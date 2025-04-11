2025'te 10 SurveyMonkey Alternatifi ve Rakibi

SurveyMonkey'e tebrikler — çevrimiçi anket aracı, anketlerin ve formların toplanmasının önünü açarak piyasadaki en iyi anket yazılımı seçeneklerinden biri olarak ün kazandı.

Ancak birçok işletme, verilerini yakalamak, yönetmek ve analiz etmek için daha sağlam platformlara ihtiyaç duyar. İster müşteri eğilimleri hakkında pazar araştırması verileri topluyor olun, ister yazılım takımlarının hataları ve sorunları izlemesi için formlar kullanıyor olun, eyleme geçirilebilir içgörüler toplamak işinizde bir adım önde olmak için çok önemlidir.

Uygulama ne olursa olsun, dijital ortam anket oluşturmaktan daha fazlasını yapan heyecan verici yeni SurveyMonkey alternatifleriyle doludur.

Bu makalede, anket verileri için ekstra bir avantaj sağlayabilecek ve müşteri geri bildirimlerini toplayabilecek en iyi SurveyMonkey alternatiflerini inceliyoruz. İşiniz için en uygun seçeneği bulmanıza yardımcı olmak için bu güçlü anket yazılımı seçeneklerini en iyi özellikleri, artıları, eksileri, fiyatları ve daha fazlasıyla birlikte inceliyoruz.

en İyi 10 SurveyMonkey Alternatifi ve Rakibi

Şimdi, tüm bu özellikleri karşılayan en iyi SurveyMonkey alternatiflerine göz atalım. Daha azıyla yetinmeyin, sizin için mükemmel anket aracı sizi bekliyor!

Ücretsiz Başlayın ClickUp Formları ile takımınız için istekleri yönetin ve anketler oluşturun

En yüksek puanlı verimlilik ve işbirliği yazılımlarından biri olan ClickUp Forms, veri toplama işlemini basitleştiren ve iş akışlarını kolaylaştıran dinamik bir anket aracı olarak çalışır.

Kullanıcı dostu arayüzü, müşteri memnuniyeti anketleri, hata izleme, çalışan geri bildirimi veya proje talepleri gibi çeşitli amaçlar için özel formlar oluşturmanıza olanak tanır. ClickUp Formları artık koşullu mantığın gücünü kullanarak yanıtları toplamak ve anketleri daha hızlı başlatmak için oluşturma sürecini kolaylaştırıyor.

Bu formları zahmetsizce görevlere dönüştürebilir ve takımınıza atayabilir, böylece veri toplama işleminden eyleme geçme sürecinin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz. ClickUp'ın Form görünümü, özel alanları destekler ve kolay dağıtım için herkese açık bir paylaşım bağlantısı sunar. Formlar ayrıca markanızı korur ve profesyonel ve tutarlı bir görünüm sağlar.

ClickUp Formları, ClickUp'ın yapay zeka destekli asistanı ClickUp Brain ile donatılmıştır. ClickUp Brain, aşağıdakilerle anket oluşturma deneyiminizi dönüştürmenizi sağlar:

AI'dan form gönderilerini incelemesini ve müşteri duyarlılığının veya en çok sorulan soruların bir özetini oluşturmasını isteyin.

Otomasyonları kullanarak görevler oluşturun, bunları doğru kişiye atayın ve aciliyet düzeyini işaretleyin.

Verilerinizi düzenleyen ve gerçek zamanlı yanıt bilgilerini görüntüleyen gösterge panelleri oluşturun.

Formunuz gönderileri almaya başladıktan sonra, gerçek zamanlı veri analizi için ClickUp AI ve Gösterge Panellerini kullanabilirsiniz.

Mevcut bir ClickUp Formuna bir onay kutusu Özel Alanı oluşturma

Formları doğrudan proje yönetim sisteminize entegre ederek, ClickUp verimliliği artırır ve kaybolan veya gözden kaçan isteklerin riskini azaltır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak form tasarımı

Önceden tasarlanmış görev alanı seçenekleri veya özel alanlar

Esnek satış, yazılım, müşteri hizmetleri veya pazarlama araçları ve veri toplama süreçlerini kolaylaştırmak için yerleşik AI şablonları

Özelleştirilebilir markalama şablonları

Formları bağlantı yoluyla kolayca paylaşın veya bir web sitesine yerleştirin

Anket yanıtlarını ClickUp Liste görünümünde otomatik olarak toplayın

Anket sonuçlarının fazla veya eksik toplanmasını önlemek için otomasyon ve atlama mantığı

