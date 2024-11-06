Olumsuz Geri Bildirim Verme: Doğru Yapmanıza Yardımcı Olacak 30'dan Fazla Örnek

Birine gerçekten yapıcı olumsuz geri bildirim vermek çoğumuz için zordur. Dürüstlük ve cesaretlendirme arasında doğru dengeyi bulmak zordur, özellikle de sözlerimizin savunmacı bir tavır yerine olumlu bir değişime yol açmasını istediğimizde.

Bu blogda, hem verimli hem de güçlendirici geri bildirimler vermenize yardımcı olacak 30'dan fazla olumsuz geri bildirim örneği paylaşacağız. İK uzmanı, takım lideri veya yönetici olun, zorlu geri bildirimleri garip durumlara yol açmadan büyüme fırsatlarına dönüştürmeyi öğreneceksiniz.

Geri bildirimi gizli silahınız haline getirmeye hazır mısınız? Hadi başlayalım!

Olumsuz geri bildirim neden önemlidir?

Kimse olumsuz geri bildirim vermeyi veya almayı sevmez. Ancak bu, iş yeriniz için ıspanak gibidir: her zaman en lezzetli olmayabilir, ancak büyüme için gereklidir. İK uzmanı, takım lideri veya yönetici olun, olumsuz geri bildirimi etkili bir şekilde kullanmayı bilmek harikalar yaratabilir.

Olumsuz geri bildirim türleri

Neden önemli olduğunu görmeden önce, iki ana türü hakkında konuşalım:

Düzeltici geri bildirim

Bu, "Hey, bunu düzeltmemiz gerekiyor" türüdür. İyileştirilmesi gereken belirli davranışları veya eylemleri ele alır. Yanlış bir dönüş yaptıktan sonra GPS'inizin "Rotayı yeniden hesaplıyor" demesi gibi düşünün.

Gelişimsel geri bildirim

Bu, uzun vadeli büyümeye odaklanır. Bu, sadece acil sorunları düzeltmek değil, birisine zamanla daha iyi olması için ihtiyaç duyduğu araçları vermek gibidir. Birisine maratonda koşması için ayakkabılarını bağlamasını söylemekten çok, ona koçluk yapmak gibidir.

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Olumsuz geri bildirim neden önemlidir?

Bu, birini suçlamak veya kötü hissettirmekle ilgili değildir; daha iyisini yapmaları için onlara rehberlik etmekle ilgilidir. İşte bunun neden önemli olduğu:

Beklentileri netleştirir

İnsanlar yanlış bir şey yaptıklarını bilmezlerse, bunu nasıl düzeltebilirler? Örneğin, bir çalışan sürekli teslim tarihlerini kaçırıyorsa, düzeltici geri bildirim, neyin beklendiğini ve bunun neden önemli olduğunu anlamasına yardımcı olur. Bu netlik olmadan, aynı engelle karşılaşmaya devam ederler.

Sorumluluk duygusunu artırır

Yapıcı geri bildirim, insanları eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmeye teşvik eder. Bir pazarlama müdürünün kampanyalarının iyi sonuç vermediğini varsayalım. Yanlış hedef kitle seçimi gibi iyileştirilmesi gereken belirli alanları işaret ederek, sorumluluk almaları ve değişiklikler yapmaları daha olası hale gelir.

Motivasyonu artırır (şaşırtıcı bir şekilde!)

İnanması zor olsa da, bazı çalışanlar olumsuz geri bildirimi takdir eder, özellikle de bir çözümle birlikte sunulduğunda. Bir müşteri hizmetleri temsilcisine, müşterilerle konuşma tarzının iş üzerinde çalışılması gerektiğini söylediğinizi ve ardından rol yapma alıştırmalarıyla gelişmesine yardımcı olduğunuzu hayal edin. Birdenbire, bu sadece eleştiri olmaktan çıkar ve kişisel ve profesyonel gelişimin anahtarı haline gelir.

