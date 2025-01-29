2025'in En İyi 10 Çalışan Geri Bildirim Yazılımı

Çalışanların bağlılığını sağlamak ve yetenekleri elde tutmak, dünya çapında İK takımlarının karşılaştığı iki yaygın zorluktur.
Gallup'un yaptığı bir araştırmaya göre, küresel çalışanların yalnızca %23'ü kuruluşlarında aktif olarak bağlılık gösteriyor. Araştırma ayrıca, ABD'deki çalışanların yalnızca %20'sinin işlerinden son derece memnun olduğunu ortaya koydu.
Bu nedenle, çalışanların geri bildirimlerini toplamak ve bunlara göre hareket etmek çok önemlidir ve bunun için doğru çalışan geri bildirim araçlarına ihtiyacınız vardır.
Seçim yapabileceğiniz en iyi 10 çalışan geri bildirim platformunu öğrenmek için okumaya devam edin.
Çalışan geri bildirim yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?
Çalışan geri bildirim aracı seçerken dikkate almanız gereken bazı faktörler şunlardır:
- Anket türleri: Farklı anket seçenekleri ve geri bildirim toplamak için birden fazla yol sunan çalışan geri bildirim araçlarını tercih edin
- Özelleştirme seçenekleri: Soruları ve anket şablonunu özelleştirmenize olanak tanıyan araçları tercih edin. Bazı örneklerde, soru listesinden seçim yapmak yeterli olmayabilir
- Analitik ve içgörüler: Eyleme geçirilebilir içgörüler ve anket verilerini analiz etmenin kolay yollarını sunan çalışan geri bildirim araçlarını arayın. Bir geri bildirim aracı ayrıca veri görselleştirme ve farklı türde raporlar da sunmalıdır
- Fiyatlandırma: Bütçe kısıtlamalarınızı göz önünde bulundurun ve bütçenize en uygun ve en yüksek değeri sunan araçları seçin. Bazı araçlar hepsi bir arada İK veya performans yönetimi özellikleri sunduğundan fiyatları daha yüksek görünebilir, bu nedenle adil bir karşılaştırma yapın
2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 Çalışan Geri Bildirim Aracı ve Çözümü
Çalışanların şirketinizden ne kadar memnun veya memnun olmadıklarını anlamak için düzenli olarak çalışan geri bildirimi toplamak çok önemlidir. Bu, iyileştirme alanlarını belirlemenize ve çalışan memnuniyetini artırmak için düzeltici önlemler almanıza yardımcı olur.
Personelden geri bildirim almaya başlamak için aşağıdaki en iyi çalışan geri bildirim araçlarından birini seçin.
1. ClickUp
En iyi çalışan geri bildirim aracını arıyorsanız, ClickUp Form Görünümü tam size göre. Özel alanlar ve koşullu biçimlendirme ile ayrıntılı anketler ve geri bildirim toplama formları oluşturmak için kullanın.
Bu özellik, mevcut seçeneklere herhangi bir form alanı eklemenizi sağlar.
Koşullu mantık, belirli koşullara göre formları otomatik olarak değiştirir. Örneğin, bir yanıtlayıcı bir soruya "Evet" yanıtını verirse, daha fazla ayrıntı toplamak için ek bir soru sorulabilir. Ancak, "Hayır" yanıtını verenlere ek soru gösterilmez.
Sıfırdan başlamak yerine, geri bildirim sürecini hızlandırmak için ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonunu da kullanabilirsiniz. Bu şablon, hem çalışanların hem de müşterilerin geri bildirimlerini toplamaya yardımcı olur.
Çalışanların iş memnuniyet düzeylerini derecelendirmek için kullanabilecekleri bir yıldız derecelendirme sistemi kullanır. Ayrıca, derecelendirmelerinin nedenlerini ayrıntılı olarak açıklayabilecekleri bir alan da vardır. Bir adım daha ileri giderek iyileştirme önerileri de toplar.
ClickUp Belgeleri, çalışanların geri bildirimlerini toplamak için başka bir yoldur. ClickUp Belgeleri'nde ayrıntılı bir çalışan geri bildirim toplama şablonu oluşturun ve kopyalarını kuruluşunuzdaki takımlarla paylaşın.
Doldurulmuş belgeleri diğer paydaşlarla paylaşın ve yanıtları analiz ederek değerli bilgiler edinin.
Çalışan geri bildirimlerini basitleştirmek için ClickUp'ın geniş anket şablonları ve geri bildirim formu şablonlarından yararlanın.
