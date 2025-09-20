2025'te ş Akışını İyileştirmek İçin En İyi 20 Süreç Harita Aracı ve Yazılımı

Günümüzde çeviklik ve verimlilik üzerinde bu kadar vurgu yapılmasına rağmen, çoğu iş hala karanlıkta çalışıyor. İş tamamlandı, ancak kimse gerçek süreci net olarak bilmiyor.

ş Akışları e-postalarda, sohbetlerde ve örtük bilgide bulunur ve farklı takımlar tarafından farklı şekilde anlaşılır. Bu nedenle, gecikmeler veya sorunlar ortaya çıktığında, gerçek sorunun nerede olduğu kimse tarafından bilinmez.

Süreç harita araçları bunu değiştirir.

İş akışının nasıl akış gösterdiğini ve nerede kesintiye uğradığını görsel olarak sağlayıcılar.

Burada, iş verimliliğinizi artıran, potansiyel darboğazları tespit eden, iş akışlarını standartlaştıran ve sürekli iyileştirmeyi teşvik eden en iyi iş süreç harita araçlarının paylaşımı.

Süreç Harita Aracını Nasıl Seçmelisiniz?

Süreç haritalama yazılımını değerlendirirken, aracın kuruluşunuzun karmaşıklığına ve hedeflerine uygun olduğundan emin olmalısınız.

En iyi süreç haritalama yazılımında aramanız gereken gelişmiş özelliklerin ve yeteneklerin bir dökümü:

Sezgisel sürükle ve bırak arayüzü: Kullanıcı dostu sürükle ve bırak arayüzü, proje yöneticileri gibi teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar da dahil olmak üzere takımınızdaki herkesin süreç haritaları oluşturmasını kolaylaştırır.

Standart notasyon desteği : BPMN (İş Süreci Modeli Notasyonu) veya ayrıntılı akış şemaları gibi yaygın olarak kullanılan : BPMN (İş Süreci Modeli Notasyonu) veya ayrıntılı akış şemaları gibi yaygın olarak kullanılan süreç haritalama tekniklerini destekleyen araçları seçin. Bu, özellikle takımlar arasında iş yaparken veya paydaşlara sunum yaparken işleri net ve tutarlı tutar.

Gerçek zamanlı işbirliği: Takımınız süreç haritası üzerinde aynı anda iş yapamazsa, sürüm sorunları yaşarsınız. Herkesin canlı olarak düzenleme, yorum yapma ve güncelleme yapmasına olanak tanıyan bir süreç haritalama yazılımı arayın.

Esnek dışa aktarma ve paylaşım: İş süreçlerini haritalama yazılımı, haritaları PDF, Word veya görüntü formatında dışa aktarmanıza ve ideal olarak bir bağlantı veya bulut entegrasyonu aracılığıyla paylaşımınıza olanak tanır.

Süreç simülasyonu ve analizi: Daha karmaşık ş Akışları için simülasyon özellikleri, bir sürecin nasıl işlediğini test etmenize, darboğazları belirlemenize ve sorun ortaya çıkmadan önce bunları gidermenize olanak tanır.

Şablonlar ve örnekler: Yaygın süreçler için önceden oluşturulmuş Yaygın süreçler için önceden oluşturulmuş süreç iyileştirme şablonları , kurulum süresinden tasarruf etmenizi sağlar.

Mevcut araçlarınızla entegrasyon: Muhtemelen bazı CRM, ERP, proje yönetimi yazılımları veya süreç otomasyon platformları kullanıyorsunuzdur. Ayrıntılı süreç haritalarınızı gerçek işlerle bağlantılı tutmak için ş akışı haritalama aracınızın teknoloji yığınınızla uyumlu çalıştığından emin olun.

👀 Biliyor muydunuz? İlk süreç haritaları 1920'lere kadar uzanır. Frank ve Lillian Gilbreth, endüstriyel ş akışlarını görselleştirmek ve iyileştirmek için 1921'de akış süreç grafikları oluşturdu.

⭐ Özellik Şablonu ClickUp Süreç Harita Şablonu, iş akışlarını görselleştirmek, sorumlulukları atamak ve ilerlemeyi izlemek için ayrıntılı bir çerçeve sağlar. Listeler, Panolar ve Gantt çizelgeleri gibi özelleştirilebilir görünümler içerir, böylece iş akışlarınızı baştan sona yönetmek ve optimize etmek kolaylaşır. Ücretsiz şablon edinin ClickUp'ın Süreç Haritalama Şablonunu kullanarak anında süreç haritaları oluşturun ve özel hale getirin.

En İyi Süreç Harita Yazılımlarına Genel Bakış

Konuya girmeden önce, doğru seçimi yapmanıza yardımcı olacak en iyi süreç harita araçlarına hızlıca bir göz atalım.

Araç adı Anahtar özellikler En iyisi Fiyatlandırma* ClickUp Beyaz Tahtalar, Zihin Haritaları, Belgeler, Otomasyonlar, AI asistanı (ClickUp Brain), 15'ten fazla görünüm, gerçek zamanlı işbirliği iş akışlarını görselleştirmek, otomasyonla gerçekleştirmek ve birleştirmek isteyen bireyler, küçük ve büyük işletmeler ve kurumsal kuruluşlar Ücretsiz plan mevcuttur, kurumsal için özel fiyatlandırma Lucidchart Şablonlar, veri bağlantılı şekiller, revizyon geçmişi, koşullu biçimlendirme Akıllı diyagram oluşturma arayan orta boyutlu şirketler ve kurumsal işletmeler Ücretsiz plan mevcuttur, ücretli planlar aylık 9 $'dan başlar. Microsoft Visio BPMN destek, 250.000'den fazla şekil, Microsoft 365 entegrasyonları, doğrulama kuralları Karmaşık süreçleri belgelemek isteyen kurumsal işletmeler Ücretli planlar aylık 5 $'dan başlar (bulut) Creately AI asistanı, gerçek zamanlı işbirliği, süreçten Kanban'a dönüştürme, GitHub entegrasyonu İşbirliğine dayalı beyaz tahta arayan küçük işler veya orta boyutlu şirketler 14 günlük ücretsiz deneme, Ücretli planlar aylık 8 $'dan başlar Miro AI diyagram oluşturma, BPMN + VSM şekilleri, Odak Modu, gerçek zamanlı işbirliği Sanal süreç haritalamaya ihtiyaç duyan küçük işler, orta boyutlu şirketler veya kurumsal Ücretsiz plan mevcuttur, ücretli planlar 10 $/kullanıcı/ay'dan başlar. Process Street Koşul mantık, süreç kontrol listeleri, değişkenlerle otomasyon, sürüm geçmişi Kontrol listesi tabanlı ş Akışları oluşturan küçük ve orta boyutlu işler 14 günlük ücretsiz deneme, Özel fiyatlandırma EdrawMax Akıllı şekiller, boole işlemleri, sayfalar arası diyagramlar, paylaşım kitaplıklar Teknik diyagramlar oluşturan öğrenciler, bireyler ve orta boyutlu şirketler 7 günlük ücretsiz deneme, ücretli planlar 35,99 $'dan başlar. Diagrams.net Çevrimdışı erişim, sonsuz tuval, güvenlik duvarı arkasında güvenli dağıtım, Koyu Mod Çevrimdışı süreç haritalamayı tercih eden bireyler veya iş Ücretsiz plan mevcuttur, ücretli planlar aylık 37 $'dan başlar. Bizagi Modeler AI doğrulama, çoklu yol modelleme, ERP/CRM bağlantısı, simülasyon araçları İş süreçlerini tasarlayan orta boyutlu şirketler veya kurumsal işletmeler Ücretsiz plan mevcuttur, ücretli planlar için özel fiyatlandırma Tango Otomatik adım adım yakalama, bağlamsal ekran görüntüsü, düzenleme + analizler Takımlar için süreç kılavuzları oluşturan kurumsal işletmeler veya büyük şirketler Ücretsiz plan yoktur; ücretli planlar 2.000 $/kullanıcı/yıl'dan başlar. Slickplan Gerçek zamanlı işbirliği, Figma entegrasyonları, çoklu biçimlerde dışa aktarma, markalı çalışma alanı Site planları ve web sitesi bilgi mimarisi oluşturan bireyler, küçük işler veya orta boyutlu şirketler 14 günlük ücretsiz deneme; Ücretli planlar aylık 11,79 $'dan başlar. Qntrl Paralel geçişler, özel formlar, koşullu mantık, rol tabanlı erişim kontrolü İzlenebilir ş Akışları oluşturan orta boyutlu şirketler ve kurumsal kuruluşlar Ücretsiz plan yoktur; ücretli planlar 14,37 $/kullanıcı/ay'dan başlar. FigJam AI destekli diyagram oluşturma, gerçek zamanlı işbirliği, çevrimdışı mod, Slack, Jira ve Google Drive ile entegrasyonlar AI diyagramlama arayan bireyler, küçük işler ve orta boyutlu şirketler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 5 $'dan başlar. Camunda Yürütülebilir BPMN ş akışları, DMN entegrasyonları, gerçek zamanlı izleme, modüler tasarım BPMN ş Akışları oluşturan orta boyutlu şirketler ve kurumsal kuruluşlar Ücretsiz plan mevcuttur; Özel fiyatlandırma Cardanit BPMN/DMN modelleme, otomatik düzen, akıllı modelleme önerileri, markalı görseller Süreç simülasyonları oluşturan bireyler, küçük işler ve orta boyutlu şirketler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 25 $'dan başlar. MindManager Zihin haritaları, Venn diyagramları, öncelik göstergeleri, Excel veri içe aktarma Microsoft Office uygulamalarıyla uyumlu zihin haritaları oluşturan bireyler, eğitimciler, küçük işler ve orta boyutlu şirketler Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur, fiyatlar yıllık 99 $'dan başlar. ClickCharts 60'tan fazla şablon, 900'den fazla sembol, basit arayüz, birden fazla biçime dışa aktarma Basit grafik oluşturma araçları arayan bireyler, eğitimciler ve öğrenciler Ücretsiz Minitab Çalışma Alanı Six Sigma şablonları, Monte Carlo simülasyonları, afinite diyagramları, tollgate incelemeleri Minitab yazılımıyla diyagram oluşturmayı entegre etmek isteyen orta boyutlu şirketler ve kurumsal işletmeler Özel fiyatlandırma Notion Blok tabanlı düzen, özel şablonlar, AI yardımı, gömülebilir akış şemaları Akış şemalarını veritabanı özellikleriyle entegre etmek isteyen bireyler, küçük işler ve orta boyutlu şirketler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 12 $/kullanıcı/ay'dan başlar. Monday. com 200'den fazla şablon, yapay zeka ve otomasyon, üçüncü taraf entegrasyonları, çoklu görünümler Blok tabanlı düzen, özel şablonlar, AI yardımı, gömülebilir akış şemaları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 12 $/kullanıcı/ay'dan başlar.

