140'tan fazla performans değerlendirme örneği (ifadeler + yorumlar)

"Çalışanlarınızın hissettikleri, müşterilerinizin hissedecekleri olacaktır." – Richard Branson.

Bu basit gerçek, motive ve bağlı bir iş gücünün gücünü vurgulamaktadır. Kendilerini değerli ve desteklenmiş hisseden çalışanlar, daha fazla çaba gösterme eğilimindedir ve bu duygu müşterilere de yansıyarak onların deneyimlerini ve memnuniyetlerini etkiler.

Peki, çalışanlarınızın kendilerini desteklenmiş hissetmelerini nasıl sağlayabilirsiniz? En etkili yollardan biri, düzenli ve anlamlı performans değerlendirmeleridir. Bu değerlendirmeler sadece formalite değildir, aynı zamanda büyüme, takdir ve uyum için fırsatlardır.

Gallup tarafından yapılan araştırmaya göre, üç ayda bir ilerleme değerlendirmesi alan çalışanların işlerine bağlılıklarının %90 daha fazla ve değerlendirme sürecinin adil ve şeffaf olduğunu düşünme olasılıklarının 2,1 kat daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır. Tutarlı ve düşünceli geri bildirim, adalet ve yön duygusu yaratır. Bu iki unsur, çalışanların kendilerini güçlü hissetmeleri için gereklidir.

Bu kılavuzda, gerçek performans değerlendirme örnekleri ve ifadeler kullanarak çalışan performans değerlendirmelerini nasıl gerçekleştireceğinizi açıklayacağız. Ayrıca, performans değerlendirmesinde yazmamanız gerekenler ve performans geri bildirimlerine nasıl yanıt vermeniz gerektiği konusunda ipuçları paylaşacağız.

Performans Değerlendirmesi Kavramını Anlamak

Performans değerlendirmesi, bir işverenin belirli bir dönemdeki bir çalışanın iş performansını değerlendirdiği resmi bir değerlendirmedir. Verimlilik, beceri gelişimi, hedef gerçekleştirme ve iyileştirme alanları gibi anahtar unsurların analizini içerir.

Değerlendirme, yapıcı geri bildirim, hedef belirleme ve kariyer gelişimi hakkında tartışmalar için yapılandırılmış bir fırsat sunarak, bireysel katkıların şirketin genel hedefleriyle uyumlu hale getirilmesine yardımcı olur.

Performans değerlendirmeleri, en yetenekli çalışanları elde tutmada çok önemli bir rol oynar. İşte nasıl:

Hedefe odaklanın: Herkesin şirket hedefleriyle uyumlu olmasını sağlayın

Motivasyonu artırın: Başarıları takdir edin ve sırtlarını sıvazlayın

Beceri düzeyini artırın: Gelişim alanlarını belirleyin ve rehberlik sağlayın

Güven oluşturun: Açık iletişim, daha güçlü ilişkiler kurar

Olumlu bir takım ortamı oluşturun: Memnun çalışanlar işlerinden ayrılma olasılığı daha düşüktür

Her şirketin performans değerlendirmelerini yürütme şekli kendine özgüdür. Örneğin, Netflix'in performans yönetim sistemi , çalışanların özgürlüğünü ve sorumluluğunu güçlendirdiği için popülerdir . Netflix, geleneksel yıllık performans değerlendirme sistemini terk ederek daha yenilikçi bir yaklaşım benimsemiştir.

Resmi değerlendirmeler yerine, 360 derece geri bildirim sistemi, Keeper Testi ve 4A Geri Bildirim İlkeleri uyguladılar. Derecelendirmelerden ve geriye dönük değerlendirmelerden bu değişime geçilmesinin amacı, daha açık ve işbirliğine dayalı bir performans yönetimi ortamı yaratmaktır.

Ayrıca okuyun: En İyi 10 Çalışan Performans Değerlendirme Yazılımı

Çalışan Performans Değerlendirmeleri ve Geri Bildirim Örnekleri

Değeri bilinmediğini düşünen çalışanların, şirket için %18 daha az verimli ve %15 daha az karlı olabileceğini biliyor muydunuz? Ancak araştırmalar, çalışanların %78'inin ödüllendirildiğinde daha çok çalışmak için motive olduğunu gösteriyor.

Bu, insan doğasının teşviklere nasıl olumlu tepki verdiğinin açık bir örneğidir.

Bu çalışan geri bildirim örnekleri, çalışanın performansının niteliklerini ele almak için farklı kategorilere ayrılmıştır. Takım üyeleriniz için performans değerlendirme yorumlarınıza ilham vermek için bu performans değerlendirme örneklerini kullanın.

1. Çalışan yetenek geri bildirimi örnekleri

Çalışanların yetenekleri veya bilgiyi öğrenme ve uygulama konusundaki doğal yetenekleri, genel iş performansında hayati bir faktördür. Performans değerlendirmelerinizde çalışanların yeteneklerini değerlendirmenize yardımcı olacak bazı olumlu ve eleştirel ifadeler aşağıda verilmiştir.

Olumlu geri bildirim

"Olumlu tutumunuz, takımda herkesi motive eden bir enerji hissi yaratıyor." "Zorluklara iyimser bir şekilde yaklaşmanızı takdir ediyorum; bu, tüm grup için destekleyici bir atmosfer yaratıyor." "Geri bildirimi kabul etmeye ve bundan ders çıkarmaya istekli olmanız, kişisel gelişime karşı takdire şayan bir tutum sergilediğinizi gösterir." "Stresli durumları sakinlikle ele alma şekliniz, güçlü tutumunuzu ve dayanıklılığınızı yansıtıyor." "Her zaman yapabilirim tavrını sergileyerek, iş arkadaşlarınızın görevleri güvenle yerine getirmeleri için ilham veriyorsunuz." "Yeni fikirlere ve işbirliğine açık olmanız, takımımızın yenilikçi ruhuna ve başarısına büyük katkı sağlıyor."

Yeni fikirlere ve işbirliğine açık olmanız, takımımızın yenilikçi ruhuna ve başarısına büyük katkı sağlar.

Yeni fikirlere ve işbirliğine açık olmanız, takımımızın yenilikçi ruhuna ve başarısına büyük katkı sağlar.

Kritik geri bildirim

"Detayları gözden kaçırma eğiliminiz, işinizin genel kalitesini etkileyen hatalara yol açabilir; daha kapsamlı bir değerlendirme süreci, verimliliğinizi artıracaktır." "Güçlü bir inisiyatif sergilemenize rağmen, işbirliğinin gerekli olduğu zamanlar vardır; takım üyelerinden görüş almak proje sonuçlarını iyileştirebilir." "İletişim tarzınız biraz sert olabilir; geri bildirimde daha düşünceli bir yaklaşım, daha olumlu bir takım ortamı yaratacaktır." "Zaman yönetimi becerilerinizin yetersiz kaldığı ve sonuç olarak teslim tarihlerini kaçırdığınız örnekler olabilir; görevleri etkili bir şekilde önceliklendirerek işlerinizi yolunda tutabilirsiniz." "Fikirleriniz genellikle yenilikçi olsa da, bunları yeterli bağlam olmadan sunmak başkalarını şaşırtabilir; netlik sağlamak, vizyonunuzun daha fazla yankı uyandırmasına yardımcı olacaktır." "Yapıcı eleştirileri kabul etmekteki isteksizliğiniz, gelişiminizi engelleyebilir; geri bildirimleri kabul etmek, kişisel gelişim ve takım başarısı için çok önemlidir."

Güçlü bir inisiyatif sergilerken, işbirliğinin gerekli olduğu zamanlar da vardır; takım üyelerinden görüş almak, proje sonuçlarını iyileştirebilir.

Güçlü bir inisiyatif sergilerken, işbirliğinin gerekli olduğu zamanlar da vardır; takım üyelerinden görüş almak proje sonuçlarını iyileştirebilir.

📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %37'si içerik oluşturma, yazma, düzenleme ve e-posta gönderme dahil olmak üzere yapay zeka kullanıyor. Ancak bu süreç genellikle içerik oluşturma aracı ve çalışma alanınız gibi farklı araçlar arasında geçiş yapmayı gerektirir. ClickUp ile, e-postalar, yorumlar, sohbetler, belgeler ve daha fazlası dahil olmak üzere çalışma alanı genelinde yapay zeka destekli yazma yardımı alırken, tüm çalışma alanınızın bağlamını koruyabilirsiniz.

2. Katılım ve güvenilirlik için örnek ifadeler

Devamlılık ve güvenilirlik, her çalışan için vazgeçilmez niteliklerdir. Performans değerlendirmelerinin çalışanlar için ne kadar önemli olduğunu öğrenmek için BBC vaka çalışmasını inceleyelim.

BBC, çalışanlar ve takım liderleri arasında altı ayda bir yapılan toplantıları içeren yeni bir performans değerlendirme sistemi uyguladı. Bu takım toplantıları, iş hedefleri, performans geri bildirimi ve kariyer gelişimi hakkında açık, iki yönlü tartışmaları vurguladı

Sonuçlar son derece olumluydu. Daha önce çalışanların sadece küçük bir kısmı yöneticileriyle performans değerlendirmelerine katılırken, yeni yaklaşımın ilk turunda çalışanların %85'i bu değerlendirmelere katıldı ve bu oran daha sonra %91'e yükseldi.

