2025'in en iyi 10 İK yetenek yönetimi yazılımı

Yetenek yönetiminizi bir üst seviyeye taşımak için bir yol mu arıyorsunuz? Çalışan performans yönetiminizi bir adım öteye taşımaya hazır mısınız?
Doğru yerdesiniz! En iyi on yetenek yönetimi yazılımı incelemesini bir araya getirdik, böylece takımınız için en uygun olanı bulabilirsiniz.
Yetenek yönetimi yazılımı, işgücünüzü kolaylaştırılmış işe alım ve eğitim, performans izleme ve değerlendirmeler, otomatikleştirilmiş iş akışları ve yüksek potansiyelli çalışanların belirlenmesi ile geliştirmenize yardımcı olabilir.
Ve birazdan göreceğiniz gibi, çok daha fazlası!
Yetenek Yönetimi Çözümlerinde Nelere Dikkat Etmelisiniz?
En iyi yetenek yönetimi yazılımını ararken, dikkat etmeniz gereken birkaç anahtar nokta vardır.
- Doğru özellik seti: Örneğin, başvuru izleme yazılımı, çalışanların işe alımı, performans yönetimi, eğitim ve geliştirme ve yedekleme planlaması genellikle en öncelikli özelliklerdir. İşe alım ve işe yerleştirme araçları da bazen bu listenin bir parçasıdır
- Kullanım kolaylığı: Küçük bir işletmeyseniz, yazılımı kullanmayı öğrenmek için saatler veya günler harcamak istemezsiniz. Öte yandan, kurumsal düzeyde bir şirket iseniz, daha karmaşık bir yazılıma ihtiyacınız vardır ve muhtemelen bir öğrenme eğrisi planlamalısınız
- Derin entegrasyon: Halihazırda başka insan kaynakları yazılımları ve bordro sistemleri kullanıyorsanız, entegrasyon öncelikli olacaktır
- Uygun fiyat: İşiniz için uygun fiyatlı bir yazılım bulmak isteyeceksiniz. Aşağıdaki incelemelerimize fiyatları da ekledik, böylece maliyetleri kolayca karşılaştırabilirsiniz
- Özel uyum: Küçük bir işletmeniz varsa, büyük bir kurumsal yetenek yönetim sisteminin tüm özelliklerine ihtiyacınız olmayabilir
Bu anahtar noktaları göz önünde bulundurmak, işinize uygun (ve sizi mutlu edecek) en iyi yetenek yönetimi yazılımını bulmanıza yardımcı olacaktır. ?
Kullanılacak En İyi 10 İK Yetenek Yönetimi Yazılımı
İyi bir yetenek yönetimi yazılımı, iş gücünüzü geliştirmenize, bağlılıklarını artırmanıza ve yetiştirmenize yardımcı olabilecek sistemleri ifade eder. İdeal olarak, performans değerlendirmeleri, performans yönetimi, yetenek yönetimi stratejileri, çalışan bağlılığı ve çok çeşitli ilgili yetenek yönetimi görevleri gibi konularda yardımcı olur.
Bazı İK yazılım sistemleri, işe alım sürecine yardımcı olmak için işe alım yazılımı ve bordro yönetim sistemleri de içerir.
1. ClickUp – İK yönetimi için idealdir
ClickUp, her boyuttaki ve sektördeki takımların daha fazlasını başarmasına yardımcı olan hepsi bir arada bir verimlilik platformudur. 1.000'den fazla entegrasyon ve yüzlerce özelleştirme ile ClickUp, ilerlemeyi izlemeyi, takım üyeleriyle işbirliği yapmayı ve hedeflerinize ulaşmayı kolaylaştırır.
ClickUp HR özellikleri, çalışan verilerini, zamanını ve hedeflerini yönetmek için kullanılabilecek yetenek yönetimi araçları sağlar. Özel işe alım iş akışları oluşturun, performansı izleyin ve performans değerlendirme süreçlerini takım yönetimi ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin.