Geniş müşteri veri toplama ve anket şablonları kitaplığı

ClickUp sınırlamaları

Şu anda mobil uygulamada sınırlı görünümler mevcuttur

Çok sayıda özel özelleştirme seçeneği nedeniyle zor olabilir

Form görünümü ücretsiz sürümde mevcut değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

2. Qualtrics

Qualtrics aracılığıyla

Qualtrics, veri oluşturma, analiz etme ve verilerden içgörüler elde etme sürecini basitleştirir. Milyonlarca kişi tarafından güvenilen Qualtrics, dünya çapında iş ve kurumlar için vazgeçilmez bir çözümdür. Çok yönlü web tabanlı araştırma platformu, kuruluşların değerli bilgiler toplamasına olanak tanır.

Bu SurveyMonkey alternatifi ile sezgisel bir arayüz ve çok çeşitli soru türleri kullanarak anketleri kolayca tasarlayabilirsiniz. Önceden hazırlanmış anket şablonlarından seçim yapın veya boş bir tuval üzerinde sıfırdan başlayın. Anketleri e-posta ve sosyal medya gibi çeşitli kanallar aracılığıyla kolayca dağıtabilirsiniz.

Qualtrics'in en iyi özellikleri

Güçlü özellikler, hızlı ve etkili anket tasarımı ve kapsamlı raporlama sağlar

Hazır anket şablonları, verimli müşteri geri bildirimi toplamanıza yardımcı olur

AI ve makine öğrenimi, karmaşık istatistiksel analizler için Stats iQ ve geri bildirimleri analiz etmek için Text iQ gibi özellikler dahil olmak üzere işlevselliği artırır

Üst düzey güvenlik önlemleri verileri korur; çalışan memnuniyeti anketlerini anonim olarak gerçekleştirmek için kullanışlıdır

Çevrimiçi formlar ve anketler için Google Analytics entegrasyonları

Qualtrics sınırlamaları

Takip için önceki anketlerden verileri aktarmanın verimli bir yolu yoktur

Ücretsiz sürüm sınırlıdır ve bazı katmanlar dosya yükleme gibi temel özellikleri içermez

Raporlama aşırı karmaşık ve zaman alıcı olabilir

Yeni kullanıcılar için zor öğrenme süreci

Qualtrics fiyatlandırması

Qualtrics, tipik fiyatlandırma planları sunmaz. Bunun yerine, platformlarını kullanmak için yıllık 1.500 $'dan başlayan fiyatlar geçerlidir.

Qualtrics puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (2.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

3. Crowdsignal

CrowdSignal aracılığıyla

Crowdsignal (eski adıyla Polldaddy), özel anketler, oylamalar ve testler oluşturup yürütmenizi sağlayan bir WordPress eklentisidir. İster müşteri geri bildirimi topluyor, ister rekabet analizi yapıyor veya hedef kitlenizin ilgisini çekiyor olun, Crowdsignal etkileşimli anketler ve oylamalar tasarlamak için kullanıcı dostu araçlar sunar.

Birden fazla anket türünü kolayca özelleştirebilir, çeşitli kanallardan dağıtabilir ve gerçek zamanlı yanıtlar toplayabilirsiniz. Bu Survey Monkey alternatifinin sezgisel arayüzü ve güçlü analiz özellikleri, verilerden değerli içgörüler elde etmenize yardımcı olur.

Crowdsignal'ın en iyi özellikleri

Filtreler uygulayarak yanıtların kaynağını gerçek zamanlı olarak analiz edebilirsiniz

PDF, Excel, CSV, Google Dokümanlar veya XML dahil olmak üzere çeşitli dışa aktarma seçenekleri

Anketleri özelleştirmek için sitenize hızlıca yükleyip etkinleştirebilirsiniz

Crowdsignal sınırlamaları

Daha az gelişmiş kullanıcı arayüzü kafa karıştırıcı olabilir

Yükleme dosya biçimi sınırlamalarının olmaması potansiyel güvenlik risklerine yol açabilir

E-posta sağlayıcılarıyla üçüncü taraf entegrasyonları yoktur, bu da e-posta kampanyalarının senkronizasyonunu sınırlayabilir

Crowdsignal fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: 25 $/ay

İş: Aylık 59 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 29 $, yıllık faturalandırılır

Crowdsignal puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (20'den fazla yorum)

4. Qualaroo

Qualaroo aracılığıyla

Qualaroo, kullanıcı dostu bir çevrimiçi anket yazılımı seçeneğidir ve belirli kullanıcıları, ürününüzle veya markanızla etkileşime girdikleri anda gerçek zamanlı olarak anket yapmanızı sağlar. Qualaroo, kullanıcı davranışlarına, demografik bilgilere ve ziyaret geçmişine dayalı içgörüler yakalayarak, müşteri yolculuğunu daha iyi anlamanız için eyleme geçirilebilir toplu veriler sağlar.