Olumlu geri bildirim

"Bu çeyrekte her takım toplantısına zamanında katılmanız, diğerleri için bir standart oluşturdu ve projelerimize ve takım çalışmasına olan bağlılığınızı gösterdi." "Geçen ay proje teslimatlarını zamanında tamamladığınızı ve hatta geride kalan bir iş arkadaşınıza yardım etmek için devreye girdiğinizi fark ettim. Güvenilirliğiniz önemli bir fark yarattı. " "Ürün lansmanının kritik aşamasında gösterdiğiniz istikrarlı katılım, ekibin uyumunu sağlamakla kalmadı, aynı zamanda desteğinize güvenebileceğimizi bilerek moralimizi de yükseltti." "Son sprint sırasında, zorluklar ortaya çıktığında bile her son teslim tarihine uyma beceriniz, güvenilirliğinizi gösterdi ve takım içindeki güveni pekiştirdi." "Her zaman katkı sağlamaya hazır olduğunuzu göstermekten dolayı size minnettarız, özellikle geçen haftaki beyin fırtınası oturumunda, görüşleriniz zorluklarımız için yenilikçi çözümler üretmemizi sağladı." "Yoğun tatil sezonunda gösterdiğiniz güvenilirlik dikkat çekiciydi; ekstra vardiyaları gönüllü olarak üstlenerek tüm müşteri taleplerini karşıladık ve hizmet kalitemizi koruduk."

Her zaman katkıya hazır olduğunuzu gösterdiğiniz için teşekkür ederiz, özellikle geçen haftaki beyin fırtınası oturumunda, görüşleriniz zorluklarımız için yenilikçi çözümler üretilmesine yol açtı.

Her zaman katkıya hazır olduğunuzu gösterdiğiniz için teşekkür ederiz, özellikle geçen haftaki beyin fırtınası oturumunda, görüşleriniz zorluklarımız için yenilikçi çözümler üretilmesine yol açtı.

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Kritik geri bildirim

"Anahtar proje aşamalarında takıma rehberlik etmenize ihtiyacımız var, ancak bazı takım üyeleri, genel ilerlememizi ve uyumumuzu etkilediği için yokluğunuzla ilgili endişelerini dile getirdiler. " "Toplantılara geç gelme eğiliminizi ele almamız gerekiyor, çünkü bu durum tartışmalarımızın akışını bozuyor ve takımın programa uymasını engelliyor. Bu sorunu nasıl çözebiliriz?" "Son teslim tarihlerini kaçırmak tekrarlayan bir sorun haline geldi ve bunun sadece iş yükünüzü değil, tüm takımın verimliliğini ve moralini nasıl etkilediğini anlamak önemlidir." "Önemli planlama oturumlarını kaçırmaya devam ederseniz, etkili bir şekilde ilerlememizi engelleyeceksiniz; bilinçli kararlar almak için sizin görüşlerinize ihtiyacımız var." "Katkılarınıza değer veriyoruz, ancak anahtar toplantılara katılmamanız projelerimizde gecikmelere ve belirsizliğe neden oldu. Daha güvenilir bir program oluşturmak için çalışmamız gerekiyor. " "Önemli takım etkinliklerini atlama kararınız, diğer çalışanların kendilerini desteklenmemiş hissetmelerine neden oldu; işbirliği ve takım ruhu için katılımı öncelikli hale getirmek çok önemlidir."

Önemli planlama oturumlarını kaçırmaya devam ederseniz, etkili bir şekilde ilerlememiz engellenir; bilinçli kararlar alabilmemiz için görüşlerinize ihtiyacımız var.

Önemli planlama oturumlarını kaçırmaya devam ederseniz, etkili bir şekilde ilerlememiz engellenir; bilinçli kararlar alabilmemiz için görüşlerinize ihtiyacımız var.

3. İletişim ve kişilerarası beceriler için geri bildirim cümleleri

Etkili iletişim ve kişilerarası beceriler, güçlü ilişkiler kurmak, ekip çalışmasını güçlendirmek ve daha fazla iş elde etmek için gereklidir.

Olumlu geri bildirim

"Proje toplantıları sırasında, karmaşık kavramları basit bir şekilde açıklayabilme yeteneğinizin, herkesin sorumluluklarını anlamasına gerçekten yardımcı olduğunu fark ettim. Bu, ş Akışımızda önemli bir fark yarattı. " "Takım üyeleri yeni yazılımla ilgili endişelerini dile getirdiğinde, aktif olarak dinlemek için zaman ayırdınız. Yaklaşımınız herkesi rahatlattı ve uygulama stratejimizi iyileştiren önerilere yol açtı." "Beyin fırtınası oturumlarımıza katılımınız harika oldu. Her zaman diğerlerini fikirlerini paylaşmaya teşvik ediyorsunuz, bu da inovasyonun geliştiği bir ortam yaratıyor. " "Son sunumun ardından, yapıcı geri bildiriminiz sunum yapan kişinin yaklaşımını iyileştirmesine gerçekten yardımcı oldu. Son sunum çok daha güçlüydü ve müşteri üzerinde olumlu bir izlenim bıraktı." "Son takım oluşturma faaliyetlerimize kattığınız enerji için teşekkür ederim. Coşkunuz, herkesin katılımını teşvik etti ve takım bağlarımızı güçlendiren olumlu bir atmosfer yarattı. " "Pazarlama ve satış takımları arasındaki tartışmada mükemmel bir arabuluculuk yaptınız. Açık iletişimi kolaylaştırma beceriniz, her iki tarafın stratejilerini uyumlu hale getirmesine ve yanlış anlamaları etkili bir şekilde çözmesine yardımcı oldu."

Pazarlama ve satış takımları arasındaki tartışmada mükemmel bir arabuluculuk yaptınız. Açık iletişimi kolaylaştırma beceriniz, her iki tarafın stratejilerini uyumlu hale getirmesine ve yanlış anlamaları etkili bir şekilde çözmesine yardımcı oldu.

Pazarlama ve satış takımları arasındaki tartışmada mükemmel bir arabuluculuk yaptınız. Açık iletişimi kolaylaştırma beceriniz, her iki tarafın stratejilerini uyumlu hale getirmesine ve yanlış anlamaları etkili bir şekilde çözmesine yardımcı oldu.

Kritik geri bildirim

"Son proje görüşmelerimizde, açıklamalarınızın net olmadığı anlar oldu ve bu da takım üyelerinin rollerine ilişkin kafa karışıklığına yol açtı. Noktaların netleştirilmesi, işbirliğimizi büyük ölçüde artırabilir. " "Takım toplantılarında, diğerlerinin katkıda bulunmasına izin vermeden konuşmayı genellikle domine ettiğinizi fark ettim. Herkesten daha fazla katkı almaya teşvik etmek, daha kapsayıcı bir ortam yaratacaktır." "Yazılı iletişimlerinizde yanlış anlaşılmalara neden olan hatalar olduğu örnekler olmuştur. Mesajlarınızı düzeltmek için fazladan zaman ayırmak, netlik ve profesyonellik sağlamaya yardımcı olacaktır." "Fikirleriniz genellikle yenilikçi olsa da, bunları sunma şekliniz bazen başkalarının katkılarını önemsemiyormuş gibi algılanabilir. Geri bildirimlere daha açık olmanız, daha iyi bir ekip çalışması ve işbirliği sağlayacaktır." "Son müşteri görüşmesinde, yanıtlarınızın bazen çok ani olduğunu ve bunun müşterinin kendini önemsenmemiş hissetmesine neden olabileceğini gözlemledim. Müşterinin endişelerini dinlemek için biraz zaman ayırmak, onlarla olan ilişkimizi iyileştirecektir." "Takım oluşturma etkinliklerine katılma konusundaki isteksizliğiniz not edildi. İş dışında iş arkadaşlarınızla iletişim kurmak, ilişkileri güçlendirebilir ve genel olarak takım dinamiklerini iyileştirebilir."

Son proje görüşmelerimiz sırasında, açıklamalarınızın net olmadığı ve takım üyelerinin rollerini anlamakta zorluk yaşadığı anlar oldu. Konuları netleştirmeniz, işbirliğimizi büyük ölçüde geliştirebilir.

Son proje görüşmelerimiz sırasında, açıklamalarınızın net olmadığı anlar oldu ve bu da takım üyelerinin rollerine ilişkin kafa karışıklığına yol açtı. Noktaları netleştirmeniz, işbirliğimizi büyük ölçüde artırabilir.

Etkili zaman yönetimi, hedeflere ulaşmak, sağlıklı bir iş-yaşam dengesi sağlamak ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak için çok önemlidir. Zaman yönetiminde başarılı olan çalışanlar, teslim tarihlerini tutarlı bir şekilde karşılayabilir, yüksek kaliteli işler ortaya koyabilir ve stresi azaltabilir.

