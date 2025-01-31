2025'in en iyi 10 İK yetenek yönetimi yazılımı

Yetenek yönetiminizi bir üst seviyeye taşımak için bir yol mu arıyorsunuz? Çalışan performans yönetiminizi bir adım öteye taşımaya hazır mısınız?

Doğru yerdesiniz! En iyi on yetenek yönetimi yazılımı incelemesini bir araya getirdik, böylece takımınız için en uygun olanı bulabilirsiniz.

Yetenek yönetimi yazılımı, işgücünüzü kolaylaştırılmış işe alım ve eğitim, performans izleme ve değerlendirmeler, otomatikleştirilmiş iş akışları ve yüksek potansiyelli çalışanların belirlenmesi ile geliştirmenize yardımcı olabilir.

Ve birazdan göreceğiniz gibi, çok daha fazlası!

Yetenek Yönetimi Çözümlerinde Nelere Dikkat Etmelisiniz?

En iyi yetenek yönetimi yazılımını ararken, dikkat etmeniz gereken birkaç anahtar nokta vardır.

Doğru özellik seti: Örneğin, Örneğin, başvuru izleme yazılımı çalışanların işe alımı , performans yönetimi, eğitim ve geliştirme ve yedekleme planlaması genellikle en öncelikli özelliklerdir. İşe alım ve işe yerleştirme araçları da bazen bu listenin bir parçasıdır

Kullanım kolaylığı: Küçük bir işletmeyseniz, yazılımı kullanmayı öğrenmek için saatler veya günler harcamak istemezsiniz. Öte yandan, kurumsal düzeyde bir şirket iseniz, daha karmaşık bir yazılıma ihtiyacınız vardır ve muhtemelen bir öğrenme eğrisi planlamalısınız

Derin entegrasyon: Halihazırda başka insan kaynakları yazılımları ve bordro sistemleri kullanıyorsanız, entegrasyon öncelikli olacaktır

Uygun fiyat: İşiniz için uygun fiyatlı bir yazılım bulmak isteyeceksiniz. Aşağıdaki incelemelerimize fiyatları da ekledik, böylece maliyetleri kolayca karşılaştırabilirsiniz

Özel uyum: Küçük bir işletmeniz varsa, büyük bir kurumsal yetenek yönetim sisteminin tüm özelliklerine ihtiyacınız olmayabilir

Bu anahtar noktaları göz önünde bulundurmak, işinize uygun (ve sizi mutlu edecek) en iyi yetenek yönetimi yazılımını bulmanıza yardımcı olacaktır. ?

Kullanılacak En İyi 10 İK Yetenek Yönetimi Yazılımı

İyi bir yetenek yönetimi yazılımı, iş gücünüzü geliştirmenize, bağlılıklarını artırmanıza ve yetiştirmenize yardımcı olabilecek sistemleri ifade eder. İdeal olarak, performans değerlendirmeleri, performans yönetimi, yetenek yönetimi stratejileri, çalışan bağlılığı ve çok çeşitli ilgili yetenek yönetimi görevleri gibi konularda yardımcı olur.

Bazı İK yazılım sistemleri, işe alım sürecine yardımcı olmak için işe alım yazılımı ve bordro yönetim sistemleri de içerir.

1. ClickUp – İK yönetimi için idealdir

ClickUp'ın İK yönetim platformuyla ideal takımınızı işe alın ve yönetin

ClickUp, her boyuttaki ve sektördeki takımların daha fazlasını başarmasına yardımcı olan hepsi bir arada bir verimlilik platformudur. 1.000'den fazla entegrasyon ve yüzlerce özelleştirme ile ClickUp, ilerlemeyi izlemeyi, takım üyeleriyle işbirliği yapmayı ve hedeflerinize ulaşmayı kolaylaştırır.

ClickUp HR özellikleri, çalışan verilerini, zamanını ve hedeflerini yönetmek için kullanılabilecek yetenek yönetimi araçları sağlar. Özel işe alım iş akışları oluşturun, performansı izleyin ve performans değerlendirme süreçlerini takım yönetimi ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin.

