Koşullu Mantık ile Daha Akıllı Formlar En Karmaşık İş Akışlarınızı Destekleyin

ClickUp'ın Form Görünümü'nü sunmasının üzerinden neredeyse üç yıl geçti. O zamandan beri, Formlar kullanıcılarımızın insanlardan bilgi toplamanın ve bu verileri ClickUp'a aktarmanın birincil yolu olduğu için hayranların en sevdiği özellik haline geldi.

Satış fırsatlarını yakalayan yazılım şirketlerinden parça taleplerini ileten otomotiv filolarına kadar her türden işletme Formları kullanır. Kullanım örnekleri sonsuz olduğundan, doğru kişilerden doğru bilgileri almak için Formunuzu yapılandırmak zor olabilir.

Anlıyoruz. Bu yüzden ClickUp Formlarını her zamankinden daha güçlü hale getirmek için çok çalıştık.

Bugün, en çok talep edilen özelliklerimizden biri olan Formlarda Koşullu Mantık'ı sunmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bu etkileyici yeni özellik, en karmaşık iş akışlarınız için daha akıllı Formlar oluşturmanıza olanak tanır.

ClickUp Formlarındaki koşullu mantık, veri veya ürün geri bildirimi gibi bilgileri toplamak için daha akıllı formlar oluşturmanıza olanak tanır

Koşullu Mantık nedir?

Koşullu Mantık, birden fazla kullanım durumunu destekleyen tek bir dinamik Form oluşturmanıza olanak tanır, böylece hem siz hem de Formu dolduran kişi değerli zaman kazanır!

Formlardaki Koşullu Mantık ile şunları yapabilirsiniz:

Önceki alan seçimlerine göre anında uyum sağlayan tek bir form oluşturun ve çeşitli kullanım durumlarını destekleyin

Formların doldurulmasını kolaylaştırın , kullanıcılara yalnızca ihtiyaçları ile ilgili alanları gösterin

Belirli iş akışlarını veya otomasyonları tetiklemek için yanıt verenlerden daha kesin bilgiler toplayarak karmaşık süreçleri yönetin

Koşullu Mantık ile ClickUp'ta daha akıllı Formlar oluşturarak süreci kolaylaştırın — ne kadar karmaşık olursa olsun

Zaman Kazandıran Dinamik Formlara Örnekler

Başlamak için fikirlere mi ihtiyacınız var? İşte topluluğumuzun Formları kullandığı en yaygın yollardan bazıları:

Ürün Geri Bildirimi: ClickUp Formları, ürün takımlarının kullanıcıların : ClickUp Formları, ürün takımlarının kullanıcıların hataları bildirmelerini , özellik isteklerini göndermelerini veya UX iyileştirmeleri önermelerini kolaylaştırır. Artık Koşullu Mantık ile tüm bunları tek bir Form kullanarak yakalayabilirler. Kullanıcının gönderdiği geri bildirimin türüne bağlı olarak, Form onlara doldurmaları gereken uygun alanları sunar. Profesyonel ipucu: Otomasyonları kullanarak geri bildirimleri doğru takıma yönlendirin veya hatta gelecek haftanın sprintine ekleyin. Yaratıcı Talepler: Paydaşların takımınızın yaratıcı varlık talep sürecini benimsemesinde sorun mu yaşıyorsunuz? Koşullu Mantık içeren bir Form kullanarak, bir video için senaryo veya yeni bir grafik için teknik özellikler gibi doğru girdileri kolayca elde edebilirsiniz. Varlık türünden bağımsız olarak tam olarak doğru bilgileri elde edersiniz ve takımınız her zamankinden : Paydaşların takımınızın yaratıcı varlık talep sürecini benimsemesinde sorun mu yaşıyorsunuz? Koşullu Mantık içeren bir Form kullanarak, bir video için senaryo veya yeni bir grafik için teknik özellikler gibi doğru girdileri kolayca elde edebilirsiniz. Varlık türünden bağımsız olarak tam olarak doğru bilgileri elde edersiniz ve takımınız her zamankinden daha verimli çalışır Satış Potansiyel Müşterilerini Yönlendirme: Her potansiyel müşterinin : Her potansiyel müşterinin Satış ekibinizden en iyi hizmeti almasını sağlayın. Koşullu Mantık ile, potansiyel müşterinin ilgilendiği belirli ürün veya hizmete göre farklı sorular sorabilir ve ardından potansiyel müşterileri uygun şekilde yönlendirebilirsiniz. BT Hizmet Talepleri: BT Takımları artık, takım arkadaşlarınızın yeni bir yazılıma veya yeni bir bilgisayara erişime ihtiyacı olup olmadığına bakılmaksızın, tüm teknoloji talepleri için tek bir Form sağlayabilir. Örneğin, Koşullu Mantık ile çalışanlara : BT Takımları artık, takım arkadaşlarınızın yeni bir yazılıma veya yeni bir bilgisayara erişime ihtiyacı olup olmadığına bakılmaksızın, tüm teknoloji talepleri için tek bir Form sağlayabilir. Örneğin, Koşullu Mantık ile çalışanlara Mac mi yoksa PC mi kullandıklarını sorabilir ve seçimlerine göre bir sonraki alanda MacOS veya Windows işletim sistemi sürümlerinin listesini sunabilirsiniz. Sonunda, ilgili herkes için zahmetsiz bir süreç oluşturacaksınız!

Tasarım veya BT takımlarının Formlarınızda ihtiyaç duydukları bilgileri tam olarak toplamaları için iç talepleri kolaylaştırın

Otomasyonlarla Formları Güçlendirin

Bildiğiniz gibi, Formu göndermek sadece başlangıç! Formları Otomasyon ile eşleştirerek, işinizdeki süreçleri tamamen otomatikleştirmeye başlayabilir ve çok fazla zaman kazanabilirsiniz.

Formları otomatik pilota almanıza yardımcı olacak kişisel favori püf noktalarımdan bazıları şunlardır:

Görevleri Atama : Formlarda Koşullu Mantığı kullanarak, görevi uygun takım üyesine atamak için bir konu hakkında ilgili bilgileri toplayın. Örneğin, ilgili özelliğin sahibi : Formlarda Koşullu Mantığı kullanarak, görevi uygun takım üyesine atamak için bir konu hakkında ilgili bilgileri toplayın. Örneğin, ilgili özelliğin sahibi olan Ürün Yöneticisine göre farklı ürün geri bildirim görevleri atayabilirsiniz.

Birden Çok Listeye Görev Ekleme : Form gönderilerini işi halletmesi gereken takıma yönlendirerek yanıt süresini kısaltın. Örneğin, yeni bilgisayar talebini Onboarding Takımı'nın listesine göndermek ve yazılım talebini BT Hizmet Talebi listesine yönlendirmek isteyebilirsiniz.

Şablon Uygulayın : Anahtarlarınızı kontağa takın ve bir Form gönderimi geldiğinde tüm alt görevleriniz, atanan kişiler ve ilişkilerinizin ayarları hazır olsun.

Bildirimler gönderin: Birinin incelemesi için @bahsetme yorumunu ekleyin, böylece iş bildirimlerinde görünür.

Ürün geri bildirimi toplamak, alım süreçlerinizi kolaylaştırmak veya satış verimliliğini artırmak istiyorsanız, Formlardaki Koşullu Mantık size yardımcı olabilir. En iyi yanı ne mi? Bu özellik şimdi kullanıma sunuldu!

Business Plus veya Enterprise sürümüne yükseltin ve Formlardaki Koşullu Mantığın gücünü kendiniz deneyimleyin.