Olumlu geri bildirim

"Görevleri etkili bir şekilde önceliklendirme beceriniz, proje teslim tarihlerine tutarlı bir şekilde uymamızı, yolumuzdan sapmamamızı ve odaklanmamızı sağlamada çok önemli bir rol oynadı." "Yoğun dönemlerde zamanınızı nasıl yönettiğinizden çok etkilendim. İş yükünüzü tutarlı bir şekilde yönetilebilir parçalara ayırıyorsunuz, bu da baskı altında bile verimliliğinizi korumanıza yardımcı oluyor." "Toplantıları planlama ve hatırlatıcılar ayarlama konusundaki proaktif yaklaşımınız, takımımızın verimliliğine büyük katkı sağladı ve önemli görüşmelerin gecikmeden gerçekleşmesini sağladı." "Bireysel görevler ve takım işbirliği için zaman ayırmanıza hayranım. Bu denge, sadece kendi verimliliğinizi artırmakla kalmıyor, aynı zamanda takımın hedeflerini de destekliyor. " "Zaman bloklama tekniklerini kullanmanız, ş akışınızı önemli ölçüde iyileştirdi. Bu yöntem, dikkatinizi dağıtıcı unsurları en aza indirirken kritik görevlere odaklanmanızı sağladı." "Toplantılara katılma ve raporları teslim etme konusunda gösterdiğiniz tutarlı dakiklik, zamanınızı iyi yönetmeye olan güçlü bağlılığınızı yansıtıyor. Bu güvenilirlik, tüm takım için olumlu bir örnek teşkil ediyor. "

Bireysel görevler ve takım işbirliği için zaman ayırmanıza hayranım. Bu denge sadece kendi verimliliğinizi artırmakla kalmaz, aynı zamanda takımın hedeflerine de destek olur.

Bireysel görevler ve takım işbirliği için zaman ayırmanıza hayranım. Bu denge, sadece kendi verimliliğinizi artırmakla kalmaz, aynı zamanda takımın hedeflerine de destek olur.

Kritik geri bildirim

"Zaman yönetiminin kötü olması nedeniyle son teslim tarihlerinin kaçırıldığı birkaç örnek var. Gelecekte bunun tekrar olmaması için görevlerin önceliklerini daha iyi belirlemek çok önemli." "Projeler için gereken süreyi genellikle hafife aldığınızı fark ettim. Bu, işlerin aceleye gelmesine ve çıktılarınızın kalitesini etkileyebilir. Daha gerçekçi planlar yapmaya çalışmalıyız. Nasıl yardımcı olabilirim, bana bildirin." "İş saatleri içinde dikkatinizin dağıldığını fark ettim. Verimliliğinizi artırmak için bu dikkat dağınıklıklarını belirlemek ve en aza indirmek önemlidir." "Önemli görevleri defalarca son dakikaya kadar ertelediniz ve bu da hem kendinize hem de takıma gereksiz stres yarattı. Zaman yönetiminizi iyileştirmek için daha proaktif bir yaklaşım sergilemeniz gerekiyor." "Toplantılara sık sık hazırlıksız katılmanız endişe verici. Önceden hazırlık yapmak, daha verimli tartışmalara yol açacaktır." "Atanan görevleri yerine getirmemeniz, projelerimizde gecikmelere neden oldu. Sorumluluklarınızı daha iyi izleme ve hesap verebilirlik üzerine odaklanmak, genel iş akışımız için çok önemlidir."

*Projeler için gereken süreyi genellikle hafife aldığınızı fark ettim. Bu, işlerin aceleye gelmesine ve çıktılarınızın kalitesini etkileyebilir. Daha gerçekçi planlar yapmaya çalışmalıyız. Nasıl yardımcı olabilirim?

*Projeler için gereken süreyi genellikle hafife aldığınızı fark ettim. Bu, işlerin aceleye gelmesine ve çıktılarınızın kalitesini etkileyebilir. Daha gerçekçi planlar yapmaya çalışmalıyız. Nasıl yardımcı olabilirim?

5. Liderlik becerileri hakkında performans geri bildirim cümleleri

Liderlik, başkalarını ilham vermek, takımları motive etmek ve olumlu değişimi teşvik etmek gibi çok yönlü bir beceridir. Her lider için en önemli görev, ortak bir vizyon oluşturmaktır. Bu, rollerin ve sorumlulukların belirlenmesine yardımcı olur ve nihayetinde takımın verimliliğini ölçer.

Olumlu geri bildirim

"Takımı ilhamlandırma ve motive etme beceriniz, son projemizin başarısında, işbirliği ve coşku dolu bir kültür yaratmada çok önemli bir rol oynadı." "Zorlu durumlarda sakinlik ve kararlılıkla başa çıkmanıza hayranım, zor durumlarda takım için güçlü bir örnek oluyorsunuz." "Açık kapı politikası, takım üyelerinin fikirlerini ve endişelerini paylaşmalarını teşvik ederek güven ve açık iletişim ortamını destekler." "Diğer çalışanların gelişimine, rehberlik ve mentorluk sağlayarak onların becerilerini ve özgüvenlerini önemli ölçüde artırmaya yönelik kararlılığınızı sürekli olarak gösteriyorsunuz." "Vizyoner düşünceniz, stratejik yönümüzü şekillendirmeye yardımcı oldu ve takımın çabalarını uzun vadeli hedeflerimizle etkili bir şekilde uyumlu hale getirdi." "Bireysel güçlü yönlere göre görevleri delege etme konusunda olağanüstü bir yeteneğiniz var, bu da takım üyelerinin sahiplik duygusu geliştirerek rollerinde mükemmelleşmelerini sağlıyor."

Diğer çalışanların gelişimine, rehberlik ve mentorluk sağlayarak onların becerilerini ve özgüvenlerini önemli ölçüde artırmaya yönelik kararlılığınızı sürekli olarak gösterirsiniz.

Diğer çalışanların gelişimine, rehberlik ve mentorluk sağlayarak onların becerilerini ve özgüvenlerini önemli ölçüde artırmaya yönelik kararlılığınızı sürekli olarak gösterirsiniz.

Kritik geri bildirim

"Görevleri delege etmekteki isteksizliğiniz, iş akışında bir tıkanıklığa yol açarak takım üyelerinin becerilerini tam olarak kullanmalarını ve potansiyellerine katkıda bulunmalarını engelledi." "Geri bildiriminizin net olmadığı ve takım üyelerinin beklentileriniz ve performanslarını nasıl iyileştirebilecekleri konusunda emin olamadıkları örnekler oldu." "Güçlü bir vizyonunuz olsa da, hedeflerimiz hakkında tutarlı bir iletişim kurulmaması, takım üyeleri arasında öncelikler konusunda kafa karışıklığına neden oldu." "Bazen karar verme süreciniz takımın katkılarını göz ardı ediyor gibi görünebilir, bu da fırsatların kaçırılmasına ve moralin düşmesine neden olabilir." "Çatışma çözme yaklaşımınız genellikle altta yatan sorunları ele almaktan kaçınır ve bu da takım dinamiklerini etkileyen çözülmemiş gerginliklere sonuçlanır." "Liderlik tarzınız iddialı olsa da, bazen esnek olmayan bir izlenim bırakabilir ve takım üyelerinin endişelerini veya önerilerini dile getirmelerini zorlaştırabilir."

Bazen karar verme süreciniz takımın görüşlerini göz ardı ediyor gibi görünebilir ve bu da fırsatların kaçırılmasına ve moralin düşmesine neden olabilir.

Bazen karar verme süreciniz takımın görüşlerini göz ardı ediyor gibi görünebilir ve bu da fırsatların kaçırılmasına ve moralin düşmesine neden olabilir.

6. İşin kalitesine ilişkin geri bildirim örnekleri

Bir çalışanın iş kalitesi, genel performansını belirlemede çok önemlidir. Çalışanın detaylara gösterdiği özen, doğruluk ve beklentileri karşılama becerisine göre iş kalitesini değerlendirin.

Olumlu geri bildirim

"Bireysel görevlerinize olan bağlılığınız takdire şayan. Sorumluluklarınıza odaklanarak, takımın hedeflerine olan güçlü bağlılığınızı gösterdiniz." "Geri bildiriminiz her zaman değerlidir. Herkesin iyileştirme yapabileceğimiz alanları net bir şekilde anlayabilmesi için spesifik ve eyleme geçirilebilir geri bildirim sağlamaya özen gösteriyorsunuz." "Etkili bir şekilde görev dağılımı yaparak ve takım üyelerine yetki vererek, herkes için daha sürdürülebilir bir iş yükü sağladınız ve takımımızın potansiyelini en üst düzeye çıkardınız." "İlerlemeyi teşvik etme konusundaki coşkunuz ilham verici. Açık tartışmayı teşvik etmenizi ve nihai kararları vermeden önce tüm bakış açılarını dikkate almanızı çok beğeniyorum." "Liderliğiniz, takımımızın başarısı için çok önemlidir. Takımımızın başarılarını aktif olarak takdir ederek ve kutlayarak olumlu ve motive edici bir iş ortamı yarattınız." "Olumlu bir takım atmosferi sürdürme konusundaki kararlılığınız takdire şayan."

Olumlu bir takım atmosferi sürdürme konusundaki kararlılığınız takdire şayan.

Olumlu bir takım atmosferi sürdürme konusundaki kararlılığınız takdire şayan.

