Jotform ve Google Forms: Hangi Form Aracı En İyisi?

İşletmeler, şirketlerinin gidişatı hakkında kararlar almak için verilere güvenir. Formlar ve anketler, müşterilerden, iş ortaklarından, çalışanlardan ve diğer birçok kaynaktan veri toplamak için en iyi iş araçlarından bazılarıdır.

Takımınızın formları kolayca oluşturmasını ve bunları kullanarak bilgi toplamasını sağlayan bir form oluşturucu yazılımı arıyorsanız, Jotform ve Google Forms iki popüler seçenektir. Her ikisi de önde gelen çevrimiçi form ve anket araçlarıdır, ancak aralarında birçok fark vardır.

Jotform ve Google Forms'un özelliklerini ve fiyatlarını ayrıntılı olarak inceleyerek, sizin ve takımınızın ihtiyaçlarına en uygun olanı seçmenize yardımcı olalım.

Jotform nedir?

jotform aracılığıyla

Jotform, hem güçlü hem de özellik açısından zengin, ancak kullanımı oldukça basit olan tanınmış bir çevrimiçi form oluşturucu. Jotform ayrıca çok sayıda iş aracıyla entegre olduğundan, işletmelerin Jotform ile topladıkları verileri, çevrimiçi formlar aracılığıyla toplanan verileri analiz etmelerine olanak tanıyan yazılımlara kolayca aktarabilmelerini sağlar.

Jotform ayrıca, iş ortaklarınızdan potansiyel olarak hassas veriler toplarken çok önemli olan mükemmel güvenlik ve uyumluluk özelliklerine sahiptir.

Jotform özellikleri

Jotform, hem temel hem de son derece gelişmiş özelliklerle doludur. En iyisi, arayüzü çok kullanıcı dostudur, bu da iş formlarınızı oluşturmak için ihtiyacınız olan tüm özellikleri bulmanızı ve kullanmanızı kolaylaştırır.

Jotform'u rakiplerinden ayıran bazı özelliklere göz atalım.

1. Gelişmiş form oluşturma

Jotform, özel formlar oluşturmanın kolaylığı açısından çoğu rakibinin üzerinde yer almaktadır. Herhangi bir şey oluşturmak için kodlama bilmenize gerek yoktur, ancak biraz CSS deneyiminiz varsa Jotform ile harikalar yaratabilirsiniz.

Form oluşturucu neredeyse tamamen sürükle ve bırak özelliğine sahiptir, böylece birkaç tıklama ile formunuza kolayca ve hızlı bir şekilde resimler, bileşenler, entegrasyonlar ekleyebilir ve hatta renkleri değiştirebilirsiniz.

via Jotform

2. Ödeme entegrasyonları

Jotform'un birçok entegrasyonu desteklediğinden bahsetmiştik, ancak önde gelen çevrimiçi ödeme platformlarının çoğuyla entegrasyonları, onu gerçekten farklı kılan bir özelliktir. Jotform'u Stripe, Paypal, Venmo, Apple Pay ve daha fazlasıyla entegre ederek ödemeleri toplayabilirsiniz.

Bu, formları dolduran kişilerden ücret alabileceğiniz formlar oluşturmanıza olanak tanır. Bu, örneğin işinizde rezervasyon veya özel siparişler alıyorsanız kullanışlı olabilir.

3. Bileşenler

Jotform formlarınıza ekleyebileceğiniz yüzlerce bileşen mevcuttur. Örneğin, formu dolduran kişinin posta kodunu size vermek için IP adresleri aracılığıyla konum verilerini toplayan Ziyaretçinin Konumunu Al bileşeni mevcuttur.

