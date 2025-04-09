Veri Toplamak için En İyi 10 Microsoft Form Şablonu

Bir yönetici veya iş sahibi olarak, geri bildirim toplamak çok önemlidir. Topladığınız veriler, ürünlerinizi, hizmetlerinizi, şirket kültürünüzü ve genel iş süreçlerinizi iyileştirmenize yardımcı olacaktır.

Örneğin, müşterileriniz ürün kalitesinden memnun mu? Çalışanlarınız neleri dört gözle bekliyor ve nelerden endişe duyuyor?

Sıfırdan bir form tasarlayarak veya önceden oluşturulmuş şablonları kullanarak bu tür sorularla ilgili geri bildirim toplayabilirsiniz.

Microsoft Formlar gibi önceden oluşturulmuş geri bildirim ve anket şablonları, şablon geliştirmeye zaman harcamadan hızlı bir şekilde çalışmaya başlamanızı sağlar. Şablonun önerilerine göre, uzman sorularından yararlanabilir ve bunları ekleyebilirsiniz.

Birçok işletme Microsoft Form Şablonlarını kullanıyor olsa da, bu şablonlar özelleştirme, kapsam ve markalama işlevleri açısından sınırlamalara sahiptir.

Microsoft Form Şablonlarının ne olduğunu, iş ihtiyaçlarınıza uygun farklı şablonları ve MS Form sınırlamalarını inceleyerek başlayalım. Microsoft Form Şablonlarına 10 alternatif paylaşacağız.

Microsoft Form şablonu nedir?

Microsoft Form Şablonu (MS Forms), anketler, oylamalar, formlar ve testler oluşturmak ve yönetmek için kullanılan bir araçtır.

Bu şablonlar, etkinlik kaydı, çalışan geri bildirimi, pazar araştırması anketleri, yeni ürün lansmanları vb. dahil olmak üzere çeşitli kategorileri kapsar.

Bunları kullanarak çoktan seçmeli, Likert ölçeği anketleri ve net tavsiye skoru (NPS) soruları içeren anketler oluşturun ve yanıtlar ile geri bildirimler alın.

MS Formların ücretsiz sürümü, genel amaçlı formlar oluşturmanıza ve geri bildirim almanıza olanak tanır. Ancak, tetikleyicilere göre anketleri otomatik olarak gönderme ve gelişmiş yanıt analizi gibi gelişmiş özelliklere erişmek için Microsoft 365 aboneliğinizin olması gerekir.

İşte başlamak için bazı ücretsiz Microsoft Form şablonları.

5 Microsoft Form Şablonu

1. Etkinlik Geri Bildirim Anketi

microsoft formları aracılığıyla

Pazarlama ile ilgili bir etkinlik düzenliyorsanız, etkinlik öncesinde, sonrasında veya hatta etkinlik sırasında etkinlik geri bildirim anketi şablonunu kullanarak katılımcıların geri bildirimlerini toplayın.

Bu form şablonunu, çoktan seçmeli, metin, derecelendirme ve Likert ölçeği gibi soruları oluşturmak için kullanın.

Microsoft Form Şablonları, her birinde önerilen soruların bulunduğu hızlı çözüm anket şablonları için iyi bir seçenektir.

2. Yeni Ürün Değerlendirme Anketi

Yakın zamanda yeni bir ürün piyasaya sürdüğünüzü ve müşterilerinizin bu ürün hakkında ne düşündüğünü öğrenmek istediğinizi düşünün. Ürün Değerlendirme Formu Şablonu, mükemmel, ortalama veya kötü olsun, müşteri geri bildirimlerini toplamanıza yardımcı olur.

Bu form, yanıtlayanların ürünü kullanırken karşılaştıkları sorunların ekran görüntülerini yüklemelerine olanak tanır ve katılımcıların geri bildirimlerini paylaşmalarını kolaylaştırır.

3. Müşteri Geri Bildirim Anketi Şablonu

Müşteri anketi ile müşterilerinizden ürün ve hizmetlerinizle ilgili doğrudan geri bildirim ve memnuniyet düzeylerini öğrenebilirsiniz.

Bu MS Form Şablonu, katılımcıların ürününüzü seçme kararlarını etkileyen belirli faktörlere göre ürün memnuniyetini derecelendirmelerine olanak tanır.

