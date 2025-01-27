En İyi 10 Microsoft Forms Alternatifi ve 2025'teki Rakipleri

Microsoft Forms, veri toplama ve analiz için harika bir araçtır, ancak diğer Microsoft uygulamalarıyla entegre edildiğinde tam potansiyeline ulaşır. Yazılımdan en iyi şekilde yararlanmak için ek bir maliyet gerektiren ek Microsoft araçlarına yatırım yapmanız gerekebilir. ?
Neyse ki, Microsoft Forms alternatifleri, veri toplama işlemlerini standartlaştırmak için benzer işlevler ve daha gelişmiş özellikler sunar. Kuruluşunuzun ihtiyaçlarına en uygun olanı bulmak için en iyi 10 çevrimiçi form oluşturma aracını inceleyelim!
Microsoft Forms alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
Proje ekibi, bilinçli kararlar almak ve görevlerin ilerlemesini izlemek için verileri düzenli olarak toplamak, işlemek ve analiz etmek için araçlara ihtiyaç duyar. Çevrimiçi form oluşturucu, ekibinizden, paydaşlarınızdan ve müşterilerinizden ihtiyacınız olan verileri toplamanıza yardımcı olacak çok değerli bir araç olabilir. Her yerden erişilebilen ve doldurulabilen özelleştirilebilir ve paylaşılabilir formlar oluşturmanıza olanak tanır, böylece veri toplama daha hızlı, daha doğru ve daha verimli hale gelir. ⚡️
Proje yöneticileri, uzaktan erişim avantajı sağlayan ve takımınızın veri toplama ve analiz çabalarını en üst düzeye çıkarmasına olanak tanıyan çok yönlü bir çevrimiçi form oluşturucu aramalıdır.
Form oluşturucu seçerken dikkate alınması gereken anahtar özellikler şunlardır:
- Çoğul seçim, kısa ve uzun metin, açılır menü, tarih, saat ve derecelendirme ölçekleri dahil olmak üzere çeşitli soru alanları
- Gelişmiş özelleştirme ile özel şablonlar oluşturun ve görüntüler, GIF'ler ve videolar gibi multimedya içerikler ekleyin
- Google E-Tablolar, Zapier veya Slack gibi kullandığınız diğer iş uygulamaları ve araçlarıyla entegrasyonlar
- Koşullu mantık fonksiyonu, yanıtlayanın önceki yanıtlarına göre soruları gösterir veya gizler
- Mobil optimizasyon ile telefon veya tabletlerden her yerden çevrimiçi anketler yapın
- Güvenlik ve gizlilik verilerinizi ve yanıt verenlerin gizliliğini korumak için
- Gerçek zamanlı düzenleme ve yorumlama için işbirliği özellikleri
Ancak, veri toplama iş akışının sadece bir parçasıdır. Çevrimiçi anketlerinizden ve sorgularınızdan en iyi şekilde yararlanmak için, proje faaliyetlerinizi yönetmek, ilerlemeyi izlemek ve takımınızla işbirliği yapmak için bir proje yönetimi aracı gereklidir.
Çevrimiçi form oluşturucuyu bir proje yönetimi aracıyla entegre etmek, verileri gerçek zamanlı olarak toplamanıza ve analiz etmenize ve elde edilen bilgileri önceliklerin ve yüksek değerli işlerin belirlenmesi gibi bilinçli kararlar almak için kullanmanıza olanak tanır! ?
en İyi 10 Microsoft Forms Alternatifi
1. ClickUp
clickUp, veri yakalama ve toplama işlemlerini kolaylaştırmak için güçlü bir verimlilik platformu arayan takımlar için mükemmel bir çözümdür. ClickUp'taki Form görünümü, takımınızın manuel veri girişinden kurtulup görevlerine ve hedeflerine odaklanabilmesi için tamamen özelleştirilebilir bir deneyim sunmak üzere tasarlanmıştır.
ClickUp Forms'daki koşullu mantık özelliği ile, önceki cevaplara göre dinamik olarak ayarlanan Formlar oluşturabilir ve yanıtlayanlara daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilirsiniz.
Dahili proje taleplerinden çevrimiçi anketlere kadar tüm işleriniz, verimli bir alım için tek bir platformda entegre edilir. Formun doğrudan bağlantısını paylaşın veya HTML koduyla bir sayfaya ekleyin ve Form yanıtı tamamlandıktan sonra ağır işi ClickUp'a bırakın. ?