ClickUp'ın Performans İnceleme Şablonu, takımınızın ihtiyaçlarına uygun özel bir performans inceleme süreci oluşturmanıza olanak tanır. Şablon, performansı izlemenize ve değerlendirmenize yardımcı olacak özel durumlar, özel alanlar ve özel görünümler içerir.
Performans Değerlendirme Şablonu ve eğitim planı şablonlarını kullanarak hedefler ve başarıya giden yolu net bir şekilde belirleyebilirsiniz. Ayrıca, mülakat şablonları, işbirliği özellikleri ve daha fazlası gibi bir dizi ek insan kaynakları aracından da yararlanabilirsiniz.
Yerleşik çalışan bağlılığı yönetimi yazılımı ve çalışan izleme yazılımı içeren iyi yetenek yönetimi yazılım sistemleri arıyorsanız, ClickUp'a göz atın!
Esnek, işbirliğine açık ve yetenek yönetimi için harika!
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Benzersiz iş gereksinimlerini karşılamak için olağanüstü düzeyde özelleştirme olanağı sağlar
- Çeşitli özellikleri sorunsuz bir şekilde birleştirerek akıcı ş akışı geçişleri sağlar
- Takımlara son derece etkili işbirliği araçları sunar
- Daha hızlı içerik oluşturma ve gelişmiş iletişim için sağlam bir yapay zeka sunar
- Çok yönlülüğü, çeşitli sektörlere ve takım boyutlarına uyum sağlar
ClickUp sınırlamaları
- Zengin özelliklere sahip olmasına rağmen, ClickUp'ın arayüzü ilk kez kullananlar için karmaşık olabilir ve öğrenme sürecini zorlaştırabilir
- Çok sayıda özelleştirme seçeneği, istemeden gereksiz karmaşıklığa yol açabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Kullanıcı başına aylık 5 $ ek ücret
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.314+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.761+ yorum)
2. IBM Talent Management – Bulut tabanlı İK için idealdir
IBM Talent Management, kuruluşların en yetenekli çalışanları çekmelerine, geliştirmelerine ve elde tutmalarına yardımcı olan bulut tabanlı bir İK ve yetenek yönetimi sistemi paketidir.
Yetenek yönetimi yazılımı, her boyuttaki işletmenin yetenek yönetimi süreçlerini iyileştirmesine yardımcı olabilecek kapsamlı bir araç ve hizmet seti sunar.
IBM Talent Management'ın en iyi özellikleri
- Yapay zeka kullanarak stratejik karar almaya rehberlik edebilecek derinlemesine içgörüler üretir
- Kullanıcı dostu arayüz, aracın hızlı bir şekilde öğrenilmesini sağlar
- Kapsamlı araç seti, İK ve yetenek yönetiminin birçok yönünü ele alır
- Kapsamlı çözümler sunarak çeşitli iş boyutları için uygun hale getirir
- Çalışanların gelişimini ve bağlılığını önceliklendirir
IBM Talent Management sınırlamaları
- Yüksek düzeyde işlevselliği, arayüzün karmaşık görünmesine ve kullanıcı deneyimini olumsuz etkilemesine neden olabilir
- IBM dışındaki yazılımlarla entegrasyon, yetenek yönetimi stratejiniz için her zaman sorunsuz veya sezgisel olmayabilir
IBM Talent Management fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
IBM Talent Management puanları ve yorumları
- G2: 3,5/5 (84+ yorum)
- Capterra: Yok
3. Trakstar Perform – İşe alım yönetimi için idealdir
Trakstar, dört farklı yazılım seçeneği sunan hepsi bir arada bir yetenek yönetim sistemidir: Trakstar Perform, Trakstar Hire, Trakstar Learn ve Reviewsnap.
Trakstar Perform, işe alım sürecine de yardımcı olabilen bir yetenek yönetimi yazılımıdır. Kuruluşların bireysel hedefleri şirketin hedefleriyle uyumlu hale getirmesine, en iyi performans gösteren çalışanları motive etmesine ve elde tutmasına ve güçlü ve geliştirilmesi gereken alanları belirlemek için veri sağlamasına yardımcı olur.
