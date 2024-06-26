Geri Bildirim Sandviçi Yöntemini Kullanma

Takım üyelerinizden biri olan Ashley, sunumuna tüm kalbini koydu, ancak sunumu iyi yapamadı. Yöneticisi olarak, geri bildiriminizi verirken neyin yanlış gittiğini işaret edebilir veya çabalarını takdir edebilirsiniz. İlk yaklaşım Ashley'i büyük olasılıkla cesaretini kırarken, ikinci yaklaşım onu bir dahaki sefere daha iyisini yapmak için motive edecektir.

Geri Bildirim Sandviçi Yöntemi'nin özü budur: Sürekli iyileştirme.

Bu yaklaşım, yapıcı geri bildirimin gücünü kullanarak beceri gelişimini hızlandırır ve çalışanların işyerindeki beklentileri daha iyi anlamalarına yardımcı olur.

Bir yönetici veya lider olarak, geri bildirimin tutarlı ve yapıcı bir şekilde verilmesini sağlamak sizin için çok önemlidir. Geri Bildirim Sandviçi Yöntemi, yapıcı geri bildirimi düşünceli bir şekilde iletmenize yardımcı olabilecek etkili bir araçtır.

Bu makalede, Geri Bildirim Sandviçi Yöntemi, önemi ve nasıl kullanıldığı açıklanmaktadır.

Geri Bildirim Sandviçini Anlamak

"Övgü sandviçi" olarak da bilinen Geri Bildirim Sandviçi, iki kat olumlu geri bildirim arasında yapıcı eleştiriler sunmayı içeren bir geri bildirim tekniğidir.

Bu yaklaşım, kişinin güçlü yönlerini veya başarılarını takdir ederek olumlu bir not vermekle başlar. Ardından yapıcı geri bildirimler gelir ve kişinin değerini ve potansiyelini pekiştirmek için başka bir olumlu ifadeyle sona erer. Kapanışta verilen olumlu not, alıcının öğrenme ve gelişme motivasyonunu sağlar.

Geri bildirim sandviçi, güven duygusu oluşturur ve rahat bir ortam yaratır. Ayrıca, çalışanların yapıcı eleştirilere daha açık olmalarını ve gelecekteki örneklerde proaktif olarak geri bildirim istemeyi teşvik eder.

Biliyor muydunuz? Olumlu övgüler ekmeği, olumsuz geri bildirimler ise dolguyu temsil ettiği için bu yönteme "Geri Bildirim Sandviçi" adı verilmiştir.

Geri Bildirim Sandviçinin Avantajları ve Dezavantajları

Geri Bildirim Sandviçi yöntemi son zamanlarda çok olumsuz tepkiler almaktadır. Birçok lider, olumlu geri bildirimlerin içine gömülü olumsuz geri bildirimlerin "karışık sinyaller" gönderdiğini veya genellikle "çeviride kaybolduğunu" savunmaktadır.

Bu yöntemin avantajlarını ve dezavantajlarını gözden geçirerek en iyi şekilde yararlanalım.

Avantajlar Dezavantajlar Geri bildirime karşı alıcı olmayı artırır Geri bildirimde netlik eksikliği Motivasyonu ve morali artırır Zorlama övgüler veya samimiyetsiz övgüler Destekleyici ve işbirliğine dayalı bir ortam yaratır Manipülasyon endişeleri Çatışma ve gerginliğin azalması Geri bildirim sağlayıcıyı korumaya odaklanın

Şimdi bunları ayrıntılı olarak inceleyelim.

Geri Bildirim Sandviçi'nin avantajları

Geri bildirim sandviçinin tablo halinde özetlenen anahtar avantajları şunlardır:

Geri bildirime karşı daha fazla açık olma

Geri Bildirim Sandviçi Yöntemi, psikolojik bir tampon oluşturarak alıcının yapıcı eleştirileri işleme yeteneğini geliştirir. Bu yaklaşım, hedefin alıcıyı eleştirmek veya küçümsemek değil, onların büyümesine ve kendi becerilerini geliştirmesine yardımcı olmak olduğunu garanti eder.

Motivasyon ve moral artışı

Samimi olumlu geri bildirimler güçlü bir motivasyon kaynağıdır. Çalışanların güçlü yönlerini ve başarılarını takdir ederek, çabalarını onaylar ve takım için değerlerini pekiştirirsiniz.

Çalışanların güçlü yönlerini tanımak, onların hangi alanlarda başarılı olduklarını belirlemelerine ve bu güçlü yönlerini iyileştirilmesi gereken alanlarda kullanmalarına yardımcı olur. Bu güçlenme ve öz yeterlilik duygusu, motivasyonu ve morali artırır.

İşbirliği ortamı oluşturur

Geri Bildirim Sandviçi'nin olumlu ve samimi üslubu, destekleyici ve işbirliğine dayalı bir ortam yaratır. Bu yaklaşım aynı zamanda güven ve uyum sağlar, açık ve dürüst iletişimin temelini oluşturur.

Ayrıca, geri bildirimi olumlu bir şekilde çerçevelemek, dinleyicinin daha alıcı ve katılımcı olmasına sonuçlanır.