Diğer popüler bileşenler arasında URL'den Sayfa Al, SMS Onayı, QR Kodları, Whatsapp Düğmesi ve çok daha fazlası bulunur.

via Jotform

Jotform fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz plan (5 form, aylık 100 gönderi sınırı)

Bronz: 34 $/ay (25 form, aylık 1.000 gönderi sınırı)

Silver: Aylık 39 $ (50 form, aylık 2.500 gönderi sınırı)

Gold: 99 $/ay (100 form, aylık 10.000 gönderi sınırı)

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin (sınırsız form ve aylık gönderi)

Google Formlar nedir?

google Formlar aracılığıyla

Google Formlar, dünya çapında en popüler ve en çok kullanılan iş platformlarından biri olan Google Çalışma Alanı'nın bir parçası olan popüler ve tamamen ücretsiz bir form oluşturucu. Ayrıca %100 ücretsizdir, bu nedenle bu kadar çok kişinin Formları kullanmasının nedenini anlamak kolaydır.

Ancak, diğer ücretsiz araçlar gibi Google Forms'un da sınırlamaları vardır. Yine de, basit iş formları oluşturmak ve paylaşmak isteyen çoğu kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayacak birçok harika özellik vardır.

Google Formlar özellikleri

Tamamen ücretsiz olduğunu göz önünde bulundurursanız, Google Formlar son derece zengin özelliklere sahiptir. İleri düzey kullanıcılar veya büyük şirketler için özellikler içermeyebilir, ancak herkesin hiçbir ücret ödemeden kullanabileceği çok sayıda güçlü özellik ve özelleştirme seçeneği vardır. Google Formlar ile tamamen ücretsiz olarak sınırsız sayıda form oluşturabilirsiniz.

1. Etkileşimli sorular

Google Forms, çeşitli soru türleri sormanıza olanak tanır, böylece formlarınızı etkileşimli hale getirebilirsiniz. Formunuzu, yanıtlayanların yanıtlarını tek satırla girebilecekleri kısa yanıtlar alacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Kullanıcıların ayrıntılı yanıtlar verebileceği paragraf tipi sorular da oluşturabilirsiniz. Ayrıca, onay kutusu soru türü, dosya yükleme soru türü (özgeçmişleri toplayan İK ekipleri için idealdir) ve daha birçok soru türü de mevcuttur.

Google Forms ayrıca, formlarınızın kullanıcının önceki yanıtlarına göre değişmesini ve farklı sorular sunmasını sağlayan koşullu mantık özelliğini de içerir.

google Formlar aracılığıyla

2. Testler

Eğitimciler, Google Formlar'ı kullanmayı çok seviyor çünkü bu, kolayca testler oluşturmak ve bunları öğrencilerle paylaşmak için en iyi ücretsiz araçlardan biri. Hatta her soruya puan değerleri atayarak testlerin puanlamasını tamamen otomatik hale getirebilirsiniz.

Otomatik not verme, eğitimcilere çok fazla zaman kazandırır ve öğrencilerin sınav sonuçlarını anında almalarını sağlar.

3. Raporlama

Hangi form aracını kullanırsanız kullanın, topladığınız verileri raporlar oluşturmak ve analiz etmek için muhtemelen Google E-Tablolar veya başka bir Microsoft Excel eşdeğerine aktarmanız gerekecektir. Aynı platformun parçası olduğu için, Google formunuzu Google E-Tablo, Google Analytics ve diğer popüler Google belge türleri ve uygulamalarıyla entegre etmek hızlı ve sorunsuzdur.

Google Forms ayrıca otomatik olarak rapor grafikleri ve çizelgeleri oluşturabilir, böylece anketlerin/kampanyaların sonuçlarını hızlı bir şekilde görselleştirip paydaşlarla paylaşabilirsiniz.

google Formlar aracılığıyla

Google Forms fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Jotform ve Google Forms: Özellik Karşılaştırması

Her ikisi de mükemmel form oluşturma araçları olsa da, Jotform ve Google Forms arasındaki farklar beklendiği gibidir. Google Forms tamamen ücretsiz olduğu için o kadar sağlam değildir. Ancak kullanımı inanılmaz derecede basittir.

Jotform'u Google Formlar'dan ayıran özellikler için ödeme yapmanız gerekir. Ancak premium hesap için ödeme yapıyorsanız, Jotform Google Formlar'dan çok daha esnek, sağlam ve özelleştirilebilir bir seçenektir.

Her iki aracın da üstün olduğu bazı anahtar özelliklere göz atalım ve aralarındaki farkları görelim.

