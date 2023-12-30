Nesnel Görüşler Sağlamak ve Morali Artırmak için Etkili Çalışan Geri Bildirim Örnekleri

Çalışanlarınıza geri bildirim vermek, onların gelişimini desteklemek, güçlü yönlerini ortaya çıkarmak ve gerekirse düzeltici önlemler almaları için onları motive etmek için en iyi yollardan biridir. Aynı zamanda, özellikle olumsuz geri bildirimleriniz varsa, bu *dünyadaki en garip şey gibi hissedilebilir. 🫣

Gerçek liderler, yapıcı geri bildirimde bulunmanın veya olumlu bir geri bildirim kültürü oluşturmanın çalışanların performansını artırmasına ve gelecekteki projeler için becerilerini geliştirmesine yardımcı olduğunu bilir.

Bu makalede, çalışanların gelişimi için anlamlı geri bildirimin önemini ele alacağız. Ayrıca, çeşitli durumları utanmadan ele almanıza yardımcı olacak olumlu ve yapıcı çalışan geri bildirim örnekleri de vereceğiz.

Çalışan Geri Bildirimi Neden Önemlidir?

Çalışanlarınıza düzenli geri bildirim sağlamak, özellikle doğru niyetle ve zamanında sunulursa, oyunun kurallarını değiştirebilir. İşte yararlanabileceğiniz bazı avantajlar:

Çalışanları doğru yolda tutar : Sağlıklı bir geri bildirim kültürü, çalışanlarınızın : Sağlıklı bir geri bildirim kültürü, çalışanlarınızın takım hedeflerine ulaşmak için çaba göstermesini ve büyük resme nasıl katkıda bulunduklarını anlamasını sağlar

Önem verdiğinizi gösterir : Olumlu geri bildirimler ve hatta dikkatlice iletilen olumsuz geri bildirimler, çalışanların olumlu bir çalışma ortamında kendilerini görülmüş ve önemsenmiş hissetmelerine yardımcı olabilir

İş sonuçlarını iyileştirir : Çalışanları doğru yönde yönlendirerek, yapmaları gerekenleri yaptıklarından emin olursunuz, bu da : Çalışanları doğru yönde yönlendirerek, yapmaları gerekenleri yaptıklarından emin olursunuz, bu da kaynakların en iyi şekilde yönetilmesini ve proje performansının artmasını sağlar

Öğrenmeyi teşvik eder: Eleştirel geri bildirim, hataların dünyanın en kötü şeyi olmadığını ve öğrenme fırsatları olarak kullanılabileceğini vurgular; bu da özenle kabul edildiğinde profesyonel gelişimi tetikleyen bir unsurdur

Esnekliği artırır: Sürekli geri bildirim, çalışanlarınız yeni sorumluluklar üstlendiğinde, pozisyon veya takım değiştirdiğinde ya da yeni zorluklarla karşılaştığında yol gösterici bir rol oynar ⭐

Çalışanlara Ne Zaman Geri Bildirim Vermelisiniz?

Çalışanlara geri bildirim vermenin yalnızca yıllık performans değerlendirmeleri sırasında yapıldığı günler geride kaldı. 234 kuruluş üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, geri bildirim olumlu finansal ve organizasyonel sonuçlar doğuruyor. Öyleyse neden daha sık geri bildirim vermiyorsunuz?

Geri bildirim zamanlaması sezgisel olabilir ve şirket politikalarına veya çalışma tarzınıza bağlı olabilir. Çalışanlar, performanslarını artırabilecek bilgilere ihtiyaç duyarlar, bu nedenle geri bildirimin gücünü kullanarak onlara istedikleri bilgileri verin. Bu nedenle, her zaman resmi geri bildirimlere bağlı kalmak zorunda değilsiniz; durum gerektirdiğinde gayri resmi geri bildirimler de verebilirsiniz.