Olumsuz geri bildirim

Son raporlarınızda birkaç yanlışlık var. Bu, işinizin güvenilirliğini zedelemekle kalmıyor, aynı zamanda takımın ek inceleme süresi ayırmasını da gerektiriyor. " "Detaylara yeterince dikkat edilmediği için son teslim tarihlerinin kaçırıldığı ve bunun proje zaman çizelgelerini ve teslim edilecekleri etkilediği birçok örnek var." "İlk fikirleriniz güçlü olsa da, uygulama genellikle derinlik ve titizlikten yoksundur ve sonuçlar beklentilerin altında kalır." "Müşterilerimizden aldığımız geri bildirimler, proje çıktılarınızın kalitesinin standartlarımızı tutarlı bir şekilde karşılamadığını ve bunun gelecekteki sözleşmeleri tehlikeye atabileceğini gösteriyor." "Görevleri aceleyle yapma eğiliminiz, önemli düzeltmeler gerektiren eksik işlere yol açarak hem sizin hem de iş arkadaşlarınızın hayal kırıklığına uğramasına neden oluyor." "Son proje sırasında, genel kaliteyi etkileyen ve işlerinizi gözden geçirmek için daha yapılandırılmış bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu ortaya koyan birkaç gözden kaçan gereksinim vardı."

Son proje sırasında, genel kaliteyi etkileyen ve işinizi gözden geçirmek için daha yapılandırılmış bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu ortaya koyan birkaç gözden kaçan gereksinim vardı.

Son proje sırasında, genel kaliteyi etkileyen ve işinizi gözden geçirmek için daha yapılandırılmış bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu ortaya koyan birkaç gözden kaçan gereksinim vardı.

7. Yaratıcılık için değerlendirme geri bildirim örnekleri

Yaratıcılık, günümüzün hızlı iş ortamında değerli bir varlıktır. Geri bildirim verirken, çalışanın kalıpların dışında düşünme, yeni fikirler üretme ve sorunlara farklı bakış açılarından yaklaşma becerilerini ele alın.

Olumlu geri bildirim

"Eğitim programında yaptığınız yaratıcı değişiklikler programı daha eğlenceli hale getirdi, bu da katılımın artmasına ve olumlu geri bildirimlerin alınmasına yol açtı." "Ürün lansmanı sunumunda kullandığınız ilgi çekici görseller ve hikaye anlatımı herkesi etkiledi ve gelecek için harika bir örnek oluşturdu." "Sıkı teslim tarihlerimiz olduğunda, çevik yöntemler kullanma fikriniz hızlı bir şekilde uyum sağlamamıza ve kaliteli işleri planlanandan önce teslim etmemize yardımcı oldu." "Tasarladığınız etkileşimli atölye çalışması işbirliğini teşvik etti ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasını sağladı, bunun sonucunda takım için uygulanabilir planlar ortaya çıktı." "Takım toplantılarında farklı fikirleri birbirine bağlama beceriniz, genellikle genel stratejimizi geliştiren yaratıcı atılımlarla sonuçlanıyor." "Kullanıcı arayüzünün yeniden tasarlanmasına yönelik yeni fikirleriniz, kullanıcı katılımını gerçekten artırdı."

Tasarladığınız etkileşimli atölye çalışması, işbirliğini teşvik etti ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasını sağladı, bunun sonucunda takım için uygulanabilir planlar ortaya çıktı.

Tasarladığınız etkileşimli atölye çalışması, işbirliğini teşvik etti ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasını sağladı, bunun sonucunda takım için uygulanabilir planlar ortaya çıktı.

Kritik geri bildirim

"Son projenizde özgünlük eksikti ve yeni kavramları keşfetmek yerine önceki fikirlere fazla bağlı kaldınız." "Beyin fırtınası oturumları sırasında, katkılarınız genellikle hedeflerle uyumlu değildir ve bu da takımın yaratıcı akışını engelleyebilir." "Fikirlerinizin sınırlarını zorlamak önemlidir; tanıdık çözümlere bağlı kalmak, inovasyon potansiyelimizi sınırlar." "Fikirleriniz genellikle iyi araştırılmış olsa da, bazen hedef kitlenizin ilgisini etkili bir şekilde çekmek için gereken yaratıcılıktan yoksundur." "Takım üyelerinin alışılmadık önerilerini reddetme eğiliminiz, yaratıcılığı bastırabilir ve benzersiz çözümlerin ortaya çıkmasını engelleyebilir." "Fikirlerinizde genellikle riske girmiyor gibi görünüyorsunuz; hesaplanmış riskleri kabul etmek daha yenilikçi sonuçlara yol açabilir."

Fikirleriniz genellikle iyi araştırılmış olsa da, bazen hedef kitlenizin ilgisini etkili bir şekilde çekmek için gereken yaratıcılıktan yoksun olabilir.

Fikirleriniz genellikle iyi araştırılmış olsa da, bazen hedef kitlenizin faizini etkili bir şekilde çekmek için gereken yaratıcılıktan yoksun olabilir.

Bir çalışanın bu alandaki performansını değerlendirirken, yeni durumlara uyum sağlama, farklı takımlarla çalışma ve birden fazla sorumluluğu dengeleme becerilerini göz önünde bulundurun.

Esnek çalışanlar, iş yaklaşımlarını gerektiği gibi ayarlayabilir, değişimi benimseyebilir ve farklı ortamlarda etkili bir şekilde çalışabilir.

Olumlu geri bildirim

"Son projemiz sırasında planları anında değiştirmeye olan istekliliğiniz, takımın beklenmedik zorlukları kolaylıkla aşmasına yardımcı oldu." "Her zaman esnek davranarak, olağan sorumluluklarınızın ötesinde yeni görevleri de üstleniyorsunuz. Bu, takımımızın verimliliğini büyük ölçüde artırıyor." "Odak noktanızı kaybetmeden öncelikleri değiştirebilme beceriniz, özellikle sıkı teslim tarihleri ve değişen müşteri talepleriyle karşı karşıya kaldığımızda çok değerli oldu." "Takım tartışmaları sırasında, farklı bakış açılarına açık olmanız işbirliği atmosferini besler ve diğerlerinin fikirlerini özgürce paylaşmasını teşvik eder." "Yeni yazılım araçlarını hızlı bir şekilde öğrenme konusundaki uyum yeteneğiniz, geçişlerimizi daha sorunsuz hale getirdi ve takımın ivmesini korumasına olanak tanıdı." "Son dakika değişikliklerini zarif bir şekilde hallediyorsunuz ve karşılaştığımız zorluklara bakılmaksızın takımın yolunda ilerlemesini ve motivasyonunu korumasını sağlıyorsunuz." "Değişen koşullara uyum sağlama yeteneğiniz gerçekten etkileyici. Son takım yeniden yapılandırmamız sırasında, yeni rolünüze sorunsuz bir şekilde geçiş yaptınız ve takımın başarısına olan bağlılığınızı ve çok yönlülüğünüzü gösterdiniz. " "Uzaktan çalışmadaki esnekliğiniz, takımımız için büyük bir kazanç oldu. Farklı çalışma ortamlarına uyum sağlarken bile, teslim tarihlerine her zaman uyuyor ve yüksek kalitede iş çıkarıyorsunuz. Uyum yeteneğiniz, takımımızın genel verimliliğine ve moraline önemli ölçüde katkıda bulundu."

Son dakika değişikliklerini zarif bir şekilde hallederek, karşılaştığımız zorluklara bakılmaksızın takımın yolunda ilerlemesini ve motivasyonunu korumasını sağlarsınız.

Son dakika değişikliklerini zarif bir şekilde hallederek, karşılaştığımız zorluklara bakılmaksızın takımın yolunda ilerlemesini ve motivasyonunu korumasını sağlarsınız.

Kritik geri bildirim

"Planlar değiştiğinde uyum sağlamakta zorlandığınızı fark ettim, bu da bazen işlerimizi yavaşlattı." "Yeni öncelikler ortaya çıktığında, orijinal plana bağlı kalmayı tercih ediyor gibi görünüyorsunuz ve bu da takım için zorluklar yaratabilir." "Yerleşik süreçleri takip etme yaklaşımınız yararlı oldu, ancak bazen daha iyi iş yapma yöntemleri bulmamızı engelliyor." "Yeni fikirlere karşı daha açık bir zihniyete sahip olursak daha fazla fayda sağlayabiliriz; daha uyumlu olmak, zorlukları daha etkili bir şekilde aşmamıza yardımcı olabilir." "Takım toplantılarında farklı bakış açılarını daha istekli bir şekilde değerlendirmenizi görmek harika olurdu; bu, işbirliğimizi gerçekten geliştirebilir." "Bir projenin yönünün değiştirilmesi gerektiğinde, yön değiştirme konusunda tereddüt ettiğinizi gördüm. Bu da iyileştirme fırsatlarının kaçırılmasına neden olabilir." "Detaylara gösterdiğiniz özen takdire şayan olmakla birlikte, bazen değişen koşullara uyum sağlama becerinizi engelleyebilir. Yaklaşımınızda daha esnek olmanız, yenilikçi çözümleri daha hızlı belirlememize ve uygulamamıza yardımcı olabilir." Rutin ve öngörülebilirliği tercih etmeniz değerli bir özellik olabilir, ancak bunu değişime açık olma isteği ile dengelemek önemlidir. Yeni fikirlere ve yaklaşımlara daha açık olmak, fırsatları değerlendirmemize ve durgunluğa kapılmamamıza yardımcı olabilir. "

Detaylara gösterdiğiniz özen takdire şayan olmakla birlikte, bazen değişen koşullara uyum sağlama becerinizi engelleyebilir. Yaklaşımınızda daha esnek olmanız, yenilikçi çözümleri daha hızlı belirlememize ve uygulamamıza yardımcı olabilir.

