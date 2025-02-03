2025'te Denemeniz Gereken En İyi 11 Jotform Alternatifi

Jotform'dan geçiş yapmayı mı düşünüyorsunuz?
İhtiyaçlarınıza uygun Jotform alternatiflerini keşfetmek için şimdi tam zamanı.
Jotform, çevrimiçi form oluşturma konusunda favori bir araç olsa da, daha iyi özelliklere, daha kolay arayüzlere ve daha esnek fiyatlandırmaya sahip birçok yeni seçenek bulunmaktadır. Aslında, çeşitli ihtiyaçları karşılayan bu gelişen güçlü form oluşturma araçları ile ilgi çekici, veri odaklı formlar oluşturmak hiç olmadığı kadar kolay.
İster gelişmiş özelleştirme ihtiyacı olan bir pazarlamacı, ister maliyetlerini takip eden bir küçük işletme, ister sadece daha basit bir araç arayan biri olun, doğru alternatif form oluşturma deneyiminizi iyileştirebilir.
Burada, özellikler, kullanım kolaylığı ve değer açısından Jotform'a rakip olan en iyi seçenekleri bir araya getirdim, böylece projelerinize en uygun olanı bulmanıza yardımcı olacağım.
Bir Jotform alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?
Bir Jotform alternatifi seçerken, hedeflerinize uygun özellikleri belirlemek çok önemlidir. İhtiyaçlarınıza en uygun form oluşturucuyu bulmak için nelere öncelik vermeniz gerektiğine dair hızlı bir kılavuz.
- Özelleştirme özellikleri: Tüm ihtiyaçlarınız için özelleştirilmiş formlar oluşturmanıza olanak tanıyan bir form oluşturucu seçin. Ayrıca, iletişim, müşteri geri bildirimi ve kayıt gibi birden çok form biçimini destekleyecek yeterli özelliğe sahip olmalıdır
- Güvenlik: Güvenli çevrimiçi formlar oluşturmaya yardımcı olmak için güçlü bir veri depolama politikasına sahip bir form oluşturucu seçin. Bu, form gönderimleri ve çevrimiçi anketler sırasında yanıt verenler tarafından paylaşılan tüm hassas verileri korur
- Kullanım kolaylığı: Karmaşık kodlama gereksinimleri veya öğrenme eğrisi olmadan gelişmiş işlevlere sahip formlar oluşturmanıza olanak tanıyan sezgisel bir form oluşturucu tercih edin. Sürükle ve bırak düzenleyici bir artı özelliktir
- Maliyet verimliliği: Cebinizi yakmadan toplu formlar oluşturmanıza olanak tanıyan form oluşturucuları tercih edin
En İyi 11 Jotform Alternatifi
İşte hem kişisel hem de profesyonel kullanım için mükemmel olan form oluşturmak için en iyi 11 Jotform alternatifi:
1. ClickUp (Özelleştirilebilir form oluşturma ve veri toplama için en iyisi)
ClickUp, gelişmiş özelliklere sahip güçlü bir iş yönetimi yazılımıdır ve en iyi Jotform alternatiflerinden biri olarak kolayca öne çıkmaktadır.
Form oluşturmak ve veri toplamak için kullandığım bazı özellikleri şunlardır:
ClickUp Form Görünümü, çalışanların geri bildirimlerini toplamak, müşteri içgörülerini elde etmek, pazar araştırmaları yapmak ve daha fazlası için her amaca uygun harika formlar oluşturmamı sağlıyor.
Ayrıca anketleri ve formları ihtiyaçlarıma göre özelleştirmeme de olanak tanıyor. Renklerden temalara kadar en küçük ayrıntıyı bile değiştirerek şirketimin ve hedef kitlemimin ihtiyaçlarına uygun belgeler oluşturabiliyorum.