ClickUp'ın Performans İnceleme Şablonu, takımınızın ihtiyaçlarına uygun özel bir performans inceleme süreci oluşturmanıza olanak tanır. Şablon, performansı izlemenize ve değerlendirmenize yardımcı olacak özel durumlar, özel alanlar ve özel görünümler içerir.

Performans Değerlendirme Şablonu ve eğitim planı şablonlarını kullanarak hedefler ve başarıya giden yolu net bir şekilde belirleyebilirsiniz. Ayrıca, mülakat şablonları, işbirliği özellikleri ve daha fazlası gibi bir dizi ek insan kaynakları aracından da yararlanabilirsiniz.

Yerleşik çalışan bağlılığı yönetimi yazılımı ve çalışan izleme yazılımı içeren iyi yetenek yönetimi yazılım sistemleri arıyorsanız, ClickUp'a göz atın!

Esnek, işbirliğine açık ve yetenek yönetimi için harika!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Benzersiz iş gereksinimlerini karşılamak için olağanüstü düzeyde özelleştirme olanağı sağlar

Çeşitli özellikleri sorunsuz bir şekilde birleştirerek akıcı ş akışı geçişleri sağlar

Takımlara son derece etkili işbirliği araçları sunar

Daha hızlı içerik oluşturma ve gelişmiş iletişim için sağlam bir yapay zeka sunar

Çok yönlülüğü, çeşitli sektörlere ve takım boyutlarına uyum sağlar

ClickUp sınırlamaları

Zengin özelliklere sahip olmasına rağmen, ClickUp'ın arayüzü ilk kez kullananlar için karmaşık olabilir ve öğrenme sürecini zorlaştırabilir

Çok sayıda özelleştirme seçeneği, istemeden gereksiz karmaşıklığa yol açabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Kullanıcı başına aylık 5 $ ek ücret

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.314+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.761+ yorum)

2. IBM Talent Management – Bulut tabanlı İK için idealdir

IBM Talent Management aracılığıyla

IBM Talent Management, kuruluşların en yetenekli çalışanları çekmelerine, geliştirmelerine ve elde tutmalarına yardımcı olan bulut tabanlı bir İK ve yetenek yönetimi sistemi paketidir.

Yetenek yönetimi yazılımı, her boyuttaki işletmenin yetenek yönetimi süreçlerini iyileştirmesine yardımcı olabilecek kapsamlı bir araç ve hizmet seti sunar.

IBM Talent Management'ın en iyi özellikleri

Yapay zeka kullanarak stratejik karar almaya rehberlik edebilecek derinlemesine içgörüler üretir

Kullanıcı dostu arayüz, aracın hızlı bir şekilde öğrenilmesini sağlar

Kapsamlı araç seti, İK ve yetenek yönetiminin birçok yönünü ele alır

Kapsamlı çözümler sunarak çeşitli iş boyutları için uygun hale getirir

Çalışanların gelişimini ve bağlılığını önceliklendirir

IBM Talent Management sınırlamaları

Yüksek düzeyde işlevselliği, arayüzün karmaşık görünmesine ve kullanıcı deneyimini olumsuz etkilemesine neden olabilir

IBM dışındaki yazılımlarla entegrasyon, yetenek yönetimi stratejiniz için her zaman sorunsuz veya sezgisel olmayabilir

IBM Talent Management fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

IBM Talent Management puanları ve yorumları

G2: 3,5/5 (84+ yorum)

Capterra: Yok

3. Trakstar Perform – İşe alım yönetimi için idealdir

trakstar Perform aracılığıyla

Trakstar, dört farklı yazılım seçeneği sunan hepsi bir arada bir yetenek yönetim sistemidir: Trakstar Perform, Trakstar Hire, Trakstar Learn ve Reviewsnap.

Trakstar Perform, işe alım sürecine de yardımcı olabilen bir yetenek yönetimi yazılımıdır. Kuruluşların bireysel hedefleri şirketin hedefleriyle uyumlu hale getirmesine, en iyi performans gösteren çalışanları motive etmesine ve elde tutmasına ve güçlü ve geliştirilmesi gereken alanları belirlemek için veri sağlamasına yardımcı olur.