Detaylara gösterdiğiniz özen takdire şayan olmakla birlikte, bazen değişen koşullara uyum sağlama becerinizi engelleyebilir. Yaklaşımınızda daha esnek olmanız, yenilikçi çözümleri daha hızlı belirlememize ve uygulamamıza yardımcı olabilir.

9. Takım çalışmasıyla ilgili performans değerlendirme ifadeleri

Olumlu geri bildirim

"Başkalarının fikirlerini aktif olarak dinleyerek ve takım tartışmalarına kendi fikirlerinizi katkıda bulunarak sürekli olarak işbirliği ruhu sergiliyorsunuz." "Takım üyeleriyle olumlu ilişkiler kurarak güven ve karşılıklı saygı ortamı yaratırsınız." "Zorlu projeler sırasında takım arkadaşlarınıza destek olma istekliliğiniz, takım hedeflerine ulaşmada çok önemli bir rol oynadı." "Çatışmaları yapıcı bir şekilde çözmeye çalışıyor, uyumlu ve verimli bir takım ortamı oluşturuyorsunuz." "Sessiz takım üyelerini tartışmalara dahil etmek için inisiyatif alıyorsunuz ve herkesin sesinin duyulmasını sağlıyorsunuz."

Zorlu projeler sırasında takım arkadaşlarınıza destek olma istekliliğiniz, takım hedeflerine ulaşmada önemli bir rol oynadı.

Zorlu projeler sırasında takım arkadaşlarınıza destek olma isteğiniz, takım hedeflerine ulaşmada önemli bir rol oynamıştır.

Kritik geri bildirim

"Değerli fikirler sunarken, takım tartışmaları sırasında diğerlerini daha aktif bir şekilde dinleme fırsatları da vardır." "Bazen, bireysel görevlere odaklanmanız, takımla işbirliği fırsatlarının kaçmasına neden oldu." "Bazen, anlaşmazlıklar sırasında kullandığınız üslup veya yaklaşımınız küçümseyici olarak algılanıyor ve bu da takımın moralini etkileyebilir." "İşbirliğine dayalı karar verme sürecini güçlendirmek için takım arkadaşlarından proaktif olarak görüş almaya çalışabilirsiniz." "Sizin tarafınızdaki iletişim eksikliği nedeniyle takım projelerinde gecikmeler yaşandığı örnekler olmuştur."

Bazen, bireysel görevlere odaklanmanız, takımla işbirliği fırsatlarının kaçmasına neden olabilir.

Bazen, bireysel görevlere odaklanmanız, takımla işbirliği fırsatlarının kaçmasına neden olabilir.

10. Müşteri odaklılık hakkında geri bildirim örnekleri

Olumlu geri bildirim

"Müşteri ihtiyaçlarını anlamaya ve beklentileri aşmaya olan bağlılığınız, müşteri memnuniyetini büyük ölçüde artırdı." "Müşterilerin endişelerini ele alırken sürekli empati ve sabır göstererek olumlu bir deneyim yaşatıyorsunuz." "Müşteriler için yenilikçi çözümler bulma konusundaki proaktif yaklaşımınız, hizmet kalitesi için yüksek bir standart belirlemiştir." "Müşteri geri bildirimlerini profesyonelce ele alıyor ve bunları süreçleri geliştirmek ve sonuçları iyileştirmek için bir fırsat olarak kullanıyorsunuz." "Müşterilerle güçlü ilişkiler kurma beceriniz, işlerin tekrar alınmasına önemli ölçüde katkıda bulunmuştur."

Müşteriler için yenilikçi çözümler bulmaya yönelik proaktif yaklaşımınız, hizmet kalitesi için yüksek bir standart belirlemiştir.

Müşteriler için yenilikçi çözümler bulmaya yönelik proaktif yaklaşımınız, hizmet kalitesi için yüksek bir standart belirlemiştir.

Kritik geri bildirim

"Bazen müşteri taleplerine yanıt vermede yaşanan gecikmeler, müşteri deneyimini olumsuz etkiledi." "Olumlu bir çözüm sağlamak için zor müşterilerle ilgilenirken daha sakin bir tavır sergilemeye çalışabilirsiniz." "Bazen, müşteri taleplerinde detaylara yeterince dikkat edilmemesi, önlenebilecek hatalara sonuçlanmıştır." "Süreçlere bağlı kalmaya odaklanmanız önemli olmakla birlikte, bazen müşteri ihtiyaçlarına göre çözümler üretme fırsatlarını kaçırmanıza neden olabilir." "Müşterilerle yapılan takip iletişiminin yetersiz olduğu ve bu durumun çözüm sürecini etkilediği örnekler olmuştur."

Süreçlere uyuma verdiğiniz önem, her ne kadar önemli olsa da, bazen çözümleri müşteri ihtiyaçlarına göre özelleştirme fırsatlarının kaçırılmasına neden olabilir.

Süreçlere uyuma odaklanmak önemli olmakla birlikte, bazen müşteri ihtiyaçlarına özel çözümler üretme fırsatlarının kaçmasına neden olabilir.

11. Güvenilirlikle ilgili yıllık performans değerlendirme örnekleri

Olumlu geri bildirim

"Sürekli olarak teslim tarihlerine uyuyor ve yüksek kaliteli işler teslim ediyorsunuz, güvenilirliğinizi ve adanmışlığınızı kanıtlıyorsunuz." "Güçlü organizasyon becerileriniz, sıkı teslim tarihlerinde bile görevlerin verimli bir şekilde tamamlanmasını sağlar." "Taahhütlerinizi her zaman yerine getirirsiniz, bu da takıma güvenilirliğiniz konusunda güven verir." "Yüksek düzeyde sorumluluk sahibi, hatalarını kabul eden ve bunları çözmek için hemen adımlar atan birisiniz." "Görevleri planlama ve önceliklendirme konusundaki proaktif yaklaşımınız, beklentileri tutarlı bir şekilde karşıladığınızdan emin olmanızı sağlar."

Taahhütlerinizi her zaman yerine getirirsiniz, böylece takımınız güvenilirliğinize güven duyar.

Taahhütlerinizi her zaman yerine getireceğinizden emin olun ve takımın güvenini kazanın.

Kritik geri bildirim

"Bazen, kaçırılan son tarihler proje zaman çizelgelerini bozmuş ve takımın hedefleri gerçekleştirme yeteneğini etkilemiştir." "Özellikle kritik görevlerde ilerleme hakkında iletişimde tutarlılığı artırma fırsatları var." "Bazen toplantılara veya tartışmalara hazırlıksız olmak, takım işbirliğinin verimliliğini olumsuz etkiledi." "Rakip öncelikleri dengelemek ve son teslim tarihlerini tutarlı bir şekilde karşılamak için zamanı daha etkili yönetmeye çalışabilirsiniz." "Daha iyi kişisel organizasyon sistemleri uygulayarak rutin görevler için hatırlatıcılara olan bağımlılık azaltılabilir."

Rakip öncelikleri dengelemek ve son teslim tarihlerini tutarlı bir şekilde karşılamak için zamanı daha etkili bir şekilde yönetmeye çalışabilirsiniz.

Rakip öncelikler arasında denge kurmak ve son teslim tarihlerini tutarlı bir şekilde karşılamak için zamanı daha etkili yönetmeye çalışabilirsiniz.

Çalışan Performans Değerlendirmesi Örnekleri (Kendi Kendini Değerlendirme)

Profesyonel performans değerlendirmeleri yazmak sadece takım yöneticilerinin görevi değildir. Genellikle performans değerlendirme sistemleri, her çalışanın kendi kendini değerlendirmesini de gerektirir. İşte, hem olumlu hem de "iyileştirilmesi gereken" yönler için fikir edinmek üzere kullanabileceğiniz bazı çalışan öz değerlendirme örnekleri.

Olumlu öz değerlendirme örnekleri

"Takım tartışmalarına aktif olarak katkıda bulunur ve ortak hedeflere ulaşmak için etkili bir şekilde işbirliği yaparım." "Uyum sağlama yeteneğim, farklı takımlarla iyi bir şekilde çalışmamı ve projelerin başarısına katkıda bulunmamı sağladı." "Müşteri gereksinimlerini karşılamak ve memnuniyetini sürdürmek için yaratıcı çözümler geliştirmekten gurur duyuyorum." "Müşterilerle güçlü ilişkiler kurma becerim, işlerin tekrar alınmasına ve olumlu geri bildirimlere katkıda bulundu." "Görevlerimin sahipliğini üstleniyorum ve baskı altında bile taahhütlerimi yerine getiriyorum." "Kaliteden ödün vermeden, birbiriyle rekabet eden öncelikleri etkin bir şekilde yönetme konusunda güçlü bir geçmişim var."

Uyum sağlama yeteneğim, farklı takımlarla iyi bir şekilde çalışmamı ve başarılı proje sonuçlarına katkıda bulunmamı sağladı.