Çatışma ve gerginliğin azalması

Geri Bildirim Sandviçi Yöntemi, özellikle hassas bir konu hakkında olumsuz geri bildirim verirken, doğrudan eleştiriden kaynaklanan savunmacı tavırları, öfkeyi veya hayal kırıklığını azaltmaya yardımcı olur.

Bu yaklaşım, alıcının dikkatle dinlemesini ve geri bildirimi objektif bir şekilde değerlendirmesini sağlayarak, duygusal yükü daha az olan bir iletişim kurulmasını sağlar. Bu sayede, her iki taraf da çözüm bulabilir ve olumlu sonuçlar elde edebilir.

Yönetimsel, fonksiyonel ve takım içi kapasiteye ilişkin geri bildirimlerin yanı sıra, liderlik düzeyinde geri bildirim sandviçinin faydaları şunlardır: İstenen davranışları pekiştirir: Liderler, belirli olumlu eylemleri ve sonuçları vurgulayarak çalışanları bu davranışları tekrarlamaya ve sürdürmeye teşvik eder. Bu, geri bildirim organizasyonun hedefleriyle uyumlu olduğunda özellikle etkilidir

Çalışan gelişimi: Geri Bildirim Sandviçi, yapıcı geri bildirim için olumlu bir çerçeve sunarak güveni sarsmadan büyümeyi teşvik eder. Ayrıca, öz farkındalığı artırır ve çalışanları kendi gelişimlerinin sahipliğini üstlenmeye teşvik eder

Gelişmiş takım dinamikleri: Bu yöntem, takım üyeleri arasında işbirliği, güven ve açık iletişim kurmada büyük rol oynayan destekleyici bir unsur içerir.

Geri Bildirim Sandviçi Yönteminin dezavantajları ve eleştirileri

Geri Bildirim Sandviçi yaklaşımıyla ilgili bazı dezavantajlar ve eleştiriler aşağıda belirtilmiştir.

Netlik eksikliği

Geri bildirim, olumsuz eleştirileri ve olumlu yorumları net bir şekilde aktarmazsa, bu yöntem hiçbir fayda sağlamaz. Bu durum özellikle aşağıdaki durumlarda sorun yaratır:

İyileştirilmesi gereken alan önemlidir: Ana mesaj övgülerin altında kalırsa, alıcı anahtar noktayı kaçırabilir veya sorunun ele alınmasının önemini hafife alabilir

Alıcı bu biçimdeki geri bildirim almaya alışkın değildir: Bazı kişiler, özellikle daha doğrudan bir yaklaşıma alışkınlarsa, olumlu ifadelerin kafa karıştırıcı veya yanıltıcı bulabilirler

Algılanan sahtecilik

Geri Bildirim Sandviçi'nin olumsuz yönlerinden biri, zoraki övgülerdir. Olumlu geri bildirim zoraki veya samimiyetsiz gelirse, alıcılar kendilerini manipüle edilmiş veya küçümsenmiş hissedebilir ve bu da kızgınlık ve güvensizliğe yol açabilir. Söyleyecek olumlu bir şey bulmakta zorlanıyorsanız, bu durum Geri Bildirim Sandviçi Yöntemi'nin bu durumda en uygun yaklaşım olmadığını gösterir.

Manipülasyonla ilgili endişeler

Bazı eleştirmenler, Geri Bildirim Sandviçi'nin manipülatif olduğunu savunur. Bu yöntem, övgü ile eleştirinin etkisini yumuşatmaya çalışır. İlk birkaç sefer işe yarayabilir, ancak sık sık tekrarlandığında çalışanlar bu yaklaşıma karşı daha alaycı veya güvensiz hale gelebilir.

Geri bildirim sağlayıcı ve geri bildirim alıcı

Geri Bildirim Sandviçi, çalışanlara net eylem noktaları sunmak yerine, geri bildirim sağlayıcının olumsuz geri bildirim vermekten rahatsızlık duymasını önlediği için sıklıkla eleştirilir.

Bu eleştiriler ve dezavantajlar gerçek endişeler olsa da, etkili bir uygulama ve dikkatli bir yaklaşım şüphesiz hepsini ortadan kaldıracaktır. Bunu akılda tutarak, Geri Bildirim Sandviçi Yöntemini iş yerinizde nasıl uygulayabileceğinize bakalım.

Geri Bildirim Sandviçi Nasıl Kullanılır?

Geri Bildirim Sandviç Yöntemi'ni kullanırken sunum, tonlama ve ifade gibi çeşitli faktörler dikkate alınmalıdır.

Etkili bir geri bildirim oturumu oluşturmanın ilk adımı, bu süreçte sözsüz iletişimin ince ama güçlü rolünü anlamaktır.

Geri Bildirim Sandviçi sırasında sözsüz iletişimin incelikleri

Sözsüz ipuçları, mesajınızın nasıl algılandığı konusunda çok önemli bir rol oynar. Vücut diliniz ve ses tonunuz sözlerinizle uyumlu değilse, iyi hazırlanmış bir mesaj bile kolayca yanlış anlaşılabilir.

