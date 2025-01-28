2025'te İş Akışı Otomasyonu için En İyi 10 Formstack Alternatifi

Kullanıcılardan, potansiyel müşterilerden veya çalışanlardan geri bildirim almak, ürünlerinizi ve iş operasyonlarınızı iyileştirmenin en standart yollarından biridir. Modern form oluşturma yazılımları, yanıtlardan gelen verileri analiz etmeyi kolaylaştıran iş akışı otomasyonuna bile olanak tanır.
Formstack, geniş bir kullanıcı tabanına sahip popüler bir form oluşturma yazılımıdır. Ancak popüler olması, sizin için doğru seçim olduğu anlamına gelmez.
Formstack'in en iyi alternatiflerini gösteren bu listeyi, size başka seçeneklerin de olduğunu göstermek için hazırladık. Formstack'ten geçmek istiyorsanız veya piyasadaki seçenekleri araştırıyorsanız, bu liste seçimlerinizi daraltmanıza yardımcı olacaktır.
Formstack alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
Formstack'e alternatifleri karşılaştırırken, çoğu form oluşturma yazılımının sunduğu özelliklerin farkında olmanız gerekir. Hangi seçeneklerin mevcut olduğunu öğrendikten sonra, istediğiniz özelliklere sahip ürünleri kısa listeye almaya odaklanın. Akılda tutulması gereken bazı faktörler şunlardır:
- Üçüncü taraf entegrasyonlar: Uyumlu bir iş akışı için çeşitli yazılım ürünlerini birbirine bağlayabilme özelliği, form gönderimlerinde daha yüksek süreç verimliliği sağlar. Halihazırda kullandığınız araçlarla uyumlu ve temel görev otomasyonuna olanak tanıyan bir form oluşturucu bulun
- Gelişmiş özellikler: Her seçeneğin benzersiz özelliklerine bakın. Bu özelliklerden herhangi biri, çevrimdışı veri toplama gibi ihtiyaçlarınız için çok önemliyse, seçenekleri daraltır
- Veri güvenliği ve uyumluluk: Bazı işler çok katı veri uyumluluk gereksinimlerine sahiptir. Bu sizin için de geçerliyse, seçtiğiniz yazılımın bu gereksinimleri karşıladığından emin olun
- Fiyatlandırma: Yazılımların fiyatlandırması kafa karıştırıcı olabilir, çünkü her seçenek birkaç kademeden oluşur ve her kademe farklı özelliklere sahiptir. Bütçenize uygun, ancak özelliklerine göre uygun bir fiyat-performans oranı sunan bir ürün arayın
En İyi 10 Formstack Alternatifi
En iyi 10 Formstack alternatifinin güçlü ve zayıf yönlerini inceleyelim ve çevrimiçi formlar oluşturmak için diğer bilgileri verelim.
1. ClickUp
ClickUp, sürükle ve bırak Form oluşturucu ve koşullu mantığa sahip hepsi bir arada verimlilik platformudur! Kapsamlı otomasyon yetenekleriyle tanınan ClickUp, iş akışınıza form eklemeyi kolaylaştırır. ClickUp Form bileşenlerini kullanarak tüm potansiyelini ortaya çıkarın.
Aynı yerden form oluşturun, yanıtları analiz edin ve eylem öğelerini takım üyelerine atayın.
Kullanıcıların hızlı bir şekilde çalışmaya başlamasına yardımcı olmak için ClickUp, geri bildirim formları için de dahil olmak üzere çok sayıda şablon içeren devasa bir kütüphane sunar. Süreç basit, sorunsuz ve başarılıdır.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Toplanan bilgileri kullanarak görev oluşturmak için ClickUp Otomasyonları
- Belge yönetimi dahil, takım üyeleri arasında gerçek zamanlı işbirliği için özellikler
- Toplanan verileri düzenlemek için koşullu mantık desteği
- Üçüncü taraf yazılımlara entegrasyon
- Formları paylaşma, dışa aktarma ve gömme seçenekleri
ClickUp sınırlamaları
- Form tasarımı için sınırlı özelleştirme seçenekleri
- Karmaşık form oluşturma için zorlu bir öğrenme süreci
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
2. Jotform
Jotform, önceden tasarlanmış şablonların geniş bir seçimini sunan popüler bir çevrimiçi form oluşturucu. Bu platform, kullanıcıların anketler, etkinlik kayıtları, geri bildirimler ve daha fazlası için formlar oluşturmasına olanak tanır.