Uyum sağlama yeteneğim, farklı takımlarla iyi bir şekilde çalışmamı ve başarılı proje sonuçlarına katkıda bulunmamı sağladı.

Kritik öz değerlendirme örnekleri

"Rakip teslim tarihlerini daha etkili bir şekilde yönetmek için zaman yönetimi becerilerimi geliştirmem gerektiğini biliyorum." Daha sorunsuz bir işbirliği sağlamak için toplantılara ve tartışmalara daha hazırlıklı olmak için çalışıyorum." "Müşterilerin memnuniyetini sağlamak için müşterileri takip etme konusunda daha tutarlı olmaya çalışıyorum." "Belirli müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için çözümleri daha fazla özelleştirmeye odaklanabileceğim durumlar oluyor." "Bazen, ortak hedefler üzerinde uyumu sağlamak için meslektaşlarımdan daha proaktif bir şekilde görüş alabilirim." "Yeni takım üyeleriyle daha güçlü ilişkiler kurma konusunda kendimi geliştirebileceğimi kabul ediyorum."

Bazen, ortak hedefler üzerinde uyumu sağlamak için meslektaşlarımdan daha proaktif bir şekilde görüş alabilirim.

Bazen, ortak hedefler üzerinde uyumu sağlamak için meslektaşlarımdan daha proaktif bir şekilde görüş alabilirim.

Performans Değerlendirmesi Nasıl Yazılır?

Performans değerlendirmeleri yazmak zor görünebilir, ancak doğru araçlarla daha yapılandırılmış, verimli ve içgörülü hale gelebilir.

Etkili performans değerlendirmeleri yazan ve çalışanların ilerlemelerini izlemelerine, iyileştirme hedeflerini yönetmelerine ve tüm değerlendirme sürecini kolaylaştırmalarına yardımcı olan hepsi bir arada proje yönetimi ve takım işbirliği aracı ClickUp'ı nasıl kullanabileceğinizi inceleyelim.

1. Hedefler belirleyin

Performans değerlendirmesine geçmeden önce, çalışanın hedefleri ve başarıları hakkında net bir resme sahip olmak çok önemlidir. ClickUp Hedefler, belirli hedeflere yönelik ilerlemeyi belirlemenize, izlemenize ve görselleştirmenize yardımcı olur.

ClickUp'ta hedefler , daha küçük, ölçülebilir hedeflerden oluşan üst düzey amaçlardır. Tüm Hedefler tamamlandığında, hedef ulaşılmış olur!

Örneğin, Hedefler'i kullanarak OKR'ler ( Hedefler ve Anahtar Sonuçlar ), Sprint'ler veya haftalık puan kartları gibi hedefler üzerinde çalışanların performansını izleyebilirsiniz. Tüm hedefleriniz ve OKR'leriniz için özel bir Alan oluşturabilir, bunları şirket genelinde, departman bazında, üç aylık veya bölge bazında hedefler gibi iş ihtiyaçlarınıza uygun Klasörler halinde düzenleyebilirsiniz.

ClickUp Hedefleri içinde otomatik ilerleme izleme ile ulaşılabilir hedefler belirleyin

Örneğin, takım tabanlı bir Klasör, her takım için ayrı Listeler içerebilir ve her Liste belirli hedefleri veya OKR'leri temsil eden görevleri içerebilir.

OKR'lerde, hedef için bir görev oluşturun ve her anahtar sonuç için alt görevler ekleyin. Bu, her şeyi düzenli ve kolayca takip edilebilir hale getirir ve geçmiş eğilimlere dayalı performans değerlendirme uygulamaları için gelecekteki hedeflerin belirlenmesine yardımcı olur. Bu görevleri bireylere veya takımlara atayabilir, son teslim tarihlerini belirleyebilir ve takımın çabalarına rehberlik etmek için ayrıntılı açıklamalar ekleyebilirsiniz

ClickUp'taki Özel Alanlar, hedefleri ve OKR'leri izlemek için özellikle kullanışlıdır. Örneğin, İlerleme (Otomatik) Özel Alanı, alt görevlerin, kontrol listelerinin ve atanan yorumların tamamlanmasına göre otomatik olarak güncellenen dinamik bir ilerleme çubuğudur.

2. Performansı izleyin

ClickUp Gösterge Panelleri, performans değerlendirmelerini yazmayı çok daha kolay hale getirir. Özelleştirilebilir bileşenlerle, her takım üyesinin anahtar performans göstergelerini (KPI) görüntüleyen bir OKR gösterge paneli oluşturabilirsiniz.

ClickUp'taki takım gösterge panelleriyle son teslim tarihlerini ve bireysel performansı takip edin ve takım iş yüklerini gerçek zamanlı olarak görün

ClickUp Gösterge Panellerini kullanarak takımınızın işlerini görsel olarak temsil etmenin sayısız yolu vardır. Gösterge Paneli görünümü, Gösterge Panellerinizi doğrudan Çalışma Alanınıza entegre ederek takımınızın görevlerinin yanı sıra ihtiyaç duydukları verilere kolayca erişebilmesini sağlar.

Örneğin, zaman tabanlı kartları kullanarak görevlerin nasıl geliştiğini gösterebilir, bir proje sırasında öncelik, zaman tahmini veya Sprint puanlarındaki değişiklikleri vurgulayabilirsiniz. Etkinlik görünümü kartı, yorumlar ve durum değişiklikleri gibi görev etkinliklerini görüntüleyerek verimlilik metrikleri hakkında gerçek zamanlı içgörüler sağlar.

Veri analizini daha derinlemesine incelemek için şunları yapabilirsiniz:

Çalışma alanınızdan doğrudan veri çeken özel bir Çubuk Grafik kartı oluşturun. Bu, değerlendirme görüşmelerinizle en alakalı eğilimleri ve performans ölçütlerini görselleştirmenize yardımcı olur

Bu kartlar için dönen dönemler ayarlamak, verilerin otomatik olarak güncellenmesini sağlayarak metriklerinizin her zaman güncel olmasını sağlar

Tüm faturalandırılabilir zaman girdilerini gösteren Faturalandırılabilir Rapor kartı kullanın. Bu, müşteri ile yüz yüze çalışanlar veya faturalandırılabilir saatleri yakından takip etmesi gereken takımlar için özellikle yararlı olabilir

ClickUp, birden fazla proje yönetimi aracını tek bir yerde birleştiren en iyi çözümdü. Zihin Haritalarından Belgelere ve Sprintlere kadar, ClickUp, herhangi bir departmanın görev yönetimi ihtiyaçlarını organize etmek ve şirket genelinde görünürlük sağlamak için dinamik bir araçtır

ClickUp, birden fazla proje yönetimi aracını tek bir yerde birleştiren en iyi çözümdü. Zihin Haritalarından Belgelere ve Sprintlere kadar, ClickUp, herhangi bir departmanın görev yönetimi ihtiyaçlarını organize etmek ve tüm şirket genelinde görünürlük sağlamak için dinamik bir araçtır

3. Notlar alın ve bunları kolayca özetleyin

ClickUp Belgeleri, geri bildirimleri, performans içgörülerini ve eylem planlarını belgelemek için yapılandırılmış bir yol sağlayarak sürekli performans yönetimini geliştirebilir. Ayrıntılı performans değerlendirme şablonlarına, takım wiki'lerine veya bilgi tabanlarına ihtiyacınız olsun, her tür işe uygun Belgeler oluşturabilirsiniz.

ClickUp Belgeleri iş akışlarınıza bağlayarak İK yöneticileri için performans yönetimini kolaylaştırın

Performans değerlendirmeleri genellikle işbirliğine dayalıdır ve meslektaşların, yöneticilerin ve hatta değerlendirilen çalışanın geri bildirimlerini içerir.

ClickUp Belgeleri ile şunları yapabilirsiniz:

Takımınızla birlikte gerçek zamanlı olarak düzenleyin , böylece girdileri kolayca toplayabilir ve notlarınızı iyileştirebilirsiniz

Diğerlerini etiketleyin , yorumlar ekleyin, eylem öğeleri atayın ve anahtar noktaları izlenebilir görevlere dönüştürerek geri bildirimin eyleme geçirilebilir sonraki adımlara dönüşmesini sağlayın

Belgeleri doğrudan görevlere ve hedeflere bağlayarak, değerlendirmeler için kesintisiz bilgi akışı sağlayın

Bir çalışanın anahtar görevleri ve hedefleriyle bağlantılı bir performans değerlendirme belgesine sahip olduğunuzu hayal edin; belgedeki ilerlemelerine kolayca başvurabilir ve güncellemeler yapabilirsiniz.

ClickUp Brain'i kullanarak performans değerlendirmeleri sırasında çalışanlarınıza verebileceğiniz geri bildirimleri beyin fırtınası yapın

ClickUp Brain, ClickUp'ın yapay zeka destekli asistanı, karmaşık tartışmaları özetlemenize, notlarınızı düzeltmenize ve özel istemlere göre içerik oluşturmanıza yardımcı olarak değerlendirme sürecinizi daha hızlı ve verimli hale getirir.