İş akışlarınızı kolaylaştırmaya hazır mısınız? İşte başlamak için en iyi iş süreç harita araçları.

ClickUp (iş akışlarını görselleştirmek ve otomasyon için en iyisi)

ClickUp Beyaz Tahta ile işbirliği içinde diyagramlar ve akış şemaları oluşturun

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, süreç haritalamayı doğrudan gerçek zamanlı görev yönetimine bağlayarak görsel iş akışlarını konsept aşamasından uygulama aşamasına taşımanızı sağlar.

ClickUp Beyaz Tahtası, süreçlerinizi görsel olarak düzenlemek için temiz, etkileşimli bir tuval sunar. Gerçek zamanlı işbirliği ile serbestçe beyin fırtınası yapabilir, akış şemaları oluşturabilir veya şekiller, çizgiler, yapışkan notlar ve kullanışlı bir dokunmatik arayüz kullanarak üst düzey ş akışlarını harita edebilirsiniz.

Bu süreç görselleştirme aracı, pazarlama kampanyalarından iç SOP'lara kadar her şeyi harita yapar. AI görüntü oluşturma ve ClickUp'taki Chat, Belge ve Görev entegrasyonları sayesinde, sürekli ekran değiştirmenize gerek kalmaz.

Karmaşık ş akışları için, "Müşteri Kaydı" gibi temel süreci temsil eden merkezi bir düğümden başlayan ve "Potansiyel Müşteri Yakalama", "Yeterlilik" veya "Hesap Kurulum" gibi ana aşamaların dallanabileceği, doğrusal olmayan, görsel odaklı bir yaklaşım için ClickUp Zihin Haritaları kullanın.

ClickUp Zihin Haritaları ile proje planlarını özetleyin ve takım hedeflerini görselleştirin.

Kaç tane süreç akışı belgelerseniz belgeledin, ClickUp Docs ile ClickUp Çalışma Alanınızda canlı belgelerin bulunduğu bir depo oluşturabilir, takım üyelerini etiketleyebilir ve kontrol listeleri, medya, PDF'ler ve hatta video ekleyebilirsiniz.

Belgeler, görevlerinize ve beyaz tahtalarınıza bağlanabilir, böylece takımlar süreçleri verimli bir şekilde anlamak ve takip etmek için ihtiyaç duydukları tüm bağlam bilgisine sahip olurlar.

ClickUp Dokümanları ile iş süreci modellerinizi oluşturun, düzenleme yapın ve paylaşım yapın.

⚡ Hızlı İpucu: Sayfa şablonlarını kullanarak inceleme döngüleri, onaylar veya eskalasyonlar gibi tekrarlanabilir süreç adımlarını harita. Her seferinde yeniden oluşturmak yerine, akışlarınızı tutarlı ve hata olmadan tutan önceden tanımlanmış bölümleri ekleyin.

İdari masrafları azaltmak için, e-posta takipleri, onaylar, durum güncellemeleri, görev atamaları vb. gibi tekrarlayan süreçler için ClickUp Otomasyonlarını kullanın. Belirli değişkenlere göre görevleri dinamik olarak atayabilir ve görevlerin takım rolü veya katılımcılar değiştikçe uyarlanmasını sağlayabilirsiniz.

Otomasyonlar ayrıca görev eylemlerine veya form gönderimlerine dayalı bildirim tetikleyicisi olur ve takım üyeleri, müşteriler, satıcılar ve diğer paydaşlarla kesintisiz iletişim kurulmasına yardımcı olur.

ClickUp otomasyonları ile tekrarlayan görevleri otomatikleştirin ve ş akışlarını kolaylaştırın

💡 Profesyonel İpucu: Otomasyon faaliyetlerini gerçek zamanlı olarak izleme yaparak ş akışlarınızın güvenilirliğini koruyun. Otomasyon > Faaliyet Günlüğü bölümüne giderek neyin çalıştığını, neyin başarısız olduğunu ve nedenini izleyin. Bu günlüğü kullanarak bozuk akışları giderin ve otomasyon kurallarınızı ince ayar yaparak daha sorunsuz ve hata리스한 bir süreç yürütme sağlayın.

Tüm bunların merkezinde, doğal dil komutlarını kullanarak görevleri otomatik olarak oluşturmanıza veya değiştirmenize olanak tanıyan yapay zeka destekli asistan ClickUp Brain yer alır. Haritalanan adımları tek bir tıklama ile eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün; sahipleri atayın, son teslim tarihlerini ayarlayın ve ilerlemeyi takip edin — hepsi süreç haritanızdan.

Ayrıca, ş akışlarınızı analiz ederek verimsizlikleri belirleyebilir, görevlerinizdeki ve takım davranışlarınızdaki kalıplara dayalı olarak iyileştirmeler veya sonraki adımlar önerebilir.

ClickUp'ın süreç harita şablonları, kullanım durumunuza göre süreç haritalarınızı özel hale getirmenize olanak tanır. Örneğin, ClickUp'ın Süreç Haritası Beyaz Tahta Şablonu, ş akışınızın her bir parçasını etkileşimli bir tuval üzerinde görsel olarak temsil etmenizi sağlar.

Ücretsiz şablon edinin ClickUp'ın Süreç Haritası Beyaz Tahta Şablonu ile her proje aşamasında hedefleri, etkinlikleri ve eylem öğelerini izleme.

Şablon, dört aşama ve üç kategoriye ayrılmış bir süreç haritası içerir: Hedef, Faaliyetler ve Eylem Öğeleri. Aşama 1'den Aşama 4'e kadar etiketlenmiş aşamalar, her bir faaliyetin akışını ve ilerlemesini temsil eder. Girişinizi doğru kategoriye ve aşamaya sürükleyip bırakarak kolay izleme ve organizasyon sağlayabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı içgörüler elde edin: Süreç verimliliği, darboğazlar ve takım kapasitesi hakkında canlı bir genel bakış sağlayan Süreç verimliliği, darboğazlar ve takım kapasitesi hakkında canlı bir genel bakış sağlayan ClickUp Gösterge Panelleri oluşturun.

Zaman kaybını belirleyin: ClickUp Zaman Takibi ile görevlerin ne kadar sürdüğünü kaydedin, verimsizlikleri belirleyin ve ş Akışı zamanlamasını optimize edin.

Süreçleri farklı açılardan görselleştirin: İş akışlarınızı daha iyi planlamak, izlemek ve yönetmek için Liste, Pano, Gantt, Takvim ve Tablo görünümleri dahil olmak üzere 15'ten fazla İş akışlarınızı daha iyi planlamak, izlemek ve yönetmek için Liste, Pano, Gantt, Takvim ve Tablo görünümleri dahil olmak üzere 15'ten fazla ClickUp Görünümü arasında geçiş yapın.

Diğer araçlarla sorunsuz entegrasyon: ClickUp'ın 1000'den fazla entegrasyonu ile HubSpot, Toggl, Zendesk gibi popüler iş araçlarını teknoloji yığınınıza bağlayarak birleşik bir iş akışı oluşturun.

Önceden oluşturulmuş şablonlar: ClickUp Süreç Akış Şablonu gibi özelleştirilebilir şablonlardan oluşan devasa bir kitaplık ile temiz ve ayrıntılı süreç akışları tasarlayın.

ClickUp sınırları

Platform, ilk kez kullanıcılar için biraz karmaşık gelebilecek çok sayıda gelişmiş özele sahiptir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2 incelemesine göre:

ClickUp'ta en çok sevdiğim şey, özelleştirilebilirliği ve esnekliği. İster farklı takımlar (pazarlama ve web geliştirme gibi) için özel ş akışları oluşturmak, ister özel alanları kullanarak belirli proje ayrıntılarını izleme, ister tekrarlayan görevleri otomasyon, ClickUp tam olarak ihtiyaçlarımıza göre uyarlanabiliyor. Her şeyi tek bir yerde tutmaya yardımcı oluyor ve ekipler arasında proje yönetimi ve iletişimi sorunsuz hale getiriyor. Ayrıca, entegrasyonlar ve otomasyonlar bize çok zaman kazandırarak, gerçekten önemli olan şeylere odaklanmamızı sağlar. *

ClickUp'ta en çok sevdiğim şey, özelleştirilebilirliği ve esnekliği. İster farklı takımlar (pazarlama ve web geliştirme gibi) için özel ş akışları oluşturmak, ister özel alanları kullanarak belirli proje ayrıntılarını izlemek, ister tekrarlayan görevleri otomasyonlaştırmak olsun, ClickUp tam olarak ihtiyaçlarımıza göre uyarlanabiliyor. Her şeyi tek bir yerde tutmaya yardımcı oluyor ve takımlar arasında proje yönetimi ve iletişimi sorunsuz hale getiriyor. Ayrıca, entegrasyonlar ve otomasyonlar bize çok zaman kazandırarak, gerçekten önemli olan şeylere odaklanmamızı sağlar. *

2. Lucidchart (Profesyonel akış şemaları ve iş diyagramları oluşturmak için en iyisi)

Lucidchart aracılığıyla

Lucid, takımların ş akışlarını ve sistemlerini tasarlama, belgeleme ve yürütme için kullandıkları görsel bir işbirliği platformudur.

Lucid ile süreç belgelerinizi düzenleyerek, tüm takımlar için tek bir kaynak haline getirebilirsiniz. Tüm önemli bilgilere merkezi olarak erişilebilmesini sağlamak için verileri ve belgeleri bağlayabilirsiniz. Hatta takım üyelerini etiketleyerek, süreçte dikkat edilmesi gereken belirli alanları onlara bildirebilirsiniz.

Lucidchart'ın anahtar özelliği, akıllı diyagram oluşturmaya odaklanmasıdır. Düzenleri otomasyon etmek, verilerden diyagramlar oluşturmak ve içgörüler ortaya çıkarmak için yapay zeka kullanır, bu da oluşturma sürecini hızlandırmaya ve görsellerdeki değerli bilgileri ortaya çıkarmaya yardımcı olur.

Platform ayrıca, endüstri standardı düzenler ve sembollerle akış şeması oluşturmaya hızlı bir başlangıç yapmanıza yardımcı olmak için iş süreci akışları, BT süreç haritaları ve yüzme şeridi diyagramları için şablonlar sunar.