Başvuru izleme ve daha fazlası için diğer İK ve yetenek yönetimi sistemleriyle entegre olan, özelleştirilebilir, bulut tabanlı bir yazılımdır.
Trakstar Perform'un en iyi özellikleri
- Sorunları hızlı bir şekilde çözmek için olağanüstü müşteri desteği sunar
- Platformun yüksek özelleştirilebilirliği, belirli iş ihtiyaçlarına (örneğin, çalışan bağlılığı, ücret yönetimi, başvuru izleme) uygunluğunu artırır
- Diğer İK sistemleriyle entegrasyonlar, uyumlu operasyonlar için sorunsuz bir şekilde çalışır
- Yapı ve esneklik arasında denge sağlar
- Bireysel ve şirket hedeflerinin uyumlaştırılmasına odaklanır
Trakstar Perform sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, özellikle büyük miktarda veriyle çalışırken, navigasyonu biraz zor bulabilir
- Raporları özelleştirmek, kullanıcıların istediği kadar kolay olmayabilir
Trakstar Perform fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma için iletişime geçin
Trakstar Perform puanları ve yorumları
- G2: 4. 2/5 (416+ yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (285+ yorum)
4. Insperity PerformSmart – Sorumluluk yönetimi için idealdir
İşletme sahipleri, yöneticiler ve İK uzmanları için oluşturulan Insperity PerformSmart, işe alım, ücretlendirme, sorumluluk yönetimi eğitimi, eğitim ve geliştirme ve şirket kültürü geliştirme yetenekleri sunar.
PerformSmart özellikleri arasında performans değerlendirme yönetimi, hedef belirleme/izleme, değerlendirme döngüsü izleme, self servis portalları ve daha fazlası bulunmaktadır.
Yorumcular, platformun çalışanlar tarafından kullanım kolaylığını beğeniyor. Ancak, birçok seçenek sunan özelleştirilebilir bir yazılım arıyorsanız, bu yazılım sizin için uygun olmayabilir.
Insperity'nin en iyi özellikleri
- Platform kullanıcı dostudur, bu sayede teknolojiye yatkın olmayan kullanıcılar bile kolaylıkla kullanabilir
- Başvuru izleme, çalışan bağlılığı ve diğer yetenek yönetimi araçları gibi çeşitli İK fonksiyonlarını kapsayan kapsamlı seçenekler sunar
- Kapsamlı eğitim ve geliştirme özellikleri sunar
- Şirket kültürünün gelişimini destekleyen araçlar içerir
- Performans yönetimi ve hedef ayarlamaya odaklanır
Insperity PerformSmart sınırlamaları
- Her boyuttaki şirket için tasarlanmış olsa da, küçük işletmeler kapsamlı özelliklerinden tam olarak yararlanamayabilir
- Diğer İK ve yetenek yönetimi sistemleriyle entegrasyonlar iyileştirilebilir
Insperity PerformSmart fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Insperity PerformSmart puanları ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: 3. 3/5 (7+ yorum)
5. ClearCompany – Çalışan analizi için idealdir
Yetenek yönetimi platformu ClearCompany, tam hizmet sunan bir İK çözümleri platformudur. Avantajlar, maaş bordrosu, uyumluluk ve yönetimi tek bir yerden yönetmek istiyorsanız, ClearCompany'yi düşünebilirsiniz.
Müşteriler çoğunlukla başvuru izleme sisteminden övgüyle bahsediyor ve yorumcular, yardımcı destek temsilcilerini ve kullanıcı dostu arayüzü çok beğeniyor. Yüksek performanslı özelliklerini sevmelerine rağmen, çoğu kişi zamanla gelişen bir öğrenme eğrisinden bahsediyor.
