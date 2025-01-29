2025'in En İyi 10 Çalışan Geri Bildirim Yazılımı

Çalışanların bağlılığını sağlamak ve yetenekleri elde tutmak, dünya çapında İK takımlarının karşılaştığı iki yaygın zorluktur.

Gallup'un yaptığı bir araştırmaya göre, küresel çalışanların yalnızca %23'ü kuruluşlarında aktif olarak bağlılık gösteriyor. Araştırma ayrıca, ABD'deki çalışanların yalnızca %20'sinin işlerinden son derece memnun olduğunu ortaya koydu.

Bu nedenle, çalışanların geri bildirimlerini toplamak ve bunlara göre hareket etmek çok önemlidir ve bunun için doğru çalışan geri bildirim araçlarına ihtiyacınız vardır.

Seçim yapabileceğiniz en iyi 10 çalışan geri bildirim platformunu öğrenmek için okumaya devam edin.

Çalışan geri bildirim yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Çalışan geri bildirim aracı seçerken dikkate almanız gereken bazı faktörler şunlardır:

Anket türleri : Farklı anket seçenekleri ve geri bildirim toplamak için birden fazla yol sunan çalışan geri bildirim araçlarını tercih edin

Özelleştirme seçenekleri : Soruları ve anket şablonunu özelleştirmenize olanak tanıyan araçları tercih edin. Bazı örneklerde, soru listesinden seçim yapmak yeterli olmayabilir

Analitik ve içgörüler : Eyleme geçirilebilir içgörüler ve anket verilerini analiz etmenin kolay yollarını sunan çalışan geri bildirim araçlarını arayın. Bir geri bildirim aracı ayrıca veri görselleştirme ve farklı türde raporlar da sunmalıdır

Fiyatlandırma: Bütçe kısıtlamalarınızı göz önünde bulundurun ve bütçenize en uygun ve en yüksek değeri sunan araçları seçin. Bazı araçlar hepsi bir arada İK veya performans yönetimi özellikleri sunduğundan fiyatları daha yüksek görünebilir, bu nedenle adil bir karşılaştırma yapın

Çalışanların şirketinizden ne kadar memnun veya memnun olmadıklarını anlamak için düzenli olarak çalışan geri bildirimi toplamak çok önemlidir. Bu, iyileştirme alanlarını belirlemenize ve çalışan memnuniyetini artırmak için düzeltici önlemler almanıza yardımcı olur.

Personelden geri bildirim almaya başlamak için aşağıdaki en iyi çalışan geri bildirim araçlarından birini seçin.

1. ClickUp

ClickUp Formlarını deneyin ClickUp'ın form görünümünü kullanarak çalışanlardan geri bildirim toplayın ve değerli içgörüler elde edin

En iyi çalışan geri bildirim aracını arıyorsanız, ClickUp Form Görünümü tam size göre. Özel alanlar ve koşullu biçimlendirme ile ayrıntılı anketler ve geri bildirim toplama formları oluşturmak için kullanın.

Bu özellik, mevcut seçeneklere herhangi bir form alanı eklemenizi sağlar.

Koşullu mantık, belirli koşullara göre formları otomatik olarak değiştirir. Örneğin, bir yanıtlayıcı bir soruya "Evet" yanıtını verirse, daha fazla ayrıntı toplamak için ek bir soru sorulabilir. Ancak, "Hayır" yanıtını verenlere ek soru gösterilmez.

Sıfırdan başlamak yerine, geri bildirim sürecini hızlandırmak için ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonunu da kullanabilirsiniz. Bu şablon, hem çalışanların hem de müşterilerin geri bildirimlerini toplamaya yardımcı olur.