En iyisi de, takımınız veriye dayalı kararlar almak ve iş akışlarını hızlandırmak için eyleme geçirilebilir içgörüler elde edecek!
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Zoom, Slack, Google Çalışma Alanı, Microsoft Office ve daha fazlası dahil olmak üzere diğer iş araçlarıyla 1.000'den fazla entegrasyon
- Form yönlendirme, durum güncellemeleri ve görev atamaları dahil olmak üzere tekrarlayan görevleri otomatikleştirmenin birden fazla yolu
- Platformu en verimli şekilde kullanmanıza yardımcı olacak ayrıntılı bir çevrimiçi Yardım Merkezi, web seminerleri ve destek
- Takımı OKR'lere uyumlu hale getirmek ve ilerlemeyi çeşitli şekillerde izlemek için dinamik Hedefler özelliği
- Listeler, Kanban panoları, tablolar ve daha fazlasıyla CRM'yi düzenlemek için birden fazla görünüm
- Tüm ilerlemelerde tam şeffaflık için görevlere birden fazla atanan kişi
- Özel görev durumları ile anında ilerleme güncellemelerini bir bakışta görün
- Özel markalama ile sürükle ve bırak form oluşturucu
- Her kullanım durumu için geniş şablon kitaplığı
ClickUp sınırlamaları
- Çok sayıda güçlü işbirliği aracı, bazı kullanıcılar için öğrenme eğrisi oluşturabilir
- Mobil uygulamada henüz tüm görünümler mevcut değildir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan
- Sınırsız Plan: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları
- İş Planı: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Business Plus Planı: Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları
- Enterprise Planı: Fiyatlandırma için iletişime geçin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (6.500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.500+ yorum)
*ClickUp Forms'un yazılım takımları için işi nasıl kolaylaştırdığını öğrenin !
2. SurveyMonkey
SurveyMonkey, ilgi çekici formlar oluşturmak ve yanıtlayanlardan veri toplamak için sezgisel, kullanımı kolay bir arayüze sahip çevrimiçi bir form oluşturucu. SurveyMonkey ile kullanıcılar, çoktan seçmeli, derecelendirme ölçeği, matris soruları, açık uçlu yanıtlar ve daha fazlasını içeren çeşitli soru türlerine sahiptir.
Microsoft Forms'dan farklı olarak SurveyMonkey, markalı ve profesyonel bir görünüm için temalar, logolar, renkler ve yazı tipleri gibi çeşitli özelleştirme seçenekleri sunar. SurveyMonkey ayrıca form yanıtlarını çevrimiçi olarak veya e-posta yoluyla toplama olanağı da sunar. Platformda bulunan güçlü analiz araçlarıyla kullanıcılar yanıt verilerini inceleyebilir ve anlamlı içgörüler elde edebilir.
SurveyMonkey'in en iyi özellikleri
- Marka anketleri için form öğelerinin paylaşılan varlık kitaplığı
- Özel logo, renkler ve anket URL'si
- Özel geri bildirim içeren testler
- Harita verilerini görselleştirme
- Gelişmiş anket mantığı araçları
SurveyMonkey sınırlamaları
- Temel plan, yılda 50.000 yanıtla sınırlıdır
- Sınırsız formlar pahalı planlarda mevcuttur
SurveyMonkey fiyatlandırması
- Takım Avantajı: Kullanıcı başına aylık 25 $
- Team Premier: Kullanıcı başına aylık 75 $
- Enterprise: Ayrıntılar için SurveyMonkey ile iletişime geçin
SurveyMonkey puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (18.400+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (9.600+ yorum)
3. Google Formlar
Bir sonraki Microsoft Forms alternatifi, anketler, testler, oylamalar, anketler ve diğer formları oluşturmak için kullanılan bir veri toplama aracı olan Google Forms'dur. Sürükle ve bırak düzenleyicisi, kullanıcıların çoktan seçmeli, metin kutuları, onay kutuları, açılır menüler ve daha fazlası gibi çeşitli soru türleriyle çok sayfalı formlar oluşturmasına olanak tanır!
Çevrimiçi formlar, Google E-Tablolar aracılığıyla kolayca yönetilebilen ve görüntülenebilen bir veritabanında güvenli bir şekilde toplanır. Kullanıcı dostu arayüzü ve kapsamlı özellikleriyle Google Formlar, müşteri geri bildirimlerini toplamak için basit bir anket aracıdır.
