2025'in En İyi 21 İşletme Yönetimi Yazılımı

Muhtemelen, bir yandan görevleri tamamlamak, e-postaları yanıtlamak ve takımınızı takip etmekle meşgul olduğunuz günler olmuştur. Ve farkına bile varmadan gün bitmiş olur.

Detaylarda kaybolmak çok kolay, değil mi?

İş yönetimi yazılımı, kontrolü ele almanızı sağlar. Bu araçlar, görevleri düzenlemenize, ilerlemeyi izlemenize ve takım işbirliğini geliştirmenize olanak tanır.

İş operasyonlarınızı kolaylaştırmanın yollarını arıyorsanız, daha akıllı çalışmanıza ve hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak en iyi 21 iş yazılımı burada. 🎯

⏰ 60 saniyelik özet En iyi iş yönetimi yazılımları için seçimlerimiz şunlardır: ClickUp ( En iyi hepsi bir arada proje yönetimi yazılımı)

Odoo (En iyi açık kaynaklı iş yönetimi paketi)

Monday. com (En iyi görsel iş akışı otomasyon yazılımı)

Trello (En iyi Kanban tabanlı görev yönetimi yazılımı)

NetSuite (En iyi bulut tabanlı kurumsal kaynak planlama çözümü)

QuickBooks (En iyi küçük işletme muhasebe yazılımı)

Scoro (En iyi uçtan uca iş yönetimi ve iş zekası çözümü)

Asana (En iyi takım işbirliği ve iş izleme yazılımı)

Jira (En iyi çevik geliştirme ve sorun izleme sistemi)

Wrike (En iyi ölçeklenebilir proje portföyü yönetim yazılımı)

ProofHub (En iyi yaratıcı proje inceleme ve onay yazılımı)

Pipedrive (En iyi satış boru hattı yönetim yazılımı)

FreshBooks (En iyi fatura ve gider izleme yazılımı)

Bitrix24 (En iyi sosyal kurumsal işbirliği platformu)

HoneyBook (Yaratıcı profesyoneller için en iyi müşteri yönetim yazılımı)

Zoho One (En iyi entegre SaaS uygulamaları paketi)

Xero (En iyi çift girişli muhasebe yazılımı)

Microsoft Dynamics 365 (En iyi kurumsal ilişki yönetimi platformu)

Salesforce (En iyi müşteri ilişkileri yönetimi ekosistemi)

HubSpot (En iyi gelen pazarlama otomasyon platformu)

Connecteam (En iyi mobil öncelikli çalışan yönetim yazılımı)​​​​​​​​​​​​​​​​

İşletme yönetim yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Doğru iş yönetimi yazılımını seçmek, proje yürütme, takım verimliliği ve kârlılık üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bir çözüme yatırım yapmadan önce, şu temel özellikleri göz önünde bulundurun:

Kullanıcı deneyimi: Sezgisel gezinme, anlaşılır menüler ve departmanlar arasında çalışanları güçlendiren basit iş akışları sunan yazılımları bulun

Entegrasyon gücü: CRM, muhasebe ve diğer iş açısından kritik uygulamalar arasında sorunsuz veri akışı sağlayan önceden oluşturulmuş konektörleri ve açık API'leri arayın

Otomasyon potansiyeli: Özel otomasyon kuralları ve tetikleyici bildirimler ile akıllı " iş akışı otomasyonu sayesinde tekrarlayan görevleri kolaylaştırmak için bir araç arayın

Veri içgörüleri: Yazılımın dinamik gösterge panelleri, trend analizi ve iş hedeflerinize uygun ayrıntılı raporlar oluşturma özelliği sunduğundan emin olun

Güvenlik standartları: Rol tabanlı erişim kontrolü, şifreleme, düzenli yedekleme ve sektörünüz için uyumluluk sertifikaları sunan çözümleri önceliklendirin

Uzaktan erişim özellikleri: Uzaktan çalışan veya sık seyahat eden takım üyeleri için tam işlevselliğe sahip mobil uygulamalar veya duyarlı web arayüzleri sunan bir yazılım seçin

💡Profesyonel İpucu: Verimli proje yönetimi, iş yönetiminin anahtar unsurlarından biridir. AI'nın bu konuda size nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin. 👇🏼

En İyi 21 İşletme Yönetimi Yazılımı

Doğru iş yönetimi yazılımını bulmak zor olabilir. Karar vermenize yardımcı olmak için en iyi 21 aracı bir araya getirdik. Her biri, operasyonel planlamayı desteklemek, verimliliği artırmak ve takımınızı doğru yolda tutmak için benzersiz özellikler sunar.

Bu seçeneklere daha yakından bakalım. 📈

1. ClickUp (En iyi hepsi bir arada proje yönetimi yazılımı)

ClickUp'ın uçtan uca Yönetim Yazılımı ile iş planlarınızı oluşturun ve uygulayın

Listemizin ilk sırasında, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp var. 🤩 Uçtan uca iş operasyonlarını yönetmek için araçlar sağlar. ClickUp Proje Yönetimi Yazılımı ve ClickUp Operasyon Çözümü'nü birleştirerek, süreç haritalamadan operasyonlara ve takım işbirliğine kadar işin çeşitli yönlerini kolaylaştırır.

Her büyük iş kararı bir fikirle başlar. ClickUp Beyaz Tahtalar, takımların beyin fırtınası yapması, iş akışlarını planlaması ve haritalaması ve iş akışlarını ve süreçleri işbirliği içinde görselleştirmesi için etkileşimli bir alan sağlar. Örneğin, bir ürün tasarım takımı Beyaz Tahta'yı kullanarak yeni bir ürünün kullanıcı deneyimini (UX) taslak olarak çizebilir, özellikleri haritalayabilir ve geliştirme yol haritasını tanımlayabilir. Yapışkan notlar, akış şemaları ve bağlayıcılar gibi görsel öğelerle takımlar düşüncelerini yapılandırabilir ve anında görevlere dönüştürebilir!

ClickUp Beyaz Tahtaların işbirliği özelliklerini kullanarak takımınızla birlikte iş akışları tasarlayın ve oluşturun

Fikirler yapılandırıldıktan sonra belgelenmeleri gerekir. ClickUp Docs, takımların belgeleri doğrudan platform içinde oluşturmasına, paylaşmasına ve üzerinde işbirliği yapmasına olanak tanır. Örneğin, bir pazarlama kampanyası başlatıyorsanız, hedefleri, stratejileri ve son tarihleri özetleyen bir belge taslağı hazırlayabilirsiniz. Takım üyeleri yorum bırakabilir, işbirliği yapanları etiketleyebilir ve belgeyi gerçek zamanlı olarak güncelleyebilir.

ClickUp Belgeleri ile proje belgeleri oluşturun, paylaşın ve güncelleyin

Bu özellikler, tüm müşteri bilgileriniz için merkezi bir depo görevi gören ClickUp CRM Çözümü ile birleştirildiğinde ClickUp'ın işlevselliğini daha da genişletir. ClickUp'ın E-posta Proje Yönetimi gibi özelliklerle entegre olan bu çözüm, takımlarınızın müşterilerden gelen geri bildirimleri ve talepleri anında yakalamasına ve bunları takip edilebilir görevlere dönüştürmesine olanak tanır.

ClickUp Görevleri atayın ve ilerlemeyi kolaylıkla izleyin

ClickUp'taki görevler, takımınızın projeleri eyleme geçirilebilir adımlara bölmesini, takım üyelerine görevler atamasını, son tarihler belirlemesini ve ilerlemeyi izlemesini sağlar — hepsi tek bir arayüzden. Bir ürün lansmanı planladığınızı varsayalım. Pazarlama materyalleri tasarlamak, ürün sayfaları oluşturmak ve e-posta kampanyaları hazırlamak için görevler oluşturabilirsiniz.

ClickUp Bağımlılıkları'nı kullanarak, ilgili görevleri birbirine bağlayarak işlerin sorunsuz bir şekilde akışını sağlayabilirsiniz. Bu, tasarım ekibi tel kafesleri tamamladıktan sonra geliştirme ekibinin kodlamaya başlamasını sağlamak gibi her şeyi içerebilir.

ClickUp Brain'i kullanarak AI destekli önerilerle görev önceliklendirmeyi optimize edin

Entegre bir yapay zeka asistanı olan ClickUp Brain, iş akışlarınızı daha da optimize etmenize yardımcı olur. Görev yönetimi kalıplarınızdan öğrenerek verimli görev önceliklendirmesi için akıllı önerilerde bulunur, çalışma alanının herhangi bir yerinden bilgi ve içgörüler toplar ve görevleri otomatikleştirmeye yardımcı olur. Örneğin, çakışan son teslim tarihleri olan birden fazla görevi yönetiyorsanız, ClickUp Brain aciliyet ve öneme göre hangi görevlerin önce ele alınması gerektiğini önerebilir. Değişen önceliklere sürekli olarak uyum sağlayarak, takımınızın yolunda ilerlerken yüksek etkili işlere odaklanmasını sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Kullanıcılar, karmaşık otomasyon kuralları ayarlarken bir öğrenme eğrisiyle karşılaşabilir

Bazı üçüncü taraf entegrasyonlar sınırlı işlevselliğe veya ara sıra senkronizasyon gecikmelerine sahip olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? Küresel iş yazılımı pazarının, artan veri hacimleri ve otomasyon ihtiyaçları nedeniyle 2023'ten 2030'a kadar yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) %11,3 ile büyüyeceği tahmin edilmektedir.