ClickUp Form Görünümü, kullanıcıların yanıtlarına akıllıca uyum sağlayan formlar ve anketler tasarlamama olanak tanıyan koşullu mantığa da sahiptir. Bu, onu karmaşık form oluşturma için uygun, gelişmiş bir form aracı haline getirir.
Kolay form oluşturmanın ardından anket yanıtları ve veri yönetimi gelir. Bunun için ClickUp Otomasyonlarına güveniyorum.
100'den fazla otomasyon içeren bir paketle, bu özelliği anket yanıtlarının toplanması ve analizinden sıkıcı manuel çabaları ortadan kaldırmak için kullanıyorum. Doğru takım üyesinin harekete geçmesini sağlamak için formlara görevler atıyor ve yorumlar yazıyorum.
Tüm bunların yanı sıra, ClickUp, her yanıtın doğru analizini sağlayarak bilinçli karar almayı kolaylaştıran AI destekli analitik özelliğine sahiptir.
Manuel özelleştirme veya form performans analizi için geç kaldığımda ClickUp Brain kullanıyorum.
Bu akıllı AI aracı her şeyi yapar: kişiselleştirilmiş ve dinamik formlar oluşturun, takım üyelerine görevler atayın, form verilerini analiz edin ve daha fazlasını yapın — hepsi dakikalar içinde! Gerçek bir kurtarıcı!
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Özel Alanları uygulayarak form alanlarını veri toplama ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin
- Form yanıtlarını ClickUp Görevleri' nde otomatik olarak toplayın ve çalışma alanınızda gönderiyi kolayca izleyin, yönetin ve atayın
- ClickUp Form Şablonlarını kullanarak geri bildirim formları, talep formları ve anketler gibi standart form biçimlerini hızlı bir şekilde oluşturun
- Gönderi verilerini doğrudan ClickUp Gösterge Panellerinden görüntüleyin ve analiz edin, gerçek zamanlı içgörüler ve karar alma süreçlerini mümkün kılın
- ClickUp Entegrasyonlarını kullanarak formları Google E-Tablolar, Slack ve Zapier gibi üçüncü taraf uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre edin
ClickUp sınırlamaları
- Yeni kullanıcılar hafif bir öğrenme eğrisi yaşayabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
Daha fazla bilgi: ClickUp Formlarının Gücü: Yazılım Takımları için İşleri Kolaylaştırma
2. Google Forms (Google ekosisteminde basit formlar oluşturmak için en iyisi)
Google Forms, bulut tabanlı bir form oluşturucu. Sezgisel, kullanıcı dostu ve yeni başlayanlar için harika.
Zengin işbirliği özellikleriyle, farklı takım üyelerinin girdilerini gerektiren anketler ve formlar oluşturabilirsiniz.
Ayrıca, aracın özelleştirme özelliklerini oldukça sağlam buluyorum. Renkler, resimler, yazı tipleri vb. gibi temel markalama öğelerini kişiselleştirmenize olanak tanır. Google Forms ayrıca koşullu mantığı da destekler.
Google Forms'un en iyi özellikleri
- Sınırsız form oluşturma ve yanıt verme olanağı sağlar
- Sıfırdan başlamanıza yardımcı olmak için geri bildirim formları, başvuru formları vb. için çeşitli önceden tasarlanmış şablonlar sunar
- Gerçek zamanlı veri analizi için otomatik grafikler ve çizelgeler oluşturun
- Google Formlar, Google Analytics, E-Tablolar ve benzeri Google Çalışma Alanı araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur
Google Formlar sınırlamaları
- Yalnızca temel özellikler sunar
- Sınırlı üçüncü taraf entegrasyonları
Google Forms fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
Google Forms puanları ve yorumları
- Capterra: 4,7/5 (10.800+ yorum)
3. Typeform (Etkileşimli, konuşma tarzı formlar ve anketler oluşturmak için en iyisi)
Markanızla uyumlu, verimli formlar oluşturmak istiyorsanız Typeform'u öneririm.
