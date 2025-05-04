kapsamlı Çalışan Değerlendirmeleri için En İyi 11 360 Geri Bildirim Yazılımı

Yıllık değerlendirmeler uzun, sinir bozucu ve genellikle büyük resmi gözden kaçıran bir üne sahiptir. Geri bildirim tek bir kişiden geldiğinde, anahtar güçleri veya kör noktaları gözden kaçırmak kolaydır.

Bu nedenle, giderek daha fazla şirket, kapsamlı, adil ve içgörülü bir değerlendirme süreci için meslektaşlardan, yöneticilerden ve doğrudan rapor verenlerden geri bildirim toplayan daha akıllı bir yaklaşım olan 360 derece geri bildirim yazılımlarına yöneliyor.

Bu blog yazısında, daha adil ve daha kapsamlı çalışan değerlendirmeleri oluşturmak için en iyi 11 360 derece geri bildirim yazılımını inceleyeceğiz. 🎯

⏰ 60 saniyelik özet En iyi 360 derece geri bildirim yazılımları için önerilerimiz şunlardır: ClickUp ( Geri bildirim izleme özelliğine sahip yerleşik görev yönetimi için en iyisi) Culture Amp (Bütünsel performans yönetimi için en iyisi) 15Five (Düzenli geri bildirim kontrolleri için en iyisi) Survey Sparrow (Gerçek zamanlı geri bildirim izleme için en iyisi) Survey Monkey (Sezgisel geri bildirim karşılaştırması için en iyisi) Qualtrics 360 (Gelişmiş analitik ve içgörüler için en iyisi) Lattice (Geri bildirimleri hedeflerle uyumlu hale getirmek için en iyisi) PerformYard (En iyi akıcı geri bildirim programları için) Trakstar (Yetenek geliştirme ve koçluk için en iyisi) Leapsome (Orta ölçekli işletmelerin performans değerlendirmeleri için en iyisi) Spidergap (Basit ve kullanıcı dostu arayüzü ile en iyisi)

360 derece geri bildirim yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Peki, harika bir 360 derece geri bildirim yazılımını unutulabilir bir yazılımdan ayıran nedir? Hadi öğrenelim. 💪

Özelleştirilebilir anketler: Şirketlerin anketleri belirli hedeflerine ve yetkinliklerine göre uyarlayarak tek tip bir yaklaşımdan kaçınmalarını sağlar

Çoklu geri bildirim kaynakları: Daha kapsamlı bir değerlendirme için yöneticilerden, meslektaşlardan, doğrudan rapor verenlerden ve dış paydaşlardan geri bildirim toplar

Güçlü analitik: Daha iyi kararlar almak için trendler, sayılar ve kolay okunur görsellerle net, veriye dayalı içgörüler sağlar

Gizlilik ve anonimlik: Yanıt verenlerin kimliklerinin korunmasını sağlayarak dürüst geri bildirimleri teşvik eder

Sorunsuz entegrasyon: Mevcut İK ve performans yönetim sistemlerine bağlanarak iş akışlarını kolaylaştırır

Takip yetenekleri: Geri bildirimi tek seferlik bir incelemeyle sınırlamak yerine sürekli ilerleme takibi sağlar

Gelişim planlama özellikleri: Çalışanların hedefler belirlemesine ve zaman içindeki gelişmeleri izlemesine yardımcı olarak geri bildirimleri eyleme dönüştürür

💡 Profesyonel İpucu: Takımınız farklı bölgelere yayılmışsa, geri bildirim yazılımınızda çoklu dil seçeneği bulunması, netlik ve kapsayıcılık açısından bir zorunluluktur. Çalışanlar, tercih ettikleri dilde kendilerini ifade edebildiklerinde daha düşünceli ve doğru geri bildirimler verme eğilimindedir.

En İyi 360 Geri Bildirim Yazılımı

Doğru 360 derece geri bildirim yazılımını seçmek, takımların büyüme ve gelişme sürecinde büyük fark yaratabilir. İşte tam da bunu yapmak için tasarlanmış en iyi 11 seçenek. 🔄

1. ClickUp (Geri bildirim izleme özelliğine sahip yerleşik görev yönetimi için en iyisi)

ClickUp, proje yönetimi, belgeler ve takım iletişimi gibi iş için gerekli her şeyi tek bir platformda bir araya getiren, yeni nesil AI otomasyonu ve arama özelliği ile hızlandırılmış bir uygulama.

ClickUp İK Yönetim Platformu ile birlikte kullanıldığında, performans değerlendirmelerini, geri bildirim döngülerini ve hedef izlemeyi geliştirir. Güçlü otomasyon ve yapay zeka destekli içgörülerle ClickUp, İK takımlarının iş akışlarını basitleştirmesine, verimliliği artırmasına ve geri bildirimleri anlamlı eylemlere dönüştürmesine yardımcı olur.