Geri Bildirim Sandviçi sunarken, beden diliniz ve ses tonunuzla sıcaklık, yaklaşılabilirlik ve saygı yansıtmaya çalışın. İşte bazı anahtar sözsüz unsurların ve bunların etkili bir şekilde nasıl kullanılacağının bir özeti:

Göz teması kurun: Konuşma boyunca düzenli aralıklarla göz teması kurun. Bu, konuşmaya odaklandığınızı, ilgilendiğinizi ve kendinizi adadığınızı gösterir

Açık bir vücut dili kullanın: Dikkatinizi göstermek için hafifçe öne eğilin ve ilgisiz veya onaylamadığınızı ifade eden geriye yaslanmaktan kaçının. Açık bir vücut dili daha davetkar bir atmosfer yaratır ve alıcının yanıtına açık olduğunuzu gösterir

Sakin ve cesaret verici bir ses tonu kullanın: Sert veya küçümseyici bir ses tonundan kaçınarak sakin ve ölçülü bir şekilde konuşun. Konuşmayı ilgi çekici hale getirmek için ses tonunuzu değiştirin. Alıcının gelişme yeteneğine olan inancınızı yansıtmak için cesaret verici bir ses tonuyla konuşmak çok önemlidir

Unutmayın, sözsüz ipuçlarınız geri bildirimin destekleyici ve yapıcı doğasını pekiştirmelidir.

Girişkenlik ve Geri Bildirim Sandviçi Yöntemi üzerindeki etkisi

Kendinden emin olmak, yapıcı geri bildirimin gölgede kalmamasını veya sulandırılmamasını sağlar. Geri Bildirim Sandviçi'nin olumlu çerçeveleme ile kendinden emin tavırları dengelemek, iyi karşılanan ve etkili geri bildirimler vermek için hassas ancak gerekli bir eylemdir.

Geri Bildirim Sandviçi'ne kararlılığı dahil etmek size şunları yapma olanağı sağlar:

Güvenilirlik oluşturun: Güvenilir ve güvenilir bir geri bildirim kaynağı olarak algılanacaksınız

Saygılı bir üslup kullanın: Kısa eksiklikleri belirtirken bile, kendinden emin bir tavır sergilemek profesyonelliğinizi korumanıza ve karşı tarafa saygılı davranmanıza yardımcı olur

Netlik sağlayın: Alıcı, iyileştirilmesi gereken alanları ve beklenen değişiklikleri açıkça anlayacaktır

Mesajı vurgulayın: Kendinden emin olmak, dinleyicinin geri bildirimi kabul etme ve iyileştirme için harekete geçme olasılığını artırır

Geri Bildirim Sandviçini başarıyla uygulamak için gerekli ipuçları ve uygulamalar

Sözsüz ipuçlarını, dolaylı iletişimi ve kendinden emin tavırları iyi kavrayarak, geri bildirim sandviçiniz artık güçlü bir başlangıç yapmaya hazır. Birkaç önemli ipucu ve uygulamayla geri bildirim sisteminizi güçlendirelim.

İpucu #1: Samimi ve spesifik övgü

Olumlu geri bildirimler samimi ve spesifik olmalıdır. Genel övgüler, sizin tarafınızdan faiz eksikliğini gösterir ve genellikle alıcıyı değersiz ve küçümsenmiş hissettirir. Bunun yerine, gerçekten takdir ettiğiniz belirli eylemler, davranışlar veya sonuçlara odaklanın. Bu, onların moralini, motivasyonunu ve özgüvenini artırmaya yardımcı olacak ve takip eden yapıcı geri bildirimler için daha alıcı bir ortam yaratacaktır.

Övgülerinizi hazırlarken şu unsurları gözden geçirin ve dahil edin:

Etki: Alıcının eylemleri takım, proje veya kuruluş üzerinde olumlu bir etki yarattı mı?

Girişim: Alıcı, görevlerinin ötesinde bir şey yaptı mı?

Beceri ve yetenekler: Alıcı, takdir edilmeyi hak eden belirli bir beceri veya yetenek sergiledi mi?

Çaba ve iyileştirme: Alıcı, bir görev veya proje için çok çaba harcadı mı veya belirli bir alanda iyileşme gösterdi mi?

Belirli geri bildirimler ve samimi övgüler sunarak, alıcıya katkılarını ve çabalarını değer verdiğinizi gösterirsiniz. Bu ayrıntıları derlemek genellikle biraz zaman alır ve inceleme için önceden plan yapmak en iyisidir. Bu tür geri bildirimleri yazarken, ClickUp Belgeleri gibi araçlar geri bildirim sürecinizi hem kalite hem de zaman açısından dönüştürmenize yardımcı olabilir.

Somut bir eylem planı oluşturun, geri bildirim sandviçleri tasarlayın, her bakış açısını belgelendirin ve ClickUp Belgeleri ile geri bildirim oturumları sırasında kayıtları zahmetsizce paylaşın

ClickUp Docs, zengin düzenleme özellikleriyle anahtar noktaları vurgulamanızı sağlayan bir dokümantasyon aracıdır. Bu aracı kullanarak net eylem planları geliştirin ve performans iyileştirmeyle ilgili görevleri çalışanlarınıza anında delege edin.

ClickUp Belgeleri, geri bildirim toplantısı için referans noktası olarak işlev görürken, ClickUp Brain'i kullanarak toplantı özetini oluşturun, böylece anahtar noktalar ileride başvurmak üzere iyi bir şekilde belgelenmiş olur.