Bu anket aracı, kullanıcıların son derece özelleştirilmiş ve etkileşimli formlar oluşturmasına olanak tanır. Marka öğeleri, video içeriği, takip bilgileri ve istediğiniz her şeyi ekleyin.
Typeform'da beğendiğim bir diğer özellik ise veri işleme ve analiz tekniği. Yerleşik yapay zeka tüm yanıtları otomatik olarak analiz eder, böylece zor işlerden kurtulursunuz.
Typeform'un en iyi özellikleri
- Kullanıcı dostu bir arayüzle ilgi çekici konuşma formları oluşturmanıza yardımcı olur
- Görüntüler ve videolar gibi multimedya öğelerini destekler
- Yanıtları ve tamamlanma oranlarını izlemek için yerleşik analizler sunar
- Zapier, Google E-Tablolar ve Mailchimp gibi 300'den fazla temel uygulama ve araçla entegre olur
Typeform sınırlamaları
- Bazı öğrenme eğrisi içerir
- Ücretsiz plan sınırlı özelliklere sahiptir
Typeform fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Temel: 29 $/ay
- Artı: 59 $/ay
- İş: 99 $/ay
- Kurumsal: Özel fiyatlandırma
- Growth Essentials: 199 $/ay
- Growth Pro: 349 $/ay
- Growth Custom: Özel fiyatlandırma
Typeform puanları ve yorumları
- Capterra: 4,7/5 (800+ yorum)
- G2: 4,5/5 (700'den fazla yorum)
4. Wufoo (Kullanımı kolay formlar ve raporlar oluşturmak için en iyisi)
En iyi Jotform alternatifleri listemin bir sonraki sırasında SurveyMonkey tarafından oluşturulan Wufoo yer alıyor. Bu form oluşturucu çok çok yönlü.
Basit kayıt formları, iletişim formları, çalışan anket formları ve özel raporlar oluşturmak için kullanabilirsiniz — hepsi kodlama gerektirmeden. Ayrıca Stripe, PayPal vb. aracılığıyla yapılan sanal ödemeleri kabul etmek için ödeme formları oluşturabilirsiniz.
Araç tamamen bulut tabanlı olduğundan, tüm form verileriniz ve anket yanıtlarınız merkezi bir konumda güvenli bir şekilde saklanır.
Wufoo'nun en iyi özellikleri
- Çeşitli form türleri için 400'den fazla hazır şablon sunar
- Markalaşma için CSS ile özelleştirme seçenekleri sunar
- Kullanıcı deneyimini özelleştirmek için sezgisel koşullu mantık özelliği
- Asana, Mailchimp ve WordPress gibi araçlarla entegre olur
Wufoo sınırlamaları
- Ücretsiz plan çok temel özelliklere sahiptir
- Gelişmiş özelleştirme için CSS bilgisi gerekebilir
Wufoo fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Başlangıç: 19 $/ay
- Profesyonel: 39 $/ay
- Gelişmiş: 99 $/ay
- Ultimate: 249 $/ay
Wufoo puanları ve yorumları
- G2: 4. 2/5 (200+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)
5. SurveyMonkey (Güçlü analizlerle form ve anket oluşturmak için en iyisi)
SurveyMonkey, bu listedeki en eksiksiz araçlardan biridir.
Bu Jotform alternatifi, günlük olarak büyük miktarda anket verisini işleyen takımlar için yararlıdır. AI işlevselliği, yanıtların ayrıntılı analizini sunarak veri işlemeyi ve dolayısıyla karar vermeyi kolaylaştırır.
Hepsi bu kadar değil: bu araç, formları doğrudan web sayfalarına, e-postalara vb. gömmenize olanak tanır, böylece hedef kitleniz başka bir sayfaya yönlendirilmeden formları hızlı bir şekilde doldurabilir.
