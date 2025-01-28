2025'te İş Akışı Otomasyonu için En İyi 10 Formstack Alternatifi

Kullanıcılardan, potansiyel müşterilerden veya çalışanlardan geri bildirim almak, ürünlerinizi ve iş operasyonlarınızı iyileştirmenin en standart yollarından biridir. Modern form oluşturma yazılımları, yanıtlardan gelen verileri analiz etmeyi kolaylaştıran iş akışı otomasyonuna bile olanak tanır.

Formstack, geniş bir kullanıcı tabanına sahip popüler bir form oluşturma yazılımıdır. Ancak popüler olması, sizin için doğru seçim olduğu anlamına gelmez.

Formstack'in en iyi alternatiflerini gösteren bu listeyi, size başka seçeneklerin de olduğunu göstermek için hazırladık. Formstack'ten geçmek istiyorsanız veya piyasadaki seçenekleri araştırıyorsanız, bu liste seçimlerinizi daraltmanıza yardımcı olacaktır.

Formstack alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Formstack'e alternatifleri karşılaştırırken, çoğu form oluşturma yazılımının sunduğu özelliklerin farkında olmanız gerekir. Hangi seçeneklerin mevcut olduğunu öğrendikten sonra, istediğiniz özelliklere sahip ürünleri kısa listeye almaya odaklanın. Akılda tutulması gereken bazı faktörler şunlardır:

Üçüncü taraf entegrasyonlar : Uyumlu bir iş akışı için çeşitli yazılım ürünlerini birbirine bağlayabilme özelliği, form gönderimlerinde daha yüksek : Uyumlu bir iş akışı için çeşitli yazılım ürünlerini birbirine bağlayabilme özelliği, form gönderimlerinde daha yüksek süreç verimliliği sağlar. Halihazırda kullandığınız araçlarla uyumlu ve temel görev otomasyonuna olanak tanıyan bir form oluşturucu bulun

Gelişmiş özellikler : Her seçeneğin benzersiz özelliklerine bakın. Bu özelliklerden herhangi biri, çevrimdışı veri toplama gibi ihtiyaçlarınız için çok önemliyse, seçenekleri daraltır

Veri güvenliği ve uyumluluk : Bazı işler çok katı veri uyumluluk gereksinimlerine sahiptir. Bu sizin için de geçerliyse, seçtiğiniz yazılımın bu gereksinimleri karşıladığından emin olun

Fiyatlandırma: Yazılımların fiyatlandırması kafa karıştırıcı olabilir, çünkü her seçenek birkaç kademeden oluşur ve her kademe farklı özelliklere sahiptir. Bütçenize uygun, ancak özelliklerine göre uygun bir fiyat-performans oranı sunan bir ürün arayın

En İyi 10 Formstack Alternatifi

En iyi 10 Formstack alternatifinin güçlü ve zayıf yönlerini inceleyelim ve çevrimiçi formlar oluşturmak için diğer bilgileri verelim.

İş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için ClickUp'taki 15'ten fazla görünümü inceleyin

ClickUp, sürükle ve bırak Form oluşturucu ve koşullu mantığa sahip hepsi bir arada verimlilik platformudur! Kapsamlı otomasyon yetenekleriyle tanınan ClickUp, iş akışınıza form eklemeyi kolaylaştırır. ClickUp Form bileşenlerini kullanarak tüm potansiyelini ortaya çıkarın.

Aynı yerden form oluşturun, yanıtları analiz edin ve eylem öğelerini takım üyelerine atayın.