Lucidchart'ın en iyi özellikleri

CSV, Google E-Tablolar veya Excel dosyasındaki verileri bağlayarak ilgili bilgileri doğrudan Lucidchart belgenizdeki şekillere veya sayfalara atayın.

Kullanıcıları başka bir Lucidchart sayfasına, farklı bir belgeye veya daha ayrıntılı bağlam veya sonraki adımlar için harici bir URL'ye yönlendiren şekillere bağlantılar ekleyin.

Confluence, Jira ve Microsoft 365 gibi platformlarla sorunsuz bir şekilde entegre edin.

Görsel belgeler veya talimatlar sağlamak için nesnelere doğrudan diyagram içinde resimler ek dosya.

Lucidchart sınırları

Kullanıcılar PowerPoint'ten Lucid'e geçtiğinde, arayüzü öğrenmek biraz zaman alabilir.

Ücretsiz sürüm bireysel kullanım için harika olsa da, güçlü takım özellikleri ve gelişmiş entegrasyonlar abonelik seviyelerinin arkasında kilitli olduğundan, daha büyük takımlar Lucidchart'a alternatifler arayabilir.

Lucidchart fiyatlandırması

Ücretsiz

Bireysel: 9 $/ay

Takım: Kullanıcı başına aylık 10 dolar

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Lucidchart puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (6500'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (2200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Lucidchart hakkında ne diyor?

Capterra incelemesi şöyle diyor:

Lucidchart ile çalışma deneyimi bizim için çok faydalı oldu. İşimizi verimli tutmak için fikirlerimizi ve planlarımızı görselleştirmemize yardımcı olan her türlü diyagram ve grafiği kolayca oluşturabiliyoruz.

Lucidchart ile çalışma deneyimi bizim için çok faydalı oldu. İşimizi verimli tutmak için fikirlerimizi ve planlarımızı görselleştirmemize yardımcı olan her türlü diyagram ve grafiği kolayca oluşturabiliyoruz.

⚡ Şablon Arşivi: Süreç iyileştirme şablonu (süreç performans şablonu olarak da adlandırılır), iş süreçlerinizi analiz etmek ve iyileştirmek için yapılandırılmış bir kılavuzdur. Bu şablonlar, iş süreci modellerinize ve ş akışlarınıza yapı kazandırmanıza yardımcı olur.

3. Microsoft Visio (Kurumsal düzeyde BPMN ve uyumluluk tabanlı süreç harita için en iyisi)

Microsoft Visio aracılığıyla

Microsoft Visio, karmaşık ve fonksiyonel süreçleri belgelemek için kullanılan bir akış şeması yazılımıdır.

BPMN, işlevler arası akış şemaları, değer akışı haritaları ve altı sigma grafikleri gibi endüstri standardı şablonlar arasından seçim yaparak, operasyonel iş akışlarını uyumluluk ve iş standartlarına uygun bir biçimle hızlı bir şekilde yakalayın.

Bu ş Akışı harita aracı, 250.000'den fazla şekil sunar. Diyagramları ve tasarım süreçlerini, her departmanın işinin nüanslarını yansıtacak şekilde özelleştirebilirsiniz.

Diyagramlarınızın doğru ve iş standartlarına uygun olmasını sağlamak için Visio, bunları başkalarıyla paylaşmadan önce yanlış BPMN mantığı gibi hataları işaretleyen yerleşik doğrulama kuralları uygulamanıza olanak tanır.

Microsoft Visio'nun en iyi özellikleri

Ink Düzenleyici ile el yazısı notlar ekleyerek diyagramlarda düzenlemeyi daha sezgisel hale getirin.

Excel, Exchange veya Microsoft Entra ID gibi veri kaynaklarından otomatik olarak organizasyon grafiklerinin oluşturulmasını sağlayın.

Son derece ayrıntılı teknik çizimler oluşturmak için güçlü masaüstü özelliklerinden yararlanın.

Yüksek kontrast destek ve anlatım ile erişilebilir diyagramlar oluşturun

Microsoft ekosisteminde (Microsoft Teams, Word, Excel, PowerPoint ve SharePoint) diyagramları sorunsuz bir şekilde yerleştirin ve paylaşım yapın, mevcut araçlarınız arasında tutarlı iletişim sağlayın.

Microsoft Visio sınırlaması

Diyagram oluşturma özellikleri bazen yavaş olabilir, özellikle birden fazla şekli tek tek bağlantı kurarken veya düzenleme yaparken.

Kullanıcı arayüzü, daha yeni, web odaklı Visio rakiplerine kıyasla daha az modern ve sezgisel hissedilebilir.

Microsoft Visio fiyatlandırması

Microsoft 365 ticari planlarına dahildir

Visio plan 1: Kullanıcı başına aylık 5 $ (yıllık faturalandırılır)

Visio plan 2: Kullanıcı başına aylık 15 $ (yıllık faturalandırılır)

Visio Standard: 309,99 $ (tek seferlik satın alma)

Visio Professional: 579,99 $ (tek seferlik satın alma)

Microsoft Visio puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (660+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3280+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Microsoft Visio hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor:

Visio, verimli akış şemaları, süreç haritaları, ş Akışı diyagramları ve organizasyon şemaları oluşturmak için Microsoft'un sunduğu harika bir üründür. Sistemlerin ve süreçlerin görsel diyagramlarını oluşturmak için yerleşik özelliklerin geniş alana sahip bir seçkisi sunar ve sistem tasarımı ve yazılım mimarisi için kullanılır.

Visio, verimli akış şemaları, süreç haritaları, ş Akışı diyagramları ve organizasyon şemaları oluşturmak için Microsoft'un sunduğu harika bir üründür. Sistemlerin ve süreçlerin görsel diyagramlarını oluşturmak için çok çeşitli yerleşik özelliklerin aralığını sunar ve sistem tasarımı ve yazılım mimarisi için kullanılır.

📚 Bonus: ş Akışı Otomasyonu Örnekleri ve Kullanım Durumları

4. Creately (İşbirliğine dayalı beyaz tahta ve görsel proje planlama için en iyisi)

via Creately

Creately, görsel işbirliği, bilgi yönetimi ve proje yürütmeyi mümkün kılan bir süreç görselleştirme aracıdır. Kullanıcıların işbirliği içinde ayrıntılı süreç haritaları, akış şemaları, organizasyon grafiklerinin oluşturmasına olanak tanır.

Tuval tabanlı yaklaşımı, kullanıcıların diyagramlar oluşturup bunları görsel arayüzden hiç ayrılmadan doğrudan verilere, notlara ve görev yönetimi ş Akışlarına bağlamasına olanak tanır. Ayrıca, birden fazla süreç haritasını birbirine bağlayarak merkezi bir keşif merkezi oluşturabilir ve takımlar arasındaki karmaşık ş Akışlarını net bir görünümle görebilirsiniz.

Creately AI, metin komutlarından diyagramlar oluşturabilir, beyin fırtınası ortağı olarak görev yapabilir ve uzman çerçeveleri kullanarak içgörüler üretebilir.

Platformun GitHub entegrasyonu, geliştirme takımlarınızın kod tabanınızı haritalanmış süreçlerinizle görsel olarak uyumlu hale getirmesini ve plan ile yürütmeyi sıkı bir şekilde senkronizasyon içinde tutmasını sağlar.

Creately'nin en iyi özellikleri

Yerleşik proje yönetimi araçlarını kullanın veya proje yönetimi aracınızla entegrasyonlar sağlayarak işlerinizi aksatmadan sürdürün.

Profesyonel diyagram oluşturma için 50'den fazla standart diyagram türü ve 1000'den fazla şekil ve bağlayıcı arasından seçim yapın.

Daha iyi ş Akışı yönetimi için süreç diyagramlarınızı Kanban panolarına, zaman çizelgelerine veya yol haritalarına dönüştürün.

Gerçek zamanlı imleçler, satır içi yorumlar ve video konferans gibi özelliklerle işbirliği yapın.

Veri kümelerini şekillere bağlantı yaparak dinamik, veri odaklı gösterge paneli oluşturun

Creately sınır

Kullanıcılar, mevcut çizimlerin Jira veya Confluence'a aktarıldığında yüklenmemesi gibi entegrasyon sorunları bildirmektedir.

Performans, özellikle çok sayıda kullanıcının katıldığı işbirliği oturumlarında, binlerce öğe içeren çok büyük ve karmaşık tuvallerde zaman zaman düşebilir.

Creately fiyatlandırması

Kişisel: Aylık 8 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 8 dolar

iş: 149 $/ay

Kurumsal veya OnPrem: Özel fiyatlandırma

Creately derecelendirme ve yorumları

G2: 4. 4/5 (1330+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (210+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Creately hakkında ne diyor?

G2 incelemesine göre:

Creately ile diyagramlar oluşturmanın ve üzerinde işbirliği yapmanın ne kadar kolay olduğunu seviyorum. Gerçek zamanlı işbirliği özelliği, takım projeleri için inanılmaz derecede yararlıdır ve kapsamlı şablon ve şekil kitaplığı çok zaman kazandırır.

Creately ile diyagramlar oluşturmanın ve üzerinde işbirliği yapmanın ne kadar kolay olduğunu seviyorum. Gerçek zamanlı işbirliği özelliği, takım projeleri için inanılmaz derecede yararlıdır ve kapsamlı şablon ve şekil kitaplığı çok zaman kazandırır.

5. Miro (Süreç görselleştirme ve beyin fırtınası için en iyisi)

Miro aracılığıyla

Miro'nun süreç haritalama yazılımı, beyin fırtınasından süreç haritalarının oluşturulmasına kadar iş açısından kritik bilgileri haritalamanıza ve özelleştirilebilir Alanlar kullanarak tüm bunları düzenlemenize olanak tanır.

AI destekli diyagram oluşturma özelliği ile, "çalışanların işe alım ş Akışı" veya "satın alma-ödeme süreci" gibi basit bir komut yazabilirsiniz ve Miro yapılandırılmış bir akış şeması oluşturur.

Miro ayrıca, resmi süreç modelleme için BPMN, sorumluluk haritalama için Swimlanes ve yalın süreç iyileştirme için Değer Akışı Haritalama dahil olmak üzere kurumsal kullanıma hazır şekil paketlerine erişim sağlar.

Ayrıca, diyagramlarınıza katmanlar ekleyerek üst düzey genel bakışlar ve ayrıntılı süreç adımları arasında geçiş yapabilirsiniz.