Bazı özelliklerine göz atalım. 🤩

ClickUp Formları

Geri bildirim sürecinizi optimize edin, böylece ClickUp Formları ile önemli olan şeylere odaklanabilirsiniz

Geleneksel geri bildirim formları genellikle birbirinden bağımsız olarak çalışır, bu da yanıtları izlemeyi, içgörüler elde etmeyi ve anlamlı eylemler almayı zorlaştırır.

ClickUp Forms, geri bildirimleri merkezileştirerek, iş akışlarını otomatikleştirerek ve her yanıtın iyileştirmeye yol açmasını sağlamak için gerçek zamanlı analizler sağlayarak bu sorunu çözer.

Örneğin, 360 derece geri bildirim döngüsü yürüten bir İK lideriyseniz, artık dağınık e-postalar ve elektronik tablolarla uğraşmak zorunda kalmazsınız. Özel bir form ile, akran değerlendirmelerini, yönetici değerlendirmelerini ve öz değerlendirmeleri iyileştirebilir, geri bildirimlerin düzenli, erişilebilir ve üzerinde kolayca işlem yapılabilir olmasını sağlayabilirsiniz.

Yanıtlar geldikten sonra, ClickUp Otomasyonları geri bildirimleri incelemek, takip görevleri atamak ve çalışanların gelişimini izlemek için otomatik olarak görevler oluşturur.

ClickUp Brain

ClickUp Brain ile geri bildirimi gelişime dönüştürün

360 derece çalışan geri bildirimlerini yönetmek işin sadece yarısıdır. Gerçek büyüme, içgörüleri eyleme dönüştürmekle gerçekleşir.

ClickUp Brain, anlık içgörüler, akıllı özetler ve otomatik güncellemelerle geri bildirim izlemeyi basitleştiren yapay zeka destekli bir asistandır. Veri mücadelesine değil, çalışanların gelişimine odaklanmanızı sağlar.

Geri bildirim trendlerine veya geçmiş incelemelere mi ihtiyacınız var? ClickUp Brain'e sormanız yeterlidir, görevlerden, yorumlardan ve belgelerden bağlamsal içgörüler saniyeler içinde çıkarılır. Ayrıca, sonsuz verileri taramadan bir çalışanın katkılarını, görev geçmişini ve geri bildirimlerin önemli noktalarını hızlı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp'ın Geri Bildirim Formu Şablonu, müşteri geri bildirimlerini yakalamanıza ve müşteri verilerini tek bir yerde düzenlemenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Sıfırdan geri bildirim formları oluşturmaktan bıktınız mı? ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu, İK takımlarının değerli performans bilgileri toplamak için anketler tasarlamasını ve yanıtları hızlı bir şekilde analiz ederek trendleri belirlemesini kolaylaştırır.

Ayrıca, şablon çalışanlara geri bildirimlerini yapılandırılmış bir şekilde ifade etme olanağı sunarak açık iletişim kültürünü teşvik eder.

Ayrıca, izleme ve çalışan performans değerlendirmesini basitleştirmek için ClickUp Performans Değerlendirme Şablonunu deneyebilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Net hedefler belirleyin: ClickUp Goals ile tek bir yerden net hedefler belirleyin, KPI'ları izleyin ve takip edin ClickUp Goals ile tek bir yerden net hedefler belirleyin, KPI'ları izleyin ve takip edin

Geri bildirimleri analiz edin: ClickUp Gösterge Panelleri ile geri bildirim eğilimlerini izleyin, çalışan performansını ölçün ve performans metriklerini gerçek zamanlı olarak görselleştirin ClickUp Gösterge Panelleri ile geri bildirim eğilimlerini izleyin, çalışan performansını ölçün ve performans metriklerini gerçek zamanlı olarak görselleştirin

Belgeleri merkezileştirin: Takımlarla işbirliği yapın, revizyonları izleyin ve raporları, değerlendirme çerçevesini ve liderlik geliştirme planlarını Takımlarla işbirliği yapın, revizyonları izleyin ve raporları, değerlendirme çerçevesini ve liderlik geliştirme planlarını ClickUp Belgelerinde erişilebilir tutun

Takım çalışmasını geliştirin: ClickUp Sohbet ve ClickUp Sohbet ve ClickUp Yorum Atama ile geri bildirim tartışmalarını sorunsuz bir şekilde sürdürün ve sonsuz e-posta konuları olmadan takımları uyumlu hale getirin

ClickUp sınırlamaları

Zor öğrenme süreci

Birçok özelleştirme seçeneği nedeniyle ilk kurulum zaman alır

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp'ta en çok sevdiğim şey, birden fazla aracı tek bir yerde değiştirmesidir. Artık birden fazla uygulama arasında geçiş yapmaya gerek yok. Diğer yazılımlara kıyasla benzersiz sayıda özellik sunar. Ayrıca, projeleri tam olarak ihtiyacım şekilde kurmamı sağlayan birden fazla görünüm, raporları ve istatistikleri net bir şekilde görüntülememi sağlayan gösterge panelleri ve tekrarlayan görevleri yerine getirerek saatlerimi kazandıran otomasyonlar gibi özellikler sayesinde her türlü iş akışına uyacak şekilde özelleştirilebilir.