Başvuru izleme ve daha fazlası için diğer İK ve yetenek yönetimi sistemleriyle entegre olan, özelleştirilebilir, bulut tabanlı bir yazılımdır.

Trakstar Perform'un en iyi özellikleri

Sorunları hızlı bir şekilde çözmek için olağanüstü müşteri desteği sunar

Platformun yüksek özelleştirilebilirliği, belirli iş ihtiyaçlarına (örneğin, çalışan bağlılığı, ücret yönetimi, başvuru izleme) uygunluğunu artırır

Diğer İK sistemleriyle entegrasyonlar, uyumlu operasyonlar için sorunsuz bir şekilde çalışır

Yapı ve esneklik arasında denge sağlar

Bireysel ve şirket hedeflerinin uyumlaştırılmasına odaklanır

Trakstar Perform sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, özellikle büyük miktarda veriyle çalışırken, navigasyonu biraz zor bulabilir

Raporları özelleştirmek, kullanıcıların istediği kadar kolay olmayabilir

Trakstar Perform fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma için iletişime geçin

Trakstar Perform puanları ve yorumları

G2 : 4. 2/5 (416+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (285+ yorum)

4. Insperity PerformSmart – Sorumluluk yönetimi için idealdir

insperity PerformSmart aracılığıyla

İşletme sahipleri, yöneticiler ve İK uzmanları için oluşturulan Insperity PerformSmart, işe alım, ücretlendirme, sorumluluk yönetimi eğitimi, eğitim ve geliştirme ve şirket kültürü geliştirme yetenekleri sunar.

PerformSmart özellikleri arasında performans değerlendirme yönetimi, hedef belirleme/izleme, değerlendirme döngüsü izleme, self servis portalları ve daha fazlası bulunmaktadır.

Yorumcular, platformun çalışanlar tarafından kullanım kolaylığını beğeniyor. Ancak, birçok seçenek sunan özelleştirilebilir bir yazılım arıyorsanız, bu yazılım sizin için uygun olmayabilir.

Insperity'nin en iyi özellikleri

Platform kullanıcı dostudur, bu sayede teknolojiye yatkın olmayan kullanıcılar bile kolaylıkla kullanabilir

Başvuru izleme, çalışan bağlılığı ve diğer yetenek yönetimi araçları gibi çeşitli İK fonksiyonlarını kapsayan kapsamlı seçenekler sunar

Kapsamlı eğitim ve geliştirme özellikleri sunar

Şirket kültürünün gelişimini destekleyen araçlar içerir

Performans yönetimi ve hedef ayarlamaya odaklanır

Insperity PerformSmart sınırlamaları

Her boyuttaki şirket için tasarlanmış olsa da, küçük işletmeler kapsamlı özelliklerinden tam olarak yararlanamayabilir

Diğer İK ve yetenek yönetimi sistemleriyle entegrasyonlar iyileştirilebilir

Insperity PerformSmart fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Insperity PerformSmart puanları ve yorumları

G2: Yok

Capterra: 3. 3/5 (7+ yorum)

5. ClearCompany – Çalışan analizi için idealdir

via ClearCompany

Yetenek yönetimi platformu ClearCompany, tam hizmet sunan bir İK çözümleri platformudur. Avantajlar, maaş bordrosu, uyumluluk ve yönetimi tek bir yerden yönetmek istiyorsanız, ClearCompany'yi düşünebilirsiniz.

Müşteriler çoğunlukla başvuru izleme sisteminden övgüyle bahsediyor ve yorumcular, yardımcı destek temsilcilerini ve kullanıcı dostu arayüzü çok beğeniyor. Yüksek performanslı özelliklerini sevmelerine rağmen, çoğu kişi zamanla gelişen bir öğrenme eğrisinden bahsediyor.