Çalışanlarınıza geri bildirim sağlayabileceğiniz beş olası senaryo aşağıda verilmiştir:

Performans değerlendirmeleri: Yıllık performans değerlendirmesi (bazı şirketlerde altı aylık veya üç aylık sürümleri olabilir), bir çalışanın genel performansını tartışmak için resmi bir fırsattır Belirli görevlerden sonra: Bir çalışana görevi tamamladıktan hemen sonra yapıcı geri bildirim vermek son derece etkilidir. : Bir çalışana görevi tamamladıktan hemen sonra yapıcı geri bildirim vermek son derece etkilidir. Gerçek zamanlı iletişim , neyin iyi gittiğini belirlemenizi veya gelecekte kaçınılması gereken hataları ele almanızı sağlar proje dönüm noktalarını geçtikten sonra: Bir çalışan bir dönüm noktasını başarıyla geçti mi? Bunu geri bildirim sağlamak için bir fırsat olarak kullanın Planlanmış bire bir toplantılar : Planlanmış bire bir toplantıları kullanarak sürekli geri bildirim sağlayın ve iş memnuniyetini daha şeffaf bir şekilde tartışın. Bu toplantılar zorunlu değildir, ancak geri bildirimle ilgili önyargıları daha rahat bir ortamda ortadan kaldırmak için yararlı olabilir Olağanüstü performans: Bir takım üyesi bir görevi profesyonelce mi yerine getirdi? Olumlu geri bildirimde bulunmaktan ve çalışanın iyi niteliklerini övmekten çekinmeyin

i̇letişim Becerilerinizi Geliştirecek 20 Çalışan Geri Bildirim Örneği

Net ve nazik bir şekilde iletişim kurmanıza yardımcı olmak için çalışan geri bildirimi örneklerinden oluşan bir liste hazırladık. Bu örnekleri, sağlam bir geri bildirim kanalı oluşturmak için şablonlar olarak düşünün. Sektörünüze, takım dinamiklerinize ve ulaşmak istediğiniz hedefe göre özelleştirebilirsiniz.

Listeyi daha kolay gezinebilmeniz için, iki tür çalışan geri bildirimi ele alacağız: olumlu (güçlendirici) ve yapıcı (yönlendirici) geri bildirim. Her grup, farklı durumlar için 10 etkili geri bildirim örneği içerir, böylece her senaryo için hazırlıklı olursunuz. 🎬

10 olumlu çalışan geri bildirimi örneği

Olumlu geri bildirim, çalışanlarınızı iyi işlerini sürdürmeye teşvik eder, çabalarını takdir eder ve övgüyle karşılar, moralini yükseltmeye yardımcı olur. Çalışanlarınızın kendilerini değerli hissetmelerini sağlamak için denenmiş ve doğru örnekleri inceleyin.

Örnek 1

X projesinde yaptığınız harika iş için teşekkür etmek istiyorum. Görevlerinizi en üst düzeyde profesyonellikle ve çaba göstererek yerine getirdiniz, bu da gözden kaçmadı!

Bir çalışan bir projeyi başarıyla tamamladıktan sonra bu geri bildirimi sağlayın.

Örnek #2

Son ... haftalarda işinize ayırdığınız ekstra zaman için teşekkür ederim. Kolay olmadığını biliyorum, ancak tüm takımın çabalarınızı ve olumlu tutumunuzu değer verdiğini bilmenizi isterim.

Şirketiniz özellikle yoğun bir dönemden geçtiyse ve çalışanlarınız çok yoğun olmasına rağmen her şeyi sorunsuz bir şekilde halletmeyi başardıysa, bu mükemmel bir geri bildirimdir.

Örnek #3

Tutarlılığınız takdire şayan. Müşteri ilişkilerini yönetme ve takım toplantılarını yürütme şekliniz etkileyici ve işinize ne kadar yatırım yaptığınızı görebiliyorum.

Bu, sürekli olarak yüksek performans gösteren bir çalışanı övmenin samimi bir yoludur.