Jotform'un kapsamlı özelleştirme seçenekleri ve kullanımı kolay arayüzü ile formlar oluşturabilir ve karmaşık ihtiyaçları karşılamak için koşullu mantık, gelişmiş bileşenler ve hesaplamalardan yararlanabilirsiniz. Jotform'un çeşitli üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyonları sayesinde çeşitli otomasyon görevleri gerçekleştirilebilir.
Jotform ayrıca veri güvenliğine büyük önem verir, bu da onu hassas sektörlerde çalışanlar için mükemmel bir seçim haline getirir.
Jotform'un en iyi özellikleri
- Çevrimiçi formlar oluşturmak için kapsamlı alan seçimi
- Etkileşimli formlar oluşturmak için koşullu mantık desteği
- Konuşma tarzında formlar oluşturmak için form şablonları kitaplığı
- Çevrimiçi ödemeleri kabul etmek için ağ geçidi hizmeti
- Veri yönetimi ve analizi için araçlar
Jotform sınırlamaları
- Bazı gelişmiş özellikler için yüksek fiyat
- Form oluştururken ara sıra ortaya çıkan hatalar
- Gelişmiş form mantığını öğrenmek zor olabilir
Jotform fiyatlandırması
- Ücretsiz plan
- Bronz: Kullanıcı başına aylık 39 $
- Gümüş: Kullanıcı başına aylık 39 $
- Altın: Kullanıcı başına aylık 129 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
Jotform puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (1.500+ yorum)
Google Formlar ile Jotform'u karşılaştırın!
3. Google Formlar
Google Formlar, Google Çalışma Alanı'nın (eski adıyla G Suite) bir parçasıdır. Ürün, Google ekosistemiyle derinlemesine entegre olarak kullanıcıların işbirliği yapmasını ve işlerini paylaşmasını kolaylaştırır.
Diğer çevrimiçi form oluşturucuların sahip olduğu bazı özelleştirme ve gelişmiş özelliklerden yoksundur, ancak temel ihtiyaçlar için basit bir yaklaşım sunar. Bu, hızlı anketler ve basit anketler veya geri bildirim formları için ideal bir çözümdür.
Kullanıcılar, kolay erişim ve analiz için anket yanıtlarını otomatik olarak bir Google E-Tablolar dosyasında toplar ve gönderilen formlar için e-posta bildirimleri ayarlar.
Google Forms'un en iyi özellikleri
- Özel raporlar oluşturmak için sezgisel form oluşturma arayüzü
- Diğer Google Çalışma Alanı ürünleriyle entegrasyon
- Yanıtların ve verilerin Google E-Tablolar'a otomatik olarak gönderilmesi
- Formlara paylaşımlı veya kısıtlı erişim
- Temel analiz fonksiyonları
Google Formlar sınırlamaları
- Form görünümü için minimum özelleştirme seçenekleri
- Alternatiflere kıyasla gelişmiş form oluşturma özellikleri eksik
- Google ekosistemi dışındaki ürünlerle sınırlı entegrasyon
Google Formlar fiyatlandırması
Google Çalışma Alanı paketi Google Formlar'ı içerir. Aşağıdaki fiyatlandırma bu ürün grubu içindir.
- Sonsuza kadar ücretsiz
- İş Başlangıcı: Kullanıcı başına aylık 8 $
- İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Business Plus: Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları
Google Forms puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (40.000 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)
Zoho Forms ve Elementor Form Builder dahil olmak üzere daha fazla form oluşturma yazılımını inceleyin!