Google Forms'un en iyi özellikleri
- Yanıt doğrulama kurallarını ayarlamak için yerleşik zeka
- Anketler ve anketler dahil şablonlar
- E-posta, bağlantı veya web sitesi aracılığıyla paylaşılan formlar
- Yanıtları analiz etmek için otomatik özetler
- Özel mantık form oluşturucu
Google Forms sınırlamaları
- 7/24 çevrimiçi destek ve topluluk forumları yalnızca ücretli planlarda mevcuttur
- Sınırlı özelleştirme işlevselliği
Google Forms fiyatlandırması
- Kişisel: Ücretsiz sürüm
- İş Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 6 $, bir yıllık taahhüt
- İş Standart: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları, bir yıllık taahhüt
- Business Plus: Kullanıcı başına aylık 18 $, bir yıllık taahhüt
- Enterprise: Ayrıntılar için Google ile iletişime geçin
Google Forms değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: 4,7/5 (10.200+ yorum)
Google Forms ile Microsoft Forms'u karşılaştırın!
4. Wufoo
Wufoo, kullanıcıların anketler, iletişim formları, kayıt formları ve daha fazlasını oluşturabilecekleri bir çevrimiçi form oluşturma ve barındırma platformudur. Ayrıca, kullanıcılara ödeme toplama ve veri depolama araçları da sağlar. Wufoo'nun kullanımı kolaydır ve kullanıcıların öğeleri önceden hazırlanmış şablonlara sürükleyip bırakmasına veya sıfırdan başlamasına olanak tanır.
Bu araç ayrıca ayrıntılı analizler ve formları özel CSS ve HTML ile özelleştirme olanağı sunar. Wufoo, müşteri verilerini toplamak, projeleri yönetmek, ödemeleri izlemek ve daha fazlasını yapmak için harika bir araçtır!
Wufoo'nun en iyi özellikleri
- Form tamamlandığında gerçek zamanlı bildirimler
- Önceden oluşturulmuş veya özel tasarımlara sahip tema tasarımcısı
- Verileri elektronik tablo yazılımına aktarma
- Ödeme sağlayıcılarıyla entegrasyonlar
- CRM ile iş akışı otomasyonu
Wufoo sınırlamaları
- Diğer Microsoft Forms alternatiflerine kıyasla pahalı fiyat planları
- Sınırlı sayıda yerel entegrasyon
Wufoo fiyatlandırması
- Ücretsiz sürüm
- Başlangıç: Aylık 14,08 $, yıllık 169 $ olarak faturalandırılır
- Profesyonel: Aylık 29,08 $, yıllık 349 $ olarak faturalandırılır
- Gelişmiş: Aylık 74,08 $, yıllık 889 $ olarak faturalandırılır
- Ultimate: Aylık 183,25 $, yıllık 2.199 $ olarak faturalandırılır
Wufoo puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (290+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)
5. FormAssembly
FormAssembly, veri toplama ve form gönderme sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir çevrimiçi form oluşturucu. Takımlara sürükle ve bırak arayüzü ile etkileşimli çevrimiçi formlar oluşturma araçları sunar. FormAssembly'nin özellikleri arasında özelleştirilebilir tasarım şablonları, yerleşik mantık kontrolleri, dosya yükleme ve çevrimiçi ödeme gibi gelişmiş özellikler için destek ve güvenli veri depolama ve raporlama bulunur.
Platform, çevrimiçi ödemeler gibi ek işlevler ve seçenekler sunmak için çeşitli üçüncü taraf hizmetlerle de entegre olur. Bu entegrasyonlar, ürün veya hizmetlerini satmak ve çevrimiçi anketler veya sipariş formları aracılığıyla ödemeleri toplamak isteyen şirketler için bir zorunluluktur!
FormAssembly'nin en iyi özellikleri
- Salesforce, HTTPS Connector, Paypal ve daha fazlasıyla entegrasyonlar
- Yönetici gösterge panelleri ve özelleştirilebilir onaylar
- Görünümü ve hissi özelleştirmek için tema düzenleyici
- Çok sayfalı formlar ve koşullu mantık
- Grafikler ve raporlar
FormAssembly sınırlamaları
- Karmaşık formlar için çeşitli temalar ve gelişmiş özelleştirme seçenekleri yoktur
- Salesforce kullanan takımlara yönelik
FormAssembly fiyatlandırması
- Ayrıntılar için FormAssembly ile iletişime geçin
FormAssembly puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (350'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (30+ yorum)
6. Jotform
Jotform, takımların formları, anketleri ve oylamaları zahmetsizce gerçekleştirmeleri için bir form oluşturucu ve anket yazılımıdır. Müşteri geri bildirimlerini toplamak, araştırma projeleri için veri toplamak ve pazar araştırması yapmak dahil olmak üzere çok çeşitli amaçlar için kullanılabilir.