ClearCompany'nin en iyi özellikleri
- Kullanıcı deneyimini geliştiren kullanıcı dostu bir arayüz sunar
- Şirketin benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirilebilir
- Son derece duyarlı destek temsilcileri değerli yardım sunar
- Avantajları, maaş şablonlarını, ücret yönetimini, uyumluluğu ve yetenek yönetimini tek bir platformda entegre eder
- Verimli çözümler sunan yüksek performanslı özellikleriyle beğeni topluyor
ClearCompany sınırlamaları
- Bazıları için iş akışlarını ayarlama ve yönetme süreci zaman alıcı olabilir
- Yetenek yönetimi sisteminin kullanıcı deneyimi ve tasarımı, daha modern görünümlü arayüzlere kıyasla eski moda görünebilir
ClearCompany fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
ClearCompany derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,6/5 (290+ yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (312+ yorum)
6. Cegid TalentSoft – İşbirliğine dayalı işe alım için idealdir
Eski adıyla TalentSoft olan Cegid TalentSoft, Avrupa merkezli bir bulut tabanlı yetenek yönetimi yazılımıdır.
El değiştirmesinden bu yana, Cegid Talentsoft'un puanları müşteri memnuniyetinde dramatik bir değişikliği yansıtmaktadır. G2'nin o zamandan beri yayınlanan iki incelemesi, son derece memnuniyetsiz müşterileri göstermektedir. Capterra'nın son incelemeleri ise toplamda 3,6 yıldız ortalamasıyla sadece biraz daha cesaret vericidir.
Cegid TalentSoft'un en iyi özellikleri
- Çeşitli işgücünü yönetmeye uygun özellikler sunar
- Avrupa pazarlarına özel kapsamlı bulut tabanlı çözümler
- Stratejik yetenek yönetimi ve planlama imkanı sunar
- Sürekli öğrenme ve gelişimi teşvik eder
Cegid TalentSoft sınırlamaları
- Cegid tarafından satın alınmasından bu yana, diğer yetenek yönetimi sistemlerine kıyasla kullanıcı değerlendirmeleri biraz düşmüştür
- Bazı kullanıcılar, platformun kapsamlı özellikleri nedeniyle gezinmede zorluk yaşayabilir
Cegid TalentSoft fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Cegid TalentSoft puanları ve yorumları
- G2: 4. 3/5 (26+ yorum)
- Capterra: 4. 3/5 (67+ yorum)
7. Remofirst – Uzaktan çalışanları yönetmek için idealdir
Remofirst, işletmelerin dünyanın her yerinden uzaktan çalışanları işe almasına ve yönetmesine yardımcı olan bir Global Employer of Record (EOR) şirketidir. İşe alım sürecinize ve bordro yönetiminize yardımcı olabilir ve birkaç çalışan bağlılığı özelliğine sahiptir.
Şirket, küresel bordro ve uyumluluk özellikleriyle tanınır, ancak yetenek yönetimi, işe alım ve işten ayrılma dahil olmak üzere bir dizi İK destek özelliği de sunar.
Remofirst'ün en iyi özellikleri
- Zamanında çözümler sunan, övgüye değer müşteri hizmetleriyle tanınır
- Genel kullanıcı deneyimini iyileştiren kullanıcı dostu bir web sitesi sunar
- Küresel çalışanları barındırır, uluslararası takımları olan işler için mükemmeldir
- Küresel bordro, uyumluluk ve ücret yönetimi özelliklerinde uzmanlaşmıştır
- Kapsamlı İK destek özellikleri sunar
Remofirst sınırlamaları
- Birden fazla platform ve oturum açma kullanır
- Sınırlı özelleştirme seçenekleri zorluklar yaratıyor
- Odak noktası, yetenek yönetimi sistemlerinden ziyade maaş bordrosu ve uyumluluktur
- Nispeten yeni bir platform olarak, daha köklü çözümlerde bulunan bazı özelliklerden yoksun olabilir
Remofirst fiyatlandırma
- Kayıtlı İşveren: Aylık 199 $+
- Yükleniciler: Kişi başına aylık 19 ABD doları
Remofirst puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (40+ yorum)
- Capterra: 5/5 (2+ yorum)
8. ADP Workforce Now – Yüksek performans gösteren çalışanları ödüllendirmek için idealdir
ADP Workforce Now, hepsi bir arada, bulut tabanlı bir insan sermayesi yönetimi (HCM) yazılım paketidir. Geniş özellik ve araç yelpazesi, işletmelerin çalışanlarını "işe alımdan emekliliğe kadar" yönetmelerine yardımcı olur
Platform, yetenek yönetimi dahil olmak üzere geniş bir özellik aralığı sunar. Yetenek yönetimi, bordro, yönetim ve işe alım süreçlerini kapsayan hepsi bir arada bir platform arıyorsanız, ADP Workforce'u düşünebilirsiniz.