4. Yönetici Geri Bildirim Anketi Şablonu

Herkes performansını iyileştirmek için geri bildirime ihtiyaç duyar ve yöneticiler de bu konuda farklı değildir. Yönetici geri bildirim anketi, liderlerin performansını değerlendirmeye yardımcı olur.

Bu MS Formu, çalışanların deneyimlerini yöneticileriyle paylaşmaları için açık uçlu sorular ile güçlü ve geliştirilebilir alanları anlamak için Likert ölçeği sorularını birleştirir.

5. Pazar Araştırması Anketi

Boyutu ve sektörü ne olursa olsun, her kuruluş hedef kitlesini daha iyi anlamak için pazar araştırması anketleri kullanır. Anket, temel demografik bilgiler, sorunlu noktalar ve pazarınızın ihtiyaç duyduğu ürün türleri hakkında bilgi sağlar.

Bu MS Form Şablonu, potansiyel müşterilerinizin rakiplerin ürünlerinden ne kadar memnun olduğunu anlamak için rakip analizi bölümüne sahiptir.

Microsoft Form Şablonlarını Kullanmanın Sınırlamaları

Geri bildirim toplamak ve verileri analiz etmek için Microsoft Form Şablonlarını kullanmayı düşünüyorsanız, göz ardı edemeyeceğiniz bazı MS form sınırlamaları vardır.

Tam potansiyelini elde etmek için, ek yatırım gerektiren ek Microsoft araçlarına yatırım yapmanız gerekir. Örneğin, form ve test sonuçlarını Excel, Liste veya SharePoint'e aktarmanız gerekir

MS Form, Microsoft ürünleriyle entegre olsa da, Microsoft dışındaki ürünlerde entegrasyon seçenekleri sınırlıdır. Örneğin, müşterilerinizle iletişimi yönetmek için bir müşteri iletişim yönetimi sistemi (CCM) kullanıyorsanız, ancak bu sistem MS Formlar ile entegrasyon seçeneklerine sahip değilse, bilgileri dışa aktarmak zorlaşır

MS Form, kullanıcının formu kaydetmesine veya gönderilen yanıtı kısmen güncellemesine izin vermez. Katılımcı formu tek seferde göndermelidir

MS Form'da tasarım özelleştirme sınırlıdır, yani kullanıcılar ankete özel CSS veya HTML ekleyemez

Etkileşimli formlar oluşturmak için mantık atlamaları ve hesaplamalar gerekiyorsa MS Form en iyi seçenek olmayabilir

Klasörler sunmadığından, yanıtları ve formları düzenlemek zorlaşır, özellikle de aynı anda birden fazla anket yürütüyorsanız

Hareket halindeyken veya cep telefonunuzdan anket formları oluşturmanıza yardımcı olacak bir MS Form uygulaması yoktur

MS Forms, Microsoft ürün paketinde pek bilinmeyen bir uygulamadır.

Daha etkileşimli ve dinamik form şablonları arıyorsanız daha iyi bir çözümümüz var.

microsoft Form Şablonlarına 10 Alternatif

Kullanıcı segmentinin ihtiyaçlarını inceledikten ve kullanım kolaylığı, otomasyon, entegrasyonlar ve genel uygunluk temelinde çeşitli seçenekleri değerlendirdikten sonra, seçimimiz ClickUp oldu.

ClickUp'ı uygun bir MS Form alternatifi yapan nedir?

ClickUp'ta form oluşturmak için abonelik gerekmez; ücretsizdir.

ClickUp kullanmanın bir diğer anahtar avantajı, çevrimiçi form oluşturucuyu bir proje yönetim sistemi ile entegre ederek veriye dayalı kararlar almak için gerçek zamanlı geri bildirimleri toplamak ve analiz etmektir.

İşte onu güçlü bir Microsoft Form Şablonları alternatifi haline getiren en iyi ClickUp Form Şablonlarından bazıları.

1. ClickUp Rapor Formu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Rapor Formu Şablonu

Birden fazla projeyi takip etmekten sorumlu bir proje yöneticisiyseniz, ClickUp Rapor Formu Şablonu tam size göre.

Önemli dönüm noktalarını daha küçük görevlere ayırarak takımınızın günlük/haftalık/aylık olarak doğru görevlere öncelik vermesini sağlar.

Rapor Formu, tüm projelerin ilerleyişine ilişkin verileri manuel olarak girme, düzenleme ve analiz etme ihtiyacını ortadan kaldırarak yoğun yöneticiler için oyunun kurallarını değiştirir.