Geri bildirimleri topladıktan sonra, bunları analiz ederek içgörüler elde edin ve çalışanların karşılaştığı ortak zorlukları belirleyin. Sürekli iyileştirme alanları bulun ve bunları çalışan bağlılığı projelerine dönüştürün. ClickUp Görevleri'ni kullanarak belirli kişilere görevler atayın ve projeleriniz için net son tarihler belirleyin.
İnsan kaynakları fonksiyonunuzu yönetmek için diğer araçları ve özellikleri bulmak üzere ClickUp İnsan Kaynakları çözümünü keşfedin.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Çalışanların geri bildirimlerini toplamak ve iyileştirme alanlarını bulmak için ayrıntılı formlar oluşturun
- Bu iyileştirme alanlarını çeşitli görevler ve alt görevler içeren çalışan bağlılığı projelerine dönüştürün
- Gereksinimlerinizi karşılamak için formlara özel alanlar ekleyin ve ayrıntılı anketler oluşturun
- Zaman ve çaba tasarrufu için kullanıma hazır, önceden tasarlanmış geri bildirim formu şablonunu kullanın
- Özel çalışan geri bildirim anketleri oluşturmak ve çalışanların düşüncelerini toplamak için alternatif bir yol olarak ClickUp Belgeleri'nden yararlanın
- ClickUp tarafından sağlanan kolay paylaşım seçeneklerini kullanarak sonuçları ilgili paydaşlarla paylaşın
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp, yeni kullanıcıların öğrenmesi biraz zaman alabilecek çok sayıda gelişmiş özellik sunar
- Bu, özel bir çalışan bağlılığı yazılımı çözümü değildir, bu nedenle diğer bazı araçların sunduğu daha özel eklenti özelliklerinin bazılarını sunmaz
ClickUp fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Kurumsal: Fiyatlandırma için takımla iletişime geçin
- ClickUp Brain: Üye başına aylık 7 $ (tüm ücretli planlar için eklenti mevcuttur)
ClickUp yorumları ve puanları
- G2: 4,7/5 (9.397 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (4.020 yorum)
2. Appraisd
Appraisd, formlar kullanarak çalışan geri bildirimlerini toplamak için bir performans yönetim aracıdır. Gerçek zamanlı geri bildirim sürecini basitleştirmek için çeşitli özelleştirilebilir, önceden oluşturulmuş anket şablonları sunar.
Ayrıca, çalışan performans değerlendirmeleri ve ilerleme izleme için 360 derece geri bildirim toplamanızı sağlar. Bu, meslektaşlar, yöneticiler ve doğrudan rapor verenler bir kişiye yapıcı geri bildirim sağlayabileceğinden daha bütünsel bir değerlendirme yapılmasına olanak tanır.
Appraisd'ın en iyi özellikleri
- Kullanıcı dostu arayüzünü kullanarak geri bildirim formlarını kolayca oluşturun ve paylaşın
- Çalışanların tereddüt etmeden anonim olarak geri bildirimlerini paylaşmalarına olanak tanıyın
- Kapsamlı bir performans değerlendirmesi için 360 derece geri bildirim toplayın
- Çalışan geri bildirimlerindeki eğilimleri ve ortak konuları belirlemek için güçlü analitiklere erişin
- Çalışan geri bildirimlerini daha geniş performans yönetimi fonksiyonunuzla entegre edin
Appraisd sınırlamaları
- Yalnızca çevrimiçi olarak çalışan bulut tabanlı bir platformdur; çevrimdışı erişim yoktur
- Sadece çalışan geri bildirim toplama aracı istiyorsanız fiyatlar çok yüksek
Appraisd fiyatlandırması
- Growth: 50 çalışana kadar yıllık 4.500 $ lisans ücreti
- Standart: 101 ila 200 çalışan için yıllık 9.060 ila 15.000 ABD doları arasında lisans ücreti
- Büyük: 201 çalışan için yıllık 15.045 $'dan başlar
- Enterprise: Özel fiyatlandırma (5000'den fazla çalışan)
Appraisd incelemeleri ve puanları
- G2: 4,7/5 (21 yorum)
- Capterra: 4,6/5 (45 yorum)
3. Engagedly
Engagedly, çalışanların geri bildirimlerini kolayca toplamanızı sağlayan hepsi bir arada yetenek yönetimi çözümüdür.
Team Pulse özelliği, çalışanların ilerlemelerini ve memnuniyet düzeylerini izlemek için kısa ve sık anketler göndermenizi sağlar. Engagedly'nin E10 anketleri, çalışan bağlılığını ve duygularını izlemeye yardımcı olur ve daha ayrıntılıdır.