Kullanıcıların hızlı bir şekilde çalışmaya başlamasına yardımcı olmak için ClickUp, geri bildirim formları için de dahil olmak üzere çok sayıda şablon içeren devasa bir kütüphane sunar. Süreç basit, sorunsuz ve başarılıdır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Toplanan bilgileri kullanarak görev oluşturmak için ClickUp Otomasyonları

Belge yönetimi dahil, takım üyeleri arasında gerçek zamanlı işbirliği için özellikler

Toplanan verileri düzenlemek için koşullu mantık desteği

Üçüncü taraf yazılımlara entegrasyon

Formları paylaşma, dışa aktarma ve gömme seçenekleri

ClickUp sınırlamaları

Form tasarımı için sınırlı özelleştirme seçenekleri

Karmaşık form oluşturma için zorlu bir öğrenme süreci

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. Jotform

Jotform aracılığıyla

Jotform, önceden tasarlanmış şablonların geniş bir seçimini sunan popüler bir çevrimiçi form oluşturucu. Bu platform, kullanıcıların anketler, etkinlik kayıtları, geri bildirimler ve daha fazlası için formlar oluşturmasına olanak tanır.

Jotform'un kapsamlı özelleştirme seçenekleri ve kullanımı kolay arayüzü ile formlar oluşturabilir ve karmaşık ihtiyaçları karşılamak için koşullu mantık, gelişmiş bileşenler ve hesaplamalardan yararlanabilirsiniz. Jotform'un çeşitli üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyonları sayesinde çeşitli otomasyon görevleri gerçekleştirilebilir.

Jotform ayrıca veri güvenliğine büyük önem verir, bu da onu hassas sektörlerde çalışanlar için mükemmel bir seçim haline getirir.

Jotform'un en iyi özellikleri

Çevrimiçi formlar oluşturmak için kapsamlı alan seçimi

Etkileşimli formlar oluşturmak için koşullu mantık desteği

Konuşma tarzında formlar oluşturmak için form şablonları kitaplığı

Çevrimiçi ödemeleri kabul etmek için ağ geçidi hizmeti

Veri yönetimi ve analizi için araçlar

Jotform sınırlamaları

Bazı gelişmiş özellikler için yüksek fiyat

Form oluştururken ara sıra ortaya çıkan hatalar

Gelişmiş form mantığını öğrenmek zor olabilir

Jotform fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Bronz : Kullanıcı başına aylık 39 $

Gümüş : Kullanıcı başına aylık 39 $

Altın : Kullanıcı başına aylık 129 $

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Jotform puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.500+ yorum)

Google Formlar ile Jotform'u karşılaştırın!

3. Google Formlar

Google aracılığıyla

Google Formlar, Google Çalışma Alanı'nın (eski adıyla G Suite) bir parçasıdır. Ürün, Google ekosistemiyle derinlemesine entegre olarak kullanıcıların işbirliği yapmasını ve işlerini paylaşmasını kolaylaştırır.

Diğer çevrimiçi form oluşturucuların sahip olduğu bazı özelleştirme ve gelişmiş özelliklerden yoksundur, ancak temel ihtiyaçlar için basit bir yaklaşım sunar. Bu, hızlı anketler ve basit anketler veya geri bildirim formları için ideal bir çözümdür.

Kullanıcılar, kolay erişim ve analiz için anket yanıtlarını otomatik olarak bir Google E-Tablolar dosyasında toplar ve gönderilen formlar için e-posta bildirimleri ayarlar.

Google Forms'un en iyi özellikleri

Özel raporlar oluşturmak için sezgisel form oluşturma arayüzü

Diğer Google Çalışma Alanı ürünleriyle entegrasyon

Yanıtların ve verilerin Google E-Tablolar'a otomatik olarak gönderilmesi

Formlara paylaşımlı veya kısıtlı erişim

Temel analiz fonksiyonları

Google Formlar sınırlamaları

Form görünümü için minimum özelleştirme seçenekleri

Alternatiflere kıyasla gelişmiş form oluşturma özellikleri eksik

Google ekosistemi dışındaki ürünlerle sınırlı entegrasyon

Google Formlar fiyatlandırması

Google Çalışma Alanı paketi Google Formlar'ı içerir. Aşağıdaki fiyatlandırma bu ürün grubu içindir.