Olumsuz geri bildirimde liderin rolü

İşin aslı şu: geri bildirim vermek, iki ucu keskin bir kılıç kullanmak gibidir. Ancak bir lider için, performans ve büyümeyi teşvik etmek için en önemli araçlardan biri olmaya devam etmektedir. Bu sadece hataları işaret etmekle ilgili değildir; takımınızı iyileştirmeye ve başarıya ulaşmaya yönlendirmekle ilgilidir.

Etkili eleştirel geri bildirim, net beklentiler belirlemeye yardımcı olur, çalışanları sorumlu tutar ve iyileştirme için bir yol haritası sağlar. Bu olmadan, çalışanlar nerede eksik olduklarının farkında olmayabilir ve bu da durgunluğa ve hayal kırıklığına yol açabilir.

Yapıcı bir şekilde verildiğinde, olumsuz geri bildirimler güven ve şeffaflık oluşturur ve onların gelişimine önem verdiğinizi gösterir. Kısacası, düşünceli ve zamanında geri bildirim veren liderler, sürekli iyileştirme kültürü oluşturur ve daha güçlü, daha dirençli takımlar yetiştirir.

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Olumsuz Geri Bildirim Örnekleri

Olumsuz geri bildirim — kulağa korkutucu geliyor, değil mi? Ama öyle olmak zorunda değil! Olumsuz geri bildirimi doğru bir şekilde verdiğinizde, bu sert bir eleştiri olmaktan çok doğru yöne doğru bir itici güç olur.

Basit ve pratik olumsuz geri bildirim örneklerine göz atalım.

Yönetici-çalışan geri bildirim örnekleri

Bir yönetici olarak, muhtemelen kabul edilmesi biraz zor geri bildirimler vermek zorunda kalmışsınızdır. İşte bunu kolaylaştıran bazı gerçekçi çalışan geri bildirim örnekleri:

Kaçırılan son tarihler

"Hey, geçen haftaki son teslim tarihini kaçırdığımızı fark ettim. Bu projeyi daha küçük görevlere bölerek bir dahaki sefere zamanında bitirebilmek için bir yol bulalım."

Zayıf iletişim becerileri

"Noel kampanyasının performans raporu olabildiğince net değildi. Bir dahaki sefere daha net olması için yapısını iyileştirmeye ne dersiniz?"

Düşük verimlilik

"Son zamanlarda verimliliğinde bir düşüş gördüm. Bir sorun mu var? İşleri yoluna koymak için bazı stratejiler belirleyelim. "

Sık sık devamsızlık

"Her şey yolunda mı? Son zamanlarda çok fazla dışarı çıktığını fark ettim ve bu durum takımı etkilemeye başladı. Daha düzenli katılımı sağlayabilmek için bir çözüm bulalım."

İş hataları

"Raporlarınızda birkaç hata var. Doğruluğa odaklanalım ve göndermeden önce bu hataları yakalamak için bir kontrol listesi hazırlayalım."

Eksik iş

"Gönderdiğiniz PR makalesi eksik görünüyor. Makalede tüm önemli noktaların yer aldığından emin olmak için bir telefon görüşmesi yapalım."

Toplantılarda ilgisizlik

"Son toplantılarda biraz ilgisiz görünüyordun. Takım için değerli katkıların olduğu için daha fazla katılımını görmek isterim. Şahsen, her zaman senin görüşlerini merakla bekliyorum. "

Prosedürlere uymama

"Merhaba, e-postanın Georgia yazı tipinde yazıldığını fark ettim. Yazı tipi kılavuzunda listelenen yazı tiplerinden birine güncelleyebilir misiniz? Teşekkürler!"

Çalışan-yönetici geri bildirim örnekleri

Yöneticinize geri bildirim vermek mi? Evet, bu da var! Bu tek yönlü bir yol değildir.