4. SurveyMonkey
Adından da anlaşılacağı gibi, SurveyMonkey çok yönlü bir anket oluşturma platformu olarak başladı. Zaten tanınmış olan bu isim, aynı kullanıcı dostu arayüzü ve güçlü analitik araçlar paketini koruyarak diğer form oluşturma görevlerine de genişledi.
Kullanıcıların hızlı bir şekilde başlamasına yardımcı olmak için SurveyMonkey birçok hazır şablon sunar. Anket yanıtlarını otomatikleştirir, hatırlatıcı mesajlar gönderir ve form yanıtlarına göre mesajları özelleştirir. SurveyMonkey'in Zapier aracılığıyla üçüncü taraf uygulamalarla bağlantısı sayesinde daha fazla otomasyon mümkündür.
SurveyMonkey'in en iyi özellikleri
- Dallanma mantığıyla oluşturulan dinamik anketler
- Geniş soru türü seçimi
- Birçok popüler kanal üzerinden dağıtım yapan anketler
- Çeşitli veri analizi ve raporlama araçları
- Belirli hedef kitleleri hedeflemek için araçlar
SurveyMonkey sınırlamaları
- Gelişmiş özellikler daha yüksek fiyatlıdır
- Formlar büyük veya karmaşık hale geldiğinde arayüz biraz karmaşık olabilir
- Üçüncü taraf araçlarla sınırlı entegrasyon
SurveyMonkey fiyatlandırması
- Takım Avantajı: Kullanıcı başına aylık 25 $
- Team Premier: Kullanıcı başına aylık 75 $
- Kurumsal: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
SurveyMonkey puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (18.000+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (9.000'den fazla yorum)
5. Microsoft Formlar
Microsoft'un 365 teklifinin bir parçası olan Microsoft Forms, Google Forms'a benzer, kullanımı kolay bir form oluşturma uygulamasıdır. 365 paketindeki diğer ürünlerle sıkı bir şekilde entegre edilmiştir ve Excel ve SharePoint aracılığıyla veri toplama ve düzenlemeyi otomatikleştirir.
Google'daki rakibi gibi, Microsoft Forms da ekosistemi dışındaki entegrasyon yeteneklerini sınırlar ve özellikleri temel düzeydedir. Bu, temel ihtiyaçları olan ve Microsoft platformlarına tamamen yatırım yapmış olanlar için mükemmel bir seçim olabilir.
Microsoft Forms'un en iyi özellikleri
- Form oluşturmak için kullanıcı dostu arayüz
- Diğer Microsoft 365 ürünleriyle entegrasyon
- Takım üyeleri arasında gerçek zamanlı işbirliği desteği
- Otomatik not verme özelliğine sahip testler için destek
- Anket soruları için yapay zeka (AI) destekli öneriler
Microsoft Forms sınırlamaları
- Diğer bazı rakiplere göre daha az önceden tanımlanmış şablon
- Formun görünümünü özelleştirmek için sınırlı seçenekler
- Microsoft çatısı altında olmayan ürünlerle entegrasyon için sınırlı destek
Microsoft Forms fiyatlandırması
- İş Temel: Kullanıcı başına aylık 6,00 $
- İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 12,50 $
- İş Premium: Kullanıcı başına aylık 22,00 $
Microsoft Forms derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (300+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (77 yorum)
6. WPForms
Bu popüler sürükle ve bırak form oluşturucu, en büyük web tasarım platformlarından biri olan WordPress için bir eklenti olarak gelir. WordPress arayüzüyle entegre olarak, kullanıcıların gösterge panellerinden profesyonel ve karmaşık formlar oluşturmasına olanak tanır. Koşullu mantık desteği ile dinamik form etkileşimlerini kolayca oluşturur.