2. Odoo (En iyi açık kaynaklı iş yönetimi paketi)

odoo aracılığıyla

Odoo, iş yönetimine modüler bir yaklaşım benimseyerek takımların farklı fonksiyonları tek bir platformda entegre etmelerine olanak tanır. Açık kaynaklı yapısı özelleştirmeye olanak tanırken, ölçeklenebilirliği sayesinde çok şirketli, çok depolu ve hatta çok dilli özelliklere sahip çeşitli boyutlardaki işletmelere uyarlanabilir.

Özel bir çözüme mi ihtiyacınız var? Odoo'nun arka ucu, özel çözümler için bir geliştirme platformu görevi görür. Yerleşik erişim kontrolleri, bulut ve şirket içi dağıtım ve üçüncü taraf entegrasyonları ile güvenlik, ölçeklenebilirlik ve verimlilik sağlar.

Odoo'nun en iyi özellikleri

Operasyonel ihtiyaçlara göre 2.500'den fazla iş modülünü etkinleştirerek veya devre dışı bırakarak iş akışlarını özelleştirin

Envanteri gerçek zamanlı olarak takip edin ve verimli kaynak yönetimi için tedarik zinciri iş akışlarını optimize edin

Gerçek zamanlı analiz ve performans izleme ile ayrıntılı iş içgörüleri oluşturun

Odoo'nun mobil arayüzünü kullanarak satış faaliyetlerinizi hareket halindeyken yönetin

Odoo sınırlamaları

Özelleştirme için teknik uzmanlık gerektirir ve teknik bilgi sahibi olmayan kullanıcılar için öğrenme süreci vardır

Büyük kuruluşlar için karmaşık uygulama süreci

Odoo fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: 31 $. Kullanıcı başına aylık 10

Özel: Kullanıcı başına aylık 46,80 $

Odoo puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (290+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (1.210+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Odoo hakkında ne diyor?

[…] İlk dikkatimi çeken şey, kullanıcı arayüzü seçeneklerinin ve tasarımının çoğunun harika olmasıydı. Birden fazla yerden kayıtlara erişim, esneklik, hızlı performans. Her şey çok iyiydi. Peki ya arka uç, kayıtları içe aktarma, özelleştirme? Tutarsız davranışlar, hatalar ve kötü sistem tasarım seçimleriyle doluydu. Bence, sistemi doğru bir şekilde doldurmak için makul olandan daha fazla zaman gerekti ve bu, bir geliştiriciyle gerçek uyarlama ve özelleştirme işlemlerine başlamadan önceydi. Kötü belgelenmiş, kafa karıştırıcı bir uygulamaya sarılmış harika bir program fikri gibiydi. […]

[…] İlk dikkatimi çeken şey, kullanıcı arayüzü seçeneklerinin ve tasarımının çoğunun harika olmasıydı. Birden fazla yerden kayıtlara erişim, esneklik, hızlı performans. Hepsi çok iyi. Peki ya arka plan, kayıtları içe aktarma, özelleştirme? Tutarsız davranışlar, hatalar ve kötü sistem tasarım seçimleriyle dolu. Bence, sistemi doğru bir şekilde doldurmak için makul olandan daha fazla zaman gerekti ve bu, bir geliştiriciyle gerçek uyarlama ve özelleştirme işlemlerine başlamadan önceydi. Kötü belgelenmiş, kafa karıştırıcı bir uygulamayla sarılmış harika bir program fikri gibiydi. […]

💡 Profesyonel İpucu: Yazılım kullanımını üç ayda bir denetleyerek yeterince kullanılmayan özellikleri belirleyin ve değer katmayan araçları ortadan kaldırın. Birçok işletme, verimliliği etkilemeyen gereksiz eklentiler için para ödüyor.

3. Monday. com (En iyi görsel iş akışı otomasyon platformu)

Projeleri yönetmek, netlikten çok kaos gibi mi geliyor? Monday. com, takımların görsel panolar, otomasyon ve zahmetsiz görev izleme ile iş akışlarını kolaylaştırmasına yardımcı olur.

Sürükle ve bırak arayüzü, iş akışlarının ayarını basitleştirirken, çoklu proje görünümleri herkesin aynı sayfada kalmasını sağlar. Ayrıca, yorumlar, @bahsetmeler ve ek dosyalar aracılığıyla görevler içinde takım üyelerinizle doğrudan bağlantı kurabilirsiniz.

Monday. com en iyi özellikler

Otomasyon özellikleriyle farklı proje aşamalarında eylemleri tetikleyin

İletişimi ve veri paylaşımını kolaylaştırmak ve farklı platformlardaki takımları yönetmek için önemli iş araçlarıyla bağlantı kurun

Özelleştirilebilir gösterge panelleriyle proje ilerlemesini ve takım performansını izleyin

Belgeleri aynı anda oluşturup düzenleyerek takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Monday. com sınırlamaları

İlk kurulum, belirli iş süreçleri için karmaşık olabilir

Mobil uygulama işlevselliği masaüstü sürümüne kıyasla sınırlıdır

Monday. com fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 12 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 14 ABD doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 24 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monday. com derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (910+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (5.380+ yorum)

Monday.com hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcı arayüzü ve görsel olarak nasıl çalıştığı harika... CRM'de ön tanımlı olarak ayarlanması gereken belirli fonksiyonlar ya özel olarak oluşturulmalı ya da bazıları hiç yapılamıyor. Bunun en kötü örneği Takvim Etkinlikleri. Monday.com'da takvimimde "John Smith" ile bir etkinlik olduğunu görebilmeli, davetiyede adı olduğu için e-postaya göre ilişkilendirebilmeli ve ardından bunu onun kişi kartına bir etkinlik olarak ekleyebilmeliyim. Ancak bu işlev çalışmıyor.

Kullanıcı arayüzü ve görsel olarak nasıl çalıştığı harika... CRM'de ön tanımlı olarak ayarlanması gereken belirli fonksiyonlar ya özel olarak oluşturulmalı ya da bazıları hiç yapılamıyor. Bunun en kötü örneği Takvim Etkinlikleri. Monday.com'da takvimimde "John Smith" ile bir etkinlik olduğunu görebilmeli, davetiyeye eklendiği için e-postaya göre ilişkilendirebilmeli ve ardından bunu onun kişi kartına bir etkinlik olarak ekleyebilmeliyim. Ancak bu işlev çalışmıyor.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Proje yönetimi sadece birkaç on yıllık bir geçmişe sahiptir! 1960'ların başında, iş dünyası işleri projeler etrafında organize etmenin faydalarını fark ettiğinde popüler olmaya başladı.

4. Trello (En iyi Kanban tabanlı görev yönetimi yazılımı)

trello aracılığıyla

Trello, Kanban tarzı panoları, listeleri ve kartlarıyla her şeyi görsel hale getirerek ilerlemeyi bir bakışta kolayca görmenizi sağlar. Panoları arka planlar, etiketler ve özel alanlarla özelleştirebilir veya Takvim ve Zaman Çizelgesi gibi görünümler arasında geçiş yapabilirsiniz.

Hızlı güncellemeler mi yapmanız gerekiyor? Ayrıca, gerçek zamanlı düzenleme özelliği, takımınızın sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasını sağlar. Tek bir yerden yorum ekleyin, dosya paylaşın ve anında işbirliği için takım arkadaşlarınızı etiketleyin.

Trello'nun en iyi özellikleri

Trello'nun yapay zeka asistanı Butler'ı kullanarak tekrarlayan görevler için otomasyonlar ve komutlar ayarlayın

Power-Ups'ı kullanarak Slack, Jira, Salesforce ve daha fazlası gibi temel iş araçlarıyla entegre edin ve işlevselliği artırın

Birden fazla iş akışı görünümü kullanarak proje zaman çizelgelerini, son teslim tarihlerini ve iş yüklerini görselleştirin

Panoları CRM, yayın takvimi veya bilet sistemi olarak çalışacak şekilde özelleştirin

Trello sınırlamaları

Sınırlı yerleşik raporlama özellikleri, zaman takibi ve analiz yetenekleri

Karmaşık projeler birden fazla pano gerektirebilir ve bu da uzun süreler için sakıncalı olabilir

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17,50 $ (50 kullanıcı için yıllık olarak faturalandırılır)

Trello derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (13.660+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.390+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Trello hakkında ne diyor?