Net yönlendirme eksikliği

"Bazen hangi görevlere öncelik vermem gerektiğini bilemiyorum. Daha iyi odaklanabilmem için proje hedefleri hakkında daha fazla netlik sağlayabilir miyiz?"

Mikro yönetim

"Yeni robotik projesini bağımsız olarak üstlenmek isterim. Zaman çizelgesiyle ilgili endişeleri anlıyorum ve bekleneni teslim etmeye kararlıyım. İlerleme hakkında sizi bilgilendirmek için haftalık güncelleme görüşmeleriyle uyumlu çalışmayı sağlayacağım. "

Yetersiz destek

"İhtiyacım olan kaynaklara erişemiyorum. Birlikte çözümler veya daha iyi araçlar bulmak için çalışabilir miyiz?"

Haksız iş yükü dağıtımı

"İş arkadaşlarımdan daha fazla görev üstlendiğimi fark ettim. İşlerin dengeli bir şekilde yürümesi için iş yükünü yeniden değerlendirebilir miyiz? Takımın işleyişinde bir engel olmak istemem. "

Seyrek geri bildirim

"İşimle ilgili daha düzenli geri bildirim almak isterim. Bu, yolumdan sapmamamı ve neleri geliştirmem gerektiğini bilmemi sağlıyor. "

Takdir eksikliği

"Son zamanlarda, işim nadiren takdir edildiği için biraz cesaretim kırıldı. Bu yüzden, daha fazla öne çıkmak için bana bazı önerilerde bulunabilirseniz çok sevinirim. Ayrıca, burada herhangi bir ödül ve takdir programı olup olmadığını ve bu programlara nasıl katılabileceğimi öğrenmek istiyorum. "

Belirsiz iletişim

"Geçen Cuma gönderdiğiniz e-posta özeti doğru bir şekilde aktarılmamış. Bu kampanyada karışıklığı önlemek için daha ayrıntılı bir özet hazırlayabilir misiniz?"

Eşler arası geri bildirim örnekleri

Bazen geri bildirim takım içinden gelir. İşte meslektaşlarınızın herhangi bir garip durum yaratmadan yapıcı eleştiri sunmanın yolları:

İşbirliği eksikliği

"İşbirliği yapmamız gereken görevleri tek başına yaptığını fark ettim. Tüm ağır işi senin yapman gerektiğini düşündürmedim umarım. İşi adil bir şekilde bölüşmek için daha sık görüşebilir miyiz?"

Olumsuz tutum

"Merhaba, son zamanlarda toplantılardaki yorumlarının biraz olumsuz olduğunu fark ettim. Bu, takımın moralini etkiliyor. İşleri daha olumlu tutmak için birlikte çalışabilir miyiz?"

Kaçırılan son tarihler

"Merhaba, son teslimatında birkaç teslim tarihini kaçırdığını fark ettim. Ben veya diğer takım üyeleri sana yardımcı olabilir miyiz? Mevcut ş akışında herhangi bir sorunla karşılaşırsan bana haber ver."

İletişim kopukluğu

"Bildiğiniz gibi, bugün önemli bir paydaş toplantımız vardı. Sunum için bazı önemli verilere ihtiyacım olduğu için dün sizi aramaya ve mesaj atmaya çalıştım, ancak ofiste değildiniz. İşlerimizi daha iyi planlayabilmemiz için lütfen önceden müsait olmadığınızı bildirir misiniz?"

Sınırları aşmak

"Üzerinde çalıştığım sunumda değişiklikler yaptığınızı gördüm. Fikirlerinizi takdir ediyorum, ancak sunumu düzenlemek yerine benimle paylaşsaydınız daha iyi olurdu. Gelecekte daha yakın bir şekilde koordinasyon sağlayarak uyumumuzu ve çakışmaları önlemek istiyorum. "

Girişim eksikliği

"Beyin fırtınası oturumlarımızda nadiren konuştuğunuzu fark ettim. Kampanya için soru sormaktan veya fikir önermekten çekinmeyin. Katkılarınızın gerçek değer katacağına eminim!"