Miro'nun en iyi özellikleri

Miro'nun ızgaraya yapıştırma fonksiyonunu ve otomatik nesne boyutlandırma özelliğini kullanarak yapılandırılmış, mükemmel şekilde hizalanmış bir düzen sağlayın.

Oylama ve zamanlayıcı gibi etkileşimli özelliklerle takımları atölye çalışmalarına ve toplantılara dahil edin.

Odak Modu 'nu etkinleştirerek, diyagram oluşturma ve ayrıntılı tasarım işleri için akıcı, dikkat dağıtıcı unsurların olmadığı bir ortama dalın.

Lucidchart, Microsoft Visio ve Draw.io'dan vsdx dosyalarını içe aktarın, tek bir erişilebilir çalışma alanında takımınızla birlikte inceleyin ve işbirliği yapın.

Yorumlar, tepkiler, @bahsetmeler ve imleç izleme özelliklerini kullanarak kolayca işbirliği yapın.

Miro sınırlaması

Yeni başlayanlar için Miro'nun geniş fonksiyonları biraz zorlayıcı olabilir ve öğrenme süreci gerektirebilir.

Görüntüler, diyagramlar ve diğer öğelerle yoğun bir şekilde nüfuslanmış panolarda performans yavaşlayabilir.

Miro fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 10 $

İş: Kullanıcı başına aylık 20 dolar

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Miro Prototyping eklentisi, takım için aylık 25 $ karşılığında kullanılabilir.

Miro derecelendirme ve yorumları

G2: 4,7/5 (8100+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1640+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Miro hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Ürün yöneticilerimiz ve mühendislerimizle akışları görselleştirmek için inanılmaz derecede kullanışlıdır – karmaşık fikirleri çok daha net hale getirir! Takımınızın fikirlerini gerçekten hayata geçirmek için sağlam bir araç arıyorsanız, Miro ile yanlış bir seçim yapmazsınız. *

Ürün yöneticilerimiz ve mühendislerimizle akışları görselleştirmek için inanılmaz derecede yararlıdır – karmaşık fikirleri çok daha net hale getirir! Takımınızın fikirlerini gerçekten hayata geçirmek için sağlam bir araç arıyorsanız, Miro ile yanlış bir seçim yapmazsınız. *

📚 Ayrıca okuyun: En İyi Miro Alternatifleri ve Rakipleri

👀 Biliyor muydunuz? Beş adet gelişmiş iş süreci harita tekniği vardır. Bunlar şunlardır: ş Akışı diyagramları

Veri akış şemaları

İş süreci modeli ve açıklaması (BPMN)

Birleşik model dili (UML) diyagramları

Tedarikçiler, girdiler, süreçler, çıktılar ve özel müşteriler (SIPOC) diyagramları

6. Process Street (Kontrol listesi tabanlı ş Akışı ve tekrarlanabilir görev otomasyonu için en iyisi)

Process Street aracılığıyla

Process Street, operasyonlarınızı optimize etmek ve tekrarlayan süreçleri otomatikleştirmek için yapay zeka destekli bir ş Akışı otomasyon aracıdır.

Geleneksel bir akış şeması aracı olmasa da, Process Street koşullu mantık kullanarak dinamik dal imkanı sunar. Form yanıtlarına, rollere veya diğer tetikleyicilere göre görevleri gösterebilir veya gizleyebilirsiniz. Bu, görsel haritalardaki karar noktalarına benzer esnek ş Akışları oluşturmanıza olanak tanır.

Process Street'te haritalanan her ş akışı, otomasyon ve takım işbirliği ile canlı bir kontrol listesi haline gelir. Görevleri atayın, form alanları aracılığıyla veri toplayın ve Slack mesajları gönderme veya diğer araçlarda bilet oluşturma gibi tetikleyici eylemleri tetikleyin.

Process Street'in en iyi özellikleri

Haritaları yeniden kullanılabilir şablonlara dönüştürün ve ş akışındaki her örnek için yeni bir kontrol listesi oluşturun.

Webhook'lar ve entegrasyonlar aracılığıyla 1.000'den fazla uygulamayla entegre ederek görevleri otomatikleştirin.

Process AI'ya birkaç talimat verin veya belgeleri yükleyin ve kişiselleştirilmiş ş Akışı elde edin.

Koşul mantık ile otomasyonlu karar verme ve uyarlanabilir ş Akışı yolları sunun

Kapsamlı bir gösterge paneli ile faaliyetleri ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izleme.

Sayfa kullanarak bilgiyi düzenleyin ve takım üyeleriyle paylaşım yapın.

Process Street sınırlaması

Görevler içindeki sınırlı biçimlendirme seçenekleri, farklı ş akışları için bilgileri özel hale getirmeyi ve düzenlemeyi zorlaştırabilir.

Öncelikle doğrusal, kontrol listesi tabanlı süreçlere odaklanır ve akış şemaları veya zihin haritaları gibi karmaşık görsel diyagramlar oluşturmak için tasarlanmamıştır.

Process Street fiyatlandırması

14 günlük ücretsiz deneme

Başlangıç: Özel fiyatlandırma

Avantaj: Özel fiyatlandırma

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Process Street derecelendirme ve yorumları

G2: 4,6/5 (440'tan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (630'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Process Street hakkında ne diyor?

G2 incelemesine göre:

Process Street, tekrarlanabilir değer sunmamız için vazgeçilmezdir. Karmaşık ş akışlarını standartlaştırmamızı, ölçeklendirmemizi ve izlemeyi sağlar. Sağlık hizmetleri uyumluluğundan İK otomasyonuna kadar her şey için günlük olarak kullanıyoruz.

Process Street, tekrarlanabilir değer sunmamız için çok önemlidir. Karmaşık ş akışlarını standartlaştırmamızı, ölçeklendirmemizi ve izlemeyi sağlar. Sağlık hizmetleri uyumluluğundan İK otomasyonuna kadar her şey için günlük olarak kullanıyoruz.

7. EdrawMax (Teknik diyagramlar ve ayrıntılı ş Akışı özelleştirmesi için en iyisi)

EdrawMax aracılığıyla

Wondershare'in süreç görselleştirme yazılımı EdrawMax, akış şemalarından devre şemalarına kadar 210'dan fazla diyagram türü sunarak görsel ihtiyaçlarınızla toplantı yapar.

Bu diyagram oluşturucu ile karmaşık ş akışlarını harita için çevrimiçi bir çalışma alanı oluşturabilirsiniz. Microsoft benzeri arayüzü ve sürükle ve bırak özellikleri, kullanmaya başlamayı kolaylaştırır. İş akışınızın her aşaması için 2000'den fazla yerleşik şablon ve 26.000 sembol arasından seçim yapın.

İleri düzey kullanıcılar için, arama doğruluğu özelliği, diyagramlar oluştururken ilgili bilgileri anında depodan alır.

EdrawMax'ın en iyi özellikleri

EdrawMax AI kullanarak akış şemaları, zihin haritaları, organizasyon grafiklerinin yanı sıra daha fazlasını içeren diyagramlarınızı oluşturun veya analiz edin.

Bulut tabanlı platformda takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın.

Infografik ve tasarım araçlarıyla sunumlar, raporlar ve sosyal medya için profesyonel görseller tasarlayın.

Karmaşık ş Akışlarını düzenlemek için sayfalar arası bağlayıcılarla çok sayfa diyagramları destekleyin.

Takım genelinde yeniden kullanım ve görsel standardizasyon için paylaşım sembol kitaplığı oluşturun.

EdrawMax sınırlaması

Kullanıcı arayüzü, zengin özelliklere sahip olmakla birlikte, bazı modern web odaklı rakiplere kıyasla biraz eski ve daha az modern hissettirebilir.

Kullanıcıların mobil cihazlarında akış şemalarını düzenleme yapmasına izin vermez.

EdrawMax fiyatlandırması

Bireysel Yıllık Abonelik: 59,99 $

Bireysel Sürekli : 119,99 $

Bireysel Sürekli Plan: 129,99 $

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 9,92 $, yıllık faturalandırma

İş: Özel fiyatlandırma

Öğrenci Altı aylık plan: 62 $

Öğrenci Bir yıllık plan: 85 $

Öğrenci İki yıllık plan: 139 $

Eğitimciler: Özel fiyatlandırma

EdrawMax derecelendirme ve yorumları

G2: 4,5/5 (130'dan fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar EdrawMax hakkında ne diyor?

Capterra incelemesi şöyle diyor:

EdrawMax, akış şemaları, ağ diyagramları, çizimler, organizasyon şemaları, kanban diyagramları, dijital sunumlar, tasarım modelleri, veritabanı diyagramları, web tasarım diyagramları, elektrik mühendisliği diyagramları, teknik diyagramlar, Gantt grafik ve daha fazlasını oluşturmak için mükemmeldir.

EdrawMax, akış şemaları, ağ diyagramları, çizimler, organizasyon şemaları, kanban diyagramları, dijital sunumlar, tasarım modelleri, veritabanı diyagramları, web tasarım diyagramları, elektrik mühendisliği diyagramları, teknik diyagramlar, Gantt grafik ve daha fazlasını oluşturmak için mükemmeldir.

8. Diagrams.net (Güvenlik, çevrimdışı süreç harita için en iyisi)

Diagrams.net (veya draw.io), diyagram oluşturma uygulamaları geliştirmek için kullanılan bir teknoloji yığınıdır. Aynı zamanda dünyanın en yaygın kullanılan tarayıcı tabanlı son kullanıcı diyagram oluşturma yazılımıdır.

Açık kaynaklı araç, beyin fırtınası için gayri resmi, elle çizilmiş eskizlerle başlamanıza ve resmi, standartlaştırılmış diyagramlara sorunsuz bir şekilde geçiş yapmanıza olanak tanır. Ayrıca, özelleştirilebilir akıllı şablonları kullanarak metin açıklamalarından diyagramlar oluşturabilirsiniz.

Diyagram oluşturmaya yönelik basit ve abartısız yaklaşımı ve kullanıcı gizliliğine odaklanması, güçlü entegrasyonları (özellikle Confluence ve Jira ile) ile birleştiğinde, bu aracı yaygın olarak kullanılan bir araç haline getiriyor.

Aracı tamamen güvenlik duvarınızın arkasında dağıtarak, veri güvenliği ve kuruluşunuzun yönetişim politikalarına uyum konusunda tam kontrol sağlayabilirsiniz.

Diagrams.net'in en iyi özellikleri

Tamamlandı ücretsiz çok çeşitli teknik ve iş diyagramları oluşturun

Çeşitli biçimdeki diyagramları içe aktarmak ve düzenleme yapmak için dosyaları sürükleyip bırakın.