ClickUp'ta en çok sevdiğim şey, birden fazla aracı tek bir yerde değiştirmesidir. Artık birden fazla uygulama arasında geçiş yapmaya gerek yok. Diğer yazılımlara kıyasla benzersiz sayıda özellik sunar. Ayrıca, projeleri tam olarak ihtiyacım şekilde kurmamı sağlayan birden fazla görünüm, raporları ve istatistikleri net bir şekilde görüntülememi sağlayan gösterge panelleri ve tekrarlayan görevleri yöneterek saatlerimi kazandıran otomasyonlar gibi özellikler sayesinde her türlü iş akışına uyacak şekilde özelleştirilebilir.

📮 ClickUp Insight: Profesyonellerin yaklaşık %40'ı toplantılardan hemen sonra görevleri yerine getirmek için acele ettiklerini hissederken, takımlar zamanlarının %60'ından fazlasını sadece bağlam, bilgi ve eylem öğeleri aramakla geçiriyor. ClickUp, geri bildirimleri toplamak, düzenlemek ve bunlara göre hareket etmek için yapılandırılmış bir alan sunarak performans değerlendirmelerindeki belirsizliği ortadan kaldırır. Eylem öğeleri atayın, ilerlemeyi izleyin ve her içgörünün anlamlı bir büyümeye yol açmasını sağlayın. Ayrıca, ClickUp Brain ile toplantılar için anahtar noktalar ve sonraki adımları hızlı bir şekilde ortaya çıkarabilir, böylece süreçte hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlayabilirsiniz.

2. Culture Amp (Bütünsel performans yönetimi için en iyisi)

culture Amp aracılığıyla

Culture Amp, standart performans değerlendirmesinin ötesine geçerek 360 derece geri bildirim sunar. Bu, yöneticilerin ve çalışanların daha iyi takım yönetimi için kapsamlı içgörülerini paylaşmalarını sağlar. Özelleştirilebilir anketler, gerçek zamanlı raporlama ve okunması kolay gösterge panelleri ile ilerlemeyi izlemek ve büyüme alanlarını belirlemek sorunsuz bir şekilde gerçekleşir.

Culture Amp, geri bildirimin ötesinde, OKR (Hedefler ve Anahtar Sonuçlar) çerçevesi ile hedef belirlemeyi destekleyerek çalışanların kendi gelişimlerini ve kişisel büyümelerini şirket hedefleriyle uyumlu hale getirmelerine yardımcı olur. İnceleme durumunun izlenmesi ve açık övgü forumları gibi özellikler, şeffaflık ve takdir kültürünün oluşmasını sağlar.

Culture Amp'ın en iyi özellikleri

İşe alım, bağlılık ve işten ayrılma anketleri dahil olmak üzere çalışanların yaşam döngüsü boyunca anketler oluşturun ve dağıtın

SMART hedef belirleme ve OKR çerçeveleriyle bireysel ve takım hedeflerini organizasyonel hedeflerle uyumlu hale getirin

Skills Coach ile Slack, e-posta veya Microsoft Teams aracılığıyla günlük mikro öğrenmeler sağlayın

Büyük bir çalışan bağlılığı ve performans veri setinden yararlanarak eyleme geçirilebilir içgörüler ve trendler ortaya çıkarın

Culture Amp sınırlamaları

Anket oluşturma için sınırlı özelleştirme seçenekleri – örneğin, kullanıcılar ölçekler için renkleri yapılandıramazlar

Raporlar temel ve katı olduğundan hedefleri izlemek zordur

Culture Amp fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Kültür değerlendirmesi ve yorumlar

G2: 4,5/5 (1.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? Spidergap, çalışanların performans ve geri bildirimlerindeki " boşlukları kapatma " fikrinden adını almıştır — tıpkı farklı noktaları birbirine bağlayan bir örümcek ağı gibi.

3. 15Five (Düzenli geri bildirim kontrolleri için en iyisi)

via 15Five

Yılda bir kez yapılan garip değerlendirme döngüsü olmadan geri bildirimin akışını sağlayan bir araç arıyorsanız, 15Five'ı dikkate almaya değer. Sürekli geri bildirim ve performans yönetiminde uzmanlaşmış bu araç, haftalık kontrol toplantıları, performans kalibrasyon toplantıları, OKR'ler ve 360 derece geri bildirimi akıcı bir sürece dönüştürür.

Platform, yöneticiler ve çalışanlar arasında açık konuşmaları teşvik ederek performans görüşmelerinin resmi değerlendirmelerden çok verimli koçluk oturumları gibi hissedilmesini sağlar.