Taahhütlere uymama

"Çalıştığınız sosyal medya raporunun geçen haftadan beri beklemede olduğunu fark ettim. Bugün bir araya gelip bu görevi ve gelecekteki görevleri nasıl hızlandırabileceğimizi konuşalım."

Müşteri geri bildirimi örnekleri

Müşteriler de geri bildirim sağlar; bazen bu geri bildirimler hoş olmayabilir, ancak bir ürün veya hizmetin kalitesini artırmak için yararlıdır.

Kötü müşteri hizmetleri

"Konuştuğum temsilci yardımcı olmadı. Şirketinizden daha iyi destek bekliyordum."

Ürün sorunları

"10 beden sipariş ettim ama 8 beden geldi. Değiştirme veya para iadesi yapabilir misiniz?"

Yavaş yanıt süresi

"Takımınız sorunuma yanıt vermekte çok uzun sürdü. Umarım bir dahaki sefere yanıt daha hızlı olur. "

Fiyatlandırma belirsiz

"Web sitenizde, ürününüz için ücretsiz deneme dönemi olduğu yazıyor. Ancak deneme sürümünü seçtiğimde ödeme yapmam istendi. İnsanların kafası karışmasın diye fiyatlandırma ve ücretsiz deneme sürecini daha iyi bir şekilde belgelendirebilir misiniz?"

Takip yok

"Sorunumu bildirdikten sonra kimse geri dönüş yapmadı. Daha iyi iletişim, müşteri memnuniyetini artıracaktır."

Karmaşık kullanıcı deneyimi

"Web sitesinin kullanıcı deneyimi çok karmaşık ve ihtiyacım olanı bulmak zor. Tasarımın basitleştirilmesi kullanılabilirliği artıracaktır."

Ürün kusuru

"Aldığım ürün kusurlu ve bu ikinci kez oluyor. Para iadesi konusunda bana yardımcı olur ve gelecekteki müşterileriniz için kalitenizi artırmaya çalışırsanız çok sevinirim."

Yönetici ve takım geri bildirim örnekleri

Bazen tüm takıma geri bildirim vermeniz gerekir. Bu tür durumlarda size yardımcı olacak birkaç örnek:

İşbirliği eksikliği

"Son zamanlarda bu takımda takım çalışması ve işbirliğinde bir düşüş fark ettim. Hedeflerimize ulaşmak için daha fazla iletişim kurmaya ve birlikte çalışmaya özen gösterelim. "

Yaratıcılık eksikliği

"Takımın problem çözme yaklaşımı son zamanlarda biraz öngörülebilir hale geldi. Beyin fırtınası oturumlarında daha yaratıcı çözümler görmek istiyorum. "

Düşük performans

"Takımın performansı son çeyrekte düştü. Engellerin nerede olduğunu ve nasıl iyileştirebileceğimizi belirleyelim."

Kaçırılan son tarihler

"Birkaç teslim tarihini kaçırdık ve bunun nedeninin önceliklerin net olmaması olduğunu düşünüyorum. Hedefe ulaşmak için daha spesifik hedefler belirleyelim."

Düşük moral

"Moralde bir düşüş var. Bir sorun varsa, takım olarak çözebilmemiz için sizden haber almak istiyorum."

Ayrıca okuyun: Müşteri veya Çalışan Memnuniyetini Artırmak için Geri Bildirim Döngülerini Ustaca Kullanma

Daha iyi geri bildirim için ClickUp şablonlarını kullanma

Gerçekçi olalım, geri bildirim vermek zor olabilir. Ancak doğru geri bildirim araçlarına sahip olmak bunu kolaylaştırır. ClickUp'ın Çalışan Geri Bildirim Şablonu, geri bildirim toplama sürecine yapı ve netlik kazandırır.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Çalışan Geri Bildirim Şablonu ile önemli çalışan geri bildirimlerini toplayın

Bu şablon, takımınızın geri bildirim deneyimini nasıl iyileştirmeye yardımcı olur?

