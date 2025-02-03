2025'te Denemeniz Gereken En İyi 11 Jotform Alternatifi

Jotform'dan geçiş yapmayı mı düşünüyorsunuz?

İhtiyaçlarınıza uygun Jotform alternatiflerini keşfetmek için şimdi tam zamanı.

Jotform, çevrimiçi form oluşturma konusunda favori bir araç olsa da, daha iyi özelliklere, daha kolay arayüzlere ve daha esnek fiyatlandırmaya sahip birçok yeni seçenek bulunmaktadır. Aslında, çeşitli ihtiyaçları karşılayan bu gelişen güçlü form oluşturma araçları ile ilgi çekici, veri odaklı formlar oluşturmak hiç olmadığı kadar kolay.

İster gelişmiş özelleştirme ihtiyacı olan bir pazarlamacı, ister maliyetlerini takip eden bir küçük işletme, ister sadece daha basit bir araç arayan biri olun, doğru alternatif form oluşturma deneyiminizi iyileştirebilir.

Burada, özellikler, kullanım kolaylığı ve değer açısından Jotform'a rakip olan en iyi seçenekleri bir araya getirdim, böylece projelerinize en uygun olanı bulmanıza yardımcı olacağım.

Bir Jotform alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?

Bir Jotform alternatifi seçerken, hedeflerinize uygun özellikleri belirlemek çok önemlidir. İhtiyaçlarınıza en uygun form oluşturucuyu bulmak için nelere öncelik vermeniz gerektiğine dair hızlı bir kılavuz.

Özelleştirme özellikleri: Tüm ihtiyaçlarınız için özelleştirilmiş formlar oluşturmanıza olanak tanıyan bir form oluşturucu seçin. Ayrıca, iletişim, Tüm ihtiyaçlarınız için özelleştirilmiş formlar oluşturmanıza olanak tanıyan bir form oluşturucu seçin. Ayrıca, iletişim, müşteri geri bildirimi ve kayıt gibi birden çok form biçimini destekleyecek yeterli özelliğe sahip olmalıdır

Güvenlik: Güvenli çevrimiçi formlar oluşturmaya yardımcı olmak için güçlü bir veri depolama politikasına sahip bir form oluşturucu seçin. Bu, form gönderimleri ve çevrimiçi anketler sırasında yanıt verenler tarafından paylaşılan tüm hassas verileri korur

Kullanım kolaylığı: Karmaşık kodlama gereksinimleri veya öğrenme eğrisi olmadan gelişmiş işlevlere sahip formlar oluşturmanıza olanak tanıyan sezgisel bir Karmaşık kodlama gereksinimleri veya öğrenme eğrisi olmadan gelişmiş işlevlere sahip formlar oluşturmanıza olanak tanıyan sezgisel bir form oluşturucu tercih edin. Sürükle ve bırak düzenleyici bir artı özelliktir

Maliyet verimliliği: Cebinizi yakmadan toplu formlar oluşturmanıza olanak tanıyan form oluşturucuları tercih edin

En İyi 11 Jotform Alternatifi

İşte hem kişisel hem de profesyonel kullanım için mükemmel olan form oluşturmak için en iyi 11 Jotform alternatifi:

1. ClickUp (Özelleştirilebilir form oluşturma ve veri toplama için en iyisi)

ClickUp, gelişmiş özelliklere sahip güçlü bir iş yönetimi yazılımıdır ve en iyi Jotform alternatiflerinden biri olarak kolayca öne çıkmaktadır.

Form oluşturmak ve veri toplamak için kullandığım bazı özellikleri şunlardır:

ClickUp Form Görünümü kullanarak koşullu mantık gibi özelliklere sahip formlar oluşturun

ClickUp Form Görünümü, çalışanların geri bildirimlerini toplamak, müşteri içgörülerini elde etmek, pazar araştırmaları yapmak ve daha fazlası için her amaca uygun harika formlar oluşturmamı sağlıyor.

Ayrıca anketleri ve formları ihtiyaçlarıma göre özelleştirmeme de olanak tanıyor. Renklerden temalara kadar en küçük ayrıntıyı bile değiştirerek şirketimin ve hedef kitlemimin ihtiyaçlarına uygun belgeler oluşturabiliyorum.

ClickUp Form Görünümü, kullanıcıların yanıtlarına akıllıca uyum sağlayan formlar ve anketler tasarlamama olanak tanıyan koşullu mantığa da sahiptir. Bu, onu karmaşık form oluşturma için uygun, gelişmiş bir form aracı haline getirir.

