla

Paperform, sıfırdan veya önceden hazırlanmış şablonlardan formlar oluşturmak için sezgisel bir sürükle ve bırak arayüzüne sahip bir çevrimiçi form oluşturucu. Paperform ayrıca renkler, yazı tipleri, logolar ve daha fazlasını içeren geniş bir form özelleştirme seçenekleri yelpazesi sunar, böylece takımlar tam olarak istedikleri gibi görünen formlar oluşturabilirler!

Paperform, yerleşik otomasyon araçlarıyla takımların zamandan tasarruf etmesine de yardımcı olur. Takımlar, Paperform'un Zapier entegrasyonunu kullanarak formlarını e-posta pazarlama platformları ve CRM'ler gibi popüler uygulamalar ve hizmetlerle bağlayan otomatik ş Akışları oluşturabilir. Bu, takımların verilerinden en iyi şekilde yararlanmasını kolaylaştırır.

Paperform'un en iyi özellikleri

Form oluşturmak için yerleşik Unsplash ve GIPHY kitaplıkları

Görev yönetimi araçlarıyla entegrasyonlar

Planlama için Google Takvim senkronizasyonu

100'den fazla hazır çevrimiçi form

Ş Akışı otomasyonu

Paperform sınırlamaları

Diğer Microsoft Forms alternatiflerine kıyasla işlevselliği öğrenmek için zorlu öğrenme eğrisi

Essentials ve Pro planlarında alt kullanıcı yok

Paperform fiyatlandırması

Essentials : Aylık 20 $, yıllık 240 $ olarak faturalandırılır

Pro : Aylık 40 $, yıllık 480 $ olarak faturalandırılır

Ajans: Aylık 135 ABD doları, yıllık 1.620 ABD doları olarak faturalandırılır

Paperform puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (40'tan fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (80+ yorum)

Daha fazla Form aracı mı arıyorsunuz? Formstack alternatiflerine göz atın!

ClickUp Formları ile Veri Toplama Sürecinizi Basitleştirin

ClickUp, güçlü bir hepsi bir arada verimlilik platformu ve Microsoft Forms'un en iyi alternatifidir. Esnek ve özelleştirilebilir form oluşturucu, koşullu mantık ve kişiselleştirme özellikleri, her boyuttaki takımın veri toplama sürecini kolaylaştırması ve iş akışlarını iyileştirmesi için mükemmel bir araçtır. ?‍?

ClickUp ile proje yöneticileri, tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek, takım üyelerini belirli formlara atamak ve gerçek zamanlı analizlerden değerli içgörüler elde etmek için gerekli araçlara kolayca erişebilir.

Ayrıca, ClickUp'ın diğer araçlar ve uygulamalarla entegrasyonları, daha da güçlü işlevler sunar. Hemen bir ClickUp hesabı oluşturun ve başlayın!