SurveyMonkey'in en iyi özellikleri
- Formlar ve anketler oluşturmak için çok çeşitli, yüksek kaliteli, özelleştirilebilir şablonlar sunar
- Doğru verileri toplamak için gelişmiş ve dallanma mantığı gibi özellikleri destekler
- Derecelendirme ölçekleri ve matris soruları gibi çeşitli soru türlerine izin verir
- Salesforce ve HubSpot dahil 200'den fazla platformla entegre olur
SurveyMonkey sınırlamaları
- Karmaşık arayüz, yeni kullanıcılar için zorlayıcı olabilir
- Aynı özellikler diğer araçlarda daha uygun fiyatlarla mevcuttur
SurveyMonkey fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Premier Yıllık: 1.428 $/yıl
- Yıllık Avantaj: 468 $/yıl
- Standart Aylık: 99 $/ay
- Takım Avantajı: Aylık 25 $ (yıllık faturalandırılır)
- Team Premier: 75 $/ay (yıllık faturalandırılır)
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
SurveyMonkey puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (22.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (10.000'den fazla yorum)
Daha fazla bilgi: Bir sonraki anket projeniz için mükemmel SurveyMonkey alternatiflerini keşfedin.
6. Cognito Forms (Karmaşık hesaplamalar içeren formlar oluşturmak için en iyisi)
Cognito Forms, form oluşturma ve verileri işleme karmaşıklığını basitleştiren bir Jotform alternatif form oluşturucu.
Karmaşık hesaplamaları gerçekleştirmek için özel olarak tasarlanmış olup, makbuz oluşturma, ödeme kabul etme ve diğer benzer görevler için uygundur.
Cognito Forms, koşullu mantığa da sahip olduğu için, kitlelere hitap eden dinamik anketler geliştirmede yararlıdır. Cognito'nun genel kullanılabilirliği ve performansını da beğeniyorum.
Cognito Forms'un en iyi özellikleri
- BT, İK vb. farklı sektörler için özel olarak tasarlanmış çeşitli hazır şablonlar içerir.
- Formlar ve anketler oluşturmak için kullanımı kolay sürükle ve bırak düzenleyici sunar
- Maksimum verimlilik sağlamak için iş akışınızla birleştirin
- Ödeme seçeneklerini doğrudan Stripe ve PayPal ile entegre eder
Cognito Forms sınırlamaları
- Anket yanıtlarını analiz etmek için kapsamlı raporlama araçları eksik
- Hafif bir öğrenme eğrisi içerir
Cognito Forms fiyatlandırması
- Bireysel: Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Pro: 15 $/ay
- Takım: 35 $/ay
- Kurumsal: 99 $/ay
Cognito Forms derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (80+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (80+ yorum)
7. Formstack (Otomatik, HIPAA uyumlu formlar oluşturmak için en iyi Jotform alternatifi)
Güvenli çevrimiçi formlar oluşturmak için bir araç mı arıyorsunuz? Formstack'i şiddetle tavsiye ederim.
Bu AI form oluşturucu, güvenliği temel taşı olarak alır. GDPR, HIPAA, WCAG ve PCI uyumludur, bu da onu ödeme toplama gibi hassas görevler için mükemmel kılar.
Bunun yanı sıra, profesyonel ve görsel olarak çekici özel belgeler ve raporlar oluşturmanıza da olanak tanır. Formstacks'ın sevdiğim bir başka özelliği de temiz kullanıcı arayüzüdür, bu da önemli bir avantajdır.
Formstack'in en iyi özellikleri
- Sektör, form türü vb. farklı kategoriler için önceden oluşturulmuş şablonlar sağlar.