ClearCompany'nin en iyi özellikleri

Kullanıcı deneyimini geliştiren kullanıcı dostu bir arayüz sunar

Şirketin benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirilebilir

Son derece duyarlı destek temsilcileri değerli yardım sunar

Avantajları, maaş şablonlarını , ücret yönetimini, uyumluluğu ve yetenek yönetimini tek bir platformda entegre eder

Verimli çözümler sunan yüksek performanslı özellikleriyle beğeni topluyor

ClearCompany sınırlamaları

Bazıları için iş akışlarını ayarlama ve yönetme süreci zaman alıcı olabilir

Yetenek yönetimi sisteminin kullanıcı deneyimi ve tasarımı, daha modern görünümlü arayüzlere kıyasla eski moda görünebilir

ClearCompany fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClearCompany derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (290+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (312+ yorum)

6. Cegid TalentSoft – İşbirliğine dayalı işe alım için idealdir

cegid TalentSoft aracılığıyla

Eski adıyla TalentSoft olan Cegid TalentSoft, Avrupa merkezli bir bulut tabanlı yetenek yönetimi yazılımıdır.

El değiştirmesinden bu yana, Cegid Talentsoft'un puanları müşteri memnuniyetinde dramatik bir değişikliği yansıtmaktadır. G2'nin o zamandan beri yayınlanan iki incelemesi, son derece memnuniyetsiz müşterileri göstermektedir. Capterra'nın son incelemeleri ise toplamda 3,6 yıldız ortalamasıyla sadece biraz daha cesaret vericidir.

Cegid TalentSoft'un en iyi özellikleri

Çeşitli işgücünü yönetmeye uygun özellikler sunar

Avrupa pazarlarına özel kapsamlı bulut tabanlı çözümler

Stratejik yetenek yönetimi ve planlama imkanı sunar

Sürekli öğrenme ve gelişimi teşvik eder

Cegid TalentSoft sınırlamaları

Cegid tarafından satın alınmasından bu yana, diğer yetenek yönetimi sistemlerine kıyasla kullanıcı değerlendirmeleri biraz düşmüştür

Bazı kullanıcılar, platformun kapsamlı özellikleri nedeniyle gezinmede zorluk yaşayabilir

Cegid TalentSoft fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Cegid TalentSoft puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (26+ yorum)

Capterra: 4. 3/5 (67+ yorum)

7. Remofirst – Uzaktan çalışanları yönetmek için idealdir

remofirst aracılığıyla

Remofirst, işletmelerin dünyanın her yerinden uzaktan çalışanları işe almasına ve yönetmesine yardımcı olan bir Global Employer of Record (EOR) şirketidir. İşe alım sürecinize ve bordro yönetiminize yardımcı olabilir ve birkaç çalışan bağlılığı özelliğine sahiptir.

Şirket, küresel bordro ve uyumluluk özellikleriyle tanınır, ancak yetenek yönetimi, işe alım ve işten ayrılma dahil olmak üzere bir dizi İK destek özelliği de sunar.

Remofirst'ün en iyi özellikleri

Zamanında çözümler sunan, övgüye değer müşteri hizmetleriyle tanınır

Genel kullanıcı deneyimini iyileştiren kullanıcı dostu bir web sitesi sunar

Küresel çalışanları barındırır, uluslararası takımları olan işler için mükemmeldir

Küresel bordro, uyumluluk ve ücret yönetimi özelliklerinde uzmanlaşmıştır

Kapsamlı İK destek özellikleri sunar

Remofirst sınırlamaları

Birden fazla platform ve oturum açma kullanır

Sınırlı özelleştirme seçenekleri zorluklar yaratıyor

Odak noktası, yetenek yönetimi sistemlerinden ziyade maaş bordrosu ve uyumluluktur

Nispeten yeni bir platform olarak, daha köklü çözümlerde bulunan bazı özelliklerden yoksun olabilir

Remofirst fiyatlandırma

Kayıtlı İşveren : Aylık 199 $+

Yükleniciler: Kişi başına aylık 19 ABD doları

Remofirst puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (40+ yorum)

Capterra: 5/5 (2+ yorum)

8. ADP Workforce Now – Yüksek performans gösteren çalışanları ödüllendirmek için idealdir

aDP Workforce Now aracılığıyla

ADP Workforce Now, hepsi bir arada, bulut tabanlı bir insan sermayesi yönetimi (HCM) yazılım paketidir. Geniş özellik ve araç yelpazesi, işletmelerin çalışanlarını "işe alımdan emekliliğe kadar" yönetmelerine yardımcı olur

Platform, yetenek yönetimi dahil olmak üzere geniş bir özellik aralığı sunar. Yetenek yönetimi, bordro, yönetim ve işe alım süreçlerini kapsayan hepsi bir arada bir platform arıyorsanız, ADP Workforce'u düşünebilirsiniz.