Bu araçları ve ayrıntılı analiz ve raporlama özelliklerini kullanarak çalışan geri bildirimlerini toplayın, analiz edin ve çalışanların mutluluğunu ve bağlılığını artırmak için proaktif önlemler alın.
Engagedly'nin en iyi özellikleri
- E10 anketleri ve gelişmiş bağlılık indeksi ile çalışan bağlılığını ölçün
- Çalışanlarınızın anketlerde memnuniyet puanları vererek çalışanların duygularını değerlendirmesini isteyin
- Çalışanların işlerinden ne kadar memnun olduklarını takip etmek için sık sık anketler gönderin
- Isı haritaları gibi gelişmiş analitik araçlardan yararlanarak çalışanların düşünce süreçleri hakkında içgörüler elde edin
- Çeşitli şablonlar arasından seçim yaparak çalışan geri bildirim toplama anketlerini hızlıca oluşturun ve gönderin
Engagedly sınırlamaları
- E10 ve anlık anketler, temel plana eklenti olarak satın alınmalıdır, bu da bu özelliklere erişim için toplam fiyatı artırır
- Geniş özellik yelpazesi nedeniyle, yeni kullanıcılar için başlangıçta bir öğrenme süreci vardır
Engagedly fiyatlandırma
- Performance Suite: Üye başına aylık 9 ABD doları
- Ödül ve Takdir eklentisi: Üye başına aylık 5 ABD doları
Engagedly incelemeleri ve puanları
- G2: 4,4 (528 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (76 yorum)
4. Sage HR
Sage HR, hepsi bir arada bir İK çözümüdür ve geri bildirim toplama yoluyla çalışan bağlılığını ölçmek, bu çözümün küçük bir parçasıdır. Anketler oluşturmanıza ve anonim yanıtlar toplamanıza olanak tanıyarak, çalışanların duyguları ve memnuniyet düzeyleri hakkında doğru bilgiler edinmenizi sağlar.
Ayrıca, iyi bir iş çıkaran herkese teşekkür etmek için 360 derece geri bildirim ve hızlı geri bildirim özelliğini destekler.
Sage HR'nin en iyi özellikleri
- Özel gereksinimlerinizi karşılamak için şablonları kullanın veya sıfırdan özel anketler oluşturun
- Çalışanların geri bildirimlerini toplayın ve yanıtları PDF biçiminde dışa aktarın
- Çalışanların dürüst ve açık iletişim için anonim yanıtlar göndermesine izin verin
- Çalışanların mobil cihazlarından anketleri doldurmalarını sağlayın
Sage HR sınırlamaları
- Derinlemesine anket analizi ve içgörüler sunmaz
- Temel İK planı için ödeme yapmanız gerekir ve çalışan geri bildirim toplama özelliklerine ayrı olarak erişemezsiniz
Sage HR fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Sage HR incelemeleri ve puanları
- G2: 4,3/5 (75 yorum)
- Capterra: 4,5/5 (344 yorum)
5. Energage
Energage, çalışan geri bildirimlerini toplamak için iki yol sunar: İşyeri Anketi ve Pulse.
İlki, işyerindeki çalışan deneyimini ölçen standart bir ankettir; sonuçları, kendinizi ABD'nin en iyi işyerlerinden biri olarak konumlandırmanıza yardımcı olabilir. İkincisi, önemli konularda hızlı ve sık geri bildirim toplamak veya çalışan memnuniyetini ölçmek için mükemmeldir.
Energage'in en iyi özellikleri
- Çalışan bağlılığı ve duyguları hakkında derinlemesine bilgi edinmek için İşyeri Anketini kullanın
- Kısa Pulse anketleri ile çalışan memnuniyet düzeylerini düzenli olarak kontrol edin
- Çalışanların daha derin içgörüler elde etmek için açık uçlu yorumlar bırakmasına izin verin
- Anket yanıtlarını analiz edin ve bunlardan elde ettiğiniz içgörülerle harekete geçin
Energage sınırlamaları
- İşyeri Anketi'nin sınırlı özelleştirme seçenekleri vardır
- Arayüz, yeni kullanıcılar için biraz zor olabilir
Energage fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Energage incelemeleri ve puanları
- G2: 4,6/5 (99 yorum)
- Capterra: 4,5/5 (39 yorum)
6. Workleap Officevibe
Workleap Officevibe, çalışan geri bildirimi konusunda uzmanlaşmış bir platformdur. Nabız anketleri, DEIB (çeşitlilik, eşitlik, kapsayıcılık ve aidiyet) anketleri ve işe alım anketleri gibi çeşitli anket türleri sunar.