Tutarlı, rehberli konuşmalar : Şablon, performans içgörülerinden gelecek hedeflerine kadar geri bildirimin anahtar alanları kapsamasını sağlayan ipuçları sunarak her geri bildirim oturumunun kapsamlı ve dengeli olmasını sağlar

Kolaylaştırılmış geri bildirim toplama: Takım genelinde geri bildirimleri tek bir tutarlı biçimde kolayca toplayarak, yanlış anlaşılmaları azaltın ve herkesin görüşlerinin belgelenip eyleme geçirilebilir olmasını sağlayın

Bu şablon, tüm yanıtları tek bir merkezi yerde düzenlemenize yardımcı olur. Takip işlemlerini kolaylaştırır ve zaman içindeki kalıpları izlemenize yardımcı olarak takımınızın sürekli gelişimini destekler.

Daha resmi bir değerlendirme zamanı geldiğinde, ClickUp'ın Performans Değerlendirme Şablonunu inceleyin. Bu şablon, çalışan geri bildirim sürecini daha sorunsuz hale getirir ve başarılardan iyileştirilmesi gereken alanlara kadar her önemli konunun ele alınmasını sağlar.

Olumsuz geri bildirim, büyük ve korkutucu bir canavar değildir. Sadece büyüme için bir araçtır. Yönetici-çalışan, çalışan-çalışan veya hatta müşteri geri bildirimi olsun, hedef her zaman aynıdır: iyileştirme.

Olumsuz geri bildirim nasıl yapıcı bir şekilde verilir?

İK uzmanları, takım liderleri ve yöneticiler için anahtar, sadece ne söylediğiniz değil, nasıl söylediğinizdir. Olumsuz çalışan geri bildirimlerini yapıcı bir şekilde vermeyi ve ClickUp gibi araçların bu süreci nasıl daha sorunsuz, verimli ve üretken hale getirebileceğini inceleyelim.

Kişiye değil, davranışa odaklanın

Kişiyi eylemden ayırın. "Sen her zaman dağınıksın" demek yerine, "Proje dosyaları doğru şekilde düzenlenmemişti, bu da gecikmelere neden oldu" deyin. Bu, geri bildirimin kişisel bir saldırı gibi algılanmasını önler.

Çözüm odaklı olun

İyileştirme için uygulanabilir adımlar önerin. Örneğin, bir çalışan teslim tarihlerini kaçırıyorsa, zaman yönetimi araçları veya teknikleri önererek işlerini zamanında yapmasına yardımcı olun.

Çalışana "Son teslim tarihlerine daha tutarlı bir şekilde uymak için neyin yardımcı olabileceğini düşünüyorsun?" diye sorarak çözüme dahil edin

Takip edin ve destek sunun

Geri bildirim konuşma ile bitmez. Sürekli destek sunun ve ilerlemeyi takip edin. Bu, geri bildirim alan kişiye sadece kusurlarını belirtmekle kalmayıp, onların gelişmesine de önem verdiğinizi gösterir.

ClickUp'ı kullanarak olumsuz geri bildirimleri izleyin ve yönetin

ClickUp, geri bildirimleri yönetmeyi ve izlemeyi sadece basit değil, aynı zamanda verimli hale getiren bir dizi özellik sunar. ClickUp'ın araçlarını kullanarak yapıcı olumsuz geri bildirim sanatında ustalaşmanın yollarını aşağıda bulabilirsiniz:

Geri bildirim toplamak için formlar

ClickUp Formları, takım üyelerinden veya müşterilerden yapılandırılmış bir şekilde geri bildirim toplamanıza yardımcı olur. Bu, tüm geri bildirimleri tek bir yerde toplamanızı sağlayarak önemli bilgileri kaçırmamanızı sağlar.

ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonunu kullanarak performans, iletişim veya takım çalışması gibi belirli geri bildirim alanlarını hedefleyen özel formlar oluşturun. Bu sayede geri bildirimleri daha etkili bir şekilde filtreleyebilir ve ele alabilirsiniz.

Takımınız için tüm geri bildirimleri kaydetmek ve izlemek için ClickUp'ın Geri Bildirim Formu Şablonunu deneyin

Geri bildirimleri tek bir yerde derlemek için belgeler

ClickUp Belgeleri ile tüm geri bildirimleri tek bir erişilebilir belgede derleyebilirsiniz. Her çalışan veya proje için geri bildirimleri izlemek için kullanın, böylece performans değerlendirmeleri veya takipler sırasında geçmiş tartışmalara kolayca başvurabilirsiniz.

Geri bildirim üzerine harekete geçmek için görevler ve hedefler

ClickUp Görevleri ile geri bildirimleri eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilirsiniz. Geri bildirim verdikten sonra, çalışanın üzerinde çalışması gereken açık eylem öğeleri içeren bir hedef oluşturun. İlerlemeyi takip edin ve düzenli olarak kontrol ederek sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlayın.

ClickUp Hedefleri ile geri bildirimleri kullanarak hedefler belirleyin ve izleyin

Geri bildirim yazmak için ClickUp Brain

Geri bildirim için doğru kelimeleri bulmak zor olabilir. ClickUp Brain ile düşünceli ve yapıcı geri bildirimler yazmanıza yardımcı olabilir. Bu özellik, geri bildiriminizi çözüm odaklı ve çatışmacı olmayan bir şekilde çerçevelemenize yardımcı olabilir.

Gündelik geri bildirim konuşmaları için sohbet görünümü

Bazen geri bildirimlerin resmi olması gerekmez. ClickUp'ın Sohbet Görünümü ile daha küçük geri bildirimler hakkında hızlı ve rahat konuşmalar yapabilirsiniz. Bu, resmi toplantıların baskısını azaltır ve iletişimin akışını sağlar.

ClickUp Sohbet'i kullanarak gerçek zamanlı işbirliği yapın ve görevlerinizi ve konuşmalarınızı tek bir yerde tutun

Çeşitli geri bildirim alanlarını ayırt etmek için özel alanlar

ClickUp'ta Özel Alanlar'ı kullanarak geri bildirimleri iletişim, zaman yönetimi veya takım çalışması gibi kategorilere göre etiketleyin. Bu, takip görüşmeleri sırasında belirli geri bildirim noktalarını filtrelemek ve ele almak için kolaylık sağlar.

Hızlı notlar için not defteri

ClickUp Not Defteri, geri bildirim konuşmaları sırasında hızlı konuşma noktalarını veya eylem öğelerini not almak için mükemmeldir. Artık tartıştıklarınızı hatırlamak için uğraşmanıza gerek yok!

Geri bildirim kültürünü geliştirmek için ClickUp kullanmanın avantajları

Yapıcı eleştiri kültürü oluşturmak zaman alır, ancak ClickUp bunu çok daha kolay hale getirir. Geri bildirimleri yönetmek için ClickUp'ı kullanmanın bazı anahtar avantajları şunlardır:

Şeffaflık : ClickUp'ı kullanarak olumlu ve olumsuz tüm geri bildirimleri izleyerek, açıklık kültürünü oluşturursunuz. Herkes ne beklendiğini bilir ve iyileştirme yolunda ilerlemelerini görebilir.

Verimlilik : E-postaları veya dağınık notları taramak yerine, uygulama tüm geri bildirimleri tek bir merkezi alanda saklar. Bu sayede hiçbir şey kaybolmaz ve gerektiğinde geçmiş geri bildirimlere hızlıca erişebilirsiniz.

Eyleme geçirilebilir içgörüler : Hedefler ve Özel Alanlar gibi özellikleriyle ClickUp, geri bildirimleri net ve eyleme geçirilebilir adımlara dönüştürmenize yardımcı olur. Çalışanlar ilerlemelerini kolayca takip edebilir ve işlerinin zaman içinde nasıl geliştiğini görebilir.