Arayüzü ve şekil kitaplıklarını özel ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin.

Rahat görünüm için özelleştirilebilir renklerle Koyu Mod'u kullanın

Daha hızlı ve hassas diyagramlar oluşturmak için cetveller, ızgaralar ve kılavuzlarla sınırsız bir tuval kullanın.

Dosyaları doğrudan yerel cihazınıza veya kişisel bulut depolama alanınıza kaydederek verilerinizi kontrol edin.

Diagrams.net sınırı

Otomatik düzen ve yakalama özellikleri, özellikle karmaşık diyagramlarda her zaman sorunsuz iş yapmayabilir.

Gerçek zamanlı, çok kullanıcı işbirliği özellikleri eksiktir.

Kullanıcı arayüzü, daha modern, ticari olarak finanse edilen alternatiflere göre daha az gelişmiş ve sezgisel hissedilebilir.

Diagrams. net fiyatlandırma

Ücretsiz deneme

Bulut Standardı: Ücretsiz

Bulut Advanced: Aylık 37 $

Veri Merkezi: Yıllık 6.250 $'dan başlayan fiyatlarla

Diagrams. net derecelendirme ve yorumlar

G2: 4. 4/5 (410+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (760+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Diagrams.net hakkında ne diyor?

G2 incelemesine göre:

EER diyagramı oluşturmak için Draw.io'yu bir başka ekip arkadaşımla birlikte kullandım. İkimiz de bu proje de işbirliği yaptık ve Draw.io diyagramı gerçek zamanlı olarak sorunsuz bir şekilde güncelliyordu, bu da gerçekten dikkatimi çekti ve çok yararlı bulduğum bir şeydi.

EER diyagramı oluşturmak için Draw.io'yu bir başka ekip arkadaşımla birlikte kullandım. İkimiz de bu proje de işbirliği yaptık ve Draw.io diyagramı gerçek zamanlı olarak sorunsuz bir şekilde güncelliyordu, bu da gerçekten dikkatimi çekti ve çok yararlı bulduğum bir şeydi.

9. Bizagi Modeler (İş süreci performansını simüle etmek ve analiz etmek için en iyisi)

Bizagi Modeler aracılığıyla

Bizagi Modeler, endüstri standardı İş Süreci Modeli ve Notasyonu (BPMN) kullanarak iş süreçleri oluşturmak ve belgelemek için kullanılan bir iş haritalama aracıdır.

Platform, ilk haritalama ve dokümantasyondan analiz, simülasyon ve otomasyon hazırlığına kadar tüm süreç yaşam döngüsünü desteklemek için tasarlanmıştır.

Bizagi Modeler'da, istisnalar, koşullu akışlar ve alternatif yollar dahil olmak üzere tek bir model içinde birden fazla süreç varyantını yakalayabilirsiniz. Görev sahiplerini ve rolleri doğrudan süreç haritasında atayabilir ve bunları kuruluşunuzun verilerine bağlayabilirsiniz. Bu, role göre doğru simülasyonlar ve özel görünümler sağlar.

AI destekli doğrulama, temel hata kontrolünün ötesine geçer. Sorunları belirler, iyileştirme önerileri sunar ve daha güvenilir süreç modelleri oluşturmanıza yardımcı olmak için potansiyel riskleri vurgular.

Bizagi Modeler'ın en iyi özellikleri

BPMN 2.0 standartlarına sıkı sıkıya uyan iş süreci diyagramları tasarlayın.

Modelleri simüle ederek performansı analiz edin, kaynakları optimize edin ve kullanıma sunmadan önce darboğazları belirleyin.

Diyagramları PDF, Word, Excel, görüntü veya BPMN XML olarak dışa aktarın ve sorunsuz entegrasyonlar sağlayın.

Tam süreç görünürlüğü ve otomasyon hazırlığı için haritaları ERP ve CRM sistemlerine bağlantı kurun.

Modelleri merkezi bir bulut depoya yayınlayarak takım üyeleriyle işbirliği yapın.

Bizagi Modeler sınırlaması

Araç, karmaşık ş akışlarında zorlanır, kaynak yoğun hale gelir ve diğer programlarla entegrasyon eksikliği gösterir.

Yazılım, BPMN'ye odaklanmıştır ve zihin haritaları, organizasyon şemaları veya infografikler gibi diğer türde diyagramlar oluşturmak için genel amaçlı bir araç değildir.

Bizagi Modeler fiyatlandırması

Bireysel : Ücretsiz

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Bizagi Modeler derecelendirme ve yorumlar

G2: 4. 6/5 (230+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (140'tan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Bizagi Modeler hakkında ne diyor?

A G2 incelemesi diyor ki:

Bizagi, JS kod ve eklentiler aracılığıyla bir düzeyde özel olan mükemmel bir BPM çözümüdür. Esneklik, en önemli özelliklerinden biridir. Uygulamayı basitleştiren diğer sistemlere bağlantı için önceden oluşturulmuş bileşenlere sahiptir. Yeniden kullanılabilir formlar ve kurallar sunarak daha sorunsuz bir geliştirme süreci sağlar.

Bizagi, JS kod ve eklentiler aracılığıyla bir dizi özel özelleştirme seçeneği sunan mükemmel bir BPM çözümüdür. Esneklik, en önemli özelliklerinden biridir. Uygulamayı basitleştiren diğer sistemlere bağlantı için önceden oluşturulmuş bileşenlere sahiptir. Yeniden kullanılabilir formlar ve kurallar sunarak daha sorunsuz bir geliştirme süreci sağlar.

📚 Ayrıca okuyun: AI Süreç Haritalarını Oluşturma ve Optimize Etme

10. Tango (Görsel SOP'ları ve adım adım ş akışı kılavuzlarını otomatik olarak oluşturmak için en iyisi)

Tango aracılığıyla

Tango AI, ş akışınızı otomatik olarak yakalayarak süreç haritalamayı kolaylaştırır. Süreç haritalarını manuel olarak oluşturmak yerine, siz sadece görevinizi yerine getirirken Tango her adımı kaydeder, ekran görüntüsü alır ve açık, yazılı talimatlar oluşturur.

Otomatik adım yakalama, bağlamsal ekran görüntüsü ve sezgisel düzenleme araçları gibi özelliklerle Tango, ş akışlarınızı mükemmel belgelere dönüştürür. Adımları yeniden sıralayarak, not ekleyerek veya hassas bilgileri bulanıklaştırarak kılavuzunuzu iyileştirebilirsiniz.

Sonuçta, bilgi tabanlarına eklenebilen, bağlantı yoluyla paylaşım yapılabilen veya diğer belgelere kopyalanabilen paylaşılabilir bir kullanım kılavuzu elde edersiniz.

Tango'nun en iyi özellikleri

Sürecinizi tıklayın, Tango özelleştirilebilir ekran görüntüsü ve açıklamalar içeren kullanım kılavuzları oluştursun.

Etkileşimli eylem kutuları ve katmanlarla kullanıcıları süreci tamamlamak için sonraki adımlara yönlendirin.

Yazılımı kimin kullandığını veya süreçleri optimize etmek için nerede takıldıklarını görerek benimsemeyi analiz edin.

Akıllı bulanıklaştırma ve redaksiyon özellikleriyle hassas verileri koruyun

Tango'nun tarayıcı uzantısı ile tek bir tıklama ile her yerde ş akışlarını kaydedin.

Tango sınırlaması

Doğrusal, ekran tabanlı dijital süreçleri belgelemek için tasarlanmıştır ve üst düzey, kavramsal ş akışlarını veya karmaşık dallanma mantığı ve karar noktaları olan süreçleri görselleştirmek için uygun değildir.

Kılavuzlardan görüntüleri kopyalarken, kırpılmış sürüm yerine görüntünün tamamını alır.

Tango fiyatlandırması

Kullanıcı başına yıllık 2000 $'dan başlayan fiyatlarla (minimum gereksinim, ölçekli indirimler)

Tango derecelendirme ve yorumları

G2: 4,8/5 (330'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Tango hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Tango'yu kullanmaya başladığımdan beri her şey değişti. Artık açık, tutarlı ve takip etmesi kolay adım adım süreç kılavuzlarını verimli ve etkili bir şekilde oluşturabiliyorum. *

Tango'yu kullanmaya başladığımdan beri her şey değişti. Artık açık, tutarlı ve takip etmesi kolay adım adım süreç kılavuzlarını verimli ve etkili bir şekilde oluşturabiliyorum. *

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın yalnızca %12'si verimlilik paketlerine entegre edilmiş AI özelliklerini kullanıyor. Bu düşük benimseme oranı, mevcut uygulamaların kullanıcıları tercih ettikleri bağımsız konuşma platformlarından geçiş yapmaya zorlayacak sorunsuz, bağlamsal entegrasyondan yoksun olabileceğini gösteriyor. Örneğin, AI, kullanıcıdan gelen düz metin komutuna dayalı bir otomasyon ş akışını yürütebilir mi? ClickUp Brain bunu yapabilir! AI, sohbetleri özetlemek, metin taslağı hazırlamak veya düzeltmek, çalışma alanından bilgi almak, görüntüler oluşturmak ve daha fazlasını yapmak dahil olmak üzere ClickUp'ın her yönüne derinlemesine entegre edilmiştir! ✨ 3'ten fazla uygulamayı iş için her şeyi içeren uygulamamızla değiştiren ClickUp müşterilerinin %40'ına katılın!

11. Slickplan (Web sitesi mimarisini görselleştirmek ve UX ve içerik takımları için site haritaları oluşturmak için en iyisi)

Slickplan aracılığıyla

Slickplan, UX tasarımcılarının, geliştiricilerin ve içerik stratejistlerinin karmaşık web sitesi mimarisini yapılandırmasına, görselleştirmesine ve iletmesine yardımcı olmak için geliştirilmiş web tabanlı bir plan aracıdır. Önceden oluşturulmuş şablonları, projelerinizi hızlı bir şekilde başlatmanıza ve takımlar arasında tutarlılığı sağlamanıza yardımcı olur.

Platformun temelini, görsel site haritaları oluşturmak için sezgisel bir sürükle ve bırak arayüzü sağlayan site haritası oluşturucu oluşturur. Bu sayede sayfalar ve bölümler arasındaki ilişkiler net bir şekilde ortaya çıkar.

Kullanıcılar, aynı ortamda içerik planları oluşturabilir, kullanıcı akış diyagramları oluşturabilir ve görsel huniler tasarlayabilir.