ADP Workforce'un en iyi özellikleri
- Büyük veri hacimlerini kolayca yönetir, büyük şirketler için idealdir
- Tutarlı bir kullanıcı deneyimi için platform içinde şirket markalamasını destekler
- İyileştirmeler ve yeni özellikler eklemek için sürekli güncellenir
- Yetenek yönetimi, başvuru izleme, bordro, ücret yönetimi, idare ve işe alım hizmetlerini sunan hepsi bir arada bir platform sağlar
- Diğer İK sistemleriyle derin entegrasyon sunar
ADP Workforce sınırlamaları
- Çalışanların katılımı için en uygun olmayabilecek resmi eğitim gerektirir
- Çok sayıda yazılım güncellemesi, sistemde sık sık gecikmelere neden olabilir
- Kullanıcılar, özellikle belirli işlevleri ararken sistemde gezinmenin biraz zor olduğunu düşünebilir
- Yazılım güncellemeleri bazen yerleşik iş akışlarını ve süreçleri kesintiye uğratabilir
ADP Workforce fiyatlandırması
- Seçiniz: Fiyatlandırma için iletişime geçiniz
- Ek: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Premium: Fiyatlandırma için iletişime geçin
ADP Workforce Now puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (3.311+ yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (6.305+ yorum)
9. Deel – Uyum yönetimi için idealdir
Küresel bordro platformu Deel, 150'den fazla ülkede bordro, uyumluluk ve sözleşmeleri yönetmenize yardımcı olacak yönetim özelliklerine sahip bir İK ve yetenek yönetimi sistemi sunar.
Ücretsiz yetenek yönetimi yazılımı mı arıyorsunuz? Deel, programının ücretsiz bir sürümünü sunuyor ve bir göz atmaya değer olabilir.
Ancak Deel, çalışan performans yönetimi veya izleme gibi yetenek yönetimi özelliklerine fazla önem vermemektedir. Bu nedenle, en iyi yetenekleri yönetmek, geliştirmek ve bağlılıklarını artırmak isteyen işletmeler ve İK yöneticileri için iyi bir seçim olmayabilir.
Deel'in en iyi özellikleri
- İK süreçlerini kolaylaştırmak için otomatikleştirilmiş iş akışları sağlar
- Küresel takımları yönetmek için güçlü bordro ve uyum sistemi
- 150'den fazla ülkede insan kaynakları ihtiyaçlarını karşılar, bu da onu uluslararası işler için mükemmel kılar
- Programının ücretsiz bir sürümünü sunar
- Uluslararası yükleniciler için sözleşme yönetimine yardımcı olur
Deel sınırlamaları
- Sınırlı çalışan kariyer geliştirme ve bağlılık araçları
- Çalışanların ödeme sisteminden sık sık memnuniyetsizliği
- Müşteri hizmetleri ve eğitimde iyileştirme gerekebilir
- Uluslararası işe alımları basitleştirirken, kullanıcılar belirli ülkelerin gereksinimleriyle uğraşırken zorluklarla karşılaşabilirler
Deel fiyatlandırması
- Deel HR: Ücretsiz
- EOR: 599 $+/ay
- Yükleniciler: Aylık 49 $+
Deel puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (708+ yorum)
- Capterra: 4. 2/5 (79+ yorum)
Deel alternatiflerini inceleyin!
10. Cornerstone OnDemand – Çalışan gelişimi için idealdir
Cornerstone OnDemand HR Platform, çalışanların gelişimini ve bağlılığını yönetmeye yardımcı olur. Ayrıca çok daha fazlasını sunar. Şirketiniz için en uygun İK yetenek yönetimi sistemini oluşturmanıza yardımcı olmak için diğer programlarla entegrasyon da sağlar.