Görsel bir düşünür olarak, ihtiyaçlarıma neredeyse mükemmel bir şekilde uyuyor. Tek sorunum, son teslim tarihlerini ve hatırlatıcıları yönetme şekli. Bir öğenin son teslim tarihi olarak ön tanımlı saatin, kartı oluşturduğunuz saatin tam olarak o saat olması biraz mantıksız geliyor. Sık sık saati ayarlamayı unutuyorum ve tüm bu görevler rastgele zamanlarda teslim ediliyor. Yinelenen görevler için de pek kullanışlı değil. […]

Görsel bir düşünür olarak, ihtiyaçlarım için neredeyse mükemmel buluyorum. Tek sorunum, son teslim tarihlerini ve hatırlatıcıları nasıl işlediği. Bir öğenin son teslim tarihinin, kartı oluşturduğunuz saatle aynı olması, ön tanımlı saat olarak biraz mantıksız geliyor. Sık sık saati ayarlamayı unutuyorum ve tüm bu görevler rastgele zamanlarda teslim ediliyor. Yinelenen görevler için de pek kullanışlı değil. […]

💡 Profesyonel İpucu: Yazılım kullanım modellerini izleyerek verimsizlikleri belirleyin. Belirli özellikler kullanılmıyorsa, bunların gerekliliğini yeniden değerlendirin veya takımların bu özelliklerden en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olmak için ek eğitim sağlayın.

📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %83'ü takım iletişimi için öncelikle e-posta ve sohbeti kullanıyor. Ancak, iş günlerinin neredeyse %60'ı bu araçlar arasında geçiş yapmak ve bilgi aramakla geçiyor. ClickUp gibi iş için her şeyi içeren bir uygulama ile proje yönetimi, mesajlaşma, e-postalar ve sohbetler tek bir yerde bir araya geliyor! Merkezileştirme ve enerji kazanma zamanı!

5. NetSuite (En iyi bulut tabanlı kurumsal kaynak planlama çözümü)

netSuite aracılığıyla

NetSuite ERP, CRM ve e-ticareti bir araya getirerek işletmelere finans, envanter ve müşteri ilişkilerini yönetmek için ihtiyaç duydukları her şeyi sunar. Güçlü otomasyon ve gerçek zamanlı içgörülerle, kurumsal müşterilerin karmaşık iş akışlarını kolaylaştırmasına ve bir adım önde olmalarına yardımcı olur.

Çoklu kuruluşlu veya küresel bir işletme yönetiyorsanız, NetSuite, birden fazla sistemi kullanmak zorunda kalmadan her şeyi kontrol etmek için gereken esnekliğe ve derinliğe sahiptir.

NetSuite'in en iyi özellikleri

Çoklu para birimi ve çoklu bağlı şirket işlemleri için destek ile muhasebe, gelir tanıma ve finansal planlamayı basitleştirin

Yerleşik analitik, gösterge panelleri ve raporlama araçlarıyla işinizin her yönü hakkında gerçek zamanlı içgörüler elde edin

Küresel işletmeler için çoklu dil, çoklu vergi ve uyumluluk desteği ile uluslararası işlemleri sorunsuz bir şekilde gerçekleştirin

Depolama, toplama ve döngü sayımları için gelişmiş araçları kullanarak hataları azaltın ve verimliliği artırın

NetSuite sınırlamaları

Kurulum ve özelleştirme teknik uzmanlık gerektirir ve Akıllı Sayma gibi özellikler pahalıdır

Envanter yönetimi için sınırlı özelleştirme seçenekleri

NetSuite fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

NetSuite puanları ve yorumları

G2: 4/5 (3.660+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (1.680+ yorum)

NetSuite hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Netsuite'in en büyük avantajı, teknoloji konusunda yeterince bilgiliyseniz, BT yönetici işlerini kendiniz yapabilmenizdir. Satın aldığınız neredeyse tüm üçüncü taraf yazılımlar doğrudan Netsuite'e takılır ve kendi kendinize yönetebilirsiniz. SaaS için mükemmeldir. Netsuite'in raporlama özelliği çok kötü. Standart raporlarından biriyle (IS, BS vb.) başlamanız ve bunu istediğiniz özel rapora göre değiştirmeniz gerekir.

Netsuite'in en büyük avantajı, teknoloji konusunda yeterince bilgiliyseniz, BT yönetici işlerini kendiniz yapabilmenizdir. Satın aldığınız neredeyse tüm üçüncü taraf yazılımlar doğrudan Netsuite'e takılır ve kendi kendinize yönetebilirsiniz. SaaS için mükemmeldir. Netsuite'in raporlama sistemi berbat. Standart raporlarından biriyle (IS, BS vb.) başlamanız ve bunu istediğiniz özel rapora göre değiştirmeniz gerekir.

6. QuickBooks (En iyi küçük işletme muhasebe yazılımı)

quickBooks aracılığıyla

İşletmenin finanslarını yönetmek artık baş ağrıtıcı bir iş olmak zorunda değil.

QuickBooks her şeyi kontrol altında tutar; gelirleri takip edin ve giderleri kategorilere ayırın, elektronik tablolarda kaybolmayın. Akıllı işlem kategorizasyonu, faturalama araçları ve vergi yönetimi özellikleri, karmaşık finansal süreçleri basitleştirerek bu yazılımı tercih edilen bir çözüm haline getirir.

Vergi sezonu için hazırlık yapmanız mı gerekiyor? Kayıtlarınızı düzenli tutun, hareket halindeyken makbuzları kaydedin ve son dakika sürprizlerini önlemek için bankanızla senkronizasyon sağlayın.

QuickBooks'un en iyi özellikleri

Daha hızlı tahsilat için ödeme hatırlatıcılarını otomatikleştirirken faturaları oluşturun ve özelleştirin

Yerleşik uyumluluk araçları ve raporlama özellikleriyle vergileri verimli bir şekilde hesaplayın ve yönetin

Daha iyi kararlar almak için finansal raporlar, nakit akış analizleri ve performans gösterge panelleri oluşturun

Rol tabanlı izinler kullanarak muhasebeciler ve takım üyeleriyle güvenli bir şekilde işbirliği yapın

QuickBooks sınırlamaları

Yüksek işlem hacminin olduğu yoğun vergi dönemlerinde daha yavaş performans

Temel planlarda sınırlı envanter yönetimi özellikleri, gelişmiş izleme için ek yazılım gerektirir

QuickBooks fiyatlandırması

Basit Başlangıç: Aylık 19 $

Essentials: Aylık 28 $ (üç kullanıcı için)

Artı: Aylık 40 $ (beş kullanıcı için)

Gelişmiş: Aylık 76 $ (en fazla 25 kullanıcı)

QuickBooks puanları ve yorumları

G2: 4/5 (3.390+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (20.690+ yorum)

QuickBooks hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Öğrenme eğrisi, özellikle muhasebe yazılımlarına aşina olmayan yeni kullanıcılar için zor olabilir. Bazı kullanıcılar özelleştirme seçeneklerinin sınırlı olduğunu düşünebilir, bu da özel ihtiyaçları olan firmalar için bir dezavantaj olabilir. Ş Akışını bozan ara sıra sistem hataları. Bu dezavantajlara rağmen, Quickbooks Online muhasebe görevlerini verimli bir şekilde yönetmek için sağlam ve güvenilir bir araç olmaya devam ediyor.

Öğrenme eğrisi, özellikle muhasebe yazılımlarına aşina olmayan yeni kullanıcılar için zor olabilir. Bazı kullanıcılar özelleştirme seçeneklerinin sınırlı olduğunu düşünebilir, bu da özel ihtiyaçları olan firmalar için bir dezavantaj olabilir. Ş Akışını kesintiye uğratan ara sıra sistem hataları. Bu dezavantajlara rağmen, Quickbooks Online muhasebe görevlerini verimli bir şekilde yönetmek için sağlam ve güvenilir bir araç olmaya devam ediyor.

🧠 Eğlenceli Bilgi: "Girişimci" kelimesi, "girişmek" anlamına gelen Fransızca entreprendre fiilinden türemiştir. Başlangıçta, genellikle finansal riskler alan, işleri organize eden ve yürüten kişileri ifade etmek için kullanılırdı.

7. Scoro (En iyi uçtan uca iş yönetimi ve iş zekası çözümü)

via Scoro

Scoro her şeyin sorunsuz çalışmasını sağlar, böylece proje güncellemelerini bulmak veya faturaları takip etmek için uğraşmanıza gerek kalmaz. Görevleri planlayın, kaynakları atayın ve bütçeleri takip ederken ilerlemeyi izleyin.

Faturalandırma ve gider izleme sayılarla uğraşmayı ortadan kaldırır ve ayrıntılı raporlar işlerin nerede iyi gittiğini, nerede gitmediğini netleştirir.

Scoro'nun en iyi özellikleri

Tekliflerden veya iş raporlarından özelleştirilebilir faturalar oluşturun ve bunları finans yönetimi modülüyle kişiselleştirilmiş PDF'lere dönüştürün

Şablonlar, dönüm noktası izleme ve kaynak tahsis araçlarını kullanarak projeleri planlayın ve yürütün

Özelleştirilebilir gerçek zamanlı gösterge panelleri ve Gantt grafikleri ile anahtar performans göstergelerini izleyin

İletişim bilgileri, iletişim geçmişi, projeler, dosyalar, teklifler ve faturalar dahil olmak üzere her müşteriye 360 derecelik bir bakış açısı elde edin

Scoro sınırlamaları

Kurulum, tüm modülleri etkili bir şekilde yapılandırmak için zaman ve stratejik planlama gerektirir

Kullanıcılar, e-posta entegrasyonunda sorunlar ve karmaşık raporları işlerken veya aynı anda birden fazla kullanıcıyla çalışırken yavaş performans bildirmektedir

Scoro fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 28 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 42 ABD doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 71 $

Ultimate: Özel fiyatlandırma

Scoro puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (235+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Scoro hakkında ne diyor?