Birden fazla projeyi yöneten takımlar için form şablonu aşağıdakiler için pratik bir çözümdür:

Standart biçimlendirme ve düzenleme, raporları kolay okunur hale getirir

Verilerin güncelliği için gerektiğinde formu yeni verilerle güncelleme yeteneği

Tüm raporlarda tutarlı bir görünüm ve his

Bir rapor formu oluşturmanın ilk adımı, rapora dahil etmek istediğiniz fikirleri, konuları ve soruları beyin fırtınası yapmaktır. ClickUp Beyaz Tahtalar, en iyi fikirlerinizi bir araya getirmek ve süreç haritalama için notlar eklemek için yaratıcı bir tuvaldir.

MS Forms, kullanıcıların görevler oluşturmasına, gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasına veya çevik iş akışlarıyla fikir üretmesine izin vermediğinden bu konuda yetersiz kalmaktadır.

2. ClickUp Form Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Form Şablonu

Takımınızdan, müşterilerinizden ve potansiyel müşterilerinizden geri bildirim toplamak için ClickUp Form Şablonunu kullanın.

Daha iyisi ne olabilir? ClickUp proje yönetimi platformuyla entegre olduğundan, işlerinizi tek bir yerden takip edebilirsiniz.

Örneğin, takım anketiniz için önceden oluşturulmuş bu form şablonu, ilerlemeyi izlemek için tamamlandı, reddedildi, inceleniyor ve yeni kayıtlar gibi özel durumlara sahiptir. Altı özel alanı kullanarak ID resmi ve sözleşme numarası gibi öznitelikleri kategorilere ayırın ve ekleyin. Son olarak, dört görünüm türünü kullanarak yanıtlayıcı verilerini mantıklı bir şekilde düzenleyin.

Form Şablonu, e-posta hatırlatıcılarıyla form yanıtlarını iyileştirir ve diğer takım üyelerinin işbirliğine olanak tanıyarak daha verimli bir MS form alternatifi sunar. Bir adım daha ileri giderek, Microsoft Formlar uygulamasında bulunmayan bir işlev olan önceden oluşturulmuş otomasyon ile formunuzun yayınlanmasını ve dağıtımını otomatikleştirin.

3. ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu

Ürün geri bildirimi, çalışan geri bildirimi veya müşteri memnuniyeti anketi olsun, ClickUp'ın yeni başlayanlar için uygun Geri Bildirim Formu Şablonu ihtiyacınızı karşılar.

Araştırma ve test aşamasından sonra yeni özellikler hakkında ürün geri bildirimi almak için geri bildirim formu şablonunu kullanın. Geri bildirimleri izlemek için özel durumlar, müşteri verilerini görselleştirmek için özel öznitelikler ve bilgileri düzenli tutmak için form görünümleri ile kapsamlı bir geri bildirim döngüsü oluşturun.

ClickUp'ın Geri Bildirim Formu, yanıtları hızlı ve doğru bir şekilde toplamanızı, süreç iyileştirme alanlarını belirlemenizi ve bilinçli kararlar almak için kullanıcı yanıtlarını analiz etmenizi kolaylaştırır.

ClickUp'ın Geri Bildirim Formu Şablonu'nu MS Formlarından ayıran özellikler şunlardır.

ClickUp formları paylaşmak kolaydır. Formdan doğrudan bağlantıyı kopyalayın ve katılımcılarınızla paylaşın. Alternatif olarak, formu Embed code (Kod ekle) bölümündeki HTML kodunu kullanarak açılış sayfanıza gömün.

Bu formu istediğiniz yere gömme özelliği, ClickUp'ı daha iyi bir MS Forms alternatifi haline getirir.

4. ClickUp Abonelik Formu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Abonelik Formu Şablonu

Her iş için, müşterileri ve potansiyel müşterileri beslemek sadakat kazanmanın yoludur.

ClickUp'ın Abonelik Formu Şablonu, müşterileriniz ve potansiyel müşterileriniz için kayıt sürecini kolaylaştırır.

Şirketinizin blog, dergi veya ürün aboneliklerini satıyor olsanız da, bu şablonu kolayca özelleştirebilir ve abonelik satışlarınızı artırabilirsiniz.

MS Form Şablonlarından farklı olarak, ClickUp'ın Abonelik Formu aboneleriniz, durumları, e-postaları ve faizleri hakkında 360 derecelik bir görünüm sunarak kişiselleştirilmiş e-postalar göndermenizi sağlar.