ADP Workforce'un en iyi özellikleri

Büyük veri hacimlerini kolayca yönetir, büyük şirketler için idealdir

Tutarlı bir kullanıcı deneyimi için platform içinde şirket markalamasını destekler

İyileştirmeler ve yeni özellikler eklemek için sürekli güncellenir

Yetenek yönetimi, başvuru izleme, bordro, ücret yönetimi, idare ve işe alım hizmetlerini sunan hepsi bir arada bir platform sağlar

Diğer İK sistemleriyle derin entegrasyon sunar

ADP Workforce sınırlamaları

Çalışanların katılımı için en uygun olmayabilecek resmi eğitim gerektirir

Çok sayıda yazılım güncellemesi, sistemde sık sık gecikmelere neden olabilir

Kullanıcılar, özellikle belirli işlevleri ararken sistemde gezinmenin biraz zor olduğunu düşünebilir

Yazılım güncellemeleri bazen yerleşik iş akışlarını ve süreçleri kesintiye uğratabilir

ADP Workforce fiyatlandırması

Seçiniz: Fiyatlandırma için iletişime geçiniz

Ek: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Premium: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ADP Workforce Now puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (3.311+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (6.305+ yorum)

9. Deel – Uyum yönetimi için idealdir

deel aracılığıyla

Küresel bordro platformu Deel, 150'den fazla ülkede bordro, uyumluluk ve sözleşmeleri yönetmenize yardımcı olacak yönetim özelliklerine sahip bir İK ve yetenek yönetimi sistemi sunar.

Ücretsiz yetenek yönetimi yazılımı mı arıyorsunuz? Deel, programının ücretsiz bir sürümünü sunuyor ve bir göz atmaya değer olabilir.

Ancak Deel, çalışan performans yönetimi veya izleme gibi yetenek yönetimi özelliklerine fazla önem vermemektedir. Bu nedenle, en iyi yetenekleri yönetmek, geliştirmek ve bağlılıklarını artırmak isteyen işletmeler ve İK yöneticileri için iyi bir seçim olmayabilir.

Deel'in en iyi özellikleri

İK süreçlerini kolaylaştırmak için otomatikleştirilmiş iş akışları sağlar

Küresel takımları yönetmek için güçlü bordro ve uyum sistemi

150'den fazla ülkede insan kaynakları ihtiyaçlarını karşılar, bu da onu uluslararası işler için mükemmel kılar

Programının ücretsiz bir sürümünü sunar

Uluslararası yükleniciler için sözleşme yönetimine yardımcı olur

Deel sınırlamaları

Sınırlı çalışan kariyer geliştirme ve bağlılık araçları

Çalışanların ödeme sisteminden sık sık memnuniyetsizliği

Müşteri hizmetleri ve eğitimde iyileştirme gerekebilir

Uluslararası işe alımları basitleştirirken, kullanıcılar belirli ülkelerin gereksinimleriyle uğraşırken zorluklarla karşılaşabilirler

Deel fiyatlandırması

Deel HR: Ücretsiz

EOR: 599 $+/ay

Yükleniciler: Aylık 49 $+

Deel puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (708+ yorum)

Capterra: 4. 2/5 (79+ yorum)

Deel alternatiflerini inceleyin!

10. Cornerstone OnDemand – Çalışan gelişimi için idealdir

cornerstone OnDemand aracılığıyla

Cornerstone OnDemand HR Platform, çalışanların gelişimini ve bağlılığını yönetmeye yardımcı olur. Ayrıca çok daha fazlasını sunar. Şirketiniz için en uygun İK yetenek yönetimi sistemini oluşturmanıza yardımcı olmak için diğer programlarla entegrasyon da sağlar.