Scoro bana sürekli yardımcı oldu ve takımın verimliliğini artırdı. Öte yandan, bazı özelliklerin eksikliği ve ara sıra yaşanan arama zorlukları, yazılımın mükemmel olmasını engelledi. Büyük olanaklara sahip ve çok güçlü bir yazılım olmasına rağmen, nasıl uyum sağlayacağını merakla bekliyorum.

Scoro bana sürekli yardımcı oldu ve takımın verimliliğini artırdı. Öte yandan, bazı özelliklerin eksikliği ve ara sıra yaşanan arama zorlukları, yazılımın mükemmel olmasını engelledi. Büyük bir potansiyele sahip ve çok güçlü bir yazılım olmasına rağmen, nasıl uyum sağlayacağını merakla bekliyorum.

💡 Profesyonel İpucu: Sistemi düzenli tutmak için eski verileri düzenli olarak temizleyin ve arşivleyin. Yazılım verimliliğini korumak ve dağınıklığı önlemek için eski görevleri, etkin olmayan kullanıcıları ve gereksiz dosyaları kaldırın.

8. Asana (En iyi takım işbirliği ve iş izleme yazılımı)

asana aracılığıyla

Kimin neyi ne zaman yaptığını hiç merak ettiniz mi? Asana, takımınızın görevlerini ve son teslim tarihlerini net bir şekilde gösterir. İşlerinizi geleneksel listeler, zaman çizelgesi görünümleri veya panolar ile istediğiniz gibi düzenleyebilir ve size en uygun olanı seçerek kolayca geçiş yapabilirsiniz.

Dahası, Google Çalışma Alanı veya Slack gibi muhtemelen halihazırda kullandığınız araçlarla da uyumludur. Birden fazla proje ve takım arasında iş yükünü dengelemek için kaynakları etkili bir şekilde koordine etmek ve tahsis etmek zorunda olan yaratıcı takımlar için idealdir.

Asana'nın en iyi özellikleri

Verimli ve net iletişim için video mesajlarını doğrudan görevlerinize ve projelerinize dahil edin

Görev yorumları, dosya paylaşımı ve bağlam tabanlı tartışmalar için @bahsetmeler kullanarak gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Asana'nın *akıllı alanları ile iş akışlarını özelleştirin, projeye özel verileri izleyin ve ilgili bilgileri filtreleyin

Asana'nın AI Studio'sunu kullanarak yapay zeka destekli ajanlar oluşturun ve entegre edin, manuel müdahaleye gerek kalmadan tekrarlayan görevleri yerine getirin

Asana sınırlamaları

Her görevün yalnızca bir sahibi olabilir, bu da aynı öğeden sorumlu birden fazla kişinin olması gereken takımları sınırlar

Veri aktarımı CSV ve JSON biçimleriyle sınırlıdır, bu da daha fazla esnekliğe ihtiyaç duyan takımlar için ideal olmayabilir

Asana AI Studio otomasyona olanak sağlarken, kod gerektirmeyen oluşturucu, karmaşık iş akışları için derinlemesine özelleştirme sunmayabilir

Asana fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: 13,49 $/ay kullanıcı başına

Gelişmiş: 30,49 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Enterprise+: Özel fiyatlandırma

Asana derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (10.870+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (13.300'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Asana hakkında ne diyor?

Küçük bir şirketken (3 kişiydik) bu yazılım bizim hayat kurtarıcımızdı. Şu anda altı kişiyiz ve en az birkaç yıl bu sayının değişmeyeceğini düşünüyoruz. Asana altı lisans satın almamıza izin vermedi, 10 lisans satın almak zorunda kaldık. Bir satış elemanını "Misafir" olarak kullanarak idare etmeye çalıştık, ancak bu işe yaramadı. Bu nedenle, ihtiyaç duyduğumuz Portföy ve Kurallar özelliklerini elde etmek için 10 lisans satın aldık, ancak Asana bu politikasını değiştirmezse geçebileceğimiz alternatifleri aktif olarak araştırıyorum.

Küçük bir şirketken (3 kişiydik) bu yazılım bizim kurtarıcımız oldu. Şu anda altı kişiyiz ve en az birkaç yıl bu kadroyla çalışmayı planlıyoruz. Asana altı lisans satın almamıza izin vermedi, 10 lisans satın almak zorunda kaldık. Bir satış elemanını "Misafir" olarak kullanarak idare etmeye çalıştık, ancak bu işe yaramadı. Bu nedenle, ihtiyaç duyduğumuz Portföy ve Kurallar özelliklerini elde etmek için 10 lisans satın aldık, ancak Asana bu politikasını değiştirmezse geçebileceğimiz alternatifleri aktif olarak araştırıyorum.

9. Jira (En iyi çevik geliştirme ve sorun izleme çözümü)

atlassian aracılığıyla

Jira, Atlassian tarafından geliştirilen ve takımların işlerini planlamasına, izlemesine ve yönetmesine yardımcı olan bir proje yönetimi aracıdır. Başlangıçta yazılım geliştirme için tasarlanan bu araç, iş ve hizmet yönetimi dahil olmak üzere çeşitli proje türlerini destekleyecek şekilde geliştirilmiştir

Özelleştirilebilir iş akışları ile projeler oluşturun, görevler atayın, öncelikleri belirleyin ve ilerlemeyi izleyin. Jira ile Scrum ve Kanban panoları ile projeleri yönetebilir, sprintler planlayabilir ve birikmiş işleri yönetebilirsiniz.

Jira'nın en iyi özelliği

Gelişmiş kategorizasyon, gerçek zamanlı güncellemeler ve otomatik bildirimler ile sorunları verimli bir şekilde takip edin

Bağlantılı bir iş akışı için geliştirme araçları, sürüm kontrol sistemleri ve CI/CD platformlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edin

Jira Query Language (JQL) kullanarak sorunları hızlı bir şekilde filtreleyin ve arayın, ilgili görevleri bulun ve belirli kriterleri izleyin

Etkili kaynak tahsisi için renk göstergesi ve otomatik faturalandırma ve ödeme işleme gibi diğer fonksiyonlarla zaman takibi özelliklerini kullanın

Jira sınırlamaları

İlk kurulum için teknik uzmanlık gerektirir, bu da teknik bilgi sahibi olmayan kullanıcılar için erişimi zorlaştırır

Gelişmiş özelliklerin kilidini açmak için ek eklentiler veya uzantılar gerekir, bu da genel maliyetleri artırır ve gelişmiş otomasyon ve analitik gibi bazı yüksek değerli özellikler yalnızca daha yüksek fiyat kademelerinde mevcuttur

Jira fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 8,60 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 17 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Jira derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (15.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Jira hakkında ne diyor?

Gerekli olanlarla yapılandırmak kolay veya ucuz değildir. Ayrıca, onu kullanmayı bilen ve mevcut iş akışını geçici olarak içine sıkıştırmaya çalışmayan kişiler gerektirir. Aracın iyi olabileceğini düşünüyorum, ancak gördüğüm çoğu uygulama temelde bozuk ve yarım yamalak çabalar.

Gerekli olanlarla yapılandırmak kolay veya ucuz değildir. Ayrıca, onu nasıl kullanacağını bilen ve mevcut iş akışını geçici olarak içine sıkıştırmaya çalışmayan kişiler gerektirir. Aracın iyi olabileceğini düşünüyorum, ancak gördüğüm çoğu uygulama temelde bozuk ve yarım yamalak çabalar.

🔍 Biliyor muydunuz? Proje yönetimi yazılımı sektörünün 2030 yılına kadar 20.469,8 milyon dolarlık bir gelir elde etmesi bekleniyor. Dünya çapında proje yönetimi yazılımı sektörü, 2024'ten 2030'a kadar yıllık bileşik büyüme oranının %15,7 olmasını bekliyor.

10. Wrike (En iyi ölçeklenebilir proje portföyü yönetimi yazılımı)

wrike aracılığıyla

Wrike, takımların karmaşık yazılımlarla uğraşmadan projeleri yönetmelerine yardımcı olur. Her şey klasörler, zaman çizelgeleri ve gösterge panelleri halinde düzenlenir, böylece görevleri, son teslim tarihlerini ve bağımlılıkları izlemek çok kolaydır.

İş akışlarını takımınızın gerçek çalışma şekline göre özelleştirebilir, raporlama araçlarıyla zaman, bütçe ve kaynakları takip edebilirsiniz. Otomatik onaylar ve gerçek zamanlı raporlar, işlerin sonsuz bir gel-git akışı olmadan akışını sağlar.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Paylaşılan gösterge panelleri, canlı belge düzenleme ve entegre proje tartışmaları ve birden çok dosya biçiminde geri bildirim yoluyla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Çapraz etiketleme özelliklerini kullanarak takımınızın iş yükünü birden fazla platformda kategorilere ayırın

Gelişmiş kaynak yönetimi araçlarıyla takımın iş yükünü optimize edin ve darboğazları önleyin

Ayrıntılı analizler, özel raporlar ve ilerleme izleme araçlarıyla birden fazla takımda proje performansını izleyin

Wrike sınırlamaları

Gelişmiş analitik ve otomasyon gibi premium özellikler, daha üst düzey planlarla sınırlıdır

Gösterge paneli sınırlı filtreleme seçenekleri sunarak, kullanıcıların belirli bilgileri görüntülemek için görünümleri özelleştirmesini engeller

Mobil uygulama, masaüstü sürümüne kıyasla daha az işlev sunar ve bu da hareket halindeyken kullanılabilirliği etkiler

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 24,80 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Pinnacle: Özel fiyatlandırma

Wrike derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (3.730+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (2.750+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Wrike hakkında ne diyor?