SurveyMonkey'e alternatif olan bu hizmet, profesyonelce tasarlanmış şablonlar, özelleştirilebilir seçenekler ve markanızla sorunsuz bir şekilde uyum sağlayan kişiselleştirilmiş hatırlatmalar sunar. Hedefli anketleri, kullanıcıları anında yakaladıkları için e-posta anketlerinden daha değerli yanıtlar verir. Anketin ne zaman ve kimi hedefleyeceği üzerinde tam kontrol sahibi olursunuz, böylece önemli temas noktalarında geri bildirim toplayabilirsiniz.

Qualaroo'nun en iyi özellikleri

Gösterge panelinde gerçek zamanlı Net Promoter Score Anketleri (NPS) mevcuttur

Otomatik dil çevirisi

IBM Watson tarafından desteklenen gelişmiş duygu analizi

Özelleştirme ve atlama mantığı için sürükle ve bırak özellikleri

En düşük ücretli plan sınırsız yanıt sunar

Qualaroo sınırlamaları

Gösterge Paneli daha ayrıntılı filtreler ve sıralama seçenekleri sunmuyor

Sektöre özel şablonların olmaması

Sınırlı veri aktarım seçenekleri

Qualaroo fiyatlandırması

Essentials: 99 $/ay

Premium: 199 $/ay

İş: Aylık 299 $'dan başlayan fiyatlarla, yıllık faturalandırılır

Qualaroo puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (20+ yorum)

5. Jotform

Jotform aracılığıyla

Jotform, kişiselleştirilmiş anketleri zahmetsizce oluşturmanıza ve yönetmenize olanak tanıyan çevrimiçi platformuyla SurveyMonkey'e sezgisel bir alternatiftir. Kapsamlı soru türü kitaplığı ve özelleştirilebilir şablonlarıyla, ihtiyaçlarınıza uygun profesyonel anketler tasarlayabilirsiniz.

Jotform'un kullanımı kolay form oluşturucu, kodlama yapmadan karmaşık ve sofistike anketler oluşturmanıza ve bunları 150'den fazla iş uygulamasıyla entegre etmenize yardımcı olur. Daha kişiselleştirilmiş deneyimler sağlamak için dallanma veya atlama mantığı ve koşullu mantık gibi gelişmiş özellikler sunar.

Raporlama ve analiz araçları değerli içgörüler sağlarken, veri aktarımı diğer sistemlerle sorunsuz entegrasyon sağlar. Jotform ile, verileri ve çevrimiçi ödemeleri güvenli bir şekilde toplamak için çevrimiçi anketler veya formlar oluşturabilirsiniz. Bu, veri yönetimi süreçlerinizi sorunsuz bir şekilde kolaylaştırmanıza yardımcı olur.

Jotform'un en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak özelliklerine sahip sezgisel kullanıcı arayüzü, minimum eğitimle kolayca kullanılabilir

Zapier aracılığıyla diğer birçok araçla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve verilerin elektronik tablolara veya PDF'lere girilmesine olanak tanır

Kapsamlı özelleştirme için çeşitli bileşenler ve güçlü atlama mantığı düzenleyicisi

Jotform sınırlamaları

E-postalar bazen reddediliyor veya spam olarak işaretleniyor

Ödeme işlemcisi bilgileri her form için yeniden girilmelidir

Çökme örnekleri ve formları yeniden doldurması gereken müşteriler

Ücretsiz bir SurveyMonkey alternatifi, ancak sınırsız form oluşturmak ve sınırsız yanıt toplamak için tek seçenek Enterprise planıdır

Jotform fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Bronz: 39 $/ay

Gümüş: 49 $/ay

Gold: 129 $/ay

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Jotform puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.700'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.400'den fazla yorum)

Jotform alternatiflerini inceleyin!

6. QuestionPro

QuestionPro aracılığıyla

QuestionPro, pazar araştırması yapmanızı ve değerli içgörüler toplamanızı sağlayan çok yönlü bir anket platformudur. 20'den fazla profesyonel anket teması ve logonuzu ekleme özelliği ile markanıza uygun, görsel olarak çekici anketler oluşturabilirsiniz.