Planlamayı daha net hale getirmek için, diyagramınızdaki her bir öğenin amacını ve fonksiyonunu tanımlamak üzere "Form", "Diyalog" veya "Harici" gibi sayfa türleri atayın. Son halini almış diyagramları PDF, PNG, CSV veya DOCX biçimlerinde dışa aktarabilir ve bunları şirket içi paydaşlarla paylaşım yapabilirsiniz veya daha büyük dokümantasyon ş Akışlarına dahil edebilirsiniz.

Slickplan'ın en iyi özellikleri

Figma veya yerel dosyalardaki görüntüleri ve tasarım maketlerini diyagramlarınıza ekleyin.

Yerleşik AI asistanı ile site haritaları oluşturun ve site yapısını optimize edin.

Çalışma alanınızı şirketinizin logosu ve renk şemasıyla kişiselleştirin

Çoklu kullanıcı düzenleme, canlı sohbet ve pin bırakma yorumlama özelliklerini kullanarak takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın.

Popüler içerik yönetim sistemleri ve tasarım araçlarıyla entegre edin

Slickplan sınır

Bu, web sitesi planlaması için son derece özel bir araçtır ve genel iş süreci haritalama, akış şemaları veya diğer diyagram türleri için kullanışlı değildir.

Bazı kullanıcılar, diyagram ve akış şeması özelliklerinin, özel diyagram uygulamalarının sunduklarından daha basit olduğunu not etmiştir.

Slickplan fiyatlandırması

14 günlük ücretsiz deneme sürümü

Temel: 11,99 $/ay

Pro: 34,99 $/ay

Takım: 69,99/ay

Ajans: 114,99/ay

Slickplan derecelendirme ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,4/5 (20'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Slickplan hakkında ne diyor?

Capterra incelemesi şöyle diyor:

Bu yazılımı kullanmak inanılmaz derecede kolaydır, bu da müşterilerin projelere aktif olarak katılmalarını ve site haritalarını değiştirmelerini sağlamak için müşteri dostu olmasını sağlar. Site haritasına özet görünümde birden fazla seviye eklenebilir. İşbirliği özelliği harika ve farklı sürümler de çok iyi.

Bu yazılımı kullanmak inanılmaz derecede kolaydır, bu da müşterilerin projelere aktif olarak katılmalarını ve site haritalarını değiştirmelerini sağlamak için müşteri dostu olmasını sağlar. Site haritasına özet görünümde birden fazla seviye eklenebilir. İşbirliği özelliği harika ve farklı sürümler de çok iyi.

12. Qntrl (Paralel geçişlerle yapılandırılmış ş akışı oluşturmak için en iyisi)

Qntrl aracılığıyla

Gelişmiş BPM otomasyon platformu Qntrl, süreçleri entegre eder ve departmanlar arasında görünürlüğü ve izlemeyi geliştirir.

Qntrl, ş akışının ilk görselleştirilmesine odaklanmak yerine, yürütme için tasarlanmıştır ve bu süreç haritalarını canlı, izlenebilir ş akışlarına dönüştürür. Ayrıca, iş akışınızın her adımında gerekli verileri toplayan özel formlar oluşturmanıza olanak tanıyarak süreç haritalamayı geliştirir.

Bu, özellikle talep yönetimi, hata izleme veya aday işe alım süreçleri gibi farklı departmanlar arasında birden fazla aşama, onay ve işbirliği içeren süreçleri yönetmek için kullanışlıdır.

Paralel geçişleri etkinleştirerek, Qntrl aynı anda gerçekleşen görevleri temsil etmenize yardımcı olur ve karmaşık ş akışlarını daha net bir şekilde görmenizi sağlar. Ayrıca, ilişki alanları haritanızdaki ilgili görevleri ve ş akışlarını birbirine bağlayarak size bağlantılı bir süreç akışını sunar.

Qntrl'in en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir formlar ve iş akışı aşamalarıyla iş süreçlerini koordine edin

Gösterge paneli ve raporlarla süreç ilerlemesini izleyerek darboğazları tespit edin

Süreç haritalarını ve ş akışlarını kimlerin görünüm veya düzenleme yapabileceğini yönetin

Koşul mantığı uygulayarak ş akışlarını otomasyonla gerçekleştirin ve önceden tanımlanmış kriterlere göre görevleri yönlendirin.

Diğer iş uygulamalarıyla entegre ederek bağlantılı bir operasyonel sistem oluşturun

Qntrl sınırlaması

Bu, özel bir diyagram oluşturma aracı değildir, bu nedenle ücretsiz görsel harita özellikleri yoktur.

Kullanıcılar, daha karmaşık, çok katmanlı ş Akışı ayarlarının önemli bir öğrenme eğrisi gerektirebileceğini not etmiştir.

Qntrl fiyatlandırması

Standart: Kullanıcı başına aylık 14,37 dolar

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 28,74 dolar

Özel: Özel fiyatlandırma

Qntrl derecelendirme ve yorumları

G2: 4,5/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Qntrl hakkında ne diyor?

G2 incelemesine göre:

Javascript tabanlı özel komut dosyaları oluşturabiliriz. Belirli bir kişiye atama, herhangi bir role veya takımға atama veya özel fonksiyonlarla otomasyon gibi birçok seçenek mevcuttur.

Javascript tabanlı özel komut dosyaları oluşturabiliriz. Belirli bir kişiye atama, herhangi bir role veya takımlara atama veya özel fonksiyonlarla otomasyon gibi birçok seçenek mevcuttur.

💡Profesyonel İpucu: Süreç haritaları oluşturmaya yeni mi başlıyorsunuz? Bu video, örneklerle birlikte ayrıntılı açıklamalara yer veriyor. 👇

13. FigJam (Gerçek zamanlı işbirliğine dayalı akış şeması oluşturma, beyin fırtınası ve fikir üretme için en iyisi)

FigJam aracılığıyla

Figma'nın işbirliğine dayalı beyaz tahta yazılımı FigJam, süreç haritaları oluşturmak için kararlar, süreçler ve terminaller gibi hazır akış şeması öğeleri sunar.

FigJam, diyagram oluşturmanın ötesinde, yapışkan notlar, damgalar, zamanlayıcılar, oylama ve bileşenler gibi zengin bir işbirliği araçları seti sunar. Süreç akışlarınızın yanı sıra canlı fikir üretme oturumları ve geriye dönük değerlendirmeler yapmanızı sağlar.

FigJam'in AI yetenekleri, akış yapılarını otomatik olarak oluşturarak, yapışkan notları özetleyerek ve ilgili adımları gruplandırarak verimliliği daha da artırır. Bu süreç haritalama aracı, takımınızın karmaşık veya düzensiz planları verimli bir şekilde gerçekleştirmesine yardımcı olur.

FigJam'in en iyi özellikleri

Sorunsuz yakınlaştırma ve kaydırma özelliklerine sahip geniş bir tuval kullanarak büyük, karmaşık diyagramları zahmetsizce gezinin ve düzenleyin.

FigJam AI yardımıyla şablonlar oluşturun ve fikirleri otomatik olarak özetleyin.

İnternete yeniden bağlandığınızda değişiklikleriniz otomatik olarak senkronizasyon yaparak sorunsuz bir şekilde çevrimdışı işleyin.

Slack, Jira ve Google Drive gibi popüler araçlarla entegre ederek ş akışlarını kolaylaştırın ve takım iletişimini geliştirin.

FigJam sınır

Beyin fırtınası ve düşük kaliteli diyagram oluşturma için iyi olsa da, karmaşık, veri bağlantılı veya teknik diyagramlar oluşturmak için özel özelliklerden yoksundur.

Platform, kullanıcıların özel şekiller, desenler veya gradyanlar eklemesine izin vermez.

FigJam fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Profesyonel: Aylık 5 $ (Collab koltuk) ile 20 $ (Tam koltuk) arasında

Organizasyon: Aylık 5 $ (Collab koltuk) ile 55 $ (Tam koltuk) arasında, yıllık olarak faturalandırılır.

Kurumsal: Aylık 5 $ (Collab koltuk) ile 90 $ (Tam koltuk) arasında, yıllık olarak faturalandırılır.

FigJam derecelendirme ve yorumları

G2: 4,5/5 (440+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (30'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar FigJam hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Bu yazılımı düzenli olarak kullanarak, katılımcıların tamamen uzaktan katıldığı ve çok keyifli bir yazılım olduğunu belirten geri bildirimler aldığım, gerçekten heyecan verici interaktif atölyeler düzenledim.

Bu yazılımı düzenli olarak kullanarak, katılımcıların tamamen uzaktan katıldığı ve çok keyifli bir yazılım olduğunu belirten geri bildirimler aldığım, gerçekten heyecan verici interaktif atölyeler düzenledim.

📚 Ayrıca okuyun: En İyi FigJam Alternatifleri ve Rakipleri

14. Camunda (BPMN ş akışları oluşturmak ve yürütmek için en iyisi)

Camunda aracılığıyla

Camunda, geliştiriciler ve iş paydaşları için tasarlanmış bir süreç otomasyonu ve düzenleme platformudur.

Sadece diyagram çizmekten öte bir süreç haritalama aracı arıyorsanız, Camunda pratik bir seçimdir. BPMN 2.0 standardını tam olarak destekler, yani oluşturduğunuz süreç haritaları sadece görsel değil, tamamen yürütülebilir.

Modeli manuel olarak koda çevirmenize gerek kalmadan bir ş Akışı tasarlayabilir, dağıtabilir ve çalıştırabilirsiniz. Bu, süreç tasarımı ile gerçek uygulama arasındaki boşluğu kapatır.

Camunda ayrıca ş akışlarınızı gerçek zamanlı görünürlük ile sunar. Süreçler çalışırken, BPMN diyagramlarınızda renk kodlu katmanlarla hangi adımların aktif, tamamlandı veya başarısız olduğunu görebilirsiniz.

Camunda'nın en iyi özellikleri

Süreçlerin verimli ve uyumlu olmasını sağlamak için birden fazla AI ajanı modelleyin, dağıtın ve yönetin.

DMN kullanarak karar tabloları ve mantığı süreç haritalarınıza yerleştirin ve karmaşık iş kurallarını yönetin.

Camunda Optimize ile geçmiş verileri BPMN diyagramlarında belirteç olarak yeniden oynatın.

Daha net süreç haritaları için Çağrı Etkinlikleri ve Alt Süreçler ile modüler, yeniden kullanılabilir ş akışları oluşturun.

Kendi kendini yöneten ve olağan SaaS dağıtım modeli arasında seçim yapın.

Ortak bir görsel dil kullanarak iş ve BT takımları arasında işbirliği yapın

Camunda sınır

Arayüz, ilk kez kullanıcılar, özellikle BPMN'ye yeni başlayanlar için karmaşık olabilir.