Sonsuza kadar ücretsiz

İş Başlangıcı : Kullanıcı başına aylık 8 $

İş Standardı : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları

Google Forms puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (40.000 yorum)

Capterra: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Zoho Forms ve Elementor Form Builder dahil olmak üzere daha fazla form oluşturma yazılımını inceleyin!

4. SurveyMonkey

SurveyMonkey aracılığıyla

Adından da anlaşılacağı gibi, SurveyMonkey çok yönlü bir anket oluşturma platformu olarak başladı. Zaten tanınmış olan bu isim, aynı kullanıcı dostu arayüzü ve güçlü analitik araçlar paketini koruyarak diğer form oluşturma görevlerine de genişledi.

Kullanıcıların hızlı bir şekilde başlamasına yardımcı olmak için SurveyMonkey birçok hazır şablon sunar. Anket yanıtlarını otomatikleştirir, hatırlatıcı mesajlar gönderir ve form yanıtlarına göre mesajları özelleştirir. SurveyMonkey'in Zapier aracılığıyla üçüncü taraf uygulamalarla bağlantısı sayesinde daha fazla otomasyon mümkündür.

SurveyMonkey'in en iyi özellikleri

Dallanma mantığıyla oluşturulan dinamik anketler

Geniş soru türü seçimi

Birçok popüler kanal üzerinden dağıtım yapan anketler

Çeşitli veri analizi ve raporlama araçları

Belirli hedef kitleleri hedeflemek için araçlar

SurveyMonkey sınırlamaları

Gelişmiş özellikler daha yüksek fiyatlıdır

Formlar büyük veya karmaşık hale geldiğinde arayüz biraz karmaşık olabilir

Üçüncü taraf araçlarla sınırlı entegrasyon

SurveyMonkey fiyatlandırması

Takım Avantajı : Kullanıcı başına aylık 25 $

Team Premier : Kullanıcı başına aylık 75 $

Kurumsal: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

SurveyMonkey puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (18.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (9.000'den fazla yorum)

5. Microsoft Formlar

Microsoft aracılığıyla

Microsoft'un 365 teklifinin bir parçası olan Microsoft Forms, Google Forms'a benzer, kullanımı kolay bir form oluşturma uygulamasıdır. 365 paketindeki diğer ürünlerle sıkı bir şekilde entegre edilmiştir ve Excel ve SharePoint aracılığıyla veri toplama ve düzenlemeyi otomatikleştirir.

Google'daki rakibi gibi, Microsoft Forms da ekosistemi dışındaki entegrasyon yeteneklerini sınırlar ve özellikleri temel düzeydedir. Bu, temel ihtiyaçları olan ve Microsoft platformlarına tamamen yatırım yapmış olanlar için mükemmel bir seçim olabilir.

Microsoft Forms'un en iyi özellikleri

Form oluşturmak için kullanıcı dostu arayüz

Diğer Microsoft 365 ürünleriyle entegrasyon

Takım üyeleri arasında gerçek zamanlı işbirliği desteği

Otomatik not verme özelliğine sahip testler için destek

Anket soruları için yapay zeka (AI) destekli öneriler

Microsoft Forms sınırlamaları

Diğer bazı rakiplere göre daha az önceden tanımlanmış şablon

Formun görünümünü özelleştirmek için sınırlı seçenekler

Microsoft çatısı altında olmayan ürünlerle entegrasyon için sınırlı destek

Microsoft Forms fiyatlandırması

İş Temel : Kullanıcı başına aylık 6,00 $

İş Standardı : Kullanıcı başına aylık 12,50 $

İş Premium: Kullanıcı başına aylık 22,00 $

Microsoft Forms derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 4/5 (300+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (77 yorum)

6. WPForms

WPForms aracılığıyla

Bu popüler sürükle ve bırak form oluşturucu, en büyük web tasarım platformlarından biri olan WordPress için bir eklenti olarak gelir. WordPress arayüzüyle entegre olarak, kullanıcıların gösterge panellerinden profesyonel ve karmaşık formlar oluşturmasına olanak tanır. Koşullu mantık desteği ile dinamik form etkileşimlerini kolayca oluşturur.