İpucu #2: Uygulanabilir öneriler içeren yapıcı eleştiri

Yapıcı geri bildirim, iyileştirilmesi gereken alanları ele alma ve alıcıyı büyümeye yönlendirme fırsatıdır. Ancak, bu düzeltici geri bildirimin gerçekten etkili olabilmesi için, geri bildirimin eyleme geçirilebilir olması gerekir.

Uygulanabilir öneriler, alıcıya iyileştirme için bir yol haritası sunar. Yapıcı eleştirilerinizi nasıl uygulanabilir hale getirebileceğinizi aşağıda bulabilirsiniz:

Belirgin ve hedef odaklı olun: Değişmesini istediğiniz davranış veya eylemi tam olarak belirtin

Gözlemlenebilir davranışlara odaklanın: Alıcının niyetleri veya motivasyonları hakkında varsayımlarda bulunmaktan kaçının ve gözlemlediklerinize ve deneyimlediklerinize sadık kalın

Somut çözümler sunun: Sadece sorunu belirtmek yerine, olası çözümler veya stratejiler önerin

SMART yapın: Mümkün olduğunca S pesifik, M ölçülebilir, A ulaşılabilir, R ilgili ve T zaman sınırlı Mümkün olduğunca önerilerinizi SMART yapın pesifik,ölçülebilir,ulaşılabilir,ilgili vezaman sınırlı

İşbirliği yapın: Alıcıyı olası çözümler hakkında bir tartışmaya dahil edin. Onların görüş ve fikirlerini alın. Bu işbirliğine dayalı yaklaşım, daha yaratıcı ve etkili çözümler ortaya çıkarır ve alıcının kendi gelişimine daha fazla yatırım yaptığını hissetmesini sağlar

İletişim zaman çizelgelerini kısaltın, geri bildirim alışverişlerini anında ayarlayın ve iyileştirme görevlerini ClickUp Sohbet Görünümü ile delege edin

ClickUp Sohbet Görünümü, çalışanlarınızla doğrudan iletişim kurmak için olağanüstü bir platform anlık mesajlaşma aracıdır . Bu araç, geri bildirimde bulunmanız gereken kişiyle anında bağlantı kurmanızı ve ayrıca geri bildirim sandviçiniz iletildikten sonra uygulama içinde anında görev oluşturmayı destekler, böylece alıcının anında ve etkili önlem alması için gereken süreyi azaltır.

Çalışanların geri bildirimlerini büyük ölçekte toplama

Geri Bildirim Sandviçi'nin en iyi yanı, her iki yönde de işe yaramasıdır. ClickUp, sizin ve takımınız arasında verimli geri bildirim oturumları gerçekleştirmenize yardımcı olmak için kullanıma hazır şablonlar aracılığıyla çok çeşitli çalışan geri bildirim örnekleri sunar.

ClickUp Çalışan Geri Bildirim Şablonu, eyleme geçirilebilir geri bildirimler oluşturmak için ideal bir seçimdir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Çalışan Geri Bildirim Şablonu'nu kullanarak, hiçbir şeyi atlamadan çalışanlarınızdan geri bildirimleri toplayın, yönetin, görselleştirin ve paylaşın

ClickUp Çalışan Geri Bildirim Şablonu, çalışanlardan geri bildirim toplamak, yönetmek ve paylaşmak için ideal bir çözümdür. Yöneticilerin geri bildirimleri yapılandırılmış ve tutarlı bir şekilde bir araya getirmelerini sağlar. Bu şablon, net görselleştirmeleri sayesinde olumlu eğilimleri ve iyileştirme alanlarını gösterir.

Tamamen özelleştirilebilir bir şablon olan ClickUp Çalışan Geri Bildirimi, geri bildirimlerin ilerlemesini izlemenize ve çalışanların ilerlemesini analiz etmenize yardımcı olacak özel durumlar, alanlar ve görünümler içerir. Platformun anlık mesajlaşma özelliği olan ClickUp Sohbet Görünümü, çalışanların katkıları, önerileri ve başarıları için anında etiketleme, takdir etme ve ödüllendirme olanağı sağlar.

Hem iç hem de dış paydaşlar için sorunsuz bir geri bildirim deneyimi sağlamak için ClickUp Formlarını kullanabilirsiniz.

ClickUp Formları ile sorularınızı yapılandırın, geri bildirim verilerini toplayın ve görselleştirin, gelişimi hızlandırın

ClickUp Formları aracını kullanarak, çalışanlarınızdan net ve eyleme geçirilebilir geri bildirimler paylaşmalarını isteyebilirsiniz. Örneğin, Sandwich Geri Bildirim ruhunun bozulmaması için, çalışanlarınızı son çeyrekteki iki olumlu değişiklik ve bir iyileştirme alanı paylaşmaya teşvik edin.

Anonim gönderi seçeneklerine izin vererek iş yerinde dürüst iletişimi teşvik edin ve sürekli iyileştirmeyi destekleyin.