Çalışanların iş memnuniyet düzeylerini derecelendirmek için kullanabilecekleri bir yıldız derecelendirme sistemi kullanır. Ayrıca, derecelendirmelerinin nedenlerini ayrıntılı olarak açıklayabilecekleri bir alan da vardır. Bir adım daha ileri giderek iyileştirme önerileri de toplar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın geri bildirim formu şablonunu kullanarak çalışanların geri bildirimlerini hızlı bir şekilde toplayın ve sonuçları çeşitli parametrelere göre sıralayın ve filtreleyin

ClickUp Belgeleri, çalışanların geri bildirimlerini toplamak için başka bir yoldur. ClickUp Belgeleri'nde ayrıntılı bir çalışan geri bildirim toplama şablonu oluşturun ve kopyalarını kuruluşunuzdaki takımlarla paylaşın.

Doldurulmuş belgeleri diğer paydaşlarla paylaşın ve yanıtları analiz ederek değerli bilgiler edinin.

ClickUp 3.0 Belgeler ile işbirliği anahtardır, böylece hızlı bir şekilde paylaşabilir, izinleri ayarlayabilir veya iç veya dış kullanıcılara aktarabilirsiniz

Çalışan geri bildirimlerini basitleştirmek için ClickUp'ın geniş anket şablonları ve geri bildirim formu şablonlarından yararlanın.

Geri bildirimleri topladıktan sonra, bunları analiz ederek içgörüler elde edin ve çalışanların karşılaştığı ortak zorlukları belirleyin. Sürekli iyileştirme alanları bulun ve bunları çalışan bağlılığı projelerine dönüştürün. ClickUp Görevleri'ni kullanarak belirli kişilere görevler atayın ve projeleriniz için net son tarihler belirleyin.

İnsan kaynakları fonksiyonunuzu yönetmek için diğer araçları ve özellikleri bulmak üzere ClickUp İnsan Kaynakları çözümünü keşfedin.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Çalışanların geri bildirimlerini toplamak ve iyileştirme alanlarını bulmak için ayrıntılı formlar oluşturun

Bu iyileştirme alanlarını çeşitli görevler ve alt görevler içeren çalışan bağlılığı projelerine dönüştürün

Gereksinimlerinizi karşılamak için formlara özel alanlar ekleyin ve ayrıntılı anketler oluşturun

Zaman ve çaba tasarrufu için kullanıma hazır, önceden tasarlanmış geri bildirim formu şablonunu kullanın

Özel çalışan geri bildirim anketleri oluşturmak ve çalışanların düşüncelerini toplamak için alternatif bir yol olarak ClickUp Belgeleri'nden yararlanın

ClickUp tarafından sağlanan kolay paylaşım seçeneklerini kullanarak sonuçları ilgili paydaşlarla paylaşın

ClickUp sınırlamaları

ClickUp, yeni kullanıcıların öğrenmesi biraz zaman alabilecek çok sayıda gelişmiş özellik sunar

Bu, özel bir çalışan bağlılığı yazılımı çözümü değildir, bu nedenle diğer bazı araçların sunduğu daha özel eklenti özelliklerinin bazılarını sunmaz

ClickUp fiyatlandırması

Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Kurumsal : Fiyatlandırma için takımla iletişime geçin

ClickUp Brain: Üye başına aylık 7 $ (tüm ücretli planlar için eklenti mevcuttur)

ClickUp yorumları ve puanları

G2 : 4,7/5 (9.397 yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.020 yorum)

2. Appraisd

appraisd aracılığıyla

Appraisd, formlar kullanarak çalışan geri bildirimlerini toplamak için bir performans yönetim aracıdır. Gerçek zamanlı geri bildirim sürecini basitleştirmek için çeşitli özelleştirilebilir, önceden oluşturulmuş anket şablonları sunar.

Ayrıca, çalışan performans değerlendirmeleri ve ilerleme izleme için 360 derece geri bildirim toplamanızı sağlar. Bu, meslektaşlar, yöneticiler ve doğrudan rapor verenler bir kişiye yapıcı geri bildirim sağlayabileceğinden daha bütünsel bir değerlendirme yapılmasına olanak tanır.