- Özel deneyimler için güçlü koşullu mantık özellikleri
- Form verilerini merkezi iş sistemlerine yönlendirerek eyleme geçirilebilir içgörüler sunar
- Salesforce, HubSpot ve Mailchimp gibi 260'tan fazla araçla entegrasyonlar sağlar
Formstack sınırlamaları
- Özellikle küçük işletmeler için pahalı olabilir
- Temel plan tüm özelliklere tam erişim sağlamaz
Formstack fiyatlandırması
- Formlar: 99 $/ay (aylık faturalandırılır)
- Paket: 299 $/ay (aylık faturalandırılır)
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Formstack puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (900+ yorum)
- Capterra: 4/5 (100+ yorum)
8. Zoho Forms (Form oluşturmayı otomatikleştirmek için Zoho uygulamalarını kullanan takımlar için en iyisi)
Zoho Forms, tüm doğru nedenlerden dolayı en tanınmış Jotform alternatiflerinden biridir.
Müşterileriniz için kayıt formları, yeni çalışanlar için başvuru formları veya becerileri geliştirmek için geri bildirim formları oluşturmanız gerekip gerekmediğine bakılmaksızın, bu araç her türlü ihtiyacı karşılayacak kadar çok yönlüdür.
Ayrıca, önceden tasarlanmış şablonlar 30'dan fazla alan türü ile o kadar kapsamlıdır ki, formları çok fazla özelleştirmenize gerek kalmaz.
Ayrıca, Zoho kolay erişim ve veri toplama için formları gömme olanağı sunar.
Zoho Forms'un en iyi özellikleri
- Form oluşturma için kolay sürükle ve bırak oluşturucu içerir
- Güvenli veri toplama için HIPAA gibi önemli güvenlik standartlarına uygundur
- Form gönderimleri için otomatik gerçek zamanlı bildirimler oluşturur
- CRM ve Mail gibi Zoho uygulama paketiyle sorunsuz bir şekilde entegre olur
Zoho Forms sınırlamaları
- Özelleştirme seçenekleri diğer araçlar kadar kapsamlı olmayabilir
- Zoho ekosistemi dışındaki entegrasyonlar sınırlı olabilir
- Ücretsiz plan, harika bir ücretsiz Jotform alternatifi olarak işlev görmez
Zoho Forms fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Temel: 10 $/ay (yıllık faturalandırılır)
- Standart: 25 $/ay (yıllık faturalandırılır)
- Profesyonel: 50 $/ay (yıllık faturalandırılır)
- Premium: 90 $/ay (yıllık faturalandırılır)
Zoho Forms puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)
9. Microsoft Forms (Office 365 ile entegre formlar geliştirmek için en iyisi)
Gereksiz karmaşıklık içermeyen, kullanımı kolay bir form oluşturma aracı istiyorsanız Microsoft Forms'u seçin.
Araç, form oluşturma, özelleştirme, şablonlar, entegrasyonlar vb. gibi temel özellikleri destekler. Ayrıca yanıtları analiz etmeye yardımcı olur ve sezgisel bir form yöneticisi gösterge paneli aracılığıyla verileri yönetmenize olanak tanır.
MS Forms'da en çok sevdiğim şey, erişimi kolaylaştırmak için birden fazla dili desteklemesi. Bu özellik, birçok yeni form oluşturma aracında bulunmuyor.
Microsoft Forms'un en iyi özellikleri
- Takım üyeleri arasında gerçek zamanlı işbirliğini destekler
- Quizler ve anketler dahil olmak üzere çeşitli soru türleri sunar
- Otomatik grafikler ve çizelgelerle veri görselleştirme sağlar
- Excel ve OneNote gibi Microsoft 365 araçlarıyla tam entegrasyon
Microsoft Forms sınırlamaları
- Daha az gelişmiş özellik sunar
- Doğrudan ödeme tahsilatını desteklemez
Microsoft Forms fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
Microsoft Forms derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4/5 (361 yorum)
- Capterra: 4,6/5 (181 yorum)
10. Paperform (Çevrimiçi ödemeleri toplamak için form oluşturmak için en iyisi)
Paperform, çevrimiçi ödemeleri sorunsuz bir şekilde kabul etmek için form oluşturucu arayan kullanıcılar için idealdir.