Yanıtlar geldiğinde, bunları analiz ederek eğilimleri belirleyin ve herkesin kendini dinlenmiş ve değerli hissettiği olumlu bir çalışma ortamı yaratmak için harekete geçin. Bu araç, belirli bir proje, iş veya sektörle ilgili geri bildirim verilerini toplamak için kolayca özelleştirilebilir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Çalışan Geri Bildirimi ve Check-In Şablonu ile çalışanların ilerlemesini sorunsuz bir şekilde görselleştirin ve her takip geri bildirim oturumunda iletişimi geliştirin

Pro İpucu: ClickUp'ın Geri Bildirim Formu Şablonunu kullanarak çalışanların geri bildirimlerini alın, memnuniyet düzeylerini verimli bir şekilde görselleştirin, endişeleri giderin ve iletişimi geliştirin. Çalışanlarınızla anında bağlantı kurmak için ClickUp Sohbet Görünümü ve oturumun sonucuna göre anında görevler oluşturmak ve atamak için ClickUp Görevleri gibi yerleşik araçlar içerir.

İpucu #3: Olumlu ve olumsuz geri bildirimlerin oranını dengeleyin

Geri Bildirim Sandviçi yönteminde bir başka anahtar uygulama, olumlu ve olumsuz geri bildirimleri dengelemektir.

Kesin bir kural olmasa da, genel bir kural olarak olumlu ve olumsuz geri bildirimlerin oranının 2:1 olması hedeflenmelidir. Bu, olumlu geri bildirimin olumlu bir hava yaratmasını ve alıcının güçlü yönlerini pekiştirmesini sağlarken, yapıcı geri bildirim konuşmanın odak noktası olmaya devam eder.

Oran, belirli duruma ve alıcının kişiliğine göre ayarlanmalıdır. Geri bildiriminizin alıcısı:

Rol veya görevde yeniyseniz veya kendinize güvenmiyorsanız , yapıcı geri bildirimlere göre olumlu geri bildirimlerin oranını artırmak isteyebilirsiniz. Bu, çalışanların güvenini artırmaya yardımcı olur ve geri bildirim almaları için güvenli bir alan yaratır

Deneyimli profesyonel ve kendinden emin biriyseniz, olumlu ve olumsuz geri bildirimleri biraz daha dengeli bir oranda kullanabilirsiniz. Ancak, tonu belirlemek ve güçlü yanlarını takdir etmek için yine de olumlu geri bildirimlerle başlamak önemlidir

Lütfen unutmayın: Bunlar genel önerilerdir; olumlu ve olumsuz geri bildirimlerin oranını belirlerken, bireysel özelliklere dayalı kişisel yargılar da dikkate alınmalıdır.

Olumlu ve olumsuz geri bildirimlerin oranını dengelemek için bazı ek ipuçları:

Olumlu geri bildirimleri kesin, öz ve odaklanmış tutun. Hedef, olumlu bir hava yaratmak, aşırı övmek değil

Olumlu bir notla bitirin. Alıcının kendini geliştirme yeteneğine olan güveninizi yineleyin ve desteğinizi sunun

İpucu #4: Zamanlama anahtardır

Zamanında geri bildirim vermek, Geri Bildirim Sandviçi'nin temel bir parçasıdır. Geri bildirimin daha alakalı ve eyleme geçirilebilir olmasını sağlar. Alıcı, geri bildirimin belirli ayrıntılarını ve bağlamını daha iyi anlamak için kolayca hatırlayacaktır.

Anında geri bildirim oturumu her zaman mümkün olmayabilir. Ancak ClickUp Takvim gibi araçlar, günlük görevlerinizin hiçbirinin engellenmemesini sağlarken, hızlı bir eylem planı oluşturmanıza yardımcı olur.

ClickUp Takvim ile yaklaşan geri bildirim sandviçi oturumlarınızı takip edin, verimliliği artırın ve zaman yönetiminizi geliştirin

Geri bildirim oturumlarını düzenlemek, performans değerlendirme zaman çizelgelerini planlamak ve takımınızın ilerlemesini görselleştirmek için esnek bir takvim kullanarak herkesin aynı sayfada olmasını sağlayın. Bu araç, takımınızın yaklaşan görevlerini ve iş yükünü de entegre eder, böylece geri bildirim paylaşmak için doğru zamanı belirleyebilir ve genel verimliliği düşürmezsiniz.

ClickUp Meetings ile geri bildirim toplantılarınızı verimli bir şekilde yönetin

Uzaktan çalışıyorsanız, ClickUp Toplantıları zamanında geri bildirimde bulunmak için mükemmel bir yoldur. ClickUp'taki proje yönetimi görevleriyle entegre olarak, geri bildirim oturumu sırasında ilgili bilgilere ve bağlama kolay erişim sağlar.

Ayrıca, görevler veya belgeler üzerindeki yorumlar ve açıklamalar aracılığıyla eşzamansız geri bildirim sağlar, bu da takip işlemleri veya gerçek zamanlı toplantıların mümkün olmadığı durumlarda yararlı olabilir.