En iyi SurveyMonkey alternatiflerinden biri olan QuestionPro, atlama mantığı dallanması ve özelleştirilebilir teşekkür sayfaları sunarak yanıtlayıcı deneyimini geliştirir. Ham verileri dışa aktarabilir, Google E-Tablolar'ı entegre edebilir ve daha ayrıntılı analizler için duygu ve ısı haritası analizi gibi özelliklerden yararlanabilirsiniz.

Çok dilli seçenekler ve gelişmiş mantık ile çeşitli yanıtları yakalayabilir ve akışı özelleştirerek kişiselleştirilmiş anketler oluşturabilirsiniz. Platform, bölgeye özgü veri merkezleri ile güvenlik ve uyumluluk sağlar, böylece verileri toplarken ve analiz ederken içiniz rahat olur.

QuestionPro'nun en iyi özellikleri

Karmaşık prosedür filtreleri, yanıt verenlerin yükünü en aza indirir ve toplanan verilerin kalitesini artırır

Sık kullanılan sorular için otomatik doldurma özelliği

Koşullar, soruları belirli gruplara filtreler

Önceden tasarlanmış anket şablonları kitaplığı

Çevrimdışı yanıt toplama seçenekleri

Ücretsiz plan sunan birkaç anket oluşturucu seçeneğinden biri

QuestionPro sınırlamaları

Ağırlıklandırma aracı hesaplamalarında sorunlar

Ara sıra platformun çalışmaması, yanıtların kaybolmasına ve potansiyel maliyetlere yol açar

Özellikle aralık düzeyindeki veriler için sınırlı istatistiksel analiz

QuestionPro fiyatlandırması

Essential: Ücretsiz

Gelişmiş: Aylık 129 $, yıllık faturalandırılır

Takım Sürümü: Fiyatlandırma için iletişime geçin

QuestionPro puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (350+ yorum)

7. Formstack Formları

FormStack Forms aracılığıyla

Formstack Forms, form oluşturma ve yönetme sürecini basitleştiren güçlü bir çevrimiçi form çözümüdür. Kullanıcı dostu arayüzü ve kapsamlı form oluşturma özellikleriyle, ihtiyaçlarınıza uygun özelleştirilmiş formları zahmetsizce tasarlayabilirsiniz. Form İçe Aktarıcı özelliği, mevcut form oluşturma yazılımınızdan sorunsuz bir şekilde geçiş yapmanıza yardımcı olur.

Basit iletişim formlarından karmaşık anketlere ve etkinlik kayıtlarına kadar, Formstack Forms geri bildirimleri toplamak ve verileri etkili bir şekilde düzenlemek için çok yönlü bir platform sunar. Bu SurveyMonkey alternatifi, koşullu mantık, veri yönlendirme ve popüler uygulamalarla üçüncü taraf entegrasyonları gibi daha gelişmiş özellikler sunarak sorunsuz veri akışı ve otomasyon sağlar.

Güvenli veri depolama ve GDPR ve HIPAA gibi sektör düzenlemelerine uygunluk ile Formstack Forms, hassas bilgileri işlerken size gönül rahatlığı sunar.

Formstack Forms'un en iyi özellikleri

Veri ihtiyaçlarına, ödeme gereksinimlerine ve belirli kampanya kurallarına göre çeşitli özelleştirme seçenekleri

Çeşitli uygulamalar arasında anketler, program kayıtları, feragatnameler ve gelişmiş proje yürütme için veri toplama yer alır

Programlar ve etkinlikler için anketleri ve formları web sitelerine kolayca yerleştirin

Eğitim ve akademik araştırma alanlarında uzman

Formstack Forms sınırlamaları

Alanlar ve başlıklar için sınırlı metin kontrolü

Kuralları ve formülleri özelleştirmek zor olabilir ve bu da potansiyel hatalara yol açabilir

Bir sorunun açılır listesindeki ayarlamalar, mevcut koşullu ayarları silebilir

Sınırsız anketler yalnızca Enterprise planında ve gerçek bir ücretsiz plan yoktur

Formstack Forms fiyatlandırması

Başlangıç: 125 $/ay

Takımlar: Aylık 250 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Formstack Forms puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (350'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (100'den fazla yorum)

Formstack Forms alternatiflerini inceleyin!