Cornerstone OnDemand, KOBİ'ler, orta ölçekli ve kurumsal düzeydeki şirketlerle çalışır. Müşteriler, etkileşimli eğitim ve forumlarını çok beğenir, ancak yazılım diğerlerine göre kullanıcı dostu olmadığı için biraz eğitim gerektirir.
Cornerstone OnDemand'ın en iyi özellikleri
- Platformun verimli kullanımını sağlamak için son derece etkileşimli eğitimler sunar
- Sorunları hızlı bir şekilde çözmek için 7/24 müşteri desteği sağlar
- Şirketlerin benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için şablonların özelleştirilmesini sağlar
- Çalışanların gelişimini ve bağlılığını yönetmeye yardımcı olur
- Diğer İK sistemleriyle derin entegrasyon yetenekleri sağlar
Cornerstone OnDemand sınırlamaları
- Geniş özellik aralığı, kullanıcı arayüzünün dağınık görünmesine ve görevlerin tamamlanmasının yavaşlamasına neden olabilir
- Bazı kullanıcılar özelleştirme sürecini biraz karmaşık ve zaman alıcı bulabilir
Cornerstone OnDemand fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Cornerstone OnDemand puanları ve yorumları
- G2: 4. 3/5 (8+ yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (22+ yorum)
En İyi Çalışan Yetenek Yönetimi Yazılımını Seçme
Bu makalede, piyasadaki en iyi 10 yetenek yönetimi yazılımını inceledik. Bu yazılım çözümleri, aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli özellikler ve avantajlar sunar:
- Kolaylaştırılmış işe alım süreci: Yeni çalışanların işe alım sürecini kolaylaştırarak, hızlı ve etkili bir şekilde çalışmaya başlamaları için ihtiyaç duydukları tüm bilgileri edinmelerini sağlayın
- Performans izleme: Hedefleri, amaçları ve anahtar performans göstergelerini (KPI) izlemek dahil olmak üzere birçok şekilde çalışanların performansını izleyin. Bu bilgiler, çalışanların ek eğitim veya gelişime ihtiyaç duyduğu alanları belirlemek için kullanılabilir ve ayrıca çalışanlara geri bildirim sağlamak için de kullanılabilir
- Geri bildirim: Çalışanların performanslarını iyileştirmelerine yardımcı olmak için zamanında ve yapıcı bir şekilde geri bildirim sağlayın. Ayrıca, çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını yüksek tutun
- Yüksek potansiyel belirleme: Terfi veya diğer fırsatlar için hazır olan yüksek potansiyelli çalışanları belirleyin. Bu verileri, kuruluşunuz için bir yedekleme planı geliştirmek ve yüksek potansiyelli çalışanlara hedefli eğitim ve gelişim sağlamak için kullanabilirsiniz
Kuruluşunuz için en iyi yetenek yönetimi yazılım sistemleri, şirketinizin ve sektörünüzün benzersiz ihtiyaçlarına bağlıdır. Ancak yukarıdaki yazılım incelemeleri, seçiminizi çok daha kolay hale getirecektir!
Yetenek Geliştirme ve Yönetim Sisteminizi Optimize Edin
Piyasadaki en iyi 10 yetenek yönetimi yazılımını inceledikten sonra, ClickUp'ın her boyuttaki işletme için en iyi seçim olduğunu düşünüyoruz. İK hedeflerinize ulaşmanıza ve özel ihtiyaçlarınıza göre süreç verimliliğini artırmanıza yardımcı olabilir.
Güçlü özellikleri, esnek özelleştirme seçenekleri ve uygun fiyatları ile ClickUp, işe alım sürecini kolaylaştırmanıza, çalışan performansını izlemenize, geri bildirim sağlamanıza ve yüksek potansiyelli çalışanları belirlemenize yardımcı olabilir.
Ayrıca, ClickUp, işinizin tüm hareketli parçalarını yönetmenize yardımcı olacak güçlü bir iş yönetimi yazılımı içerir.
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