İletişimde iyileştirme : İster resmi ister gayri resmi olsun, ClickUp geri bildirim vermek için birden fazla kanal sunarak iletişimin net ve sürekli olmasını sağlar. Sohbet Görünümü ve Formlar gibi araçlarla, duruma göre geri bildirim yönteminizi ayarlayabilirsiniz.

İşbirliği ve hesap verebilirlik : ClickUp'ın paylaşılan belgeler ve izleme özellikleri ile geri bildirimler üzerinde işbirliği yapmak ve iyileştirme için ortak bir plan oluşturmak çok kolaydır. Ayrıca, verilen geri bildirimlerin takibinden hem yöneticiler hem de çalışanlar sorumlu tutulur.

Moralinizi yükseltin: Yapıcı geri bildirim, özellikle iyileştirmeleri izlemeyi kolaylaştıran bir araçla birlikte kullanıldığında, morali yükseltebilir. Çalışanlar, geri bildirimlerinin ciddiye alındığını ve üzerine harekete geçildiğini gördüklerinde, gelişim yolculuklarında daha fazla destek gördüklerini hissederler.

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak geri bildirimleri sistematik bir şekilde belgelendirin ve analiz edin

Olumsuz geri bildirim verirken kaçınılması gereken zorluklar ve tuzaklar

Olumsuz ve yapıcı geri bildirim vermek, köpekbalıklarıyla dolu bir havuzun üzerinde ip cambazlığı yapmak gibi hissettirmek zorunda değildir! Doğru yapıldığında, performansı artırabilir, büyümeyi teşvik edebilir ve daha güçlü ilişkiler kurabilir. Ancak kötü bir şekilde sunulursa, felakete davetiye çıkarır.

Öyleyse, yapıcı geri bildirim vermenin zorluklarını nasıl aşabileceğinizi ve bu süreçte sık karşılaşılan bazı tuzaklardan nasıl kaçınabileceğinizi keşfedelim.

Kötü verilen geri bildirimin karanlık yüzü

Gerçeği kabul edelim, kimse olumsuz geri bildirimleri, sanki karnına yumruk yemiş gibi hissettiğinde hoş karşılamaz. Geri bildiriminizi yapıcı bir şekilde iletmezseniz, şunlar olabilir:

Motivasyonun kırılması : Olumlu bir yönü olmayan aşırı eleştiri mi? Bu, birinin motivasyon ateşine soğuk su dökmek gibidir. Kişi cesaretlendirilmek yerine yenilgiye uğramış hissedebilir

İlişkilere zarar verme : Geri bildirim çok sert veya suçlayıcı olursa, çalışanlarınızla ilişkinizi zorlayabilir. Verimli konuşmalar için güven anahtardır!

Verimlilikte düşüş: Çalışanlar sorunu nasıl çözeceklerini bilmezlerse, neyin yanlış gittiğini anlamaya çalışırken zaman kaybederler ve bu da performanslarını düşürebilir

Geri bildirim becerilerinizi nasıl geliştirebilirsiniz?

Artık yapılmaması gerekenleri bildiğimize göre, olumsuz geri bildirim verirken yapılması gerekenlere odaklanalım.

Zamanlama anahtardır : Yıllık değerlendirme toplantısını beklemeyin. Geri bildirim zamanında ve son eylemlerle bağlantılı olmalıdır. Örneğin, Sarah geçen Salı bir hata yaptıysa, bunu hemen ardından ele alın. Böylece, hatası henüz hafızasında tazedir ve düzeltmesi daha kolay olur.