Uygulama ve yönetimi için teknik uzmanlık gerektiren, geliştirici odaklı bir araçtır.

Platform, süreç yürütme ve otomasyon için tasarlanmıştır ve basit diyagram oluşturma veya beyin fırtınası için uygun değildir.

Camunda fiyatlandırması

Ücretsiz

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Camunda derecelendirme ve yorumları

G2: 4,5/5 (260'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Camunda hakkında ne diyor?

G2 incelemesine göre:

Camunda, BPMN kullanarak iş süreçlerini modellemek ve otomasyon etmek için güçlü ve esnek bir platform sağlar. En yararlı bulduğum özellik, mevcut sistemlerle entegrasyon kolaylığı ve karmaşık iş akışlarını net bir şekilde görselleştirme yeteneğidir.

Camunda, BPMN kullanarak iş süreçlerini modellemek ve otomasyon etmek için güçlü ve esnek bir platform sağlar. En yararlı bulduğum özellik, mevcut sistemlerle entegrasyonlarının kolaylığı ve karmaşık iş akışlarını net bir şekilde görselleştirme yeteneğidir.

15. Cardanit (Otomatik düzen diyagramları ile BPMN ve DMN modelleme için en iyisi)

Cardanit aracılığıyla

Cardanit, BPMN ve DMN'yi birleştiren bulut tabanlı bir süreç haritalama aracıdır. Kullanıcıların iş süreçlerini ve karar mantığını haritalamasına, yönetmesine ve optimize etmesine olanak tanır.

Otomatik düzen fonksiyonu, diyagramlarınızı otomatik olarak düzenleyerek, manuel ayarlamalar yapmanıza gerek kalmadan temiz ve profesyonel görünümlü modeller oluşturmanıza yardımcı olur.

Modellerinizi BPMN uyumlu XML biçiminde dışa aktarabilir ve uyumluluğu koruyarak diğer sistemlere aktarabilirsiniz.

Cardanit'in anahtar özelliklerinden biri, kullanıcıların "ne olurdu" senaryolarını analiz ederek potansiyel darboğazları belirlemelerine, maliyetleri hesaplamalarına ve gerçek dünyada değişiklikleri uygulamadan önce kaynak tahsisini optimize etmelerine olanak tanıyan süreç simülasyonu yeteneğidir.

Cardanit'in en iyi özellikleri

Renkler, yazı tipleri ve etiketler gibi öğeleri, kuruluşunuzun markasına uyacak şekilde özel hale getirin veya daha iyi görsel netlik için anahtar bileşenleri vurgulayın.

Modelleme halkasını kullanarak, hangi BPMN öğelerinin mantıksal olarak birbirini takip edebileceği ve hataları azaltabileceği konusunda akıllı öneriler alın.

Değişiklikleri ve iyileştirmeleri izlemek için bir sürecin farklı sürümlerini karşılaştırın.

Risk içermeyen bir ortamda potansiyel iyileştirmeleri değerlendirmek için iş modellerinizin dijital ikizini oluşturun.

Cardanit sınırlaması

Bazı kullanıcılar, platformun kapsamlı özelliklerini ilk başta biraz karmaşık bulabilir.

Bu araç, BPMN modelleme için son derece uzmanlaşmıştır ve zihin haritaları, organizasyon şemaları veya ağ diyagramları gibi diğer diyagram türlerini oluşturmak için uygun değildir.

Cardanit fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Pro: 29 $/ay (Euro fiyatından dönüştürülmüştür)

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Cardanit derecelendirme ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

16. MindManager (Zihin haritaları ve süreç grafikları arasında geçiş yapmak için en iyisi)

MindManager aracılığıyla

MindManager, bireylerin ve takımların fikirlerini yakalamasına, düzenlemesine ve bunlara göre hareket etmesine yardımcı olan kapsamlı bir zihin haritalama ve görsel düşünme aracıdır.

Basit zihin haritalarının ötesinde, akış şemaları, zaman çizelgeleri, Venn ve soğan diyagramları, Gantt çizelgeleri ve kavram haritaları oluşturmak için kullanılabilir ve proje planlama ve stratejik düşünme için çok yönlü bir araç görevi görür.

En karmaşık süreç haritalama örneklerinde bile, MindManager her adıma istediğiniz kadar ayrıntı (notlar, son tarihler vb.) ek dosya eklemenize olanak tanır. Bu, harita üzerinde bilgileri tekrar tekrar taşımak zorunda kalmayacağınız anlamına gelir.

MindManager'ın en iyi özellikleri

Microsoft Office uygulamalarındaki verileri doğrudan MindManager'a aktarın ve süreç haritalama için bilgilerin içe aktarılmasını ve düzenlenmesini kolaylaştırın.

Sürükle ve bırak arayüzünü kullanarak konulara öncelik düzeyleri atayın ve kritik görevlere odaklanın.

Renk kodlu göstergeler kullanarak görev durumunu gösterin (ör. tamamlandı, risk altında, gecikti).

Etkileşimli harita tabanlı sunumlarla bilgileri dinamik bir şekilde sunun

Tüm bağlantılarınızı, belgelerinizi, resimlerinizi, notlarınızı, iş verilerinizi ve görevlerinizi tek bir yerde saklayın.

MindManager sınır

Akış şeması grafikleri, kullanıcıların rotaları manuel olarak düzeltmesine veya ayarlamasına izin vermez, bu da platformun genel özel seçeneklerini sınırlar.

Temel gücü zihin haritalama ve fikir üretmedir; yüksek teknik veya veri yoğun süreç modelleri oluşturmak için, özel BPMN veya akış şeması araçları genellikle daha uygundur.

MindManager fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Essentials : 99 $/yıl

Profesyonel : 179 $/yıl

Kurumsal : Özel fiyatlandırma

MindManager for Microsoft Teams: Kullanıcı başına yıllık 105 $'dan başlayan fiyatlarla

Öğrenciler ve Eğitimciler için MindManager: Yıllık 179 $'dan başlayan fiyatlarla

MindManager derecelendirme ve yorumları

G2: 4,5/5 (190'dan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (70'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar MindManager hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

MindManager, fikirleri gerçeğe dönüştürmek için benzersiz bir yaklaşımla gerçekten öne çıkıyor. Genellikle, bir fikri olan kişi, bu fikri sergilemek ve başkalarının anlamasını sağlamak için bir çözüme ihtiyaç duyar. Bu uygulama, fikirleri verimli bir şekilde geliştirmek, görselleştirmek ve organize etmek için size bir çözüm sunar.

*MindManager, fikirleri gerçeğe dönüştürmek için benzersiz bir yaklaşımla gerçekten öne çıkıyor. Genellikle bir fikri olan kişi, bu fikri sergilemek ve başkalarının anlamasını sağlamak için bir çözüme ihtiyaç duyar. Bu uygulama, fikirleri verimli bir şekilde üzerinde iş yapmak için oluşturma, görselleştirme ve düzenleme çözümünü sunar.

📚 Ayrıca okuyun: En İyi Zihin Haritalama Yazılım Araçları

17. ClickCharts (Basit akış şemaları ve diyagramları hızlı bir şekilde oluşturmak için en iyisi)

via ClickCharts

Ücretsiz akış şeması ve akış şeması oluşturucu ClickCharts, fikirlerinizi ve süreçlerinizi düzenlemek için kullanışlı bir platformdur.

Bu, bir süreci hızlı bir şekilde haritalandırmak veya fikirleri düzenlemek için basit, gereksiz ayrıntılar içermeyen bir araca ihtiyaç duyan kullanıcılar için cazip bir masaüstü uygulamasıdır. Başlamak için 60'tan fazla önceden tasarlanmış grafik şablon sunar.

Yazılım, UML diyagramlarından veri akış grafiklerine kadar çeşitli diyagram türlerini desteklemek için iyi bir sembol seçkisi sunar. Otomatik bağlantı özelliği ile şekilleri hızlı ve sezgisel bir şekilde birbirine bağlayabilir, böylece zahmetsizce iyi yapılandırılmış diyagramlar oluşturabilirsiniz.

Diyagramlarınızı PDF, JPG, GIF veya PNG gibi çeşitli biçimlerde dışa aktarabilir ve sunumlara ekleyebilirsiniz.

ClickCharts'ın en iyi özellikleri

Farklı belgeler arasında birden fazla diyagramı aynı anda açın ve düzenleme

Yazı tiplerini, renkleri, dolguları ve konturları özel hale getirin

900'den fazla süreç harita sembolüne erişin

Özel bir masaüstü uygulamasıyla çevrimdışı iş yapın

Diyagramları, belgelerde ve sunumlarda kullanmak üzere yaygın görüntü biçimlerine aktarın.

ClickCharts sınır

Grafikler üzerinde sınırlı kontrol, görsel olarak daha çekici akış şemaları oluşturmayı zaman alıcı hale getirebilir.

Modern, web öncelikli uygulamalarda standart olan gerçek zamanlı işbirliği ve bulut özelliklerinden yoksundur.

ClickCharts fiyatlandırması

Ücretsiz

ClickCharts derecelendirme ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar ClickCharts hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Hemen iş yapmaya başlayabilmeyi gerçekten çok beğendim. Öğrenme gerektirmiyor. Basit ve kolay bir arayüz. *

Hemen iş yapmaya başlayabilmeyi gerçekten çok beğendim. Öğrenme gerektirmiyor. Basit ve kolay arayüz. *

📚 Ayrıca okuyun: Farklı Grafik Türleri İçin Tamamlanan Kılavuz

18. Minitab Çalışma Alanı (Süreç iyileştirme için en iyisi)

Minitab Çalışma Alanı aracılığıyla

Minitab Çalışma Alanı, süreçler ve organizasyon şemaları için akış şemaları oluşturmaya yarayan bir diyagram ve zihin haritalama aracıdır.

Değer akışı haritaları ve balık kılçığı diyagramlarından proje yol haritalarına ve SWOT analiz formlarına kadar her şeyi içeren, 100'den fazla görsel araç içeren tek bir entegre pakettir.

Platform, Minitab'ın istatistik yazılımıyla sorunsuz bir şekilde entegre olarak veriye dayalı karar vermeyi destekler. Bu, takımların süreç harita ve beyin fırtınasından, birleşik bir ortamda titiz istatistiksel analize geçmelerini sağlar.

ANOVA, regresyon ve hipotez testleri gibi analizleri doğrudan çalışma alanında belgelendirmenize olanak tanır, böylece işiniz tutarlı ve izlenmesi kolay olur.