Bir sürü PM sistemi kullandım ve Wrike'ı gerçekten çok beğendim... Arka uçtan bakıldığında gerçekten karmaşık bir sistem; özel alanlar, özel öğe türleri, gönderi formları oluşturma vb. PM açısından biraz öğrenme eğrisi var, ancak çok şey yapıyor... Wrike'daki raporlama, kullandığım tüm sistemlerden daha iyi ve bunun nedeni tüm etiketleme/özel alan özellikleri...

Bir sürü PM sistemi kullandım ve Wrike'ı gerçekten çok beğendim... Arka uçtan bakıldığında gerçekten karmaşık bir sistem; özel alanlar, özel öğe türleri, gönderi formları oluşturma vb. PM açısından biraz öğrenme eğrisi var, ancak çok şey yapıyor... Wrike'daki raporlama, kullandığım tüm sistemlerden daha iyi ve bunun nedeni tüm etiketleme/özel alan özellikleri...

11. ProofHub (En iyi proje planlama ve takım işbirliği aracı)

proofHub aracılığıyla

ProofHub, takımları ve projeleri olağan kaos olmadan düzenli tutar. İş görevlerini delege edin, ilerlemeyi izleyin ve geri bildirimleri tek bir yerde tutun — artık sonsuz e-posta zincirleri veya kaybolan dosyalar yok.

İşbirliği özelliği yerleşik olarak sunulur. Dosyalara doğrudan geri bildirim bırakabilir, tasarımları işaretleyebilir ve yanıt için günlerce beklemeden onay alabilirsiniz. Özel iş akışları, işleri kendi tarzınızda yönetmenizi sağlar ve yerleşik onaylar, kararların gecikmesini önler.

ProofHub'ın en iyi özellikleri

Gantt grafikleri, Kanban panoları ve paylaşılan takvimler kullanarak projeleri verimli bir şekilde planlayın ve izleyin, böylece daha iyi bir organizasyon sağlayın

Takım üyelerinin yorum ve açıklamalar ekleyebildiği gelişmiş düzeltme araçlarıyla belgeleri inceleyin ve onaylayın

Takımların ve müşterilerin iş talep etmesini, destek sorgularını veya hatta özelleştirilebilir formlar aracılığıyla bilet oluşturmasını kolaylaştırın

Fikirlerinizi paylaşmak, önerilerde bulunmak ve takımınıza dosya ve belge göndermek için tartışma konuları oluşturun

ProofHub sınırlamaları

Sınırlı dosya depolama alanı ve kullanıcılar, ortak düzenleme ve paylaşım özelliklerinin yavaş olduğunu ve temel özelliklerin eksik olduğunu bildiriyor

Daha esnek kurumsal proje yönetimi araçlarına kıyasla iş akışları ve entegrasyonlar için sınırlı özelleştirme seçenekleri

ProofHub fiyatlandırması

Temel: 50 $/ay

Üstün Kontrol: 99 $/ay

ProofHub puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (120'den fazla yorum)

ProofHub hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcı arayüzü çok temiz ve çekici... Bağımlılıklar oluşturmak diğer eylemlerden biraz daha fazla gezinme gerektirse de, çok basit bir işlemdi... Ön tanımlı görev yapılandırmaları için daha fazla seçenek ve görev listesi içinde birden fazla alt görev katmanı olması iyi olurdu...

Kullanıcı arayüzü çok temiz ve çekici... Bağımlılıklar oluşturmak diğer işlemlerden biraz daha fazla gezinme gerektirse de, çok basit bir işlemdi... Ön tanımlı görev yapılandırmaları için daha fazla seçenek ve görev listesi içinde birden fazla alt görev katmanı olması iyi olurdu...

🧠 İlginç Bilgi: Gantt grafikleri, 1910 ile 1915 yılları arasında bu grafiği tasarlayan Amerikalı mühendis ve sosyal bilimci Henry Gantt'ın adını almıştır. Gantt'ın işi, proje zamanlamalarını görsel olarak temsil ederek proje yönetimini iyileştirmeyi amaçlıyordu.

12. Pipedrive (En iyi satış boru hattı yönetim yazılımı)

pipedrive aracılığıyla

Pipedrive, satış ekiplerinin satış sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmış basit bir CRM aracıdır. Her şeyi düzenli ve görsel bir şekilde tutarken, anlaşmaları izlemenize, potansiyel müşterilere öncelik vermenize ve süreçleri otomatikleştirmenize yardımcı olur.

Satış temsilcileri, ayrıntıları takip etmek yerine satışları tamamlamaya odaklanarak tüm satış sürecini baştan sona yönetebilir. Ayrıca, diğer araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve mevcut iş akışlarına kolayca eklenebilir.

Pipedrive'ın en iyi özellikleri

Gösterge panellerini ve raporları özelleştirerek anahtar satış metriklerine odaklanın, raporlama ve gelir tahmin araçlarıyla takımların veriye dayalı kararlar almasına yardımcı olun

Anlaşmaları ve ilerlemeyi kolayca izleyebileceğiniz sezgisel bir görsel düzen ile satış süreçlerinizi yönetin

E-postalar, aramalar ve toplantılar dahil tüm satış etkileşimlerini iletişim yönetimi özellikleriyle düzenleyin

Yeni potansiyel müşteriler oluşturun, potansiyel müşterilerle iletişim geçmişini izleyin ve potansiyel müşteri oluşturma ve segmentasyon özelliklerine sahip web siteleri için yerleşik formlar oluşturun

Pipedrive sınırlamaları

E-posta otomasyon özellikleri, daha gelişmiş veya karmaşık diziler için ek entegrasyonlar gerektirir

Öncelikle satışa odaklanır, daha geniş iş yönetimi özelliklerinden yoksundur

Pipedrive fiyatlandırması

Essential: Kullanıcı başına aylık 19 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 34 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 64 $

Güç: Kullanıcı başına aylık 74 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 99 $

Pipedrive puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (2.280+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.030+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Pipedrive hakkında ne diyor?

Pipedrive'da olmasını istediğim bir şey, sol taraftaki simgeleri farklı sayfalara düzenleyebilme özelliği. Sık kullandıklarımı en üste yerleştirmek istiyorum. Örneğin, en üstteki simgelerin Anlaşmalar, Kişiler, Etkinlikler ve İçgörüler olmasını tercih ederim. Diğerleri ise bunların altında olabilir. Bunun dışında her şey çok iyi!

Pipedrive'da olmasını istediğim bir şey, sol taraftaki simgeleri farklı sayfalara düzenleyebilme özelliği. Sık kullandıklarımı en üste yerleştirmek istiyorum. Örneğin, en üstteki simgelerin Anlaşmalar, Kişiler, Etkinlikler ve İçgörüler olmasını tercih ederim. Diğerleri ise bunların altında olabilir. Bunun dışında her şey çok iyi!

💡 Profesyonel İpucu: Özel zorluklarınızı anlayarak, sorunlu alanlarınızı etkili bir şekilde çözen yazılımı seçin. Örneğin, birden fazla konumda envanter yönetiminde zorluk çeken küçük bir perakende işletmesi, sağlam envanter izleme ve çoklu konum desteği sunan bir araç seçmelidir.

13. FreshBooks (En iyi fatura ve gider izleme yazılımı)

freshBooks aracılığıyla

FreshBooks, küçük işletmeler ve serbest çalışanlar için finans yönetimini kolaylaştırır. Faturalandırma ve zaman takibinden proje yönetimine kadar her şeyi basit ve düzenli tutar. Çevrimiçi ödemeleri kabul etmeniz mi gerekiyor? FreshBooks sizin için her şeyi halleder.

Faturaları anında gönderin, otomatik ödeme hatırlatıcıları ayarlayın ve müşterilerin peşinden koşmayı bırakın. Gider izleme, vergi dönemi boyunca yardımcı olurken, yerleşik raporlar paranızın nereye gittiğine dair net bir görünüm sunar.

FreshBooks'un en iyi özellikleri

Geçici faturalar oluşturun ve otomatik hatırlatıcılarla geç ödemeler için gerçek zamanlı olarak takip edilen faturalandırılabilir saatlere göre profesyonel faturalar gönderin

İş giderlerini otomatik olarak içe aktarın ve kategorilere ayırın, manuel muhasebe çabalarını en aza indirin

Müşterilerinizin kendi güvenli portalları üzerinden faturaları görüntüleyip ödeme yapmalarını sağlayarak rahat ve profesyonel bir ödeme deneyimi sunun

İş kararlarını desteklemek için nakit akışı, kar marjları ve giderler hakkında ayrıntılı finansal raporlara erişin

FreshBooks sınırlamaları

Gelişmiş envanter yönetimi özelliklerinden yoksundur, bu da fiziksel ürünler satan işletmeler için bir dezavantaj olabilir

Faturalarınızı ve tahminlerinizi markanıza uyacak şekilde özelleştirmek için sınırlı seçenekler

FreshBooks fiyatlandırması

Lite: 7,60 $/ay

Artı: 13,20 $/ay

Premium: 24 $/ay

Seçim: Özel fiyatlandırma

FreshBooks puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (885+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (4.480+ yorum)

FreshBooks hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Giderleri girmek kolay, ancak bunları ödemelerle eşleştiremiyorsunuz... Freshbooks, çok basit defterleri olan kişiler için iyi olabilir, ancak kredi kartı veya çek hesabından ödeme yapanlar dışında kimse için işe yaramıyor gibi görünüyor. Hala Çift Girişli Muhasebe sistemini oluşturmaya çalışıyorlar gibi görünüyor.