WPForms, zengin özelliklerine rağmen, sorunsuz bir kullanıcı deneyimi için hız ve performansa öncelik verir. Yazılım, popüler e-posta platformları, ödeme ağ geçitleri ve müşteri ilişkileri yönetimi çözümleri için eklentiler içerir.

WPForms'un en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak işlevselliği ile kullanımı kolay form oluşturma

Çeşitli kullanım durumları için önceden oluşturulmuş form şablonları

Mobil uyumlu, duyarlı tasarıma sahip formlar

Yanıtlayanın girdisine göre form alanlarını gösteren veya gizleyen koşullu mantık

Popüler e-posta pazarlama platformu entegrasyonları

WPForms sınırlamaları

Belirli WordPress temalarında zayıf işlevsellik

Yalnızca daha yüksek fiyatlı planlarda bulunan gelişmiş form özellikleri

Üçüncü taraf yazılımlarla sınırlı entegrasyon

WPForms fiyatlandırması

Temel : 49,50 $/yıl

Artı : 99,50 $/yıl

Pro : 199,50 $/yıl

Elite: 299,50 $/yıl

WPForms puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (21 yorum)

7. Typeform

Typeform aracılığıyla

Typeform, görünüşe büyük önem verir ve bu da yanıtlayanlar için ilgi çekici bir form doldurma süreciyle sonuçlanır. Benzersiz bir konuşma biçimini tabloya getirerek, kullanıcıları karışıklığı en aza indirmek için soruları tek tek yönlendirir.

Bu Formstack alternatifi, kullanıcıların hızlı bir şekilde başlamasına yardımcı olmak için çeşitli kullanım durumlarına uygun mükemmel bir şablon seçimine sahip bir form oluşturucudur. Her şeyi biraz yapar. Formlar ve anketler, kayıt formları, iletişim formları, ödeme formları... Ne isterseniz, Typeform muhtemelen yapabilir.

Otomasyon ve anket verilerinin işlenmesine yardımcı olmak için birçok popüler üçüncü taraf uygulamayla entegre olur. Yazılım, her ekran boyutuna kolayca uyan duyarlı formlarla mobil öncelikli bir tasarım felsefesini izler.

Typeform'un en iyi özellikleri

AI destekli önerilerle geliştirilmiş form ifadeleri

Çeşitli etkileşimli form alanları

Çok sayfalı formlar ve ilerleme çubukları için destek

Görselleştirme ve analiz araçları

Zapier ve webhooks ile üçüncü taraf araçlar ve uygulamalarla entegrasyon

Typeform sınırlamaları

Sunduğu özelliklere göre pahalı planlar

Daha düşük fiyatlı paketlerde sınırlı özelleştirme seçenekleri

Zor dallanma ve koşullu form işlevselliği

Typeform fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Temel : Kullanıcı başına aylık 29 $

Artı : Kullanıcı başına aylık 59 $

İş : Kullanıcı başına aylık 99 $

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Typeform puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (700+ yorum)

8. SurveySparrow

SurveySparrow aracılığıyla

Typeform gibi, SurveySparrow da çevrimiçi form oluşturmayı basitleştirir. Konuşma biçiminde formlar sunar ve yanıtları toplamak için sohbet benzeri bir arayüze sahiptir.

Platform, kod gerektirmeyen bir çözümdür ve kullanıcıların sınırlı teknik becerilerle dinamik ve görsel olarak çekici formlar oluşturmasına olanak tanır. Ayrıca, bu platformu kullanarak anketler oluşturmak çok kolaydır.

SurveySparrow, kişiselleştirilmiş sorular ve etkileşimli form öğelerini eklemeyi çocuk oyuncağı haline getirir. Yazılım, üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyonlarını sağlamak için Zapier'i kullanır.