Performans değerlendirmeleri için ClickUp Brain'i kullanma:

AI komut istemlerini kullanarak performans değerlendirme özetleri , geri bildirim şablonları veya role özel değerlendirmeler , geri bildirim şablonları veya role özel değerlendirmeler oluşturun

Anahtar içgörüleri, engelleyicileri ve eylem öğelerini vurgulayarak takip sürecini kolaylaştırın

Çalışma alanının herhangi bir yerinden ilgili bilgileri ve görevleri görüntüleyin

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4. Ücretsiz performans yönetimi şablonlarını kullanın

Performans değerlendirme sürecinizi kolaylaştırmanın en etkili yollarından biri, ClickUp'ın ücretsiz performans değerlendirme şablonlarını kullanmaktır. Bu şablonlar, hedef belirleme ve ilerleme izleme gibi performans yönetiminin her yönünü yönetmenize yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır.

İşte bunlardan üçü:

1. ClickUp'ın Performans Raporu Şablonu

ClickUp Performans Raporu Şablonu, birden fazla projenin genel ilerlemesini raporlamak için net, düzenli ve özelleştirilebilir bir yol sunmak üzere tasarlanmıştır.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Performans Raporu Şablonu ile ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izleyin, eğilimleri kolayca analiz edin ve otomatik performans raporlarını tek bir yerden oluşturun

Bu şablon, tüm metriklerinizi ve KPI'larınızı tek bir kapsamlı raporda birleştirmenize olanak tanır, böylece takımınızın performansını kolayca takip edebilirsiniz:

Özel Durumlar: Her performans raporunun ilerlemesini yansıtan özel durumlara sahip görevler oluşturun. İlerleme, İncelenmesi Gerekiyor veya Tamamlandı gibi durumlara ihtiyacınız olsun, özel durumlar iş akışını raporlama ihtiyaçlarınıza tam olarak uyarlama esnekliği sağlar

Özel Alanlar: Performans raporlarınızı öncelik düzeyleri, proje kategorileri veya performans derecelendirmeleri gibi belirli özelliklere göre düzenleyin ve sınıflandırın. Bu alanlar, anahtar performans ölçütlerini hızlı bir şekilde görselleştirmenize olanak tanır, böylece başarı alanlarını ve iyileştirilmesi gereken alanları daha kolay belirleyebilirsiniz

Özel görünümler: Dokümanlarla başlayın ve Liste, Gantt, İş Yükü ve Takvim gibi çeşitli özel görünümlerle iş akışınızı genişletin. Bu görünümler, Gantt grafikleriyle Dokümanlarla başlayın ve Liste, Gantt, İş Yükü ve Takvim gibi çeşitli özel görünümlerle iş akışınızı genişletin. Bu görünümler, Gantt grafikleriyle proje zaman çizelgelerini izlerken, İş Yükü görünümleriyle takım kapasitesini görselleştirirken veya Takviminizde inceleme tarihlerini planlarken verilerinizi farklı açılardan görmenize yardımcı olur

2. ClickUp'ın Performans Değerlendirmesi Şablonu

ClickUp'ın Performans Değerlendirme Şablonu ile performansı verimli bir şekilde analiz edebilir, düşüncelerinizi düzenleyebilir ve her çalışanın büyümesi ve başarılı olması için ihtiyaç duyduğu değerli geri bildirimi almasını sağlayabilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Performans Değerlendirmesi Şablonu ile tüm performans yönetimi sürecini tek bir yerde düzenleyin

Şablonu şu şekilde kullanabilirsiniz:

Takvim Görünümü Ayarlama: Takvim görünümünü kullanarak değerlendirmeyi kolayca planlayın ve davetiyeleri göndererek herkesin hazırlıklı ve aynı sayfada olmasını sağlayın

İlgili verileri toplayın: Özel alanları kullanarak her bir metriği izlemek için görevler oluşturun ve zaman içindeki ilerlemeyi karşılaştırın. Örneğin, anahtar performans göstergelerini kaydeden görevler oluşturun ve performans ölçüm kodlarını kullanarak bulgularınızı hızlı bir şekilde analiz edin ve düzenleyin. Ayrıca, değerlendirme için genel hedefinizi izlemek üzere bir görev oluşturabilir ve bu hedefi gerçekleştirmeyi planladığınız son teslim tarihini belirleyerek değerlendirmenin odaklanılmış ve zamanında yapılmasını sağlayabilirsiniz

Performans değerlendirmesini oluşturun ve belgelendirin: Gerekli verileri topladıktan ve değerlendirme için bir hedef belirledikten sonra, Docs'u kullanarak performans değerlendirme belgesini oluşturma zamanı gelir. Bu şablon, performansın öne çıkan noktaları ve iyileştirilmesi gereken alanlardan, üzerinde anlaşmaya varılan hedeflere ve eylem adımlarına kadar tüm önemli ayrıntıları kaydetmek için yapılandırılmış bir biçim sunar

Tüm ilerlemeyi tek bir yerden görüntüleyin: Değerlendirme oturumu sırasında, toplanan verileri tartışabilir, performans eğilimlerini analiz edebilir ve toplantı için belirlenen belirli hedefleri gözden geçirebilirsiniz. Pano görünümünü kullanarak performans değerlendirmesinin etkileşimli bir görsel temsilini oluşturun, böylece ilerlemeyi kolayca görselleştirin, kalıpları belirleyin ve çalışanlarınızı daha dinamik bir konuşmaya dahil edin

3. ClickUp'ın Performans Değerlendirmeleri Şablonu

ClickUp Performans Değerlendirmeleri Şablonu , performans yönetimine akıcı, ilgi çekici ve kapsamlı bir yaklaşım sunarak İK takımınızı güçlendirir. Bu şablon, geri bildirimi geliştirmek, kariyer gelişimini hızlandırmak ve takımınızı motive etmek için ihtiyacınız olan her şeyi sağlar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Performans Değerlendirmeleri Şablonu ile çalışanların öz değerlendirmelerini, yönetici değerlendirmelerini ve şirket çapındaki kariyer konuşmalarını yönetin

Bu şablonun öne çıkan özelliklerinden bazıları şunlardır:

Pano ve Liste Görünümleri: Pano Görünümü'nü kullanarak değerlendirme sürecini etkileşimli kartlarla görselleştirin ve her bir değerlendirmenin durumunu kolayca görün. Liste Görünümü, birden fazla değerlendirmenin ilerlemesini izlemek ve her şeyi tek bir yerde düzenli tutmak için mükemmel olan ayrıntılı bir genel bakış sağlar

Renk kodlu durumlar: İnceleme sürecinin anahtar aşamalarını vurgulamak için renk kodlu durumları kullanın. Bu görsel araç, izlemeyi basitleştirir ve yöneticilerin ve çalışanların son teslim tarihlerini ve sonraki adımları takip etmelerine yardımcı olur

Ayrıntılı izleme için Özel Alanlar: Her değerlendirmeye belirli veri noktaları eklemenizi sağlayan Özel Alanlar ile performans değerlendirmelerinizi geliştirin. Anahtar alanlar şunları içerir:

Çeyrek: Yapılandırılmış bir zaman çizelgesi oluşturmak için değerlendirmenin hangi çeyreğe ait olduğunu izleyin

Departman: Geri bildirimleri kolaylaştırmak ve departmana özgü eğilimleri belirlemek için değerlendirmeleri departmanlara göre düzenleyin

İlerleme: Değerlendirmenin durumunu, ilk değerlendirme aşamasında mı yoksa tamamlanmak üzere mi olduğunu izleyin

Yönetici: Değerlendirmeyi uygun yöneticiye atayarak hesap verebilirliği ve net iletişimi sağlayın

Talep eden: Değerlendirmeyi kimin başlattığını belirleyin; bu, çalışan, yöneticisi veya İK departmanı olabilir

Talep kategorisi: Performans değerlendirmesi, kariyer görüşmesi veya geri bildirim oturumu gibi değerlendirme türlerini sınıflandırın

Bölge: Küresel bir takımı yönetiyorsanız, değerlendirmeleri coğrafi konuma göre kategorize etmek için Bölge alanını kullanın

Performans Değerlendirmesi Yazarken Kaçınılması Gerekenler

Performans değerlendirmeleri yazarken profesyonellik, adalet ve netlik önemlidir. Bu konuda çalışırken kaçınmanız gereken bazı yaygın hatalar şunlardır:

Sadece olumsuzluklara odaklanmak: Sadece eksiklikleri vurgulamak ve başarıları takdir etmemek, çalışanların kendilerini değersiz hissetmelerine ve motivasyonlarının düşmesine neden olabilir. Sadece eksiklikleri vurgulamak ve başarıları takdir etmemek, çalışanların kendilerini değersiz hissetmelerine ve motivasyonlarının düşmesine neden olabilir. Yapıcı eleştirilerle başarıları takdir etmeyi dengeleyin

Aşırı olumlu olmak: İyileştirilmesi gereken alanlara değinmeden aşırı övgüde bulunmak, yanlış bir performans algısı yaratabilir ve büyüme fırsatlarını engelleyebilir . Güçlü yönlerini takdir edin, ancak İyileştirilmesi gereken alanlara değinmeden aşırı övgüde bulunmak, yanlış bir performans algısı yaratabilir ve büyüme fırsatlarını engelleyebilirGüçlü yönlerini takdir edin, ancak geliştirilmesi gereken alanları da vurgulayın