15En iyi özellikler

Haftalık kontrol için geleneksel performans değerlendirme sürecinin yerine yapılandırılmış geri bildirim formlarını kullanın

Daha iyi yönetici-çalışan etkileşimi için rehberli toplantı şablonlarını kullanarak bire bir toplantıları kolaylaştırın

"High fives" gibi yerleşik eşler arası takdir özellikleriyle çalışanların takdir edilmesini ve moralini artırın

Kuruluşunuzun benzersiz iş akışına uygun esnek performans değerlendirme programları tasarlayın

15Five sınırlamaları

İçerik çevirisi için sınırlı dil seçeneği

Kariyer hedeflerini belirlemek ve izlemek zor bir iştir

15Five fiyatlandırma

Katılım: Kullanıcı başına aylık 4 $ (yıllık faturalandırılır)

Perform: Kullanıcı başına aylık 10 $ (yıllık faturalandırılır)

Toplam Platform: Kullanıcı başına aylık 16 $ (yıllık faturalandırılır)

Dönüştürme: Özel fiyatlandırma

15Five derecelendirme ve yorumlar

G2: 4,6/5 (1.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (800+ yorum)

Gerçek kullanıcılar 15Five hakkında ne diyor?

E-posta göndermek ve yanıt beklemek yerine müşteri desteği için canlı sohbet özelliği olmasını isterdim. Ancak yanıtların genellikle çok hızlı olduğunu söylemeliyim. En İyi Kendi Kendini Değerlendirme özelliği kesinlikle oyunun kurallarını değiştiriyor, ancak kuruluşumuz çalışanlarımızın yıl dönüm tarihlerine göre değerlendirme yapıyor ve bu 15Five'ta pek işe yaramıyor.

E-posta göndermek ve yanıt beklemek yerine müşteri desteği için canlı sohbet özelliği olmasını dilerdim. Ancak yanıtların genellikle çok hızlı olduğunu söylemeliyim. En İyi Kendi Kendini Değerlendirme özelliği kesinlikle oyunun kurallarını değiştiriyor, ancak kuruluşumuz çalışanlarımızın yıl dönüm tarihlerine göre değerlendirme yapıyor ve bu 15Five'ta pek işe yaramıyor.

🔍 Biliyor muydunuz? Çoklu değerlendirici geri bildirimi (360 derece geri bildirime dönüşen) kavramı ilk olarak II. Dünya Savaşı sırasında ordu tarafından kullanıldı. Alman ordusu, subayları değerlendirmek için akran değerlendirmelerini kullandı.

4. SurveySparrow (Gerçek zamanlı geri bildirim izleme için en iyisi)

surveySparrow aracılığıyla

İnsanların geri bildirim anketlerini gerçekten *tamamlamalarını sağlamak zor bir iştir. Ancak SurveySparrow, konuşma tarzındaki anketleri kolaylaştırır ve tasarımı yanıt oranlarını artırır — artık robotik, sıkıcı formlar yok.

Ayrıca, anketler genel değil, beyaz etiketleme ve koşullu mantık ile özelleştirilmiş ve etkileşimli hissettirir.

*Başka bir önemli avantaj mı? Çevrimdışı anketler ve kiosk modu sayesinde, Wi-Fi bağlantısı kesilse bile geri bildirim toplama işlemi durmaz. Güçlü analitik, otomasyon ve yanıtları eyleme geçirilebilir biletlere dönüştüren bir vaka yönetim sistemi ekleyin ve İK takımlarının geri bildirim döngülerini verimli bir şekilde kapatmasına yardımcı olacak bir araca sahip olun.

SurveySparrow'un en iyi özellikleri

Radar grafikleri, yetkinlik özetleri, grup raporları ve bireysel içgörülerle performans verilerini görselleştirerek büyümeyi ve uyumu artırın

Zapier ile entegre ederek anketleri çeşitli uygulamalara bağlayın ve otomatik iş akışları oluşturun

Kişiselleştirilmiş anket deneyimleri için atlama mantığı, görüntüleme mantığı ve özel parametreler gibi gelişmiş mantık özelliklerinden yararlanın

Daha geniş erişim için anketleri e-posta, SMS ve sosyal medya gibi birden fazla kanalda paylaşın

SurveySparrow sınırlamaları

Verilere yalnızca bir etiket alanı ekleyebildiğiniz için platform içinde kodlama yeteneği sınırlıdır

Otomatik raporları özelleştirmek zordur

SurveySparrow fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 39 $ (üç ayda bir faturalandırılır)

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 59 $ (üç ayda bir faturalandırılır)

İş: Kullanıcı başına aylık 149 $ (üç ayda bir faturalandırılır)

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 399 $ (üç ayda bir faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

SurveySparrow derecelendirme ve yorumları

G2: 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? Çalışan anketlerinin ilk kayıtlı kullanımlarından biri 1950'lerde Esso Research and Engineering Company'de gerçekleşmiştir. Bu, 360 derece geri bildirimin anlamlı bir şekilde gelişmesinin önünü açmıştır.

5. Survey Monkey (Sezgisel geri bildirim karşılaştırması için en iyisi)

surveyMonkey aracılığıyla

SurveyMonkey, işleri basit ama güçlü tutar. Önceden oluşturulmuş şablonlar ve bir dizi 360 derece değerlendirme sorusu ile donatılmıştır, böylece sıfırdan başlamanıza gerek kalmaz. Anket oluşturucu, özelleştirmeyi çocuk oyuncağı haline getirirken, yan yana yanıt karşılaştırma aracı, sonsuz verileri incelemek zorunda kalmadan eğilimleri ve performans eksikliklerini tespit etmenize yardımcı olur.