Dijital imzalar ve hesaplamalardan, özelleştirilebilir ödeme formlarıyla desteklenen yüksek güvenlikli ödemelere kadar, bu araç her işlem adımında verimliliği garanti eder.
Ayrıca, Paperform temel formlar ve anketler oluşturmanıza, planlama ve rezervasyonları yönetmenize ve belgeleri imzalamanıza yardımcı olur.
Ayrıca, aracın genel kullanıcı arayüzünü de seviyorum; sezgisel ve iyi tasarlanmış.
Paperform'un en iyi özellikleri
- 700'den fazla özelleştirilebilir düzen ile görsel olarak çarpıcı formlar oluşturun
- Web formları, planlama formları, açılış sayfası formları, testler vb. oluşturmanıza olanak tanır.
- Özel CSS ile web sitelerine form yerleştirmeye izin verir
- Slack, Asana ve Dropbox gibi 2.000'den fazla uygulama ve araçla entegre olur
Paperform sınırlamaları
- Şablonları özelleştirmek zordur
- Gelişmiş özellikler için fiyatlar yüksek
Paperform fiyatlandırması
- Temel özellikler: 29 $/ay
- Pro: 59 $/ay
- İş: 129 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Paperform puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (40+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (90+ yorum)
11. ProProfs Survey Maker (Sınavlar ve geri bildirimler içeren formlar ve anketler geliştirmek için en iyisi)
Yalnızca anket oluşturma için bir araç istiyorsanız, ProProfs Survey Maker ilginizi çekebilir.
Aracın sürükle ve bırak düzenleyicisi, değerli kullanıcı geri bildirimlerini toplayan formlar, anketler, testler ve değerlendirmeler oluşturmayı kolaylaştırır.
Bu araç, renkler ve logolar gibi form öğelerini kişiselleştirmek için çeşitli özelleştirme seçeneklerine sahiptir. Bir başka artısı ise aracın esnekliği: formu sosyal medyada bir bağlantı olarak paylaşabilir veya web sitenize gömebilirsiniz.
ProProfs Anket Oluşturucu'nun en iyi özellikleri
- Farklı sektörlere özel kayıt formları oluşturmak için özelleştirilebilir şablonlar sunar
- Çoktan seçmeli ve derecelendirme ölçekleri dahil olmak üzere çeşitli soru türlerini destekler
- Takım erişimi ve girdi için işbirliği özellikleri sunar
- Mailchimp ve Google Analytics gibi araçlarla entegre olur
ProProfs Anket Oluşturucu sınırlamaları
- Kullanıcı arayüzü modası geçmiş gibi görünebilir
- Ücretsiz plan, yanıtlar ve özellikler açısından sınırlamalara sahiptir
ProProfs Anket Oluşturucu fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- İş: 100 yanıt için aylık 19,99 $
ProProfs Anket Oluşturucu puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (40+ yorum)
Daha fazla bilgi: Nesnel Geri Bildirim Sağlamak ve Morali Artırmak için Etkili Çalışan Geri Bildirim Örnekleri
En iyi Jotform alternatifi ile çevrimiçi formlar oluşturun — ClickUp!
Çevrimiçi anketler, önemli iç ve dış verileri toplar, böylece şirketlerin çabalarını doğru yönde odaklamasına ve hedef kitlesine daha etkili hizmet sunmasına olanak tanır.
Ancak bunu sağlamak için, verimlilik hedeflerinize uygun form oluşturuculara erişmeniz gerekir.
Jotform zengin özelliklere sahip olmakla birlikte, başarınızı engelleyebilecek bazı alanlarda yetersiz kalmaktadır.
ClickUp ile form oluşturma ve bilgi toplama verimliliğini en üst düzeye çıkarın. AI'nın gücüyle oluşturulan ClickUp, formlar ve anketlerle ilgili her görevi otomatikleştirmek için tek noktadan çözümdür.
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