Ayrıca, işinize özel anket şablonları oluşturabilirsiniz.
Workleap Officevibe'ın en iyi özellikleri
- 122 sorudan oluşan listeden seçim yaparak kısa çalışan nabız anketleri oluşturun ve paylaşarak düzenli geri bildirim alın
- Çalışanlardan anonim geri bildirim ve mesajlar toplayarak ortak zorlukları ve işyeri sorunlarını belirleyin
- Yeni çalışanları ilk günden itibaren dahil etmek için işe alım anketlerini paylaşın
- DEIB anketlerinden yararlanarak işle ilgili sorunların ötesine geçin ve çalışanların iş yerinde kendilerini kabul gördüklerini hissedip hissetmediklerini anlayın
- Anket yanıtlarına ilişkin değerli analizler ve içgörüler elde edin
- Şirketinizin performansını sektör standardıyla karşılaştırın veya zaman içindeki verileri analiz edin
Workleap Officevibe sınırlamaları
- Anlık anketlerde sınırlı özelleştirme seçenekleri sunar
- Raporlama ve analizler daha ayrıntılı olabilir
Workleap Officevibe fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Temel: Kişi başına aylık 5 ABD doları
Workleap Officevibe yorumları ve puanları
- G2: 4,3/5 (734 yorum)
- Capterra: 4,6/5 (51 yorum)
7. 15five
Birçok çalışan geri bildirim aracının dezavantajlarından biri, çalışan anketleri ve bağlılık özelliklerinin ayrı olarak kullanılamamasıdır. Çoğu durumda, bir dizi İK aracı için ödeme yapmanız gerekir; çalışan bağlılığı aracı ve geri bildirim anketleri bunun sadece küçük bir parçasıdır.
15five, temel ücretli planıyla çalışan bağlılığı özellikleri sunarak bu sorunu çözüyor.
Neler sunduklarına bir göz atalım.
15five'in en iyi özellikleri
- Çalışan memnuniyetini ve bağlılığını ölçmek için 6 dakikalık bağlılık anketleri yapın
- Isı haritaları ve diğer gelişmiş özellikler dahil olmak üzere anket sonuçlarının ayrıntılı, özel ve hedefli değerlendirmelerini alın
- Spark AI'dan yararlanarak anket sonuçlarına ilişkin benzersiz içgörüler elde edin
- Özel ve standartlaştırılmış anket şablonunu özelleştirin ve kullanarak DEI, eNPS (çalışan Net Promoter Score) ve daha fazlası gibi farklı türde anketler oluşturun
15five sınırlamaları
- 360 derece geri bildirim, Engage planında mevcut değildir
- Kullanıcı arayüzü öğrenme süreci gerektirir
15five fiyatlandırma
- Engage: Kullanıcı başına aylık 4 $ (yıllık faturalandırılır)
- Perform: Kullanıcı başına aylık 10 $ (yıllık faturalandırılır)
- Toplam Platform: Kullanıcı başına aylık 16 $ (Yıllık faturalandırılır)
15five yorum ve değerlendirmeleri
- G2: 4,6/5 (1.766 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (887 yorum)
8. ContactMonkey
ContactMonkey, çalışanların geri bildirimlerini kolayca toplama ve analiz etme imkanı sunan, iç takım iletişimi için bir e-posta yazılımı çözümüdür. Anketler, emoji tepkileri ve derecelendirmeler (eNPS) kullanarak e-posta bültenleri aracılığıyla çalışanların geri bildirimlerini almanızı sağlar.
Çalışanların geri bildirimlerini anonim olarak göndermelerine olanak tanıdığından, çalışanların şirket kültürünüz ve iş girişimleriniz hakkında ne düşündüklerine dair doğru bir resim elde etmenize yardımcı olur.
ContactMonkey'in en iyi özellikleri
- Çeşitli konularda ilgi çekici haber bültenleri gönderin ve yıldız puanları ve emoji tepkileriyle geri bildirim isteyin
- E-postalarınıza özel çalışan anketleri ekleyerek belirli konularda daha ayrıntılı geri bildirimler toplayın
- Çalışanların geri bildirimlerinden elde edilen ölçülebilir verilere ve içgörülere erişerek iş memnuniyetini ölçün
- Analitik raporlarını kullanarak iş kararları alın ve çalışan memnuniyetini ve bağlılığını artırmak için önlemler alın
ContactMonkey sınırlamaları
- Bu araç, çalışanların geri bildirimlerini toplamak için e-posta ile sınırlıdır ve başka geri bildirim toplama yöntemleri sunmaz
- Arayüz bazen biraz gecikme ve yavaşlık gösterebilir
ContactMonkey fiyatlandırması
- Temel: Özel fiyatlandırma
- Artı: Özel fiyatlandırma
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
ContactMonkey incelemeleri ve puanları
- G2: 4,5/5 (148 yorum)
- Capterra: 4,1 (93 yorum)
9. Trakstar
Trakstar, çalışan bağlılığı anketleri ve analizleri sunan bir başka yetenek yönetimi yazılımı ve anonim çalışan geri bildirim aracıdır.