Giderleri girmek kolay, ancak bunları ödemelerle eşleştiremiyorsunuz... Freshbooks, çok basit defterleri olan kişiler için iyi olabilir, ancak kredi kartı veya çek hesabından ödeme yapanlar dışında kimse için işe yaramıyor gibi görünüyor. Hala Çift Girdi Muhasebe sistemini oluşturmaya çalışıyorlar gibi görünüyor.

🔍 Biliyor muydunuz? CNBC'nin 2024 yılında Amerika'nın iş için en iyi eyaletleri sıralamasında, Kuzey Carolina ekonomi, iş gücü ve teknoloji gibi kategorilerde üstünlük sağlayarak birinci sırada yer aldı.

14. Bitrix24 (En iyi sosyal kurumsal işbirliği platformu)

bitrix24 aracılığıyla

Bitrix24, CRM, proje yönetimi, iletişim ve işbirliğini bir araya getiren kapsamlı bir araçtır. Sosyal medya tarzındaki akış, güncellemeleri görünür tutarken, görev yönetimi takımların işlerini takip etmelerine yardımcı olur. Satış takımları da potansiyel müşterileri ve müşteri etkileşimlerini organize etmek için bu aracı kullanır.

Bitrix24'ü görevleri izlemek, müşteri ilişkilerini yönetmek ve hatta video konferanslar düzenlemek için kullanabilirsiniz. Ayrıca Bitrix24, bulut ve şirket içi seçenekler sunar, böylece şirketinizin güvenlik gereksinimlerine en uygun dağıtımı seçebilirsiniz. Esnekliği feda etmeden yapıya ihtiyaç duyan işletmeler için sağlam bir seçimdir.

Bitrix24'ün en iyi özellikleri

Telefon kayıtlarını analiz etmek ve görevleri yapılandırmak dahil olmak üzere günlük işlemler için yapay zeka destekli yardımı kullanın

Entegre çevrimiçi ödeme seçenekleri ve müşteri davranış analizi ile çevrimiçi mağazalar oluşturmak için web sitesi oluşturucuyu deneyin

Zaman takibi, görev tamamlama izleme ve verimlilik bilgileriyle çalışanların performansını takip edin

Bitrix24 mobil uygulaması ile CRM, Messenger, Görevler, Takvim ve daha fazlasına erişerek işinizi hareket halindeyken yönetin

Bitrix24 sınırlamaları

Görevler otomatik olarak kaydedilmez, bu da ilerlemenin kaybolmasına neden olabilir

Posta istemcisi yeterince gelişmemiş ve temel özelliklerden yoksundur; kullanıcılar ayrıca Süper Yönetici'nin ayarları değiştirebilmesinden şikayet etmektedir, bu da rahatsız edicidir

Bitrix24 fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Aylık 61 $ (5 kullanıcı)

Standart: Aylık 124 $ (50 kullanıcı)

Profesyonel: 249 $/ay (100 kullanıcı)

Enterprise: 499 $/ay (250 kullanıcı)

Bitrix24 puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (550+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (930+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Bitrix24 hakkında ne diyor?

Bitrix24, küçük bir takım için iyi bir başlangıç çözümüdür. Ancak bunu CRM olarak görmüyorum. İşlevselliği çok daha geniştir (belge depolama ve düzenleme, kurumsal mesajlaşma vb.) ve bizim için bu, Bitrix24'ün en kötü yanıydı. Bu ekstra işlevsellik devre dışı bırakılamıyor. […]

Bitrix24, küçük bir takım için iyi bir başlangıç çözümüdür. Ancak bunu CRM olarak değerlendirmezdim. İşlevselliği çok daha geniştir (belge depolama ve düzenleme, kurumsal mesajlaşma vb.) ve bizim için bu, Bitrix24'ün en kötü yanıydı. Bu ekstra işlevsellik devre dışı bırakılamıyor. […]

🧠 Eğlenceli Bilgi: Kapsam, zaman ve bütçe arasında dengeyi nasıl sağlayacağınızı gösteren ünlü " proje üçgeni " sembolü, Harold Kerzner'in Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling (Proje Yönetimi: Planlama, Çizelgeleme ve Kontrol için Sistem Yaklaşımı) adlı kitabında popüler hale getirilmiştir.

15. HoneyBook (Yaratıcı profesyoneller için en iyi müşteri yönetim yazılımı)

honeyBook aracılığıyla

Müşteri yönetiminin bu kadar kaotik olmamasını hiç dilediniz mi? HoneyBook, müşteri etkileşimlerini, kurumsal proje yönetimini ve finansal işlemleri kolaylaştırmaya odaklanan yaratıcı profesyonellere ve hizmet tabanlı işletmelere hitap eder

Sözleşmeler, faturalar ve teklifler için şablonlar ile müşteri etkileşimlerini kolaylaştırır, böylece her seferinde sıfırdan başlamanız gerekmez. Her şeyi şık ve profesyonel bir görünümde tutarken, bazı kullanıcılar bu yazılımı büyük takımlardan çok tek başına çalışan girişimciler için daha uygun buluyor.

HoneyBook'un en iyi özellikleri

Ödemeleri sorunsuz bir şekilde işleyin, otomatik hatırlatıcılar gönderin ve nakit akışının görünürlüğünü sağlamak için finansal işlemleri izleyin

Sözleşmeler ve faturalar gibi markalı belgeler oluşturun ve gönderin, tutarlı ve profesyonel bir müşteri deneyimi sağlayın

Müşterilere proje belgelerini görüntüleyebilecekleri, sözleşmeleri imzalayabilecekleri ve ödemeleri kolayca yapabilecekleri özel bir portal sağlayın

Toplantı bağlantılarını müşterilerinizle paylaşın, böylece müşterileriniz sizin uygunluk durumunuza göre randevu alabilirler

HoneyBook sınırlamaları

Kurulum bazı kullanıcılar için zor olabilir

Kullanıcılar, finansal raporların her zaman doğru olmadığını bildiriyor

HoneyBook fiyatlandırması

Başlangıç: Aylık 36 $

Temel özellikler: 59 $/ay

Premium: 129 $/ay

HoneyBook puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (170+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (640+ yorum)

HoneyBook hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Ben kullanıyorum ve sağlam bir sistem ve en iyi özelliklerden bazılarına sahip olmasına rağmen, kullanıcının işlemlerin akışını belirleme yeteneğini gerçekten sınırlıyor. Örneğin, bir sözleşme gönderdiğinizde, tüm imzalar sözleşmede yer almadan müşterinin ödemeye geçmesine izin veriyorlar, bu nedenle aşırı hevesli bir müşteriniz varsa ve ödeme yaparsa (ki bu harika bir şey), ancak bunun çok hızlı olmasını istemiyorsanız, bunu engelleyemezsiniz....

Ben kullanıyorum ve sağlam bir sistem ve en iyi özelliklerden bazılarına sahip olmasına rağmen, kullanıcının işlemlerin akışını belirleme yeteneğini gerçekten sınırlıyor. Örneğin, bir sözleşme gönderdiğinizde, tüm imzalar sözleşmede yer almadan müşterinin ödemeye geçmesine izin veriyorlar, bu nedenle aşırı hevesli bir müşteriniz varsa ve ödeme yaparsa (ki bu harika bir şey), ancak bunun çok hızlı olmasını istemiyorsanız, bunu engelleyemezsiniz....

16. Zoho One (En iyi entegre SaaS uygulamaları paketi)

zoho One aracılığıyla

Zoho One, CRM ve e-postadan muhasebe ve proje izlemeye kadar bir dizi iş uygulamasını tek bir pakette bir araya getirir

Müşteri ilişkilerini yönetmek, belgeler oluşturmak, projeleri yönetmek, zamanı takip etmek, maaş bordrolarını işlemek ve pazarlama kampanyalarınızı yürütmek için araçlar elde edersiniz. Her şey birbiriyle iletişim halindedir, böylece veriler kopyalama ve yapıştırma olmadan uygulamalar arasında akış sağlar.

Bağımsız yazılımlar kadar gelişmiş olmasa da, birçok günlük iş ihtiyacını karşılar.