Anketlerin ötesinde, SurveyMonkey dağıtım konusunda da öne çıkıyor. E-posta, web bağlantıları ve hatta sosyal medya aracılığıyla geri bildirim isteyebilirsiniz. Özel raporlara mı ihtiyacınız var? Yazılım, kolay analiz için grafikler, çizelgeler ve dışa aktarma seçenekleri (Excel, PDF ve daha fazlası) sunar.

Survey Monkey'in en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak anket oluşturucu ve 400'den fazla özelleştirilebilir şablonla anketler oluşturun

Markalama seçenekleri, multimedya desteği ve URL kişiselleştirme ile anketlerinizi özelleştirin

Optimum geri bildirim için konuya göre kategorize edilmiş yüzlerce önceden yazılmış soruya erişin

Gerçek zamanlı izleme, AI destekli duygu analizi ve özelleştirilebilir içgörülerle sonuçları analiz edin

Survey Monkey sınırlamaları

Anketi tamamlayan katılımcılara e-posta ile onay gönderilmez

Çoklu anket analizini yazdıramaz veya indiremezsiniz, bu da paydaşlarla paylaşımı zorlaştırır

Survey Monkey fiyatlandırması

Standart Aylık: Kullanıcı başına aylık 99 $

Advantage Annual: Kullanıcı başına aylık 39 $ (yıllık faturalandırılır)

Premier Yıllık: Kullanıcı başına aylık 139 $ (yıllık faturalandırılır)

Takım Avantajı: Kullanıcı başına aylık 30 $ (yıllık faturalandırılır)

Takım Premier: Kullanıcı başına aylık 92 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Survey Monkey derecelendirme ve yorumları

G2: 4,4/5 (22.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (10.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Survey Monkey hakkında ne diyor?

Anketler yapmak, testler oluşturmak veya yanıtlayıcılarınızdan veri toplamak için en iyi platform olmasa da doğru platformdur. Pinpoll gibi rakiplerinden uzak olsa da, özellikle bireyler için hala pahalıdır ve ücretsiz sürümlerde sınırlı özellikler sunar. Araştırmacıların ilgisini çekebilecek ek sürümler ve dengeli özellikler olmalıdır.

Anketler yapmak, testler oluşturmak veya yanıtlayıcılarınızdan veri toplamak için en iyi olmasa da doğru platform. Pinpoll gibi rakiplerinden uzak olsa da, özellikle bireyler için hala pahalıdır ve ücretsiz sürümlerde sınırlı özellikler sunar. Araştırmacıların ilgisini çekebilecek ek sürümler ve dengeli özellikler olmalıdır.

🤝 Hatırlatıcı: Olumsuz geri bildirimler bile büyüme için çok önemlidir. Yapıcı eleştiriler, kör noktaları belirlemeye, çalışanların performansını artırmaya ve yenilikçiliği teşvik etmeye yardımcı olur. Bu nedenle, bir dahaki sefere zorlu bir geri bildirim aldığınızda, bunu becerilerinizi geliştirmek için ücretsiz bir fırsat olarak değerlendirin.

6. Qualtrics 360 (Gelişmiş analitik ve içgörüler için en iyisi)

qualtrics 360 aracılığıyla

Verileri ciddiye alan şirketler için Qualtrics 360, yapay zeka destekli derinlemesine içgörüler sunar. Bu platform, geri bildirimleri toplamakla kalmaz, kalıpları analiz eder, eğilimleri tahmin eder ve çalışanların gelişimi için öneriler sunar. Bu da en yetenekli çalışanlarınızı elde tutmanıza yardımcı olur.

Platform, ısı haritaları, trend analizi ve özelleştirilebilir raporlarla güçlü ve geliştirilmesi gereken alanları belirlemenize yardımcı olur. Ayrıca SAP SuccessFactors gibi kurumsal sistemlerle de uyumlu çalışarak sorunsuz veri entegrasyonu sağlar.

Qualtrics 360'ın en iyi özellikleri

AI'dan yararlanarak akıllı özetler, duygu analizi ve eyleme geçirilebilir öneriler oluşturun

Gelişmiş raporlama, çalışan geri bildirim araçları , görsel gösterge panelleri ve kıyaslama ile çalışanların gelişimini izleyin

Çalışanlara geri bildirim başlatma, öğrenme kaynaklarına erişme ve büyümeyi teşvik etme için self servis portalı ile güç verin

Gelişmiş doğal dil işleme ile metin ve duygu verilerini analiz ederek eğilimleri belirleyin

Qualtrics 360 sınırlamaları

Sınırlı gösterge paneli özelleştirme seçenekleri

Çoktan seçmeli girdilerin bulunduğu bir anket için otomatik seçimleri kullandığınızda, yanıtlar alfabetik sırayla düzenlenmediği için ihtiyacınız olanı bulmak zor olabilir

Qualtrics 360 fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Qualtrics 360 derecelendirme ve yorumlar

G2: 4,4/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7 (70+ yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? Bir araştırmaya göre, çalışanların %60'ından fazlası, gelişimlerini izlemek için her çeyrekte 360 derece geri bildirim verilerini yeniden inceliyor.