Pano Görünümü ile formlarınızı tasarlayın ve düzenleyin. Özelleştirilebilir Kanban panosu, iş akışlarınızı görselleştirmek için mükemmeldir.

Abonelik Formu Şablonunu CRM raporlamasıyla birleştirerek yeni abonelikler, etkin olmayan aboneler ve e-posta açılma oranlarının tam görünümünü elde edin.

5. ClickUp Talep Formu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Talep Formu Şablonu

Müşteri hizmetleri ve pazarlama taleplerinden İK işe alım süreçlerine kadar, her departman bilgileri doğru ve hızlı bir şekilde toplamak için talep formlarına ihtiyaç duyar.

ClickUp İstek Formu Şablonu, yeni kurulan şirketler, küçük ve orta ölçekli işletmeler ve kurumsal organizasyonlar için istek yönetimi sürecini kolaylaştırır.

Bunu, departmanların kaynak taleplerini gönderebileceği ve her bir talebin ilerlemesini etkileşimli bir biçimde görselleştirebileceği, talepleri düzenlemek için merkezi bir yer olarak düşünün.

Bu arada, ClickUp kullanıcıların karmaşık iş akışları için daha akıllı ve dinamik formlar oluşturmak üzere koşullu mantık eklemelerine olanak tanır.

Bir örnek verelim.

ClickUp İstek Formlarını kullanarak, BT ekibiniz iş arkadaşlarınıza tüm teknoloji istekleri için tek bir form sunar. Koşullu mantık ile çalışanlarınıza Mac mi yoksa PC mi kullandıklarını sorun ve yanıtlarına göre bir sonraki alanda MacOS veya Windows işletim sistemi sürümlerini sunun.

Bu Şablonu İndirin ClickUp İletişim Formu Şablonu

"Bize Ulaşın" mesajlarınızı birleştirmek için son derece özelleştirilebilir ancak kullanıcı dostu bir yol arıyorsanız, tüm müşteri gönderilerini düzenlemek için ClickUp İletişim Formu Şablonunu öneririz.

İki tür görev görünümü arasından seçim yapın: liste görünümü ve form görünümü.

Liste görünümü, gruplama, sıralama ve filtreleme işlemlerinde size yardımcı olur ve ücretsiz ve ücretli planlarda kullanılabilir.

Tablo görünümü, bilgi toplamaya ve görev oluşturmayı kolaylaştırmaya yardımcı olur. Form görünümünü kullanmak için ücretli bir plana ihtiyacınız vardır.

Kullanıcılar ClickUp'ın İletişim Formunu neden seviyor?

Ziyaretçinin web tarayıcısının otomatik doldurma özelliği ile senkronizasyon sağlar, böylece formu birkaç tıklamayla kolayca doldurmak mümkün olur.

Formu tercih ettiğiniz sayfaya ekledikten sonra, ClickUp otomasyonunu kullanarak formu dolduran kişiler için otomatik bir yanıt ayarlayın. Mesaj basit olabilir: "Mesajınız için teşekkür ederiz; ekibimiz en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir. "

En değerli müşterilerinize her zaman yanlarında olduğunuzu gösterin.

7. ClickUp Yaratıcı Talep Formu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Yaratıcı Talep Formu Şablonu

Serbest çalışan veya tasarım ekibinin bir parçasıysanız ve müşterilerinizle veya diğer departmanlarla daha verimli bir şekilde çalışmak istiyorsanız, ClickUp Yaratıcı İstek Formu Şablonu hayat kurtarıcınız olacak. Tasarım istekleri üzerinde işbirliği yapın ve doğru bilgileri tutarlı bir biçimde almak için bir istek iş akışı oluşturun.

Yaratıcı İstek Formu'nu kullanarak tüm yaratıcı istekleri merkezi bir konumda düzenleyin ve saklayın, yaratıcı özetler üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın.

Yorumlar, iş akışını optimize etmek için çok önemlidir. İstek formunu oluşturduktan sonra, bir sonraki adım, istek incelemesi ve incelemeden sorumlu kişi için bir inceleme süreci ve zaman çizelgesi oluşturmaktır.

Gantt grafiklerini kullanarak yaratıcı talepler için inceleme zaman çizelgeleri oluşturun.

ClickUp'ın belge düzenleyicisi, takımlar ve departmanlar arasında tekrarlanabilir, tek tip talep formları oluşturmanıza yardımcı olur.