Belirsiz veya öznel olmak: Genel ifadeler net değildir ve Genel ifadeler net değildir ve eyleme geçirilebilir geri bildirim sağlamaz. Benzer şekilde, gerçeklere değil duygulara veya varsayımlara dayanan değerlendirmeler anlaşmazlıklara yol açabilir. Bunun yerine, çalışanın neyi iyi yaptığı veya neyi iyileştirmesi gerektiğini belirtin. Geri bildiriminizi desteklemek için somut örnekler, veriler ve ölçülebilir sonuçlar verin

Kişiselleştirme: Kişisel tercihlerin veya görüşlerin değerlendirmenizi etkilemesine izin vermek, adaletsizliğe yol açar ve güvenilirliği zedeler. Geri bildiriminizi öznel izlenimlere değil, Kişisel tercihlerin veya görüşlerin değerlendirmenizi etkilemesine izin vermek, adaletsizliğe yol açar ve güvenilirliği zedeler. Geri bildiriminizi öznel izlenimlere değil, ölçülebilir performans göstergelerine , belirli davranışlara ve sonuçlara dayandırın

Yalnızca son performansı dikkate alarak: Yalnızca son etkinliklere dayalı değerlendirme, eksik veya çarpık bir değerlendirmeye yol açabilir. Bunun yerine, tüm değerlendirme dönemi boyunca performansı gözden geçirin

Takım üyelerini karşılaştırmak: Karşılaştırmalar, takım üyeleri arasında sağlıksız bir rekabet ve kızgınlık yaratabilir. Bireyleri yalnızca hedeflerine, iş beklentilerine ve geçmiş performanslarına göre değerlendirin

Zor konuşmalardan kaçınmak: Önemli sorunları atlamak, çalışanların büyüme ve gelişme fırsatlarından mahrum kalmasına neden olur. Belirli örneklerle endişeleri nazik ve profesyonel bir şekilde ele alın ve iyileştirmeler önerin

Aceleyle yapmak: Aceleyle yapılan değerlendirmeler hataya açık ve derinlemesine değildir, bu da çalışanların kendilerini değersiz hissetmelerine neden olur. Düşünceli ve kapsamlı geri bildirimler hazırlamak için yeterli zaman ayırın

Eylem için fikir sunmamak: Uygulanabilir adımlar olmadan, çalışanlar nasıl gelişeceklerini veya ilerleyeceklerini bilemeyebilirler. Uygulanabilir adımlar olmadan, çalışanlar nasıl gelişeceklerini veya ilerleyeceklerini bilemeyebilirler. Büyüme ve gelişim için açık ve gerçekçi öneriler ekleyin

performans geri bildirimlerine yanıt vermek için 10 örnek cümle

Olumlu geri bildirimlere yanıtlar

"Katkılarımı takdir ettiğiniz için teşekkür ederim. Çabalarımın olumlu bir etki yarattığına sevindim ve bu seviyede performansımı sürdürmek için çaba göstereceğim." "Geri bildiriminizi takdir ediyorum ve işimin değer gördüğünü duymak beni cesaretlendirdi. Bu, becerilerimi geliştirmeye ve takımın başarısına katkıda bulunmaya devam etmem için beni motive ediyor." "İşbirliğimin ve adanmışlığımın takdir edildiğini bilmek çok tatmin edici. Hedeflerimizi iyileştirmek ve desteklemek için yollar aramaya devam edeceğim. " "Takdir edildiğim için minnettarım. Bu, takımdan aldığım desteğin bir yansıması ve bu ivmeyi sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." "Teşekkürler. Rolümde gelişmeme yardımcı olan rehberliğiniz ve desteğiniz için çok değer veriyorum."

Kritik geri bildirimlere yanıtlar

"Yapıcı geri bildiriminiz için teşekkür ederim. İyileştirilmesi gereken alanları belirttiğiniz için teşekkür ederim ve performansımı artırmak için bu alanlarda çalışmaya kararlıyım." "Belirttiğiniz noktaların önemini anlıyorum ve bunları ele almak için bir plan geliştireceğim. Yardımcı olacağını düşündüğünüz ek rehberlik veya kaynaklara açığım." "Görüşlerinize değer veriyorum ve bunu bir büyüme fırsatı olarak görüyorum. Bu geri bildirimi dikkate alacağım ve iyileştirme için gerekli düzenlemeleri yapacağım." "İyileştirilmesi gereken alanları kabul ediyorum ve bunları gidermek için adımlar atacağım. Beklentilere daha iyi uyum sağlayabilmem için belirli yollar varsa lütfen bana bildirin." "Dürüst geri bildiriminiz için teşekkür ederim. Bunu öğrenme ve gelişme fırsatı olarak değerlendireceğim ve başarılı olmak için gerekli değişiklikleri yapmaya kararlıyım."

Bu yanıtlar, profesyonellik, alçakgönüllülük ve geri bildirimlere göre hareket etme isteği arasında bir denge kurarak, çalışanların hem olumlu hem de eleştirel yorumlara yapıcı bir şekilde yaklaşmasını sağlar.

ClickUp ile Performans Değerlendirmelerini Dönüştürün

Performans değerlendirmeleri, sadece bir kontrol listesi değildir; çalışanların gelişmesine, teknik becerilerini geliştirmesine ve şirket hedefleriyle uyum sağlamasına yardımcı olan güçlü bir araçtır. Profesyonel gelişimi yönlendirebilecek, motivasyonu artırabilecek ve kariyer gelişim yollarını haritalandırabilecek yapılandırılmış geri bildirim sağlar.

Ancak, performans değerlendirme yorumlarınız için doğru kelimeleri bulmak zor olabilir. Bu nedenle, performans değerlendirme örneklerinin bulunduğu bir liste, proje başarılarından iyileştirilmesi gereken alanlara kadar her şeyi tartışırken doğru notları almanıza yardımcı olarak hayat kurtarıcı olabilir.

ClickUp, İK ekibinizin çalışma şeklini kökünden değiştirir ve performans değerlendirmelerini gerçekleştirmenize yardımcı olur. Çalışanların ilerlemesini izlemekten, değerlendirmeleri planlamaya ve müşteri memnuniyeti anketleri gerçekleştirmeye kadar her şeyi düzenli bir şekilde organize eder. Ayrıca, işe alım, çalışan bağlılığı ve kariyer gelişimi gibi diğer önemli İK fonksiyonlarını da destekler.

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Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

1. Olumlu performans değerlendirmesi örneği nedir?

İşte olumlu performans değerlendirme yorumlarına bir örnek. Bunu belirli bir çalışan için özelleştirebilirsiniz. [Çalışanın Adı], [İş Başlığı] rolünde beklentileri sürekli olarak aşmıştır. [Belirli beceri veya nitelikleri] takım için paha biçilmez değerdedir. [Belirli başarıları veya katkıları bahsetme] başarıyla gerçekleştirmiştir. Olumlu tutumu, adanmışlığı ve sınırların ötesine geçme isteği departmanımızı önemli ölçüde etkilemiştir.

2. Kendiniz için bir performans değerlendirmesi nasıl yazılır?

Kendiniz için bir performans değerlendirmesi yazarken, en önemli başarılarınızı ve bunların şirketin hedeflerine nasıl katkıda bulunduğunu vurgulayın. Durumu, görevinizi, aldığınız önlemleri ve elde ettiğiniz sonucu açıklamak için STAR yöntemini kullanın. Kendi değerlendirmenizin doğru ve kapsamlı olduğundan emin olmak için yöneticinizden veya iş arkadaşlarınızdan görüş alın.

3. Kendim için bir performans hedefi nasıl yazarım?

Bir performans hedefi yazarken, hedefin SMART olduğundan emin olun: Spesifik, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, İlgili ve Zaman sınırlı. Hedefi şirketinizin amaçlarıyla uyumlu hale getirin ve zorlu ancak gerçekçi hedefler belirleyin. Örneğin, "Performansımı iyileştirmek istiyorum" demek yerine, "Önümüzdeki çeyrekte satışları %15 artırmak" gibi bir hedef belirleyebilirsiniz.

4. Performans değerlendirmesi örneği nasıl yazılır?

Bir performans değerlendirme örneği yazmak için, belirli bir başarının Durumunu, Görevini, Eylemini ve Sonucunu açıklamak için STAR yöntemini kullanın. Örneğin:

Durum: "Yeni ürün lansmanı projesini yönetmekle görevlendirildim."

Görev: "Görevim, ürünün zamanında ve bütçe dahilinde piyasaya sürülmesini sağlamaktı."

Eylem: "Ayrıntılı bir proje planı geliştirdim, görevleri takım üyelerine dağıttım ve ilerlemeyi yakından takip ettim"

Sonuç: "Çabalarım sayesinde ürün planlanandan önce ve bütçenin altında başarılı bir şekilde piyasaya sürüldü."

Kendi kendini değerlendirme performans değerlendirmesi yazarken dürüst olun, anahtar başarılara odaklanın, iyileştirme alanlarını belirleyin ve yorumlarınızı şirketin hedefleriyle uyumlu hale getirin. Örneğin, şöyle diyebilirsiniz: "[Alan] performansımdan memnunum. [Başarı] başarıyla gerçekleştirdim. Daha iyi katkı sağlamak için [beceri] becerimi geliştirmek istiyorum."