7. Lattice (Geri bildirimleri hedeflerle uyumlu hale getirmek için en iyisi)

lattice aracılığıyla

Lattice, 360 derece geri bildirimi doğrudan hedef belirleme ve performans yönetimi ile ilişkilendirir. Geri bildirim, çalışanların ve yöneticilerin OKR'leri kullanarak gelecekteki büyüme ve gelişime odaklanmalarını sağlayan sürekli bir süreç haline gelir.

Bir çalışan izleme yazılımı olarak, bağlılık anketlerini performans değerlendirmeleriyle birleştirerek, kuruluşların çalışan memnuniyet düzeylerinin verimlilik üzerindeki etkisini görmelerine yardımcı olur. Kullanımı kolay analiz gösterge panelleri, zaman içinde çalışanların ilerlemesini izler ve dikkat edilmesi gereken alanları vurgular.

Dahası, platform yapılandırılmış bir akran aday gösterme sistemini destekleyerek çalışanların veya yöneticilerin geri bildirim sağlamak için uygun meslektaşlarını seçmelerine olanak tanır.

Lattice'in en iyi özellikleri

Takım OKR'leri, Bireysel OKR'ler ve 30-60-90 günlük plan gibi özelleştirilebilir şablonlarla hedefler belirleyin ve izleyin

Ş Akışı otomasyonunu kullanarak daha sorunsuz İK süreçleri için tetikleyiciler ve uyarılar oluşturun

Platformun akran tanıma özellikleriyle olumlu bir iş kültürü oluşturun

Lattice sınırlamaları

UKG UltiPro ile tam entegrasyon yoktur. Bu, gerekli tüm alanları çekmediği anlamına gelir, bu nedenle çalıştırılması planlanan bir SFP dosyasına geri dönmeniz gerekir

Katılım anketi için veri indirme yeteneği sınırlıdır

Lattice fiyatlandırması

Yetenek yönetimi: Kullanıcı başına aylık 11 $

HRIS: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Eklentiler: Özel fiyatlandırma

Lattice derecelendirme ve incelemeler

G2: 4,7/5 (3.500+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (150'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Lattice hakkında ne diyor?

Kullanıcı arayüzü ilk başta biraz karmaşık gelebilir, ancak alıştığınızda platformda gezinmek çok daha kolay hale gelir. Bunun dışında, Lattice ile şu ana kadar herhangi bir önemli sorunla karşılaşmadım.

Kullanıcı arayüzü ilk başta biraz karmaşık gelebilir, ancak alıştığınızda platformda gezinmek çok daha kolay hale gelir. Bunun dışında, Lattice ile şu ana kadar herhangi bir önemli sorunla karşılaşmadım.

🧠 İlginç Bilgi: Bir araştırma, 360 derece geri bildirim alan liderlerin daha iyi liderlik ve yönetim becerileri geliştirdiklerini ve bunun da daha etkili karar alma ve takım rehberliği ile sonuçlandığını ortaya koymuştur.

8. PerformYard (En iyi akıcı geri bildirim programları için)

performYard aracılığıyla

PerformYard, performans değerlendirmelerini, hedef izlemeyi ve geri bildirim taleplerini tek bir akıcı platformda birleştirerek performans değerlendirmesi için hedef belirlemeyi daha yapılandırılmış ve etkili hale getirir. Özelleştirilebilir iş akışları ile İK takımları, departmanlar arasında tutarlılığı korurken şirketlerine uygun bir süreç oluşturabilir.

Bu araç, anonim ve isimli değerlendirmeleri destekleyerek çalışanların tereddüt etmeden yapıcı eleştirilerde bulunmalarını sağlar. Görsel performans eğilimleri ve raporlama araçları, yöneticilerin en iyi performans gösteren çalışanları ve iyileştirilmesi gereken alanları kolayca belirlemelerini sağlar.

PerformYard'ın en iyi özellikleri

360 derece değerlendirmeler, öz değerlendirmeler ve proje tabanlı değerlendirmeler dahil olmak üzere özelleştirilebilir değerlendirme döngüleri ile performans değerlendirmeleri gerçekleştirin

9 kutulu tabloları ve gösterge panelleriyle performans eğilimleri ve yetkinlik eksiklikleri hakkında içgörüler içeren özel raporlar oluşturun

Verimlilik odaklı bir organizasyon kültürü için bilimsel olarak onaylanmış bağlılık anketleri uygulayın

Yıl boyunca çalışanların performansının özetini içeren bir kayıt oluşturarak yöneticilere tartışmalar için net bir temel sağlayın