Belirsiz olmaktan kaçının : Spesifik olun. "İyi yapmıyorsun" demek yerine, "Son iki proje teslim tarihini kaçırdığını fark ettim ve bu durum takımın ilerlemesini etkiliyor" deyin

Tartışmaya açık olun : Geri bildirim tek taraflı bir konuşma değildir; bir konuşmadır. Düşüncelerinizi paylaştıktan sonra, "Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz?" veya "Bunu iyileştirmek için ne yapılabilir?" gibi sorular sorun. Bu, çatışmadan çok işbirliğine dayalı bir iki yönlü konuşmanın kapısını açar.

Olumsuz veya sert olmayın: Olumsuz geri bildirim verirken sıkça yapılan bir başka hata, yalnızca kusurları belirtmektir. Bu, cesaret kırıcı olabilir. Bu nedenle, dengeli bir bakış açısı sağlamak için güçlü yanları da vurgulamak önemlidir.

Dahi sandviç yöntemini uygulayın . Olumsuz geri bildirim, her iki tarafta da biraz olumlu geri bildirim ile daha kolay kabul edilir. İyi yaptıkları bir şeyle başlayın, ardından sorunu belirtin ve olumlu bir notla bitirin. Örnek: "Takımı organize etmekte harika bir iş çıkardın, ancak raporların biraz geç geldiğini fark ettim. Bu süreci hızlandırmak için bazı stratejiler üzerinde çalışalım. Genel olarak, bunu başaracak becerilere sahip olduğunu biliyorum!"

Geri bildirimde kültürel farklılıkları aşma

İşte işlerin biraz karmaşıklaştığı nokta: farklı kültürler, geri bildirimi farklı şekillerde ele alır. Bir kişi için işe yarayan bir şey, başka bir kişi için işe yaramayabilir, bu nedenle bu nüanslara dikkat etmek önemlidir.

Doğrudan ve dolaylı geri bildirim : Batı kültürlerinde insanlar doğrudan geri bildirimi takdir eder. Neyin yanlış gittiğini tam olarak bilmek isterler, lafın dolanmasına gerek yoktur. Ancak Asya veya birçok Latin Amerika ülkesi gibi diğer kültürlerde, birini utandırmamak için geri bildirim daha ince bir şekilde verilir. Hedef kitlenizi tanıyın ve tarzınızı ona göre ayarlayın!

Gizli ve açık geri bildirim : Bazı kültürler (ve hatta bazı bireyler) : Bazı kültürler (ve hatta bazı bireyler) geri bildirimi gizli olarak almayı tercih eder. Yüksek bağlamlı bir kültürden gelen bir takımla çalışıyorsanız, eleştirilerinizi kapalı kapılar ardında tutun.

Hiyerarşi ve güç mesafesi: Güç mesafesinin yüksek olduğu kültürlerde (Asya gibi), çalışanlar üstlerine geri bildirim vermekten veya eleştirilere açıkça yanıt vermekten çekinebilirler. Bu durumlarda, sözlerinize çok dikkat edin ve kimseyi rahatsız etmeden açık diyalogu teşvik edin.

Ayrıca okuyun: Müşteri Geri Bildirimlerini Analiz Etme ve Başarıya Ulaşma

Olumsuz Geri Bildirimleri Büyüme Fırsatlarına Dönüştürün

Etkili olumsuz geri bildirim, büyümeyi teşvik etmek ve performansı iyileştirmek için çok önemlidir. Takım toplantılarında kaçırılan son tarihler, iletişim sorunları veya diğer performans eksikliklerini ele alırken, somut örnekler kullanın, olumlu bir tutum sergileyin ve uygulanabilir çözümler sunun.

Geri bildirimle birlikte olumlu pekiştirmeyi de dahil etmek, konuşmanın destekleyici olmasını sağlar. Takım toplantıları, kapsamlı bir yaklaşım oluşturmak için olumlu ve olumsuz geri bildirimleri dengelemek için ideal bir ayardır.

Bu nedenle, olumsuz geri bildirim vermekten kaçınmayın; bunun yerine, geri bildirim sanatında ustalaşın. Doğru müdahale, takımınızı güçlendirecektir.

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