8. ClickUp Başvuru Formu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Başvuru Formu Şablonu

ClickUp'ın Başvuru Formu Şablonu, işe alım uzmanlarının ve kuruluşların işe alım ihtiyaçlarınıza uygun formlar oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Adayları hızlıca inceleyin ve karşılaştırın, ilerlemelerini izleyin, KPI raporları oluşturun ve özel görünümleri kullanarak önemli bilgileri saklayın.

MS Form Şablonlarının tasarım yetenekleri sınırlı olsa da, ClicKUp'ın Tablo Görünümü, duyarlı ve sezgisel tablolarla verileri toplu olarak düzenlemenizi sağlar. Güçlü filtreler ve gruplama seçenekleri gibi ek özellikler, bilgileri sıralamaya ve izlemeye yardımcı olur.

9. ClickUp Kayıt Formu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Kayıt Formu Şablonu

Basit ve kullanışlı, kod gerektirmeyen ClickUp Misafir Kayıt Formu, misafirleriniz hakkında bilmeniz gereken tüm bilgileri kolayca eklemenizi sağlar. Önceden oluşturulmuş şablonu kullanabilir veya misafirlerinizin varış ve ayrılış tarihlerini, konaklama ayrıntılarını ve ziyaretçi rezervasyonlarını izlemek için kendi formunuzu tasarlayabilirsiniz.

Bir sektör konferansı düzenlediğinizi varsayalım. Topluluk gönüllüleri kayıt formu, tüm gönüllüler ve misafirler hakkında bilgi toplamanızı sağlayarak kayıt sürecini güvenli ve sorunsuz hale getirir.

Belgelerini ve diğer ek dosyaları yükleyebilirler. ClickUp otomasyonu, otel rezervasyonları gibi üçüncü taraf uygulamalarla iki yönlü senkronizasyona olanak tanır ve yönetici takımı bu bilgileri şifreleyerek güvenli bir şekilde saklar.

Etkinlik için ücret alıyorsanız, formda özel alanlar kullanarak kabul edilen ödeme yöntemleri ve geçerli vergiler gibi ek ayrıntılar ekleyebilirsiniz.

10. ClickUp Dahili İstihdam Formu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Dahili İstihdam Formu Şablonu

İK departmanınıza en sıkıcı görevlerin listesinin başında ne olduğunu sorun, iç istihdam formları da bunlardan biri olacaktır.

Çalışan bilgilerini toplamak, referansları doğrulamak ve ilgili belgeleri saklamak kolay bir görev değildir. Bunu elektronik tablolarda yapmak hataya açık, zaman alıcı ve kaynak yoğun bir iştir.

ClickUp Dahili İstihdam Formu Şablonu, ilgili yönetmelik ve yasalara uyarak yeni çalışan bilgilerini toplama ve saklama işlemlerini basitleştirir.

Şablonda, işe alım sürecini izlemek için özel durumlar ve hızlı bir başlangıç için özel görünümler bulunur. Ayrıca, karmaşık işe alım sürecini yönetmek için etiketler, öncelik etiketleri ve birden fazla atanan kişi gibi alanlar ekleyebilirsiniz.

ClickUp'ta Belgeler'i kullanarak fikirler üzerinde işbirliği yapın, iş arkadaşlarınıza görevler atayın, proje durumlarını değiştirin ve İç İstihdam Formu şablonunu oluşturmadan önce iş akışlarını güncelleyin. Clickup'ın belge otomasyon yazılımı, istihdam formuyla ilgili alt sayfaları tek bir yorum içinde düzenlemeyi çocuk oyuncağı haline getirir.

ClickUp kullanarak geri bildirim formlarınızı oluşturmaya başlayın

ClickUp, koşullu mantık, esneklik ve kişiselleştirme özellikleri açısından Microsoft Formları'nı geride bırakan güçlü bir çevrimiçi form oluşturucu.

ClickUp Form Şablonları, etkileşimli geri bildirim anketleri oluşturmak, belirli bölümlerde takım üyeleriyle işbirliği yapmak ve gerçek zamanlı analizlerden değerli içgörüler elde etmek için en iyi platformdur.

Ayrıca, ClickUp'ın diğer araçlar ve uygulamalarla entegrasyonu, bu bilgileri işinizi geliştirmek için kullanmanıza yardımcı olur.

ClickUp'a kaydolun, ilk anket şablonunuzu oluşturun ve ücretsiz olarak başlayın.