Örnek #4

Son zamanlarda harika işler çıkardığını söylemek istedim! Yaratıcılığın ve alışılmışın dışındaki düşünce tarzın sayesinde, tutarlı bir kalite sunabildik ve müşterilerimizi memnun ettik. Başladığından beri çok büyük gelişme kaydettin, seninle gurur duyuyorum.

Bu geri bildirim, büyük potansiyel ve işe bağlılık gösteren nispeten yeni çalışanların moralini yükseltmek için harika bir yoldur. 🔥

Örnek #5

Mary ofiste yokken, sen devraldın ve tüm takımı projeyi başarıyla tamamlamaya yönlendirdin! Liderlik becerilerinden çok etkilendim ve yönetim pozisyonunda başarılı olacağını düşünüyorum. Eğer sen de aynı fikirdeysen, seçenekleri tartışabiliriz!

Bir çalışanın belirli bir becerisini veya yeteneğini övmenin mükemmel bir yolu, bu durumda liderlik, kriz anlarında güvenilirliğini vurgulamak ve terfi seçeneğini önermektir.

Örnek 6

Bu sabahki müşteri toplantısını gerçek bir profesyonel gibi idare ettin! Zamanımız çok kısıtlıydı ve müşteri stresliydi, ama sen çatışmayı yatıştırmayı ve sorunu çözmeyi başardın. İletişim becerilerin gerçekten günü kurtardı!

Bu tür geri bildirim, bir çalışanın müzakere ve çatışmaları yönetme becerisini övüyor.

Örnek #7

Bu çeyrekteki harika işiniz için herkese teşekkür etmek istiyorum! Son üç ayda bazı karmaşık projeleri başarıyla tamamladınız ve işinizi mükemmel bir şekilde yaptınız. Gösterdiğiniz takım çalışması takdire şayan.

Bu, tüm takıma minnettarlığınızı ifade etmek için uygun bir geri bildirimdir.

Örnek #8

Son performans değerlendirmenizden bu yana büyük gelişme kaydettiniz. Coşkunuz, olumlu düşünce yapınız ve adanmışlığınız gözden kaçmadı! Bu takımın bir parçası olduğunuz için minnettarım. Bizimle birlikte büyümenizi sabırsızlıkla bekliyorum.

Bu, bir çalışanın gelişimini takdir etmek ve onu devam etmesi için motive etmek için kullanışlı bir yoldur.

Örnek #9

Uzun süredir buradasınız, ancak her projeye gösterdiğiniz çaba beni hala aynı derecede etkiliyor. Takım üyelerine mükemmel bir örnek oluyorsunuz ve sizinle çalışmaktan mutluluk duyuyorum.

Bu geri bildirim, uzun süredir çalışan bir çalışana iş ahlakını takdir ettiğinizi ve onu hafife almadığınızı gösterir.

Örnek #10

Yeni pazarlama kampanyası hakkındaki sunumunuzu çok beğendim! Net, anlaşılır ve ilgi çekiciydi. Daha sık sunum yapmanızı isterim.

Çalışanlarınızın konfor alanlarından çıkıp güçlü yönlerini sergilemelerini istediğinizi vurgular.

10 yapıcı çalışan geri bildirimi örneği

Olumsuz geri bildirim veya yapıcı eleştiri vermek zor bir iştir. Çalışanlarınızı doğru yönde yönlendirmek, motivasyonlarını kırmak, utandırmak veya strese sokmak istemezsiniz. Bu nedenle, kelime seçimlerinize ve zamanlamanıza dikkat etmeniz çok önemlidir.

Birçok yönetici, bu durumda geri bildirim sandviçi yaklaşımını kullanmayı tercih eder. Bu yaklaşım, konuşmanın dengeli olması için yapıcı eleştirileri olumlu geri bildirimlerle yumuşatmayı içerir. Yapıcı geri bildirimde bulunurken veya olumsuz davranışları düzeltirken kullanabileceğiniz farklı durumları yansıtan 10 örnek aşağıda verilmiştir.