Appraisd'ın en iyi özellikleri

Kullanıcı dostu arayüzünü kullanarak geri bildirim formlarını kolayca oluşturun ve paylaşın

Çalışanların tereddüt etmeden anonim olarak geri bildirimlerini paylaşmalarına olanak tanıyın

Kapsamlı bir performans değerlendirmesi için 360 derece geri bildirim toplayın

Çalışan geri bildirimlerindeki eğilimleri ve ortak konuları belirlemek için güçlü analitiklere erişin

Çalışan geri bildirimlerini daha geniş performans yönetimi fonksiyonunuzla entegre edin

Appraisd sınırlamaları

Yalnızca çevrimiçi olarak çalışan bulut tabanlı bir platformdur; çevrimdışı erişim yoktur

Sadece çalışan geri bildirim toplama aracı istiyorsanız fiyatlar çok yüksek

Appraisd fiyatlandırması

Growth : 50 çalışana kadar yıllık 4.500 $ lisans ücreti

Standart : 101 ila 200 çalışan için yıllık 9.060 ila 15.000 ABD doları arasında lisans ücreti

Büyük : 201 çalışan için yıllık 15.045 $'dan başlar

Enterprise: Özel fiyatlandırma (5000'den fazla çalışan)

Appraisd incelemeleri ve puanları

G2 : 4,7/5 (21 yorum)

Capterra: 4,6/5 (45 yorum)

3. Engagedly

engagedly aracılığıyla

Engagedly, çalışanların geri bildirimlerini kolayca toplamanızı sağlayan hepsi bir arada yetenek yönetimi çözümüdür.

Team Pulse özelliği, çalışanların ilerlemelerini ve memnuniyet düzeylerini izlemek için kısa ve sık anketler göndermenizi sağlar. Engagedly'nin E10 anketleri, çalışan bağlılığını ve duygularını izlemeye yardımcı olur ve daha ayrıntılıdır.

Bu araçları ve ayrıntılı analiz ve raporlama özelliklerini kullanarak çalışan geri bildirimlerini toplayın, analiz edin ve çalışanların mutluluğunu ve bağlılığını artırmak için proaktif önlemler alın.

Engagedly'nin en iyi özellikleri

E10 anketleri ve gelişmiş bağlılık indeksi ile çalışan bağlılığını ölçün

Çalışanlarınızın anketlerde memnuniyet puanları vererek çalışanların duygularını değerlendirmesini isteyin

Çalışanların işlerinden ne kadar memnun olduklarını takip etmek için sık sık anketler gönderin

Isı haritaları gibi gelişmiş analitik araçlardan yararlanarak çalışanların düşünce süreçleri hakkında içgörüler elde edin

Çeşitli şablonlar arasından seçim yaparak çalışan geri bildirim toplama anketlerini hızlıca oluşturun ve gönderin

Engagedly sınırlamaları

E10 ve anlık anketler, temel plana eklenti olarak satın alınmalıdır, bu da bu özelliklere erişim için toplam fiyatı artırır

Geniş özellik yelpazesi nedeniyle, yeni kullanıcılar için başlangıçta bir öğrenme süreci vardır

Engagedly fiyatlandırma

Performance Suite : Üye başına aylık 9 ABD doları

Ödül ve Takdir eklentisi: Üye başına aylık 5 ABD doları

Engagedly incelemeleri ve puanları

G2 : 4,4 (528 yorum)

Capterra: 4,7/5 (76 yorum)

4. Sage HR

sage HR aracılığıyla

Sage HR, hepsi bir arada bir İK çözümüdür ve geri bildirim toplama yoluyla çalışan bağlılığını ölçmek, bu çözümün küçük bir parçasıdır. Anketler oluşturmanıza ve anonim yanıtlar toplamanıza olanak tanıyarak, çalışanların duyguları ve memnuniyet düzeyleri hakkında doğru bilgiler edinmenizi sağlar.

Ayrıca, iyi bir iş çıkaran herkese teşekkür etmek için 360 derece geri bildirim ve hızlı geri bildirim özelliğini destekler.

