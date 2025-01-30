ClickUp Formlarının Gücü: Yazılım Takımları için İşleri Kolaylaştırma

Bir yazılım takımının parçasıysanız, birden fazla uygulamayı ve iş akışını yönetmenin ne kadar zor olabileceğini bilirsiniz. Farklı araçlar arasında geçiş yapmak kafa karışıklığına, zaman kaybına, teslim tarihlerinin kaçırılmasına ve baş ağrısına neden olur.

Neyse ki, ClickUp Formları işleri kolaylaştırabilir. Formlar ile takımınızdan, müşterilerinizden veya tüketicilerinizden kolayca veri toplayabilirsiniz. En iyi yanı ne mi? Hepsi ClickUp platformunun geri kalanıyla entegre olduğundan, işlerinizi tek bir yerden takip etmek daha kolay hale gelir.

Bu blogda, ClickUp Formlarının yazılım takımlarının karşılaştığı en yaygın sorunların bazılarını nasıl çözebileceğini tam olarak göstereceğiz.

Koşullu Mantık ile tek bir ClickUp Formu altında farklı kullanım durumlarını destekleyin

1. Ayrıntılı Hata Raporlama için Formlar

ClickUp Formlarını kullanmak, yinelenen girdileri önleyerek ve tüm önemli bilgilerin toplanmasını sağlayarak hata raporlama sürecini kolaylaştırır. Başlamak için bazı adımlar.

Hata raporlarının akışını istediğiniz listeyi oluşturun, ardından yeni bir görünüm ekleyin ve Form'u seçin Hata raporu bilgilerini toplamak için gerekli alanları ekleyin. Eklenebilecek bazı yaygın alanlar şunlardır: Hatanın açıklaması Hatayı yeniden oluşturma adımları Cihaz ve işletim sistemi bilgileri Tarayıcı bilgileri Hata mesajları (varsa) Hatanın ciddiyeti Öncelik seviyesi Hatanın açıklaması Hatayı yeniden oluşturmak için adımlar Cihaz ve işletim sistemi bilgileri Tarayıcı bilgileri Hata mesajları (varsa) Hatanın ciddiyeti Öncelik düzeyi Formu takımınızın markasına uyacak şekilde özelleştirin. Formu doldurmak için talimatlar veya yönergeler de eklemek isteyebilirsiniz Formun düzgün çalıştığından emin olmak için kendiniz deneyin Web sitenizde, yazılımınızda veya diğer iletişim kanalları aracılığıyla ClickUp Form bağlantısını paylaşarak kullanıcıların erişimine açın Yanıtlar geldikçe, bunları inceleyin ve çözülmesi için uygun takım üyelerine atayın. İpucu: Bunu otomatik olarak yapmak için Otomasyonları da kullanabilirsiniz 🙂

Hata açıklaması

Hatayı yeniden oluşturmak için adımlar

Cihaz ve işletim sistemi bilgileri

Tarayıcı bilgileri

Hata mesajları (varsa)

Hatanın ciddiyeti

Öncelik düzeyi

Tasarım veya BT takımlarının Formlarınızda ihtiyaç duydukları bilgileri tam olarak toplamaları için iç talepleri kolaylaştırın

2. Özellik İstekleriniz için Formlar

Resmi bir özellik istek süreci olması, hangi özelliklerin veya geliştirmelerin üzerinde çalışılacağına öncelik vermenize yardımcı olur. Bu süreç için ClickUp Formlarını kullanarak, herkesin isteklerinin duyulmasını ve takımın ürününüz için en etkili özellikleri oluşturmaya odaklanmasını sağlayabilirsiniz.

Kullanıcıya yönelik bir formda eklemek isteyebileceğiniz bazı alanlar şunlardır:

Özellik açıklaması : Kullanıcının eklemek istediği özelliğin ve bu özelliğin neyi amaçladığının kısa bir özeti

Kullanım örneği : Özelliğin nasıl kullanılacağına dair açıklama

İletişim bilgileri: İsteği yapan kişinin veya hesabın adı ve iletişim bilgileri

Takım üyelerinin fikirlerini göndermeleri için yalnızca iç kullanıma yönelik bir form oluşturmayı da düşünebilirsiniz. Bu durumda, ek alanlar isteğin kapsamını daha da genişletmenize yardımcı olabilir:

Öncelik düzeyi

Teknik özellikler

Tahmini zaman ve kaynaklar

Bağımlılıklar

Paydaş ve/veya takım adı

Kabul kriterleri

Koşullu Mantık ile ClickUp'ta daha akıllı Formlar oluşturarak süreci kolaylaştırın — ne kadar karmaşık olursa olsun

PRO İPUCU Hata Bildirim ve Özellik İsteği Formlarınızı birleştirmek için Koşullu Mantık'ı kullanın! Bu özellik, kullanıcıların belirli sorulara nasıl yanıt verdiklerine göre özelleştirilmiş bir form deneyimi oluşturmanıza olanak tanır. Örneğin, yazılım takımınız, kullanıcının bir hata mı bildirdiğini yoksa bir özellik isteği mi gönderdiğini soran bir form kullanabilir. Koşullu Mantık ile, kullanıcı "Hata Bildir" seçeneğini seçerse, form yalnızca bu işlemle ilgili soruları gösterir. "Özellik İsteği Gönder" seçeneğini seçerlerse, form yalnızca o işlemle ilgili soruları gösterir.

3. Kod İncelemeleriniz için Formlar

ClickUp Formlarında kod incelemeleri gerçekleştirerek mühendislik ve geliştirme ekibi üyeleri arasındaki tüm işbirliği ve iletişimi tek bir yerde tutun. Daha organize ve verimli bir inceleme süreci için dahil etmek isteyebileceğiniz bazı alanlar şunlardır:

Kod yazarı

Kod gözden geçiren

İnceleme tarihi

Kod deposu (ad veya URL)

Fonksiyon : Kodun amaçlanan fonksiyonunun açıklaması

Kodlama standartları : Kodun değerlendirildiği : Kodun değerlendirildiği kodlama standartları veya en iyi uygulamaların listesi (ör. okunabilirlik, bakım kolaylığı, stil kılavuzuna uygunluk vb. )

Güvenlik : Kodun güvenlik açıkları ve güvenlik standartlarına uygunluğunu değerlendirmek için bir bölüm

Test : Kodun test edilebilirliğini değerlendirmek ve yazılan testlerin eksiksizliğini ve yeterliliğini değerlendirmek için bir bölüm

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Bonus: Google Formlar ve Microsoft Formlar!

Yazılım Takımınız için ClickUp Formlarını Düşünün

İşte bu kadar! ClickUp Formları, alım süreçlerini kolaylaştırmak isteyen yazılım, mühendislik ve geliştirme takımları için mükemmel bir çözümdür. İş akışlarını otomatikleştiren ve iletişimi iyileştiren özelleştirilmiş Formlar ile bir daha geriye dönüp bakmayacaksınız.

Ve yeni yayınlanan Koşullu Mantık özelliğimizle, Formlarınızın her zaman doğru kitleye doğru soruları soracağından emin olabilirsiniz. Deneyin ve takımınızın verimliliğini nasıl dönüştürebileceğini görün!