WPForms, zengin özelliklerine rağmen, sorunsuz bir kullanıcı deneyimi için hız ve performansa öncelik verir. Yazılım, popüler e-posta platformları, ödeme ağ geçitleri ve müşteri ilişkileri yönetimi çözümleri için eklentiler içerir.
WPForms'un en iyi özellikleri
- Sürükle ve bırak işlevselliği ile kullanımı kolay form oluşturma
- Çeşitli kullanım durumları için önceden oluşturulmuş form şablonları
- Mobil uyumlu, duyarlı tasarıma sahip formlar
- Yanıtlayanın girdisine göre form alanlarını gösteren veya gizleyen koşullu mantık
- Popüler e-posta pazarlama platformu entegrasyonları
WPForms sınırlamaları
- Belirli WordPress temalarında zayıf işlevsellik
- Yalnızca daha yüksek fiyatlı planlarda bulunan gelişmiş form özellikleri
- Üçüncü taraf yazılımlarla sınırlı entegrasyon
WPForms fiyatlandırması
- Temel: 49,50 $/yıl
- Artı: 99,50 $/yıl
- Pro: 199,50 $/yıl
- Elite: 299,50 $/yıl
WPForms puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (800'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (21 yorum)
7. Typeform
Typeform, görünüşe büyük önem verir ve bu da yanıtlayanlar için ilgi çekici bir form doldurma süreciyle sonuçlanır. Benzersiz bir konuşma biçimini tabloya getirerek, kullanıcıları karışıklığı en aza indirmek için soruları tek tek yönlendirir.
Bu Formstack alternatifi, kullanıcıların hızlı bir şekilde başlamasına yardımcı olmak için çeşitli kullanım durumlarına uygun mükemmel bir şablon seçimine sahip bir form oluşturucudur. Her şeyi biraz yapar. Formlar ve anketler, kayıt formları, iletişim formları, ödeme formları... Ne isterseniz, Typeform muhtemelen yapabilir.
Otomasyon ve anket verilerinin işlenmesine yardımcı olmak için birçok popüler üçüncü taraf uygulamayla entegre olur. Yazılım, her ekran boyutuna kolayca uyan duyarlı formlarla mobil öncelikli bir tasarım felsefesini izler.
Typeform'un en iyi özellikleri
- AI destekli önerilerle geliştirilmiş form ifadeleri
- Çeşitli etkileşimli form alanları
- Çok sayfalı formlar ve ilerleme çubukları için destek
- Görselleştirme ve analiz araçları
- Zapier ve webhooks ile üçüncü taraf araçlar ve uygulamalarla entegrasyon
Typeform sınırlamaları
- Sunduğu özelliklere göre pahalı planlar
- Daha düşük fiyatlı paketlerde sınırlı özelleştirme seçenekleri
- Zor dallanma ve koşullu form işlevselliği
Typeform fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Temel: Kullanıcı başına aylık 29 $
- Artı: Kullanıcı başına aylık 59 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 99 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
Typeform puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (600'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (700+ yorum)
8. SurveySparrow
Typeform gibi, SurveySparrow da çevrimiçi form oluşturmayı basitleştirir. Konuşma biçiminde formlar sunar ve yanıtları toplamak için sohbet benzeri bir arayüze sahiptir.
Platform, kod gerektirmeyen bir çözümdür ve kullanıcıların sınırlı teknik becerilerle dinamik ve görsel olarak çekici formlar oluşturmasına olanak tanır. Ayrıca, bu platformu kullanarak anketler oluşturmak çok kolaydır.
SurveySparrow, kişiselleştirilmiş sorular ve etkileşimli form öğelerini eklemeyi çocuk oyuncağı haline getirir. Yazılım, üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyonlarını sağlamak için Zapier'i kullanır.