Form verilerinin analizinden görev bildirimlerinin gönderilmesine kadar her şeyi ClickUp Otomasyonları ile otomatikleştirin

Kolay form oluşturmanın ardından anket yanıtları ve veri yönetimi gelir. Bunun için ClickUp Otomasyonlarına güveniyorum.

100'den fazla otomasyon içeren bir paketle, bu özelliği anket yanıtlarının toplanması ve analizinden sıkıcı manuel çabaları ortadan kaldırmak için kullanıyorum. Doğru takım üyesinin harekete geçmesini sağlamak için formlara görevler atıyor ve yorumlar yazıyorum.

Tüm bunların yanı sıra, ClickUp, her yanıtın doğru analizini sağlayarak bilinçli karar almayı kolaylaştıran AI destekli analitik özelliğine sahiptir.

ClickUp Brain'i kullanarak kişiselleştirilmiş formlar oluşturun, ayrıntılı analizler oluşturun, eylem öğeleri atayın ve çok daha fazlasını yapın

Manuel özelleştirme veya form performans analizi için geç kaldığımda ClickUp Brain kullanıyorum.

Bu akıllı AI aracı her şeyi yapar: kişiselleştirilmiş ve dinamik formlar oluşturun, takım üyelerine görevler atayın, form verilerini analiz edin ve daha fazlasını yapın — hepsi dakikalar içinde! Gerçek bir kurtarıcı!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar hafif bir öğrenme eğrisi yaşayabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Daha fazla bilgi: ClickUp Formlarının Gücü: Yazılım Takımları için İşleri Kolaylaştırma

2. Google Forms (Google ekosisteminde basit formlar oluşturmak için en iyisi)

via Google Forms

Google Forms, bulut tabanlı bir form oluşturucu. Sezgisel, kullanıcı dostu ve yeni başlayanlar için harika.

Zengin işbirliği özellikleriyle, farklı takım üyelerinin girdilerini gerektiren anketler ve formlar oluşturabilirsiniz.

Ayrıca, aracın özelleştirme özelliklerini oldukça sağlam buluyorum. Renkler, resimler, yazı tipleri vb. gibi temel markalama öğelerini kişiselleştirmenize olanak tanır. Google Forms ayrıca koşullu mantığı da destekler.

Google Forms'un en iyi özellikleri

Sınırsız form oluşturma ve yanıt verme olanağı sağlar

Sıfırdan başlamanıza yardımcı olmak için geri bildirim formları , başvuru formları vb. için çeşitli önceden tasarlanmış şablonlar sunar

Gerçek zamanlı veri analizi için otomatik grafikler ve çizelgeler oluşturun

Google Formlar, Google Analytics, E-Tablolar ve benzeri Google Çalışma Alanı araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur

Google Formlar sınırlamaları

Yalnızca temel özellikler sunar

Sınırlı üçüncü taraf entegrasyonları

Google Forms fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Google Forms puanları ve yorumları

Capterra: 4,7/5 (10.800+ yorum)

3. Typeform (Etkileşimli, konuşma tarzı formlar ve anketler oluşturmak için en iyisi)

via Typeform

Markanızla uyumlu, verimli formlar oluşturmak istiyorsanız Typeform'u öneririm.

Bu anket aracı, kullanıcıların son derece özelleştirilmiş ve etkileşimli formlar oluşturmasına olanak tanır. Marka öğeleri, video içeriği, takip bilgileri ve istediğiniz her şeyi ekleyin.

Typeform'da beğendiğim bir diğer özellik ise veri işleme ve analiz tekniği. Yerleşik yapay zeka tüm yanıtları otomatik olarak analiz eder, böylece zor işlerden kurtulursunuz.

Typeform'un en iyi özellikleri

Kullanıcı dostu bir arayüzle ilgi çekici konuşma formları oluşturmanıza yardımcı olur

Görüntüler ve videolar gibi multimedya öğelerini destekler

Yanıtları ve tamamlanma oranlarını izlemek için yerleşik analizler sunar

Zapier, Google E-Tablolar ve Mailchimp gibi 300'den fazla temel uygulama ve araçla entegre olur

Typeform sınırlamaları

Bazı öğrenme eğrisi içerir

Ücretsiz plan sınırlı özelliklere sahiptir

Typeform fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Temel: 29 $/ay

Artı: 59 $/ay

İş: 99 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Growth Essentials: 199 $/ay

Growth Pro: 349 $/ay

Growth Custom: Özel fiyatlandırma

Typeform puanları ve yorumları

Capterra: 4,7/5 (800+ yorum)

G2: 4,5/5 (700'den fazla yorum)

4. Wufoo (Kullanımı kolay formlar ve raporlar oluşturmak için en iyisi)

via Wufoo

En iyi Jotform alternatifleri listemin bir sonraki sırasında SurveyMonkey tarafından oluşturulan Wufoo yer alıyor. Bu form oluşturucu çok çok yönlü.