DFMEA, kontrol planları ve proje tüzükleri için 60'tan fazla özelleştirilebilir form ile projeleriniz için veri toplama ve düzenlemeyi standart hale getirebilirsiniz.

Minitab Çalışma Alanı'nın en iyi özellikleri

Yerleşik tollgate incelemelerini kullanarak her aşamada proje ilerlemesini değerlendirin.

DMAIC ve Kaizen gibi yerleşik çerçeveleri kullanarak projeleri yönlendirin

Tüm projeyle ilgili görsel araçları ve formları tek bir dosyada merkezileştirin

Entegre Monte Carlo simülasyonu ile süreç değişkenliğini test edin ve sonuçları tahmin edin.

Afinite ve ağaç diyagramlarını kullanarak karmaşık fikirleri düzenleyin ve hiyerarşik ilişkileri keşfedin.

Minitab sınırlaması

Analiz oluşturma menüsünde çok fazla seçenek olması, kullanımı kafa karıştırıcı hale getirebilir.

Arayüz ve deneyim çok yapılandırılmış ve metodoloji odaklıdır, bu da daha esnek ve yaratıcı bir beyin fırtınası aracı arayan kullanıcılar için kısıtlayıcı olabilir.

Minitab fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Minitab derecelendirme ve yorumları

G2: 4. 3/5 (80+ yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Minitab hakkında ne diyor?

G2 incelemesine göre:

En yaygın Lean ve Six Sigma şablonlarının tümü tek bir yerde, tek bir biçimde mevcuttur; PowerPoint, Visio, Excel veya Word gibi diğer biçimlerde kendi şablonlarınızı konumlandırmak veya geliştirmek zorunda kalmazsınız. Henüz bu yazılım programlarına erişiminiz yoksa, tek seferlik yazılım programları satın alma ihtiyacını ortadan kaldırır. *

En yaygın Lean ve Six Sigma şablonlarının tümü tek bir yerde, tek bir biçimde mevcuttur; PowerPoint, Visio, Excel veya Word gibi diğer biçimlerde kendi şablonlarınızı konumlandırmak veya geliştirmek zorunda kalmazsınız. Henüz bu yazılım programlarına erişiminiz yoksa, tek seferlik yazılım programları satın alma ihtiyacını ortadan kaldırır. *

⚡ Şablon Arşivi: Karmaşık süreçler yeni başlayanlar için zorlayıcı olabilir. ş Akışlarınızı belgelendirerek hızlı bir başlangıç yapmanızı sağlayacak en iyi süreç belgelendirme şablonları burada.

19. Notion (ş Akışlarını belgelemek ve harita için en iyisi)

Notion aracılığıyla

Notion, özel bir süreç haritalama aracı olmasa da, esnek tuval ve veritabanı özellikleri, iş akışlarını oluşturmak ve yönetmek için uyarlanabilir. Kullanıcılar, ilerlemeyi izlemek için süreç belgeleri, kontrol listeleri ve Kanban panoları oluşturabilir ve akışı görselleştirmek için basit diyagramlar ekleyebilir veya özel diyagram araçlarına bağlantı verebilir.

Daha fazla kolaylık sağlamak için Notion, süreç haritalama ve iş akışı yönetimi için çeşitli özelleştirilebilir şablonlar sağlar. Ayrıca Lucidchart veya Miro gibi harici araçlardan akış şemaları gömebilir ve kod blokları içinde Mermaid sözdizimini kullanabilirsiniz.

Ayrıca, Notion AI süreç adımları üzerinde beyin fırtınası yapmanıza, standart çalışma prosedürleri (SOP) yazmanıza, proje notlarını özetlemenize ve veritabanı özelliklerini otomatikleştirmenize yardımcı olabilir.

Notion'un en iyi özellikleri

İş akışlarını yönetmek için özel proje gösterge paneli ve veritabanları oluşturun

Kararlar, eylemler ve başlangıç/bitiş noktaları gibi görev türlerini ayırt etmek için farklı renkler kullanın.

Hızlı görsel ipuçları için etkinlikleri, durumları veya öncelikleri temsil eden simgeler veya emojiler ekleyin.

Daha fazla bilgiye kolayca erişmek için ilgili Notion sayfalara, belgelere veya harici kaynaklara bağlantılar ekleyin.

Proje veya sürecin tüm aşamalarında takım üyeleriyle işbirliği yapın

Notion sınırları

Platformda grafikler ve zihin haritalama gibi yerleşik görselleştirme araçları bulunmamaktadır; kullanıcılar genellikle diğer araçlardan diyagramlar eklerler.

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Plus : Kullanıcı başına aylık 12 dolar

İş : Kullanıcı başına aylık 24 dolar

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (6740+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2560+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Notion'un blok tabanlı sayfaları ve veritabanı sistemini çok seviyorum. Herhangi bir sayfa anında tablo, pano, takvim veya galeriye dönüştürebilmek inanılmaz derecede güçlü bir özellik. Topluluk tarafından oluşturulan geniş şablon kütüphanesi sayesinde, toplantı notlarından ürün yol haritalarına kadar her şeyi saniyeler içinde başlatabiliyorum.

Notion'un blok tabanlı sayfaları ve veritabanı sistemini çok seviyorum. Herhangi bir sayfayı anında tablo, pano, takvim veya galeriye dönüştürebilmek inanılmaz derecede güçlü bir özellik. Topluluk tarafından oluşturulan geniş şablon kütüphanesi sayesinde, toplantı notlarından ürün yol haritalarına kadar her şeyi saniyeler içinde başlatabiliyorum.

📚 Ayrıca okuyun: En İyi Notion Alternatifleri ve Rakipleri

20. Monday. com (Entegrasyonlarla iş akışlarını otomasyon için en iyisi)

Monday.com, süreçlerinizin tüm parçalarını tek bir yerde bir araya getirip anlamlı bir şekilde düzenleyebileceğiniz işbirliğine dayalı bir çalışma alanı sunar. Geleneksel bir diyagram oluşturma aracı olmasa da, takımların süreçleri görsel gösterge panellere dönüştürmesine olanak tanır.

Takımlar, özelleştirilebilir sütunlar, durumlar ve zaman çizelgeleri kullanarak içerik boru hattından satış hunisine kadar herhangi bir ş akışının aşamalarını harita edebilir ve kimin neyi ne zaman yaptığını gerçek zamanlı görünüm ile görebilir.

Platformun AI asistanı basit süreçleri otomasyon eder, verileri çıkarır ve düzenler ve riskleri işaretler. Kullanıcılar ayrıca süreç harita şablonlarını kullanarak hızlı bir şekilde başlayabilirler.

Monday.com'un en iyi özellikleri

200'den fazla şablona erişerek süreç haritalarını hızlı bir şekilde oluşturun ve özelleştirin

Otomasyon kullanarak tekrarlayan görevleri kolaylaştırın ve ş akışları arasında tutarlılığı koruyun.

Kanban, Gantt ve takvim gibi birden fazla görünüm kullanarak proje verilerini görselleştirin.

İşlevselliği artırmak ve sistemler arasında sorunsuz veri akışını sağlamak için üçüncü taraf araçlarla entegre edin.

Merkezi planlama ve bağlantı iş akışları ile birden fazla kullanıcıyı paylaşım hedefler üzerinde uyumlu hale getirin.

Özelleştirilebilir gösterge panelleri ve raporlarla ilerlemeyi ve performansı izleme

Monday.com sınırları

Bu, geleneksel anlamda bir süreç harita veya diyagram oluşturma aracı değildir; platformda doğrudan karmaşık, ücretsiz formlu akış şemaları veya BPMN diyagramları oluşturamazsınız.

Yöneticiler ve pano sahipleri, belirli bir dönem sonra görevlerde ilerleme kaydedilmediğinde bildirim almazlar.

Monday.com fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 12 dolar

Standart: Kullanıcı başına aylık 14 $

Pro: Aylık 24 dolar koltuk başına (per seat)

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Monday. com derecelendirme ve yorumlar

G2: 4,7/5 (13610+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (5480+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Monday.com hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Monday. com, görevler, son tarihler ve ilerleme hakkında net bir genel bakış sağlayan görsel gösterge panelleri sağlayarak herkesin aynı çizgide kalmasını sağlar. Proje Yöneticisinden güncelleme beklemek zorunda kalmadan bir projenin ilerlemesini kolayca kontrol edebilirim.

Monday. com, görevler, son tarihler ve ilerleme hakkında net bir genel bakış sağlayan görsel gösterge panelleri sağlayarak herkesin aynı çizgide kalmasını sağlar. Proje Yöneticisinden güncelleme beklemek zorunda kalmadan bir projenin ilerlemesini kolayca kontrol edebilirim.

ClickUp ile Süreçlerinizi Harita ve Ş Akışlarını Tasarlayın

Birçok süreç haritalama aracı, diyagramlar, akış şemaları veya zihin haritaları çizmenize yardımcı olabilir.

Ancak, bununla yetinmek istemezsiniz. Bu süreç haritalarıyla gerçek zamanlı yürütme ve minimum manuel müdahale arasında bağlantı kurmak istersiniz.

İşte burada ClickUp devreye giriyor. İş için her şeyi içeren bu uygulama, süreç haritalama ve dokümantasyonu akıllı görev yönetimi, takım işbirliği ve gerçek zamanlı raporlama ile birleştiriyor, hepsi tek bir yapay zeka destekli platformda.

ClickUp ile siz ve takımınız işbirliği içinde beyin fırtınası yapabilir, ş akışları tasarlayabilir, her ayrıntıyı belgeleyebilir ve fikirleri kolaylıkla izlenebilir faaliyetlere dönüştürebilirsiniz.

İş süreci haritalamayı statik diyagramlardan dinamik ş akışlarına dönüştürmeye hazır mısınız? Başlamak için ClickUp'a ücretsiz kaydolun.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

A. Süreç harita araçları iş akışlarını görselleştirmek için mükemmeldir, ancak sınırları statik yapıları ve aşırı basitleştirme potansiyellerinde yatmaktadır. Süreç haritası, özenle bakımı yapılmazsa hızla güncelliğini yitirebilir ve günlük operasyonların dinamik ve genellikle kaotik gerçekliğini yansıtamayabilir. Süreç haritalarıyla gerçek işler arasında bağlantı kuran ve bunları gerçek zamanlı olarak güncel tutan ClickUp gibi çözümler bu sınırı aşabilir.

ClickUp, Miro, Lucidchart ve Creately gibi araçlar, takımların süreç harita oluşturma konusunda işbirliği yapmasına olanak tanır.