Analitik

Hem Google Formlar hem de Jotform verilerinizi çok kolay bir şekilde işler. Google Formlar'daki raporlama seçenekleri daha kolay kullanılır. Üç ön tanımlı rapor vardır ve daha fazla hesaplama yapmanız ve daha ayrıntılı ve özel bir rapor oluşturmanız gerekiyorsa, en iyisi verileri Google E-Tablolar'a gönderip hesaplamalarınızı orada yapmaktır.

Jotform biraz daha az sezgiseldir, ancak nasıl kullanılacağını öğrendikten sonra çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Jotform, verileri elektronik tablo biçimine aktaran "Tablolar" adlı bir araca sahiptir. Bireysel yanıtları görmek istiyorsanız, "Gelen Kutusu"na gitmeniz gerekir. Ayrıca, yanıtları sağlayan kişiler hakkında harika bilgiler sağlayan ayrı Form Analizi araçlarınız da vardır.

Jotform daha fazla seçenek ve temel özellik sunar, ancak bununla birlikte öğrenme eğrisi de önemli ölçüde daha yüksektir.

google Formlar aracılığıyla

Şablonlar

Ücretsiz bir araç olan Google Forms, çok fazla form şablonu sunmaz. Jotform ise binlerce şablon sunar. Formlarınızı oluşturmaya başlamak için şablonlara ihtiyacınız varsa ve denemek için birçok seçenek arıyorsanız, Jotform doğru seçimdir.

Biraz özelleştirilse bile, Google Forms'un sunduğu şablonların çoğu birbirine çok benzer görünür. Google Forms şablonlarıyla, formlarınızı gerçekten özelleştirme ve markanızın görsel kimliğiyle uyumlu hale getirme seçeneğiniz yoktur.

Jotform'da, form oluşturma üzerinde çalışan kişi biraz kodlama ve tasarım deneyimine sahipse, formun her bir yönünü tamamen özelleştirebilir. Jotform ayrıca, sağladıkları binlerce şablonu özelleştirmek için kullanabileceğiniz yüzlerce ücretli ve ücretsiz tema sunar.

via Jotform

Paylaşım seçenekleri

Hem Jotform hem de Google Forms, formlar üzerinde işbirliği yapması gereken takımlar için gerçekten çok iyidir. Paylaşılabilir bağlantılar, e-posta davetiyeleri ve sosyal medya dahil olmak üzere çeşitli yollarla diğer takım arkadaşlarınıza formlar atayabilirsiniz.

Jotform ayrıca formunuzu PDF olarak indirmenize de olanak tanır. Jotform'un bir başka harika özelliği ise, kendilerine atanan formu doldurmayan takım üyelerine e-posta yoluyla otomatik hatırlatıcılar gönderebilmenizdir.

Reddit'te Jotform ve Google Forms karşılaştırması

Reddit'te Jotform ve Google Forms hakkında çok fazla tartışma olmasa da, çoğu kullanıcı, takımınızın form oluşturmak için daha esnek ve kapsamlı bir araca ihtiyacı varsa Jotform'un daha iyi bir seçenek olduğu konusunda hemfikir:

"10'dan fazla soru istiyorsanız, Jotform'u öneririm. Jotform'da, Slack ile entegre edebileceğiniz ücretsiz bir ayar da vardır. Böylece, birisi Jotform'u her gönderdiğinde bir Slack mesajı alırsınız ve Slack mesajında, ayarları bu şekilde yaptıysanız, Jotform'dan gönderilen bilgileri de görebilirsiniz."

Google Forms'a alternatif olarak başka bir araç sorulduğunda, başka bir kullanıcı Jotform'u önerdi ve ücretsiz sürümünün Google Forms'tan daha iyi olduğunu belirtti:

"Jotform'u Google Formlar'dan çok daha iyi kullanabilirsiniz! Daha önce (ücretsiz sürümünü) kullandım ve özelliklerinden gerçekten etkilendim. "

ClickUp ile tanışın: Jotform ve Google Forms'a en iyi alternatif

Jotform ve Google Forms harika, ama form oluşturma buzdağının sadece görünen kısmıysa? ClickUp ile tam da bunu elde edersiniz: proje yönetimi için gelişmiş özelliklere sahip hepsi bir arada verimlilik platformunda bir araya getirilmiş mükemmel form oluşturma özellikleri.