İpucu #5: Gizli bir ayarda sunun

Geri Bildirim Sandviçi oturumu için çok önemli bir uygulama, oturumu gizli bir ayarda gerçekleştirmektir. Bunun zorunlu olmasının başlıca nedenleri şunlardır:

Gizli bir ayarda, alıcı geri bildirime daha açık olacak ve bunu açık ve dürüst bir şekilde tartışmaya istekli olacaktır. Halka açık eleştiriler utanç verici ve aşağılayıcıdır ve alıcının özgüvenine ve motivasyonuna zarar verir

Gizli ayar, daha incelikli ve gizli konuşmalar yapmanızı sağlar. Alıcının başkalarının önünde paylaşmaktan çekinebileceği hassas konuları veya kişisel zorlukları tartışmanız gerekebilir

İpucu #6: Empati ve anlayışla bağlantı kurun

Geri bildirim sandviçindeki empati ve anlayış, bu yöntemin olumlu tonunun temelini oluşturur. Bu iki unsur, yeni bir alışkanlık veya olumlu davranış geliştirmek için gerçekliği, zorlukları, zamanı ve çabayı belirlemeye yardımcı olur.

Diğer kişinin duygularını anlayarak ve empati kurarak, diyaloglarınız destek ve cesaret verecek ve onların gelişme yeteneklerine olan güveninizi ifade edecektir.

İpucu #7: Açık bir diyalog sağlayın

Geri bildirim sistemleri iki yönlü bir konuşma olmalıdır. Yönetici veya liderin bakış açısına ek olarak, alıcı da açıklayıcı sorular sorabilir, kendi bakış açısını paylaşabilir, geri bildirim sağlayabilir ve olası çözümleri işbirliği içinde tartışabilir.

Açık bir diyalog burada şu anahtar amaçlara hizmet eder:

Bu yöntem, geri bildirimin tam olarak anlaşılmasını sağlar. Alıcı, söylediğiniz bir şeyi yanlış yorumlamış veya davranışının etkisinin tam olarak farkında olmayabilir

Açık diyaloglar, alıcının kendi bakış açısını paylaşmasına olanak tanır. Bu, durum hakkında değerli bilgiler sağlayabilir, anlayışınızı geliştirebilir ve geri bildiriminizi özelleştirmenize yardımcı olabilir. Farkında olmadığınız altta yatan faktörler olabilir veya alıcının davranışları için geçerli bir açıklaması olabilir

Potansiyel çözümleri işbirliği içinde tartışmak sahiplik, sorumluluk ve kapsayıcılık duygusu oluşturur. Açık bir diyalog, işbirliğine dayalı problem çözmeyi teşvik eder. Bu, görünür değişikliklerin dayatılmasından daha yaratıcı ve etkili çözümlerin önünü açar

Bu Şablonu İndirin ClickUp Çalışan Bire Bir Şablonu ile beceri geliştirme ve ilerleme konusunda açık bir diyalog başlatın

ClickUp Çalışan Bire Bir Şablonu, yöneticiler ve çalışanlar arasında açık bir diyalog için idealdir. Şablon, bireysel ve takım düzeyinde hedefler belirlemenize ve ilerlemeyi işbirliği içinde izlemenize olanak tanır. Ayrıca, her geri bildirim toplantısından alınan notları, geri bildirimleri ve kaynakları düzenlemek için mükemmeldir ve hiçbir hatanın gözden kaçmaması ve düzeltilmemesi için garanti eder.

İpucu #8: Takip aramaları yapın

Geri bildirim oturumu sadece başlangıçtır. Gerçek öğrenme, sürekli geri bildirim döngüsüyle gerçekleşir. Değişimi yönlendirmek isteyen yöneticiler ve liderler, etkileşimlerinin verimli olmasını ve çalışanlarının hızla uyum sağlamasını sağlamalıdır.

Bir takip toplantısı planlamak, alıcının gelişimine olan bağlılığınızı gösterir ve geri bildirimin önemini pekiştirir. Bu toplantı ayrıca alıcının ilerlemesini daha ayrıntılı olarak tartışmanıza olanak tanır.

İşte takip toplantısında sorabileceğiniz bazı özel sorular:

Sağladığım geri bildirimi düşünme fırsatınız oldu mu?

Tartıştığımız önerileri uygulamak için hangi adımları atıyorsunuz?

Bu değişiklikleri yaparken karşılaştığınız zorluklar var mı?

Benden ek destek ihtiyacınız var mı?

Alıcının yanıtlarını aktif olarak dinleyerek ve sürekli destek sağlayarak, geri bildirimi somut eylemlere dönüştürmelerine ve potansiyellerini çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerine yardımcı olabilirsiniz.

Örneğin, ClickUp Hatırlatıcıları'nı kullanarak, çalışanların verimliliğini bozmadan herkesin zamanını etkili bir şekilde takip edin ve yönetin. Click Hatırlatıcıları'nın en önemli avantajlarından biri, takımınız adına uyarılar planlamasıdır. Bu, tüm takım üyelerinin her zaman aynı sayfada olmasını sağlar.

ClickUp Hatırlatıcıları ile geri bildirim toplantılarınızı sadece birkaç tıklamayla takip edin ve planlayın

Ayrıca, görevlerinizi özelleştirin ve belirli öncelik düzeyleri atayarak geri bildirim alıcılarının uygulamaları gereken eylemlerin önemini görselleştirip anlayabilmelerini sağlayın.

ClickUp Görevleri, geri bildirim sandviçi etkileşiminizi takip etmek için planlama, organize etme ve takımınızla işbirliği yapma olanağı sunar.