Örnek #1

Gider raporlarınız kapsamlı ve iyi organize edilmiş. Daha da ileri giderek, ilettiğiniz bilgileri daha iyi sunmak için raporlara daha fazla grafik ve tablo eklemenizi istiyorum.

Bu geri bildirim, çalışanlarınızın çabalarını takdir ettiğinizi gösterir ve onları beklenen gereksinimlere nazikçe yönlendirir.

Örnek #2

Birden fazla karmaşık projeyi aynı anda yürütüyor olmanızdan dolayı size minnettarım! Bununla birlikte, her zaman en büyük etkiye sahip görevlere odaklanmanız iyi bir fikir olacaktır. Böylelikle, en acil veya öncelikli görevleri bunalmadan halledebilirsiniz.

Bu, açıkça stres altında olan bir çalışanı, öncelik belirleme becerilerini geliştirmeye ve doğru yolda kalmaya teşvik etmek için iyi bir yoldur.

Örnek #3

Dünkü toplantı hakkında seninle konuşmak istiyorum. İş arkadaşlarınla aynı fikirde olmamak senin hakkın, ancak kendi fikrini başkalarına dayatman doğru değil. Bir dahaki sefere daha işbirlikçi bir yaklaşım sergile ve takımının fikirlerini, hepsi olumlu olmasa bile kabul et.

Örnek, çalışanları meslektaşlarına karşı olumsuz davranışlardan kaçınmaya ve gelecekte daha iyi iletişim kurmaya nasıl teşvik edebileceğinizi gösterir.

Örnek #4

Son birkaç haftadır işinize eskisi kadar bağlı olmadığınızı fark ettim. Bir sorun mu var? Motivasyonunuzu yeniden kazanmanız için sizi nasıl destekleyebilirim?

Bu, performansı düşen bir çalışana yaklaşmanın en diplomatik yoludur. Aşağıdaki konuşmada empatik bir üslup kullanın ve sorunun temel nedenini belirlemek için aktif dinlemeyi uygulayın.

Örnek #5

Araştırma ve proje yönetimi becerileriniz takdire şayan. Bununla birlikte, potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmak için işbirliği becerileriniz üzerinde çalışmanızın faydalı olacağını düşünüyorum.

Bu geri bildirim, çalışanlarınızın mevcut becerilerini takdir eder ve onları iyileştirme gereken alanlara nazikçe yönlendirir.

Örnek #6

*Geçen ay birkaç teslim tarihine uymadığınızı fark ettim. Bu durum tüm şirketi etkilediği için, ne olduğunu ve üzerinde çalışmamız gereken bir sorun olup olmadığını sormak istiyorum. Nasıl yardımcı olabilirim?

Geri bildirim, çalışanınızın şüpheli zaman yönetimini destekleyici bir şekilde ele alır ve bu da takım içindeki bazı süreç darboğazlarının ortaya çıkarılmasına yardımcı olabilir.

Örnek #7

Analitik raporunuzda oldukça fazla hata var. Hatalar her işin bir parçasıdır, ancak bunları kabul etmek ve gelecekte tekrarlamamayı sağlamak önemli olduğunu düşünüyorum. Diğer takım üyeleri bu aksaklıktan ders alabilmesi için neyin yanlış gittiğini bilmek istiyorum.

Bu, bir çalışanın hatalarını ele almak ve daha iyiye doğru bir yaklaşım katmak için etkili bir yoldur.

Örnek #8

Geçen haftaki takım toplantısındaki davranışın hakkında konuşmamız gerekiyor. Fikirlerini ve tutumlarını tutkuyla ifade etmekte özgürsün, ancak kabalığa müsamaha göstermeyeceğiz. Bir dahaki sefere, diğerleriyle aynı fikirde olmadığın durumlarda daha uygun bir ifade şekli bul lütfen.