Sage HR'nin en iyi özellikleri

Özel gereksinimlerinizi karşılamak için şablonları kullanın veya sıfırdan özel anketler oluşturun

Çalışanların geri bildirimlerini toplayın ve yanıtları PDF biçiminde dışa aktarın

Çalışanların dürüst ve açık iletişim için anonim yanıtlar göndermesine izin verin

Çalışanların mobil cihazlarından anketleri doldurmalarını sağlayın

Sage HR sınırlamaları

Derinlemesine anket analizi ve içgörüler sunmaz

Temel İK planı için ödeme yapmanız gerekir ve çalışan geri bildirim toplama özelliklerine ayrı olarak erişemezsiniz

Sage HR fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Sage HR incelemeleri ve puanları

G2 : 4,3/5 (75 yorum)

Capterra: 4,5/5 (344 yorum)

5. Energage

energage aracılığıyla

Energage, çalışan geri bildirimlerini toplamak için iki yol sunar: İşyeri Anketi ve Pulse.

İlki, işyerindeki çalışan deneyimini ölçen standart bir ankettir; sonuçları, kendinizi ABD'nin en iyi işyerlerinden biri olarak konumlandırmanıza yardımcı olabilir. İkincisi, önemli konularda hızlı ve sık geri bildirim toplamak veya çalışan memnuniyetini ölçmek için mükemmeldir.

Energage'in en iyi özellikleri

Çalışan bağlılığı ve duyguları hakkında derinlemesine bilgi edinmek için İşyeri Anketini kullanın

Kısa Pulse anketleri ile çalışan memnuniyet düzeylerini düzenli olarak kontrol edin

Çalışanların daha derin içgörüler elde etmek için açık uçlu yorumlar bırakmasına izin verin

Anket yanıtlarını analiz edin ve bunlardan elde ettiğiniz içgörülerle harekete geçin

Energage sınırlamaları

İşyeri Anketi'nin sınırlı özelleştirme seçenekleri vardır

Arayüz, yeni kullanıcılar için biraz zor olabilir

Energage fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Energage incelemeleri ve puanları

G2 : 4,6/5 (99 yorum)

Capterra: 4,5/5 (39 yorum)

6. Workleap Officevibe

workleap aracılığıyla

Workleap Officevibe, çalışan geri bildirimi konusunda uzmanlaşmış bir platformdur. Nabız anketleri, DEIB (çeşitlilik, eşitlik, kapsayıcılık ve aidiyet) anketleri ve işe alım anketleri gibi çeşitli anket türleri sunar.

Ayrıca, işinize özel anket şablonları oluşturabilirsiniz.

Workleap Officevibe'ın en iyi özellikleri

122 sorudan oluşan listeden seçim yaparak kısa çalışan nabız anketleri oluşturun ve paylaşarak düzenli geri bildirim alın

Çalışanlardan anonim geri bildirim ve mesajlar toplayarak ortak zorlukları ve işyeri sorunlarını belirleyin

Yeni çalışanları ilk günden itibaren dahil etmek için işe alım anketlerini paylaşın

DEIB anketlerinden yararlanarak işle ilgili sorunların ötesine geçin ve çalışanların iş yerinde kendilerini kabul gördüklerini hissedip hissetmediklerini anlayın

Anket yanıtlarına ilişkin değerli analizler ve içgörüler elde edin

Şirketinizin performansını sektör standardıyla karşılaştırın veya zaman içindeki verileri analiz edin

Workleap Officevibe sınırlamaları

Anlık anketlerde sınırlı özelleştirme seçenekleri sunar

Raporlama ve analizler daha ayrıntılı olabilir

Workleap Officevibe fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Kişi başına aylık 5 ABD doları

Workleap Officevibe yorumları ve puanları

G2 : 4,3/5 (734 yorum)

Capterra: 4,6/5 (51 yorum)

7. 15five

via 15Five

Birçok çalışan geri bildirim aracının dezavantajlarından biri, çalışan anketleri ve bağlılık özelliklerinin ayrı olarak kullanılamamasıdır. Çoğu durumda, bir dizi İK aracı için ödeme yapmanız gerekir; çalışan bağlılığı aracı ve geri bildirim anketleri bunun sadece küçük bir parçasıdır.