SurveySparrow'un en iyi özellikleri
- Sohbet benzeri arayüze sahip formlar
- Çeşitli soru biçimleri
- Dinamik formlar için dallanma mantığı ve kişiselleştirme araçları
- Gerçek zamanlı analiz izleme ve indirilebilir rapor oluşturma
- E-posta yoluyla, anında veya belirli bir programa göre planlanmış gönderim
SurveySparrow sınırlamaları
- Karmaşık formlar performans sorunlarına neden olabilir
- Her zaman olması gerektiği kadar sağlam olmayan üçüncü taraf entegrasyonlar
- Yalnızca daha yüksek fiyatlı planlarda bulunan kullanışlı özellikler
SurveySparrow fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Temel: Kullanıcı başına aylık 19 $
- Essentials: Kullanıcı başına aylık 49 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 99 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
SurveySparrow puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (1.500+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (81 yorum)
9. Paperform
Paperform, form oluşturmaya son derece tasarım odaklı bir yaklaşım getirir. Görüntüler, videolar ve özel yazı tipleri gibi çeşitli medya öğeleri ekleyerek hassas görsel tasarımlar oluşturun. Paperform, temel formlar oluşturmak veya her şeyi yapmak istiyorsanız, onu yeni başlayanlar için kolay hale getiren birçok otomatik özelliğe sahiptir.
Bu çevrimiçi form oluşturucu, otomasyon ve veri toplama amacıyla birçok üçüncü taraf araçla entegre olur. Alışılmadık arayüzü, listedeki diğer birçok form oluşturucuda bulunan sürükle ve bırak özelliğine sahip değildir ve sezgisel bir bağlamsal yaklaşım tercih eder.
Paperform'un en iyi özellikleri
- Formların özelleştirilmesine ve markalanmasına yoğun odaklanma
- Gömülü videolar ve resimler içeren formlar
- Yaygın ödeme işlemcileriyle entegrasyon
- Koşullu mantık ve dinamik formlar için destek
- Zapier ile entegrasyon, temel görev otomasyonuna olanak tanır
Paperform sınırlamaları
- Yeni kullanıcılar için oluşturması zor olabilecek, gelişmiş özelliklere sahip karmaşık formlar
- Diğer form araçlarına kıyasla form görünümü için sınırlı özelleştirme seçenekleri
- Daha yüksek fiyatlı planlar gerektiren değerli özellikler
Paperform fiyatlandırması
- Essentials: Aylık 20 $
- Pro: Aylık 40 $
- Ajans: 135 $/ay
Paperform puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (42 yorum)
- Capterra: 4,8/5 (86 yorum)
10. 123 Form Builder
Güvenliğe odaklanan bir başka seçenek ise 123 Form Builder. Güvenlik odaklı olmasının yanı sıra, 123 Form Builder, yeni ve deneyimli kullanıcıların güçlü formlar oluşturabileceği, kullanımı kolay bir arayüze sahip olmayı hedeflemektedir.
Sorunsuz entegrasyon, sizin (veya geliştirme ekibinizin) için baş ağrısı anlamına gelmez. Sezgisel sürükle ve bırak arayüzü, geniş bir bileşen seçimine ve bir dizi özelleştirme seçeneğine sahiptir.
123 Form Builder'ın en iyi özellikleri
- Kullanımı kolay form oluşturucu ve çeşitli form alanı seçimleri
- Koşullu mantık ve akıllı formlar içeren gelişmiş formlar
- Birden fazla dil desteği
- Gelişmiş güvenlik özellikleri
- Diğer popüler uygulamalar ve platformlarla entegrasyonlar
123 Form Builder sınırlamaları
- Form oluşturmada ara sıra küçük hatalar
- Bazı rakipler kadar güçlü olmayan analiz ve raporlama özellikleri
- Üçüncü taraf entegrasyonların kurulumu zor olabilir
123 Form Builder fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Altın: 19,99 $/ay
- Platinum: 37,99 $/ay
- Elmas: 69,99 $/ay
- Enterprise: Aylık 199,99 $'dan başlayan fiyatlarla
123 Form Builder derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (150'den fazla yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (150+ yorum)
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