Bu geri bildirim, çalışanlarınızın sorunlu davranışlarını belirler, kurumsal değerleri pekiştirir ve saygısız tavırlara karşı sıfır tolerans gösterdiğinizi ifade eder.

Örnek #9

Meşgul olduğunuzu biliyorum ve çabalarınızı takdir ediyorum, ancak geçen ay birkaç önemli görevi atladınız. Hiçbir şeyin gözden kaçmaması için, yapılacaklar listeleri, planlama uygulamaları veya görevlerinizi not alıp takip etmenizi sağlayan başka bir kullanışlı araç kullanmanızı öneririm.

Burada, çalışanın belirli bir becerisinin eksikliğini ele alıyorsunuz ve somut çözümler sunduğunuz için, tüm süreç olgun ve destekleyici bir şekilde sonuçlanıyor.

Örnek #10

Burada çalışmaya başlayalı iki ay oldu ve bence iyi uyum sağladın. Tek endişem, toplantılara yeterince katılmaman. Düşüncelerini söylemekten çekinme, fikirlerine değer veriyoruz ve düşüncelerini duymak istiyoruz.

Bu cesaret verici geri bildirimler, yeni çalışanların yeni işyerine kolayca uyum sağlamasına ve kendilerini görünmez hissetmemesine yardımcı olabilir.

ClickUp'ı Kullanarak Etkili Çalışan Geri Bildirim Döngüleri Yürütün

Birçok yönetici, çalışanlara geri bildirimlerini bire bir toplantılarla vermeyi tercih eder. Ancak bu toplantılar, uzaktan çalışan veya büyük takımlar için uygun olmayabilir. Ya da bire bir toplantılar için yeterli zamanınız olmayabilir.

Zenginleştirici bir geri bildirim kültürü oluşturmak istiyorsanız, ClickUp gibi hepsi bir arada verimlilik platformu hayat kurtarıcı olabilir. Geri bildirim sürecinin tamamını destekleyen işlevler sunar ve zaman içinde çalışanların performansını artırmaya yardımcı olur! 💝

ClickUp Belgeleri ile geri bildirimlerinizi belgelendirin

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak çalışanlarınıza yazılı formda geri bildirim sağlayın

Çalışanlarınıza yazılı geri bildirim vermek istiyorsanız, ClickUp Belgeleri'nden daha iyi bir seçenek yoktur! Bu özellik, çalışan geri bildirimleri ve performans değerlendirmeleri dahil olmak üzere belgeler oluşturmanıza, düzenlemenize, paylaşmanıza ve saklamanıza olanak tanır.

ClickUp Belgeleri gerçek zamanlı düzenlemeyi desteklediğinden, geri bildirim belgenize ilgili yöneticileri ekleyebilir ve bir çalışanın performansına ilişkin kapsamlı bir genel bakış oluşturmak için birlikte çalışabilirsiniz. Her kişinin üzerine adı yazılı bir imleç bulunur, böylece fikir akışı şeffaf olur.

Etkileyici özelleştirme seçenekleri sayesinde, belgelerinize resim ve dosyalar ekleyebilir, tablolar ve listeler oluşturabilir ve hatta belgelerinizi iş akışlarına bağlayarak kapsamlı geri bildirim raporları oluşturabilirsiniz. Çalışma Alanı veya departmana göre çalışanların geri bildirimlerini merkezileştirmek için Klasörler oluşturmak isteyebilirsiniz.

Belgeyi tamamladıktan sonra, çalışanınızla paylaşın veya yıllık performans değerlendirmeleri sırasında referans olması için saklayın.

ClickUp AI ile nazik geri bildirimler yazın

ClickUp'taki AI yazma asistanını kullanarak çalışan geri bildirimleri oluşturun, fikirler üretin, e-postalar yazın ve daha fazlasını yapın

Resmi çalışan geri bildirimi yazmak zaman alıcı mı? Sorun değil — ClickUp AI imdadınıza yetişiyor! 🦸

ClickUp AI, ClickUp içinde bulunan AI tabanlı bir yazma asistanıdır. Basit komutlarla proje planları, e-postalar, toplantı gündemleri, sunumlar ve test planları gibi yazılı içerikler oluşturabilir.