15five, temel ücretli planıyla çalışan bağlılığı özellikleri sunarak bu sorunu çözüyor.

Neler sunduklarına bir göz atalım.

15five'in en iyi özellikleri

Çalışan memnuniyetini ve bağlılığını ölçmek için 6 dakikalık bağlılık anketleri yapın

Isı haritaları ve diğer gelişmiş özellikler dahil olmak üzere anket sonuçlarının ayrıntılı, özel ve hedefli değerlendirmelerini alın

Spark AI'dan yararlanarak anket sonuçlarına ilişkin benzersiz içgörüler elde edin

Özel ve standartlaştırılmış anket şablonunu özelleştirin ve kullanarak DEI, eNPS (çalışan Net Promoter Score) ve daha fazlası gibi farklı türde anketler oluşturun

15five sınırlamaları

360 derece geri bildirim, Engage planında mevcut değildir

Kullanıcı arayüzü öğrenme süreci gerektirir

15five fiyatlandırma

Engage : Kullanıcı başına aylık 4 $ (yıllık faturalandırılır)

Perform : Kullanıcı başına aylık 10 $ (yıllık faturalandırılır)

Toplam Platform: Kullanıcı başına aylık 16 $ (Yıllık faturalandırılır)

15five yorum ve değerlendirmeleri

G2 : 4,6/5 (1.766 yorum)

Capterra: 4,7/5 (887 yorum)

via ContactMonkey

ContactMonkey, çalışanların geri bildirimlerini kolayca toplama ve analiz etme imkanı sunan, iç takım iletişimi için bir e-posta yazılımı çözümüdür. Anketler, emoji tepkileri ve derecelendirmeler (eNPS) kullanarak e-posta bültenleri aracılığıyla çalışanların geri bildirimlerini almanızı sağlar.

Çalışanların geri bildirimlerini anonim olarak göndermelerine olanak tanıdığından, çalışanların şirket kültürünüz ve iş girişimleriniz hakkında ne düşündüklerine dair doğru bir resim elde etmenize yardımcı olur.

Çeşitli konularda ilgi çekici haber bültenleri gönderin ve yıldız puanları ve emoji tepkileriyle geri bildirim isteyin

E-postalarınıza özel çalışan anketleri ekleyerek belirli konularda daha ayrıntılı geri bildirimler toplayın

Çalışanların geri bildirimlerinden elde edilen ölçülebilir verilere ve içgörülere erişerek iş memnuniyetini ölçün

Analitik raporlarını kullanarak iş kararları alın ve çalışan memnuniyetini ve bağlılığını artırmak için önlemler alın

Bu araç, çalışanların geri bildirimlerini toplamak için e-posta ile sınırlıdır ve başka geri bildirim toplama yöntemleri sunmaz

Arayüz bazen biraz gecikme ve yavaşlık gösterebilir

Temel : Özel fiyatlandırma

Artı : Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

G2 : 4,5/5 (148 yorum)

Capterra: 4,1 (93 yorum)

9. Trakstar

trakstar aracılığıyla

Trakstar, çalışan bağlılığı anketleri ve analizleri sunan bir başka yetenek yönetimi yazılımı ve anonim çalışan geri bildirim aracıdır.

Çalışan bağlılığı anketlerini e-posta yoluyla göndermenize olanak tanır ve Slack ve Microsoft Teams gibi diğer iç iletişim araçlarıyla da entegre olur. Anket sonuçlarını analiz etmenize, yanıtları çeşitli kategorilere ayırmanıza ve benzersiz içgörüler elde etmenize olanak tanır.