Zoho One'ın en iyi özellikleri

CRM, finans, pazarlama ve İK dahil 40'tan fazla iş uygulamasını entegre ederek tamamen bağlantılı bir iş akışı elde edin

Çevrimdışı ve çevrimiçi kanallarda siparişleri ve envanteri yönetmek için operasyonel hedefleriniz için özelliklerini kullanın

Platformda ödeme tahminleri ve faturalar oluşturup gönderin ve müşterilerinizden ödemeleri tahsil edin

Zoho One sınırlamaları

Zoho'nun farklı yerleşik uygulamaları arasında geçiş yapmak sıkıcı ve zaman alıcıdır

Tüm potansiyel müşteriler için "Soyadı" bilgisi gereklidir, bu da şirket bilgilerini toplarken geçici çözümler gerektirir

Zoho One fiyatlandırması

Tüm Çalışanlar: Çalışan başına aylık 45 $

Esnek Kullanıcı: Kullanıcı başına aylık 105 $

Zoho One puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (23.310+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (120'den fazla yorum)

Zoho One hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

E-posta gönderirken ek dosya olarak daha büyük boyutlu dosyalar ekleyebilme imkanı olmasını çok isteriz, çünkü mevcut sınır bizim için yeterli değil. Bu nedenle, önce bulut hizmetlerini kullanarak dosyaları yüklemek ve e-postaya bağlantı eklemek zorundayız. Bu biraz fazla zor.

Mevcut sınır bizim için yeterli olmadığından, e-posta gönderirken ek dosya olarak daha büyük boyutlu dosyalar ekleyebilme imkanı olmasını rica ederiz. Bu nedenle, önce bulut hizmetlerini kullanarak dosyaları yüklemek ve e-postaya bağlantı eklemek zorunda kalıyoruz. Bu biraz fazla zor.

🔍 Biliyor muydunuz? Dünyanın en uzun süredir faaliyet gösteren şirketi, MS 578 yılında kurulan Japon inşaat firması Kongō Gumi'dir. 2006 yılında başka bir şirketle birleşene kadar 1.400 yılı aşkın bir süre faaliyet göstermiştir.

17. Xero (En iyi çift girişli muhasebe yazılımı)

xero aracılığıyla

Xero, küçük işletmeler için tasarlanmış bulut tabanlı bir muhasebe platformudur. Banka hesaplarınıza bağlanır, gelen ve giden paraları izler ve faturaları takip etmenize yardımcı olur.

Telefonunuzla makbuzların fotoğrafını çekebilir, maaş bordrolarını yönetebilir ve basit raporlarla işlerinizin nasıl gittiğini görebilirsiniz. Diğer iş araçlarıyla senkronizasyon sağlar, böylece muhasebeciniz gerektiğinde işlerinizi kontrol edebilir. Bu araç, gerçek zamanlı finansal bilgiler, banka mutabakatı ve doğru proje maliyet yönetimi sunar.

Xero'nun en iyi özellikleri

Manuel veri girişini azaltmak ve doğruluğu artırmak için banka işlemlerini otomatik olarak mutabakatlayın

Envanter ve proje giderlerini gerçek zamanlı olarak takip ederek maliyet ve bütçeleme konusunda kontrol sahibi olun ve faturalama ve ödemeleri otomatikleştirerek nakit akışını iyileştirin

Otomatik para birimi dönüştürme ve canlı döviz kurları ile uluslararası işlemleri yönetin

Takım üyelerine güvenli, role dayalı izinler atayarak finansal verilere erişimi kontrol edin

Xero sınırlamaları

Gelişmiş raporlama, üçüncü taraf uygulamalar gerektirir ve sınırlı özelleştirme sunar

ABD bordro entegrasyonu için ek abonelik gerekir

Xero fiyatlandırması

Erken kayıt: 20 $/ay

Büyüyen: 47 $/ay

Kuruluş tarihi: 80 $/ay

Xero puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (715+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (3.110+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Xero hakkında ne diyor?

Xero, tüm finansal yönetim ihtiyaçlarımızı tek bir yerden yönetmemizi sağlayan güvenilir bir muhasebe çözümüdür. Giderlerin yönetimi ve işin nakit akışının izlenmesine yardımcı olur. En iyi müşteri hizmetini sunar. Finansal raporlar, işletmelerin finansal durumu ve performansı hakkında değerli bilgiler sağlar.

Xero, tüm finansal yönetim ihtiyaçlarımızı tek bir yerden yönetmemizi sağlayan güvenilir bir muhasebe çözümüdür. Giderlerin yönetimi ve iş akışına giren ve çıkan nakit akışlarının izlenmesine yardımcı olur. En iyi müşteri hizmetini sunarlar. Finansal raporlar, işletmelerin finansal sağlığı ve performansı hakkında değerli bilgiler sağlar.

18. Microsoft Dynamics 365 (En iyi kurumsal ilişki yönetimi platformu)

microsoft Dynamics 365 aracılığıyla

Microsoft Dynamics 365, ERP ve CRM özelliklerini entegre AI ve iş zekası araçlarıyla birleştiren kapsamlı bir kurumsal uygulama paketi sunar. Microsoft ekosistemiyle derin entegrasyonu, karmaşık iş operasyonlarını yönetmek için idealdir.

Satış ve müşteri hizmetleriyle başlayın, ardından gerektiğinde finans veya envanter ekleyin. Temel yazılımlardan bir adım önde, ancak kurumsal sistemler kadar karmaşık değildir; ancak kurulumda bazı ayarlamalar gerekebilir.

Microsoft Dynamics 365'in en iyi özellikleri

Kaynakları optimize etmek için finansal işlemleri, tedarik zincirlerini, sevkiyatı ve üretimi yönetmek üzere alan hizmeti yönetimini kullanın

Müşteri veri yönetimi araçlarıyla müşteri davranışları hakkında 360 derecelik içgörüler elde edin, etkileşimi kişiselleştirin ve satışları artırın

Potansiyel müşterileri önceliklendirin, potansiyel müşterileri besleyin ve anlaşmaları verimli bir şekilde kapatmak için potansiyel müşteri yönetimi, fırsat izleme ve teklif oluşturma gibi satış süreçlerini otomatikleştirin

Müşteri taleplerini kaydedin ve takip edin, vakaları yönetin, zamanında destek sağlayın ve müşteri hizmetleri yönetim araçlarıyla etkili destek için müşteri etkileşim geçmişlerine erişin

Microsoft Dynamics 365 sınırlamaları

Uygulama önemli kaynaklar gerektirir ve karmaşık özelleştirmeler için uzmanlık bilgisi gerekir

Platform, ön tanımlı bir veri depolama sınırı içerir ve bu sınır, büyük hacimli verileri işleyen kuruluşlar için yetersiz olabilir

Microsoft Dynamics 365 fiyatlandırması

Dynamics 365 Business Central

Ücretsiz deneme

Essentials: Kullanıcı başına aylık 70 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 100 $

Takım Üyeleri: Kullanıcı başına aylık 8 $

Microsoft Dynamics 365 puanları ve yorumları

G2: 4/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4/5 (180+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Microsoft Dynamics 365 hakkında ne diyor?

İlk öğrenme eğrisi ve uygulama ve özelleştirmeyle ilişkili potansiyel maliyetler konusunda şeffaf olmak çok önemlidir. Bu hususlar, ürünün değerini potansiyel müşterilere, özellikle sınırlı bütçeye sahip küçük işletmelere aktarırken zorluk yaratabilir.

İlk öğrenme eğrisi ve uygulama ve özelleştirmeyle ilişkili potansiyel maliyetler konusunda şeffaf olmak çok önemlidir. Bu hususlar, ürünün değerini potansiyel müşterilere, özellikle de sınırlı bütçeye sahip küçük işletmelere aktarırken zorluk yaratabilir.

🤝 Hatırlatıcı: Yazılımınızı bir takım üyesi gibi düşünün. Sadece yüklemekle kalmayın, özelleştirin. İzinleri ayarlayın, iş akışlarını otomatikleştirin ve diğer araçlarla entegre edin, böylece işinizde sorunsuz bir şekilde çalışsın.

19. Salesforce (En iyi müşteri ilişkileri yönetimi ekosistemi)

salesforce aracılığıyla

Salesforce, satış, hizmet ve pazarlama gibi çeşitli iş fonksiyonlarını entegre eden bulut tabanlı bir CRM yazılımıdır. En öne çıkan özelliği, müşteri ilişkilerini geliştirmek ve satış büyümesini artırmak için içgörüler sağlayan Einstein AI aracılığıyla güçlü AI destekli analitik yetenekleridir.

Kapsamlı özelleştirme seçenekleriyle Salesforce, farklı iş ihtiyaçlarına uyum sağlarken, daha büyük kurumsal şirketler için ölçeklenebilir bir çözüm sunar.

Salesforce'un en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak arayüzü ile potansiyel müşteri puanlamasını ve satış süreci yönetimini otomatikleştirerek satış sürecini kolaylaştırın

Satış, pazarlama ve müşteri hizmetlerini tek bir platformda birleştirerek birleşik bir deneyim sunun

İş ihtiyaçlarına uyacak şekilde düşük kodlu ve profesyonel kod araçlarıyla özel uygulamalar oluşturun

AppExchange aracılığıyla önceden oluşturulmuş çözümlerin bulunduğu bir pazara erişerek işlevselliği artırın

Salesforce sınırlamaları

Premium özellikler ve ekstra depolama alanı maliyetleri önemli ölçüde artırabilir ve özel özelleştirmeler uzmanlık gerektirir

Öncelikle satış takımları için tasarlanmıştır, bu nedenle genel iş yönetimi için etkinliği daha düşüktür

Salesforce fiyatlandırması

Başlangıç Paketi: Kullanıcı başına aylık 25 $

Pro Suite: Kullanıcı başına aylık 100 $

Seçtiğiniz Salesforce'a göre özel fiyatlandırma

Salesforce puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (445+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (30 yorum)

Gerçek kullanıcılar Salesforce hakkında ne diyor?