Bu araç, geri bildirim verirken doğru üslubu bulmakta zorlandığınızda gününüzü kurtarabilir. ClickUp AI'dan şunları isteyin:

Yapıcı geri bildirimlerinizin tonunu kontrol edin ve ayarlayın

Anlaşılırlık için gramer ve yapıyı düzeltin

Geri bildirim yazarken hızlı bir bağlam elde etmek için geçmiş çalışan raporlarını özetleyin

Sağlanan konuşma noktalarına dayalı, iyi biçimlendirilmiş geri bildirimler oluşturun

ClickUp Sohbet görünümü ile gayri resmi geri bildirimlerden yararlanın

Takım üyelerini tartışmalara ekleyin ve tek bir alanda ClickUp Sohbet ile işbirliği yapın ve yazılımlar arasında geçiş yapmaktan kurtulun

Geri bildirim vermek her zaman resmi olmak zorunda değildir. Şirket kültürünüz izin veriyorsa, çalışanlarınızla sohbet yoluyla rahat geri bildirim konuşmaları yapabilirsiniz. Bu gibi durumlarda, ClickUp Sohbet görünümünü kullanın.

Bu görünüm, çeşitli uygulamalar ve platformlar arasında geçiş yapmadan çalışanlarınızla gerçek zamanlı olarak iletişim kurmanıza ve konuları içeren iş akışlarını yönetmenize olanak tanır. Sohbet etmek istediğiniz kişileri seçin ve gayri resmi geri bildirimlerinizi yazın. Bu, moral verici bir metin veya bir sorunu çözmek için tatlı bir hatırlatıcı olabilir. Daha fazla ayrıntı sağlamak için resimler, videolar ve hatta elektronik tablolar ekleyin.

Çalışanlarınızla iletişimi kolaylaştırmanın yanı sıra, ClickUp Sohbet görünümü, konuşmaya eylem öğeleri atamanıza ve geri bildirim sonrası takip görevleri için zemin hazırlamanıza olanak tanır.

Takım üyelerini @bahsetme özelliğini kullanarak konuşmalarınıza ekleyin ve gerçek zamanlı işbirliği ile şeffaf işyeri iletişiminin yeni boyutlarını keşfedin.

Yorumlarınızı doğrudan görevlerde kullanıcılara atayarak yorumlarınızın görülmesini sağlayın ve atanan yorumları Kontrol Listesi'nde hızlı bir şekilde görüntüleyin

Bir çalışana hızlı geri bildirim vermek istiyorsanız, ClickUp yorumları tam size göre! Diyelim ki bir takım üyesi belirli bir görevde mükemmel bir iş çıkardı ve siz onu övmek istiyorsunuz. Tek yapmanız gereken, göreve bir ClickUp yorumu atamak, geri bildirim vermek istediğiniz kişiden bahsetmek ve şöyle bir şey yazmak: *Harika iş çıkardın!

Takımınız için uygunsa emoji ekleyebilirsiniz. 😇

Bir başka dikkat çekici işlevsellik ise ClickUp içindeki Proofing özelliğidir. PNG, GIF, JPEG, WEBP, video ve PDF gibi dosyalara geri bildirim sağlamak için idealdir.