PerformYard sınırlamaları

Tüm kullanıcıların oturum açmak için bir e-posta adresine sahip olması gerekir, bu da e-posta ID'si olmayan mavi yakalı üretim çalışanları için zordur

Özel ihtiyaçlar için sınırlı gösterge paneli özelleştirme ve formları görüntüleme ve düzenleme yeteneği

PerformYard fiyatlandırması

Performans Yönetimi: Kullanıcı başına aylık 5-10 $ (yıllık faturalandırılır)

Çalışan Bağlılığı: Kullanıcı başına aylık 1-3 $ karşılığında Performans Yönetimi planına ekleyin

PerformYard derecelendirme ve yorumlar

G2: 4,8/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (150+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: 360 derece geri bildirimi daha yapılandırılmış ve eyleme geçirilebilir hale getirmek için başlat-durdur-devam et şablonlarından yararlanın. Bu basit ama etkili çerçeve, çalışanların ve yöneticilerin başlatılması, durdurulması ve devam ettirilmesi gereken davranışları net bir şekilde belirlemelerine yardımcı olur.

9. Trakstar (Yetenek geliştirme ve koçluk için en iyisi)

trakstar aracılığıyla

Trakstar, çalışanların gelişiminin ve organizasyonel büyümenin çeşitli yönlerini geliştirmek için tasarlanmış bir çalışan performans yönetimi platformudur. Yöneticiler, geri bildirimlere dayalı kişiselleştirilmiş kariyer geliştirme planları oluşturarak değerlendirmeleri büyüme fırsatlarına dönüştürebilir.

Yetkinlik tabanlı değerlendirme şablonları, geri bildirimin her çalışanın rolüyle alakalı olmasını sağlayarak değerlendirmeleri daha eyleme geçirilebilir hale getirir. Platform ayrıca, bire bir görüşmeler sırasında anlamlı ve yapılandırılmış rehberlik sağlayan yerleşik bir koçluk modülü sunar.

Trakstar'ın en iyi özellikleri

Yetkinlikler, derecelendirme ölçekleri ve benzersiz iş akışları ile özelleştirilmiş inceleme şablonları oluşturun

Verimli performans yönetimi için otomatik kaydetme derecelendirmeleri, geçici değerlendirmeler ve özelleştirilebilir formlar* gibi özellikleri kullanın

En iyi performans gösterenleri belirlemek ve adil yetenek kararları almak için 9 kutulu tabloları kullanın

Trakstar sınırlamaları

Araç, genellikle yanlış sonuçlar veren yetersiz bir bilgi arama seçeneğine sahiptir

CV eşleştirme, toplantı planlama, aday sıralama ve beceri tabanlı arama gibi modern özelliklerden yoksundur

Trakstar fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Trakstar derecelendirme ve yorumlar

G2: 4,2/5 (450+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (250+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Trakstar hakkında ne diyor?

İşe alım geri bildirimlerinin profile göre ayrılabilmesini ve ayrılabilmesini beğendim. Ön tanımlı olarak aday listesinin geri bildirimleri aldığım sırayla gösterilmemesini beğenmedim. Ya da en azından kısıtlama nedeniyle filtreleyemiyorum, ancak bu özellik olsaydı çok daha kolay olurdu

İşe alım geri bildirimlerinin profile göre ayrılabilmesini ve ayrılabilmesini beğendim. Ön tanımlı olarak aday listesinin geri bildirimleri aldığım sırayla gösterilmemesini beğenmedim. Ya da en azından kısıtlama nedeniyle filtreleyemiyorum, ancak bu özellik olsaydı çok daha kolay olurdu

💡 Profesyonel İpucu: Çalışanlara geri bildirim verme konusunda eğitim verin. Kötü geri bildirimler ("İyi bir dinleyici değilsin") yardımcı olmaz; iyi geri bildirimler ("Konuşmamı bitirmeden sık sık sözümü kesiyorsun") ise eyleme geçirilebilir.

10. Leapsome (Orta ölçekli işletmelerin performans değerlendirmeleri için en iyisi)

leapsome aracılığıyla

Leapsome, insan yönetimi ve geliştirme platformudur.

360 derece anketlerin yanı sıra, çalışanların değerlendirme sonuçlarına göre gelişmelerine yardımcı olmak için kişiselleştirilmiş öğrenme yolları sunar. Bu, geri bildirimin sadece bir raporda kalmayıp, gerçek beceri geliştirmeye yol açtığı anlamına gelir. Yazılım, çalışanların becerilerinin şirket hedefleriyle uyumlu olmasını sağlamak için yetkinlik çerçeveleri de içerir.

Daha da iyisi mi? Bağlılık anketleri, gerçek zamanlı analizler ve üçüncü taraf entegrasyonları ile Leapsome, geri bildirimleri eyleme geçirilebilir, sürekli ve erişilebilir hale getirir. Hatta çalışanların mesajlarını destekleyerek takımların başarılarını birlikte kutlamasına yardımcı olur. Performans değerlendirmelerini öğrenme ve gelişimle birleştirmek istiyorsanız, bu araç iyi bir seçenektir.