ClickUp'ın özellikleri, çevrimiçi form oluşturucuların kapsamını çok aşar. Herkesin çok çeşitli amaçlar için kullanabileceği bir verimlilik ve proje yönetimi aracıdır. Form oluşturmayı ClickUp'ın sunduğu diğer tüm özelliklerle birleştirdiğinizde, ClickUp form ve anket oluşturma işlemlerinizi yepyeni bir düzeye taşıyabilir.

Jotform ve Google Forms için ciddi bir alternatif haline getiren ClickUp'ın bazı anahtar özelliklerine bir göz atalım.

Koşullu Mantık ile ClickUp'ta daha akıllı Formlar oluşturun ve süreci kolaylaştırın — ne kadar karmaşık olursa olsun

ClickUp Form görünümü

Jotform'a çok benzer şekilde, ClickUp'ın Form görünümü özelliği, çeşitli öğeleri sürükleyip bırakarak kolayca mükemmel formlar oluşturmanıza olanak tanır. Ayrıca, herhangi bir alanın başlığına tıklayarak kolayca yeniden adlandırabilirsiniz.

Google Forms'dan farklı olarak, ClickUp formlarınıza özel markalama eklemenize olanak tanır. Bir tema seçebilir, renkleri değiştirebilir ve hatta ClickUp markalamasını formlarınızdan kaldırabilirsiniz.

ClickUp'ta oluşturulan formlar, Jotform ve Google Forms'da olduğu gibi paylaşılabilir. ClickUp, sizin için otomatik olarak oluşturulan bir HTML kodu kullanarak formları web sayfalarına yerleştirme özelliklerine de sahiptir. ClickUp, verilen cevaplara göre farklı sorular soran karmaşık anketler oluşturmanıza olanak tanıyan koşullu mantık seçeneklerine de sahiptir.

Yanıtları ClickUp'ta yönetmek de çok kolaydır. Kolay işbirliği için diğer takım üyelerine gönderebilir ve diğer projeler veya ş Akışlarına entegre edebilirsiniz.

Şablon Merkezi, müşteri geri bildirimlerini toplamak için ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu dahil olmak üzere yüzlerce ücretsiz şablon içerir!

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ClickUp görevleri

Görev yönetimi, ClickUp'ın kalbinde yer alır. Her tür proje için sonsuz özelleştirme seçenekleriyle planlama, organize etme ve işbirliği yapmak isteyen takımlar için en iyi platformlardan biridir. ClickUp'ta sunulan çok sayıda proje yönetimi aracı sayesinde, küçük işletmeler ve büyük kurumsal şirketler için mükemmeldir.

ClickUp ile işbirliği çok kolaydır. ClickUp Görevleri oluşturabilir, konulara yorum yapabilir, büyük projeleri daha yönetilebilir alt görevlere bölebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

ClickUp Formlarında Koşullu Mantık Ürün Geri Bildirimi Örneği

ClickUp Otomasyonları

ClickUp, günlük rutin görevlerinizi otomatikleştirmenizi ve anlamlı işlere daha fazla zaman ayırmanızı kolaylaştırır. Takımınızın ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen birçok hazır otomasyon sunar.

ClickUp ile kullanmak istediğiniz üçüncü taraf araçları bile otomatikleştirebilirsiniz. ClickUp'ın tüm otomatik iş akışları, platformla entegre olan harici uygulamalarla çalışır ve ClickUp ile eşleştirilebilen popüler iş araçlarının listesi her ay büyümeye devam ediyor.

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp: Google Forms ve Jotform Karşılaştırmasında Kazanan

ClickUp ile form oluşturmak ve bunları takımınızla paylaşmak için harika bir yolun ötesinde, tüm işleriniz için merkezi, hepsi bir arada bir verimlilik merkezi elde edersiniz.

ClickUp'a kaydolun ve form oluşturma özelliklerini ve çok daha fazlasını keşfedin!