ClickUp 3.0'da ek açıklamalar, düzeltme ve yorum özellikleriyle takım üyeleriyle kolayca işbirliği yapın ve dosyalara geri bildirim verin

Zaman kazanmak için ClickUp şablonlarını keşfedin

Çalışanlarınıza kapsamlı geri bildirim sağlamak istiyor, ancak bunu sıfırdan yazacak kadar zamanınız yok mu? ClickUp şablonları size destek olur! 🦸

Zamandan tasarruf etmenize, prosedürleri standartlaştırmanıza ve takım üyelerine değerli geri bildirimler sunmanıza yardımcı olacak önceden hazırlanmış bölümler içeren 1.000'den fazla şablon bulunmaktadır. Çalışan geri bildirimi için performans değerlendirme şablonlarını incelemenizi öneririz. Çalışanlarınızın performansını ve iş memnuniyet düzeylerini belgelemek için çeşitli seçenekler bulacaksınız. Örneğin, ClickUp 30-60-90 Günlük Plan Şablonu, yeni işe alınanların havasını kontrol etmek için renkli bir düzen sunar.

Bu ClickUp şablonunu kullanarak yeni işe alınan çalışanlarla gelecekteki check-in'leri planlayın

ClickUp entegrasyonlarından yararlanın

Uzaktan çalışıyorsunuz ancak çalışanlarınıza yazılı formda geri bildirim vermek istemiyor musunuz? O zaman, ClickUp 'ın Zoom gibi video toplantı uygulamaları da dahil olmak üzere 1.000'den fazla platformla entegre olduğunu öğrenince çok sevineceksiniz.

ClickUp'tan doğrudan bir Zoom toplantısı başlatarak takım üyelerinizle canlı sohbet edin. Toplantıdan sonra, özet oluşturmak ve bilgileri merkezileştirmek için görevlerinizde kayıt bağlantılarını görüntüleyebilirsiniz.

ClickUp ile Geri Bildirim Alın

Geri bildirim iki yönlü bir süreç. Çalışanlara geri bildirim sağlamanın yanı sıra, şirketinizde çalışmakla ilgili düşüncelerini dürüstçe söylemelerini de teşvik etmelisiniz. Çalışanların görüşleri, takımınızın bakış açısını anlamanıza, işyerindeki sorunları belirlemenize, sağlıklı ve keyifli bir çalışma ortamı oluşturmanıza ve liderlik niteliklerinizi geliştirmenize yardımcı olur.

ClickUp Belgeleri ve yorumlar gibi yukarıda bahsettiğimiz bazı seçenekleri kullanarak çalışanlarınızla geri bildirim alışverişinde bulunabilirsiniz. Ancak, bu durumlar için mükemmel olan harika araçlar da var: ClickUp Formları ve geri bildirim formu şablonları.

ClickUp 3.0'da sürükle ve bırak özelliği ile alanlar ekleyip koşullu mantık ekleyerek daha iyi geri bildirimler toplamak için ayrıntılı formlar oluşturun

Çalışan bağlılığı anketleri için formları özelleştirin ve takım üyelerine dağıtın. Form oluşturmak çok kolaydır — ekranın sol tarafındaki çeşitli Görev ve Özel Alanlar arasından seçim yaparak mükemmel kombinasyonu oluşturun. Sürükle ve bırak tasarımı sayesinde, kaliteli formları göz açıp kapayıncaya kadar oluşturabilirsiniz.

Son formu takımınıza gönderin ve doldurmalarını isteyin. ClickUp, toplanan yanıtları anında analiz eder ve izlenebilir görevlere dönüştürür. 🥳

Atlama seviyeli toplantılarla çalışanlarla nasıl bağlantı kuracağınızı öğrenin!

ClickUp ile Çalışan Geri Bildirim Örneklerini Uygulayın

Listelenen çalışan geri bildirimi örnekleri, çalışma alanında karşılaşabileceğiniz çeşitli iletişim senaryolarına hazırlanmanıza yardımcı olacaktır.

Geri bildirim sağlama ve yönetme konusunda yardıma ihtiyacınız varsa, ClickUp size yardımcı olabilir. 🤝

AI destekli özellikleri, takımınız içinde net iletişim, şeffaflık ve işbirliğini teşvik etmenizi ve herkesin işini takip etmenizi sağlar. ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun ve geri bildirim sürecinizi optimize edin. 💗