Basit kayıt formları, iletişim formları, çalışan anket formları ve özel raporlar oluşturmak için kullanabilirsiniz — hepsi kodlama gerektirmeden. Ayrıca Stripe, PayPal vb. aracılığıyla yapılan sanal ödemeleri kabul etmek için ödeme formları oluşturabilirsiniz.

Araç tamamen bulut tabanlı olduğundan, tüm form verileriniz ve anket yanıtlarınız merkezi bir konumda güvenli bir şekilde saklanır.

Wufoo'nun en iyi özellikleri

Çeşitli form türleri için 400'den fazla hazır şablon sunar

Markalaşma için CSS ile özelleştirme seçenekleri sunar

Kullanıcı deneyimini özelleştirmek için sezgisel koşullu mantık özelliği

Asana, Mailchimp ve WordPress gibi araçlarla entegre olur

Wufoo sınırlamaları

Ücretsiz plan çok temel özelliklere sahiptir

Gelişmiş özelleştirme için CSS bilgisi gerekebilir

Wufoo fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç: 19 $/ay

Profesyonel: 39 $/ay

Gelişmiş: 99 $/ay

Ultimate: 249 $/ay

Wufoo puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (200+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

5. SurveyMonkey (Güçlü analizlerle form ve anket oluşturmak için en iyisi)

via SurveyMonkey

SurveyMonkey, bu listedeki en eksiksiz araçlardan biridir.

Bu Jotform alternatifi, günlük olarak büyük miktarda anket verisini işleyen takımlar için yararlıdır. AI işlevselliği, yanıtların ayrıntılı analizini sunarak veri işlemeyi ve dolayısıyla karar vermeyi kolaylaştırır.

Hepsi bu kadar değil: bu araç, formları doğrudan web sayfalarına, e-postalara vb. gömmenize olanak tanır, böylece hedef kitleniz başka bir sayfaya yönlendirilmeden formları hızlı bir şekilde doldurabilir.

SurveyMonkey'in en iyi özellikleri

Formlar ve anketler oluşturmak için çok çeşitli, yüksek kaliteli, özelleştirilebilir şablonlar sunar

Doğru verileri toplamak için gelişmiş ve dallanma mantığı gibi özellikleri destekler

Derecelendirme ölçekleri ve matris soruları gibi çeşitli soru türlerine izin verir

Salesforce ve HubSpot dahil 200'den fazla platformla entegre olur

SurveyMonkey sınırlamaları

Karmaşık arayüz, yeni kullanıcılar için zorlayıcı olabilir

Aynı özellikler diğer araçlarda daha uygun fiyatlarla mevcuttur

SurveyMonkey fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Premier Yıllık: 1.428 $/yıl

Yıllık Avantaj: 468 $/yıl

Standart Aylık: 99 $/ay

Takım Avantajı: Aylık 25 $ (yıllık faturalandırılır)

Team Premier: 75 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

SurveyMonkey puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (22.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (10.000'den fazla yorum)

Daha fazla bilgi: Bir sonraki anket projeniz için mükemmel SurveyMonkey alternatiflerini keşfedin.

6. Cognito Forms (Karmaşık hesaplamalar içeren formlar oluşturmak için en iyisi)

via Cognito Forms

Cognito Forms, form oluşturma ve verileri işleme karmaşıklığını basitleştiren bir Jotform alternatif form oluşturucu.

Karmaşık hesaplamaları gerçekleştirmek için özel olarak tasarlanmış olup, makbuz oluşturma, ödeme kabul etme ve diğer benzer görevler için uygundur.

Cognito Forms, koşullu mantığa da sahip olduğu için, kitlelere hitap eden dinamik anketler geliştirmede yararlıdır. Cognito'nun genel kullanılabilirliği ve performansını da beğeniyorum.

Cognito Forms'un en iyi özellikleri

BT, İK vb. farklı sektörler için özel olarak tasarlanmış çeşitli hazır şablonlar içerir.