Leapsome'un en iyi özellikleri

Çalışanların iş tatmini ve çalışma ortamı gibi bağlılık faktörlerini ölçmek için çalışan nabız anketleri* düzenleyin

API'leri kullanarak platformu diğer yazılımlarla bağlayın ve verileri senkronize edin

Samimi bir kültür oluşturmak için gerçek zamanlı geri bildirim, herkese açık övgü ve yapılandırılmış bire bir geri bildirim oturumları sağlayın

Anlamlı içgörüler ve geri bildirimler toplamak için Çalışan Net Prompter Puanlarını (eNPS) toplayın

Leapsome sınırlamaları

OKR'leri ve otomatik mesajları özelleştirmede sınırlı esneklik

Geri bildirim süreçleri sezgisel değildir ve zaman alıcıdır

Leapsome fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Leapsome derecelendirme ve yorumlar

G2: 4,8/5 (1.800+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (70+ yorum)

11. Spidergap (Basit ve kullanıcı dostu arayüzü ile en iyisi)

spidergap aracılığıyla

Basit, gereksiz özellikleri olmayan bir 360 derece geri bildirim yazılımı arıyorsanız, Spidergap güçlü bir seçenektir. Bulut tabanlı bir araçtır ve görsel olarak çekici geri bildirim raporları oluşturarak bireylerin güçlü ve geliştirilmesi gereken alanlarını vurgular. Sürükle ve bırak arayüzü, anket oluşturmayı hızlı ve kullanıcı dostu hale getirir.

Spidergap ayrıca geri bildirim sonuçlarına göre otomatik olarak kişiselleştirilmiş eylem planları oluşturur. Takım düzeyinde raporlama, yöneticilere departmanlar genelindeki eğilimleri daha geniş bir görünüm sunan bir başka özelliktir.

Spidergap'ın en iyi özellikleri

Sürekli iyileştirme kültürü oluşturmak için açık, kullanıcı dostu geri bildirim raporlarıyla eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin

Etki Anketleri'ni kullanarak katılımcıların geri bildirimi ne kadar yararlı bulduğunu değerlendirin

Takımlar veya sektör standartları arasında sonuçları karşılaştırarak performansı karşılaştırın

Geri bildirim görevlerinin zamanında tamamlanmasını sağlamak için hatırlatıcıları otomatikleştirin

Spidergap sınırlamaları

Sınırlı önerilen sorular

Bilgileri otomatik olarak kaydetmez

Spidergap fiyatlandırması

Başlangıç: 10 kullanıcı için yıllık 1099 $

Pro: 10 kullanıcı için yıllık 2199 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Spidergap derecelendirme ve yorumlar

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,8/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Spidergap hakkında ne diyor?

Bir yönetici olarak, sonuçların gizliliğinin tamamen korunması için bir seçenek olmasını isterdim. Evet, kimin kimin hakkında ne dediğini görebilen tek kişi benim, ama bunu benim bile görememeyi tercih ederim. ABD'deyiz ve gizlilik yasaları, projede çalışanların bu düzeyde erişime sahip olmasını gerektirmiyor.

Bir yönetici olarak, sonuçların gizliliğinin tamamen korunması için bir seçenek olmasını isterdim. Evet, kimin kimin hakkında ne dediğini görebilen tek kişi benim, ancak bunu benim bile göremememi tercih ederim. ABD'deyiz ve gizlilik yasaları, projede çalışanların bu düzeyde erişime sahip olmasını gerektirmiyor.

💡 Profesyonel İpucu: Performans geliştirme planı şablonlarını kullanarak net, ölçülebilir hedefler ve son tarihler belirleyin. Düzenli kontroller ve belgelenmiş ilerlemeler, çalışanların hedeflerine odaklanmasına ve anlamlı bir gelişim kaydetmesine yardımcı olur.

ClickUp ile 360 Geri Bildirimden En İyi Şekilde Yararlanın

Harika bir 360 geri bildirim yazılımı, büyümeyi teşvik eder, takımları güçlendirir ve çalışanların potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olur. İster derinlemesine analitik, ister sorunsuz entegrasyonlar veya kullanıcı dostu bir deneyim arıyor olun, ihtiyaçlarınıza uygun bir platform mutlaka vardır.

Ancak bundan en iyi şekilde yararlanmak için, içgörüleri eyleme dönüştüren bir geri bildirim sistemine ihtiyacınız var.

İşte burada iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp devreye giriyor. ClickUp Formları ile geri bildirimleri zahmetsizce toplayıp merkezileştirebilirken, ClickUp Brain yapay zeka destekli içgörüler sağlayarak geri bildirimlerin gerçek büyümeye yol açmasını sağlar.

Güçlü görev yönetimi, hedef belirleme ve işbirliği özellikleriyle ClickUp, geri bildirimleri izlemenize ve almanıza, eylem planları oluşturmanıza ve tüm bunları tek bir yerden takip etmenize yardımcı olur.

ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun! ✅ Yeni zirvelere! ⭐️