JotForm'un sezgisel sürükle ve bırak düzenleyicisini kullanarak, kullanıcılar kolayca formlar ve anketler tasarlayabilir, çeşitli sorular ve öğeler ekleyebilir ve bunları e-posta yoluyla paylaşabilir veya herhangi bir web sitesine gömebilir. Yazılım ayrıca takımlara, form performansını gerçek zamanlı olarak izlemek ve verilerinden içgörüler elde etmek için güçlü analitiklere erişim sağlar!
Jotform'un en iyi özellikleri
- Form gönderimi yönetimi
- Önceden doldurulmuş form seçeneği
- Gönderileri otomatik olarak silin
- CRM entegrasyonları
- QR kodu formları
Jotform sınırlamaları
- Form komut dosyaları bazen web sitenizi yavaşlatabilir
- Form sayısı sınırlaması olan pahalı fiyat planları
Jotform fiyatlandırması
- Başlangıç: Ücretsiz sürüm
- Bronz: Aylık 34 $, yıllık faturalandırılır
- Silver: Aylık 39 $, yıllık faturalandırılır
- Gold: Aylık 99 $, yıllık faturalandırılır
- Enterprise: Ayrıntılar için Jotform ile iletişime geçin
Jotform puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (1.600'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (1.300'den fazla yorum)
7. Qualtrics
Bir sonraki Microsoft Forms alternatifi, kuruluşların veri toplamasına ve analiz etmesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir çevrimiçi anket yazılımı ve deneyim yönetim platformu olan Qualtrics'tir. Kullanıcıların, güçlü özelleştirme seçenekleriyle çeşitli biçimlerde anketler oluşturmasına, dağıtmasına ve analiz etmesine olanak tanır.
Qualtrics ile kullanıcılar anket yanıtlarını hızlı bir şekilde izleyebilir, raporlar ve grafikler oluşturabilir, verileri diğer programlara aktarabilir ve anketleri web sitelerine ve mobil uygulamalara gömebilir. Qualtrics, kuruluşların müşteri memnuniyeti, tercihleri ve davranışları hakkında gerçek zamanlı içgörüler elde etmesini sağlar.
Qualtrics'in en iyi özellikleri
- Form içindeki soruları ve blokları bulmak için arama aracı
- farklı web formları oluşturmak için 12'den fazla soru türü
- Örnek yanıt oluşturucu
- Dışa aktarma için anket araçları
- Soruları otomatik olarak numaralandırın
Qualtrics sınırlamaları
- ClickUp ve SurveyMonkey gibi diğer Microsoft Forms alternatiflerine kıyasla özelleştirme seçenekleri eksiktir
- Formlar, Projeye eklenmelidir
Qualtrics fiyatlandırması
- Ayrıntılar için Qualtrics ile iletişime geçin
Qualtrics puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (2.600+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (390+ yorum)
8. Zoho Forms
Zoho Forms, kullanıcıların hızlı bir şekilde formlar oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir çevrimiçi anket aracıdır. Koşullu mantık, özel markalama ve çoklu gönderi türleri gibi güçlü özellikler sunar. Geniş bir şablon aralığı, özelleştirme seçenekleri ve dışa aktarma özellikleri ile Zoho Forms, takımların kendi tarzlarında çevrimiçi formlar oluşturmasına olanak tanır.
Zoho Forms ile özel formları kolayca oluşturabilir ve CRM ve muhasebe çözümleri gibi diğer uygulamalara entegre edebilirsiniz. Ayrıca, görevleri otomatikleştirmek ve veri girişinde zaman kazanmak için de kullanabilirsiniz!
Zoho Forms'un en iyi özellikleri
- Formları dağıtmak için Mailchimp ve Zoho Campaigns entegrasyonları
- Önceki cevaplara göre mantık atlama
- Potansiyel müşteri oluşturma için UTM izleme
- E-posta ve SMS bildirimleri
- 30'dan fazla alan türü
Zoho Forms sınırlamaları
- Görev yönetimi araçları pahalı planlarda mevcuttur
- Sınırlı form şablonu seçenekleri
Zoho Forms fiyatlandırması
- Ücretsiz sürüm
- Temel: Aylık 10 ABD doları, yıllık olarak faturalandırılır
- Standart: Aylık 25 $, yıllık faturalandırılır
- Profesyonel: Aylık 50 $, yıllık faturalandırılır
- Premium: Aylık 90 $, yıllık olarak faturalandırılır
Zoho Forms değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)
9. Typeform
Typeform, kullanıcıların güzel web formları ve müşteri anketleri oluşturmasına olanak tanıyan bir form oluşturucu. Çok çeşitli hazır şablonlar ve özelleştirme seçenekleri sunar. Platform ayrıca, formlara verilen yanıtları izlemek ve analiz etmek için güçlü analiz araçları gibi gelişmiş özellikler de sağlar.