8. FormAssembly

FormAssembly aracılığıyla

FormAssembly, birden çok biçimden verileri sorunsuz bir şekilde toplamanızı ve bağlamanızı sağlayan, zaman kazandıran ve manuel veri girişini ortadan kaldıran çok yönlü bir form oluşturucu. SurveyMonkey'e alternatif olan bu platform, güvenli bir platforma sahiptir ve GDPR ve HIPAA dahil çeşitli düzenlemelere uygundur, pazar araştırmalarınızda veri güvenliğini ve gizliliğini koruyabilirsiniz.

FormAssembly'nin Salesforce, PayPal ve Stripe gibi üçüncü taraf entegrasyonları, verilerin ihtiyaç duyulan yere zahmetsizce akışını sağlayarak hem nicel hem de nitel içgörülerle hareket etmenizi sağlar. Platform, gelişmiş esneklik için önceden hazırlanmış form temaları ve şablonları, mobil uygulama erişimi ve özelleştirilebilir izinler sunar.

Gelişmiş ş Akışı otomasyonu ve hassas verilerin alan düzeyinde maskelenmesi gibi özelliklerle FormAssembly, veri yönetimi uygulamalarına uyarken proje belgeleme ve yürütme süreçlerini kolaylaştırmanıza olanak tanır.

FormAssembly'nin en iyi özellikleri

Dallanma mantığı, birden fazla hedef kitle için tek bir form oluşturmanıza olanak tanır

Esnek tasarım özellikleri arasında arka uç özelleştirme ve form ön doldurma yetenekleri bulunur

Kullanıma hazır konektörler, özel iş akışları sağlar

SurveyMonkey'in birkaç ücretsiz alternatifinden biri

FormAssembly sınırlamaları

Form oluşturduktan sonra soruları düzenleme veya eklemeyle ilgili sorunlar, yanıtların karışmasına neden olabilir

Diğer platformlarla entegrasyon sonrası form alanlarını düzenlemek zor

Belirsiz hata mesajları sorunların teşhisini zorlaştırır

FormAssembly fiyatlandırması

Ücretsiz Plan

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 99 $

Premier: Kullanıcı başına aylık 249 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Compliance Cloud: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Hükümet Bulutu: Fiyatlandırma için iletişime geçin

FormAssembly puanları ve yorumları

Constant Contact aracılığıyla

Constant Contact, hedef kitlenizle etkili bir şekilde etkileşim kurmanızı sağlayan dinamik bir platformdur. Kullanıcı dostu arayüzü, profesyonel e-postalar oluşturup göndermenize, dikkat çekici haber bültenleri tasarlamanıza ve e-posta kampanyalarını zahmetsizce otomatikleştirmenize olanak tanır.

SurveyMonkey'e alternatif olan bu araç, liste yönetimi, kişi segmentasyonu ve gerçek zamanlı analizler dahil olmak üzere geniş bir yelpazede özelleştirilebilir şablonlar ve sağlam özellikler sunar. Sosyal medya entegrasyonu, etkinlik kaydı ve çevrimiçi ve çevrimdışı anketler için kullanıcı dostu araçlar, pazarlama çabalarınızı daha da güçlendirir.

Constant Contact ile güçlü ilişkiler kurun, müşteri memnuniyetini ve marka görünürlüğünü artırın ve pazarlama hedeflerinize ulaşın.

Net hata mesajlarıyla kolay kampanya oluşturma

Marka tutarlılığını sağlamak için özelleştirilebilir e-posta şablonları

Anket katılımcılarının spam almaması için vazgeçme işlemlerini iyi yönetir

Veri çıkarma çok sezgisel veya kullanıcı dostu değildir

Konu satırı eksikliği Otomatik yeniden gönderme özelliği ile A/B testi

E-postalar arasında sınırlı görsel karşılaştırma

Gerçek anket oluşturucu ücretsiz planı yok

Lite: 12 $/ay

Standart: 35 $/ay

Premium: 80 $/ay

G2: 4,0/5 (5.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (2.400+ yorum)

10. Google Formlar

google Formlar aracılığıyla

Google Formlar, formları zahmetsizce oluşturmanıza olanak tanıyan kullanıcı dostu bir platformdur. Sezgisel arayüzü ile çeşitli soru türleri arasından seçim yapabilir, tasarımı özelleştirebilir ve baştan sona sorunsuz bir müşteri deneyimi için mantık ekleyebilirsiniz.

Otomatik özetler, gerçek zamanlı grafikler ve daha derin içgörüler için Google E-Tablolar'da verileri analiz etme seçeneği sunar. Herhangi bir cihazdan erişilebilir, anketler oluşturabilir ve hareket halindeyken yanıtlayabilirsiniz. SurveyMonkey'e alternatif olan bu araç, akıcı bir iş akışı sağlamak için gerçek zamanlı işbirliği sunar. Ayrıca, yerleşik zeka ile temiz yanıt verileri için doğrulama kuralları ayarlayabilirsiniz.