... Çok yüksek kaliteli hizmet sunsalar da, maliyeti son derece yüksektir. Ayrıca, zamanlanmış işleri yürütürken, daha büyük veri kümelerinde bazen sorunlar ortaya çıkabilir ve bu da görünüşte rastgele arızalara neden olabilir... Aynı kodu satırda iki kez çalıştırmak, bazen daha büyük veri kümelerinde arızaya neden olur, ancak her zaman değil.

... Çok yüksek kaliteli hizmet sunmalarına rağmen, maliyetleri son derece yüksektir. Ayrıca, planlanmış işleri yürütürken, daha büyük veri kümelerinde bazen sorunlar ortaya çıkabilir ve bu da görünüşte rastgele arızalara neden olabilir... Aynı kodu satırda iki kez çalıştırmak, bazen daha büyük veri kümelerinde arızaya neden olur, ancak her zaman değil.

🔍 Biliyor muydunuz? İşletmelerin neredeyse yarısı, daha fazla verimlilik ve büyüme hedefiyle süreç iyileştirmelerine öncelik veriyor. Yapay zekayı benimseyen şirketler avantajlı görünüyor: Yüksek büyüme kaydeden işletmelerin %84'ü yapay zekanın gelirleri üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu belirtirken, zorluk yaşayan işletmelerin yalnızca %65'i aynı şeyi söylüyor.

20. HubSpot (En iyi gelen pazarlama otomasyon platformu)

hubSpot aracılığıyla

HubSpot, müşterileri çekmenize ve onlarla ilişkiler kurmanıza yardımcı olur. Araçları, bir kişinin web sitenizi ilk ziyaretinden başlayarak müşteri olarak yolculuğuna devam etmesine kadar pazarlama, satış ve müşteri hizmetlerini kapsar.

CRM, etkileşimleri izler ve takımınızın müşteri ihtiyaçlarını anlamasına yardımcı olur. E-posta kampanyaları oluşturabilir, web sitenizin içeriğini yönetebilir ve destek biletlerini tek bir yerden yönetebilirsiniz. Kullanıcı dostu arayüzü ve gelişmiş otomasyon özellikleri, operasyonlarını verimli bir şekilde ölçeklendirmek isteyen işletmeler için idealdir.

HubSpot'un en iyi özellikleri

E-posta, sosyal medya ve bloglar üzerinden pazarlama kampanyalarını otomatikleştirerek potansiyel müşterileri besleyin ve etkileşimi artırın

Ayrıntılı raporlama ve yapay zeka destekli içgörülerle satış süreçlerini izleyin ve anlaşma dönüşümlerini iyileştirin

Sorunları daha hızlı çözmek için biletleme, canlı sohbet ve bilgi tabanı araçlarıyla müşteri desteğini yönetin

Dinamik içerik ve davranış tabanlı otomasyon ile web sitesi deneyimlerini kişiselleştirin ve dönüşümleri artırın

HubSpot sınırlamaları

Toplu işlemleri gerçekleştirmek ve yinelenenleri birleştirmek zordur

Büyük iletişim veritabanları ile ölçeklendirme zor olabilir

HubSpot fiyatlandırması

Operasyon Merkezi

Profesyonel: 720 $/ay (ek koltuklar 45 $/ay'dan başlar)

Enterprise: 2.000 $/ay

HubSpot derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (460+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (260+ yorum)

Gerçek kullanıcılar HubSpot hakkında ne diyor?

Veri kalitesi hakkında bilgi sahibi olmak iyidir, ancak toplu işlemler yapmak ve yinelenenleri birleştirmek zordur. Veri kalitesi sayesinde toplu birleştirme işlemi kolaylaştırılabilirse, daha fazla yinelenenleri kaldırma uygulamasına gerek kalmaz. Şu anda veri kalitesi sorunuyla ilgili bir tahmin elde etmek için harikadır, ancak bu konuda harekete geçmek için uygun değildir.

Veri kalitesi bilgisi iyidir, ancak toplu işlemler yapmak ve yinelenenleri birleştirmek zordur. Veri kalitesi ile toplu birleştirme işlemi kolaylaştırılabilirse, daha fazla yinelenenleri kaldırma uygulamasına gerek kalmaz. Şu anda veri kalitesi sorunuyla ilgili bir tahmin elde etmek için harikadır, ancak bu konuda işlem yapmak için uygun değildir.

💡 Profesyonel İpucu: Gelen kutularını doldurmak yerine harekete geçmeyi gerektiren akıllı bildirimler yapılandırın. Gecikmiş görevler, onay talepleri veya müşteri sorunları için uyarılar ayarlayın, böylece takımlar anında yanıt verebilir.

21. Connecteam (En iyi mobil öncelikli çalışan yönetim yazılımı)

connecteam aracılığıyla

Sürekli hareket halinde olan bir takımınız mı var? Connecteam, tüm gün masa başında çalışmayan ön saflardaki çalışanlar, saha ekipleri ve uzaktaki personel için tasarlanmıştır. Sadece bir mobil uygulama ile, zamanlamayı yönetebilir, GPS coğrafi konum ile zaman ve konumu izleyebilir, güncellemeleri paylaşabilir ve hatta eğitimi yönetebilirsiniz — her zamanki gidip gelmeler olmadan.

İş yazılımından çok sosyal medya gibi hissettirir, çalışanların telefonlarından kolayca mesaiye giriş yapmalarını, sorunları bildirmelerini, formları doldurmalarını veya görev listelerini kontrol etmelerini sağlar. Yöneticiler hızlı güncellemeler veya acil durum uyarıları gönderebilirken, çalışanlar ofise gitmeye gerek kalmadan programlara erişebilir veya evrak işlerini gönderebilir.

Connecteam'in en iyi özellikleri

Takımların uyumlu ve verimli çalışmasını sağlamak için görevleri gerçek zamanlı olarak atayın ve izleyin; bir çalışan işe başladığında canlı konum verilerini yakalayan ekmek kırıntıları özelliği ile vardiyaları planlayın ve çalışanların uygunluk durumlarını yönetin

Anlık geri bildirim için takım sohbetleri, duyurular ve anketler içeren iletişim merkezi ile iç iletişimi geliştirin

Dijital kurslar, testler ve uyumluluk kontrol listeleriyle işe alım ve eğitimi basitleştirin

Connecteam sınırlamaları

Diğer kurumsal çözümlere kıyasla dış sistemlerle sınırlı entegrasyon

Mobil öncelikli yaklaşım her tür iş için uygun olmayabilir ve kullanıcılar her an ulaşılamadıklarını belirtebilirken, yönetici kontrolleri bu konuda hala ilerleme aşamasındadır

Connecteam fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: 35 $/ay

Gelişmiş: 59 $/ay

Uzman: 119 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Connecteam puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (2.140+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (560+ yorum)

Connecteam hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Connect Team'i kullanırken tüm bilgilerimizi tek bir yerde tutabiliyorum ve her özelliğe kimlerin erişebileceğini seçebiliyorum. Her şeyi bağlantılı ve düzenli tutuyor... Sistemin zamanlama özelliğini pek sevmedim, çünkü işim gereği daha görsel olarak düzenlenmiş bir şeye ihtiyacımız var. Teknisyenleri ve araçları görevlendirmemiz gerekiyor ve her etkinliğe tıklamadan kimin neyi yaptığını görememiyordum.

Connect Team'i kullanırken tüm bilgilerimizi tek bir yerde tutabiliyorum ve her bir özelliğe kimlerin erişebileceğini seçebiliyorum. Her şeyi bağlantılı ve düzenli tutuyor... Sistemin zamanlama özelliğini pek sevmedim, çünkü işim gereği daha görsel olarak düzenlenmiş bir şeye ihtiyacımız var. Teknisyenleri ve araçları görevlendirmemiz gerekiyor ve her bir etkinliğe tıklamadan kimin neyi yaptığını göremiyordum.

İşinizi ClickUp ile Başarıya Ulaştırın

Doğru iş yönetimi yazılımını bulmak, takımınız için en iyi olanı bulmakla ilgilidir.

Bazı araçlar proje planlaması için mükemmeldir, diğerleri finansal yönetimde üstündür, ancak çok azı hepsini yapmaya çalışır. Hedef basit: işlemleri kolaylaştırmak, projeleri ilerletmek ve işbirliğini kolaylaştırmak.

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, işiniz için ihtiyacınız olan her şeyi ve daha fazlasını yapar. Proje yönetimi, belge işbirliği, beyin fırtınası ve otomasyonu tek bir platformda birleştirir.

Önemli belgeleri ClickUp Belgelerinde saklayın, Beyaz Tahtalarda fikirlerinizi haritalandırın ve akıllı önceliklendirmeyi ClickUp Brain'e bırakın. Otomasyonlar ve entegrasyonlar da iş akışlarını daha da sorunsuz hale getirir.

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