ClickUp Görevleri ile geri bildirim oturumunuzdan anında eyleme geçirilebilir görevler ekleyin ve yönetin

İpucu #9: Kişiye göre uyarlayın

İş ne kadar standart hale getirilmiş olursa olsun, görev gücünü oluşturan çalışanlar kendi tarzlarında benzersizdir. Geri Bildirim Sandviçi Yöntemi'nde çok önemli bir uygulama, herkesin geri bildirime aynı şekilde tepki vermediğini akılda tutmaktır.

İşte anahtar durumlar ve bunlarla nasıl başa çıkabileceğiniz:

Doğrudan iletişim kuranlar: Geri bildirimde açık ve doğrudan bir yaklaşımı takdir ederler. Bu tür kişiler, yapıcı eleştirileri şekerle kaplamadan açık ve net bir şekilde duymayı yararlı bulabilirler

Dolaylı iletişimciler: Nazik ve incelikli bir yaklaşımı tercih ederler. Bu tür kişiler eleştiriye karşı hassas oldukları için geri bildirimin daha olumlu bir şekilde sunulmasından fayda görebilirler

Geri Bildirim Sandviçi Yöntemi'ni her bireyin iletişim tarzına, kişiliğine ve stiline göre uyarlamalı ve harmanlamalısınız. Ancak, geçmiş performans, eğitim verileri, beceri değerlendirmeleri vb. gibi objektif çalışan verilerini de dikkate almak önemlidir.

ClickUp Brain, çalışanlarınızın ayrıntıları ve performans verilerinin anahtar noktalarını anında özetlemenize yardımcı olabilir. Bu, geri bildirim iletişim planınızı çalışanlarınızın güçlü ve zayıf yönlerine göre özel olarak uyarlayabilmenizi sağlar. Çalışanlarınızın gelişim planlarını hızlı bir şekilde özelleştirmek, benimsenmesi gereken görevleri önermek ve hatta iş yüklerinin genel bir özetini paylaşmak için sanal asistanınız olabilir.

Bu ipuçları ve püf noktaları, yapıcı eleştirileri motive edici ve destekleyici bir şekilde iletmenin püf noktasıdır. Daha net bir bakış açısı kazanmak için hızlı bir örneğe bakalım.

Hızlı başlangıç: Geri Bildirim Sandviçi örneği Sadece bu uygulamalar ve nüanslarla aklınızda sayısız fikir olabilir, ancak başlangıç yapmanıza yardımcı olacak hızlı ve pratik bir geri bildirim sandviçi örneği aşağıda verilmiştir: Örnek: Siz, sürekli olarak yüksek kaliteli işler üreten ancak toplantılara ve teslim tarihlerine uymakta zorluk çeken yetenekli bir grafik tasarımcı olan Jack adlı bir çalışana geri bildirim sağlayan bir yöneticisiniz. Olumlu geri bildirimin en üst kısmı: " Jack, yaratıcılığın ve detaylara gösterdiğin özen, her zaman olağanüstü tasarımlar ortaya çıkmasını sağlıyor. Müşteriler işinden çok memnun ve yeteneğin yadsınamaz."

Yapıcı geri bildirim doldurma: " Ancak, birkaç projede son teslim tarihlerini kaçırdığınızı fark ettim, bu da takıma baskı yarattı ve müşteri ilişkilerini etkiledi. Son teslim tarihlerine uymak, taahhütlerimiz için çok önemlidir."

Olumlu geri bildirimin alt kısmı: "Zamanında mükemmel iş çıkaracağına eminim. Zamanını daha iyi yönetmen ve görevlerine öncelik vermen için sana yardımcı olacak stratejiler üzerinde çalışalım. Seni desteklemek için buradayım."

Alternatif Geri Bildirim Teknikleri

Geri Bildirim Sandviçi hemen hemen her durumda yararlı olsa da, geri bildirim vermenin tek yolu değildir. Geri bildirimin zamanına, bağlamına ve niteliğine bağlı olarak kullanabileceğiniz bazı alternatif teknikler şunlardır:

1. SBI (Durum-Davranış-Etki) geri bildirimi

Geri bildirim sandviçi yöntemine alternatif olan bu yapılandırılmış yöntem, açık, belirgin ve nesnel geri bildirim sağlamaya odaklanır. Bu yaklaşımın temel amacı, yorumlardan ziyade gerçeklere odaklanarak daha doğrudan bir konuşma yapmaktır.

SBI yöntemini uygulamak için gerekli üç anahtar adım şunlardır:

Durum: Davranışın meydana geldiği belirli bağlamı açıklayın

Davranış: Gözlemlenen davranışı nesnel olarak tanımlayın

Etki: Davranışın size, takıma veya projeye olan etkilerini açıklayın

SBI yöntemi, savunmacı tavırları en aza indirirken açık ve eyleme geçirilebilir geri bildirim sağlar. Ancak, doğrudanlığı sert olarak algılanabilir ve öznel yorumları önlemek için kapsamlı bir hazırlık gerektirir.

2. İleriye Dönük Geri Bildirim

Bir başka proaktif yaklaşım ise Feedforward'dur. Bu geleceğe yönelik yapıcı geri bildirim sistemi, bireylerin performanslarını iyileştirmelerine ve hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaya odaklanır. Geçmişteki hatalar üzerinde durmak yerine, potansiyel çözümleri ve iyileştirme için uygulanabilir adımları vurgular.