Trakstar'ın en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir anketler ile anonim geri bildirimler toplayın

Çalışan geri bildirimlerine ve anket sonuçlarına dayalı ayrıntılı görsel raporlardan içgörüler elde edin

Anket sonuçlarını sıralayın ve filtreleyin, çeşitli kategorilere ayırın ve daha iyi içgörüler elde edin

Yöneticiler için 360 derece geri bildirim alın ve performanslarını takımlarındaki çalışanların bağlılığıyla ilişkilendirin

Çalışanların anonim geri bildirim toplama aracını kullanarak dürüst geri bildirim vermesini sağlayın

Trakstar sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için gezinmesi zor, hantal bir arayüz

Bazı kullanıcılar, platformun potansiyelini tam olarak kullanmak için yeterli öğrenme kaynağına sahip olmadıklarından şikayet ediyor

Trakstar fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Trakstar yorumları ve puanları

G2 : 4,5/5 (285 yorum)

Capterra: 4,2 (450 yorum)

10. Limeade Listening (eski adıyla TINYpulse)

via Limeade

Limeade Listening, birçok kullanışlı özelliğe sahip hepsi bir arada çalışan bağlılığı yazılımıdır. Anketler düzenleyebilir ve ayrıntılı anket analizleri alabilir, çalışanlar arasında karşılıklı takdir sağlar veya geri bildirim sunar.

İnsan kaynakları takımlarının anonim çalışan geri bildirimlerini toplamasına yardımcı olur ve çalışan bağlılık düzeylerini değerlendirmek için uzun bir soru listesi sunar. En iyi yanı, çalışan geri bildirim verilerini analiz etmenize yardımcı olacak çeşitli veri görselleştirme seçenekleri sunmasıdır.

Limeade Listening'in en iyi özellikleri

300'den fazla soru arasından seçim yapın veya kendi anket sorularınızı oluşturarak çalışan bağlılığını ve memnuniyetini değerlendirin

Yıllık çalışan bağlılığı anketi, sık sık yapılan anketler veya eNPS anketleri gerçekleştirin

Anket sonuçlarını görselleştirerek analiz edin ve kolayca içgörüler elde edin

Anket sonuçlarına göre hızlı önlemler almak için veriye dayalı öneriler alın

Kimliklerini bilmeden herhangi bir çalışana gizli mesajlar göndererek geri bildirimleri hakkında daha fazla açıklama isteyin

Limeade Dinleme sınırlamaları

Anket özelleştirme seçenekleri sınırlıdır, ancak kendi sorularınızı ekleyebilirsiniz

Anket yanıt oranlarını iyileştiren özellikler eksik

Limeade Listening fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Limeade Listening yorumları ve puanları

G2 : 4,4/5 (214 yorum)

Capterra: 4,6/5 (47 yorum)

Daha fazla bilgi: Denemeniz gereken en iyi süreç haritalama araçları

Sizin için doğru çalışan geri bildirim platformu hangisi?

Herhangi bir kuruluş için anahtar İK hedeflerinden biri, çalışan bağlılığını ve memnuniyetini artırmaktır. Anketler düzenlemek ve düzenli geri bildirim almak, İK takımlarının personel memnuniyet düzeylerini etkili bir şekilde değerlendirmesine yardımcı olabilir.

Bu çalışan geri bildirim yazılımlarından biri, çalışanların bağlılığını sürdürmek ve işgücü devrini azaltmak için sorunları belirlemek ve çözmek amacıyla kullanılabilir.

Takım bağını daha da güçlendirmek için bazı çalışan bağlılığı etkinlikleri düzenlemeyi düşünün.

Anket toplama ötesinde çok daha fazlasını sunan doğru çalışan geri bildirim aracını mı arıyorsunuz? ClickUp'ı deneyin.

ClickUp, işe alım, oryantasyon, çalışan bağlılığı ve daha fazlası için kapsamlı İK çözümleri sunan hepsi bir arada bir proje yönetimi aracıdır.

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