Formlar ve anketler oluşturmak için kullanımı kolay sürükle ve bırak düzenleyici sunar

Maksimum verimlilik sağlamak için iş akışınızla birleştirin

Ödeme seçeneklerini doğrudan Stripe ve PayPal ile entegre eder

Cognito Forms sınırlamaları

Anket yanıtlarını analiz etmek için kapsamlı raporlama araçları eksik

Hafif bir öğrenme eğrisi içerir

Cognito Forms fiyatlandırması

Bireysel: Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro: 15 $/ay

Takım: 35 $/ay

Kurumsal: 99 $/ay

Cognito Forms derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (80+ yorum)

7. Formstack (Otomatik, HIPAA uyumlu formlar oluşturmak için en iyi Jotform alternatifi)

via Formstack

Güvenli çevrimiçi formlar oluşturmak için bir araç mı arıyorsunuz? Formstack'i şiddetle tavsiye ederim.

Bu AI form oluşturucu, güvenliği temel taşı olarak alır. GDPR, HIPAA, WCAG ve PCI uyumludur, bu da onu ödeme toplama gibi hassas görevler için mükemmel kılar.

Bunun yanı sıra, profesyonel ve görsel olarak çekici özel belgeler ve raporlar oluşturmanıza da olanak tanır. Formstacks'ın sevdiğim bir başka özelliği de temiz kullanıcı arayüzüdür, bu da önemli bir avantajdır.

Formstack'in en iyi özellikleri

Sektör, form türü vb. farklı kategoriler için önceden oluşturulmuş şablonlar sağlar.

Özel deneyimler için güçlü koşullu mantık özellikleri

Form verilerini merkezi iş sistemlerine yönlendirerek eyleme geçirilebilir içgörüler sunar

Salesforce, HubSpot ve Mailchimp gibi 260'tan fazla araçla entegrasyonlar sağlar

Formstack sınırlamaları

Özellikle küçük işletmeler için pahalı olabilir

Temel plan tüm özelliklere tam erişim sağlamaz

Formstack fiyatlandırması

Formlar: 99 $/ay (aylık faturalandırılır)

Paket: 299 $/ay (aylık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Formstack puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (900+ yorum)

Capterra: 4/5 (100+ yorum)

8. Zoho Forms (Form oluşturmayı otomatikleştirmek için Zoho uygulamalarını kullanan takımlar için en iyisi)

via Zoho Forms

Zoho Forms, tüm doğru nedenlerden dolayı en tanınmış Jotform alternatiflerinden biridir.

Müşterileriniz için kayıt formları, yeni çalışanlar için başvuru formları veya becerileri geliştirmek için geri bildirim formları oluşturmanız gerekip gerekmediğine bakılmaksızın, bu araç her türlü ihtiyacı karşılayacak kadar çok yönlüdür.

Ayrıca, önceden tasarlanmış şablonlar 30'dan fazla alan türü ile o kadar kapsamlıdır ki, formları çok fazla özelleştirmenize gerek kalmaz.

Ayrıca, Zoho kolay erişim ve veri toplama için formları gömme olanağı sunar.

Zoho Forms'un en iyi özellikleri

Form oluşturma için kolay sürükle ve bırak oluşturucu içerir

Güvenli veri toplama için HIPAA gibi önemli güvenlik standartlarına uygundur

Form gönderimleri için otomatik gerçek zamanlı bildirimler oluşturur

CRM ve Mail gibi Zoho uygulama paketiyle sorunsuz bir şekilde entegre olur

Zoho Forms sınırlamaları

Özelleştirme seçenekleri diğer araçlar kadar kapsamlı olmayabilir

Zoho ekosistemi dışındaki entegrasyonlar sınırlı olabilir

Ücretsiz plan, harika bir ücretsiz Jotform alternatifi olarak işlev görmez

Zoho Forms fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Temel: 10 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Standart: 25 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Profesyonel: 50 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Premium: 90 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Zoho Forms puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

9. Microsoft Forms (Office 365 ile entegre formlar geliştirmek için en iyisi)

via Microsoft Forms

Gereksiz karmaşıklık içermeyen, kullanımı kolay bir form oluşturma aracı istiyorsanız Microsoft Forms'u seçin.

Araç, form oluşturma, özelleştirme, şablonlar, entegrasyonlar vb. gibi temel özellikleri destekler. Ayrıca yanıtları analiz etmeye yardımcı olur ve sezgisel bir form yöneticisi gösterge paneli aracılığıyla verileri yönetmenize olanak tanır.

MS Forms'da en çok sevdiğim şey, erişimi kolaylaştırmak için birden fazla dili desteklemesi. Bu özellik, birçok yeni form oluşturma aracında bulunmuyor.