Cornerstone OnDemand, KOBİ'ler, orta ölçekli ve kurumsal düzeydeki şirketlerle çalışır. Müşteriler, etkileşimli eğitim ve forumlarını çok beğenir, ancak yazılım diğerlerine göre kullanıcı dostu olmadığı için biraz eğitim gerektirir.

Cornerstone OnDemand'ın en iyi özellikleri

Platformun verimli kullanımını sağlamak için son derece etkileşimli eğitimler sunar

Sorunları hızlı bir şekilde çözmek için 7/24 müşteri desteği sağlar

Şirketlerin benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için şablonların özelleştirilmesini sağlar

Çalışanların gelişimini ve bağlılığını yönetmeye yardımcı olur

Diğer İK sistemleriyle derin entegrasyon yetenekleri sağlar

Cornerstone OnDemand sınırlamaları

Geniş özellik aralığı, kullanıcı arayüzünün dağınık görünmesine ve görevlerin tamamlanmasının yavaşlamasına neden olabilir

Bazı kullanıcılar özelleştirme sürecini biraz karmaşık ve zaman alıcı bulabilir

Cornerstone OnDemand fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Cornerstone OnDemand puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (8+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (22+ yorum)

En İyi Çalışan Yetenek Yönetimi Yazılımını Seçme

Bu makalede, piyasadaki en iyi 10 yetenek yönetimi yazılımını inceledik. Bu yazılım çözümleri, aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli özellikler ve avantajlar sunar:

Kolaylaştırılmış işe alım süreci: Yeni çalışanların işe alım sürecini kolaylaştırarak, hızlı ve etkili bir şekilde çalışmaya başlamaları için ihtiyaç duydukları tüm bilgileri edinmelerini sağlayın

Performans izleme: Hedefleri, amaçları ve anahtar performans göstergelerini (KPI) izlemek dahil olmak üzere birçok şekilde çalışanların performansını izleyin. Bu bilgiler, çalışanların ek eğitim veya gelişime ihtiyaç duyduğu alanları belirlemek için kullanılabilir ve ayrıca çalışanlara geri bildirim sağlamak için de kullanılabilir

Geri bildirim: Çalışanların performanslarını iyileştirmelerine yardımcı olmak için zamanında ve yapıcı bir şekilde geri bildirim sağlayın. Ayrıca, çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını yüksek tutun

Yüksek potansiyel belirleme: Terfi veya diğer fırsatlar için hazır olan yüksek potansiyelli çalışanları belirleyin. Bu verileri, kuruluşunuz için bir yedekleme planı geliştirmek ve yüksek potansiyelli çalışanlara hedefli eğitim ve gelişim sağlamak için kullanabilirsiniz

Kuruluşunuz için en iyi yetenek yönetimi yazılım sistemleri, şirketinizin ve sektörünüzün benzersiz ihtiyaçlarına bağlıdır. Ancak yukarıdaki yazılım incelemeleri, seçiminizi çok daha kolay hale getirecektir!

Yetenek Geliştirme ve Yönetim Sisteminizi Optimize Edin

Piyasadaki en iyi 10 yetenek yönetimi yazılımını inceledikten sonra, ClickUp'ın her boyuttaki işletme için en iyi seçim olduğunu düşünüyoruz. İK hedeflerinize ulaşmanıza ve özel ihtiyaçlarınıza göre süreç verimliliğini artırmanıza yardımcı olabilir.

Güçlü özellikleri, esnek özelleştirme seçenekleri ve uygun fiyatları ile ClickUp, işe alım sürecini kolaylaştırmanıza, çalışan performansını izlemenize, geri bildirim sağlamanıza ve yüksek potansiyelli çalışanları belirlemenize yardımcı olabilir.

Ayrıca, ClickUp, işinizin tüm hareketli parçalarını yönetmenize yardımcı olacak güçlü bir iş yönetimi yazılımı içerir.

ClickUp'a katılın ve takımınızı bugün geliştirmeye başlayın!