Google Formlar'ın en iyi özellikleri

Google Çalışma Alanı ile entegre olarak işlevselliği artırır ve daha fazla paylaşım ve işbirliği sağlar

Veri kaybı riskini azaltmak için otomatik kaydetme özelliğine sahip bulut tabanlı araç

Form tasarımı için çeşitli modeller, ek çok yönlülük sağlar

Google Formlar sınırlamaları

Hata yapıldığında otomatik öneri veya rehberlik yok

SurveyMonkey'e alternatif olarak Google Forms, oldukça küçük bir şablon kitaplığına sahiptir

Özel özelleştirme seçeneklerinin sınırlı olması, form tasarımını şirket markasıyla uyumlu hale getirmeyi zorlaştırıyor

Google Formlar fiyatlandırması

Ücretsiz

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları, yıllık faturalandırılır

Google Forms puanları ve yorumları

GetApp: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Google Formlar alternatiflerini inceleyin !

SurveyMonkey alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

SurveyMonkey'den geçiş yapmaya hazır mısınız? Harika! Alternatifte ihtiyacınız olan özellikleri belirleyelim.

İlk olarak, basitlik.

Çevrimiçi anket aracınız için net ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip olmak bir zorunluluktur. Karmaşa yok, sadece harekete geçmek için ihtiyacınız olan verileri elde etmek için anketler ve formlar oluşturmanın sorunsuz bir yolu. Size karşı değil, sizin için çalışan bir çözüm istiyorsunuz.

Sırada, anket özelleştirme var.

Anket yazılımınızı özelleştirme özgürlüğüne sahip olmak, sonuçta katılımı ve yanıtları artırmanıza yardımcı olacaktır. Soru türleri, tasarım ve markalaşma üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak, topladığınız anket verilerinde kendini gösterecektir.

Ardından, dağıtım hakkında düşünün.

En iyi SurveyMonkey alternatifleri, tüm kanallarınızda çeşitli müşteri verilerini ve kullanıcı araştırmalarını yakalamak için birden fazla anket türü, paylaşım seçeneği ve sınırsız anket sunmalıdır. E-posta, sosyal medya veya hatta QR kodları ile insanları çevrimiçi anketlere veya formlara yönlendiren yüz yüze etkinlikler gibi tüm kanallarınızı göz önünde bulundurun.

Veri analizi'ni unutmayın.

Yeni aracınız, anket yanıtlarını gerçek ve eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürmelidir. Gerçek zamanlı sonuçlar, tahmine dayalı analiz, gelişmiş raporlama ve nicel veri aktarım özellikleri arayın. Ayrıca, en doğru anketleri ve kitle içgörülerini elde etmek için Google Analytics gibi veri araçlarınızla güçlü entegrasyonlara sahip bir anket oluşturma aracı isteyebilirsiniz.

Ve son olarak, değer. Fiyatlandırma modeli adil mi? Ücretsiz bir sürüm var mı veya farklı ihtiyaç ve bütçeler için planlar var mı? Harika bir alternatif, bütçenizi zorlamaz, ancak WYSIWYG sürükle ve bırak özellikleri, sınırsız formlar, mobil anketler veya platform içinde geri bildirim sonuçlarını analiz etme yeteneği gibi özelliklerle yine de etkileyicidir.

İşiniz için en iyi SurveyMonkey alternatifini bulun

SurveyMonkey'in sunduğu geniş alternatif dizisi sayesinde, etkili anketler veya formlar tasarlamanız ve dağıtmanız gerektiğinde tek bir platformla sınırlı kalmazsınız. Diğer anket araçlarını değerlendirmek, veri toplama işlemlerinizi güçlendirecek yeni özellikler, esneklik ve verimlilik olanakları sunar.

Unutmayın, ideal aracınız görevleri kolaylaştırmak, müşteri katılımını artırmak veya anketleri otomatikleştirmek ya da beyaz etiketli anketler oluşturmak gibi benzersiz ihtiyaçlarınızı karşılamalıdır.

Adımı atmaya ve seçeneklerinizi keşfetmeye hazır mısınız? Başarıya ulaşmanıza yardımcı olacak özelleştirilebilir anketler için çok yönlü seçenekleriyle ClickUp'a bugün başlayın.