SurveySparrow'un en iyi özellikleri

Sohbet benzeri arayüze sahip formlar

Çeşitli soru biçimleri

Dinamik formlar için dallanma mantığı ve kişiselleştirme araçları

Gerçek zamanlı analiz izleme ve indirilebilir rapor oluşturma

E-posta yoluyla, anında veya belirli bir programa göre planlanmış gönderim

SurveySparrow sınırlamaları

Karmaşık formlar performans sorunlarına neden olabilir

Her zaman olması gerektiği kadar sağlam olmayan üçüncü taraf entegrasyonlar

Yalnızca daha yüksek fiyatlı planlarda bulunan kullanışlı özellikler

SurveySparrow fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Temel : Kullanıcı başına aylık 19 $

Essentials : Kullanıcı başına aylık 49 $

İş : Kullanıcı başına aylık 99 $

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

SurveySparrow puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (1.500+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (81 yorum)

9. Paperform

Paperform aracılığıyla

Paperform, form oluşturmaya son derece tasarım odaklı bir yaklaşım getirir. Görüntüler, videolar ve özel yazı tipleri gibi çeşitli medya öğeleri ekleyerek hassas görsel tasarımlar oluşturun. Paperform, temel formlar oluşturmak veya her şeyi yapmak istiyorsanız, onu yeni başlayanlar için kolay hale getiren birçok otomatik özelliğe sahiptir.

Bu çevrimiçi form oluşturucu, otomasyon ve veri toplama amacıyla birçok üçüncü taraf araçla entegre olur. Alışılmadık arayüzü, listedeki diğer birçok form oluşturucuda bulunan sürükle ve bırak özelliğine sahip değildir ve sezgisel bir bağlamsal yaklaşım tercih eder.

Paperform'un en iyi özellikleri

Formların özelleştirilmesine ve markalanmasına yoğun odaklanma

Gömülü videolar ve resimler içeren formlar

Yaygın ödeme işlemcileriyle entegrasyon

Koşullu mantık ve dinamik formlar için destek

Zapier ile entegrasyon, temel görev otomasyonuna olanak tanır

Paperform sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için oluşturması zor olabilecek, gelişmiş özelliklere sahip karmaşık formlar

Diğer form araçlarına kıyasla form görünümü için sınırlı özelleştirme seçenekleri

Daha yüksek fiyatlı planlar gerektiren değerli özellikler

Paperform fiyatlandırması

Essentials : Aylık 20 $

Pro : Aylık 40 $

Ajans: 135 $/ay

Paperform puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (42 yorum)

Capterra: 4,8/5 (86 yorum)

10. 123 Form Builder

123 Form Builder aracılığıyla

Güvenliğe odaklanan bir başka seçenek ise 123 Form Builder. Güvenlik odaklı olmasının yanı sıra, 123 Form Builder, yeni ve deneyimli kullanıcıların güçlü formlar oluşturabileceği, kullanımı kolay bir arayüze sahip olmayı hedeflemektedir.

Sorunsuz entegrasyon, sizin (veya geliştirme ekibinizin) için baş ağrısı anlamına gelmez. Sezgisel sürükle ve bırak arayüzü, geniş bir bileşen seçimine ve bir dizi özelleştirme seçeneğine sahiptir.

123 Form Builder'ın en iyi özellikleri

Kullanımı kolay form oluşturucu ve çeşitli form alanı seçimleri

Koşullu mantık ve akıllı formlar içeren gelişmiş formlar

Birden fazla dil desteği

Gelişmiş güvenlik özellikleri

Diğer popüler uygulamalar ve platformlarla entegrasyonlar

123 Form Builder sınırlamaları

Form oluşturmada ara sıra küçük hatalar

Bazı rakipler kadar güçlü olmayan analiz ve raporlama özellikleri

Üçüncü taraf entegrasyonların kurulumu zor olabilir

123 Form Builder fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Altın : 19,99 $/ay

Platinum : 37,99 $/ay

Elmas : 69,99 $/ay

Enterprise: Aylık 199,99 $'dan başlayan fiyatlarla

123 Form Builder derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: 4. 4/5 (150+ yorum)

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