Typeform, işletmeler, kuruluşlar ve bireylerin verileri hızlı ve doğru bir şekilde toplaması için harika bir araçtır. Kullanıcı dostu arayüzü ile, gelişmiş kodlama becerileri veya tasarım deneyimi olmadan herkes ilgi çekici anketler oluşturabilir!
Typeform'un en iyi özellikleri
- Zapier, Google Analytics, HubSpot ve daha fazlasıyla entegrasyonlar
- Form gönderilerinde gizli alanlar kişiselleştirme
- Soru dallanma/Mantık Atlama özelliği
- Özel soru referansları
- Video etkileşimleri
Typeform sınırlamaları
- Temel ve Plus fiyat planlarında sınırlı raporlama yetenekleri
- İşbirliği özellikleri pahalı planlarda mevcuttur
Typeform fiyatlandırması
- Temel: Aylık 25 $, yıllık faturalandırılır
- Artı: Aylık 50 $, yıllık olarak faturalandırılır
- İş: Aylık 83 $, yıllık faturalandırılır
- Enterprise: Ayrıntılar için Typeform ile iletişime geçin
Typeform puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (640+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (750+ yorum)
10. Paperform
Paperform, sıfırdan veya önceden hazırlanmış şablonlardan formlar oluşturmak için sezgisel bir sürükle ve bırak arayüzüne sahip bir çevrimiçi form oluşturucu. Paperform ayrıca renkler, yazı tipleri, logolar ve daha fazlasını içeren geniş bir form özelleştirme seçenekleri yelpazesi sunar, böylece takımlar tam olarak istedikleri gibi görünen formlar oluşturabilirler!
Paperform, yerleşik otomasyon araçlarıyla takımların zamandan tasarruf etmesine de yardımcı olur. Takımlar, Paperform'un Zapier entegrasyonunu kullanarak formlarını e-posta pazarlama platformları ve CRM'ler gibi popüler uygulamalar ve hizmetlerle bağlayan otomatik ş Akışları oluşturabilir. Bu, takımların verilerinden en iyi şekilde yararlanmasını kolaylaştırır.
Paperform'un en iyi özellikleri
- Form oluşturmak için yerleşik Unsplash ve GIPHY kitaplıkları
- Görev yönetimi araçlarıyla entegrasyonlar
- Planlama için Google Takvim senkronizasyonu
- 100'den fazla hazır çevrimiçi form
- Ş Akışı otomasyonu
Paperform sınırlamaları
- Diğer Microsoft Forms alternatiflerine kıyasla işlevselliği öğrenmek için zorlu öğrenme eğrisi
- Essentials ve Pro planlarında alt kullanıcı yok
Paperform fiyatlandırması
- Essentials: Aylık 20 $, yıllık 240 $ olarak faturalandırılır
- Pro: Aylık 40 $, yıllık 480 $ olarak faturalandırılır
- Ajans: Aylık 135 ABD doları, yıllık 1.620 ABD doları olarak faturalandırılır
Paperform puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (40'tan fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (80+ yorum)
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ClickUp Formları ile Veri Toplama Sürecinizi Basitleştirin
ClickUp, güçlü bir hepsi bir arada verimlilik platformu ve Microsoft Forms'un en iyi alternatifidir. Esnek ve özelleştirilebilir form oluşturucu, koşullu mantık ve kişiselleştirme özellikleri, her boyuttaki takımın veri toplama sürecini kolaylaştırması ve iş akışlarını iyileştirmesi için mükemmel bir araçtır. ??
ClickUp ile proje yöneticileri, tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek, takım üyelerini belirli formlara atamak ve gerçek zamanlı analizlerden değerli içgörüler elde etmek için gerekli araçlara kolayca erişebilir.
Ayrıca, ClickUp'ın diğer araçlar ve uygulamalarla entegrasyonları, daha da güçlü işlevler sunar. Hemen bir ClickUp hesabı oluşturun ve başlayın!