Microsoft Forms'un en iyi özellikleri

Takım üyeleri arasında gerçek zamanlı işbirliğini destekler

Quizler ve anketler dahil olmak üzere çeşitli soru türleri sunar

Otomatik grafikler ve çizelgelerle veri görselleştirme sağlar

Excel ve OneNote gibi Microsoft 365 araçlarıyla tam entegrasyon

Microsoft Forms sınırlamaları

Daha az gelişmiş özellik sunar

Doğrudan ödeme tahsilatını desteklemez

Microsoft Forms fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Microsoft Forms derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (361 yorum)

Capterra: 4,6/5 (181 yorum)

10. Paperform (Çevrimiçi ödemeleri toplamak için form oluşturmak için en iyisi)

via Paperform

Paperform, çevrimiçi ödemeleri sorunsuz bir şekilde kabul etmek için form oluşturucu arayan kullanıcılar için idealdir.

Dijital imzalar ve hesaplamalardan, özelleştirilebilir ödeme formlarıyla desteklenen yüksek güvenlikli ödemelere kadar, bu araç her işlem adımında verimliliği garanti eder.

Ayrıca, Paperform temel formlar ve anketler oluşturmanıza, planlama ve rezervasyonları yönetmenize ve belgeleri imzalamanıza yardımcı olur.

Ayrıca, aracın genel kullanıcı arayüzünü de seviyorum; sezgisel ve iyi tasarlanmış.

Paperform'un en iyi özellikleri

700'den fazla özelleştirilebilir düzen ile görsel olarak çarpıcı formlar oluşturun

Web formları, planlama formları, açılış sayfası formları, testler vb. oluşturmanıza olanak tanır.

Özel CSS ile web sitelerine form yerleştirmeye izin verir

Slack, Asana ve Dropbox gibi 2.000'den fazla uygulama ve araçla entegre olur

Paperform sınırlamaları

Şablonları özelleştirmek zordur

Gelişmiş özellikler için fiyatlar yüksek

Paperform fiyatlandırması

Temel özellikler: 29 $/ay

Pro: 59 $/ay

İş: 129 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Paperform puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (90+ yorum)

11. ProProfs Survey Maker (Sınavlar ve geri bildirimler içeren formlar ve anketler geliştirmek için en iyisi)

via ProProfs Anket Oluşturucu

Yalnızca anket oluşturma için bir araç istiyorsanız, ProProfs Survey Maker ilginizi çekebilir.

Aracın sürükle ve bırak düzenleyicisi, değerli kullanıcı geri bildirimlerini toplayan formlar, anketler, testler ve değerlendirmeler oluşturmayı kolaylaştırır.

Bu araç, renkler ve logolar gibi form öğelerini kişiselleştirmek için çeşitli özelleştirme seçeneklerine sahiptir. Bir başka artısı ise aracın esnekliği: formu sosyal medyada bir bağlantı olarak paylaşabilir veya web sitenize gömebilirsiniz.

ProProfs Anket Oluşturucu'nun en iyi özellikleri

Farklı sektörlere özel kayıt formları oluşturmak için özelleştirilebilir şablonlar sunar

Çoktan seçmeli ve derecelendirme ölçekleri dahil olmak üzere çeşitli soru türlerini destekler

Takım erişimi ve girdi için işbirliği özellikleri sunar

Mailchimp ve Google Analytics gibi araçlarla entegre olur

ProProfs Anket Oluşturucu sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü modası geçmiş gibi görünebilir

Ücretsiz plan, yanıtlar ve özellikler açısından sınırlamalara sahiptir

ProProfs Anket Oluşturucu fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

İş: 100 yanıt için aylık 19,99 $

ProProfs Anket Oluşturucu puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (40+ yorum)

Daha fazla bilgi: Nesnel Geri Bildirim Sağlamak ve Morali Artırmak için Etkili Çalışan Geri Bildirim Örnekleri

En iyi Jotform alternatifi ile çevrimiçi formlar oluşturun — ClickUp!

Çevrimiçi anketler, önemli iç ve dış verileri toplar, böylece şirketlerin çabalarını doğru yönde odaklamasına ve hedef kitlesine daha etkili hizmet sunmasına olanak tanır.

Ancak bunu sağlamak için, verimlilik hedeflerinize uygun form oluşturuculara erişmeniz gerekir.

Jotform zengin özelliklere sahip olmakla birlikte, başarınızı engelleyebilecek bazı alanlarda yetersiz kalmaktadır.

ClickUp ile form oluşturma ve bilgi toplama verimliliğini en üst düzeye çıkarın. AI'nın gücüyle oluşturulan ClickUp, formlar ve anketlerle ilgili her görevi otomatikleştirmek için tek noktadan çözümdür.

ClickUp'a kaydolun ve her seferinde hedefi vuran özel formlar tasarlayın!