Bu yöntemi oluşturan dört anahtar unsur şunlardır:

Geleceğe odaklanın: Konuşmayı neyin yanlış gittiğinden, gelecekte neyin farklı yapılması gerektiğine kaydırın

Sorular sorun: Geri bildirimle ilgili sorular sorarak alıcıyı hedefleri ve istekleri hakkında bir diyaloga dahil edin

Önerilerde bulunun: Geliştirilmesi gereken belirli davranış ve becerilere odaklanarak, iyileştirme için uygulanabilir önerilerde bulunun

İşbirliği yapın: Önerileri uygulamak ve istenen sonuçları elde etmek için bir plan oluşturmak üzere birlikte çalışın

Bu yaklaşımın, taraflar arasında güçlü bir güven ilişkisi gerektirdiğini ve geçmişteki sorunların altında yatan nedenleri ele almayabileceğini unutmak önemlidir. Bu yöntem, çözümleri ve gelecekteki iyileştirmeleri keşfetmeye açık, büyüme odaklı bir zihniyete sahip kişiler için en uygunudur.

3. 360 derece geri bildirim

360 derece geri bildirim süreci, ek girdiler ve araştırmalarla desteklenir. Bu yaklaşım, meslektaşlar, astlar, amirler ve bazen müşteriler dahil olmak üzere birçok kaynaktan girdi toplar.

Bu yaklaşım, bir kişinin performansına ilişkin çok yönlü bir bakış açısı sağlar ve sorumluluk bilincini teşvik eder. Derinlemesine inceleme yapılmadan fark edilemeyecek kör noktaları ve geliştirilmesi gereken alanları belirlemek için çok değerlidir.

360 derece geri bildirim metodolojisini uygulamak için gerekli adımlar şunlardır

Değerlendiricileri belirleyin: Alıcıyla farklı bağlamlarda etkileşimde bulunmuş ve performansları hakkında farklı bakış açıları sunabilecek kişileri seçin

Geri bildirim toplayın: Anketler, görüşmeler veya diğer araçları kullanarak seçilen değerlendiricilerden geri bildirim toplayın

Geri bildirimi analiz edin: Geri bildirimleri derleyin ve analiz edin, ortak temalar ve kalıplar arayın

Geri bildirim paylaşın: Alıcıya geri bildirimin özetini sunun, anahtar güçlü yönleri ve geliştirilmesi gereken alanları vurgulayın

Eylem planı geliştirin: Alıcıyla işbirliği yaparak, iyileştirilmesi gereken alanları ele almak ve güçlü yönleri kullanmak için bir plan oluşturun

Ancak, bu yaklaşımın zaman ve kaynak açısından yoğun olabileceğini ve geri bildirimde önyargıya yol açabileceğini dikkate almak önemlidir.

4. Koçluk

Koçluk, işbirliğine dayalı bir ilişkiyi teşvik eden alternatif bir geri bildirim stratejisidir. Bu yaklaşımda, geri bildirim veren kişi, çok çeşitli gelişim ihtiyaçlarını iyileştirmek için bir danışma panosu, rehber ve destekçidir.

Bir dizi konuşma ve etkinlik aracılığıyla, geri bildirim veren (veya bu yaklaşımda koç), alıcıyla birlikte çalışarak güçlü ve zayıf yönlerini belirler, hedefler belirler ve eylem planları oluşturur ve izler.

Geri bildirim yaklaşımı olarak koçlukta yer alan anahtar adımlar şunlardır:

Hedef belirleme: Hedefleri işbirliği içinde tanımlayın

Değerlendirme: Kişinin güçlü ve zayıf yönlerini belirleyin

Eylem planlama: Belirli adımlar, zaman çizelgeleri ve kaynaklar içeren bir plan geliştirin

Sürekli destek: Sürekli rehberlik, geri bildirim ve kaynaklar sağlayın

Değerlendirme: İlerlemeyi düzenli olarak değerlendirin ve gerektiğinde planı ayarlayın

Koçluğun başarıya ulaşması için önemli bir zaman ayırma, koçun uzmanlığı ve koç ile koçluk alan kişi arasında güçlü bir ilişki kurulması gerektiğini unutmayın.

En etkili geri bildirim tekniği, kişiye ve duruma göre değişir. Mevcut farklı yaklaşımları anlamak ve geri bildiriminizi buna göre uyarlamak, sürekli iyileştirme ve büyümenin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesine yardımcı olur.

Geri Bildirim Sandviçi ile Değişimi Yönlendirin

Geri Bildirim Sandviçi'nin yapıcı yaklaşımı, çeşitliliği ve bireyselliği kucaklayan, giderek daha dinamik hale gelen iş ortamlarında alakalı, değerli ve popülerdir.

Olumlu pekiştirmeye verdiği önem ve açık ve uygulanabilir iyileştirme önerileri, iş ortamını çok daha sıcak bir alana dönüştürme potansiyeline sahiptir.

Anlattığımız anahtar ipuçları ve uygulamalarla, geriye tek bir şey kalıyor: Güçlü ve sürekli gelişen bir geri bildirim yönetim sistemine sahip olduğunuzdan emin olmak. ClickUp, bu konuda size en uygun platformdur.

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