Çalışan bağlılığı anketlerini e-posta yoluyla göndermenize olanak tanır ve Slack ve Microsoft Teams gibi diğer iç iletişim araçlarıyla da entegre olur. Anket sonuçlarını analiz etmenize, yanıtları çeşitli kategorilere ayırmanıza ve benzersiz içgörüler elde etmenize olanak tanır.
Trakstar'ın en iyi özellikleri
- Özelleştirilebilir anketler ile anonim geri bildirimler toplayın
- Çalışan geri bildirimlerine ve anket sonuçlarına dayalı ayrıntılı görsel raporlardan içgörüler elde edin
- Anket sonuçlarını sıralayın ve filtreleyin, çeşitli kategorilere ayırın ve daha iyi içgörüler elde edin
- Yöneticiler için 360 derece geri bildirim alın ve performanslarını takımlarındaki çalışanların bağlılığıyla ilişkilendirin
- Çalışanların anonim geri bildirim toplama aracını kullanarak dürüst geri bildirim vermesini sağlayın
Trakstar sınırlamaları
- Yeni kullanıcılar için gezinmesi zor, hantal bir arayüz
- Bazı kullanıcılar, platformun potansiyelini tam olarak kullanmak için yeterli öğrenme kaynağına sahip olmadıklarından şikayet ediyor
Trakstar fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Trakstar yorumları ve puanları
- G2: 4,5/5 (285 yorum)
- Capterra: 4,2 (450 yorum)
10. Limeade Listening (eski adıyla TINYpulse)
Limeade Listening, birçok kullanışlı özelliğe sahip hepsi bir arada çalışan bağlılığı yazılımıdır. Anketler düzenleyebilir ve ayrıntılı anket analizleri alabilir, çalışanlar arasında karşılıklı takdir sağlar veya geri bildirim sunar.
İnsan kaynakları takımlarının anonim çalışan geri bildirimlerini toplamasına yardımcı olur ve çalışan bağlılık düzeylerini değerlendirmek için uzun bir soru listesi sunar. En iyi yanı, çalışan geri bildirim verilerini analiz etmenize yardımcı olacak çeşitli veri görselleştirme seçenekleri sunmasıdır.
Limeade Listening'in en iyi özellikleri
- 300'den fazla soru arasından seçim yapın veya kendi anket sorularınızı oluşturarak çalışan bağlılığını ve memnuniyetini değerlendirin
- Yıllık çalışan bağlılığı anketi, sık sık yapılan anketler veya eNPS anketleri gerçekleştirin
- Anket sonuçlarını görselleştirerek analiz edin ve kolayca içgörüler elde edin
- Anket sonuçlarına göre hızlı önlemler almak için veriye dayalı öneriler alın
- Kimliklerini bilmeden herhangi bir çalışana gizli mesajlar göndererek geri bildirimleri hakkında daha fazla açıklama isteyin
Limeade Dinleme sınırlamaları
- Anket özelleştirme seçenekleri sınırlıdır, ancak kendi sorularınızı ekleyebilirsiniz
- Anket yanıt oranlarını iyileştiren özellikler eksik
Limeade Listening fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Limeade Listening yorumları ve puanları
- G2: 4,4/5 (214 yorum)
- Capterra: 4,6/5 (47 yorum)
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Sizin için doğru çalışan geri bildirim platformu hangisi?
Herhangi bir kuruluş için anahtar İK hedeflerinden biri, çalışan bağlılığını ve memnuniyetini artırmaktır. Anketler düzenlemek ve düzenli geri bildirim almak, İK takımlarının personel memnuniyet düzeylerini etkili bir şekilde değerlendirmesine yardımcı olabilir.
Bu çalışan geri bildirim yazılımlarından biri, çalışanların bağlılığını sürdürmek ve işgücü devrini azaltmak için sorunları belirlemek ve çözmek amacıyla kullanılabilir.
Takım bağını daha da güçlendirmek için bazı çalışan bağlılığı etkinlikleri düzenlemeyi düşünün.
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